Aterrados: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Demian Rugna

SINOPSIS

Gente que desaparece sin dejar rastros, muertos que vuelven de sus tumbas, voces que se escuchan en los drenajes de agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos que no tienen explicación.

Albreck, Jansen y Rosentok son los investigadores de estos fenómenos extraordinarios que confluyen en un mismo barrio.

El comisario Maza será quien trate de dar una explicación coherente y colaborará con la investigación de estos profesionales.

Una investigación que pronto implicará poner en riesgo sus propias vidas, una investigación que abrirá las puertas a un nuevo mundo.

Un mundo en donde tenebrosas criaturas navegan en la oscuridad alimentándose de energías insanas como el odio, la envidia y el egoísmo.

Aterrados aborda el terror con temáticas universales: lo sobrenatural, el misterio y lo macabro viajan juntos sin pérdidas de tiempo.

El film está basado, libremente, en un cortometraje titulado Tienen Miedo que el propio director realizó hace más de 15 años.

Aterrados fue estrenado en la edición pasada del Morbido Film Fest 2017, el Festival Internacional de Cine Fantástico de la ciudad de México, ganando el premio homónimo.

SOBRE EL DIRECTOR

Demián Rugna nació el 13 de septiembre de 1979 en Haedo, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Es Director y Guionista especializado en cine fantástico y terror.

A los ocho años de edad comienza a crear sus propias historietas recreando sus películas favoritas. Esto lo lleva, ya varios años después, a estudiar dibujo de historieta con el maestro Horacio Lalia, de quien aprende a plasmar visualmente sus historias. En el año 2003 se recibe como diseñador en audiovisual en la Universidad de Morón.

En el 2005, y luego de realizar numerosos cortometrajes dentro del género de terror, escribe el guion original de la película "La Muerte Conoce tu nombre" dirigida por Daniel de la Vega. En el 2007 dirige su primer largometraje , basado en uno de sus cortometrajes homónimos "The Last Gateway" (elegida una de las 10 mejores películas de terror del 2007 por el site buried.com). En el 2008 escribe el guion original de "They Want my Eyes", película independiente dirigida por Sergio Esquenazi.

Su segunda película como director fue "Malditos Sean!", co escrita y codirigida junto a Fabián Forte; fue estrenada comercialmente en salas nacionales en el año 2013.

Luego vendría una serie de cortometrajes en los que se incluyen "El Mate Amargo", ganador de varios premios y elegido uno de los tres mejores cortos del año en la Noche del Cortometraje INCAA, y "El Balerazo" ambos comedias negras con tintes fantásticos.

Su tercer largometraje es "No sabes con quien estás hablando" (2017).

PREMIOS:

*Uno de los 3 mejores cortos del año 2012 (Mate Amargo, noche del cortometraje, 2012)

*Mejor Cortometraje (El Mate Amargo, Buenos Aires Rojo Sangre, ARG, 2012)

*Mejor Producción (Malditos Sean!-Festival de cine de Saladillo, ARG. 2012)

*Mejor Director (Malditos Sean!-Buenos Aires Rojo Sangre, ARG. 2011)

*Mejor Director (Malditos Sean!-South África Horror Film Fest, SUDAFRICA. 2011)

*Mejor Película: (Malditos Sean!-Fantaspoa-BRASIL, 2011)

*Mejor Película: (Malditos Sean!-South África Horror Film Fest, SUDAFRICA. 2011)

*Mejor Película: (Malditos Sean!-CineFantasy, BRASIL. 2011)

*Mejor Película (The Last Gateway - Puerto Rico horror film Fest, 2009)

*Mejor Guion (Malditos Sean!-Semana de cine fantástico de Estepona - ESPAÑA, 2011)

*Mejor Guion (Ellos quieren mis ojos-Buenos Aires Rojo Sangre, ARG. 2009)*Mejor Guion (The Last Gateway -Buenos Aires Rojo Sangre, 2007)

*Mejor Fotografía (Malditos Sean!-Semana de cine fantástico de Estepona - ESPAÑA, 2011)

*Mejor Fotografía (The Last Gateway - Quimera Film Fest, ITALIA, 2007)*Mejor Película (Death Knows Your Name- Fest Latino,2007)*Mejor Película (Death Knows Your Name - Witch Award USA, 2007)

*Premio del Público al mejor cortometraje (Cafeomancia, Buenos Aires Rojo Sangre, 2009)

*La película The Last Gateway fue elegida como una de las diez mejores películas de terror del 2007 por el sitio especializado Buried.com (USA)

FICHA TÉCNICA

Dirección y Guión: Demián Rugna

Fotografía: Mariano Suárez

Edición: Lionel Cornistein

Dirección de Arte: María Laura Aguerrebehere

Sonido: Pablo Isola,

Directora de Producción: Andrea Kluger

Producción: Fernando Díaz

Compañía Productora: Machaco Films S.R.L

País: Argentina

Duración: 87 min.

ELENCO:

Maxi Ghione

Norberto Gonzalo

Elvira Onetto

Demian Salomón

Agustin Rittano

George Lewis