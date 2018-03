Bajo cero Milagro en la montaña: Critica: 6 below miracle on the mountain

Si bien está basada en hechos reales, Bajo cero Milagro en la montaña, tiene muy poco para contar, por eso termina no siendo del todo eficaz como largometraje para pantalla grande.



Obviamente lo que padeció en la vida real Eric LeMarque fue algo terrible, pero lamentablemente ese real sufrimiento y desesperación no se logran trasmitir a pleno. Esto no es por causa de una mala actuación de Josh Hartnett, el problema aquí está en que el guionista indica realizar prácticamente siempre lo mismo a su personaje perdido en la montaña, por lo tanto lo que le sucede al mismo termina aburriendo en vez de provocar pena o tristeza en el público.



Mira Sorvino, en contraposición a lo dicho anteriormente, en escenas de apenas unos pocos minutos, logra que el dolor de su personaje emocione al espectador.



Un relato que hubiera funcionado perfecto como mediometraje o como producto televisivo

Cintia Alviti

