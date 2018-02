El implacable: Sinopsis, elenco, ficha, critica: The Foreigner

SINOPSIS

El implacable es un fascinante thriller de acción dirigido por un genio del género de acción, Martin Campbell (Casino Royale y Goldeneye).

La justicia, la retribución y la redención yacen en el epicentro de esta provocadora historia de dos hombres cuyos pasados ocultos detonan en el presente.

La película marca el flamante regreso a la pantalla de Jackie Chan (la trilogía de Rush Hour, Skiptrace) y Pierce Brosnan (Tomorrow Never Dies, The November Man), dos actores en papeles que aprovechan y llevan al máximo su estatus de estrellas legendarias.

La película cuenta la historia de un humilde dueño de un restaurante londinense Quan (Chan), cuyo pasado ya enterrado emerge en una revancha cargada de venganza al perder a la única persona que le queda -su hija adolescente- en un acto de terrorismo con motivaciones políticas.

Mientras busca a los responsables, recurre a la ayuda del viceministro irlandés, Liam Hennessy (Brosnan), un ineficiente funcionario del gobierno a quien su propio pasado turbio viene a afectarle.

Así comienza un juego del gato y el ratón con tinte político entre Quan y Hennessy, quienes deben confrontar su pasado mientras intentan identificar a los escurridizos asesinos. "Esta película trata de afrontar los demonios de uno mismo", dice el productor Scott Lumpkin. "Trata de justicia; de pagar un precio por tus acciones. Quan lucha con las tragedias de su pasado; lucha con su historia, y eso es suficiente. Está preparado. Es tiempo de darles su merecido a todos a aquellos que han hecho daño a los demás. Y de eso trata esta película en realidad".

La historia de El implacable, los temas y la historia en sí misma, es una reflexión un tanto inquietante del frágil mundo en que vivimos. Los personajes retratados por Chan y Brosnan son ejemplos interesantes de las complejidades de vivir en una sociedad global donde la creencia puede convertirse en acción sin tener en cuenta las consecuencias.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

El implacable, un excelente thriller de acción, familiar, fresco y estimulante a la vez, está cargado de intrigas políticas, de pérdidas trágicas y de búsqueda de justicia y se centra en Quan Ngoc Minh (Chan), un hombre tranquilo y digno cuya vida se ve destrozada por las reverberaciones de un insensato acto terrorista.

A causa de esta tragedia y en busca de retribución, acude a la ayuda del diputado irlandés Liam Hennessy (Brosnan), un político que Quan cree que tiene información sobre los responsables del atentado. Hennessy es un antiguo miembro del IRA que ahora trabaja dentro del gobierno británico para sostener el acuerdo de paz en Irlanda del Norte.

Al comienzo de la película, Quan va a buscar a su hija de 15 años, Fan (Katie Leung), a una escuela de Londres y la lleva a una casa de ropa a comprarse un vestido para la fiesta del colegio. La ansiosa adolescente baja del auto y se dirige a la tienda, mientras Quan busca lugar para estacionar. Un instante más tarde, una explosión de una bomba rompe el mundo de Quan, cobrando múltiples vidas, incluyendo la de Fan.

Después de que un grupo que se hace llamar así mismo El auténtico IRA se adjudica la responsabilidad del bombardeo, el gobierno británico deja en manos del ministro británico Liam Hennessy la misión de descubrir sus identidades y de prevenir ataques futuros. El ex agente del IRA, quien ahora trabaja para el gobierno británico y quien se esfuerza por mantener el acuerdo de paz, tiene los contactos para descubrir la identidad de los criminales.

En los días posteriores al ataque, Quan llora la pérdida de la única familia que le queda. Ruega a las autoridades locales y espera pacientemente ver a alguien que pueda darle los nombres de los terroristas. Finalmente, el comandante Bromley (Ray Fearon) se encuentra con Quan, quien le ofrece todos sus ahorros a cambio de los nombres. Bromley deja bien en claro y le asegura que también están buscando a los responsables, pero trata de disuadir a Quan de seguir el asunto por su cuenta.

Después de tres semanas sin obtener nueva información, Quan intensifica su consulta después de ver a Hennessy en la televisión: lo llama repetidamente a su oficina, a toda hora, para hablar con él en infructuosos intentos de obtener la identidad de los malhechores.

Frustrado por la parálisis de la burocracia, con su dolor transformándose de un lento hervir en furia tranquila, Quan llega a un punto de inflexión. Va de un hombre que ha perdido todo a un hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa para vengar la muerte de su hija y llevar a los responsables a la justicia. Cuando Quan emprende su misión, nos enteramos que el anciano dueño del restaurante tiene un pasado que lo convierte en el único capaz de obtener respuestas.

Quan viaja a Belfast y se presenta sin previo aviso en la oficina de Hennessy para hacer su pedido en persona. Se le permite una reunión con el Viceministro, quien no brinda ninguna información. Habiendo anticipado ésto, comienza a aumentar la presión sobre el político, plantando pequeños dispositivos destinados a alertar a Hennessy de que, aunque no haya provocado derrame de sangre, es capaz de llegar a Hennessy y está decidido a obtener los nombres.

Cuando Hennessy envía a sus secuaces a aprehender a Quan, vemos que este hombre apacible y aparentemente gentil de unos sesenta años es más de lo que parece. Una emboscada de cuatro a uno en un pequeño alojamiento en Belfast estalla en una acción impresionante, ya que la agilidad inesperada de Quan y las habilidades de combate mano a mano le permiten eludir a cuatro hombres armados.

A medida que la dinámica entre Hennessy y Quan aumenta, el primero desesperadamente intenta descubrir la célula IRA detrás del plan y recluta a su sobrino, Sean Morrison (Rory Fleck Byrne) para reunirse con el comandante Bromley para establecer un operativo encubierto para identificar a los terroristas. Hennessy y su esposa, Mary (Orla Brady) se refugian en su remota granja, un plan que pronto resulta inútil, ya que Quan se infiltra en la finca del campo y crea más caos con la intención de ejercer más presión sobre el Viceministro.

En el explosivo tercer acto de la película, toda la fuerza de los pasados no revelados de Quan y Hennessy detona en el presente mientras múltiples hilos de la narración se combinan de maneras inesperadas. La acción va en aumento, las tensiones se intensifican, las alianzas cambian y los secretos salen a la luz, mientras Quan y las autoridades se separan para encontrar las identidades y los motivos del atentado.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

DEL GUION A LA PANTALLA: LA ODISEA DE EL IMPLACABLE

El implacable está basada en The Chinaman, la aclamada novela de Stephen Leather, de 1992, y escrita por David Marconi (Enemy of the State, Live Free or Die Hard), quien además le dio a la historia un tinte más actual. Mientras que la novela estaba ambientada a principios de los 90, durante el conflicto conocido como The Troubles (Los Problemas), período en el que el IRA bombardeaba el Reino Unido e Irlanda del Norte, los productores de la película consideraron que los temas principales podrían ser igual de poderosos en un entorno actual.

El productor Wayne Marc Godfrey incorporó a Marconi para adaptar la novela de Leather, dado el historial de éxito de Marconi en thrillers de acción. Posteriormente, el productor Arthur Sarkissian entregó el guión a Martin Campbell como una potencial asignación de dirección. Juntos trabajaron con Marconi en la revisión del guión. Más tarde, STXfilms, una división de STX Entertainment de Robert Simonds, optó por el guión de Godfrey y Sarkissian, con el agregado de Chan para interpretar a Quan. La entonces directora de producción de STXfilms, Cathy Schulman supervisó un nuevo borrador del guión, centrándose en diseñarlo como una película de "dos personajes". Tanto Quan como el viceministro Hennessy enfrentan demonios similares basados en sus oscuros antecedentes. Schulman sugirió que afinaran el papel de Hennessy para atraer a Pierce Brosnan, amigo en común de Schulman y Campbell y quien también ha trabajado con ambos.

"Cuando trabajábamos en el guión, sabíamos que Jackie Chan interpretaría a Quan y que también contábamos con Pierce Brosnan, por lo tanto, lo hicimos con estos dos actores en mente", cuenta el guionista David Marconi.

Fue un proceso largo, que incluyó contribuciones del director Martin Campbell, una vez que se incorporó al equipo. "Trabajamos juntos en el guión durante unos cuatro o cinco meses", recuerda Marconi. "Teníamos una excelente relación laboral, que es esencial, y las ideas de Martin eran muy certeras. Llevó el guión a otro nivel, sus toques y sugerencias eran muy claras y, además, le preocupaba el carácter tanto como a mí".

"Ésta es una historia de venganza donde el personaje principal es un hombre con un pasado trágico. Varios años atrás, dos de sus hijas fueron asesinadas en terribles circunstancias, y su esposa muere poco después de haberse establecido y comenzado una vida nueva y segura en el Reino Unido. Ahora, 15 años más tarde, la única hija que le queda es asesinada, por lo que no le queda nada más por qué vivir", explica Marconi. "Su cruzada de venganza se convierte en última instancia en una de redención. Me llevó alrededor de 2 años y medio escribir y reescribir. Tuve que desarmar el libro. Stephen escribió un muy buen libro, que me permitió hacerle una adaptación".

"Uno de los mayores desafíos era actualizarlo de los años 90 a nuestros días. Era muy importante tomar los temas de la actualidad e incorporarlos a esta novela que estaba ambientada en el pasado. Tuvimos que reinventar y modernizar ciertas cosas para que las tecnologías y las amenazas fueran más contemporáneas", dice Marconi. "No quería hacer que el IRA fueran los chicos malos, ya que han hecho un acuerdo de paz. Pero hay algunos advenedizos en la organización que no han suscripto este acuerdo y todavía andan por ahí intentando hacer cosas. Tenía que buscar diferentes gamas de criminales y tratar de presentarlas a todas, así, tanto los malos como los buenos, no eran todos de un mismo color. Hay varios tonos de grises porque el mundo en el que vivimos es un mundo muy gris. Tienes que entrar en la cabeza de todos los personajes, incluyendo los villanos, para poder entender por qué la gente de tal o cual modo".

El autor sella el pasaporte de El implacable para su viaje a la pantalla de plata

El novelista Stephen Leather cuenta, "Quería hacer una historia sobre un hombre que fue subestimado por la gente. Un hombre que nadie tomó en serio, ni es considerado una amenaza". Con demasiada frecuencia, las adaptaciones cinematográficas de las novelas tienen poca semejanza con el material de origen, lo que resulta en autores descontentos. Afortunadamente, éste no es el caso. A pesar de que la película ha cambiado la historia a la actualidad de la ambientación original a principios de los 90, los temas y los fundamentos originales se mantuvieron. "Es mi libro, y la película de los cineastas", dice Leather. "David es un escritor brillante y ha hecho un gran trabajo con el guión. Ha cambiado muchos elementos. Tuvimos que actualizar la tecnología. Es muy fiel a la historia y a los personajes que escribí. Así que, estoy muy contento de que David le haya incorporado una agudeza extra. Las escenas de acción de Martin lo mejoran; le ha aportado más intensidad. Creo que es brillante, absolutamente brillante. Además, el hecho de estar en el set rodeado de 100 personas filmando una historia que yo escribí en mi pequeña habitación hace 25 años es sumamente emocionante".

Martin Campbell: EL DIRECTOR GRITA "¡ACCIÓN!"

El hombre perfecto para llevar toda esta acción a la pantalla grande es Martin Campbell, un director con una carrera impresionante, incluyendo las primeras películas para dos diferentes repeticiones de James Bond. Campbell primero dirigió el debut de Pierce Brosnan como el espía legendario en Goldeneye de 1995. Luego, más de una década después, se encontró inaugurando otra nueva era de Bond con Casino Royale de 2006, con elogios tanto de los críticos como de los fans.

El trabajo de Campbell ha ayudado a definir y redefinir el género de acción, y su pasión por el cine es evidente. "Martin es un cineasta de un cineasta", dice Lumpkin. "Vive, respira, duerme y come cine. Si sales a cenar con Martin, hablamos de cine. Si te levantas por la mañana y vas a desayunar, hablas de cine. Si hablamos de esta película, hablamos de las tomas que se van a hacer, hablamos de desarmarla, y es completamente meticuloso. Y lo que hace que Martin sea el director adecuado para esta película es que sinceramente ha pensado en cada elemento, en cada paso del proceso, en cada detalle de la historia".

"La primera vez que me reuní con Martin Campbell, me sorprendió lo bien que conocía el guión", dice Chan. "Sabía todo sobre mi personaje Quan, cómo es físicamente, cómo piensa. Cuando empezamos a rodar, lo que me sorprendió fue lo enfocado que estaba en el set. Es exactamente el tipo de director que me gusta. Nunca vi a un director estar 18 horas seguidas en el set, nunca lo abandona. Lee el guión, come, bebe, ¡hace todo en el set! Ni siquiera lo vi mirar su celular. Lo respeto muchísimo a él y a lo enfocado que está. En el plató, es como un hombre veinte años más joven", se ríe Chan.

"Podrías hacer una pregunta sobre un personaje, y al instante él tendrá una respuesta", continúa Lumpkin. "Está sumamente preparado. A esta película en particular le aporta una sensación de oscuridad y de luz, de humor y de la intensidad con la que le da vida, incluso detrás de la cámara. Por lo tanto, para mí, realmente no hay duda de que esta película va a ser mágica gracias a la visión que Martin es capaz de lograr a través del reparto y de nuestras locaciones, y a todo lo que hemos podido hacer a su alrededor".

"Martin y Pierce tienen una relación fantástica que traspasa los años -se comunican por escrito- y ha sido un placer verlos trabajar", dice Marconi. "Estar en el set, verlos trabajar juntos y ver la manera en que Martin escuchaba las actuaciones y la forma en que se comunicaba con los actores fue una gran experiencia de aprendizaje".

Brosnan dice, "Martin es un supervisor. Es un hombre que viene a trabajar plenamente preparado. Conoce el guión de atrás para adelante y conoce todos los ángulos que quiere filmar. Por lo tanto, es un gran maestro del thriller y cuenta con una amplia preparación. Controla el set con una pasión encantadora. Tienes que estar en tu juego y tienes que estar completamente preparado. Pero también es un hombre muy amable y se toma su tiempo y se tomará el tiempo necesario para lograr que la escena sea lo más correcta posible y tan perfecta como sea posible".

ACERCA DEL REPARTO

JACKIE CHAN (Quan/Productor) nació en Hong Kong el 7 de abril de 1954, sus padres eran tan pobres que tuvieron que pedir prestado dinero para pagar al médico que asistió el parto. A los 7 años, Jackie se inscribió en la Academia de Drama de China, donde pasó los próximos 10 años formándose en el arte de la Ópera de Pekín. Allí aprendió acrobacia, artes marciales, actuación y canto, disciplinas que más tarde lo ayudarían a convertirse en una superestrella internacional.

Cuando Jackie dejó la Academia, a los 17 años, la Ópera de Pekín ya no era popular, y mucho de los graduados terminaron haciendo de dobles de riesgo en películas de Hong Kong. De inmediato, el joven novato ganó una reputación como un talentoso e intrépido doble de riesgo y en los años que siguieron, rápidamente, subió la escalera del éxito y ya estaba actuando, dirigiendo y armando las coreografías acrobáticas para decenas de películas.

Después de una serie de intentos en la década de 1980 para entrar en la industria de cine estadounidense, Jackie regresó a Hong Kong para concentrarse en películas en su ciudad natal. Fue todo un éxito, pero nunca renunció a su sueño de lograrlo en Norteamérica. En 1995, regresó a Estados Unidos para filmar Rumble in the Bronx, que se convirtió en un gran éxito en 1996. Durante los años posteriores, el actor protagonizó una serie de producciones norteamericanas, ninguna más exitosa que la serie Rush Hour. Finalmente había cumplido su sueño de alcanzar el éxito en EEUU. Durante su carrera en cine de casi cuatro décadas, Jackie ha recibido cientos de premios por su actuación, dirección, escritura y trabajos de doble de riesgo.

Sus increíbles logros y el éxito en la industria cinematográfica fue reconocido en noviembre de 2016, donde fue galardonado con un Oscar honorario a su Trayectoria en los premios Gobernadores, organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Durante los últimos 30 años, Jackie ha dedicado gran parte de su tiempo libre y energía a la caridad. En 1988 fundó la Fundación de Caridad de Jackie Chan y ha trabajado incansablemente desde entonces para muchas obras de caridad, tanto en su país natal como en el exterior. Más recientemente, creó la Fundación Dragon's Heart, destinada a construir escuelas en las regiones más pobres y remotas de China. Entre sus tantos proyectos caritativos, sirve de Embajador de la Buena Voluntad para UNICEF/ONUSIDA, es miembro del gabinete de celebridades de la Cruz Roja Norteamericana, fundador de la Fundación de Aviación Civil Jackie Chan en China y ha ejercido de anfitrión de conciertos benéficos y carreras automovilísticas durante muchos años.

PIERCE BROSNAN (Liam Hennessy) es un legendario actor irlandés norteamericano, además de productor, artista y filántropo, nominado al Globo de Oro en dos ocasiones y conocido por su larga y extensa carrera, ya sea ante las cámaras como actor, o tras ellas como productor.

Este año ha sido muy intenso para Brosnan. En abril, protagonizó la nueva miniserie de AMC The Son, basada en la novela homónima de Philipp Meyer sobre el auge y la caída de una familia petrolera de Texas. La serie fue un éxito inmediato, y tanto el público como AMC han puesto sus fichas para una segunda temporada.

En agosto, Brosnan protagonizó junto a Jeff Bridges y Kate Beckinsale The Only Living Boy in New York, que sigue a un recién graduado de la universidad que comienza una relación con la amante de su padre.

Asimismo, este otoño el actor protagoniza el thriller de suspenso Final Score junto a Dave Bautista para el director Scott Mann.

El verano pasado, filmó Medusa. Basada en el libro de Jonathan Miles, de 2007, The Wreck of The Medusa, la película narra la historia del artista Théodore Géricault y su relación con los trágicos acontecimientos que inspiraron su desgarradora y políticamente significativa obra maestra, The Raft of The Medusa.

Actualmente, está encarnando nuevamente el papel de Sam, junto al reparto original que incluye a Meryl Streep, Julie Walters, Christine Baranski, Stellan Skarsgaard, Colin Firth, Amanda Seyfried y Dominic Cooper in Mamma Mia! Here We Go Again, la secuela del musical de 2008 que se convirtió en un éxito internacional.

El año pasado, Brosnan protagonizó el thriller I.T. producido por su empresa Irish DreamTime, junto a Voltage Pictures y Friendly Films. Asimismo, el actor co protagoniza el thriller No Escape,junto a Owen Wilson y Lake Bell y Survivor, con Milla Jovovich para el director James McTeigue.

En 2015, Brosnan produjo y protagonizó el thriller de espionaje The November Man del director Roger Donaldson, que se presentó en el Festival de Cine de Deauville. El filme se basa en una serie de libros escritos por Bill Granger, y ya han comenzado a trabajar en el desarrollo de la segunda entrega.

En 2014, Brosnan coprotagonizó A Long Way Down, junto a Aaron Paul, Toni Collette e Imogen Poots, que se presentó en el Festival de Cine de Berlín, así como Love Punch, con Emma Thompson, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Entre sus proyectos más recientes figuran, L ov e Is All You Need, para la directora danesa, ganadora del premio de la Academia, Susanne Bier. La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y fue elogiada por la crítica y en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Además, en 2013, Brosnan apareció en un Cameo sorpresa en The World's End con Simon Pegg y Martin Freeman.

En la década de 1990, Brosnan se encargó de revitalizar la popularidad de la franquicia Bond en los éxitos de taquilla Goldeneye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002). Las tres primeras entregas de Bond protagonizadas por Brosnan recaudaron más de mil millones de dólares en la taquilla internacional, mientras que Die Another Day por sí sola llegó a recaudar casi 500 millones en todo el mundo.

ACERCA DEL DIRECTOR

MARTIN CAMPBELL (Director) es uno de los directores del género de acción más admirados del mundo, cuyos créditos incluyen dos de las películas de James Bond, aclamadas por la crítica.

Nacido en Nueva Zelanda, Campbell se mudó a Inglaterra en 1966 para seguir su carrera cinematográfica. Se graduó de camarógrafo a productor de una película llamada Scum, y luego Black Joy, que fue seleccionada para la competir en el Festival de Cine de Cannes. Martin hizo su debut como director en la serie de acción policial británica The Professionals y continuó con las populares series de la BBC Shoestring y Minder, de Thames TV. Considerado entre los mejores directores de Gran Bretaña a mediados de 1980, dirigió la película de televisión sumamente elogiada Reilly: Ace of Spies. Por su labor en Edge of Darkness, una miniserie de cinco horas de la BBC sobre la contaminación nuclear en Inglaterra que describió asesinatos y corrupción de alto rango, ganó seis premios BAFTA.

Su primera película de Hollywood fue Criminal Law, seguida por Defenseless y No Escape. En 1995, Martin dirigió a Pierce Brosnan en su primera representación del famoso espía británico James Bond en Golden Eye. Martin recibió el crédito de haber rejuvenecido la franquicia y la película, que llegó a recaudar más de 350 millones de dólares a nivel mundial. A continuación, dirigió The Mask of Zorro, película que recibió nominaciones al premio de la Academia y al Globo de Oro y que lanzó las carreras cinematográficas de Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. En 2000, Martin dirigió la película de aventuras y acción de montañismo, Vertical Limits, que fue muy bien recibida por los críticos y recaudó más de los 200 millones de dólares a nivel mundial.

A fines de 2006, se estrenó la segunda película de Bond de Martin, Casino Royale. Esta obra magistral no sólo fue un éxito de taquilla, sino que ya está considerada como una de las mejores películas de Bond. Martin introdujo de modo brillante a Daniel Craig en el papel de Bond y entregó una película fresca y emocionante.

Entre sus otros créditos figuran el romance épico Beyond Borders, protagonizado por Angelina Jolie y Clive Owen, y la nueva versión de Edge of Darkness, protagonizada por Mel Gibson y Ray Winstone, que se estrenó en 2010.