Loving Vincent: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Dirigida por Dorota Kobiela

SINOPSIS

El primer film sobre la vida y la misteriosa muerte de Vincent Van Gogh

Primer largometraje compuesto por pinturas animadas, "Loving Vincent" es un film que homenajea el trabajo de uno de los grandes maestros de las artes plásticas, Vincent Van Gogh.

Cada fotograma es un cuadro pintado a mano sobre óleo - tal y como el propio Vincent lo hubiera hecho - al que se le ha dado movimiento. Participaron una gran cantidad de excelentes pintores a lo largo de varios años, todos inspirándose en el estilo y arte magistral de Van Gogh.

El resultado es una impresionante cinta de animación que repasa la carrera del pintor con delicadeza y originalidad, y que llevó cinco años de trabajo.

"Loving Vincent", además de presentarnos la faceta más íntima del pintor holandés Vincent van Gogh, indaga sobre su misteriosa muerte, basándose en 800 cartas escritas por él y enviadas a amigos y parientes, que reflejan su turbulenta vida llena de rechazos, desamores y penurias económicas. Co-dirigida por la pintora Dorota Kobiela y el director Hugh Welchman, la película contó con una realización y producción únicas en el mundo. Sus primeras escenas fueron filmadas en un estudio con actores reales, y luego colocadas en los cuadros más famosos de Van Gogh.

Loving Vincent es una joya única que ofrece un relato apasionante junto a una animación nunca vista.



El guión va tejiendo una historia sumamente atrapante donde de a poquito se va aclarando si la muerte por una herida de bala de Vincent Van Gogh fue un suicidio o un homicidio involuntario (algo que de todos modos nunca quedó bien claro).



Los 56.800 fotogramas pintados a mano de a uno por diferentes pintores, siempre respetando el estilo y arte de Van Gogh, es algo impresionante pero lo interesante en esta película es que no se durmieron en los laureles considerando que este trabajo visual iba a atraer una gran cantidad de espectadores, sino que brindan una muy buena historia, con una narrativa con buena intriga, más cercana al thriller que al relato biógrafico.



Un film único y exquisito que no podés dejar pasar. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Loving Vincent? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

SOBRE LA PRODUCCION

El arte de la película y su animación han sido realizadas por más de 100 artistas que pusieron su granito de arena pintando a mano 120 obras icónicas para crear una realidad expresionista jamás vista. Estos pintores de todo el mundo asistieron a cursos intensivos para aprender a utilizar la aplicación Painting Animation Work Station y llegaron a los estudios de Danzica y Wroclaw en Polonia donde por 5 años pintaron cuidadosamente, óleo sobre tela, cada uno de los 62.450 fotogramas que componen la pieza, adaptando las obras de Van Gogh.

La película cuenta con las voces de Aidan Turner, Saoirse Ronan, Eleanor Tomlinson, Helen McCrory, Chris O'Dowd y Douglas Booth y su banda sonora está compuesta por Clint Mansell, responsable de la música de películas como 'Requiem por un sueño' ('Requiem for a Dream', de Darren Aronofsky, 2000) o 'El Cisne Negro' ('Black Swan', también de Aronofsky, 2010).

La ambientación de cada escena también se inspiran en las obras más famosas de Van Gogh. Y así toma vida El dormitorio en Arlés (1888), La noche estrellada (1989) y Campo de trigo con cuervos (1890), para citar algunos ejemplos.

En 1990 el director Akira Kurosawa dirigió Yume (Sueños), una película que se divide en ocho segmentos correspondientes a ocho sueños del propio director. La película cuenta la vida de Kurosawa y algunos episodios que representan varias épocas de la misma, desde la infancia hasta la muerte. El episodio número cinco, titulado "Cuervos", es una verdadera declaración de amor a Vincent van Gogh, al que Kurosawa consideraba el más japonés entre los pintores occidentales.

SOBRE LOS DIRECTORES

Dorota Kobiela se graduó de la Academia de Finas Artes de Varsovia y fue nombrada como Embajadora de la Cultura dentro de su escuela por sus logros en pintura y gráfica por cuatro años consecutivos.

A través de sus compañeros, descubrió la animación y el cine, disciplinas que inmediatamente quiso aprender en la Facultad de Dirección de la Escuela de Cine de Varsovia.

Kobiela dirigió el corto "The Hart in Hand" (2006) y cinco cortos animados en 2004, 2005 y 2011. El último de ellos titulado en inglés como "Little Postman" fue el primer film en el mundo en contar con Pintura Animada Estereoscópica y ganó el premio como Mejor Cortometraje Estereoscópico en el Festival de Cine 3D de Los Ángeles, el Stereo Media 3D de Bélgica; y el de Cine 3D y Música de Barcelona. "Loving Vincent" es su ópera prima.

Hugh Welchman es conocido por su trabajo en "Slipp Jimmy fri" (2006), "Pedro y el lobo" (2006) y "La vie en rose" (2007).

Se graduó de la Escuela Nacional de Cine y Televisión. Su película de fin de curso ganó el premio Cinefoundation del Festival de Cannes.

Es Fundador y CEO de BreakThru Films (productora de "Loving Vincent") con más de cuatro años de experiencia como productor. Además, recientemente inauguró la empresa Small Screen Entertainment Ltd., que produce series animadas para teléfonos móviles.

GANADOR

Premio del Público y Mejor Animación

Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy

Festival Internacional de Cine de Shangai

Ganador como Mejor Film Animado

Una película con Saoirse Ronan

(Nominada al Oscar dos veces por Atonement y Brooklyn, tres veces nominada a los Golden Globes y dos veces a los BAFTA)

