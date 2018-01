Geo-tormenta: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Geostorm

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Luego de que el planeta se viese amenazado por una serie de desastres naturales sin precedentes, los líderes mundiales aunaron esfuerzos para crear una intrincada red de satélites con el fin de controlar el clima mundial y mantener a todos a salvo.

Ahora algo salió mal - el sistema creado para proteger a la Tierra la está atacando y es una carrera contrareloj para descubrir la amenaza real antes de que una geo-tormenta a escala mundial borre todo del mapa…y con ello a todos nosotros.

Dean Devlin (escritor/productor, "Día de la Independencia") hace su debút como director de largometraje con el thriller de suspenso "Geo-tormenta," que está protagonizada por Gerard Butler ("Ataque a la Casa Blanca," "300"), Jim Sturgess ("La Red Invisible"), Abbie Cornish ("Sin Límites"), Alexandra Maria Lara ("Rush"), Daniel Wu ("El Hombre de los Puños de Hierro," "Warcraft: El Origen"), Eugenio Derbez ("How to be a latin lover") y los nominados al Oscar, Ed Harris ("Las Horas," "Apollo 13") y Andy García ("El Padrino: Parte 3").

Butler interpreta el papel de Jake, un científico que junto con su hermano Max, interpretado por Sturgess, le es encomendada la tarea de resolver el error en el programa de satélites.

Cornish interpreta a la agente del Servicio Secreto, Sarah Wilson; Lara, a Ute Fassbinder, la astronauta del SSI (International Social Service) que administra la estación espacial; Wu, a Cheng, el supervisor del Programa Dutch Boy con base en Hong Kong; Derbez como miembro de la estación especial Hernandez; con García como el Presidente norteamericano, Andrew Palma; y Harris, al Secretario de Estado, Leonard Dekkom.

La película también está protagonizada por Zazie Beetz (en el próximo estreno "Deadpool 2"), Adepero Oduye ("La Gran Apuesta," "12 Años de Esclavitud"), Amr Waked ("Lucy," "Syriana") y Robert Sheehan ("Cazadores de Sombras," "Season of the Witch").

Geo-Tormenta es un soso thriller catástrofe de ciencia-ficción que entretiene, pero hasta ahí, sobre todo si ya tenés muchas películas vistas de este estilo.



La historia si bien es bastante original, peca de tonta y de demasiado increíble a pesar de pertenecer a un género donde la fantasía está a la orden del día.



Todo lo que tiene que ver con las escenas de catástrofe ya están tan vistas que no asombran ni impactan. Además todo lo relativo al espacio tampoco llama la atención, y como si fuera poco, los personajes no tienen carisma, ni encanto, ni atractivo.



Un film que si se hubiera estrenado muchos años antes sería muy bueno, pero en estos tiempos termina siendo un simple reciclado de otras buenas producciones. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Geo-tormenta? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

PRODUCCION

El largometraje, escrito por Dean Devlin & Paul Guyot, es producido por David Ellison, Devlin y Dana Goldberg de Skydance. Herbert W. Gains, Marc Roskin de Electric Entertainment y Don Granger de Skydance, son los productores ejecutivos. Rachel Olschan de Electric Entertainment y Cliff Lanning son los co-productores.

El equipo creativo detrás de cámaras incluye al director de fotografía Roberto Schaefer ("Descubriendo el País de Nunca Jamás," "Quantum of Solace"); al diseñador de producción Kirk M. Petruccelli ("El Ataque"); a los editores Ron Rosen ("Godzilla"), al nominado al Oscar Chris Lebenzon ("Crimson Tide", "Top Gun") y al nominado al Oscar John Refoua ("Avatar"); a la diseñadora de vestuario Susan Matheson ("La Gran Apuesta," "Protegiendo al Enemigo"); y al supervisor de efectos visuales Jeffrey A. Okun ("Furia de Titanes," "El Día en que la Tierra se detuvo").

La música es de Lorne Balfe ("LEGO Batman: La Película").





Warner Bros. Pictures y Skydance presentan a Skydance Production, Electric Entertainment, Inc.Production, una película de Dean Devlin, "Geo-Torment".

La distribución de la película en 3D y 2D en cines selectos e IMAX estará a cargo de Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company.