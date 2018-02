En defensa propia: Sinopsis, elenco, ficha, critica: First kill

SINOPSIS

El exitoso empresario Will Beamon (Hayden Christensen) descubre que su hijo, amante de la paz, Danny (TY Shelton), está sufriendo bullying en la escuela y decide llevarlo a una cabaña en el bosque, de viaje de caza, para fortalecer el vínculo, al igual que hizo su propio padre cuando él estaba creciendo.

En el bosque son testigos involuntarios de un intento de asesinato, como ajuste de cuentas por un robo a un banco, y a pesar de los esfuerzos de Will para protegerlo, Danny es secuestrado.

Will deberá cruzar todos los límites si quiere recuperar pronto a su hijo.

Tras acumular un puñado de títulos bajo el brazo, el director Steven C. Miller forjó un vínculo cercano con los productores Randall Emmett y George Furla, y ha demostrado que su preferencia por las historias emocionantes y basadas en personajes fuertes puede alcanzar resultados muy exitosos.

EN DEFENSA PROPIA, una historia con mucha carga emocional por la que Miller sentía una predilección especial, fue el primer proyecto que él comentó con los productores antes de dirigir cualquier otra película para ellos.

Sin embargo, otras prioridades hicieron que hubiera que esperar para darle vida a este film. "Este fue el primer guion que me llegó al escritorio y lo disfruté desde la primera página. Me gustó mucho la historia entre padre e hijo. Me gustó todo y siempre fue algo que quise hacer, pero cuando originalmente llegó la hora de hacer la película, tuvimos que cambiar de marcha", confirma Miller.

En defensa propia es una película entretenida, pasatista, pero muy, muy flojita. Es la clásica película televisiva que te hace pasar un buen rato a la noche o en un fin de semana, pero en esta ocasión el problema radica en que tiene muy poco para ofrecer si lo comparamos con el alto costo de una entrada al cine. A los pocos minutos ya sospechás, por no decir que ni tenés dudas, de quienes son los malos y quienes los buenos (y encima algunas actuaciones de los que realmente terminan siendo los malos no son del todo convincentes cuando quieren hacerse los buenos), y esto, obviamente ya le quita unos cuantos puntos. Para pasar un rato ameno sin grandes pretensiones.

SOBRE LA PRODUCCIÓN

Padres e hijos

Cuando finalmente llegó la oportunidad de producir la película, Miller fue la primera opción para dirigir el proyecto. Fue el fuerte vínculo entre padres e hijos, presentes en la esencia del guión, lo que sedujo al realizador: "Creo que la esencia de la historia son las relaciones entre padre e hijos que, en este caso en particular, se ve en el padre aprendiendo a lidiar con un hijo que no es la persona que él creía que iba a ser. Una vez que logra aceptarlo, empieza a darse cuenta de que su hijo es, en realidad, mucho mejor de lo que él podría haberse imaginado. Creo que eso es algo que, incluso como padre, a uno lo atrae, porque todos queremos que nuestros hijos sean grandiosos. Y realmente no importa cómo alcanzan esa meta, es el viaje, y eso es lo que creo que es esta película: es un viaje".

En EN DEFENSA PROPIA, Hayden Christensen interpreta a Will Beamon, un importante hombre de negocios cuyo hijo Danny (Ty Shelton) es víctima del bullying en el colegio. A medida que la trama avanza, Danny cae en las redes de un joven criminal, Levi Barrett (Gethin Anthony), y es secuestrado, hecho que revela un complejo triángulo que tiene a la paternidad como punto de tensión. "Creo que el aspecto más desafiante fue navegar esa delgada línea entre la relación padre-hijo y la relación hijo-secuestrador. Uno quiere que la gente lo entienda a Levy y su relación con Danny, y él un poco asume un rol paternal con Danny, pero tampoco uno quiere que el público sienta que Levy es mejor padre que el padre verdadero. Eso fue lo más duro para mí, dibujar esa línea, lograr que el público entienda que él es apenas un intermediario para abordar el vínculo paternal y que esta relación es, a fin de cuentas, la más importante. Claro que es una línea muy delgada", dice Miller para explicar cómo construyó esta dinámica densa y compleja.

De modo similar, Megan Leonard, cuyo personaje Laura Beamon representa la perspectiva femenina de la historia, asegura que EN DEFENSA PROPIA ofrece una mirada sobre la paternidad que genera una fuerte identificación. "La película, en su esencia, es sobre la familia. La historia se concentra en la relación de Will y Laura con su hijo. Es el retrato de una familia actual, son los problemas que se presentan en el día a día, el amor que tenés por tus hijos y de qué modo uno quiere darles lo mejor en cada aspecto de sus vidas". Más allá del factor entretenimiento y de las escenas apasionantes, a la actriz le llamó la atención los temas subyacentes del proyecto: "Es una historia de acción y es genial, pero creo que debajo de todo eso hay una verdad en los personajes, en cuáles son sus objetivos, en los obstáculos que quieren vencer y en qué es lo que más les importa. Cuando la seguridad y el bienestar de tus seres queridos está en juego, creo que cualquiera es capaz de ir más allá de lo que están dispuestos a hacer con el fin de cuidarlos", agrega Leonard.

Steven C. Miller asegura que, incluso cuando la película sitúa a sus personajes en situaciones extremas, sus elementos humanos son universales. "Quiero que los espectadores se vayan del cine sintiendo que acaban de ver una película sobre la relación padre-hijo y que los haga acordar de sus propios vínculos con sus padres o su familia", concluye el director.

Una leyenda del cine de acción

Bruce Willis, la celebrada estrella de Hollywood, ha protagonizado algunos de los papeles más icónicos del cine de acción reciente. Su carisma y su profesionalismo pueden hacer que una película buena se convierta en una gran película con tan solo un par de escenas. Miller siempre supo reconocer estas cualidades en Willis, por lo que no sorprende que lo haya dirigido en tres ocasiones, incluyendo su última película, EN DEFENSA PROPIA, en la que el actor encarna al Jefe de Policía Marvin Howell. Miller aprecia especialmente la eficacia y la precisión del oficio de Willis: "Bruce es uno de esos tipos que llega al set y hace lo suyo. Le gusta hacerlo rápido y así es como trabajo yo, me gusta mantener un ritmo, y él es muy bueno con eso también. Cuando lo apunta la cámara, él hace lo suyo y a mí me encanta", explica Miller.

A pesar de haber trabajado con él en otras producciones de Emmett/Furla, el Director de Fotografía Brandon Cox se sigue impresionando al verlo en su oficio y agradece la oportunidad de trabajar con un actor del calibre de Willis. "Es la cuarta vez que trabajo con él y cada una de ellas ha sido una experiencia absoluta. No es solamente estar trabajando con una estrella de cine inmensa, sino que es el protagonista de una de mis películas favoritas: DURO DE MATAR. Es increíble. Él siempre llegaba al set de buen ánimo y creo que de verdad le gustaba su personaje", rememora Cox. "Tenés que pellizcarte de vez en cuando y volver a decirte 'Guau, estoy trabajando con Bruce Willis'".

Para el actor Will DeMeo, tener a Willis en el set era un lujo como pocos otros. "Lo da todo en cada toma y siempre es preciso, todo el tiempo. Es un actor muy generoso, fue un placer trabajar con alguien a quien admiro y a quien vi en tantas películas a lo largo de los años", agrega DeMeo, que interpreta al Oficial Richie.

Lidiando con un criminal en conflicto con sí mismo

El emergente actor británico Gethin Anthony asumió el desafío de interpretar a Levi Barrett, lo que implicó no solo adoptar un acento americano, sino también tener que empatizar con las motivaciones y los esfuerzos de un joven criminal. "Es un chico joven en una comunidad destrozada, venida a menos tras la desaparición de la industria minera, ¿cómo pueden conseguir trabajo ahora? Para Levi, la opción fue convertirse en un criminal de poca monta", explica Anthony sobre su personaje. "Lo que lo salvó de no seguir el camino de la perdición fue su novia, que nunca dejó de quererlo y se convierte en la razón que lo hace querer ser un hombre mejor. Pero cuando ella se encuentra en un circunstancias desesperantes, la línea entre la moral y la necesidad se difumina.

"La madre de su novia está muy enferma y ellos no pueden hacerse cargo de los costos médicos, que es algo con lo que, desgraciadamente, muchas personas pueden identificarse, y así Levi termina involucrado en el asalto al banco de un pueblo chico. Ese es un poco el puntapié inicial de la película, y desde ahí la situación solo puede empeorar", dice Anthony al explicar las decisiones que toma Levi. "Me encanta que empieza desde un lugar muy humano, desde la vida de este chico que está intentando ver qué hacer de su vida. No es un mal tipo, simplemente busca sobrevivir, y con muy mal criterio se mete en situaciones terribles".

Finalmente, Levi se ve inmerso en un dilema aun más grande cuando tiene que hacerse responsable de la vida de un niño, Danny, y cuando ya es demasiado tarde para volver atrás. "Él tiene que dar batalla y asegurarse de que no lo van a matar, ni a él ni a su novia ni a la madre de ésta. Son demasiadas cosas a la vez", concluye Anthony.

Enfrentando a la naturaleza

Dado que el incidente que da comienzo a la historia comienza con una excursión de pesca entre padre e hijo, la autenticidad del escenario era crucial. Miller se dedicó a investigar la cultura de la caza y la pesca y las condiciones bajo las que se llevan a cabo, pues no tenía conocimientos previos acerca de cómo estas actividades afectaban la naturaleza vincular entre hombres. "Mi padre y yo no salíamos de caza, somos de Florida, no había nada para cazar. Íbamos al cine", explica el director sobre el vínculo con su propio padre.

Filmada enteramente en el estado de Ohio, la producción de EN DEFENSA PROPIA requería de múltiples locaciones exteriores, que presentaron diversos y particulares obstáculos para el equipo de realizadores y que exigían contar con un importante nivel de resistencia física. "Cuando se filman este tipo de escenas la geografía del lugar siempre es desafiante. Solamente llegar al próximo set y locación implica entablar una pelea personal, y colectiva, con el terreno. Estás constantemente escalando una colina o montaña o algún tipo de elevación y la gente se lastima muy fácilmente. Fue agotador y desafiante enfrentarse a eso día a día y, encima, lograr que se vea bien en cámara". Mejorar las locaciones para que fueran más funcionales a la historia es algo que Miller está acostumbrado a hacer para conseguir resultados visuales más cinematográficos y espectaculares. "También tuvimos excelentes efectos en la película, como el humo que usamos para crear la atmósfera y hacer que el bosque cobrara aun más vida. No quería filmar solo árboles, así que consulté con el equipo cómo podíamos hacer para qué cada árbol se destacara todavía más", cuenta el director.

Enfrentar a la naturaleza fue una de las partes principales del proceso de filmación. Miller y su equipo tuvieron que pelear contra el clima y con todo aquello que se iban encontrando durante las largas jornadas en el bosque. "Miraras donde miraras, estábamos rodeados de material peligroso: hiedra venenosa, mosquitos, y además hacía mucho, mucho calor. Es un trabajo enorme hacer cualquier cosa en el bosque y quedarnos allí durante tres semanas fue más desquiciado todavía", agrega.

Desde el punto de vista técnico, el DF Brandon Cox concuerda completamente con la descripción que Miller hace acerca de los obstáculos que enfrentaban a diario durante la filmación de EN DEFENSA PROPIA. "El calendario de filmación se complicó porque tuvimos que vérnoslas con los elementos de la naturaleza. Filmamos bajo el sol y el clima era caluroso y húmedo. También hubo una secuencia bajo la lluvia que recuerdo y que fue muy dura. A Steven le gusta la lluvia y visualmente se ve genial, pero filmar bajo la lluvia no es nada fácil. Además, el solo hecho de estar en el bosque, con toda la logística que implica trasladar todo un equipo hacia allí - que fue lo más difícil- es muy duro, y si encima le sumamos la coordinación de todos los detalles y tener que filmar con sol y con lluvia, es extenuante", dice Cox.

Durante el período de búsqueda de locaciones, Miller dio con el pueblo de Granville, Ohio, e inmediatamente lo reconoció como el lugar ideal donde contar su historia. "Durante uno de mis primeros días en Ohio me perdí y así fue cómo encontré Granville. Es una de esas ciudades que constantemente veía en mi cabeza cuando era chico. Mientras leía el guion no paraba de pensar que tenía que encontrar una ciudad con ese tipo de magia, esa especie de mística que se encuentra entre las colinas, como en la película Dante's Peak. Eso es lo que buscábamos y, afortunadamente, lo encontramos".

La magia de los dobles de cuerpo

Para completar la particular visión que tenía para este drama mezclado con elementos de acción, el director Steven Miller necesitaba trabajar con un coordinador de dobles que ayudara a potenciar las escenas cuidadosamente diseñadas para EN DEFENSA PROPIA. Miller encontró un colaborador perfecto en Theo Kypri. "He trabajado con coordinadores de dobles que van y vienen, pero Theo es uno de esos tipos que se compromete con todo el cuerpo, le gusta ensuciarse", explica el director. "A mí me gustan las escenas de acción que contienen muchos pasos, como piezas, con mucha coordinación y planificación, es parte de mí y es lo que miro cuando abordo un guion: los desmenuzo y trato de encontrar en qué momento puedo ubicar una escena o secuencia de este tipo. Esa es la película que estoy haciendo. Sé que estoy haciendo un drama, pero necesito que haya algo de acción. Por eso tener la opinión y la creatividad de Theo era crucial".

Entre los miembros del elenco, Gethin Anthonny, que interpreta a Leo, el delincuente de buen corazón, fue uno de los que más se involucró con el equipo de dobles, debido a las proezas físicas que su personaje tenía que realizar. La experiencia de Kypri le permitió a Anthony poder alcanzar un mejor desempeño: "Si te sientes seguro, te dejan jugar libremente y sabes que estás trabajando con un pro, te sientes seguro de verdad. Theo es un excelente profesional y te hace sentir que puedes hacerlo todo", agrega el actor. "Siempre vas a ser un novato trabajando al lado de los dobles de cuerpo, porque ellos tienen más experiencia que la jamás tendremos nosotros. Te hacen sentir que puedes alcanzar cualquier meta. Saben cómo hacerte sentir seguro y lo único que tienes que hacer es jugar".

Por su parte, Theo Krypi asegura que la clave del éxito se basa en la audacia y la creatividad de Miller, que tiene el talento de proponer y realizar escenas de riesgo que encajan con la historia que quiere contar. "Steven es muy creativo. Nosotros solo tomamos lo que estaba en el guion y lo hicimos más grande. Él fue capaz de sumar nuevas ideas, lo que tuvo un efecto enorme en la acción que produjimos para esta película. Es excitante ser parte de eso porque amo la acción. Tenemos la oportunidad de crear algo que se ve bien, que es visceral y tiene muchísima energía", agrega.

Aun cuando el intercambio creativo con el director sin duda le da forma al modo de abordar el trabajo, Kypri sostiene firmemente que sin el compromiso de los actores su trabajo sería mucho más difícil y menos gratificante. "A fin de cuentas, lo que marca la diferencia en el proceso y en el resultado final es cuando los actores son colaboradores y están dispuestos a probar cosas nuevas y a entregarse a ello. La diferencia es enorme porque eso se siente en la cámara, sentís que se animan y que quieren darlo todo. Nuestro departamento se encarga de crear la acción, hacer que se vea real y hacer que el público se lo crea, y los actores de esta película han hecho muchísimo para que podamos lograrlo".

Talento Joven en el Set

"Los chicos son todos diferentes, nunca sabes qué esperar cuando trabajas con niños actores, especialmente cuando es su primera película", dice Steven C. Miller sobre haber apostado por el joven actor Ty Shelton, que interpreta a Danny, que se enfrentaba a su primer papel en el cine. "Nunca había conocido a un chico tan elocuente y que puede transmitir sus necesidades, lo que quiere y sus emociones tan bien en un set donde no conoce a nadie. Es increíble lo talentoso que es este muchachito y no puedo esperar ver cómo será su futuro", agrega el director sobre su joven actor.

En un rol intenso que exige una gran inteligencia emocional, Shelton constantemente sorprendió al elenco y al equipo al salirse del guion y seguir su intuición como actor. "Es un chico inteligente y es buenísimo frente a cámara. Tenía que mostrar mucha emoción y no se quedó atrás, lo dio todo. Estoy muy contento de que Steven y yo hayamos tenido la oportunidad de ayudarlo a comenzar su carrera", comparte el DF Brandon Cox.

La habilidad de Shelton para ser receptivo y, a la vez, estar abierto a las sugerencias, fue un característica que todos sus compañeros adultos admiraron. "Es el mejor ejemplo de por qué los niños actores pueden alcanzar bien el éxito, porque tiene una habilidad genuina, como cualquier chico, para escuchar. No hay otros pensamientos o factores que se le pongan en el camino y lo bloqueen. Escucha, se adapta y sigue para adelante", agrega Megan Leonard sobre el prometedor niño prodigio. Este es el comienzo del camino de Shelton en la industria.

SOBRE EL ELENCO

Bruce WILLIS ( Jefe de Policía Marvin Howell )

Desde el comienzo de su carrera Bruce Willis ha demostrado una increíble versatilidad como actor, que lo ha llevado a interpretar personajes tan diversos como el boxeador de PULP FICTION, de Quentin Tarantino, que ganó la Palma de Oro en Cannes; un contratista mujeriego en LAS COSAS DE LA VIDA, de Robert Benton; el viajero en el tiempo en 12 MONOS, de Terry Gilliam; el compasivo psicólogo infantil de SEXTO SENTIDO, rol que le mereció el premio de People's Choice Award; y su papel más recordado: el detective John McClane de la saga DURO DE MATAR.

Tras terminar sus estudios en la prestigiosa Escuela de Teatro del Montclair State College, este oriundo de Nueva Jersey pulió su talento en diversas obras de teatro y en incontables comerciales para televisión, hasta que en 1984 consiguió el papel protagónico en la obra FOOL FOR LOVE, de Sam Shepard, que llegó a alcanzar las cien funciones en el circuito del off-Broadway.

Willis luego alcanzó la fama internacional y se hizo de numerosos premios, incluido el Emmy y el Globo de Oro, por su papel como David Addison en el hit televisivo LUZ DE LUNA, rol que consiguió tras vencer a 3000 postulantes. Al mismo tiempo, debutó en el cine de la mano de Kim Basinger en CITA A CIEGAS, la comedia romántica de Blake Edwards.

En 1988, le dio vida a John McClane en DURO DE MATAR, una de las películas más recaudadoras del año. Volvió a ponerse en la piel del detective en sus cuatro secuelas: DURO DE MATAR 2: Die Harder; DURO DE MATAR: La Venganza, que se convirtió en éxito mundial en 1995; DURO DE MATAR 4.0, uno de los éxitos del verano de 2007, y la reciente DURO DE MATAR: Un buen día para morir.

Su gran abanico de roles incluye colaboraciones con exitosos directores como Michael Bay en ARMAGEDDON, M. Night Shyamalan en SEXTO SENTIDO y EL PROTEGIDO, Alan Rudolph en PENSAMIENTOS MORTALES y EL DESAYUNO DE LOS CAMPEONES, Walter Hill en EL ÚLTIMO HOMBRE, Robert Benton en BILLY BATHGATE y LAS COSAS DE LA VIDA, Rob Reiner en HISTORIA DE LO NUESTRO, Edward Zwick en ESTADO DE SITIO, Luc Besson en EL QUINTO ELEMENTO, Barry Levinson en BANDIDOS y ALGO PASA EN HOLLYWOOD, Robert Zemeckis en LA MUERTE LE SIENTA BIEN, y Robert Rodriguez en SIN CITY y GRINDHOUSE.

Otras películas en su haber incluyen RED y su secuela, RED 2; CHACAL; AL ROJO VIVO; LA GUERRA DE HART; MI VECINO, EL ASESINO y su secuela MI VECINO, EL ASESINO 2; EL CHICO; LÁGRIMAS DEL SOL; HOSTAGE; 16 CALLES; ALPHA DOG; EL CASO SLEVIN y SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO. También le prestó su voz al ingenioso bebé Mikey de MIRA QUIÉN HABLA y MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN, y a RJ y a Spike, los protagonistas de los exitosos films de animación VECINOS INVASORES y LOS RUGRATS: VACACIONES SALVAJES. En 2012, sumó dos películas aclamadas por la crítica a su carrera: MOONRISE KINGDOM, de Wes Anderson, por la que tanto Willis como la película recibieron nominaciones para los Independent Film Awards, y LOOPER, el thriller de ciencia ficción del director Rian Johnson, que protagonizó con Joseph Gordon Levitt. Recientemente, Willis actuó junto con Bill Murray en la comedia ROCK THE KASBAH, del director Barry Levinson.

En noviembre pasado, Willis debutó en Broadway interpretando al escritor Paul Sheldon, que es atormentado por una de sus lectoras fanáticas, interpretada por Laurie Metcalf, en una adaptación teatral de MISERY, la novela de Stephen King. Como amante del teatro, en 1997 co-fundó A Company of Fools, un grupo de teatro sin fines de lucro comprometido a crear y llevar al escenario obras de teatro en el Valle del río Wood, en el estado de Idaho, y a lo largo de los Estados Unidos. También protagonizó y dirigió una versión de TRUE WEST, una oscura comedia del dramaturgo Sam Shepard en el Liberty Theater en Hailey, Idaho. La obra, que hace foco sobre la complicada relación entre dos hermanos, fue transmitida por la cadena Showtime y estuvo dedicada a la memoria de Robert, el hermano fallecido de Willis.

Además, Willis, en su faceta de músico experto, grabó en 1986 un álbum de Motown llamado THE RETURN OF BRUNO, que llegó a obtener el Disco de Platino y alcanzó el quinto puesto en el ranking Billboard con el hit Respect Yourself. Tres años después, grabó un segundo álbum titulado IF IT DON'T KILL YOU, IT JUST MAKES YOU STRONGER. En 2002, comenzó una gira por clubs de Estados Unidos con su banda, la Bruce Willis and the Blues Band, y viajó a Irak para tocar ante las tropas estadounidenses.

Hayden CHRISTENSEN (Will Beamon)

Hayden saltó a la fama tras interpretar a un adolescente incomprendido en LA CASA DE MI VIDA (2001), que lo hizo merecedor de un Globo de Oro y de varias nominaciones a los premios SAG, además de ganarse el premio a Revelación del Año de la National Board of Review. En 2002, Christensen debutó en el teatro londinense, junto a Jake Gyllenhaal y Anna Paquin en THIS IS OUR YOUTH.

Tal vez su actuación más conocida sea en el rol de Anakin Skywalker (el futuro Darth Vader) en STAR WARS: EPISODIO II - EL ATAQUE DE LOS CLONES y en STAR WARS: EPISODIO III - LA VENGANZA DE SITH, dirigidas por George Lucas.

Hayden también interpretó a Stephen Glass en el drama EL PRECIO DE LA VERDAD, del director Billy Ray, y a David Rice en el thriller de ciencia ficción JUMPER, dirigido por Doug Liman. También participó en los films 90 MINUTOS EN EL CIELO, AMERICAN HEIST, OUTCAST, LA OSCURIDAD, LADRONES, NEW YORK I LOVE YOU y DESPIERTO.

Gethin ANTHONY (Levi Barrett)



Gethin Anthony realizó sus estudios de grado en la Universidad de Oxford y luego ingresó en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art . Estuvo de gira un año con la Royal Shakespeare Company e interpretó el papel de Renly Baratheon durante dos temporadas de la exitosa serie GAME OF THRONES, de HBO. Recientemente se lo pudo ver en AQUARIUS, la producción de la NBC en la que interpretó al infame Charles Manson.

Megan LEONARD (Laura Beamon)

Megan Leonard es una actriz con base en Brooklyn, Nueva York. Estudió comedia musical en The American Musical and Dramatic Academy y continuó sus estudios en el reconocido HB Studio, donde estudió bajo la tutela de profesores como Edward Morehouse, Carol Rosenfeld, Marion McCory, Mark Blum y Austin Pendleton. También se dedicó a la improvisación en la Upright Citizens Brigade y se formó como actriz en The Studio, de Brad Calcaterra. Su debut en la pantalla grande fue en el papel de Vicky en ARSENAL (2017), de Steven Miller. Próximamente, podrá vérsela en VIDA Y MUERTE DE JOHN GOTTI junto a John Travolta.

SOBRE LOS REALIZADORES

Steven C. MILLER (Director)

La primera película de Steven C. Miller, AUTOMATON TRANSFUSION, tuvo su premiere en 2007 en el ScreamFest Horror Film Festival en el legendario Chinese Theater de Los Ángeles. El film, realizado sin presupuesto, fue comprado por Dimension y lanzado bajo el sello Dimension Extreme. A continuación, Steven dirigió dos películas seguidas: THE AGGRESSION SCALE y UNDER THE BED. THE AGGRESSION SCALE se estrenó en el festival South By Southwest en 2012 con excelente críticas y fue lanzada por Anchor Bay Films. UNDER THE BED se estrenó en 2012 en el Fantasia Film Festival y fue luego lanzada por Xlrator media.

El salto a la fama de Miller llegó ese mismo año, cuando fue elegido para dirigir la remake del clásico de culto NOCHE DE PAZ, NOCHE DE MUERTE, con Malcolm McDowell y Jaime King. Su última película fue EXTRACTION, con Bruce Willis, Kellan Lutz y Gina Carano, lanzada por Emmett/Furla y Grindstone Entertainment en diciembre de 2015.

Randall EMMETT (Productor)

Emmet es uno de los productores de cine más prolíficos de la industria del entretenimiento. Desde que comenzó su carrera como asistente de Mark Wahlberg en la década del noventa, ha producido más de 50 largometrajes. Sabiendo combinar ingenio financiero y una incisiva sensibilidad creativa, se asoció con George Furla para co-fundar Emmet/Furla Oasis Films, una compañía productora dedicada al desarrollo, financiación y producción de películas de primer nivel para la industria del cine.

Durante los últimos años, Emmet ha sabido reunir a los actores más reconocidos con los directores más talentosos para producir films de gran éxito comercial que han recaudado más de un cuarto de billón de dólares, solo en los Estados Unidos. También se ha asociado con los principales estudios de Hollywood para financiar y distribuir películas comerciales a nivel global. Además, Emmet ha producido películas independientes reconocidas por la crítica como NARC y WONDERLAND, que fueron exhibidas en festivales como Sundance, Toronto, Berlin, Venice y Telluride.

Algunos de sus films más recientes son SILENCIO, dirigida por el ganador del Oscar Martin Scorsese; EL ÚNICO SUPERVIVIENTE, con Mark Wahlberg; 2 GUNS, con Denzel Washington y Mark Wahlberg; PLAN DE ESCAPE, con Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger; LA TRAMA, protagonizada por Russell Crowe, Mark Wahlberg y Catherine Zeta-Jones, y SIN TREGUA, con Jake Gyllenhaal. Otros títulos también incluyen: LOS CONSPIRADORES, con Bruce Willis, Christopher Meloni y Adrian Grenier; UNA HISTORIA DE VENGANZA, con Arnold Schwarzenegger; HEIST, con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan y Kate Bosworth; 90 MINUTOS EN EL CIELO, protagonizada por Hayden Christensen y Kate Bosworth, y EXTRACTION, con Bruce Willis y Kellan Lutz.

George FURLA (Productor)

Luego de terminar sus estudios de Administración de Empresas en la

University of Southern California, George Furla comenzó su carrera en

Cantor Fitzgerald and Company, donde se dedicó a la compraventa de acciones entre 1982 y 1985. También realizó la misma tarea en Jones and Associates durante tres años. In 1988, Furla dejó Jones and Associates para dirigir un fondo de inversión, donde se especializó en arbitraje de riesgo e intercambio de valores. Furla manejó el fondo durante diez años y luego se asoció a Randall Emmet para fundar la productora Emmett/Furla Oasis Films. En la firma, Furla utiliza su experiencia en fondos de inversión como abordaje para desarrollar modelos y escenarios de financiación. Ambos socios comparten la responsabilidad a la hora de gestionar el desarrollo y los acuerdos de financiación de las películas.

Emmett/Furla Oasis Films ha producido más de 80 films, entre los que se encuentran SILENCIO, LOS CONSPIRADORES, EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE, PLAN DE ESCAPE, 2 GUNS, LA TRAMA, SIN TREGUA, ASESINATO JUSTO, CONAN EL BÁRBARO, RAMBO, WICKER MAN, 16 CALLES, EMPIRE STATE, EXTRACTION, HEIST, 90 MINUTOS EN EL CIELO, entre otras.

Brandon COX (Director de Fotografía)

Brandon Cox es un galardonado director de fotografía con base en Los Ángeles. Con estudios realizados The American Film Institute y una formación como artista plástico, su ojo entrenado ha capturado las imágenes de algunos de los videos musicales, comerciales y películas más influyentes. Su trabajo ha sido exhibido en incontables festivales, como el Camera Image, reconocido como plataforma mundial para directores de fotografía, y el Festival de Cannes. Algunos de sus films son: el thriller HEIST, con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan y Dave Bautista; EXTRACTION, con Bruce Willis, Kellan Lutz y Gina Carano, y PRECIOUS CARGO, con Mark Paul Gosselaar, Bruce Willis y Claire Forlani.

Niko VILAIVONGS (Diseño de Producción)

Niko Vilaivongs creció en Los Ángeles, California, y estudió Bellas Artes en el Otis College of Art and Design. Después de recibirse, comenzó a trabajar en Disney como diseñadora gráfica, mientras trabajaba como escenógrafa en teatros locales como el Mark Taper Forum. Con más de 35 obras en su haber como escenógrafa y realizadora, comenzó a trabajar como diseñadora de producción en películas, televisión y en grandes comerciales. En 2016, Vilaivongs trabajó en THE PERFECT MATCH y MEET THE BLACKS.

Bonnie STAUCH (Diseño de Vestuario)

Con múltiples premios recibidos por su tarea como vestuarista, Bonnie Stauch lleva más de dos décadas trabajando en cine, televisión, publicidad, contenidos digitales, teatro y en eventos solidarios. Con base en Los Ángeles, ha sabido trabajar con los nombres más respetados y talentosos de la industria. Recientemente trabajó con Bruce Willis en producciones de Lionsgate como PRECIOUS CARGO, de Max Adams; EXTRACTION, de Steven C. Miller, y VICE, de Brian A. Miller. Se encargó del diseño de vestuario del film independiente THE FATHER AND THE BEAR, de John Putch, y recreó el vestuario icónico de Kurt Cobain, Courtney Love y otros para el docu-drama SOAKED IN BLEACH.