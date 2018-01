La familia Chechena: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Martin Sola

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Segundo film de la trilogía En zonas de conflicto

ABUBAKAR tiene 46 años y participa de las Zikr, danza rituales que hacen los musulmanes sufís chechenos. En cada Zikr se llega al éxtasis y para ABUBAKAR es un exorcismo, una liberación de todo lo que ha padecido este pueblo en tantos años de ocupación.

La presencia de su madre, su mujer y de sus nueve hijos generan que aparezcan fantasmas del pasado y el presente: historias de la deportación de 1948, las hijas bajo el peligro de los secuestros, la ciudad de Grozny en la actualidad, luces, sonidos, paisajes, rostros ocultos detrás de gastados muros, permiten que se corporice la memoria y se mezcle con la realidad.

Es el reencuentro cotidiano que un checheno hace con dos pilares de su sociedad, la fe y la cultura, encarnadas en las Zikr en donde se mezclan lo sagrado con lo profano. ABUBAKAR lo define como un acto de resistencia donde se reúnen con sus muertos y sus dolores a través de la danza, la música y la oración.

PALABRAS DEL DIRECTOR

"La Familia Chechena" es la segunda parte de una trilogía (Palestina-Chechenia-Tíbet) que reflexiona sobre la reacción de diferentes pueblos que viven en sus propias tierras pero sin soberanía.

¿Qué haría cualquier individuo, los futuros espectadores de estos films por ejemplo, si vivieran las situaciones que viven estas personas en Palestina, Chechenia y el Tíbet? Es decir, si los someten a hábitos, reglas, órdenes, a un autoritarismo que se ejerce continuamente desde el Estado sobre la población.

Me di cuenta que la pregunta no es cómo resistir sino cómo procesar, transformar lo injusto, el sufrimiento. Al conocer diferentes personas en Palestina y Chechenia me llamaron la atención aquellas que estaban más enteras, que tenían una luz que contrastaba con tanta oscuridad, me demostraron que no tenían odio, resentimiento, ellos pudieron transformar el dolor en acción concreta, se limpiaron, hicieron una purga interna.

ACERCA DEL DIRECTOR

Martín Solá nació en Argentina. Estudió la diplomatura en cine documental en la ciudad de Barcelona y dirección de cine en el Cievyc, Buenos Aires. Cursó estudios de teología en La Escuela de Teología Ortodoxa "Sant Gregori Palamàs" de Barcelona. Trabajó como camarógrafo en productoras de Italia, España y Argentina. Desde 2008 es profesor en diferentes escuelas de cine de Barcelona, Madrid y Buenos Aires. Como realizador su primer cortometraje "Àpat a casa de familia" fue seleccionado para la Bienal "Jeune Creació europea 2006/2007". Realizó cuatro largometrajes documentales, Caja cerrada (2008), Mensajero (2011) y Hamdan (2013) La Familia Chechena (2015).

SOBRE LA PRODUCTORA

Insomnia Films es una productora enfocada en el cine de autor que considera el proceso de producción como un aspecto fundamental y constituyente del núcleo creador de cada proyecto. Es por esto que el objetivo principal para sus películas es encontrar el modo adecuado de producción tanto para cada una de ellas como para sus directores. Entre sus películas realizadas se encuentran: "Cerro Quemado", de Juan Pablo Ruiz (en etapa de pre producción), "Vendrán Lluvias Suaves", de Iván Fund (en etapa de post producción), "La familia chechena" (2015) y "Hamdan" (2013), de Martín Solá; "El limonero real" (2015), "El rostro" (2014), "La casa" (2012), "Elegía de Abril" (2010), "La madre" (2009) y "La orilla que se abisma" (2008), todas dirigidas por Gustavo Fontán.

FICHA TÉCNICA

Año 2015 - 64 minutos

Guión y dirección: Martín Solá

Producción Ejecutiva:

Guillermo Pineles - Gustavo Schiaffino - Omar Mustafá - Martín Solá.

Sonido: Omar Mustafá, Jonathan Darch.

Post producción de sonido: Sonometraje

Director de Fotografía: Gustavo Schiaffino.

Operador de cámara: Gustavo Schiaffino.

Montaje: Lorena Moriconi y Martín Solá.

Coordinación de post producción: Alejandro Nantón

Una producción de: INSOMNIAFILMS

FESTIVALES Y PREMIOS

Visions Du Réel, Festival Internacional de Cine de Nyon, Suiza, 2015. ''Mejor Película''.

Cinema Verité, Iran International Documentary Film Festival, 2015. ''Mejor Película''.

Docs Barcelona 2016. España. ''Mejor Película''.

FestiFreak 2016. Argentina. ''Mención Especial''.

Las Palmas de Gran Canaria Film Festival 2016. España. ''Mención Especial''.

DocsDF International Documentary Film Festival, 2016. México. ''Mención Especial''.

Festival Dei Popoli, International Documentary Film Festival .2015. Italia.

Doc Bs As, Muestra Internacional de Cine Documental. 2015. Argentina.

Jihlava International Documentary Film Festival. 2016.

East Silver Market. ArtDocFest. Rusia. 2015.

Film Festival Cottbu 2015. Alemania.

IsReal Festival di Cinema del Reale. 2016. Italia.

Festival Internacional Cine Migrante. 2016. Argentina.