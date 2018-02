Feliz dia de tu muerte: Sinopsis, elenco, ficha: Happy Death Day

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Blumhouse (Split, Get Out, Whiplash) produce un thriller de rebobinado original e ingenioso en Happy Death Day , en el que una estudiante universitaria Tree Gelbman (JESSICA ROTHE, La La Land) revive el día de su asesinato con sus detalles comunes y final terrorífico hasta que descubre la identidad de su asesino.

Tree es una alumna egocéntrica y feliz cuyo mundo gira en torno a una persona. Cuando ella vagamente se despierta por la mañana el día de su cumpleaños en la cama de su supuesta conquista de una noche Carter (ISRAEL BROUSSARD, The Bling Ring), pronto descubre que ese día es todo menos común y corriente.

Trastabillando regresa hacia su hermandad-y hacia el juicio esperado de su compañera de cuarto Lori (RUBY MODINE (Shameless de TV) y la presidente de la casa Danielle (la recién llegada RACHEL MATTHEWS) -Tree se apresura a través de la rutina de una estudiante promedio. Pero a medida que ella experimenta todo desde los activistas típicos en el patio interior hacia sus aventuras en horario de trabajo con el profesor Gregory (CHARLES AITKEN de The Knick deTV), no puede evitar sentir que ha visto y vivido ese día antes.

Justo cuando Tree está lista para despedirse de este bizarro cumpleaños, es brutalmente asesinada por un extraño enmascarado...solo para despertarse nuevamente en la habitación de una persona viva que también cree que está esperando algo inquietantemente imposible.

Como Tree a diario se encuentra acercándose a su verdadero asesino, ella debe liberar sus inhibiciones a fin de enfrentar el mayor miedo de todos. Si ella logra desenmascarar a su asesino y detener esta locura, podrá terminar con lo que se ha convertido en su infierno personal. Si no logra hacerlo, quedará atrapada en un círculo insano, reviviendo una macabra pesadilla que se ha convertido en el día de su muerte.

Se unen al director CHRISTOPHER LANDON (Paranormal Activity: The Marked Ones) y el productor JASON BLUM (Split, Get Out) detrás de cámara un grupo de colaboradores talentosos, incluido el escritor SCOTT LOBDELL, el director de fotografía TOBY OLIVER (próximamente Insidious: The Last Key), la diseñadora de producción CECELE M. DE STEFANO (Empire de TV), el editor GREGORY PLOTKIN (la serie Paranormal Activity), la diseñadora de vestuario MEAGAN MCLAUGHLIN LUSTER (10 Cloverfield Lane) y el compositor BEAR MCCREARY (10 Cloverfield Lane).

Los productores ejecutivos de Happy Death Day son ANGELA MANCUSO, JOHN BALDECCHI (Point Break), COUPER SAMUELSON (Get Out), JEANETTE VOLTURNO (The Purge series) y SETH WILLIAM MEIER (The Bye Bye Man).

Groundhog Day se puso negro: Happy Death Day encuentra inspiración

Torcer el paso del tiempo desde siempre ha fascinado a los narradores, y la construcción de un bucle de tiempo resulta excepcionalmente convincente en cine. Un argumento en el que las horas o días se repiten y vuelven a ser experimentados por los personajes, este bucle ofrece a la protagonista cierta esperanza de romper el ciclo de repetición. Múltiples películas en diversos géneros lo han conseguido con elegancia -desde Edge of Tomorrow de Doug Liman hasta About Time de Richard Curtis -y el guión de Scott Lobdell para Happy Death Day aborda esta premisa con resultados sorprendentes.

Un veterano que escribe guiones impredecibles como Disturbia y Paranormal Activity 2, Christopher Landon asumió el papel de escritor/director en Paranormal Activity: The Marked Ones y Scouts Guide to the Zombie Apocalypse. Un realizador que desde siempre ha mostrado un habilidad para mantenerse alejado de las películas de terror descartables, Landon se siente atraído por las historias que reflejan la sociedad y simultáneamente entretienen y desafían al público. Una vez que le presentaron la historia de Lobdell para Happy Death Day, el director no pudo evitar pensar en un determinado clásico de bucle de tiempo de 1993: "Cuando leí el guión, tuve la reacción inmediata que todos tienen: 'Esta es la versión en película de terror de Groundhog Day! ¿Por qué esta no se hizo antes?", pregunta. "Ahí fue cuando se encendió la lamparita, porque el concepto solo era un gran acierto para mí-era realmente inteligente." Después de colaborar en la serie Paranormal Activity, Landon nuevamente trabajó con Jason Blum y sus Blumhouse Productions para Happy Death Day. Conocido por reunirse con realizadores creativos, Blum ha dirigido dos de las historias más exitosas de 2017. Sus últimos proyectos incluyen el éxito de taquilla Split, del escritor/director/productor M. Night Shyamalan, que alcanzó el Nro. 1 durante tres semanas en los ránkings de taquilla; y la historia de Cinderella del año: Get Out, del escritor/director/productor Jordan Peele, que debutó en el Nro. 1 en la taquilla y recaudó más de $250 millones a nivel mundial. Landon reflexiona acerca de los desafíos del personaje principal que revive el mismo día repetidas veces: "Cuando tienes que seguir experimentando el mismo día una y otra vez, es fácil caer en la trampa. Establecemos el día y luego lo repetimos, de modo que el público y el personaje comprendan lo que sucede. Una vez que hacemos esas cosas, de inmediato sacamos de Tree de su rumbo. Ella comienza a intentar burlarse de su propia muerte -y al hacerlo-la historia lleva al público a diferentes lugares y les brinda experiencias inesperadas. El director estaba especialmente convencido de nuestra heroína. "Siempre me gustó la idea de personajes fuertes, y en especial amaba el arco del personaje de Tree", comenta. "Ella comienza como una persona increíblemente desagradable y egoísta, y se disfruta de ver su evolución y convertirse en alguien que te preocupa y a quien alientas. El guión logró eso." Conocido por su innovador trabajo en los títulos de X-Men de Marvel Comics ("Daredevil," "Fantastic Four"), Lobdell comenta que su objetivo era crear una historia en la que el protagonista tuviera que resolver su propio asesinato. El escritor explica: "En la mayoría de las películas en las que acuchillan a adolescentes aparecen una serie de víctimas que son eliminadas-una vez que eres aterrorizado y asesinado no se sabe más de ti. Estaba interesado en la idea de un personaje que reacciona ante su muerte, uno que pueda acechar a su asesino y que tenga la oportunidad de aprovechar al máximo el último día de su vida." A través de esta anti-heroína, Lobdell apuntaba a encontrar una forma en la que el público pudiera quedar satisfecho al seguir la aventura de una persona tan desagradable. "Al igual que la mayoría de los fanáticos de terror, advertí el gancho en donde la chica mala muere al principio de la historia y la chica buena queda sola contra su asesino. Estaba intrigado por el desafío de escribir una película en donde la chica mala y la chica buena fueran una sola. A medida que conocemos a Tree, y ella se conoce a sí misma a través del terror de su experiencia, quedamos atrapados en su lucha, así que al final simpatizamos con ella." Landon comenta que lo que lo atrajo de hacer este proyecto su próximo trabajo es que la historia representa por partes iguales humor y terror: "Nuestros miedos son miedos, las personas definitivamente saltan y gritan, pero también hay muchas risas. Comedia y terror, aún cuando hacen una extraña pareja, tienen mucho en común. El gancho para el miedo es muy similar al gancho para una broma. Si eres capaz de encontrar el ritmo en donde puedes asustar y luego hacer reír-y continuar rotando entre estas dos cosas-es muy divertido para el público." El realizador refleja la ardua tarea de combinar dos géneros dispares en un proyecto: "Cuando se puede establecer personajes cercanos que viven en un mundo creíble que el público puede reconocer, que contribuye a un fantástico acuerdo. Soy capaz de lograr miedo y risas porque el público está involucrado en la historia." Blum comparte su fundamento para desear unirse a Landon en su viaje: "He trabajado en cinco películas con Chris, y confiaba totalmente en el desde el punto de vista creativo. Él me dio el guión y me gustó la idea, pero el verdadero motivo por el que lo hizo fue debido a que creo en él." El veterano productor examina los aspectos emocionantes del argumento, y cómo se comprometen: "El público sabe que el personaje va a ser asesinado, pero no sabe cómo. Chris le da al público suficiente información para que se asuste, pero no demasiado. La forma en que se brinda la información hace que la película sea más terrorífica y efectiva." Hacer que cada muerte cuente: Selección de actores para el thriller El elenco principal de Happy Death Day está compuesto por nuestro protagonista así como las personas con las que se cruza en repetidas ocasiones durante su viaje diario. Como las películas de Blumhouse mantienen mucha atención en la eficiencia de producción, fue necesario que los actores pudieran asumir ese desafío. Landon no pensó dos veces en recurrir a Jessica Rothe para el papel de Tree, un personaje que aparece prácticamente en cada escena de la película. El director explica: "Jessica es increíble porque ella debía abarcar todo el espectro. Ella tenía que ser la nerviosa perra, pero luego debía ser esta chica vulnerable tratando de resolver su vida. Además, debía estar aterrada mientras era perseguida por un asesino desconocido...y luego debía sentirse fortalecida y contraatacar. Su rango es increíble." Blum estaba igualmente fascinado de tener a Rothe comprometida con el proyecto. El productor elogia: "Jessica ha audicionado para nosotros algunas veces antes, y hemos tratado de seleccionarla en otros proyectos. Tuvimos mucha suerte de que aceptara este." Lobdell se hace eco del elogio de Blum, señalando que le preocupaba quién podía manejar un personaje tan didáctico: "No creo que nadie pensara que era posible llevar a Tree del libro a la pantalla hasta que apareció Jessica. Ella manejaba el terror, la comedia, la rudeza, la vulnerabilidad, la resolución y la espontaneidad con tanto aplomo." Rothe quedó enganchada de inmediato con la capacidad de la historia de captar su imaginación y permitirle experimentar y presentar tal rango de emociones. "Me encanta cuando leo guiones que realmente saltan del papel, captan tus emociones y te permiten imbuir de vida a los personajes. Este fue uno de esos guiones para mí. El sorprendente equilibrio de humor, terror, acción y corazón es algo que no se encuentra seguido." La artista reflexiona acerca del momento exacto en que supo que debía interpretar a Tree: "Supe que tenía que hacer esta película cuando leí que "Tree muere seis veces mientras busca a su asesino y vive su vida como alguien rudo decidido a un montaje de alegre música pop", se ríe. "Este montaje es todo lo que es brillante acerca de la película. Vemos a Tree convertirse en una participante activa en su vida en lugar de en una víctima, pero es divertido, por momentos aterrador, y no se lo toma demasiado en serio. Tree es una reina del miedo moderna, y su transformación de víctima malvada a una ruda heroína es algo que no se ve muy seguido. Supe que debía interpretarla, meterme en su piel, moverme y llevarla a dar un paseo." "Nuestra película es única en el sentido de que los momentos de suspenso que aceleran el corazón son combinados como humor, todo desde un ingenio mordaz hasta bromas pesadas", continúa Rothe. "Siempre me pareció que las películas más efectivas son aquellas que utilizan la yuxtaposición de emociones contrastantes para elevarlas entre sí." Cuando el teléfono celular que suena despierta a Tree al comienzo de nuestra historia, el público rápidamente descubre que es su cumpleaños. Ella no está fascinada de que fuera su día especial, y esquiva las llamadas telefónicas de su padre...por motivos que pronto despertarán simpatía por el personaje. Rápidamente queda claro que no es una buena persona, y que tiene muchos enemigos que podrían estar interesados en que ella desaparezca. Landon establece su personalidad: "Tree es inicialmente tu estereotipo de chica de la hermandad. El mundo en que ella existe se trata de apariencias: Ella está concentrada en su aspecto, su cuerpo y su Instagram." Hace una pausa. "Aún así, tienes la sensación de que en lo profundo, ella no es quien verdaderamente es." Cuando Tree con cara de sueño mira a su alrededor, se encuentra en la habitación de la residencia de estudiantes de Carter, y durmió en la cama de él después de una larga noche de tragos. Tree, que no tiene recuerdos de la noche anterior, y mortificada de estar en una habitación con alguien más joven que ella, supone que simplemente tuvo una cita de una noche. Desesperada por alejarse de él, se dirige a la puerta para comenzar su día que se repite una y otra vez. A medida que ella se despierta en exactamente el mismo lugar el mismo día una y otra vez, comienza a creer que Carter es su único aliado. Landon recurrió a Israel Broussard para asumir el papel de Carter, y el realizador quedó igualmente sorprendido de que Carter aceptara el papel. El artista, que hizo su debut cinematográfico en la comedia dramática Flipped, aportó a Carter una inexplicable cantidad de encanto y honestidad. Respecto de su actuación, el director elogia: "Israel es tan atractivo en la película porque es el hombre común ideal, tiene esa encantadora cualidad que hace que lo adores de inmediato." Broussard comenta un poco acerca de su interpretación del personaje, que es por partes iguales tonto y elegante: "Carter hace lo suyo. Es muy independiente, pero tiene buen corazón. Es diferente de los chicos de la fraternidad y chicos universitarios regulares. Como origen de todo, él es una persona dulce con buenas intenciones." Cuando Tree se despierta la tercera, la cuarta e incluso la quinta vez, ella advierte que está atrapada en un bucle de tiempo terrorífico y confía en Carter para que la ayude a resolver el problema. Juntos, desarrollan un sistema para desenmarañar el misterio de su asesinato, a fin de terminar con la aterradora experiencia y salvar la vida de Tree. Landon analiza: "Carter es el único que cree en Tree. Él intenta ayudarla a resolver su propio asesinato, y también intenta entender cómo ella quedó atrapada en esta situación." Broussard reflexiona acerca de cómo abordó el revivir cada día, y los desafíos que trae aparejado: "Chris se prepara mentalmente para dónde debíamos estar en cada momento. Para mi personaje, es lo mismo todos los días. Verdaderamente depende de Tree porque ella es la que tiene las diferentes experiencias. La respuesta de mi personaje es diferente solo debido a sus acciones, dado que ella ya ha vivido el día. Al principio, estoy allí solo para decir: "Ey, estás lista." Reflexionando acerca de las diferentes conductas de nuestra heroína a medida que avanza cada día, Broussard comenta: "Tree es un comodín. Puede estar loca, pero logras ver una serie de diferentes aspectos de ella cada día." Landon brinda un ejemplo de su floreciente personalidad: {0>» «<0} "Hay una escena en donde Tree y Carter están en una cafetería, y ella eructa y se tira un pedo delante de él porque de todos modos él se va a olvidar de eso. Dado que ella está tan retraída y preocupada acerca de lo que las personas piensan de ella en el exterior, era divertido explorar estos cambios." Para interpretar el papel de Lori, la estudiosa y responsable compañera de cuarto de Tree, Landon convocó a la actriz Ruby Modine. El público primero conoció a Modine al seguir su exitoso papel en la serie de televisión de Showtime aclamada por la crítica Shameless. Modine nos presenta a su personaje: "Lori está en la hermandad y estudia enfermería, y ella es un poco más excéntrica que las otras chicas. Tree es desordenada y asiste a muchas fiestas; siempre llega a casa a altas horas del día. De ahí la forma en que Lori siempre le dice a Tree "Ahí cayó finalmente..." Rothe valora la astuta evaluación de Modine: "Tree es una vaga total, y Lori es una maniática del orden. Lori se destaca en todas sus clases, mientras que Tree simplemente aprueba. Son barcos que pasan por la noche, compañeras de cuarto que se toleran pero ya no son amigas cercanas." El actor Charles Aitken, que recientemente protagonizó The Knick en TV, fue seleccionado para el papel de Gregory, el profesor universitario adúltero que cautiva a Tree. Ella solo se inscribe en su clase porque lo considera atractivo, y terminan teniendo un affair -una de las cosas más escandalosas que Tree admitirá durante su rutina diaria. Rothe comenta: "Gregory está casado, así que el affair no es una buena elección por parte de Tree. Su decisión de involucrarse con él va de la mano con su tendencia a correr los límites...y verdaderamente ver cuán lejos ella puede llevar las cosas." Ella reflexiona: "También pienso que es una parte de ella que se odia y siente que merece sentir ese dolor." Para el papel de la dura y sensata presidente de la hermandad Danielle, la producción seleccionó a la actriz Rachel Matthews. Matthews disfrutó mucho de encarnar a la brutalmente honesta chica mala de Happy Death Day, y revela: "Danielle fue un personaje divertido de interpretar. Tree es definitivamente su "amiga-enemiga". Es su mejor amiga, pero tienen una relación de amor-odio." "Danielle y Tree no confían una en la otra, y siempre están criticándose-en especial Danielle," amplía Landon. "Se puede decir que hay celos allí, y que Tree le ha robado innumerables novios o intereses amorosos a Danielle. Siempre están en guerra, y aún así deben simular que son mejores amigas." El elenco ensamble se completaba con LAURA CLIFTON (Good Night) como Stephanie, la sospechosa esposa de Gregory; ROB MELLO (The Magnificent Seven) como Tombs, un asesino acusado y paciente herido del hospital; CALEB SPILLYARDS (Evan's Crime) como Tim, una de las muchas citas que Tree desestimó; PHI VU (Pitch Perfect 2) como el fanfarrón compañero de cuarto de Carter; y JASON BAYLE (The Big Short) como David Gelbman, el agotado padre de Tree. Vida universitaria y asesinos con máscaras de bebé: Diseño de Happy Death Day La producción del thriller tuvo lugar en Nueva Orleans, Louisiana, en donde Landon estableció un equipo central liderado por la diseñadora de producción Cecele M. De Stefano, el cineasta Toby Oliver, el editor Gregory Plotkin, la diseñadora de vestuario Meagan McLaughlin Luster y el compositor Bear McCreary. De Stefano trabajó junto a Landon para darle vida a la experiencia universitaria de Tree, y eligieron Loyola University en Nueva Orleans como la principal locación para la filmación. Ella explica su proceso de diseño para la película: "Loyola terminó siendo la más amigable desde el punto de vista del cine, y nuestra mejor elección. Como rodamos en una universidad real, teníamos los huesos disponibles para hacer que el clima universitario fuera auténtico. Agregamos nuestro estilo cuando fue necesario. Las escenas específicas requerían una decoración de escenario específica, como un carrito de café en el campus o un área de almuerzo exterior, y agregamos nuestro esquema de color escolar designado al diseño cuando fue necesario." Dos de las locaciones más comúnmente visitadas en Happy Death Day son el dormitorio de Carter y el dormitorio de Tree y Lori en su hermandad. Los realizadores estaban seguros de diseñar cada habitación para que coincidiera con las personalidades de sus ocupantes. Tomaron cuidadosamente la historia de cada personaje y corrieron con sus antecedentes para dar lugares que definieran a cada estudiante con precisión. Al analizar la habitación de Carter, De Stefano comenta: "Carter viene de una familia agradable-su madre lo crió para que fuera sensible, honesto y un buen ser humano. Ama las historietas y las películas clásicas de culto. No le da vergüenza tener fotografías de él y su madre en su escritorio. Colocamos en su habitación sorprendentes pósteres de películas y geniales stickers de bandas, y Chris participó en la selección." Cuando se trata de la habitación de Tree en su bien cuidada casa de hermandad, el diseñador de producción adoptó un enfoque diferente: "El estilo bohemio chic y descuidado se refleja en su lado de la habitación, mientras que le dimos a Lori un costado más duro -limpio y crudo- que refleja su personaje." Como el mismo día se repite una y otra vez, Landon le encargó al cineasta Oliver que se asegurara de que cada escena y día tuviera un aspecto diferente. "Toby y yo decidimos que queríamos hacer que cada día se sintiera diferente, desde el punto de vista estilístico", dice Landon. "Comenzamos la película con movimientos de cámara muy firmes, pero a medida que el bucle de tiempo de Tree evoluciona, y a medida que ella sigue despertándose cada nuevo día, el trabajo de cámara cambia. Comienza a tornarse temblorosa y frenética." Además del movimiento de la cámara, Landon sintió que el color y el aspecto de la película debían cambiar a medida que avanzaba el día. Comenta: "El primer día las cosas son brillantes y frescas, a medida que evoluciona la película, las cosas se ponen más oscuras. Hay sombras largas, y la película comienza a tomar una especie de vibra enfermiza. El público vive la pesadilla de Tree, así que quería que esto reflejara su punto de vista." Al diseñar los actores, McLaughlin Luster comenta: "Chris y yo trabajamos juntos para proponer lo que fuera mejor para cada personaje. Chris está en la moda, así que fue divertido colaborar con él. Tenía una visión clara y disfrutaba de verlo entusiasmado respecto del vestuario. No es frecuente que tengas eso en un director, así que era una ventaja adicional." Después de ver la edición en crudo de Happy Death Day, McCreary sabía la dirección exacta en la que quería que fuera el sonido. El compositor explica: "Me encontré sonriendo, riendo y tomado del apoyabrazos con terror, en los momentos adecuados, y supe que tenía que involucrarme. Me esforcé por captar la confianza y arrogancia de Tree. A medida que su día se repite, la música se repite, y se vuelve cada vez más discordante, tensa y casi demente." McCreary dio con el sonido para el asesino de Tree en una forma muy poco convencional: "Quería escribir un tema icónico para el antagonista de la película: el escalofriante asesino con máscara de bebé. Estaba jugando con fragmentos de audio digitalmente manipulados de mi adorable hija de dos años, casi en broma al principio, para encontrar el enfoque correcto. Me sorprendió y horrorizó la efectividad de lo que se había creado. La música del asesino serial se tornó vocal, alienígena, inocente y amenazante al mismo tiempo. Y todo se origina a partir de mi pequeña hija que juega delante de un micrófono. Mi hija ahora es parte del espeluznante asesino con cara de bebé. ¿Qué locura he desatado en el mundo?" Finalizada la producción, el equipo reflexiona acerca de sus esperanzas respecto de la experiencia del público con Happy Death Day. "Blumhouse te permite hacer la película que deseas hacer", finaliza Landon. "Hay un espíritu real de todos trabajando juntos para intentar crear la mejor película que puedan. Fue vital para todos nosotros que no hiciéramos de esta película una película de terror descartable; hay una historia de amor, hay un mensaje real y es extravagante." Lobdell elogia a su capitán: "Cualquier otro director probablemente hubiera elegido un tono por sobre otro. Chris con éxito hizo las partes divertidas más divertidas, y las partes de terror, más terroríficas." Hace una pausa. "Al igual que Tree y su asesino, espero que trabajemos juntos una y otra vez." Con otra comedia de terror encantadora en su haber, el productor Blum en broma concluye: "El público debería ver esta película porque es una buena película para sacar tus fantasías de venganza. Me hizo pensar en mis enemigos..." Universal Pictures presenta una producción de Blumhouse de una película de Christopher Landon: Happy Death Day, protagonizada por Jessica Rothe, Israel Broussard. La selección de actores para la película estuvo a cargo de Terri Taylor, CSA, la música es de Bear McCreary, y la diseñadora de vestuario es Meagan McLaughlin Luster. La película está editada por Gregory Plotkin, y su diseñador de producción es Cecele M. De Stefano. El director de fotografía es Toby Oliver, ACS, y los productores ejecutivos son Angela Mancuso, John Baldecchi, Couper Samuelson, Jeanette Volturno, Seth William Meier. Happy Death Day está producida por Jason Blum. La película está escrita por Scott Lobdell y dirigida por Christopher Landon. © 2017 Universal Studios. ACERCA DEL ELENCO Nacida y criada en Denver, Colorado, JESSICA ROTHE (Tree) se ha establecido rápidamente como una de las actrices protagónicas más buscadas de Hollywood. Rothe recientemente finalizó la producción rodando el papel principal en la adaptación musical de MGM de la comedia romántica de 1983 Valley Girl, en la que protagoniza como Julie. La película está siendo dirigida por Rachel Goldenberg, y protagonizada por Josh Whitehouse, Judy Greer y Mae Whitman. Rothe protagonizará frente a Alex Roe (The 5th Wave, Rings) en el drama romántico Forever My Girl, que se estrenará el 26 de enero de 2018. Mickey Liddell y LD Entertainment produjeron esta película, que será lanzada por Roadside Attractions. Más recientemente, a Rothe se la vio en un papel secundario frente a Emma Stone y Ryan Gosling en La La Land de Lionsgate, que ganó seis Academy Awards® y siete premios Globo de Oro. Dirigida por Damien Chazelle, la película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia 2016 y recaudó $443 millones a nivel mundial. Antes de eso, Rothe protagonizó la serie de comedia de MTV Mary + Jane de los creadores Deb Kaplan y Harry Elfont. Otros créditos de televisión incluyen Happy Endings de ABC, la serie de CBS nominada al premio Primetime Emmy Blue Bloods y el exitoso programa de CW Gossip Girl. Otros créditos cinematográficos de Rothe incluyen Summertime del director Gabriele Muccino (Seven Pounds, The Pursuit of Happyness), que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia 2016; un papel secundario junto a Michael Shannon en Wolves deBart Freundlich, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca 2016; Please Stand By de Ben Lewin, con Dakota Fanning y Toni Collette; la película indie Tater Tot & Patton; y The Preppie Connection de IFC. También conocida por sus habilidades como comediante, protagonizó la comedia independiente Lily & Kat frente a Hannah Murray y repitió su papel en la exitosa serie web High Maintenance. Rothe actualmente reside en Los Ángeles. ISRAEL BROUSSARD (Carter) es más conocido por su actuación aclamada por la crítica en el papel principal de The Bling Ring de Sofia Coppola frente a Emma Watson y Taissa Farmiga, que se estrenó en Cannes en 2013. A él luego se lo verá en Extinction de Universal Pictures frente a Michael Peña y Lizzy Caplan, dirigida por Ben Young y que tiene previsto su lanzamiento el 26 de enero de 2018. Broussard recientemente finalizó las películas independientes To All the Boys I've Loved Before y Say You Will. Los créditos anteriores incluyen protagonizar el video musical de "Claudia Lewis" de M83 frente a Liv Collins y dirigida por Bryce Dallas Howard para MTV, las películas independientes H8RZ para el director Derrik Borte, Jack of the Red Hearts frente a Anna Sophia Robb y Famke Janssen y un papel protagónico en Good Kids de Chris McCoy con Zoey Deutch y Nicholas Braun. Hizo su debut cinematográfico en 2011 en Flipped de Rob Reiner, y luego protagonizó The Chaperone de Stephen Herek frente a Ariel Winter. Broussard actualmente reside en Los Ángeles. ACERCA DE LOS REALIZADORES CHRISTOPHER LANDON (Dirigida por) es un realizador con una pasión por las historias persuasivas e impulsadas por el personaje. Las películas de Landon se concentran en contar las historias de personajes individuales no importa el género. Landon hizo su debut cinematográfico escribiendo el thriller Another Day in Paradise, dirigido por Larry Clark. Luego, escribió Disturbia para DreamWorks y el director D.J. Caruso. Su debut como director de cine fue el thriller Burning Palms, que protagonizó Zoe Saldana, Dylan McDermott y Rosamund Pike. Después de escribir y producir Paranormal Activity 2, 3 y 4, luego escribió y dirigió el producto derivado Paranormal Activity: The Marked Ones, que fue lanzada por Paramount en enero de 2014. Una vez que hizo su marca con la franquicia Paranormal Activity, Landon escribió y dirigió la película Scouts Guide to the Zombie Apocalypse para Paramount Pictures, que fue lanzada en 2015. Actualmente está desarrollando Liminal, una idea original que le vendió a Fox 2000 con Nina Jacobson como productor. SCOTT LOBDELL (Escrita por) es un galardonado escritor de historietas famoso por su trayectoria de casi una década de "Uncanny X-Men" de Marvel. Una de sus creaciones mutantes más populares, Blink, aparece en The Gifted deFOX esta temporada. Actualmente, está en la historieta de acción poco convencional de DC, la aclamada por la crítica "Red Hood and the Outlaws." Los volúmenes recolectados de ambos títulos han llevado a Lobdell a la lista de Best Sellers de The New York Times más veces de las que sería bueno mencionar. Lobdell ha escrito y producido pilotos de televisión para WB, FOX, FX y UPN entre otros-incluido un piloto basado en su libro de historietas propiedad del creador "Ball & Chain," una comedia romántica acerca de un pareja que está a punto de divorciarse-pero que dejan de tener poderes que solo funcionan cuando están juntos. También vendió guiones cinematográficos a Warner Bros., Universal Pictures y Dimension y coescribrió la comedia de acción de Tommy Lee Jones Man of the House. JASON BLUM, p.g.a. (Producida por) es un productor nominado al Academy Award® y ganador en dos oportunidades del Primetime Emmy Award y Peabody Award. Su compañía de multimedios, Blumhouse Productions, fue pionera en un nuevo modelo de cine de estudio: producir películas de alta calidad con micro presupuesto. Blumhouse, que está en medio de un acuerdo preliminar de 10 años con Universal Pictures, ha producido las muy rentables franquicias The Purge,Insidious,Ouija y Paranormal Activity, que han recaudado aproximadamente $2.000 millones a nivel mundial. El modelo de Blumhouse comenzó con la original Paranormal Activity,que fue realizada con $15.000 y fue lanzada por Paramount Pictures, recaudando aproximadamente $200 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más rentable en la historia de Hollywood. Blum, que fue nominado para un Academy Award® por producir Whiplash, fue agregado a "New Establishment List de Vanity Fair 2015" y recibió el premio a Productor del Año en CinemaCon 2016. Por televisión, Blum ganó un premio Primetime Emmy por la producción de The Normal Heart de HBO y The Jinx:The Life and Deaths of Robert Durst; también produjo la ganadora del premio Peabody How to Dance in Ohio. Blumhouse actualmente produce Sharp Objects de HBO, basado en la novela de mayor venta de Gillian Flynn, protagonizada por Amy Adams. Blumhouse recientemente ha expandido sus ofertas de múltiples plataformas lanzando BH Tilt, una compañía de distribución que aprovecha las nuevas estrategias de comercialización; Blumhouse.com, un sitio web que enfrenta al consumidor con todas cosas aterradoras; y Blumhouse Live, que produce espeluznantes eventos en vivo para compañías como AB InBev. Blumhouse también produjo una variedad de eventos en vivo, incluyendo The Blumhouse of Horrors, una experiencia de casa embrujada en el corazón del centro de Los Ángeles. Blum es miembro de Sundance Institute's Director's Advisory Group. Antes de Blumhouse, Blum se desempeñó como codirector de adquisiciones y del departamento de coproducciones en Miramax Films en New York. Comenzó su carrera como el director de producción de Malaparte Theater Company, que fue fundada por Ethan Hawke. La ex-presidente de Universal Cable Studios,ANGELA MANCUSO (Productora ejecutiva) dejó las filas ejecutivas para comenzar a producir en 2003. Como ejecutiva, ella desarrolló las series ganadoras del premio Primetime Emmy Monk y Battlestar Galactica, las multi-galardonadas miniseries e innumerables películas para televisión. Mancuso comenzó su carrerea en HBO, en donde ella pasó siete años. Después de un período en Lifetime TV como jefe de producción, se mudó de Nueva York a Los Ángeles para asumir su incursión inicial en el mundo de la televisión por cable en Universal Studios. Después de ascender al cargo de presidente, Mancuso pasó al cargo de productora en el estudio y luego en ABC Studios, desarrollando y produciendo múltiples pilotos, series web y películas de TV. Actualmente, está desarrollando las series Who Fears Death en HBO, con socios como Michael Lombardo y George R.R. Martin, y Welcome to the Monkey House- cuentos de Kurt Vonnegut en Amazon-así como la película para televisión de HBO Films Battle of Versailles, junto con el director Ava DuVernay. JOHN BALDECCHI (Productor ejecutivo) es el CEO de Digital Riot Media (DRM), un estudio de contenido digital totalmente dedicado. DRM ha desarrollado una pizarra de películas y programas de episodios alrededor de un elenco tradicional y amplificado por personas influyentes en las redes sociales. DRM utiliza la tecnología negativa y el marketing y la distribución directo al consumidor para crear un modelo comercial confiable y eficiente. Además de una gran pizarra de desarrollo, nuestro equipo está desarrollando soluciones y plataformas de distribución, que nos permiten escalar y distribuir contenido con eficiencia. DRM recientemente financió, produjo y distribuyó FML, una película digital protagonizada por Jason Nash, Busy Philips, Bart Baker, Brandon Calvillo y Andy Daly. FML fue nominada a los premios Streamy en las categorías de Mejor película y Mejor actuación en una comedia. En 2015, Baldecchi produjo el reinicio de Point Break, basada en la película de acción esencial, protagonizada por Edgar Ramirez y Luke Bracey. La película fue rodada en 10 países y lanzada a través de Warner Bros. Las relaciones de larga data de Baldecchi se profundizan en las principales compañías de medios, agencias y firmas de gestión. Tiene importantes relaciones comerciales con Sony Entertainment en donde su compañía fue alojada durante muchos años así como 20th Century Fox, Disney, DreamWorks, Lionsgate y muchas más. Ha producido o desarrollado películas, miniseries y series con Paramount, AMC, Warner Bros., MGM, Fox 2000, ABC, Sony Pictures Animation, New Regency y Dimension. También ha negociado exitosamente acuerdos IP con compañías de tecnología como Valve, id Software y Activision además de negociar primeros acuerdos de derechos con Mattel para su marca de primera línea-Hot Wheels. Baldecchi fue presidente de producción de Laurence Mark cuando la compañía produjo Jerry Maguire y As Good As It Gets. Los puntos destacados de los proyectos producidos por Baldecchi incluyen Odd Thomas de Stephen Sommers, que se basó en el best seller internacional de Dean Koontz y protagonizada por el difunto Anton Yelchin y Willem Dafoe; Conan the Barbarian de Marcus Nispel, protagonizada por Jason Momoa y Stephen Lang; 88 Minutes de Jon Avnet, protagonizada por Al Pacino; Ultraviolet de Kurt Wimmer, protagonizada por Milla Jovovich; The Mexican de Gore Verbinski, protagonizada por Brad Pitt, Julia Roberts y el difunto James Gandolfini; Simon Birch de Mark Steven Johnson, basada en la novela "A Prayer for Owen Meany" de John Irving y protagonizada por Ashley Judd, Oliver Platt y Jim Carrey; Oliver Twist de The Wonderful World of Disney, basada en la novela de Charles Dickens y protagonizada por Richard Dreyfuss y Elijah Wood; The Adventures of Huck Finn de Sommers, basada en la novela de Mark Twain y protagonizada por Wood; y Tom and Huck, basada en la novela de Twain y protagonizada por Jonathon Taylor Thomas. Algunos puntos destacados adicionales incluyen a Berlin Mesa, basada en la novela de Michael Beckner y desarrollada en AMC como una miniserie; Carter Beats the Devil, basada en la novela de Glen David Gold y desarrollada en AMC como una serie; Scared Guys desarrollada como una película en Sony con Gore Verbinski convocado para dirigir; RPM en Sony; Argonauts en DreamWorks; Delilah en Sony; y muchos otros proyectos desarrollados en los estudios principales. Baldecchi es un probado experto en medios y un asesor confiable para patrimonio privado, empresas de tecnología y fondos de empresas. Tiene un conocimiento integral sobre financiación de cine y televisión así como distribución extranjera. Tiene experiencia en monetizar medios a través de plataformas de distribución nacional e internacional con énfasis especial en tecnología móvil y redes sociales. También es un exitoso productor de cine y televisión cuyas películas han recaudado más de $100 millones en la taquilla mundial. La capacidad de Baldecchi para unir las diferentes culturas comerciales a partir de la tecnología y nuevos medios para televisión, películas y videojuegos, así como salvar la brecha entre Hollywood y Silicon Valley, le ha servido para convertirse en un asesor confiable. Sus explotaciones comerciales han sido ampliamente promocionadas y han aparecido en decenas de periódicos, tanto a nivel local y nacional, así como en CNN. Baldecchi se graduó de UCLA con un título en economía, es miembro de WGA, DGA y PGA, y reside en Los Ángeles. COUPER SAMUELSON (Productor ejecutivo) es el presidente de cine en Blumhouse Productions. Blumhouse, que tiene un acuerdo preliminar con Universal Pictures, ha producido las muy rentables franquicias Paranormal Activity,The Purge,Insidious y Ouija, que recaudó aproximadamente $2 mil millones a nivel mundial. El modelo de Blumhouse comenzó con la original Paranormal Activity, que se hizo con $15.000 y recaudó aproximadamente $200 millones a nivel internacional, convirtiéndola en la película más rentable de la historia de Hollywood. Los galardonados proyectos de Blumhouse incluyen The Normal Heart y Whiplash, la última de las cuales Samuelson incubó desde un cortometraje producido por Blumhouse hasta la película de menor presupuesto en la historia de Hollywood en ganar tres Oscars®. En 2015, dirigió el thriller aclamado por la crítica The Gift, que fue el debut como director de Joel Edgerton, y el innovador thriller sobrenatural Unfriended, que recaudó casi $35 millones en Estados Unidos a partir de un presupuesto de $1 millón. Samuelson comenzó su carrera en 2929 de Mark Cuban, en donde coprodujo películas como We Own the Night y Two Lovers de James Gray, las cuales fueron nominadas para la Palma de Oro de Cannes. JEANETTE VOLTURNO (Productora ejecutiva) es la jefa de producción física de Blumhouse Productions. En su papel, Volturno supervisa la producción física de las películas de Blumhouse, incluidas las franquicias de Paranormal Activity, The Purge, Insidious y Ouija, así como una diversidad de los programas de televisión de Blumhouse. Ella coprodujo Insidious: Chapter 2 e Insidious: Chapter 3 y estuvo a cargo de la producción ejecutiva de The Purge, The Purge: Anarchy y The Purge: Election Year. Volturno aporta 20 años de experiencia a Blumhouse, habiendo dirigido previamente su propia compañía CatchLight Films, en donde se desempeñó como productora de línea para una amplia variedad de exitosas películas. A temprana edad,SETH WILLIAM MEIER (Productor ejecutivo) estaba obsesionado con dibujar y pintar. Sin que sus padres lo supieran, llegó a los padres fundadores de Walt Disney Animation: Ollie Johnston, Frank Thomas y Ward Kimball. A través del amor de un personaje expresado en la página, él comenzó una correspondencia llena de vida que duró más de una década y fue entrenado por los veteranos de Disney para mejorar sus habilidades. "Actúa para conocer tus personajes", fue el consejo que llevó al joven Meier a subir al escenario local en la comunidad de Boston y luego en su carrera cinematográfica comenzando con la película de Robert Mandel School Ties. Meier continuó su capacitación en Ithaca College, en el exterior en Londres y luego en la ciudad de Nueva York. Para favorecer sus conocimientos prácticos del negocio, Meier trabajó en HWA Talent Agency mientras trabajaba tanto delante y detrás de cámara para personas tan maravillosas como Kevin Costner y Tom Fontana (que es donde conoció a su mentor Glen Trotiner). Se mudó a Los Ángeles solo después de que vivió la exclusiva experiencia de trabajar para Joel Schumacher y como director asistente en cámara para Phone Booth de 20th Century Fox. Sus créditos de producción van desde la producción teatral de Halfway Back from the Edge of the World, hasta la original película de TV múltiples cámaras With Friends Like These… Meier continuó siendo asistente de dirección y se unió a DGA como UPM a la vez que produjo la película indie In My Pocket. Meier continuó manteniendo la división West Coast de Burnside Entertainment/Arch Entertainment junto a su mentor y socio comercial Trotiner, con créditos como productora incluidos The Briefcase,Bella, Bernard and Doris, Union Square y King of Herrings (ganadora del premio Audience 2013 en el Festival de Cine de Nueva Orleans). Unió fuerzas con maquillaje de efectos especiales y la productora independiente Illusion Industries, como su enlace de estudio y jefe de producción física bajo el título de vicepresidente ejecutivo/productor de línea de personal. Durante su trabajo allí, Meier ayudó a facilitar y supervisar el desarrollo de programas de televisión como Sons of Anarchy y Southland junto con películas como Smurfs 1 &Smurfs 2, Transformers 3,The East, Devil's Pass, Fright Night 2,The Iceman, Stalingrad y G.I. Joe: Retaliation, a la vez que continúa supervisando la producción, financiación, entrega y distribución de todos los títulos de Illusion. Meier abandonó Illusion para regresar a su amor de estar en el escenario con el elenco y el equipo. Produjo Maker Shack Agency para Amazon Studios y Electus a la vez que también produjo para Elijah Wood, Leigh Whannell e Ian Brennan en la película Cooties que se convirtió en una Selección del Festival de Cine de Sundance y vendida a Lionsgate para un lanzamiento cinematográfico nacional. Luego trabajó con Trevor Macy bajo Intrepid Pictures, STX Entertainment y Los Angeles Media Fund en The Bye Bye Man. Fue entonces que Meier se unió al equipo en Blumhouse liderado por Jason Blum y Jeanette Volturno en donde él fue productor ejecutivo de Visions, protagonizada por Isla Fisher, Jim Parsons y Eva Longoria, seguido del thriller supernatural dirigido por Akiva Goldsman Stephanie. Actualmente, Meier asesora a diversos estudios, inversores y productoras a la vez que está ocupado en trabajar en su siguiente proyecto con Amblin Entertainment, continuando su relación con Universal Pictures. Es un miembro orgulloso de PGA, DGA, SAG-AFTRA y se desempeña en el directorio de West Hollywood West Residents Association. TOBY OLIVER, ACS (Director de fotografía) es un cineasta galardonado cuya carrera se extiende desde su Australia natal hasta los Estados Unidos e internacionalmente. Oliver actualmente reside en Los Ángeles, California, y ha forjado una notable y variada serie de créditos en cine, documentales y televisión. En Estados Unidos, Oliver ha filmado el thriller de Blumhouse Productions de Greg Mclean The Darkness, protagonizado por Kevin Bacon y Radha Mitchell y, en Nueva York, rodó el drama de fantasía indie Wilding para Maven Pictures y el director Fritz Böhm con Liv Tyler, BelPowley y Brad Dourif. Ha continuado con su trabajo cinematográfico documental rodando el documental indie Roller Dreams en y alrededor de Venice Beach de Los Ángeles. Oliver también ha realizado la fotografía adicional en las películas Blood Father con Mel Gibson, Incarnate de Brad Peyton y Stephanie de Akiva Goldsman. Oliver terminó un 2016 ajetreado con rodajes consecutivos para la película de Adam RobitelInsidious: The Last Key, seguida de Happy Death Day. Oliver, cuyos créditos cinematográficos más recientes incluyen Get Out de Jordan Peele; está actualmente rodando la película de James McTeigue Breaking In, protagonizada por Gabrielle Union. Oliver, graduado de la reconocida Swinburne Film School de Melbourne, a principios de su carrera creó muchas imágenes de películas notables, incluida la maravillosamente iluminada en blanco y negro de su debut cinematográfico Everynight...Everynight, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia;hasta la película adolescente éxito de taquilla y ganadora del Australian Film Institute Looking for Alibrandi; y el enfoque pictórico de Tom White, que ganó el premio Australian Cinematographers Society Golden Tripod en 2005. Su trabajo se ha visto en los principales festivales de todo el mundo, incluido Venecia, Sundance, Sydney, Melbourne, Busan, Montreal, Tokio, Shanghai y Toronto. El trabajo de Oliver en el drama de guerra de suspenso australiano de la Primera Guerra Mundial Beneath Hill 60 le valió su tercera nominación al Australian Academy, y la película para televisión Beaconsfield sobre un par de mineros atrapados a más de un kilómetro subterráneo en una pequeña jaula, ganó muchos premios, incluido un premio Gold Australian Cinematographers Society (ACS) y el ACS Award of Distinction. Oliver cosechó otro premio ACS Gold por su cinematografía interior dinámica y vívida sobre la secuela de acción-terror Wolf Creek 2, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2013, y recibió otro guiño de Australian Academy por las glamorosas coristas en la película de televisión Carlotta. Oliver también trabajó ampliamente en China Continental, rodando la exitosa comedia romántica en chino Waiting Alone en Beijing y también la coproducción australiano-china 33 Postcards, protagonizada por Guy Pearce. Oliver ha sido miembro acreditado de ACS desde 2004 y es miembro de la Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) y IATSE Local 600. Naturalmente atraída por las artes como una niña que creció en Chicago,CECELE M. DE STEFANO (Diseñadora de producción) se comprometió a ser diseñadora de producción en la industria del entretenimiento. Asistió al Early College Program al School of the Art Institute of Chicago y recibió su licenciatura en artes de Columbia College Chicago. Su carrera comenzó trabajando como asistente de diseñadores bien considerados como Patrizia von Brandenstein, Bill Malley, Charles Bennett y Maher Ahmed. Se mudó a Los Ángeles en 1998, en donde continuó trabajando con diseñadores sorprendentes como Scott Chambliss, Naomi Shohan, Clayton Hartley y Clay Griffith. Sin perder de vista sus objetivos, fue admitida en Art Directors Guild para la película Almost Famous en 2000. En 2000, De Stefano ganó un premio Primetime Emmy y un premio Art Directors Guild, con el diseñador Scott Chambliss, por su trabajo como directora de arte en el programa de televisión Alias. Ella fue ascendida a diseñadora de producción en las series en 2005. A partir de ese momento, su carrera en televisión y cine ha florecido, y trabajó en renombrados programas de TV como Chuck, The O.C., Tyrant y Empire, así como Breaking In de James McTeigue. Ella reside en Venice, California. GREGORY PLOTKIN (Editada por) es un nativo de Los Ángeles que creció enamorado de la industria del cine, específicamente con la edición y dirección. Se graduó de UCLA con una licenciatura en inglés y comenzó su carrera editorial asistiendo en películas como Pleasantville, The Insider y Pay It Forward. Hizo su transición como editor asociado de las películas Friday Night Lights, Dreamer: Inspired by a True Story y Fracture. En 2009, Plotkin hizo su debut de estudio como editor principal en Untraceable, protagonizada por Diane Lane, después de perfeccionar sus habilidades como editor principal en varias películas independientes. Luego, editó Paranormal Activity 2 para Paramount Studios y Blumhouse Productions. Paranormal Activity 2 ayudó a forjar el género novato de secuencias y su trabajo en esa película estableció el idioma no solo para la franquicia, sino también para el campo de secuencias en general. Plotkin siguió editando Paranormal Activity 3, Paranormal Activity 4 y su derivado Paranormal Activity: The Marked Ones. Mientras trabajaba en la última de estas tres películas, Plotkin también agregó el título de coproductor a sus responsabilidades. Además, también se desempeñó como productor ejecutivo de la película Nightligh. En 2014, Plotkin hizo su debut como director en el cortometraje de realidad virtual Black Mass. La película se rodó usando la tecnología de avanzada de la cámara Jaunt VR para una experiencia de terror de realidad virtual de inmersión. Dirigió su primera película, Paranormal Activity:The Ghost Dimension, que fue lanzada por Paramount Pictures el 23 de octubre de 2015. En 2017, Plotkin volvió a editar en la película Get Out para Universal Pictures y Blumhouse Entertainment. La película fue el debut como director del actor Jordan Peele y fue un éxito comercial y de la crítica. Plotkin actualmente está editando la película de New Line Game Night para los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein. También está desarrollando varios proyectos de dirección y espera rodar durante el otoño. MEAGAN M C LAUGHLIN LUSTER (Diseñadora de vestuario) decidió tempranamente que su sueño era convertirse en diseñadora de vestuario. Se graduó con un título en teatro técnico con énfasis en diseño de vestuario. Hizo su camino desde abajo como pasante y tuvo una oportunidad de dominar cada puesto en el departamento de vestuario con paciencia y orgullo. Su primer trabajo de diseño oficial fue con Jay y Mark Duplass en la película Jeff, Who Lives at Home. Algunas otras películas que McLaughlin Luster ha tenido el placer de diseñar son Repentance con Forest Whitaker, y The D Train con Jack Black y James Marsden. En 2014, tuvo la oportunidad de diseñar la producción de Bad Robot 10 Cloverfield Lane. En 2016, fue nominada a un premio Primetime Emmy para supervisar la nueva versión de la serie de TV de cuatro partes Roots. Ella estaba diseñando la comedia de Netflix de Ari Sandel When We First Met con Adam Devine y Alexandra Daddario cuando se enteró acerca de la nominación. El compositor ganador del premio Primetime Emmy BEAR M C CREARY (Música de) es uno de los talentos más buscados de la industria en la actualidad. En 2017, McCreary tuvo una exhibición impresionante en Sundance con tres películas en el festival: El drama de Danny Strong Rebel in the Rye; el thriller de ciencia ficción Colossal,protagonizado por Anne Hathaway; y el documental de Jennifer Brea Unrest. Algunos de los otros créditos cinematográficos de McCreary incluyen la película aclamada por la crítica de Paramount Pictures y Bad Robot 10 Cloverfield Lane, producida por J.J. Abrams; la película animada Animal Crackers; y la de Disney Step Up 3D. Sus créditos de videojuegos incluyen el muy anticipado y nuevo God of War de Sony PlayStation, Assassin's Creed Syndicate: Jack the Ripper de Ubisoft y el innovador híbrido de televisión/videojuego Defiance. McCreary irrumpió en la escena musicalizando la influyente y venerada serie Battlestar Galactica, su música por la que fue alabado por Variety como "innovador" y "distinto a cualquier otro" de NPR. McCreary ganó un premio Primetime Emmy por Título Original Principal Destacado para Da Vinci's Demons. McCreary también recibió nominaciones al premio Primetime Emmy por su trabajo en Black Sails,Outlander y Human Target. Ha sido premiado en dos oportunidades como Compositor del año ASCAP -Televisión por su pares. Actualmente musicaliza el fenómeno mundial que bate récords de AMC The Walking Dead, así como Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. McCreary con frecuencia interpreta en conciertos en América del Norte y Europa, incluido el Getty Center, el Hagens Philarmonic and Ballet en Alemania, la Television Academy y el Golden State Pops Orchestra.

En julio de 2014, Maestro Gustavo Dudamel dirigió una suite de música de McCreary con la L.A. Philharmonic y L.A. Master Chorale en Hollywood Bowl.