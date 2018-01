Suburbicon Bienvenidos al paraiso: Sinopsis, elenco, ficha: Suburbicon

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso es un retrato implacable de un suburbio de los años cincuenta donde lo mejor y lo peor de la humanidad se refleja a través del desenvolvimiento de la gente común.

Pero cuando una de las casas sufre un violento allanamiento, la familia debe recurrir al chantaje, la venganza y la traición con el fin de sobrevivir.

Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso está dirigida por el ganador del premio de la Academia® George Clooney (Good Night and Good Luck) y escrita por los oscarizados Joel & Ethan Coen (No Country For Old Men), Clooney y el ganador del premio de la Academia® Grant Heslov (Argo) y está protagonizada por los ganadores del premio de la Academia® Matt Damon (Good Will Hunting) y Julianne Moore (Still Alice), junto al pequeño de ocho años Noah Jupe (The Night Manager y la próxima Wonder). También protagoniza Oscar Isaac (Star Wars: The Force Awakens).

Clooney y Grant Heslov producen Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso bajo su sello Smokehouse Pictures junto con Teddy Schwarzman de Black Bear Pictures (The Imitation Game). Joel Silver (Sherlock Holmes) de Silver Pictures sirve como productor ejecutivo con Barbara A. Hall (Good Night, and Good Luck).

Clooney vuelve a reunirse con un dinámico equipo creativo que incluye al cineasta ganador del premio de la Academia® Robert Elswit (T here Will Be Blood), el diseñador de producción Jim Bissell (Good Night, and Good Luck), la diseñadora de vestuario Jenny Eagan (Our Brand Is Crisis) y el editor ganador del premio de la Academia® Stephen Mirrione (Traffic).

Filmada íntegramente en California del Sur, con locaciones en el condado de Los Ángeles y en el condado de Orange, Paramount Pictures tiene previsto el estreno de Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso en Estados Unidos para el 27 de octubre de 2017.

D I STURBIOS EN EL PARAÍSO

En la década siguiente a la Segunda Guerra Mundial, la clase media emergente de Estados Unidos se estaba mudando a los suburbios: hogares idílicos y económicos en comunidades planificadas. Por primera vez para muchos el sueño americano de poseer una casa se estaba haciendo realidad.

"La Ley del Soldado fue promulgada en beneficio de todos los que regresaban de la guerra para que pudieran acceder a una linda casa con garaje y patio, a un empleo digno, vivir en un lindo vecindario y construir una familia, siempre y cuando fueras blanco", dice Clooney. Lo gracioso es destapar esa veta de la vida hogareña perfecta y ver cuán feas pueden resultar las cosas".

"George y yo estábamos escribiendo un guion basado en los eventos que se desarrollaron en Levittown, Pensilvania", cuenta Heslov. "Mientras investigábamos, George se encontró con una película documental de 1957 llamada Crisis in Levittown, "Es la verdadera historia de lo que sucedió cuando William y Daisy Meyers se convirtieron en la primera familia afroamericana en instalarse en Levittown".

"El día que los Meyers se mudaron, el cartero asumió que la señora Meyers era la sirvienta y le preguntó si la Sra. Meyers estaba en casa. Cuando le explicó que ella era la señora Meyers, el cartero se encargó de ir de puerta por puerta, llamándose a si mismo 'El Paul Revere de Levittown' y preguntando a todos, '¿Has conocido a tus nuevos vecinos?' Para la tardecita, había unas 500 personas fuera de sus casas manifestando epitafios raciales, colgando las banderas confederadas y quemando una cruz en la puerta de al lado".

Mientras trabajaban en la idea de Levittown, Clooney recordó un guión que los hermanos Coen le habían enviado en 1999, llamado Suburbicon. "Se trataba de una comedia/thriller con temas similares a Fargo y Burn After Reading: personajes desventurados que tomaban decisiones realmente malas. Pensamos que nos gustaría hacer algo un poco menos divertido y mucho más tormentoso. Parece un buen momento para una película que se siente candente". "En ese momento George tuvo la idea de utilizar el guion de Suburbicon y situarlo en Levittown durante la semana en que los Meyer se mudaron", dice Heslov.

"Hay algo en la conciencia nacional que tiende a mirar esta era como si todo hubiera sido color de rosa", dice MATT DAMON, que interpreta al asediado padre de familia de este suburbio, Gardner Lodge. "Queremos creer que en cierto modo todo el mundo era más feliz, pero obviamente la gente es gente, y todavía había muchas cosas oscuras".

A simple vista, Gardner Lodge es un modelo de marido y de padre, pero se ve superado por la situación cuando tiene un encontronazo con el aspecto criminal de Suburbicon.

"Al comienzo de la película, uno se hace una idea sobre mi personaje", dice Damon. "Pero como todo lo que uno supone comienza a desenmarañarse mientras lo observamos intentando tomar el control de una situación, frente a la cual falla constantemente".

"Matt es un profesional consumado con un alcance tremendo", elogia Clooney, "aunque interpretar a un bufón le produce un placer especial".

Damon miró fotos de esa época para encontrar la fisicalidad adecuada para su personaje. "Engordé unos kilos de más", confiesa Damon. "Los hombres de los años 50 no hacían tanto ejercicio como lo hacemos hoy. Tendían a ser muy delgados o muy corpulentos. Mi abuelo era un poco fornido, y yo quería parecerme a él, así que tuve que cambiar la forma de mi cuerpo. Es un pequeño detalle, pero se sentía más como de la época".

"Matt acababa de rodar Jason Bourne, así que yo temía que se presentara luciendo como que pudiera llevar adelante una pelea por sí mismo", admite Clooney. "Afortunadamente, recientemente también filmó Downsizing, de Alexander Payne, y me alegré cuando lo vi llegar al set un poco más carnoso, parecía el padre de alguien".

Gardner lleva una viva aparentemente idílica, en la localidad de Suburbicon, junto a su mujer Rose (JULIANNE MOORE) y su hijo Nicky (el principiante NOAH JUPE).

"Rose no es una persona de lo más feliz, y no muy feliz en su matrimonio", explica Moore. "Considera que su marido es responsable del accidente automovilístico que la dejó en una silla de ruedas".

La hermana gemela de Rose, Margaret (también Moore) ayuda en la casa, eventualmente convirtiéndose en una residente permanente.

"Al principio de la película, Margaret es la hermana más dulce y más simple", dice Moore. "Secretamente envidia la vida de su hermana, lo que crea cierta tensión e informa las decisiones que toma".

Moore encaró el hecho de interpretar a las hermanas de forma pragmática: "Como cualquier papel, buscas lo que las hace únicas en la página. El modo en que utilizan el lenguaje, el modo en que hablan. Obviamente, van ser parecidas entre sí, así que haces lo que puedas para alterar su modo de moverse y su fisonomía".

Clooney disfrutó la oportunidad de contar con Moore en un doble papel.

"Literalmente, Julianne puede hacer cualquier cosa", elogia Clooney. "Ya había interpretado a una gemela antes, hace años, en una telenovela, y se le ocurrió algo genial, que Margaret tiñe su pelo de rubio para parecerse a su hermana, hecho que considero que dice mucho sobre cómo es ella".

La apariencia tranquila de la familia Lodge se ve sacudida cuando dos matones, Ira

(GLENN FLESHLER de True Detective) y Louis (ALEX HASSELL de Cold Mountain), invaden su casa en medio de la noche y los toman de rehenes. El allanamiento toma un giro trágico cuando los tipos usan cloroformo con la familia y matan a Rose. Las cosas van de mal en peor, ya que las malas decisiones de Gardner lo convierten en un juego de gato y ratón con Ira y Louis. "A menudo vemos a Matt interpretando personajes muy inteligentes y eruditos", dice Hassell. "Así que es interesante verlo como un ciervo en una cacería, luchando para salir de estas situaciones". Aficionado confeso de los Hermanos Coen, Fleshler se complació en ser canonizado en la extensa "galería de pícaros" de parejas criminales de los Coen que abarcan desde Raising Arizona hasta Fargo. "Ira y Louis son una pareja un tanto peligrosa, un tanto inepta, como la que se ve en muchas de las películas de los Hermanos Coen", dice Fleshler. "Son tipos que viven en las afueras de este lugar idílico y que sienten que no han recibido un trato justo". "Ellos conforman un gran dúo", dice Damon. "Son muy diferentes, y cada uno puede hacer un montón de cosas, de letal a torpe, dependiendo del tono que George decida para la escena". Mientras Ira y Louis persiguen a Gardner en su trabajo, Margaret lidia con el sospechoso investigador de seguros de vida, Bud Cooper (OSCAR ISAAC), quien comienza a dudar de su versión de los eventos de aquella trágica noche. "Cooper rápidamente se da cuenta de que Gardner y Margaret no son de lo más brillantes", dice Isaac. "Sospecha que algo huele mal y, en ese momento, tiene mucho espacio para jugar". "Oscar es alguien que me ha impresionado muchísimo en los últimos años. Es bueno en un nivel completamente diferente", dice Clooney alabando a Isaac. "Me da mucha envidia porque Cooper era el papel que los Coen me habían ofrecido a mí originalmente. Es un gran personaje que pone en marcha una serie de crímenes bastante horrendos. Básicamente entra y se roba la película". Como su padre y su tía están ocupados, a Nicky no le queda más que lidiar con el trauma en gran parte por su cuenta. Para Clooney y Heslov, encontrar un joven actor para encarnar el papel emocionalmente complejo de Nicky representó uno de sus mayores retos en la película. "La selección de Nicky fue lo más difícil del mundo", recuerda Clooney. "Si no apoyas al niño, la película no funciona". Después de leer más de cien actores infantiles para el papel, Clooney y Heslov descubrieron a Jupe de 11 años en Inglaterra. "Nunca he visto a nadie como Noah", elogia Clooney. "Además de hacer un perfecto acento americano, siempre hemos podido conseguir todo lo que necesitábamos en una o dos tomas. Durante los cinco años que interpreté a un pediatra en ER, donde trabajaba con dos o tres actores por día, nunca vi a nadie como él. Este chico debe estar definitivamente frente a una cámara". Jupe explica su relación padre/hijo en pantalla: "No creo que Gardner lo acaricie mucho o le lea historias antes de irse a dormir. No es ese tipo de papá". "La comunicación abierta que los padres y los niños mantienen hoy en día no era común en aquella época", comenta Damon. "Así que en la vida de este niño se producen estos incidentes sísmicos, y no tiene a nadie con quien compartirlos". Jupe continúa: "Nicky siempre está observando las cosas y analizándolas en su cabeza, ya que siente que no hay nadie en el mundo en quien pueda confiar". El tío de Nicky, Mitch (GARY BASARABA) le proporciona cierta guía y frivolidad adulta tan necesarias a raíz de la muerte de su madre. "Mitch es el hermano desolado de Rose y Margaret y un soltero de por vida", dice Basaraba. "Nunca tuvo hijos propios, así que todos sus instintos paternos han sido transferidos a su sobrino. Como buen católico, está un tanto furioso de que su querida hermana se haya casado con Gardner, un episcopal. Considera que Nicky debería estar en un mejor ambiente". "Tío Mitch es un osito de peluche, muy divertido", explica Jupe. "Nicky lo admira porque es un ejemplo a seguir y lo hace reír". Nicky también encuentra un amigo en Andy Meyers (TONY ESPINOSA), un chico de su edad cuya familia acaba de mudarse al vecindario, convirtiéndose en la primera familia afroamericana en Suburbicon. Mientras que Nicky está encantado de tener a alguien nuevo con quien jugar, el resto de la ciudad tiene una reacción diferente. ¿ HAS CONOCIDO A TUS NUEVOS VECINOS? "Cuando me dijeron que se trataba de una comedia negra, pensé 'esto no tiene nada de divertido', confiesa KARIMAH WESTBROOK, quien interpreta a la Sra. Meyers en la ficción. "Pero la historia de mi personaje tiene una buena cantidad de ironía y comentario social. Son una familia cada vez mayor en busca del Sueño Americano y sienten que serán bienvenidos y seguros en su nuevo hogar. Desafortunadamente, sus nuevos vecinos son realmente irrespetuosos y a veces peligrosos: rompen ventanas y saltan arriba de los autos. Mientras tanto, hay un verdadero problema en la casa de al lado al que nadie le presta atención". La vida real de los Meyers estaba inundada día y noche de un constante flujo de acoso auditivo, una muchedumbre de vecinos golpeando tambores, soplando fuertes instrumentos y cantando en voz alta en un esfuerzo para conseguir que se vayan. "En nuestra investigación, vimos que estos manifestantes construyeron un muro alrededor de la casa de los Meyer, volaban banderas confederadas, quemaban cruces y escribieron una petición para que la familia fuera removida. En la película, utilizamos el texto real de la petición", explica Clooney. "Cuando ves una película que trata sobre raza e intolerancia en los años 50 o 60, casi siempre es en el Sur", dice Clooney. "Estamos acostumbrados a las personas con acentos sureños que usan este tipo de lenguaje, pero para alguien de Kentucky, vale la pena discutir que se trata de gente de Pensilvania y Nueva York que choca con las minorías. Este tipo de fanatismo existía en el noreste; no es difícil imaginar que ocurra en cualquier lugar". "A lo largo de la película, utilizamos imágenes reales del documental", continúa Clooney. "A veces tienes que ver las cosas reales para hacer algo real. A menudo el fanatismo es trivial y chocante para la audiencia de hoy, pero la verdad es que esto no pasó hace mucho tiempo. "Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso le habla a la época en que vivimos", añade Damon. "El barrio está construyendo un muro alrededor de la casa de la familia afroamericana que acaba de mudarse, tratando de anexar su pequeña área. Mientras tanto, los locos del vecindario están a la vuelta de la esquina". "Todo el mundo está mirando en la dirección equivocada", dice Clooney. "Ellos quieren creer este mito de que nada malo pasó antes de que llegaran las minorías. Cuando miramos hacia atrás a esta época en que América era grande, tenemos que recordar que no era particularmente maravillosa para mucha gente. Esa es una conversación que siempre es de actualidad". Foto Clooney: Hilary Bronwyn Gayle U N DIRECTOR DE ACTORES "Cada vez que tuve que actuar en una película que dirigía, lo odié", confiesa Clooney, quien en Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso permanece fuera de cámara. "Sin embargo, disfruté este proceso más que en cualquier otra película. Desde el principio, todos estaban con toda la cilindrada". "Para él es mucho más fácil no tener que participar en el film", dice Heslov con una sonrisa. "Es mucho más fácil para todos". "Trabajar con George en una película es como trabajar en un auto en tu propio jardín", dice Damon, explayándose en la metáfora de Clooney. "Tiras la capucha, te acercas y te pones a trabajar. Es divertido, es colaborativo, y no somos importantes en nada de eso". "Es un director muy generoso", añade Moore. "Tiene un aprecio genuino por todo el mundo en el set y por lo que son capaces de hacer y tiene un verdadero sentido de alegría en lo que está haciendo. Está allí porque quiere". "George quiere que todos se diviertan y cuenten una historia interesante", dice Isaac. "No se pierde tiempo ni energía". Clooney reconoce el mérito de sus mentores: "Aprendí mucho al trabajar con The Boys (el término de agradecimiento de Clooney para los hermanos Coen). Son realmente eficientes, hacen el storyboard para todas las tomas, obtienen lo que necesitan y siguen adelante. También he tenido la suerte de ver trabajar de cerca a Steven Soderbergh y Alexander Payne. Trato de aprender de todo esto". "Cada vez que haces una película, esperas que la gente la disfrute, porque si lo hacen, puedes hacer otra", dice Clooney. "Nuestro trabajo es hacer las mejores películas que podamos, mientras podamos, porque algún día ya no podremos hacerlo. Estamos comprometidos a permanecer en el arenero el mayor tiempo posible, haciendo las cosas que queremos hacer hasta que nos quiten los juguetes. Somos muy afortunados de hacer lo que hacemos para ganarnos la vida y lo reconocemos todos los días". AC ERCA DEL REPARTO Considerado uno de los actores más respetados en Hollywood hoy en día, en términos de talento y taquilla, la carrera variada y rica de MATT DAMON (Gardner) lo ha visto tanto delante de la cámara, así como detrás. Este año, Matt protagoniza en dos películas. La primera, Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso para el director George Clooney. Escrita por Joel y Ethan Coen, la película cuenta la historia de una familia de los suburbios de 1950 que sufre una violenta invasión y debe recurrir al chantaje, la venganza y la traición con el fin de sobrevivir. La segunda, Downsizing junto a Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Christoph Waltz para el director Alexander Payne. La película es una sátira social en la que un hombre se da cuenta de que tendría una vida mejor si se encogiera. Más recientemente, Matt protagonizó The Great Wall de Yimou Zhang, que trata de dos mercenarios europeos en busca de pólvora negra que se ven involucrados en la defensa de la Gran Muralla de China contra una horda de monstruosas criaturas. Asimismo, sirvió de productor del drama dirigido por Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea, protagonizado por Casey Affleck y Michelle Williams. La película, que se presentó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2016, se estrenó en noviembre y fue nombrada la Mejor Película del Año por el National Board of Review. Además, recibió ocho nominaciones a los premios Critics' Choice Award®, de los que ganó tres; cinco nominaciones a los premios Globos de Oro®, uno ganado; cinco nominaciones a los premios BAFTA Award®, ganó dos, y seis nominaciones al premio de la Academia, dos ganados. El verano pasado Matt volvió a dar vida a 'Jason Bourne' en la película del mismo título, personaje que nació en 2002 con las taquilleras películas de acción The Bourne Identity, The Bourne Supremacy y The Bourne Ultimatum, y que lo volvió a reunir con el director Paul Greengrass que dirigió las últimas dos. Por su actuación, el actor recibió una nominación al premio Critics' Choice® al Mejor Actor en una Película de Acción. Aunque lejos de ser un éxito de la noche a la mañana, Matt llamó la atención del público en 1997 con su primera nominación al Premio de la Academia y su primer premio por co-escribir Good Will Hunting con su amigo de toda la vida Ben Affleck. El guion también le valió a la pareja una nominación al Golden Globe®, así como varias nominaciones a grupos de críticos, y a Matt nominaciones al Oscar®, Globo de Oro® y Screen Actors Guild® (SAG) como Mejor Actor. Más tarde fue reconocido con su tercera nominación al Golden Globe® por su labor en The T alented Mr. Ripley, de 1999, bajo la dirección de Anthony Minghella; y en 2009 fue nominado al premio de la Academia®, así como a los Screen Actors Guild® y Critics' Choice al Mejor Actor de Reparto por su retrato del héroe sudafricano del rugby Francois Pienaar en el drama de Clint Eastwood basado en una historia real, Invictus. Además, ese mismo año recibió una nominación al Golden Globe® al Mejor Actor por su papel principal en The Informant, de Steven Soderbergh. La conexión con Soderbergh demostró ser muy exitosa, ya que ambos volvieron a juntarse para siete películas a lo largo de su carrera, incluyendo las súper exitosas Ocean's Eleven, Ocean's Twelve y Ocean's Thirteen, y en 2013 para las películas de TV de HBO, Behind the Candelabra, en la que Matt actúa junto a Michael Douglass, y por la que fue nominado a los premio Emmy®, Golden Globe®, Screen Actors Guild® y BAFTA® a la Mejor Actuación de un Actor en una Película para Televisión o Miniserie. En 2015, Matt protagonizó la aventura espacial The Martian, para el director Ridley Scott, en la que interpreta a 'Mark Watney', un astronauta que queda atrapado en Marte y debe ingeniárselas para sobrevivir hasta ser rescatado. La película, que fue un éxito de taquilla, recibió enormes elogios, además de nominaciones al premio de la Academia®, y el actor recibió una nominación a la Mejor Labor de un Actor en un Papel Principal. La actriz ganadora del premio de la Academia, BAFTA y Emmy JULIANNE MOORE (Margaret/Rose) se convirtió en la persona número nueve en la Academia en recibir dos nominaciones al Oscar el mismo año y en la única actriz norteamericana en recibir premios de primer nivel a la actuación en los 3 festivales de cine más importantes de Europa (Berlín, Venecia y Cannes). Autora de best-sellers quien ha participado en más de 60 películas, Julianne es la presidenta fundadora del Consejo Creativo de Everytown For Gun Safety, es miembro del Consejo Asesor del Fondo para la Salud de los Niños y Presidenta Honoraria y partidaria de la Tuberous Sclerosis Alliance. OSCAR ISAAC (Roger) es uno de los grandes actores jóvenes de la actualidad. Ganó elogios de la crítica, una nominación al Globo de Oro y un Independent Spirit Award al Mejor Artista Principal por su interpretación del personaje principal en la película Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2013 donde ganó el Gran Premio, y Oscar Isaac también obtuvo el premio Toronto Film Critics Award al Mejor Actor. Isaac muestra sus habilidades como cantante e intérprete en la banda sonora de Inside Llewyn Davis y le aporta un elemento de autenticidad a su interpretación del cantante folk. Después de recibir buenas críticas por su papel protagonista junto a Catherine Keener en la miniserie de HBO Show Me A Hero, Isaac recibió un Globo de Oro al Mejor Actor en una Miniserie o Película de Televisión y una nominación al premio Choice Television Award al Mejor Actor en una Película o Miniserie. Isaac interpreta a Nick Wasickso, el alcalde más joven de la gran ciudad que se encuentra en medio de la lucha por la segregación de la vivienda en Yonkers, Nueva York a finales de 1980. En 2014, Isaac protagonizó el drama de J.C. Chandor, cargado de acción, A Most Violent Year, que le valió el premio National Board of Review Award al mejor Best Actor. Asimismo, la película ganó el premio National Board of Review Award a la Mejor Película. Al año siguiente, Isaac protagonizó junto a Alicia Vikander y Domhnall Gleeson en Ex Machina, escrita y dirigida por Alex Garland. Este thriller psicológico de ciencia ficción narra la historia del programador Caleb Smith cuyo empleado, el excéntrico multimillonario Nathan Bateman (Isaac), lo convoca para que administre la prueba Turing a un Android con inteligencia artificial. La organización National Board of Review reconoció la película Ex Machina como una de las 10 mejores películas independientes del año. En la actualidad, a Isaac se lo puede ver en la producción teatral de verano de Hamlet en el Public Theater, en la que interpreta el papel principal. Próximamente, se lo verá en Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso, junto a Matt Damon y Julianne Moore, y en 2018, en Annihilation, con Natalie Portman. Más recientemente, el actor estelarizó The Promise junto a Christian Bale y X- Men: Apocalypse, de 20th Century Fox. En 2015, Isaac interpretó a un piloto de la Resistencia, Poe Dameron, en la altamente esperada Star Wars: The Force Awakens, la séptima entrega de la saga Star Wars. Dirigida, coproducida y co escrita por J.J. Abrams, Star Wars: The Force Awakens, la primera entrega de la trilogía de Disney, se estrenó en diciembre de 2015 y, en dos semanas, se convirtió en la película nacional de mayor recaudación en la historia. Es la película que más rápido alcanzó los $700 millones y batió los récords de taquilla en su día de estreno, tanto a nivel nacional como internacional. The Force Awakens también se ubicó primera en el segundo y tercer fin de semana de exhibición alcanzando un nuevo récord nacional el día de Navidad y Año Nuevo y se convirtió en la segunda película de IMAX de mayor recaudación en la historia. Isaac volverá a encarnar a Poe Dameron en Star Wars: Episode VIII, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2017. AC ERCA DEL DIRECTOR G EORGE CLOONEY (Director/Co-escritor / Productor) goza de reconocimiento tanto por sus esfuerzos humanitarios a escala global como por sus logros en la industria del espectáculo. Sus méritos como actor y realizador cinematográfico le han valido dos premios de la Academia, cuatro Globos de Oro, incluyendo el Cecil B. DeMille Award, cuatro premios SAG, un premio BAFTA, dos Critics' Choice, un Emmy y cuatro premios National Board of Review. Al recibir su octava nominación al premio de la Academia, ganó un lugar especial en los libros de registro del Oscar. En la actualidad ha sido nominado en más categorías que nadie en la historia de los Oscar. A través de su productora Smokehouse Pictures, Clooney se encuentra en el proceso de pos producción del drama policial negro de 1950 Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso, protagonizado por Matt Damon y Julianne Moore. Además de dirigir la película, co escribió el guión junto con los hermanos Coen y su socio en Smokehouse, Grant Heslov, y coproduce. El estreno de Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso está previsto para el 27 de octubre de 2017. Recientemente, a través de Smokehouse, produjo y protagonizó Money Monster, de TriStar Pictures, Our Brand is Crisis, de Warner Bros.', y produjo, dirigió y protagonizó The Monuments Men de Sony Pictures. En 2016, también protagonizó ¡Hail, Ceasar!, de los hermanos Coen, una película de Universal Pictures. En 2015, se lo vio en el drama del director Alfonso Cuarón, Gravity, junto a Sandra Bullock, para Warner Bros.; en la película de ciencia ficción de Disney, Tomorrowland y en A Very Murray Christmas, de Netflix. En 2013, Smokehouse, junto con Jean Doumanian Productions, produjo la adaptación cinematográfica de la obra de Tracy Letts, ganadora de los premios Pulitzer y Tony, August: Osage County, protagonizada por Meryl Streep, Ewan McGregor y Julia Roberts para The Weinstein Company. Entre las demás películas de Smokehouse se incluyen, el drama de Warner Bros.' ganador del premio de la Academia Argo y The Ides of March. Ides, la que Clooney protagonizó, co escribió y dirigió recibió nominaciones al Globo de Oro en las categorías Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Drama Cinematográfico. Además, la película recibió una nominación al premio de la Academia al Mejor Guión Adaptado. En 2011, Clooney protagonizó The Descendants, de Alexander Payne para Fox Searchlight, la que le valió los premios Critics' Choice, Globo de Oro y National Board of Review al Mejor Actor. Además, recibió una nominación al premio SAG y una nominación al premio de la Academia al Mejor Actor en un Papel Principal. En 2009, Clooney protagonizó la película aclamada por la crítica Up in the Air, por cuya labor recibió nominaciones al premio de la Academia, a los Globo de Oro, SAG y BAFTA al Mejor Actor y ganó los premios National Board of Review y New York Film Critics' Circle. Cuando el actor recibió el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su labor en Syriana en 2006, también recibió nominaciones al premio de la Academia al Mejor Director y Mejor Guión Original por Good Night, And Good Luck. Fue la primera vez en la historia de la Academia que alguien recibiera nominaciones a la actuación y a la dirección por dos películas diferentes en el mismo año. La primera vez que Clooney y Heslov trabajaron juntos fue en Section Eight, una empresa en la que el primero conformaba una sociedad con Steven Soderbergh. Entre las producciones de Section Eight figuran, Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, Michael Clayton, The Good German, Good Night, and Good Luck., Syriana, Confessions of a Dangerous Mind, The Jacket, Full Frontal y Welcome To Collinwood. Antes de incursionar en el cine, Clooney actuó en varias series de televisión, donde se hizo famoso gracias al exitoso drama de la NBC ER. Su papel de Dr. Douglas Ross le valió una serie de nominaciones a los Globos de Oro, los SAG, People's Choice, y los Emmy. Para la división televisiva de Section Eight, Clooney ejerció como productor ejecutivo, además de dirigir cinco episodios de Unscripted, una serie basada en la realidad que se emitió por HBO. También sirvió de productor ejecutivo y operador de cámara para K-Street, también para HBO. Asimismo, Clooney sirvió de productor ejecutivo y coprotagonista de la representación emitida televisivamente en directo de Fail Safe, un telefilme ganador de un premio Emmy desarrollado a través de su Maysville Pictures, basado en una novela homónima de la década de los 60. En 2000, fue nominada para el Globo de Oro en la categoría Mejor Miniserie o Película de Televisión. Hijo de un presentador de informativos, Por otro lado, Clooney es un firme defensor de la Primera Enmienda, con un profundo compromiso a favor de las causas humanitarias. En 2006, Clooney y su padre, Nick, fueron a Dafur, África, un paisaje golpeado por la sequía, para filmar el documental Journey to Darfur. El trabajo de Clooney a favor del alivio de Darfur hizo que se dirigiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, narró el documental de Darfur, Sand and Sorrow. En 2006, recibió los premios American Cinematheque Award y el Modern Master Award en el Festival de Cine de Santa Bárbara. En 2007, Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Jerry Weintraub fundaron 'Not On Our Watch', una organización cuya misión consiste en atraer la atención internacional y recursos para detener y prevenir las atrocidades en masa de Darfur. Entre los muchos reconocimientos de los que ha sido objeto como resultado de sus esfuerzos humanitarios en Darfur se hallan el premio Peace Summit de 2007, otorgado en la octava edición de la Cumbre Mundial del Premio Nobel de la Paz Laureates. En 2008, Clooney fue designado como mensajero de la paz de Naciones Unidas, una de las ocho personas a las que se les asigna abogar a favor de las Naciones Unidas y de sus esfuerzos pacificadores. En enero de 2010, Clooney, junto con Joel Gallen y Tenth Planet Productions produjeron la maratón televisiva Hope for Haiti Now!, que alcanzó a recaudar más de 66 millones de dólares, estableciendo un nuevo record de donaciones del público en maratones para damnificados por desastres. La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión premiaron a Clooney con el Bob Hope Humanitarian en la ceremonia de los premios Primetime Emmy de 2010. Más tarde ese mismo año, Clooney recibió el Robert F. Kennedy Ripple of Hope en reconocimiento a sus esfuerzos humanitarios en Sudán y Haiti. En diciembre de 2010, junto a las Naciones Unidas, la Universidad de Harvard y Google lanzaron el proyecto Satellite Sentinel Project, una tentativa para monitorear la violencia y la violación de los derechos humanos entre el norte y el sur de Sudán. Not on Our Watch financió una nueva tecnología de monitoreo que permite a los satélites privados sacar fotografías de cualquier amenaza potencial a civiles, detectar bombas, observar el movimiento de tropas y registrar cualquier otra evidencia de una posible agresión en masa. En marzo de 2012, Clooney formó parte de la delegación que marchó pacíficamente frente a la Embajada de Sudan en Washington, D.C., captando la atención mundial a las violaciones de los derechos humanos cometidas en Sudán, que resultaron en su detención.

En octubre de 2012, Clooney fue homenajeado en el Carousel of Hope Ball, que beneficia a la Fundación para la Diabetes Infantil y al Centro Barbara Davis para la Diabetes Infantil (BDC).