Lego Ninjago, la pelicula: Critica: The Lego Ninjago Movie

Lego Ninjago, la pelicula, es otra loca y divertida aventura animada de estos simpáticos personajes, con un felino real incluido, que no defraudará a sus seguidores, ni tampoco a todos aquellos que tomen contacto por primera vez con esta peculiar saga.



Es fiel al tono, irreverencia, originalidad y chifladura de sus predecesoras, pero, a pesar de no separarse demasiado de su exitosa fórmula, ofrece algunas cositas más originales, como por ejemplo la presencia de un gato de carne y hueso (personaje interpretado por dos gatitos, Pearl y Ruby) que no sólo refresca al producto visualmente, sino que también a la comedia en sí misma.



Un poco más de lo mismo, pero efectiva, entretenida y divertida.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data