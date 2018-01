La navidad de las madres rebeldes: Sinopsis, elenco, ficha, critica: A Bad Moms Christmas

SINOPSIS

La Navidad es la época más maravillosa del año: llena de asombro, emoción, tiempo en familia y felicidad.

Pero hay un secreto detrás de lo que hace que esta época del año sea tan especial: las mamás.

Y como si las expectativas de organizar la reunión de Navidad perfecta no fuese suficiente presión para ellas, ahora también se les suma la intensidad de sus madres, entre ellas la gran Susan Sarandon.

¿Estarán dispuestas a complacer los pedidos de todos entre tanto caos?

Algo sucedió después del estreno de El club de las Madres Rebeldes en el verano de 2016. Se desencadenó un movimiento de Madres Rebeldes. Algo en lo que no pudimos poner nuestras uñas astilladas.

Si bien los realizadores sabían que habían hecho una película divertida, se quedaron boquiabiertos al ver que la recaudación ascendía a más de $ 180 millones de dólares en todo el mundo. Pandillas de madres de todas las generaciones llegaron a los cines para ver El club de las Madres Rebeldes y disfrutar de una noche en la ciudad con sus mejores amigas; libres de responsabilidad y preparadas para divertirse.

Sin importar si la botella de preferencia para estas salidas contenía vino o esmalte de uñas, estaba claro que había seguridad en los números. Las madres necesitaban de otras mamás para sobrellevar el día.

La monotonía de las responsabilidades de dirigir la casa era fastidiosa, y las madres de todas partes necesitaban tomarse un descanso y echar un vistazo de vez en cuando. Se estaba formando una camaradería entre las mamás de todas las edades sin importar su situación, con El club de las Madres Rebeldes como el disparador para el cambio. La película tuvo una gran repercusión entre las mamás de todo el mundo y se convirtió en parte del espíritu de la época, se formó un grupo de mujeres y se desató el movimiento de las Madres Rebeldes.

Lo que las principales figuras Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) y Carla (Kathryn Hahn) de El club de las Madres Rebeldes representaban era la libertad. Libertad para cagarla. Libertad para hacer lo mejor posible e igual cagarla. Fue un alivio ver la honestidad de ser una madre retratada en la pantalla grande, y ahora llega La Navidad de las Madres Rebeldes para traer ese mismo espíritu de mamá real a las fiestas.

La Navidad de las madres rebeldes en la típica comedia navideña norteamericana con enredos familiares y un tanto guarrita, donde más de una hija o madre se va a encontrar reflejada. Si te relajás, no le buscás la quinta pata al gato, disfrutás de los chistes buenos y dejás pasar sin penalizar los que no funcionan, lo vas a pasar bien. Al lado de otras desfachatadas comedias hollywoodenses, ésta es muy buena en el sentido que por lo menos tiene un historia bien armada con principio, desarrollo y fin, y no es un rejunte de gags y groserías sin ton ni son. Personajes estereotipados, previsible, desenlace edulcorado, bla, bla, bla, pero divertida.

SOBRE LA PRODUCCION

La Navidad de las Madres Rebeldes reúne al equipo dinámico de El club de las Madres Rebeldes: los escritores y directores Jon Lucas y Scott Moore y la productora Suzanne Todd.

De regreso como las estrellas de La Navidad de las Madres Rebeldes está el elenco de triple amenaza conformado por Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn como Amy, Kiki y Carla. Esta vez, las madres rebeldes reciben la visita navideña de sus propias madres, interpretadas por Cheryl Hines (mamá de Kiki), Christine Baranski (mamá de Amy) y Susan Sarandon (mamá de Carla).

También vuelven los miembros del elenco Jay Hernandez, Oona Laurence, Emjay Anthony y Wanda Sykes, junto con las figuras recién incorporadas Peter Gallagher y Justin Hartley, quienes se unen a estas dos generaciones de madres en el caos de la temporada navideña.

Asimismo, los miembros del equipo creativo de El club de las Madres Rebeldes está de regreso: el director de fotografía Mitchell Amundsen, la diseñadora de producción Marcia Hinds, el responsable de montaje James Thomas, la diseñadora de vestuario Julia Caston y el compositor Christopher Lennertz.

La Navidad de las Madres Rebeldes sigue a nuestras tres madres menospreciadas y sobrecargadas mientras se rebelan contra los desafíos y las expectativas que ponen en ellas para el evento del año: la Navidad. Como si la organización de unas fiestas más que perfectas para sus familias no fuera lo suficientemente dura, las mamás tienen que hacer malabares, además de crear alegría navideña mientras simultáneamente hospedan y entretienen a sus propias madres. Al final del viaje, Amy, Carla & Kiki redefinirán cómo hacer que las fiestas sean especiales para todos y descubrirán una relación más cercana con sus madres.

M A N T É N LA CALMA Y DIN, DIN, DON

Después del estreno de El club de las Madres Rebeldes, los escritores y directores Jon Lucas y Scott Moore y la productora Suzanne Todd sintieron que el público quería más de esta trepidante trifecta. Moore habla sobre el abordaje en esta secuela, "En la primera película, la idea es 'Me encanta ser mamá, pero a veces siento que es demasiado y me vuelvo loca'. Cuando comenzamos a ver qué hacer con la continuación y comenzamos a hablar sobre la Navidad, todos sentimos lo mismo. No es que uno odie la Navidad, a todos les gusta la Navidad, pero a veces es demasiado".

Lucas dice, "Una vez que nos topamos con la idea de Navidad, era algo importante como para ignorarla. Cuando te juntas con los familiares que no ves muy a menudo, o que no quieres ver, y hay demasiado dinero y demasiado alcohol... todo es combustible y carne de cañón para la comedia".

El dúo de cineastas de Lucas y Moore ha escrito otras películas navideñas como Office Christmas Party y Four Christmases. Lucas explica su relación de amor y de semiodio con la Navidad, "Nos encanta, la adoramos, amamos esa época del año, pero al mismo tiempo la odiamos, nos sentimos abrumados". Esta película presenta una nueva mirada de la Navidad y de todo lo que las madres soportan por sus familias durante las fiestas".

Todd dice, "Esta idea, que ciertamente he aceptado como madre, y suponiendo que otras personas también lo han hecho, es que nunca es suficiente. El almuerzo nunca es el adecuado para tu hijo o, en este caso, el regalo de Navidad no es el correcto. Esta actitud realmente no nos ayuda, y no ayuda a nuestros hijos".

Todd agrega, "Al igual que la primera película, la idea de La Navidad de las Madres Rebeldes es derribar algunas de estas normas personales, sociales y culturales de torturarnos a nosotros mismos por no ser lo suficientemente buenas mamás y permitir que otras personas nos pongan en un lugar de duda sobre el modo en que criamos a nuestros hijos. Queremos expresar que está bien ser uno mismo y no preocuparse por la algarabía de las tarjetas de Navidad, la cena y todo lo demás. Después de todo, se trata de disfrutar más de las fiestas y de estresarse menos".

L A ABUELA FUE ATROPELLADA POR UN RENO

Entonces, ¿con qué aspectos de la Navidad el público puede sentirse identificado y reírse a la vez? ¿Qué es lo que realmente te agobia durante las fiestas? Existe una respuesta y sólo una. Tu mamá.

Moore dice, "Si bien sabíamos que volveríamos a tener una película divertida y alegre con el fantástico combo de Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, también queríamos que tuviera un tema que nos resultara interesante, y fue entonces cuando aumentamos la apuesta al agregar a las madres de las madres en esta película".

Todd estaba complacido con el rumbo de los guionistas, "Estas películas abren un nuevo territorio para lidiar con las fiestas y el modo en que evolucionan estas relaciones maduras entre madre e hija".

Lucas agrega, "La idea de la Navidad es un ejemplo clásico de algo muy divertido, pero por alguna razón, ya sea por la sociedad o por lo que sea, se nos dice que no la disfrutemos. Si dejamos todo eso de lado, es una época del año maravillosa, tu familia está presente y todos se dan regalos, pero de alguna manera le hemos quitado toda esa alegría y se ha convertido en algo sumamente estresante". Moore retoma la idea de su socio, "También, en la relación madre-hija si te pillan con 'ella hizo esto' o 'ella me decía que hiciera eso', bien podrías enojarte por todo el día o simplemente disfrutarlo un poco más".

CUAND O PIENSO EN TÍ, TOCO MI DUENDE

Un año después, encontramos a nuestras Madres Rebeldes, Amy, Kiki y Carla, originales en la época navideña.

Mila Kunis vuelve a interpretar a la amable y vivaz Amy, quien hace todo lo posible para no volverse loca durante las fiestas frente al caos normal que implica el decorar, cocinar, podar los árboles, comprar y envolver los regalos. Para complicar aún más las cosas, esta Navidad ella y su nuevo novio Jessie (Jay Hernández) están reuniendo a la familia de ambos, y Amy está decidida a hacer que las fiestas sean un éxito a toda costa.

Kunis dice, "Creo que a los hombre les llevó su tiempo aceptar ir a ver la película. Y cuando lo hicieron, lo entendieron. Las mamás necesitan descomprimir. Las mamás todavía son mujeres. Mujeres que necesitan tener una vida más allá de ser madre por su propia salud mental".

Kathryn Hahn regresa en el papel de Carla, una madre soltera y trabajadora cuyas uñas coinciden con su estado de ánimo. Siempre está preparada para salir a divertirse... solo propónselo. Nunca se sabe lo que saldrá de su boca. Dice Kathryn Hahn, "El club de las Madres Rebeldes despertó las emociones de un gran público que esperaba un estreno catártico con un grupo de madres que se liberan frente a la cámara. En esta película, a eso le agregas la historia de amor más complicada que existe entre una madre y su hija".

Kristen Bell vuelve como Kiki. Cuatro niños pequeños son suficientes para volver loca a cualquier mamá, y Kiki no es la excepción. Kiki hace todo lo posible para encontrar un equilibrio entre la crianza de sus hijos y pasar un "lindo" momento con su esposo. Bell dice, "El público de alguna manera se ve reflejado con la maternidad. Ya sea porque conoces a una madre, porque eres madre o porque tienes una madre. Es un tema universal y el estrés de la maternidad, particularmente en este momento y a esta edad, es mucho".

T R E S GALLINAS FRANCESAS

Hahn comparte por qué este trío tuvo tanta resonancia en el público en todo el mundo, "Yo no conocía a Mila o Kristen antes de El club de las Madres Rebeldes. Sólo puedo decir que todo salió naturalmente, sin esfuerzo. Cada una de nosotras le aporta algo diferente al grupo".

Sobre la razón por la que la relación funciona, Bell agrega, "Kathryn, Mila y yo somos amigas en la vida real, nos sentimos muy seguras entre nosotras y estamos dispuestas a probar cualquier cosa en la pantalla".

Mila Kunis concuerda, "Todas nos encontramos hablando de nuestros hijos. Compartimos historias sobre lo que hicimos con nuestros hijos, comparamos notas, y eso siempre es un momento de unión".

Todd se ilumina cuando habla de sus protagonistas, "Creo que tuvimos suerte con la magia que hay entre las tres. Todas son madres de niños pequeños; todas son madres jóvenes, y se aman.

Creo que eso se refleja en la pantalla, lo solidarias que son entre ellas y lo genuina que es su amistad".

Kunis cuenta, "Estas películas tienen muchísima empatía con las mujeres alrededor del mundo, ya sea que seas una madre trabajadora, una ama de casa o una madre que lo tiene todo, pero que está agobiada. Estas películas te permiten darte cuenta de que no estás sola".

Hahn concluye, "La Navidad es un momento del año tan perfecto para ver esta película, ya que muchas mujeres andan por ahí haciendo magia".

O R O , INCIENSO Y MIRRA (O, LAS TRES REINAS MAGAS)

Christine Baranski interpreta a la madre de Amy, Ruth, una fanática y perfeccionista que adora las fiestas navideñas y considera que son un deporte de competencia. Como todo lo que hace, aborda el espíritu navideño con un 100% de entusiasmo, convicción e intensidad. A menudo, los modos dominantes de Ruth eclipsan sus cualidades más tranquilas, pero en el fondo ella ama y está orgullosa de Amy. Ruth y su esposo Hank, interpretado por Peter Gallagher, vinieron de Palm Beach a Chicago para pasar la Navidad con su hija y sus nietos.

Todd dice, "Si en la primera película Amy te pareció perfeccionista, entonces Ruth es súper perfeccionista. Verás dónde viene esa característica, y el modo en que te desarrollas en ese papel, y el modo en que la tortura que conlleva es un comportamiento adquirido".

Baranski reflexiona, "No hay nada más real que una familia en términos de relaciones, y no hay un terreno más rico para la comedia que el de las madres y las hijas".

Acerca de Mila Kunis, Baranski dice, "Mila es la actriz joven más relajada que he conocido. Quiero decir que es imperturbable".

La admiración es mutua, ya que Mila dice de Baranski, "Todavía no encontré una debilidad en ella. Esa mujer es un animal. Es una asesina en el trampolín y una actriz increíble y la que en mejor forma está que cualquiera de nosotros. Siempre está dispuesta a todo. La admiro profundamente".

Cheryl Hines interpreta a Sandy, la madre de Kiki. Todd dice, "Kiki y su madre son una historia diferente. La madre de Kiki ha perdido a su marido y desde que quedó viuda no ha encontrado su camino. Sandy vuelca todo su amor y adoración en Kiki, pero no ha sido capaz de mantener límites saludables al hacerlo. Es pegajosa y autoritaria. Kiki y su madre se ven en una encrucijada en sus vidas cuando deben afrontar un nuevo conflicto juntas para encontrar un nuevo terreno".

"Sandy puede ser un poco sofocante", dice Hines. "Pero ella y Kiki están cortadas por la misma tijera, ya que son personas muy dulces, bien intencionadas. Entonces es difícil para Kiki decirle a su madre que deje de comportarse de ese modo".

Acerca de Kristen Bell, Hines dice, "Kristen es muy intuitiva. Tiene un gran ritmo de comedia y no rompe en risa sin importar cuán divertidas sean las cosas en el set, y siempre viene de un lugar sincero".

A Kristen Bell le encantó reunirse con Hines, "Conozco a Cheryl desde hace más de diez años, y me encantó formar equipo con ella, ya que es una mujer súper divertida y extrovertida. Sandy y Kiki son mucho más cercanas en edad que las otras mamás porque Sandy tuvo a Kiki a los dieciocho años. Sandy no puede soltar a Kiki, así que Kiki finalmente tiene que ponerse firme y decirle que necesita espacio".

Susan Sarandon interpreta a Isis, la madre de Carla. Al igual que su hija, Isis tiene un espíritu tranquilo y volado... y algo más. Pasar un porro o compartir botas de tacón alto, en cualquier circunstancia... de tal palo, tal astilla con este par de madre e hija.

Kathryn Hahn y con un poco de ayuda del correo electrónico trajeron a Susan a bordo. Tanto los realizadores como Hahn querían que Sarandon interpretara a Isis, pero no sabían si estaría disponible. Sarandon dice, "Kathryn Hahn en realidad me escribió una carta con la oferta, y yo soy una gran admiradora de ella... Creo que tiene un gran talento, un gran corazón y es sumamente valiente".

Kathryn le escribió un correo electrónico que decía, "Mis ovarios realmente te necesitan en esta

película. Puedo sentirlo". Jon Lucas dice, "Entonces, Susan le respondió, '¿Quién soy yo para discutir con tus ovarios?' Lo que la convierte en la carta de aceptación más genial de todos los tiempos".

Todd dice, "Con Carla puedes ver cómo era su madre y comprender el tipo de ambiente en el que se crio y por qué toma las decisiones que toma. En la primera película vemos que Carla realmente evolucionó hacia el final de la película y se convirtió en una mejor mamá. En esta película se ve esa exploración a medida que Carla cambia, también lo hace la relación con su madre".

Con respecto al hecho de que Susan Sarandon interprete a su madre, o actúe más como su hermana en la película, Kathryn Hahn a menudo tenía que detenerse y pellizcarse a sí misma para ver si no era un sueño. "No puedo creer que esté en el mismo cuadro con Louise de Thelma y Louise o de Bull Durham o Dead Man Walking. Susan está siempre dispuesta y es sumamente divertida, y se sumó a esta locura con todo. Es una delicia".

"Mi personaje ciertamente no sufre tratando de ser perfecto. Ella sería el único anticristo en esta narración... Fue difícil porque creo que ella debía ser inconsciente, de lo contrario es despreciable, entonces ¿cómo haces a alguien realmente inconsciente sin hacerlos idiotas? Creo que como ella misma no maduró, no tiene ni idea y a Carla la tuvo muy joven. Medio que crecieron juntas. Ella no juzga a los demás. Se ha adaptado a los problemas de su vida y al hecho de que tiene muy, pero muy poca estabilidad. Es solo que ella ha decidido ser feliz con eso".

Lucas dice, "Fue muy divertido contar con sangre nueva en esta película. Jamás había trabajado con Cheryl, Christine o Susan, pero la experiencia de todas ellas con comedias aptas para mayores de 16 hizo que fuera divertido e impredecible".

D I E Z CABALLEROS SALTANDO

De regreso a La Navidad de las Madres Rebeldes está también el novio de Amy, Jessie, interpretado por Jay Hernandez. Jessie y Amy están más avanzados en su relación y pasan la Navidad como una familia ensamblada. Sin embargo, Jessie no está preparada para las travesuras de la madre de Amy, ya que la época más maravillosa del año se convierte en un caos. Hubo muchos momentos en el set en los que el diálogo de Hernández sonaba real. "Miraba por encima de mi hombro, preguntándome cómo es que Jon y Scott sabían que mi madre me había dicho exactamente lo mismo". Continúa Hernández, "Las madres de la vida real imprimen su huella genética en sus hijas. Es inevitable, te guste o no".

Hernández les da crédito a todas las madres que crían a sus hijos. "Tienen mucho trabajo, y a veces simplemente tienen que liberarse como en la primera película y ahora en La Navidad de las Madres Rebeldes. Fue un buen recordatorio para todos, incluyéndome a mí".

Peter Gallagher se une al elenco como Hank, el padre de Amy y el esposo de Ruth. Gallagher y Christine Baranski son viejos amigos, ya que hace más de treinta años protagonizaron el éxito de Broadway The Real Thing, y muchos años más tarde cuando Gallagher tuvo un papel en The Good Wife.

FELIZ NAVI-DADS

"Ruth tiene problemas de control", dice Gallagher. "Es la que lleva los pantalones en la familia y algunas veces le permite a Hank usar los pantalones, pero la mayoría del tiempo usa bermudas". Gallagher agrega, "Es genial ser papá en La Navidad de las Madres Rebeldes porque a veces tienes que quedarte en segundo plano y simplemente observar. Jay Hernández y yo estamos muy felices de ubicarnos en el asiento trasero de este elenco femenino extraordinariamente divertido. Para todas las madres o hijas que sienten que su experiencia no ha sido reconocida, esta es su película. Se van a morir de risa".

E L BAILARÍN DEL POLO NORTE

Como el bombero quien además trabaja como bailarín exótico en las fiestas Ty Swindell, Justin Hartley ('This Is Us') confiesa que sacudir su trasero no le es algo natural. "La gente le teme a las alturas o a hablar en público, a mí me da miedo bailar. Asumir este papel fue divertido y muy diferente para mí, ya que 'This Is Us' está en el lado serio".

Cuando a los escritores se les preguntó si la idea era autobiográfica, Lucas dijo, "Bueno, Scott y yo hemos hecho muchas competencias del Sexy Papá Noel. Nunca hemos llegado a la mitad o incluso en ningún lugar, generalmente salimos últimos".

Baranski estaba algo enamorada de Justin, "Es tan apetitoso y talentoso. Obviamente baila con mucha habilidad y es muy sexy, pero lo que realmente me impresionó fue lo dulce que era".

Hines se sonroja, "Justin fue realmente genial. Fue el único que bailó y el único que se quitó la ropa mientras todos lo miraban. Pero él lo hizo sumamente bien. No tengo quejas".

Incluso Todd, que ha trabajado con los hombres más talentosos y guapos de Hollywood, se traga la lengua, "¿Justin Hartley está en esta película? ¿De Verdad? ¿Justin Hartley está desnudo en esta película? Oh, espera, creo que Justin Hartley está desnudo en esta película".

Hartley se sintió honrado y emocionado de recibir el llamado para participar en esta película. "Me encanta el concepto de esta comedia dirigida por mujeres sobre las mujeres y cómo las madres están tan ocupadas que literalmente no tienen tiempo para cuidarse a sí mismas, y en cambio hacen todo por sus hijos y cónyuges. Son el centro del universo y merecen todo el reconocimiento que obtienen".

… LAS COSAS BRILLAN

El primer día de trabajo de Hartley en el set de La Navidad de las Madres Rebeldes lo encontró en cera caliente (literalmente) frente a la esteticista Carla, interpretada por Kathryn Hahn.

Hartley dice, "Hay días en que te presentas a trabajar y tienes que quitarte la ropa. Probablemente nunca tenga la oportunidad de volver a hacer algo así de loco. Kathryn era muy divertida improvisando. En un momento tuvieron que enfriar las cámaras porque nos colgábamos improvisando por mucho tiempo".

Hahn dice, "Justin apareció en el set donde los demás ya contaban con la ventaja de la primera película, pero se la robó. Realmente lo pasamos muy bien". A Kathyrn le gustan los juegos de palabras.

¿ A MOR, HACE FRÍO? AFUERA

La Navidad de las Madres Rebeldes se lleva a cabo en Chicago en pleno invierno. Entonces, cuando los realizadores pensaron dónde se podría filmar una película navideña con toneladas de nieve y parcas pesadas, ¡Qué mejor lugar que Atlanta a fines de la primavera / verano!

Atlanta fue el hogar de La Navidad de las Madres Rebeldes. La producción comenzó a principios de mayo de 2017 y durante dos meses el elenco y el equipo se alojaron en los interiores y los exteriores de toda la ciudad. No se utilizaron escenografías armadas en la película. Solo locaciones reales.

V I A MAMI CO$%#*&* A PAPÁ NOEL

En la secuencia del centro comercial en la película, nuestras tres madres originales toman un poco demasiado en el patio de comidas y deciden recuperar la Navidad.

Nos llevó tres noches filmar esta secuencia, y se filmó en tres centros comerciales diferentes en Atlanta, primero en Phipps Plaza, luego en el centro comercial Lenox y terminó en el centro comercial Cumberland.

El centro comercial Phipps Plaza fue elegido por su hermosa terraza y por su sinuosa escalera. La diseñadora de producción Marcia Hinds trabajó con el equipo de Phipps y tomó prestados algunos de sus árboles de Navidad internos de 10 a 12 mts. El árbol de Navidad de 12 mts fue el árbol de navidad artificial más grande utilizado en la película. Los frentes de los negocios y las vidrieras en el extremo superior del Phipps Plaza Mall se vistieron con decoración navideña mientras que el centro comercial seguía abierto al público.

Muchos clientes que pasaban estaban confundidos acerca de por qué esta parte del centro comercial Phipps Mall estaba adornada para Navidad. Pero se sumaron a la corriente, muchos de ellos tomando fotos entre sí frente a los grandes árboles decorados para ser utilizadas como su próxima tarjeta de Navidad.

Otra de las escenas que también se filmó en las primeras horas de la noche en Phipps Plaza fue el baile de Amy, Kiki y Carla con el Papá Noel, en el que salen de lo tradicional en el regazo de Papá Noel".

Kristen Bell dice, "Filmamos esta escena a las dos de la mañana y fue la última toma después de un día de trabajo realmente largo. Mila, Kathryn y yo nos preguntábamos si estábamos cruzando la línea cuando nos enloquecimos, pero sinceramente, no creo que haya sido la primera vez que Papá Noel hace un baile del regazo".

Después de Phipps Plaza Mall, el equipo se trasladó a filmar en el centro comercial Lenox. Lenox dio a la producción el apoyo de Williams-Sonoma donde el trío pincha las muestras de sidra, y también de Lady Foot Locker, donde las damas "toman prestado" un árbol de Navidad plateado cargado con adornos de calzado que se convierte en el árbol de la casa de Amy.

El centro comercial Cumberland servía de locación para filmar el patio de comidas después de hora, donde la indulgencia de las tres damas es lo que les causa problemas en primer lugar.

En el transcurso de los tres días de rodaje de la secuencia del Mall, contamos con más de mil extras, desde compradores hasta ayudantes de duendes. Todos ellos venían a trabajar con su ropa de invierno, y luego la producción completaba con algunos sombreros, bufandas y accesorios de bolsas de compras.

A CERCA DEL REPARTO

M I L A KUNIS (AMY) se ha establecido como una de las actrices más vivaces, encantadoras y más solicitadas de Hollywood. Desde que comenzó su carrera en la actuación, ha cosechado un impresionante cuerpo de trabajo que incluye papeles principales tanto en cine como en televisión.

El año pasado, a la actriz se la vio protagonizando la exitosa comedia El club de las Madres

Rebeldes con Kristen Bell, Christina Applegate, Kathryn Hahn y Jada Pinkett Smith.

Kunis acaba de terminar con la producción de The Spy Who Dumped Me de Lionsgate en la que protagoniza junto con Kate McKinnon.

En 2010, la actriz interpretó a 'Lilly' junto a Natalie Portman en el aclamado drama sobrenatural nominado a los premios Globo de Oro y Oscar, El Cisne Negro, dirigido por Darren Aronofsky, de Fox Searchlight. Por su actuación en la película, Kunis fue galardonada con el Premio Marcello Mastroianni a la Mejor Actriz Joven en el Festival de Venecia 2010. Asimismo, fue nominada a los premios SAG 2011, Globo de Oro y Critics Choice a la Mejor Actriz de Reparto.

Kunis es conocida por sus papeles en las series más exitosas de Fox, That 70's Show y la comedia animada nominada al Emmy® Family Guy. En That 70's Show interpretaba el papel de 'Jackie Burkhart', que le valió dos premios Young Star a la Mejor Actriz en una Serie de Televisión. En Family Guy da voz a 'Meg.'

En 2015, Kunis fundó su compañía productora llamada Orchard Farm Productions con Susan

Curtis, Cameron Curtis y Lisa Sterbakov.

K R I STEN BELL (Kiki) actualmente encarna el papel de 'Eleanor Shellstrop' en la serie de la NBC The Good Place, con Ted Danson, la que este otoño regresa con su segunda temporada. Más recientemente se la vio en la adaptación cinematográfica de CHIPs de Warner Bros. junto con su marido Dax Shepard, quien además estuvo a cargo de la dirección.

Asimismo, Bell dio voz a 'Anna' en la exitosa película animada de Disney, Frozen, que recaudó más de mil doscientos millones de dólares a nivel mundial, alcanzó así el puesto número 9 de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos.

En 2014 volvió a encarnar el papel principal de la película Verónica Mars, de Warner Brothers, que recaudó $2 millones en menos de once horas de su estreno y batió el record por ser el proyecto en llegar a recaudar 1 y 2 millones más rápidamente. También, apareció como actriz invitada en la exitosa serie de la NBC Parks & Recreation. Además, interpretó el papel principal de la película independiente The Lifeguard, que se estrenó en al Festival de Cine de Sundance, y estelarizó en el papel protagonista y sirvió de productora de la comedia Hit & Run, escrita y dirigida por su marido Dax Shepard.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen, How to Be a Latin Lover, Movie 43, Some Girls, Writers, Big Miracle, You Again, Burlesque, When in Rome, Couples Retreat, Forgetting Sarah Marshall, Pulse, Serious Moonlight y Spartan, de David Mamet. Entre sus créditos en televisión figuran Veronica Mars, Unsupervised, D eadwood, Heroes y Party Down.

La versatilidad de KATHRYN HAHN (Carla) tanto en comedia como en drama la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Hollywood y ha labrado una carrera colmada de papeles memorables.

A Hahn se la vio en la tercera temporada de la serie original de Amazon, nominada al premio Emmy®, Transparent, creada por Jill Soloway. Por su retrato de 'Raquel Fein', la actriz recibió una nominación al premio Emmy en la categoría Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

Hahn hizo su debut en Broadway con la obra ganadora del premio Tony®, B oeing-Boeing, junto a Bradley Whitford, Gina Gershon, Mary McCormack, Christine Baranski y Mark Rylance. Boeing- Boeing ganó el premio Tony 2008 Tony en la categoría Mejor Reposición de una Obra de Teatro.

La actriz, productora y directora CHERYL HINES (Sandy) recibió dos nominaciones al premio Emmy por su papel de 'Cheryl David' en la serie de HBO ganadora del Globo de Oro Curb Your Enthusiasm, del cerebrito cocreador de Seinfeld Larry David. Cheryl regresa para la temporada 9 de Curb Your Enthusiasm que se emitirá a partir del 1 de octubre.

Una de las actrices más respetadas de la industria del entretenimiento, CHRISTINE BARANSKI (Ruth), ha sido aclamada en todos los medios en los que ha actuado y ha sido galardonada con un premio Emmy, dos Tony, Screen Actors Guild, Drama Desk y el American Comedy Award.

Nacida en Buffalo, Baranski asistió a la prestigiosa escuela Juilliard. Recibió su gran oportunidad al ser incluida en la exitosa comedia de Broadway de Tom Stoppard, The Real Thing, dirigida por Mike Nichols, por la que ganó un premio Tony Award y Drama Desk Award.

Más tarde, Baranski recibió un segundo Tony por su labor en Rumors de Neil Simon. Asimismo, se la vio en Boeing-Boeing, Hurlyburly, The House of Blue Leaves, The Loman Family Picnic, Regrets Only, en las producciones de Encores! de Follies, Promises, Promises y en las producciones de On Your Toes y Kennedy Center de Sweeney Todd y Mame.

Además de haber recibido el premio Emmy la exitosa comedia de CBS, CYBILL, Baranski recibió el premio American Comedy Award a la Mejor Actriz de Reparto en una Comedia, así como un premio Screen Actors Guild a la Mejor Actriz Principal en una Comedia. También, recibió otras tres nominaciones a los premios Emmy y tres a los Golden Globe.

Asimismo, se la vio como actriz invitada en Frasier, labor por la cual recibió una quinta nominación al Emmy. Por otro lado, participó en múltiples episodios de la serie de CBS The Big Bang Theory, y recibió cuatro nominaciones al Emmy a la Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia. Recientemente concluyó siete años en la exitosa serie de CBS The Good Wife, por la que recibió seis nominaciones al Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama y dos nominaciones para los Premios Critics' Choice Television.

La extremadamente versátil SUSAN SARANDON (Isis) le aporta su sello personal de sex appeal e inteligencia a cada papel que interpreta, desde el intrépido retrato de Annie Savoy en Bull Durham a sus actuaciones nominadas al premio Oscar® en Thelma & Louise, Lorenzo's Oil, The Client y Atlantic City al papel que le valió el premio de la Academia® y el premio SAG® como la Hermana Helen, una monja que consuela a un hombre condenado a muerte en Dead Man Walking.

A C E RC A DE LOS REALIZADORES

JON LUCAS y SCOTT MOORE (Escritores/Directores) son más conocidos como los escritores de

¿Qué pasó ayer?, protagonizada por Bradley Cooper, Ed Helms y Zack Galifianakis. Ganadora del premio Golden Globe® 2010 a la Mejor Comedia, ¿Qué pasó ayer? recaudó más de 275 millones de dólares en Estados Unidos, lo que la convirtió en la comedia apta para mayores de 16 con mayor recaudación de todos los tiempos. El guión le valió a Lucas y a Moore nominaciones a los premios Writers Guild of America (WGA) y British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) al Mejor Guión Original.

Más recientemente, Lucas y Moore escribieron y dirigieron la exitosa comedia El club de las Madres Rebeldes, protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn y Christina Applegate. Con una producción de solo $20 millones, El club de las Madres Rebeldes llegó a

recaudar más de $180 millones a nivel mundial, por lo que se convirtió en la comedia apta para mayores de 16 con mayor recaudación del año. Además, la película ganó el premio People's Choice a la Mejor Comedia de 2016.

Sus otros créditos incluyen la exitosa comedia navideña Four Christmases, protagonizada por Vince Vaughn y Reese Witherspoon; la comedia romántica Ghosts of Girlfriends Past, con Matthew McConaughey, Jennifer Garner y Michael Douglas; The Change-Up, con Ryan Reynolds y Jason Bateman; y 21 & Over, protagonizada por Miles Teller y Skylar Astin, película que también dirigieron.

Lucas y Moore se conocieron en 1999 trabajando para Daniel Petrie, Jr., el escritor de Beverly Hills Cop y The Big Easy nominado al Oscar®, y han trabajado juntos desde entonces. En 2013, Lucas y Moore crearon y escribieron su primer programa de televisión, Mixology, que se emitió por ABC en 2014.

SUZANNE TODD (Productora) es un galardonada productora cuyas películas han recaudado más de tres mil millones de dólares en todo el mundo. En 2016, después de producir películas bajo su sello Team Todd con su hermana Jennifer, lanzó Suzanne Todd Productions con la comedia de STX, El club de las Madres Rebeldes. Escrita y dirigida por Jon Lucas y Scott Moore, la película está protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell, Christina Applegate y Kathryn Hahn. El éxito de la película ya generó la secuela La Navidad de las Madres Rebeldes , cuyo estreno está previsto para el 3 de noviembre de 2017. Recientemente terminó la producción de Magic Camp para Walt Disney Pictures. La película está protagonizada por Adam Devine, Gillian Jacobs y Jeffrey Tambor, y su estreno está previsto para abril de 2018. Actualmente está produciendo la película navideña femenina N icole, para Disney, protagonizada por Anna Kendrick, Bill Hader y Shirley MacLaine.

A lo largo de los años, Todd ha recibido numerosos galardones, incluido el famoso Lucy Award de Women In Film, el Spirit Award a la Mejor Película, el premio de Cosmo Fun Fearless Female Award, el Glaad Media Award, tres Saturn Awards, varios MTV Movie Awards y un premio People's Choice. Regularmente dedica su tiempo y recursos a varias causas benéficas, incluyendo St. Joseph Center y Tia's Hope, donde sirve como miembro de la junta desde sus comienzos. También se ha desempeñado como Vicepresidenta de la Junta de Archer School for Girls y es una gran recaudadora de fondos en las escuelas de sus hijos. Además, Suzanne es mentora de aspirantes a cineastas a través del programa Stark Mentorship Program de la USC y el Producers Guild of America.