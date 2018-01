Un papá singular: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Brad's Status

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Brad tiene una carrera estable y una vida cómoda en los suburbios de Sacramento, donde vive con su dulce esposa, Melanie (Jenna Fischer), y su hijo Troy (Austin Abrams), un músico prodigio, sin embargo su vida no es exactamente igual a la que había soñado en sus días de gloria en la Universidad junto a sus amigos.

Así al llevar de viaje a Troy a Boston, ciudad en la que Brad estudió, comienza a comparar su presente con el de sus cuatro mejores amigos de la época universitaria hoy convertidos en una estrella de Hollywood (White), el dueño de un fondo de inversiones (Luke Wilson), un empresario de tecnología (Jemaine Clemente), y un escritor de bestsellers (Michael Sheen).

Mientras imagina sus acomodadas y glamorosas vidas, se cuestiona si su estilo de vida de profesional de clase media es lo mejor que logrará en su vida.

Pero cuando las circunstancias lo obligan a volver a contactar a sus antiguos amigos, Brad comienza a preguntarse si realmente es él quien ha fracasado o si las vidas de sus amigos son mucho menos perfectas de lo que aparentan.

El film protagonizado por Ben Stiller junto a Michael Sheen, Jenna Fischer, Jemaine Clement, Austin Abrams y Shazi Raja, es una comedia agridulce y conmovedora sobre la crisis de la mediana edad y la relación padre e hijo. Distribuida por DIGICINE.

Escrita y dirigida por Mike White ("The Good Girl", "Chuck & Buck", "School of Rock") y protagonizada por Ben Stiller ("Zoolander", "Noche en el Museo"), Michael Sheen ("The Queen"), Jennifer Fischer ("The Office"), Jemaine Clement ("Vuelo de los Conchords", "El BFG"), Austin Abrams ("Paper Towns", "The Walking Dead") y Shazi Raja ("Salvación").

Un papá singular es un emotivo film sobre la crisis masculina de la mediana edad que puede llegar a hacerte reflexionar sobre lo que has hecho con tu vida.



Esta película en la Argentina es vendida con un título que se presta a la confusión, sobre todo cuando un actor como Ben Stiller es el protagonista, ya que lo primero que se te viene a la cabeza es que vas a ver una comiquísima comedia, y nada más lejos de ello.



En esta oportunidad el actor interpreta excelentemente a un hombre que no está satisfecho con su vida y que envidia o cela la de sus antiguos compañeros. Aquí en realidad la comedia es más como pinceladas que tratan de hacernos más llevadera la amarga realidad del personaje.



Una conmovedora y buena película con un impecable Ben Stiller Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Un papá singular? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

ACERCA DE MIKE WHITE

Durante una carrera de casi 20 años, el escritor, director, productor y actor Mike White ha creado un nicho único como cineasta con un punto de vista sorprendente y muy personal. En una serie de largometrajes exitosos, como "Escuela de Rock", "Nacho Libre", "The Good Girl" y la sátira, "Beatriz at Dinner", así como su trabajo como director en "Año del Perro" y la aclamada serie de HBO "Enlightened", White crea historias llenas de gente aparentemente común cuyas vidas toman giros inesperados.

Su última película, "Un papá singular", volverá a intrigar, divertir y enojar a su público con un retrato divertido sobre todo lo que un hombre que piensa que quiere.

QUÉ DICE MIKE WHITE

"Quería escribir algo para decirle a mi padre que lo amo y creo que es él una persona exitosa, más allá de que él sienta que no estuvo a la altura de sus expectativas. Lo que creo es que la relación que uno tiene con el mundo, con la búsqueda del status social puede ser tan importante -o más- que la relación que uno tiene con su familia, sus compañeros y sus amigos.

Veo en mí mismo que, como Brad, siempre tengo este comentario en mi cabeza, comparándome con los demás y el éxito que ellos tienen. Siempre estoy construyéndome o destruyéndome.

También quería escribir sobre la ansiedad que vive en la cultura en general. Con programas en la TV como "Keeping up with Kardashians" y las redes sociales estamos consumiendo el estilo de vida de millonarios y multimillonarios. Cómo esta tendencia crea un sentimiento de carencia y envidia. Todo el mundo parece ganar la lotería a nuestro alrededor. Y en nuestra cultura capitalista de consumo, el deseo de vivir de esa manera puede ser personalmente doloroso y globalmente destructivo.

Por último, después de escribir "Year of the Dog", "Enlightened" y "Beatriz at Dinner" con protagonistas femeninas, he querido escribir una película sobre los hombres y sus descontentos. Una historia de crisis masculina de mediana edad, honesta -con algunos guiños satíricos - pero, también, con compasión."

ACERCA DE DIGICINE

DIGICINE es una nueva distribuidora de cine independiente con espíritu joven y una visión vanguardista de la cinematografía nacional e internacional dedicada a la distribución, comercialización y promoción integral de films de diversos géneros, tanto en el ámbito del cine, TV y VOD. DIGICINE forma parte del grupo FilmSuez.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Mike White

Autor: Mike White

Productores: David Bernad ("Superstore", "7 Days in Hell"), Dede Gardner ("12 años esclavo", "Segunda Guerra Mundial"), Sidney Kimmel ("Moneyball", "Infierno o agua alta"), Brad Pitt, Mike White

Dirección de fotografía: Xavier Grobet ("Focus", "Monster House")

Diseño de producción: Richard Hoover ("Girl", "Interrupted", "Dead Man Walking")

Diseño de vestuario: Alex Bovaird ("Thoroughbred", "American Honey")

Producción ejecutiva: Carla Hacken ("El diablo viste Prada", "Walk the Line"), Mark Kamine ("Malas madres", "American Hustle") y John Penotti ("Infierno o agua alta", "En el dormitorio")

Duración: 101 minutos

Distribuidora: DIGICINE

Reparto: Ben Stiller, Michael Sheen, Jennifer Fischer, Jemaine Clement, Austin Abrams y Shazi Raja.