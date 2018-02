Algo fayo: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

En "Algo Fayó", su segundo documental, Santiago García Isler se aventura a desandar la historia del dibujante que se escapó de su propio cómic y devino en personaje de la noche porteña.

Desde el título, la película funciona como una broma que va desenmascarando los conflictos que provoca en cada entrevistado la decisión de Fayó, quien decidió bajarse de la clase media y decir "no" a lo socialmente recomendable, interpelando a quienes pretenden esgrimir una opinión autorizada en materia de administración de recursos vitales.

A ellos Fayó les responde que no quiere trabajar para comprar cosas que no necesita, que no quiere dibujar, que no quiere "hacer". ¿Quién dice que si uno tiene un talento está obligado a desarrollarlo? ¿A costa de qué debería hacerlo?

Hace más de treinta años, cuando comenzó a publicar sus páginas en la hoy legendaria revista Fierro, Pablo Fayó fue calificado de joven promesa. Su línea humorística influenciada por el under norteamericano de los 60' era por entonces una rareza.

Pese al entusiasmo que la originalidad de sus trabajos despertó entre colegas y fans, Fayó optó por decepcionarlos. En algún momento que no está claramente identificado -porque él mismo se encargó de disimular-, colgó el plumín y se puso la guitarra al hombro. Desde entonces recorre los bares interpretando tangos marginales y pasando la funda. Instalado en la terraza de una pensión de La Paternal, sobrevive de las propinas de turistas y parroquianos, riéndose afectuosamente de los que siguen esperando que retome la vía señalizada.

"Para mí el verdadero éxito es el éxito fácil, y si es inmerecido, mejor. Lo otro es laburo. Si no es fácil, no me gusta. Odio el éxito difícil. Si tengo éxito en algo gracias a mi esfuerzo, el cansancio me impide disfrutarlo"

Lapidario, Fayó resume su filosofía de vida en cuatro palabras: " Hay-que-ir-viendo ".-

ACERCA DEL DIRECTOR SANTIAGO EMILIO GARCIA ISLER

Nació en Buenos Aires en Diciembre de 1968.

Luego de estudiar cine, teatro y fotografía, se dedica a la producción y el guión para cine, radio y televisión.

Como guionista trabajó para las señales de televisión Disney, Fox Kids, Gourmet, Jetix y Paka-Paka.

En el año 2001 escribió y dirigió el cortometraje "Quién es Alejandro Chomski?, seleccionado para la sección Work in Progress de los festivales de Cine de Estambul, Turquía y Bafici, de Buenos Aires, Argentina

En el año 2002 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes a la creación, por "Mapas Sonoros", programa radiofónico en 10 episodios de una hora, y una beca en la Fundación Universidad del Cine de Buenos Aires para la carrera de Guión.

Además, escribió los guiones de la serie animada "Los Buñuelos" y "El Capitán Nariz de Lata", ambas para la señal Paka-Paka.

En el año 2014 estrenó la película documental "A vuelo de Pajarito", de la que es guionista y director, en el cine Malba y en el cine Gaumont, y fue invitada a los festivales de cine de La Habana, Bogotá, Jujuy y Trieste, entre otros.

FICHA TÉCNICA

Dirección Santiago García Isler

Guión: Santiago García Isler - Esteban Podeti - Horacio López - César Custodio - Julia Straface

Producción ejecutiva: Matilde Michanie

Montaje: César Custodio, SAE. Julia Straface

Cámara y fotografía: Alberto Carpo Cortes

Dirección de sonido Abel Tortorelli (ASA)

Dirección de Producción Santiago García Isler

Animaciones: Pablo García Verdeja

Realización de títulos, intertítulos y viñetas: Lucas Nine

Postproducción de imagen: Alta Definición Argentina

Postproducción de sonido: sonarXsonar -TonEstudio- Martín Litmanovich

Una producción de Matilde Michanie