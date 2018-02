Liga de la Justicia: Critica: Justice League

Liga de la justicia entretiene, pero hasta ahí, ya que lamentablemente carece de ideas y de alma.



Esta producción no tiene impacto pues ofrece la misma acción y los mismos efectos digitales que ya se vieron miles de veces en otras películas de superhéroes.



El conflicto no es lo suficientemente interesante como para dejar al espectador pegadísimo a la pantalla, excepto que nunca hayas visto una película de este tipo, porque entonces sí es posible que te guste ya que todo te va a resultar nuevo y atractivo.



Los personajes de Aquaman, Cyborg y Flash no tienen tiempo como para hacer un desarrollo levemente interesante y los actores que los interpretan tampoco tienen mucho carisma. Cuando los seis superhéroes trabajan en equipo tampoco se siente una gran química entre ellos y tampoco entre los actores pues lo que se percibe es que cada uno hace su parte, dice su diálogo y a otra cosa.



Un film para ver, entretenerse un poquito, olvidarse y quedarse sin la más mínima ganas de que se haga una secuela.

Cintia Alviti

