Liga de la Justicia: Sinopsis, personajes, elenco, ficha, critica: Justice League

SINOPSIS

Impulsado por su renovada fe en la humanidad, e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne solicita la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentar a un enemigo aún mayor.

Juntos, Batman y La Mujer Maravilla trabajan rápidamente para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos para luchar en contra de esta amenaza que recién ha despertado.

Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes: Batman, La Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg y Flash, puede que sea demasiado tarde para salvar al planeta de un ataque de proporciones catastróficas.

De Warner Bros. Pictures, llega la primera aventura de acción épica a la pantalla grande de "Liga de la Justicia", dirigida por Zack Snyder y protagonizada por la famosa alineación de los Súper Héroes de DC Comics: Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman, Gal Gadot como La Mujer Maravilla, Ezra Miller como Flash, Jason Momoa como Aquaman y Ray Fisher como Cyborg.

La película también está estelarizada por Amy Adams como Lois Lane, Jeremy Irons como Alfred, Diane Lane como Martha Kent, Connie Nielsen como Hippolyta y J.K. Simmons como el Comisionado Gordon.

El guión de "Liga de la Justicia" fue escrito por Chris Terrio y Joss Whedon, la historia es de Chris Terrio y Zack Snyder, basada en los personajes de DC. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Los productores son Charles Roven, Deborah Snyder, Jon Berg y Geoff Johns y como productores ejecutivos fungieron Jim Rowe, Ben Affleck, Curtis Kanemoto, Wesley Coller, Daniel S. Kaminsky y Chris Terrio.

Liga de la justicia entretiene, pero hasta ahí, ya que lamentablemente carece de ideas y de alma. Esta producción no tiene impacto pues ofrece la misma acción y los mismos efectos digitales que ya se vieron miles de veces en otras películas de superhéroes. El conflicto no es lo suficientemente interesante como para dejar al espectador pegadísimo a la pantalla, excepto que nunca hayas visto una película de este tipo, porque entonces sí es posible que te guste ya que todo te va a resultar nuevo y atractivo. Los personajes de Aquaman, Cyborg y Flash no tienen tiempo como para hacer un desarrollo levemente interesante y los actores que los interpretan tampoco tienen mucho carisma. Cuando los seis superhéroes trabajan en equipo tampoco se siente una gran química entre ellos y tampoco entre los actores pues lo que se percibe es que cada uno hace su parte, dice su diálogo y a otra cosa. Un film para ver, entretenerse un poquito, olvidarse y quedarse sin la más mínima ganas de que se haga una secuela.

El equipo detrás de cámaras incluye al director de fotografía Fabian Wagner ("Game of Thrones"); a los colaboradores frecuentes de Snyder, el diseñador de producción Patrick Tatopoulos, el editor David Brenner, el diseñador de vestuario nominado al Oscar®, Michael Wilkinson ("American Hustle") y el supervisor de efectos visuales John "DJ" DesJardins; el editor nominado al Oscar®, Richard Pearson ("Kong: Skull Island", "United 93") y el editor ganador del Oscar®, Martin Walsh ("Mujer Maravilla", "Chicago"). La música es del compositor nominado al Oscar®, Danny Elfman ("Milk", "Men in Black").

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Atlas Entertainment y Cruel and Unusual, una película de Zack Snyder, "Liga de la Justicia". La película se lanzará en 3D y 2D en cines selectos y IMAX, y será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

NO PUEDES SALVAR AL MUNDO TÚ SOLO

Sabiduría, compasión, coraje, fuerza, súper velocidad, cibernética superior y algunos bativehículos completamente sigilosos, puede que no sean suficientes para salvar al mundo de la amenaza épica que ha surgido.

Vendrá, advierte Bruce Wayne.

Ya está aquí, Diana Prince responde.

En "Liga de la Justicia", la Tierra se encuentra en la mira de la fuerza alienígena más malévola jamás vista: un antiguo enemigo que se aprovecha de la vulnerabilidad resultante de la muerte del Hijo de Krypton. Si Batman y La Mujer Maravilla van a tener una oportunidad, deben convencer a sus compañeros metahumanos, Cyborg, Aquaman y Flash de unirse en defensa de la humanidad.

"La sola idea de unir a la Liga de la Justicia en el mismo campo de juego, tomar su lugar en el panorama cinematográfico como equipo y embarcarse en una aventura increíble ...el solo concepto de ello fue sobrecogedor", relata el director Zack Snyder.

Charles Roven, quien ha producido más de media docena de películas del género, dice: "Una de las razones por las que produzco estas películas es por lo gratificante que resulta honrar la historia, encontrar nuevas formas de revitalizarla, reinventarla para un medio diferente y crear nueva sabiduría sobre la marcha. Esperemos que el resultado les guste a todos, fanáticos viejos y nuevos. Ahora, con todos estos personajes reuniéndose por primera vez, podemos presentar algunos personajes nuevos para que el público de la película empiece a conocerlos y los siga en el futuro".

La productora Deborah Snyder agrega: "Fue muy emocionante traer todos estos superhéroes a la pantalla. El público ha estado esperándolo, así que finalmente tener la oportunidad de hacerlo ha sido estimulante y nos ha llenado de humildad. A veces caminaba por el set y no podía creer que en realidad estuviéramos filmando esta historia".

Para formar el equipo, la historia nos lleva a los confines de la Tierra y más allá: desde una cruda Gotham a Central City, de la poblada París hasta las heladas tierras salvajes de Islandia y desde Temiscira a Atlantis. Pasando por la bulliciosa Metropolis, así como la serenidad de Smallville también.

En esta película, la pérdida de esperanza de Superman en "Batman v Superman" es el catalizador de todo lo que sucede en ambos lados. La Tierra se encuentra vulnerable, perfecta para un ataque debido a ese vacío. Debido a que el héroe que representaba la esperanza se ha ido, la Liga debe formarse para luchar en su lugar, para luchar por el mundo que él salvó.

Pero estos héroes tienen poco tiempo para lamentar su pérdida y aún menos tiempo para actuar. Continuando la historia casi donde terminó "Batman v Superman", "Liga de la Justicia" reconecta a Batman con La Mujer Maravilla, dos personajes que no siempre ven el mismo camino hacia su objetivo en común, pero es su motivación compartida, el hacer lo correcto por el sacrificio que hizo Superman, lo que les permite encontrar un punto intermedio rápidamente para enfrentarse a Steppenwolf, un guerrero de ocho pies de alto del mundo de pesadillas, Apokolips, que busca el poder de absorber al planeta a su "otro" mundo más espantoso. Él no es un villano ordinario y requerirá de una fuerza extraordinaria para derrotarlo.

Si logran reclutar a los demás para esta gran batalla en la que están en juego todos sus mundos, se unirán como el mejor equipo de superhéroes del universo DC.

LA LIGA

BATMAN

Con la edad viene la experiencia, especialmente si eres Bruce Wayne, quien ha sido el Caballero de la Noche por más de la mitad de si vida. Él lo ha visto todo, o eso había pensado. Maestro de las artes marciales, fuerza extrema y resistencia, trajes de alta tecnología, artefactos con gran armamento, una mente brillante y vastos recursos personales. Todo al alcance de su mano y ajustado para poder hacerlo solo.

Hasta hoy.

El hecho de que Bruce Wayne haya contactado a otros es el reflejo un lado suyo que le duele esconder, pero que a su vez es el centro de su personalidad y popularidad. Affleck, quien también es uno de los productores ejecutivos de la película, se pone por segunda vez el traje del personaje que sirve como puente, según el actor, entre humanos y metahumanos. Ahora, Batman tendrá que construir un puente entre héroes, incluyéndose.

"Batman todavía resuena porque por un lado es un súper héroe, aunque, por otro lado, es igual a nosotros. Se siente vulnerable; sangra si lo cortas. Por dentro es una persona real, pero también es 'súper'. Existen todo tipo de contradicciones inherentes en eso, lo cual hace que la narrativa se vuelva interesante"

Los comics de Batman, agrega Affleck, "son historias de misterio desde la raíz. Misterios del ser, de carácter e identidad, también del misterio de lo que es el hombre y lo que siempre quedará, hasta cierto punto, para sí mismo".

Ahora, siguiendo la pérdida de Superman, Batman debe encontrar la manera de no solo aceptar ayuda, sino buscarla activamente. Por única vez, Batman tendrá que interesarse en otros y para hacerlo, tendrá que ser… interesante.

Roven señala: "Nunca llamarías a Batman simpático, pero ahora, en esta historia en particular, Ben lo hace porque el personaje lucha por salir de esa oscuridad para encontrar la manera de inspirar a otros a trabajar con él. Es maravilloso ver a Ben interpretar un tono completamente diferente con ese personaje. Él todavía puede volverse oscuro en el rol y lo hace. Después de todo, es Batman. Pero también tiene un sentido del humor que proviene del esfuerzo que hace y para él es completamente una situación de pez fuera del agua y Ben es excelente haciéndolo".

La primera que persona que Bruce busca es una con la que ya ha formado algo parecido a una amistad, Diana Prince. Bruce una vez le dijo que sentía venir algún tipo de ataque. Cuando Batman siente un peligro latente, usualmente está en lo correcto. Sin embargo, "Bruce estaba equivocado respecto a Superman, lo que le costó su primer aliado y al mundo mucho más", comenta Affleck. "No volverá a cometer ese error"

Muy tarde, Bruce se da cuenta que Superman, un extraterrestre, podía relacionarse con la humanidad de más y mejores maneras de lo que podía hacerlo él. "El hecho de que podamos ser extraños incluso a nosotros mismos causó una gran impresión en mí y en mi manera de ver el personaje de Batman en la película", Affleck agrega. "Como Bruce dice, 'Superman era un ejemplo para el mundo. Él no solo salvaba a la gente, él les hacía ver lo mejor de sí mismos'. Eso es algo que Bruce nunca consideró, yo creo y es una manera fascinante de hacer crecer al personaje y hacerlo trabajar en equipo".

Deborah Synder observa: "Bruce Wayne realmente se conmovió con el sacrificio de Superman; le dio fe en la humanidad. Pero también piensa que decepcionó a Superman, por lo que decide que ahora tiene la gran responsabilidad de proteger al mundo del peligro del que le fue advertido y hacerlo en memoria de Superman para que su muerte no sea en vano. Así, Bruce le pide ayuda a Diana para formar un equipo juntos".

LA MUJER MARAVILLA

Si Batman tiene años de experiencia, La Mujer Maravilla tiene la sabiduría de las eras, con cientos de años de entrenamiento antes de haber entrado al mundo de los hombres. Junto con su maestría en todas las formas de combate, usa su Lazo de la Verdad, que obliga a cualquiera en su agarre a hablar con la verdad, guantes que desvían las balas, un escudo impenetrable y la preciada diadema de su tía Antiope.

Sin miedo a enfrentar una batalla, lo cual ha hecho desde que peleó por primera vez al lado del hombre en la Primera Guerra Mundial, Diana Prince ha peleado por la justicia, como La Mujer Maravilla cada vez que se le ha llamado. La última vez, el llamado vino cuando Batman y Superman se enfrentaron en contra de Doomsday. Por ganar esa pelea, Superman pereció, sacrificándose él mismo por el bien mayor. Un acto que Diana puede entender demasiado bien. Pero a la vez un mayor mal amenaza y debe unir fuerzas con Batman para poder enfrentarlo.

Gal Gadot, quien apenas había terminado de filmar "Mujer Maravilla" cuando comenzó "Liga de la Justicia", encontró fácil volver al personaje, sin embargo, nunca estuvo preparada para la alegría de ver a la Liga unida.

"Usar mi disfraz me pareció lo más normal porque lo había estado haciendo durante seis meses", afirma Gadot. "Pero ver a todos los demás vistiendo sus propios disfraces fue maravilloso. Recuerdo los primeros tres días, me veía a mí y a todos los hombres en sus trajes y solo reía porque todo me parecía tan surreal. Tantos superhéroes, parados juntos. Fue realmente genial estar rodando esta película".

Antes de que el equipo se una, deben ser encontrados. Todo lo que Bruce sabe de la mayoría de sus paraderos es lo que confiscó de los archivos de LexCorp. Pero ha estado vigilando a Diana y justo cuando intenta localizarla, ella aparece. "El primer héroe con el que se conecta Diana es Batman, específicamente, Bruce Wayne", dice Gadot. "Se desafían entre sí y aunque Batman suele ser un personaje oscuro y agotador y Diana es pura y optimista, también tienen mucho en común: ambos han estado tratando de aislarse del mundo de alguna manera".

Diana, nos enteramos, construyó una especie de muro a su alrededor después de la pérdida de Steve Trevor hace un siglo, cuando dio testimonio de su sacrificio, similar al de Superman. Perder a Steve fue personal para ella, pero continuó como Diana Prince, ahora restaurando preciosas obras de arte para el Louvre y también como La Mujer Maravilla, aunque de una manera menos pública.

"Mujer Maravilla es la mejor guerrera", declara Gadot. "Tiene una fuerza increíble, pero al mismo tiempo puede ser muy, bueno… humana. Se preocupa mucho por las personas y solo quiere hacer del mundo un lugar mejor porque lo ve como algo muy especial. La vida es tan complicada que nos olvidamos de las cosas simples, pero ella siempre las recuerda: amor, esperanza, hacer el bien en el mundo. Creo que eso es algo a lo que todos pueden aspirar".

Al igual que Batman, La Mujer Maravilla tiene que aprender a salir de las sombras para unir fuerzas y eventualmente tomar la iniciativa una vez más, a una escala mayor a la que jamás haya conocido.

Zack Snyder dice: "Al igual que su contraparte en la pantalla, Gal es una fuerza que tomar en cuenta y es una alegría trabajar con ella dentro y fuera del set. Ella no toma prisioneros, pero al mismo tiempo tiene un corazón enorme. Ella es La Mujer Maravilla".

FLASH

Cuando Bruce recluta a Barry Allen, la experiencia se encuentra con el entusiasmo, pero ¿qué más tiene el joven? A diferencia de los años de La Mujer Maravilla o Batman de luchar contra todo tipo de enemigos, Barry admite que en realidad nunca ha peleado, afirmando nerviosamente: "Acabo de empujar a algunas personas y hui".

Por supuesto, él puede correr, llamarlo rápido es, según Barry, una simplificación excesiva. Por decir lo menos.

Un estudiante excesivamente enérgico que asiste al Central City College, Barry estudia justicia criminal con la esperanza de algún día liberar a su padre de la cárcel. Más que ansioso por asociarse con Batman, el ícono de la lucha contra el crimen, la mente rápida de Barry solo es superada por su habilidad para moverse a una velocidad excesiva.

Ezra Miller, quien interpreta un doble papel, es un fanático desde hace mucho tiempo de los cómics, el personaje y la física detrás de él. "Flash es un científico en el sentido de que un científico estudia el orden natural de las cosas, hace observaciones y realiza experimentos", explica Miller. "Pero Barry está intrínsecamente interesado en la mecánica cuántica porque literalmente se está topando con ella".

"Cuando conocemos a Barry por primera vez en la película", continúa Miller, "simplemente está despertando a sus poderes". Realmente no los ha probado, todavía no ha traspasado el horizonte del evento, por así decirlo. Pero está empezando a sentir que una oportunidad lo está esperando".

Dicha oportunidad toma la forma de no menos que el mismo Bruce Wayne. Al inicio incrédulo, cuando Barry se da cuenta de que en realidad es Batman quien le está pidiendo ayuda, es incapaz de contener su emoción, un sentimiento que Miller espera que el público comparta. "Flash es un personaje de reciente introducción", dice Miller. "Es como cualquiera de nosotros, un espectador emocionado por haber sido introducido en el juego. Está mareado y encantado, desconcertado y confundido. Realmente tiene mucho miedo".

Como lo interpreta Miller, la juventud y la ingenuidad de Barry solo hacen aumentar su encanto, pero las moléculas que zumban dentro de Barry le dan una energía nerviosa y un estilo de conversación tan acelerado que podría desgastar a sus homólogos más cansados ​​del mundo si no fuera por su entusiasmo genuino y completa disposición para unirse a la Liga. Una liga cuyos números, según Bruce... bueno, "no son suficientes".

De acuerdo con Deborah Snyder, Miller causó una gran impresión en sus compañeros de reparto y el equipo. "Ezra es realmente muy, muy divertido", dice ella. "A menudo nos encontrábamos riendo a carcajadas en el set porque se metía tanto en el personaje que a veces se apartaba del guión e improvisaba, terminando siempre en algo sumamente gracioso y completamente inesperado".

Roven agrega, "Ezra es un tipo de actor muy singular. Te involucra de muchas maneras diferentes. Además de ser tremendamente divertido, es extremadamente cálido y como Flash, dentro de ese ingenio y sarcasmo, tienes esta sensación de vulnerabilidad sobre él que era perfecta para el personaje y la historia".

A pesar de su ligereza natural, Miller sintió el peso de unirse a la Liga al pisar el set junto con los otros superhéroes. "Fue esa sensación cuando miras a alguien que conoces, a personas reales, pero de repente ves una pintura de Alex Ross frente a ti. ¡Y tú también estás ahí!", exclama.

CYBORG

En el mundo moderno, muchas personas, especialmente los millennials, pueden tener dificultades para desconectarse, dejar atrás Internet y su flujo constante de información durante un día o incluso durante unas horas. Pero, ¿y si tú eres el internet? ¿Qué pasaría si tú eres lo que está "conectado", con un ciclo continuo de 24 horas de información circulando a través de ti?

Victor Stone fue una vez un atleta estrella de la preparatoria, pero un horrible accidente casi le cuesta la vida. Su padre, el científico Silas Stone, salvó a su hijo, pero a un precio. Ahora, mitad hombre y mitad máquina, Victor pasa sus días y sus noches intentando comprender las nuevas partes biomecánicas de su cuerpo que lo tienen interviniendo en todo. Tanto, que sabe que Bruce y Diana lo están buscando incluso antes que ellos mismos lo sepan.

"Cyborg fue armado con computadoras, es por eso que se convirtió en una", explica Ray Fisher, quien interpreta al metahumano recién acuñado. "La tecnología que su padre usó era extraterrestre, por lo que también le ha dado súper fortaleza y súper habilidades. Puede volar. Es un tecnópata, lo que significa que puede interactuar con cualquier cosa tecnológica. Él tiene mundos de información a su disposición, no solo de nuestra galaxia sino también de otros universos. Pero todo es bastante nuevo, por lo que lucha con eso. Debe preguntarse a sí mismo: "¿Cuán profundo te atrincheras en lo que eres y no sólo en quién eres?"

"Ray hizo un trabajo excelente al mostrar la mezcla entre la confusión y el asombro total que vendría con un cuerpo que pudiera hacer todo eso", afirma Roven.

Cyborg prefiere permanecer oculto, aún desacostumbrado a su nuevo cuerpo y sin tener el control de sus habilidades, pero para Fisher, unirse a la Liga era más que obvio. "Ser parte de este elenco se siente como cerrar el círculo", dice. "Crecí con Batman, amarrándome una toalla al cuello para brincar del porche como si fuera Superman y ese tipo de cosas. Ahora aquí estoy. No podría haber soñado con que esto se desarrollara de la manera en que lo hizo o imaginar una mejor experiencia que esta. Tengo la gran bendición de hacer algo que significó mucho para mí cuando era niño".

Fisher se sintió como ese niño otra vez cuando estuvo en el set con el resto de los miembros de la Liga. "El día que todos estuvimos en este muro, juntos por primera vez, fue como ver mis sueños de cuando tenía ocho años hacerse realidad. Cuando vi la reproducción, casi derramé una lágrima. Pero, ¡pude guardar la compostura!", ríe.

AQUAMAN

Manteniéndose firme en su creencia de que un hombre fuerte es más fuerte solo, Arthur Curry es un comodín. Cuando Bruce lo rastrea en un remoto pueblo pesquero islandés, parece una apuesta segura que ningún tipo de persuasión convencerá a Aquaman de renunciar a sus buenas obras en solitario o a su soledad autoimpuesta.

En otras palabras, Arthur no es de los que se une. La descendencia de un padre humano y una madre de la realeza de la legendaria ciudad submarina de la Atlántida, Arthur nunca se ha sentido realmente en casa ni en tierra ni en el mar. Pero en la gélida tierra que él llama hogar, el hombre de pelo revuelto, cuerpo descomunal y ojos penetrantes ha descubierto algo semejante a la paz y no está interesado en dejar la comunidad periférica que protege, que también a su vez lo protege a él.

Al profundizar sobre el personaje que interpreta, Jason Momoa dice: "Es el heredero del trono de la Atlántida, pero aún no es el rey. Entonces, como siempre, está entre dos mundos. Pero aquí en los congelados confines de la tierra, él tiene un propósito. Arthur es un buen hombre, ayuda a las personas que realmente lo necesitan y ha encontrado un lugar donde lo aceptan y lo respetan. Él aquí puede quitarse su 'máscara'".

El propio Momoa podría considerarse una opción poco tradicional para el personaje, debido a que el actor no se parece a la típica ilustración de Aquaman de ninguna época, pero es un ejemplo de la tendencia de Zack Snyder a pensar fuera de lo establecido o, tal vez, a buscar más a profundidad. "Para mí, Jason encarna el espíritu y el corazón del personaje", dice. "Tiene una fuerte energía y es increíblemente inteligente. Este no era un héroe al que queríamos pulir mucho y Jason tiene ese toque de rock 'n roll que hace ver a Aquaman como alguien cool con quien nos gustaría identificarnos, pero al mismo tiempo verlo de manera aspiracional, como todos los súper héroes de DC".

Similar al estatus de semidiosa de La Mujer Maravilla, la herencia mitad atlante de Aquaman le otorga una antigua cualidad mística, la cual es reforzada por su intuitiva comprensión de los vastos e inexplorados océanos de la Tierra y los misterios que aún guardan. Pero mientras Diana creció con la historia de las Amazonas y ha resuelto sus propios sentimientos en ese sentido, Arthur aún está por comenzar ese viaje personal, haciéndolo sentir un tanto ajeno a su lugar en el mundo. Pero cuando el llamado llega, unirse a la Liga se vuelve inevitable.

"Cuando descubre que tiene un lugar en la Liga de la Justicia, es cuando comienza a pensar que podría encajar en algún lugar", observa Momoa. "Y realmente puede usar sus habilidades para el bien". Esos talentos incluyen empuñar un tridente reluciente y poderoso que puede separar el mar, una velocidad de nado excepcional y la capacidad de respirar tanto en tierra como bajo el agua.

Roven observa: "Me parece interesante que todos estos metahumanos, e incluso Batman, quien no tiene superpoderes, pero que esencialmente ha vivido como alguien que los tiene, hayan tenido en algún momento de su historia, una sensación de alienación o abandono. Es lo que los une, en cierto sentido, por lo que también tiene sentido que se reúnan".

SUPERMAN

En la película, lo que finalmente los une es la necesidad de salvar a la Tierra de cierta destrucción a manos de Steppenwolf, un enemigo alienígena y su ejército de parademons. Pero lo que provoca la misión, lo que hace que Bruce Wayne reúna a estos héroes, es una promesa que le hizo a otro, a un héroe caído: Superman.

"No hay nada parecido a interpretar a Superman", dice Henry Cavill, para quien la tercera vez en el papel es tan dulce como la primera. "Sigue siendo surrealista".

Agrega a eso la presencia de otros cinco héroes de DC a tu alrededor. Cavill recuerda: "Hubo un momento en el que estaba realmente cansado al final de un largo día y pensaba: 'Tengo hambre y ya quiero irme a la cama.' Entonces me di cuenta de que tenía a Cyborg, Aquaman y La Mujer Maravilla de pie frente a mí, estaban disfrazados y se veían tan fantásticos que de repente, mi cansancio había desaparecido. Sólo quería vivir el momento y apreciar que estoy haciendo lo que quería hacer cuando era niño, pero ahora de la manera más real posible siendo adulto. Te vuelves muy agradecido por ese tipo de cosas".

Superman personificó un llamado más elevado a la verdad y la justicia y un profundo respeto por toda la humanidad. La ausencia de este ídolo, cuyo sacrificio aturdió al mundo, inspira a la formación de la Liga de la Justicia. Pero hay otros que luchan por enderezar sus mundos, sin la inmediatez de una misión.

Mientras el mundo lamenta la pérdida de su protector, Lois Lane y Martha Kent sufren una pérdida más personal. "Martha ve a todos llorando por este personaje de Superman, pero ella está de luto por su hijo, Clark", dice Cavill. "Y no puede decirle a nadie que Superman era su hijo. Es terrible para ella pasar por semejante dolor y soledad. Es insoportable para Martha y Lois ver a todas estas personas llorar por un hombre cuando ninguna de ellas realmente lo conocía".

Diane Lane vuelve como Martha y Amy Adams repite el papel de Lois Lane. Adams supone que su personaje, quien alguna vez fue una reportera audaz y testaruda, ha perdido su propósito. "Ella ahora es Lois después de Clark", dice la actriz. "No es la misma persona que era antes y definitivamente siente la falta de esperanza que él había traído a su vida. Es devastador. Entonces, ella se está aislando a sí misma; ella no está haciendo nada significativo. No puede volver atrás y enfrentarse de nuevo al mundo por el momento".

JUGADORES DE APOYO

Junto con Lane y Adams, Jeremy Irons regresa como el indispensable Alfred Pennyworth, sin el cual sería bastante difícil ser Bruce Wayne y casi imposible ser Batman. "¿No quisiéramos todos un Alfred?", postula Irons. "No se queja, mantiene los vehículos en funcionamiento, cocina un poco, es un buen consejero y tiene una influencia tranquilizadora. Quiero decir, no es un superhéroe, pero de alguna manera pequeña y retraída, creo que podría ser considerado como un héroe, quizás con una 'h' minúscula".

Por supuesto, una de las principales funciones de Alfred siempre ha sido cuidar de "Master Wayne", incluso cuestionar sus acciones o motivaciones, cuando es necesario. Después de haber servido a la figura más bien insociable durante tantos años, Alfred es comprensiblemente escéptico cuando trae a casa a algunos "amigos". "Alfred no está seguro de que tan buen formador de equipos sea Batman", señala Irons. "Ni siquiera está seguro si sea capaz de trabajar en equipo. Pero con suerte habrá aprendido de los errores del pasado e independientemente, Alfred es leal a él".

El otro socio de Batman en la lucha contra el crimen es el Comisionado de la Policía de Gotham City, Jim Gordon. J.K. Simmons interpreta el papel y admite que, al crecer, su superhéroe favorito no era precisamente Batman. "Probablemente no debería decirlo, pero era Superman", sonríe. "También me gustaba Batman, pero sí, Superman era mi favorito. Sin embargo, ser parte de este mundo, unirme a este universo, es algo brillante para un actor e interpretar al Comisionado Gordon es un verdadero honor".

Si el trabajar abiertamente con un conocido justiciero es romper las reglas, Gordon siempre ha sido el tipo de hombre que sabe cuándo las reglas no están funcionando tan bien.

Simmons dice: "Tú sabes que con los justicieros la moneda tiene dos caras e incluso alguien en el puesto de comisionado reconoce la importancia de la figura que es Batman, a pesar del hecho de que en papel no es algo que los funcionarios vayan a apoyar. Pero Gotham City está en un lío en casi todos los sentidos. Gordon puede manejarse en el mundo de los matones; es un tipo bastante duro en comparación con la mayoría de los idiotas comunes, pero comparado con Batman, Gordon es simplemente un idiota normal, así que no es una sorpresa que esté dispuesto a trabajar con Batman".

Para estos héroes, acorralar a las fuerzas extraordinarias contra ellos no será tarea fácil. Tendrán que recurrir a sus poderes individuales y trabajar juntos para combinar sus diferentes fortalezas mientras se enfrentan a un enemigo en ascenso en los rincones más lejanos del globo y más allá.

Es un esfuerzo hercúleo para los personajes y no menos para el masivo reparto y el equipo considerando la escala de la producción. Sin embargo, de acuerdo con Affleck, el tono optimista y la alegre camaradería que permeaba el rodaje estaba a los pies del director Zack Snyder. "Zack tiene mucha energía, entusiasmo y pasión. Estaba 100 por ciento dedicado al trabajo todos los días y con la energía de un niño emocionado de estar en el trabajo, lo cual naturalmente hacía que se sintiera menos como trabajo".

Varios actores destacados se unieron al conjunto, incluyendo a Joe Morton como Silas Stone, padre de Victor y director de STAR Labs, cuyo trabajo innovador en tecnología alienígena puede ser invaluable, pero peligroso sin duda. Connie Nielsen regresa como la madre de Diana, Hippolyta, Reina de las Amazonas y la primera en advertir a su hija de la gravedad de amenaza y Amber Heard es Mera, una Atlante que intenta proteger a su mundo del ataque de Steppenwolf.

El Director Snyder afirma: "Es realmente genial tener actores tan increíbles en cada papel. Debido a que cada actuación es tan buena, eleva cada escena y hace que estos personajes que conocemos de las páginas de los cómics se sientan muy reales ".

VESTUARIO

Para ayudar a definir el aspecto de los personajes mientras dan el salto de la página a la pantalla, el diseñador de vestuario Michael Wilkinson tuvo nuevamente la oportunidad de aportar profundidad y dimensión a ilustraciones conocidas en todo el mundo.

Como siempre, Wilkinson y su equipo buscaron un equilibrio que diera cabida a su propia creatividad respetando el legado de los artistas originales. Sus diseños tenían que tener en cuenta cuestiones prácticas como acrobacias y el clima y ​​también, dice, "inyectarle la modernidad que los hace relevantes e identificables con el público de hoy. Cuando diseño estas grandes películas de superhéroes, realmente me presiono para usar nuevas tecnologías que podrían no haber estado disponibles hace un año o dos".

Con ese fin, Wilkinson relata: "Usamos tecnologías 3D y aplicaciones de dibujo. Escaneamos a nuestros actores para poder aplicarles estas formas, ya sea como maniquíes de tamaño completo o en la computadora y usamos impresoras 3D para hacer moldes elaborados. También cortamos trozos en uretano, que las personas no imaginan que se puede hacer súper rígido o súper blando, solo es cuestión de cocinar la receta exacta que deseas para las diferentes partes del traje y obtienes ese nuevo tejido sobre el que puedes pintar una variación de colores y texturas. Todo fue prácticamente esculpido de la cabeza a los pies".

Otro desafío fue la integración del traje de La Mujer Maravilla, visto por primera vez en "Batman v Superman", tal como lo diseñó Wilkinson, con el que se vio recientemente en "Mujer Maravilla".

"Entre nuestras dos películas contemporáneas, tienes la película independiente " Mujer Maravilla", diseñada por Lindy Hemming", dice Wilkinson. "Fue una increíble colaboración de diseño. Lindy y yo pasamos un par de semanas investigando el mundo de La Mujer Maravilla y proponiendo un lenguaje visual, por lo que habría un gran cruce entre las películas. Por supuesto, como somos personas creativas y tenemos nuestras propias interpretaciones, hay una ligera diferencia en el aspecto de las dos películas. Han pasado 100 años entre el período de esa película y la nuestra, así que eso tenía que reflejarse". Así que, mientras los elementos principales como la estrella y la tiara, su lazo, la plataforma para su espada y escudo, el águila sobre la placa del pecho y la WW en el cinturón son las mismas y hay una continuidad visual definida, "El traje ha cambiado un poco, principalmente en el color", señala Wilkinson. "Esta vez es un poco más vibrante y tiene un poco más de brillo".

Los fanáticos verán un nuevo traje de murciélago en el tercer acto de "Liga de la Justicia". Conocido como el "traje táctico", fue diseñado, dice Affleck, "para que Batman lo use en la batalla de más alto nivel, cuando debamos volvernos más serios y mortales. El traje está más blindado y más decorado".

También fue el disfraz más difícil de hacer. Wilkinson señala: "Debido a la fisicidad del personaje de Batman, había tanto que Ben y sus dobles tenían que hacer mientras creaban esta silueta descomunal que Zack buscaba, esta torre de músculos y fuerza. Lograr eso y hacerlo más cómodo sin ser muy caliente, ni muy frío y además muy flexible, fue súper desafiante".

Para la apariencia de Arthur Curry, Wilkinson encontró inspiración en el mismo actor. "Mi punto de partida fue en realidad los tatuajes de Jason", revela Wilkinson. "Tiene bastantes, pero el que está en su antebrazo es particularmente fantástico. Tomé ese patrón, lo embellecí y lo envolví por todo su cuerpo. Creó esta conexión interesante entre el propio origen de Jason y el de su personaje ".

La armadura de Aquaman después se convirtió en una especie de versión 3D de los tatuajes. La "armadura de escamas" fue infundida con los colores de formas de vida oceánicas. "El trabajo de pintura en el producto final tiene casi una bioluminiscencia", dice Wilkinson, "una cualidad encantadora e iridiscente que atrapa la luz. Pero al mismo tiempo tiene una sensación de incrustación, como si hubiera estado bajo el agua durante tantos miles de años que casi se podría imaginar al plancton y los pequeños percebes que viven en la armadura".

A diferencia de los demás superhéroes, cuyos disfraces fueron heredados de su clan o son producto de la riqueza, Flash no tiene dinero ni patrimonio. Él solo está entrando en sus poderes y luchando por adaptarse. Sin embargo, señala Wilkinson, "es extremadamente inteligente y excelente con la tecnología. Tuve que pensar en cómo se protegería de las altas velocidades a las viaja y las altas temperaturas resultantes. Barry es joven, un nerd. Probablemente se conecte a Internet, investigue quizás lo que hace la NASA o estudie el diseño de vehículos y aviones para ver cómo se mueven las cosas rápidamente por el espacio. Robaría una impresora 3D para construir sus propias piezas. Es por eso que su traje tiene esta fantástica combinación de altas tecnologías, como materiales resistentes al calor y prototipos de formas aerodinámicas, combinados con su estética de skater punk"

Más de 100 piezas fueron hechas a mano para crear el disfraz. "Tienes todos estos grandes materiales, pero están rayados y grises, faltan algunos de los paneles o simplemente tienen una base de pintura. Encima de eso, tienes este complejo sistema de cables que se entrecruza en el cuerpo para crear este tipo increíble de matriz en la superficie del traje ", explica el diseñador. "Zack realmente quería que se sintiera como un prototipo de traje, la primera manifestación de Flash armando un look".

Cyborg, también, sería el primero. Sin embargo, a diferencia del rompecabezas que formaba el traje de Flash, para Wilkinson y su equipo era simplemente una cuestión de coser la "pijama" de Ray Fisher: el traje de captura de desempeño de puntos azules que los hábiles artistas de efectos visuales reemplazarían digitalmente, bajo la supervisión del supervisor de efectos visuales DJ DesJardin. "Tan pronto como Zack y yo empezamos a hablar sobre este personaje", recuerda Wilkinson, "fue bastante claro que este traje debía ser creado en CG. La tecnología de Cyborg es extremadamente alienígena; si hubiéramos tenido que hacer el traje, habríamos tenido que recurrir inevitablemente a bisagras, tornillos y juntas esféricas, cosas que ya hemos visto antes". En cambio, Wilkinson y sus artistas conceptuales ilustraron las diferentes vistas de Cyborg y definieron el lenguaje gráfico del mundo alienígena. Después lo entregaron al departamento de efectos visuales, el cual continuó desarrollando la apariencia de Cyborg bajo la dirección de Snyder guiado por la actuación del actor.

Wilkinson también dirigió su atención al traje de Superman, marcando su tercera vuelta. "Esta vez, por razones que no puedo revelar, verán a un Superman un poco más brillante", dice Wilkinson. "Desarrollamos un traje metálico cromado extremadamente hermoso usado por Henry. Tiene una malla con un azul un poco más fuerte al de la última película, lo que hace que salte de la pantalla de una manera muy heroica y Zack tuvo la fantástica idea de incorporar algunos guiones Kryptonianos en todo el traje, así que tejimos algo de ese lenguaje que habíamos desarrollado para 'Man of Steel', a través de la S, a través del bíceps, a través del cinturón y en los detalles del puño. Agrega esa capa adicional de significado y detalle para el público".

El traje fue creado al serigrafiar una impresión dimensional en una malla delgada que por sí misma es lo último en tecnología de telas. "Es aún más puro, hermoso y brillante de lo que vieron en 'Batman v Superman'", afirma Wilkinson, "pero súper fuerte para que no se rompa cuando se estire. También encontramos nuevas e increíbles tintas de impresión que crean una superficie muy dimensional y elevada, además de nuevas pinturas que la hacen parecer casi cromada. Todos estos pequeños retoques se suman a un traje más grande y más fuerte".

Dejando las técnicas a un lado, tal vez el territorio más nuevo para el departamento de vestuario de la "Liga de la Justicia" era alojar a todo el equipo de diseño bajo un mismo techo. Normalmente, en una película de tal alcance y escala, el disfraz de cada personaje principal es fabricado por una casa de diseño diferente bajo la dirección del diseñador de vestuario. Pero esta vez, los cineastas hicieron algo que nunca habían hecho antes.

"Lo hicimos todo internamente", explica Deborah Snyder. "Tuvimos cientos de artistas y escultores increíbles ahí mismo en el estudio para que pudiéramos caminar y ver lo que estaban haciendo en cualquier momento. Esto le dio a Michael un gran control creativo y hablando en términos prácticos, podíamos reparar algo rápidamente si se dañaba durante alguna escena acrobática".

La enormidad de la tarea de fabricar cada traje en casa se vuelve más evidente cuando consideramos que hay seis trajes de Superhéroe, cada uno requiriendo múltiples para el trabajo de acrobacias y diferentes escenas, así como vestuario para sus seis alter-egos civiles, además de más de 180 personajes nombrados y 3,000 extras que aparecen en la película.

Tener la capacidad de abordar de inmediato cualquier problema con el vestuario fue útil para Wilkinson debido a la cambiante constitución física de los miembros principales del elenco. Todos entrenaron extensamente para sus roles, acumulando más músculo a medida que avanzaba el rodaje. Algunos de los actores aumentaron hasta en un diez por ciento su masa corporal durante la producción. Esto significó que el equipo de Wilkinson tuvo que mantener la cinta métrica afuera y ajustar constantemente el vestuario durante el rodaje.

Finalmente, los disfraces de Wilkinson también tuvieron que soportar los "tuning forks". Desarrollados primero para su uso en "Matrix: Revolutions", fueron presentados a los cineastas por la coordinadora de dobles Eunice Huthart. El dispositivo se parece a un gran tuning fork, de ahí el nombre. El actor está atado al medio, y hay un contrapeso que permite al actor imitar la ingravidez, como estar bajo el agua, por ejemplo. No solo se puede girar hacia adelante y hacia atrás, sino también en el eje Y. Así como Superman puede volar, Aquaman puede flotar.

Lo que antes tomaba hasta siete técnicos de acrobacias para operar, llámese también avances en tecnología, brazos robóticos de alta velocidad desarrollados para su uso en la industria automotriz, hoy reducen significativamente el esfuerzo. El coordinador de efectos especiales Mark Holt aseguró al elenco que los robots no solo eran seguros, sino que en realidad eran más seguros que sus contrapartes humanas. De hecho, el mismo software se usa para cirugías robóticas.

"En los viejos tiempos, hacíamos un equipo a la medida de cada trabajo y para cada toma tendríamos que volver a probarlo por ser algo único", admite Holt. "Ahora podemos usar estos robots, literalmente llamados Safe Robot, que son tan precisos que pueden repetir un movimiento dentro de .01 de un milímetro".

LOS VEHÍCULOS

Para Batman, cuya riqueza es su superpoder, sus armas incluyen una flota de vehículos de alta potencia y uno de los mejores en su arsenal es el Batmobile. El vehículo se ha ganado su reputación como el depredador principal en las calles de Gotham City. Las imponentes capacidades de defensa del automóvil respaldadas por las tecnologías apropiadas de Wayne Industries, se han combinado con lo último en armamentos de grado militar encubierto, sigilo y sistemas de protección activa. Impulsado por un híbrido inigualable de prototipos de tecnologías de rendimiento militar y civil, se ha calculado que alcanza velocidades de hasta 205 MPH.

Fundamentalmente el mismo vehículo de "Batman v Superman", el Batmobile, como el traje de Batman, fue reforzado con un poco de armadura adicional para esta película. "Estamos luchando contra alienígenas ahora", dice el diseñador de producción Patrick Tatopoulos, "por lo que esta cosa tenía que ser mejorada". Pero cuando lo mires, aún sabrás que es ese auto y esa es la cuestión: no queríamos reinventar el Batmobile por completo, ya que estaba diseñado de tal manera que algunos aspectos de él podían transformarse, cambiarse o actualizarse. Por ejemplo, fue diseñado en el último proyecto para poder subir y bajar, pero nunca tuvo que hacerlo porque el automóvil viajó en carreteras regulares. Pero en esta película, tenemos un trabajo serio fuera de la carretera y finalmente vemos todo lo que el automóvil puede hacer".

"Una de mis cosas favoritas para filmar fue cuando salté sobre el Batmobile: ¡eso fue rudo!", sonríe Jason Momoa. "Estuve como, ¡no puedo creer que esté navegando en el Batmobile ahora mismo!"

La última máquina de Batman, el eléctrico híbrido Knightcrawler, esencialmente un tanque de cuatro patas, fue diseñado específicamente para navegar a través de terrenos estrechos, oscuros e impredecibles y se encuentra entre los vehículos más avanzados de la flota de vehículos de Batman. Puede abordar casi cualquier topografía, sin embargo, cuando las huellas del tanque alcanzan su límite, son los apéndices mecánicos de funcionamiento independiente los que le permiten realizar maniobras desafiantes de la gravedad como escalar las paredes verticales. Además, está equipado con un arsenal completo de armas, desde un lanzador de misiles delantero, a cohetes traseros y más.

Si bien gran parte de la máquina se fabricó en post, se construyó un esqueleto práctico para realizar acrobacias. Cada versión del Knightcrawler presentaba un marco de acero hecho de una plantilla, con una "piel" de revestimiento de aluminio y un interior hecho de una espuma de panal llamada F-Board. Estos mantuvieron la artesanía ligera pero lo más fuerte posible. En el medio había un asiento para Batman, y en cada lado había puertas de ala de gaviota que podían abrirse cuando era necesario. Se agregaron luces y otros revestimientos y luego todo se montó en un robot pesado que podía mover una tonelada métrica de carga a unos asombrosos dos metros por segundo.

Sin embargo, cuando tu archienemigo está escondido en la mitad del mundo, también necesitas una forma de transportar tus armas junto con tus compañeros superhéroes. El vehículo más grande en el arsenal móvil de Batman, The Flying Fox, es un avión híbrido con la capacidad de un bombardero y la maniobrabilidad de un caza a reacción. Alcanzando velocidades de casi 1,000 millas por hora, con una altitud de ataque de hasta 50,000 pies, también tiene capacidades verticales de despegue y aterrizaje (VTOL). El Flying Fox consta de tres niveles de gran escala e incluso puede llevar dentro al Batimóvil recientemente mejorado.

Todo el interior de The Flying Fox fue construido en un estudio de sonido con el exterior incorporado en post. Tatopoulos admite que fue su set favorito. "En cada película, hay algo que me entusiasma. Este es el que realmente me entusiasmó en esta película. Es un bombardero, pero quería que se viera como un avión a reacción, con la cabina muy atrás y una nariz delantera muy larga como la que ves en los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fui muy influenciado por el Spitfire. Siempre me han fascinado esos aviones. Me encanta cómo el piloto está muy atrás y es casi como si estuvieras sentado en el motor más grande del planeta y estás volando esa cosa. Un enfoque mucho más moderno de los jets es tener la cabina en la parte delantera, pero creo que el diseño más tradicional funciona con Bruce Wayne y su sensibilidad clásica y si nos fijamos en los elementos del avión, parece que se juntaron y se articularon. Es un lenguaje muy similar al del automóvil. Entonces, es algo nuevo pero sin perder la estética de Batman".

Cuando Batman no está al mando del Knightcrawler, el Batmobile, o volando en el Fox, está manejando su nuevo y elegante Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. El automóvil fue diseñado por Mercedes para el videojuego "Gran Turismo" y se construyó un carro concepto eléctrico y de control remoto para promover el juego. Zack Snyder vio el impresionante auto deportivo y lo quería para Bruce Wayne. El único problema era que el automóvil, como vehículo real y funcional, no existía. La unidad conceptual también era demasiado pequeña para los 6'4" de Ben Affleck y los requerimientos para filmar el interior de un vehículo. La logística podría haber influido en los cineastas en otra dirección, pero no lo hicieron.

Mercedes acordó construir otra unidad diez por ciento más grande, con un interior y puertas funcionales para acomodar las necesidades de los cineastas. Todavía no tendría un motor, cadena de transmisión o chasis, pero el coordinador de imagen del vehículo Alex King tenía una solución para eso: para el automóvil sin motor, él y su equipo construirían un motor sin un automóvil. Más específicamente, construirían una plataforma personalizada para "conducir" el automóvil. King puso un motor de tracción delantera en una caja, que luego podría montarse en cualquier parte de la plataforma y ​​lo conectó a una unidad de transmisión para controlar la dirección, la aceleración y los frenos. Un chasis conectó la unidad de manejo al marco del Vision.

El equipo no se detuvo allí. King recuerda: "Estábamos metidos hasta la rodilla en la construcción, lo que implicaba una gran cantidad de ingeniería. Cuando parecía una locura no tener una plataforma que pudiéramos poner en la parte posterior, ¿Por qué no producir todo lo que necesitaríamos en un vehículo de seguimiento para cámaras, equipo, grúas y todas las otras partes y piezas que están involucradas, sin las restricciones de peso y otras limitaciones de aparejo?

La respuesta fue una plataforma modular liviana, súper fuerte y diseñada desde cero. La plataforma se puede alargar, acortar o ensanchar según sea necesario, con la cámara colocada en cualquier lugar que el director desee y el motor, la unidad de manejo y el equipo móviles. "Significaba que podíamos llevar el vehículo a la carretera y realizar maniobras de acrobacias, pararnos de golpe y ese tipo de cosas, pero también tener a la tripulación y la luz y la cámara a bordo. Fue increíble formar parte de ello", dice King.

A LA BATCAVE

Para construir y albergar su flota privada, Bruce Wayne utiliza su taller secreto de alta tecnología, la Batcave. El conjunto de la película anterior había sido desmontado, pero no antes de que fuera escaneado en su totalidad para su uso en películas posteriores con el fin de ayudar a mantener la continuidad. En "Liga de la Justicia", partes del conjunto físico fueron recreados y luego extendidos en post por el equipo de efectos visuales de DesJardins.

La misma técnica se utilizó para replicar la granja de Kent. Cavill señala: "Tuvimos una versión de la granja Kent en el Reino Unido. Hicieron algunas cosas muy inteligentes con algo llamado EnviroCam, por lo que en realidad parecía que estábamos en el mismo lugar donde grabamos el original. Fue una experiencia fantástica. Realmente se veía y se sentía como la granja de Kent, solo que era mucho más fría ya que estábamos en Inglaterra".

Para albergar al enorme Flying Fox, el set de hangares tenía que ser uno de los más grandes de la película: aproximadamente 100 pies de largo y 23 pies de alto. Los efectos visuales luego lo extendieron a una escala de alrededor de 400 a 500 pies de largo y hasta alrededor de 80 pies de alto. El conjunto práctico tenía una sensación muy industrial, fue construido sobre concreto sólido que requirió tres vaciados para lograrlo y las paredes fueron construidas con tubos de acero. Pero eso significaba que el set podía soportar los pesados ​​pesos de los vehículos y otras estructuras.

Para vestirlo, Tatopoulos dice que encontró inspiración "del lado de un motor de locomotora de la década de 1920. Estuve en Detroit el año pasado y vi esta increíble locomotora. Las paredes son básicamente una reproducción de lo que parecía, con todas esas tuberías. Pensé que era una imagen increíble. Hay hollín en todas partes y agregamos el brillo que ves en un motor aceitoso. Creo que hizo que el set estuviera un poco más vivo".

Iluminar los decorados era tarea del director de fotografía Fabian Wagner. Su equipo filmó en película como lo hace la firma del director Zack Snyder, lo cual fue un cambio para Wagner, quien había estado filmando digital durante los últimos cinco años, bromeando que tenía que desempolvar su medidor de luz. También tuvo que adaptarse a los lentes Leica, que no había usado antes, porque demostraron ser la mejor opción para el lanzamiento esférico con el que Snyder estaba experimentando. Para una escena desafiante, implicó rodar simultáneamente con varias cámaras con diferentes distancias focales, con dos cámaras en cada plataforma, similar a un sistema 3D. Las imágenes también se ejecutaban a través de un divisor de haz, lo cual significaba que cada par de cámaras capturaba exactamente el mismo ángulo, pero a través de dos lentes diferentes.

"Fue una forma de disparar dos tiros al mismo tiempo", explica Snyder. "Quería hacer medios y primeros planos en continuidad, así tendría dos actuaciones de los actores en una sola toma. No tuve que repetirlo, así que pude ser más espontáneo. Simplemente fluyó".

Esta notable hazaña fue lograda con la ayuda de una "carpa" de pantalla verde que fue construida para rodear la cámara y su tripulación. Al hacerlo, "Zack hizo posible que aisláramos a los personajes del equipo de la cámara", dice DesJardins. "No tuvimos que encontrarlos entre el equipo cinematográfico. Para prepararnos hicimos un par de cosas: una, pusimos las cámaras una al lado de la otra en la pista e hicimos un pase muy lento sin nadie, así conseguimos un buen pase limpio del entorno y luego sacamos la mesa y pusimos nuestra EnviroCam allí para capturar todo el set con imágenes fijas en alta resolución, así teníamos la resolución más alta posible para volver a pintar el set en donde lo necesitáramos".

Esta configuración única permitió a los realizadores lograr una continuidad que de otro modo hubiera sido imposible. "Normalmente grabamos una escena con una cámara y la grabamos una y otra vez", dice Wagner. "Pero una vez que calculamos nuestros tiempos con los actores, pudimos avanzar rápidamente, incluso con las escenas largas".

Otro truco útil ideado por Wagner fue para las escenas del hangar, donde el Flying Fox debía aparecer suspendido en lo alto, pero, por supuesto, esto no era posible. Él detalla: "Se nos ocurrió la idea de colgar un gran recorte en forma de Flying Fox del techo para que pudiéramos ver la forma de la nave que estaba bloqueando la luz que entra por las ventanas".

La sombra creada por Flying Fox fue quizás el ejemplo más grande de lo que Wagner llama iluminación interactiva, pero hubo muchas situaciones más pequeñas, pero igual de desafiantes. "La iluminación interactiva", dice Wagner, "es como cuando brilla el lazo de La Mujer Maravilla. Obviamente, necesitas luces para reproducir lo que la luz toca en un punto en particular, qué parte del set o personaje se ilumina. Lo mismo sucede con los disparos o por ejemplo, Cyborg, que tiene el ojo rojo y el pecho. La clave fue pensar en ideas que nos funcionaran desde el punto de vista de la iluminación, pero que también funcionaran desde el punto de vista de los actores".

Mientras que la mayoría de la película fue grabada en seis sets de los Warner Bros. Studios Leavesden, al noroeste de Londres, hubo algunos rodajes cruciales en locación. Un sitio notable fue el infame Old Bailey en Londres, donde La Mujer Maravilla frustra un ataque. Sin embargo, el mayor rodaje en locación se produjo en la aldea de pescadores de Djúpavík, en el noroeste de Islandia, donde el rodaje de la fotografía principal se dio por terminado.

En medio de la nada, en los fiordos occidentales de Islandia, había pocos alojamientos: un hotel con quizás catorce habitaciones pequeñas. La producción contaba con más de 200 personas, por lo que trajeron a cientos de campistas, construyendo efectivamente su propia pequeña ciudad en el paisaje austero pero hermoso del país. Para capturar la secuencia requerida, rodaron 1,000 pies sobre la aldea utilizando tres helicópteros para transportar por aire a aproximadamente 36 miembros del elenco y del equipo hasta la cima junto con el equipo necesario, incluida una grúa.

En la película, Bruce Wayne se dirige a la aldea remota en busca de Aquaman, suplicándole que se una al equipo que está formando para enfrentar la amenaza inminente. Lo que Bruce no sabe es quién o qué será ese enemigo o por qué ha puesto su mirada en la Tierra. Es Diana quien más tarde le explicará que todo gira en torno a la Mother Box, tres de ellas, de hecho.

"Las Mother Boxes son muy importantes", dice Tatopoulos, cuyo equipo se propuso a diseñarlas mucho antes del inicio de la producción. "Cada caja proviene de un mundo diferente y de muchas maneras define cada mundo y su tecnología, así que ese fue nuestro primer esfuerzo en crear accesorios porque, para mí, el diseño de cada uno definiría todo lo demás sobre su mundo".

Las Mother Boxes, aprendemos de Diana, no crean el poder, sino que son el poder. El tiempo se está acabando para la Liga, que puede o no ser lo suficientemente poderosa como para vencer a este enemigo. Tomará todo lo que tienen, e incluso un poco más, para tener éxito.

"Si eres un fanático de los cómics como yo, un fanático del universo DC y de la Liga de la Justicia en general, bueno, déjame decirte que definitivamente fue especial ver a estos legendarios personajes por primera vez en el set, en sus trajes, listos para salvar al planeta reuniendo sus diferentes poderes y habilidades", afirma Zack Snyder. "Fue genial ver y capturar una experiencia tan divertida en una película".

SOBRE EL ELENCO

BEN AFFLECK (Batman / Bruce Wayne) es un dos veces ganador del Oscar® que ha sido reconocido por su trabajo como director, actor, escritor y productor.

Affleck vuelve a interpretar su papel como el defensor encapotado en "Liga de la Justicia", después de su vuelta como Batman en el fenómeno global "Batman v Superman: Dawn of Justice". Más recientemente, Affleck escribió, dirigió y actuó en el drama criminal "Live by Night", basada en la novela Dennis Lehane, y apareció como un prodigio de las matemáticas autista en el thriller "The Accountant" el año pasado.

Affleck protagonizó en el exitoso thriller de David Fincher, "Gone Girl". En el 2012 dirigió, produjo y protagonizó la premiada "Argo", un drama basado en hechos reales acerca de la misión clasificada encargada de rescatar a seis estadounidenses atrapados en Irán durante la crisis de los rehenes. "Argo", fue la película más aclamada del año, galardonada con los máximos honores, incluyendo el Oscar ® , Golden Globe y BAFTA a la Mejor Película. Affleck también ganó un Golden Globe, BAFTA y Critics' Choice al Mejor Director, y fue nominado para un premio BAFTA al Mejor Actor. Además, ganó un Premio del Directors Guild of America; un gremio del Producers Guild of America, compartido con George Clooney y Grant Heslov; y un Screen Actors Guild (SAG) como miembro del ensamble de la película, que ganó al Mejor Reparto en una Película. El reparto también obtuvo premios como Mejor Reparto de la National Board of Review, Premios del Hollywood Film, y del Palm Springs International Film Festival. Entre sus muchas otras distinciones, la película ganó el Oscar ® al Mejor Guión y Mejor Edición, ganó otras cuatro nominaciones al Oscar ® , y fue nombrada una de las 10 películas del año por el American Film Institute (AFI), así como por otros numerosos críticos.

Affleck hizo su debut como director en el 2007 con "Gone Baby Gone", por la que obtuvo varios premios de grupos de críticos, incluyendo el premio al Mejor Debut en la Dirección de la National Board of Review. Además, ganó el Director Revelación del Año en el Hollywood Film Festival del 2007. Affleck también co-escribió el guión de la película, una adaptación de la novela de Dennis Lehane.

En el 2010, Affleck dirigió y actuó en "The Town", además de co-escribir el guión. La película fue nombrada entre las 10 mejores películas del año por parte del AFI, y el elenco ganó el National Board of Review al Mejor Reparto. Affleck recibió una nominación del Writers Guild of America para "The Town", que también trajo nominaciones al Oscar ® , Golden Globe y al SAG para co-estrella Jeremy Renner.

Affleck se dio a conocer en 1997 con el aclamado drama "Good Will Hunting", que protagonizó y co-escribió con Matt Damon. Ambos ganaron un Oscar ® al Mejor Guión Original, así como un Golden Globe y el premio Humanitas. Al año siguiente, Affleck protagonizó ganadora del Oscar ® de John Madden "Shakespeare in Love", compartiendo en un premio SAG al Mejor Reparto en una Película.

En el 2006, Affleck ganó elogios por su interpretación del nefasto actor George Reeves en el drama noir "Hollywoodland". La película se estrenó en el Venice Film Festival, donde ganó el codiciado premio Volpi al Mejor Actor. También recibió un Golden Globe y nominaciones a los premios Critics' Choice al Mejor Actor, así como el premio al Mejor Actor en el Hollywood Film Festival.

Affleck protagonizó, de Terrence Malick, "To the Wonder". También ha participado en diversas películas como "The Company Men", "State of Play", "He's Not That Into You", "Jersey Girl", "Daredevil" "The Sum of All Fears", "Changing Lanes", "Pearl Harbor", "Boiler Room", "Forces of Nature" y "Armageddon".

En el 2000, Affleck se asoció con Matt Damon, Chris Moore y Sean Bailey para formar LivePlanet, Inc. Su primer proyecto, "Project Greenlight", serie estrenada en el 2001 en HBO, atrajo a la crítica, al público y la atención de la industria por su vistazo detrás de bambalinas de los desafíos que enfrenta un director de cine primerizo. La segunda temporada de "Project Greenlight" se transmitió por HBO en el 2003, con una tercera temporada en Bravo en el 2005. Estas tres temporadas fueron nominadas a los Premios Emmy. La cuarta temporada de "Project Greenlight" se transmitió por HBO en el 2015.

Además de su exitosa carrera en el cine, Affleck es también un apasionado defensor y filántropo. En marzo del 2010, fundó la Eastern Congo Initiative (ECI), la primera iniciativa de subvenciones basada en los Estados Unidos y completamente enfocada en la misión de ayudar a la gente del este del Congo apoyando los enfoques basados en las comunidades locales que crean una sociedad sostenible y exitosa a largo plazo en la problemática región. Affleck es también un activista político desde hace mucho tiempo, así como un fuerte partidario de muchas organizaciones de beneficencia.

HENRY CAVILL (Superman / Clark Kent) es un actor británico nacido en las Islas del Canal, y ha probado ser una fuerza en ambos, cine y televisión.

Uno de cinco niños, Cavill mostró su interés por la actuación desde temprana edad mientras asistía a Stowe School en Buckinghamshire, Inglaterra.

Cavill hizo su debut en un largometraje interpretando a Albert Mondego en "The Count of Monte Cristo" del director Kevin Reynolds en el 2002. En el 2001, Cavill apareció a lado de Joe Mantegna en el thriller "Laguna", interpretando a Thomas Aprea. En el 2002, apareció en "The Inspector Lynley Mysteries", en la película para televisión de la BBC "Goodbye, Mr. Chips", y en la serie criminal "Midsomer Murders".

Más tarde, Cavill fue elegido para interpretar a Stephen Colley en la comedia británica "I Capture the Castle", y de ahí paso a protagonizar la película de terror "Hellraiser: Hellworld", del director Rick Bota. En el 2006, Cavill consiguió el prestigiado papel de Melot en el romance medieval "Tristan & Isolde".

Del 2007 al 2010. Cavill protagonizó en la exitosa serie de Showtime "The Tudors", interpretando a Charles Brandon. Durante sus cuatro temporadas, la serie recibió numerosos premios y nominaciones, incluyendo una nominación al Golden Globe por Mejor Serie de Televisión-Drama en el 2007.

Después de "The Tudors", Cavill continuó con su éxito como actor al protagonizar la comedia romántica de Woody Allen "Whatever Works", a lado de Larry David y Evan Rachel Wood. En el 2009, Cavill protagonizó el film de terror "Blood Creek", y en el 2011, él interpretó a Theseus en "Immortals" de Tarsem Singh. Cavill también participó en el film "Stardust", junto a Sienna Miller y Claire Danes, narrada por Ian McKellen. Además, en el 2012, Cavill participó en el thriller de acción "Cold Light of Day", junto a Bruce Willis y Sigourney Weaver.

En el 2013, Cavill protagonizó el éxito taquillero mundial de Zack Snyder "Man of Steel", como Superman, convirtiéndolo en el primer actor no americano que ha interpretado el personaje. "Man of Steel" se convirtió en el film de Superman más redituable hasta la fecha. Cavill prosiguió a protagonizar "The Man from U.N.C.L.E.", dirigida por Guy Ritchie.

Se reunió con Snyder para repetir el papel de Superman en la superproducción de; 2016 "Batman v Superman: Dawn of Justice", junto a Ben Affleck como Batman.

A principios de este año, Cavill protagonizó el drama bélico de Fernando Coimbra, "Sand Castle", junto a Nicholas Hoult. Se le verá el próximo julio en "Mission: Impossible 6", en la que interpreta junto a Tom Cruise bajo la dirección de Christopher McQuarrie.

Además de estos papeles, Cavill creo la compañía productora Promethean Productions con su hermano Charlie Cavill y el productor Rex Glensy. Cavill también trabaja incansablemente con dos organizaciones muy cercanas a su corazón. Es el Embajador para el Durrell Wildlife Conservation Trust, una organización de preservación que busca salvar especies en extinción. Cavill además está activamente involucrado en la Royal Marines Charity (RMC). Esta organización recauda dinero para proporcionarle una mejor calidad de vida a los Royal Marines en servicio y retirados, así como a sus familias.

AMY ADAMS (Lois Lane) es una actriz cinco-veces nominada a un Academy Award® y dos veces ganadora del Golden Globe que ha construido un currículo impresionante, retándose a sí misma con cada papel nuevo.

Adams protagonizó recientemente "Arrival", de Denis Villenueve , junto a Jeremy Renner y Forest Whitaker. La película toma lugar después de que una flota de extraterrestres aterriza en todo el mundo, y la sigue la historia de una experta lingüista, Adams, que es reclutada por los militares para determinar si los extraterrestres vienen en paz o son una amenaza. Por su papel, Adams fue nominada para los premios Critic's Choice, Screen Actors Guild y Golden Globes categoría de Mejor Actriz en una Película, Drama. Además, fue nombrada como la Mejor Actriz por el National Board of Review por la película. El Film fue estrenado el 11 de noviembre de 2016, y hasta la fecha ha recaudado aproximadamente $200,000,000 en todo el mundo.

Sus créditos cinematográficos adicionales de 2016 "Nocturnal Animals", de Tom Ford, a lado de Jake Gyllenhaal. El film, basado en la novela de Austin Wright de 1993Tony and Susan, se estrenó el 18 de noviembre del 2016. En marzo del 2016, Adams apareció en "Batman v Superman: Dawn of Justice", la secuela de la exitosa "Man of Steel", que fue estrenada en 2013. Ella repitió su papel de Lois Lane, junto a Henry Cavill como Superman y Ben Affleck como Batman. La película fue lanzada por Warner Bros. el 25 de marzo de 2016.

Adams recientemente terminó la producción de la serie dramática de alto perfil de HBO "Sharp Objects", en la que ella será la protagonista y productora ejecutiva, con Jean-Marc Vallée en el timón como director. Basado en el libro bestseller del The New York Times de Gillian Flynn del mismo nombre, la historia se centra en una reportera, Adams, que se enfrenta a los demonios psicológicos de su pasado cuando regresa a su ciudad natal para cubrir una muerte violenta. La serie se estrenará en el 2018.

Adams está actualmente en producción la película aún sin título "Adam McKay / Dick Cheney Film", protagonizando como Lynne Cheney junto a Christian Bale y Steve Carell.

Sus créditos adicionales cinematográficos incluyen "Big Eyes" de Tim Burton, protagonizando a lado de Christoph Waltz. En el drama biográfico, Adams interpreta a Margaret Keane y Waltz interpreta a su esposo, Walter Keane. El film cuenta la historia real de la icónica pareja que se encontró con un éxito enorme comercializando pinturas de niños con ojos grandes durante las décadas de 1950 y 1960, con Walter tomando el crédito por las creaciones de su tímida esposa. Adams ganó un Golden Globe por Mejor Actriz en un Largometraje, Musical o Comedia y obtuvo una nominación a un BAFTA por su actuación. La película se estrenó el 25 de diciembre del 2014.

Adams protagonizó también "American Hustle" de David O. Russell, a lado de Christian Bale, Bradley Cooper y Jeremy Renner. El film se estrenó el 18 de diciembre del 2013, y Adams ganó un Golden Globe a Mejor Actriz en un Largometraje, Musical o Comedia, y un Critics' Choice Award a Mejor Actriz de Comedia, y un Screen Actors' Guild (SAG) Award por Interpretación Sobresaliente por un Elenco en una Película por su actuación en el film. El papel de Adams también le otorgó su quinta nominación a un Academy Award® y una nominación a un BAFTA Award. Ella también fue vista recientemente en la película de Spike Jonze "Her", junto a Joaquin Phoenix, que se estrenó el 18 de diciembre del 2013.

Anteriormente, Adams protagonizó la película de Paul Thomas Anderson "The Master", junto a Phoenix y Philip Seymour Hoffman. El drama ubicado en la década de 1950 se concentra en la relación entre el carismático intelectual conocido como "The Master", cuya organización basada en la fe empieza a tomar fuerza en América, y el joven vagabundo que se convierte en su mano derecha. Adams interpreta a Peggy Dodd, la esposa de Philip Seymour Hoffman. Su papel le otorgó nominaciones al Golden Globe y al BAFTA Award además de su cuarta nominación al Oscar®.

Adams protagonizó "The Fighter", de David O. Russell, junto a Mark Wahlberg y Christian Bale. Interpretó a Charleen, una fuerte, áspera cantinera de Massachusetts que empieza a salir con el boxeador "Irish" Mickey Ward (Wahlberg). El film gira alrededor de Ward y su hermano-entrenador Dicky Eklund (Bale), siguiendo la cronología de sus primeros días en Massachusetts, pasando por la lucha de Eklund con las drogas, y eventualmente el campeonato mundial de Ward en Londres. El papel de Adams le ameritó nominaciones al Golden Globe, SAG y BAFTA así como su tercera nominación al Oscar® en cinco años. Adams también protagonizó en la película de Nora Ephron "Julie and Julia", uniéndose nuevamente con su co-estrella Meryl Streep, habiendo trabajado anteriormente junto a Streep y Philip Seymour Hoffman en el film nominado al Oscar® de John Patrick Shanley "Doubt", el cual le otorgó a Adams su segunda nominación a un Oscar®.

Adams protagonizó "Enchanted", de Kevin Lima, junto a Patrick Dempsey y Susan Sarandon. "Enchanted" es una fábula romántica que combina la realidad con animación CG. La película se estrenó el 21 de noviembre del 2007 y recaudó más de $300 millones mundialmente y le otorgó una nominación al Golden Globe por Mejor Actriz.

Fue el papel de Adams en "Junebug" de Phil Morrison en el 2005 que le ganó su primera nominación al Academy Award® y al SAG Award. Ella ganó un Premio Independent Spirit, un Broadcast Film Critics Association Award, National Society of Film Critics Award, San Francisco Film Critics Society Award y el Breakthrough Gotham Award por su actuación. Adams también ganó el Special Jury Prize durante el Sundance Film Festival del 2005 por su papel como la embarazada, infantil Ashley, quien es impactada por la llegada de su glamorosa cuñada.

Otros créditos de Adams incluyen "Trouble with the Curve", de Robert Lorenz junto a Clint Eastwood; la adaptación de la novela seminal generacional de Jack Kerouac "On the Road" de Walter Salles; "The Muppets", junto a Jason Segal; "Night At The Museum 2: Battle at The Smithsonian" de Shawn Levy, junto a Ben Stiller; el film de Christine Jeff y Karen Moncrieff aclamado por los críticos "Sunshine Cleaning" a lado de Emily Blunt y Alan Arkin; "Charlie Wilson's War" de Mike Nichols, junto a Tom Hanks, Julia Roberts y Philip Seymour Hoffman; "Miss Pettigrew Lives for a Day" de Bharat Nalluri a lado de Frances McDorman, y "Catch Me if You Can", de Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio.

GAL GADOT (La Mujer Maravilla / Diana Prince) está emergiendo rápidamente como uno de los talentos más atractivos y codiciados de Hollywood. Debutó como Diana/La Mujer Maravilla en el éxito de taquilla del año pasado "Batman v Superman: Dawn of Justice", y este verano, protagonizó nuevamente el papel en la primera película de "Mujer Maravilla", que fue la película más taquillera del mundo de la temporada, recibiendo más de $ 820 millones en todo el mundo.

En el 2016, Gadot apareció en "Triple Nine", de John Hillcoat, un drama sobre un equipo de policías corruptos que son chantajeados por la mafia rusa para ejecutar un atraco imposible. También en la película de acción de Ariel Vromen "Criminal", junto Ryan Reynolds, Kevin Costner y Gary Oldman, sobre un peligroso preso que recibe las memorias y habilidades de un agente fallecido de la CIA; y en la película de comedia "Keeping Up with the Joneses", junto a Jon Hamm, Isla Fisher y Zach Galifianakis.

En 2009, Gadot apareció en su primera película en Estados Unidos como el interés amoroso de Vin Diese, Gisele, en "Fast & Furious". Regresó como Gisele en "Fast Five" y "Fast & Furious 6", y fue visto por última vez en la séptima entrega, "Furious 7".

En 2010, Gadot fue vista en la aventura de acción "Knight and Day", protagonizada por Tom Cruise y Cameron Diaz. En la película, interpretó a Naomi, una secuaz a enemiga de Tom Cruise. El mismo año también se le vio en la comedia romántica criminal "Date Night", como Natanya, la novia israelí de Holbrooke, interpretado por Mark Wahlberg.

Nacida en Tel Aviv, Israel, Gadot ganó el título de Miss Israel y pasó a representar a su país en el concurso de belleza Miss Universo en el 2004. Pronto comenzó su carrera como actriz, interpretando el papel principal en la serie de televisión de Israel drama "Bubot" ("Dolls").

EZRA MILLER (Flash/Barry Allen) Actualmente se encuentra filmando la próxima secuela de "Fantastic Beasts and Where to Find Them", repitiendo su papel como Credence Barebone de la primera película.

Miller apareció por primera vez como Flash en un cameo en "Batman v Superman: Dawn of Justice" de Snyder, y fue nuevamente visto en el papel en "Suicide Squad", de David Ayer.

En el año 2015, Miller co-protagonizó junto a Amy Schumer en la exitosa comedia "Trainwreck", de Judd Apatow. También protagonizó la provocadora película indie "The Stanford Prison Experiment", que se estrenó con gran elogio en el Sundance Film Festival del 2015.

Miller hizo su cautivante debut en la pantalla con el aclamado drama escolar "Afterschool", que se estrenó en el Cannes Film Festival del 2008 y se presentó en una serie de festivales de cine internacionales. También recibió reconocimientos, incluyendo una nominación al Independent Spirit Award.

En el 2011, Miller ofreció una inquietante actuación en el papel protagonista del drama "We Need to Talk About Kevin", en el que protagonizó con Tilda Swinton y John C. Reilly, bajo la dirección de Lynne Ramsay. La película se estrenó en el Cannes Film Festival, donde fue nominada para una Palme d'Or. Por su actuación como Kevin, Miller obtuvo una nominación a los British Film Independent como Mejor Actor de Reparto y una nominación al Critic's Choice como Mejor Actor Joven. También protagonizó con Ellen Barkin, Ellen Burstyn, Kate Bosworth, Demi Moore y Martin Landau en "Another Happy Day", de Sam Levinson, que se estrenó en el Sundance Film Festival del 2011.

Después de estas dos películas, Miller fue homenajeado con el Chopard Trophy para la Revelación Masculina en el Cannes Film festival del 2012. Uno de los más codiciados premios en festivales, el Chopard Trophy celebra a los jóvenes talentos más emocionantes del año.

Más tarde, en el 2012, Miller protagonizó con Emma Watson en la aclamada película "The Perks of Being a Wallflower", ganando un Chlotrudis y un Boston Film Critics Award como Mejor Actor de Reparto, y ganando una nominación al premio MTV Movie Award por Actuación Destacadas.

Los créditos cinematográficos adicionales de Miller incluyen las películas independientes "City Island", con Andy Garcia y Julianna Margulies; "Every Day", con Liev Schreiber, Helen Hunt, Carla Gugino, Brian Dennehy y Eddie Izzard; el debut como director de Bryan Goluboff, "Beware the Gonzo"; y "Madame Bovary", junto a Mia Wasikowska y Paul Giamatti.

También un músico apasionado, Miller sale de gira con su banda Sons of an Illustrious Father cuando no está actuando.

JASON MOMOA (Aquaman/Arthur Curry) es uno de los principales hombres más emocionantes de Hollywood en ascenso. En "Liga de la Justicia", repite el personaje visto por primera vez en "Batman v Superman: Dawn of Justice". Nuevamente interpreta al personaje en la muy esperada película unitaria "Aquaman", dirigida por James Wan, que saldrá en diciembre del 2018.

Actualmente, Momoa es el protagonista de la nueva serie de aventuras de acción de Netflix, "Frontier", producida por Jeff Fierson y Brad Peyton. Recientemente produjo y protagonizó la película de acción independiente "Braven", dirigida por Lin Oeding, que se lanzará el próximo año.

Momoa fue visto en "The Bad Batch", dirigida por la galardonada escritora y directora Ana Lily Amirpour, estrenada en el verano del 2017. También apareció en la comedia "Once Upon a Time in Venice", junto a Bruce Willis y John Goodman.

Como director, los talentos de Momoa se exhibieron en "Road to Paloma", un thriller de road movie ambientado en el suroeste de Estados Unidos. Momoa co-escribió, coprodujo, dirigió y protagonizó este proyecto independiente.

También apareció como el personaje principal en la nueva versión de "Conan the Barbarian", y junto a Sylvester Stallone en "Bullet to the Head".

En televisión, Momoa protagonizó el aclamado drama de Sundance Channel "The Red Road", y anteriormente desempeñó un papel integral en el lanzamiento de "Game of Thrones", la serie pionera de HBO galardonada por los Emmy, con su interpretación de Khal Drogo, el caudillo de los Dothraki.

RAY FISHER (Cyborg/Victor Stone) vuelve a interpretar el papel de Cyborg, previamente visto en "Batman v Superman: Dawn of Justice".

Fisher recibió excelentes críticas por su interpretación de Muhammad Ali en la producción off-Broadway de "Fetch Clay, Make Man" en el New York Theatre Workshop.

JEREMY IRONS (Alfred) ganó un Oscar® y un Golden Globe a Mejor Actor por su actuación como Claus von Bulow en "Reversal of Fortune" de Babet Schroeder. En "Liga de la Justicia", que vuelve a interpretar el papel de Alfred de "Batman Superman V: Dawn of Justice", de Zack Snyder

Otros de sus films destacados incluyen "The French Lieutenant's Woman" de Karel Reisz; "Moonlighting" de Jerzy Skolimowski; "Betrayal" de David Jones, escrita por Harold Pinter; "The Mission" de Rolan Joffé; "Dead Ringers" y "M. Butterfly" de David Cronenberg; "Kafka" de Steven Soderbergh; "Damage" de Louis Malle; "Die Hard with a Vengance" de John McTiernan; "Lolita" de Adrian Lyne; "Stealing Beauty" de Bernardo Bertolucci; "Kingdom of Heaven" de Ridley Scott, "Inland Empire" de David Lunch; "Margin Call" de J.C. Chandor; "The Man Who Knew Infinity" de Matt Brown; y la voz de Scar, en el clásico animado de Roger Allers y Rob Minkoff "The Lion King".

En televisión, sus narraciones le han ameritado dos premios Emmy; y ganó un Emmy, un Golden Globe y un SAG Award por su actuación como el Earl of Leicester en la miniserie de Tom Hooper "Elizabeth I". Dentro de su trabajo en la televisión destacan su interpretaciones como el Papa Alexander en la serie de Showtime "The Borgias", Alfred Stieglitz en el telefilm de Bob Balaban "Georgia O'Keeffe" y el Rey Enrique IV en los telefilms de Richard Eyre "The Hollow Crown", "Henry IV, Part 1" y "Henry IV, Part 2".

Irons recibió un premio Tony por su actuación en la puesta en escena original de Mike Nichols de la obra de Tom Stoppard "The Real Thing". Más recientemente, apareció en el escenario de Londres en la producción del National Theater de "Never So Good" y en la producción de la Royal Shakespeare Company de "The Gods Weep". En el 2016 Irons apareció nuevamente en el escenario durante una producción especial de British Old Vic de "Long Day's Journey into Night", interpretando a James Tyrone, dirigida por Richard Eyre.

Irons participó y fue el productor ejecutivo de "Trashed", el galardonado documental ambiental de Candida Brandy.

También en 2016, Irons apareció en la pantalla grande en "Race", dirigida por Stephen Hopkins; "The Correspondence" de Giuseppe Tornatore; "High-Rise" de Ben Wheatley; "The Man Who Knew Infinity", de Matt Brown; "Their Finest"; y en la película basada en el videojuego "Assassin's Creed", dirigida por Justin Kurzel, junto a los actores Michael Fassbender y Marion Cotillard.

DIANE LANE (Martha Kent) tiene una larga filmografía que se corona con premios como Mejor Actriz por el New York Critics Circle y National Board of Review, y con nominaciones al Academy Award®, Screen Actors Guild (SAG) y Golden Globe por su papel protagonista como la esposa adúltera en la aclamada por la crítica "Unfaithful".

Lane hizo su debut cinematográfico junto a Sir Laurence Olivier en "A Little Romance" de Gorge Roy Hill en 1978. Sus créditos cinematográficos adicionales incluyen "Under the Tuscan Sun", de Audrey Wells, basada en la novela de Frances Mayes, por la cual ganó otra nominación al Golden Globe; "Nights in Rodanthe" de George C. Wolfe, junto a Richard Gere; "Hollywoodland", con Ben Affleck; "Must Love Dogs", a lado de John Cusack y Christopher Plummer "A Perfect Storm" de Wolfgang Petersen a lado de George Clooney y Mark Wahlberg; el drama "A Walk on the Moon", co-protagonizada por Viggo Mortensen y Liev Schreiber y ", el cual le dio una nominación al premio Independent Spirit; "Trumbo", con Bryan Cranston y Helen Mirren, cuyo elenco fue reconocido por el SAG con una nominación al Mejor Reparto; y "Chaplin" de Sir Richard Attenborough, junto a Robert Downey Jr.

Ha sido co-protagonizó cuatro películas del director Francis Ford Coppola: "The Outsiders", "Rumble Fish", "The Cotton Club" y "Jack" al lado de Robin Williams; y actuó en el debut como director de Eleanor Coppola, "Paris Can Wait".

Lane obtuvo nominaciones al Emmy, Golden Globe y SAG por su papel principal en la serie de HBO "Cine Verite", co-protagonizada por Tim Robbins y James Gandolfini.

Lane respondió a una convocatoria de actores infantiles en el legendario La MaMa Experimental Theater a los 6 años, ganando un papel en la famosa versión griega de Eurípides "Medea", de Andrei Serbian. Posteriormente apareció en los próximos cinco años en producciones en Nueva York y de gira en festivales de teatro alrededor del mundo.

Sus créditos adicionales de teatro incluyen la etapa de Bathsheba Doran "The Mystery of Love and Sex; las puestas de Joseph Papp en 1997 y de la Roundabout Theatre Company del 2016 de "The Cherry Orchard".

En la televisión, el carril recibió una nominación al Emmy por su papel de Lorena en la serie de CBS "Lonesome Dove", junto a Robert Duvall. También fue co-protagonista de "A Streetcar Named Desired" junto a Jessica Lange y a su co-estrella de "Paris Can Wait", Alec Baldwin.

Créditos adicionales de TV de Lane incluyen la épica miniserie de CBS "The Oldest Living Confederate Widow Tells All", basada en la exitosa novela de Allan Gurganus, compartiendo su personaje con la venerable Anne Bancroft y co-protagonizada por Donald Sutherland y Cicely Tyson.

En febrero de 2016, Lane comprometió $20,000 para una subvención anual de $5,000 por cuatro años para educadoras basadas en la ciudad de Nueva York que se dedican a la música en honor a la compositora Elizabeth Swados, en asociación con el Ziegfeld Club.

CONNIE NIELSEN (Queen Hippolyta) es una actriz de renombre mundial y filántropa con una carrera que abarca tres décadas. Su amplia gama de papeles, tanto en la pantalla como fuera, han ganado su reconocimiento en todo el mundo.

Nielsen terminó recientemente la producción de "Catcher Was a Spy", con Tom Wilkinson y Sienna Miller y "Music, War and Love", de Martha Coolidge. Actualmente se encuentra rodando la serie de televisión "Liberty", con locaciones en Dinamarca y Sudáfrica.

En "Liga de la Justicia" retoma el papel de Hippolyta del éxito de verano de Patty Jenkins "Mujer Maravilla", junto a Gal Gadot.

El año pasado, se le vio en "Ali and Nino", del director Asif Kapadia, junto a Mandy Patinkin, que se estrenó en el Sundance Film Festival en enero del 2016.

Sus proyectos más recientes incluyen "Stratton", junto a Dominic Cooper, Tom Felton, y Derek Jacobi; "Le Confessioni", en el Cannes Film Festival del 2016, junto a a Toni Servillo; la película noruega "The Lion Woman"; y "Music, War & Love", junto a Stellan Skársgard, producida por Fred Roos y dirigida por Martha Coolidge; "The Runner", junto a Nicolas Cage; de MCG "Three Days to Kill", junto a Kevin Costner; de Lars Von Trier "Nymphomaniac"; y la película independiente de Sean Hanish "Return to Zero", con Minnie Driver y Alfred Molina.

En la serie nominada al Golden Globe "Boss" Nielsen interpretó el papel femenino principal junto a Kelsey Grammer. Sus otros créditos en televisión incluyen un papel regular en la serie en la segunda temporada de la FOX "The Following", junto a Kevin Bacon; un arco recurrente en la serie de CBS "The Good Wife"; y un arco recurrente en "Law and Order: SVU".

Los créditos cinematográficos de Nielsen incluyen "The Hunted", junto a Tommy Lee Jones y Benicio Del Toro; "Basic", con John Travolta y Samuel L. Jackson; "One Hour Photo", junto a Robin Williams; "Mission to Mars", junto a Gary Sinise; "The Devil's Advocate", con Al Pacino y Keanu Reeves; y como la protagonista femenina de la ganadora de un Oscar ® a la Mejor Película "Gladiator", junto a Russell Crowe y Joaquin Phoenix.

Sus otros créditos notables incluyen el aclamado por la crítica "Demon Lover", de Olivier Assayas; de Suzanne Bier las premiadas "Brothers" y "The Ice Harvest"; "Lost in Africa"; "A Shine of Rainbow"; "Battle in Seattle"; "The Situation"; "Return to Sender"; "Rushmore"; y "Permanent Midnight".

Nielsen fue recipiente de los premios a Mejor Actriz en el Festival de Cine de San Sebastián, los premios Bodil, los Zulu Awards y los Premios Empire. También recibió nominaciones para Mejor Actriz en los Premios del Cine Europeo y para el Elenco Destacado por "Gladiator" en los premios del Screen Actors Guild.

Además, Nielsen está comprometida a servir el medio ambiente y reducir la pobreza en todo el mundo. En junio del 2010, Nielsen co-fundó el Human Needs Project. La organización sin fines de lucro proporciona agua, infraestructura y servicios de empoderamiento potable a los residentes de Kibera, Kenia. Nielsen estaba filmando "Lost in Africa" cuando vistió las zonas pobres de Nairobi. Ella continúa a equilibrando su trabajo en el cine mientras está plenamente comprometida con Human Needs Project y su otra actividad filantrópica, el programa de becas Road to Freedom Scholarships. Esta organización ofrece a los niños de los barrios pobres oportunidades de becas educativas.

Recientemente, Nielsen fue galardonada con el Premio Nelson Mandela Changemaker la Cumbre PTTOW 2017 por su trabajo con el Human Needs Project.

Nielsen es miembro de la junta de la Danish National Corporate Social Responsability Foundation, y su ceremonia anual de premios. Ella colabora con el Nordic Fashion Institute en la iniciativaapoyada por la ONU, NICE (Nordic Initiative Clean and Ethical), un compromiso conjunto de la industria de la moda nórdica que se centra en los aspectos sociales y medioambientales.

Nielsen fue la oradora principal en varias conferencias importantes, incluyendo la Future Summit este 2017, la conferencia de Virgin Unite Leadership en Necker Island 2014, la Gates Foundation Sanitation Summit del 2013, y Opportunity Internacional 2012.

J.K. SIMMONS (Commisioner Gordon) ha aparecido en una amplia gama de proyectos que van desde cine, la televisión y el escenario y off Broadway. Ganó el Academy Award ® en el 2015 al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de despiadado instructor de jazz, "Fletcher" en "Whiplash". Su actuación en la película también le valió un Premio del Screen Actors Guild, Golden Globe, Independent Spirit Award y BAFTA, así como muchos premios de grupos de críticos en todo el mundo. "Whiplash" se estrenó en el Festival de Cine de Sundance del 2014 y ganó el Dramatic Audience Award y el Grand Jury la Mejor Película. La película también obtuvo cinco nominaciones al Academy Award ® , incluyendo Mejor Película.

Simmons será visto a en el thriller "The Snowman" con Michael Fassbender y Rebecca Ferguson. Más adelante este año, Simmons protagonizará junto a Owen Wilson y Ed Helms en "Father Figures". En el 2018, será visto en la serie de Starz "Counterpart".

En el 2016, Simmons interpretó al personaje en la muy esperada "Kung Fu Panda 3" que se estrenó en enero y dio su voz al personaje de Mayor Leodore Lionheart en "Zootopia" que se estrenó marzo. También en el 2016, Simmons fue visto en "The Meddler" con Susan Sarandon y Rose Byrne y "The Accountant", de Gavin O'Connor, junto a Ben Affleck y Anna Kendrick. Simmons también interpretó al héroe de la vida real, Jeff Pugliese en la película sobre el maratón Boston del 2016 "Patriot's Day", dirigida por Peter Berg. Ese mismo año Simmons terminó la producción de una película independiente titulada "I'm Not Here", que fue dirigida por su esposa Michelle Schumacher.

Es conocido por interpretar el personaje J. Jonah Jameson en la trilogía de Sam Raimi "Spider Man", y por su memorable interpretación del extraño, pero no omiso padre de familia, Mac McGuff, en la exitosa comedia "Juno".

Sus proyectos anteriores incluyen "Terminator: Genisys", "Jobs", "Labor Day "The Words", "The Music Never Stopped", "Jennifer's Body", "Extract", "The Vicious Kind", "I Love You, Man", "Beginner's Guide to Endings", "Contraband", "Hidalgo","The Ladykillers", "The Mexican", "Off the Map", "For Love of the Game", "The Gift", "Thank You for Smoking", "Rendition", "Burn After Reading", y la nominada al Academy Award®, "Up in the Air".

En la pantalla chica, Simmons interpretó al subjefe del LAPD Will Pope en la exitosa serie de TNT "The Closer". También interpretó a Vern Schillinger en el aclamado drama de HBO "Oz", y tuvo un papel recurrente como el Dr. Emil Skoda en la NBC "Law and Order". Ha tenido papeles de estrella invitada en la serie de la NBC "Parks and Recreation", y un papel recurrente en la exitosa comedia de TBS "Men at Work". Simmons ha aparecido en los escenarios de Broadway con actuaciones en "Guys and Dolls", "Laughter on the 23rd Floor", "A Change in the Heir", "Peter Pan" and "A Few Good Men".

SOBRE LOS CINEASTAS

ZACK SNYDER (Director / Historia) es un cineasta mejor conocido por su atención al detalle y su fina estética artística, estableciendo su estilo único y vivaz en cada uno de sus proyectos. Lleva acabo sus producciones a través de su compañía Cruel & Unusual Films, que él co-fundó con su esposa y socia de producción, Deborah Snyder.

Snyder está desarrollando actualmente una amplia gama de proyectos bajo Cruel & Unusual, incluyendo "The Last Photograph". La película seguirá la dos hombres y la fotografía que los inspira a viajar a un Afganistán desgarrado por la guerra.

Recientemente, Snyder co-escribió la historia para y produjo la aclamada "Mujer Maravilla", que rompió varios récords de taquilla y ha recaudado más de $800 millones en el mundo. La película, protagonizada Gal Gadot, fue dirigida por Patty Jenkins. Su secuela ya ha sido anunciada y se estrenará el 13 de diciembre del 2019. Snyder también está produciendo "Aquaman", que se estrenará en el 2018.

Snyder también dirigió "Batman v Superman: Dawn of Justice", protagonizada por Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Jesse Eisenberg y Jason Momoa, y producida por Debbie Snyder. "Batman v Superman: Dawn of Justice", recaudó más de 800 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. La primera película de Snyder DC Comics, "Man of Steel", producida por Deborah Snyder, Christopher Nolan y Emma Thomas, ganó más de $650 millones alrededor del mundo.

También se desempeñó como productor ejecutivo de "Suicide Squad", de David Ayer, protagonizada por Will Smith, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman y Margot Robbie. La película recaudó más de $745 millones en el mundo.

Snyder produjo y co-escribió el éxito taquillero "300: Rise of an Empire", dirigida por Noam Murro. El film, el cual se estrenó en marzo del 2014, es la secuela de film del 2007, "300", el escrito y dirigido por Snyder. Juntos, "300" y "300: Rise of an Empire" recaudaron casi $800 millones mundialmente. Antes de eso, Snyder dirigió la película de fantasía y acción "Sucker Punch", la aventura animada "Legend of the Guardians: the Owls of Ga'Hoole", la película de zombis, "Dawn of the Dead", y "Watchmen", basada en la novela gráfica seminal del mismo nombre.

CHRIS TERRIO (Historia / Guión / Productor Ejecutivo) debutó como guionista de largometrajes con "Argo", la cual le consiguió nominaciones a un Academy Award®, un WGA Award, un L.A. Film Critics Award, un Golden Globe y un BAFTA Award. El film también ganó el Oscar® a Mejor Película.

Más recientemente, fue un escritor en "Batman v Superman: Dawn of Justice".

Otros proyectos de Terrio incluyen "Star Wars, Episode IX", "A Foreigner"; "Tell No One", una adaptación del libro de Harlan Coben con el mismo título; y "The Ends of the Earth", un guión original que él también dirigirá.

Actualmente se encuentra escribiendo un drama histórico para Netflix.

JOSS WHEDON (Guión) uno de los creadores más importantes de Hollywood, habiendo escrito varias películas de éxito, incluyendo "The Avengers" y su secuela "Avengers: Age of Ultron" y uno de los programas más elogiados por la crítica de la televisión, "Buffy, The Vampire Slayer".

Oriundo de Nueva York, Whedon es un escritor de televisión de tercera generación. Su abuelo y su padre eran ambos escritores de comedia de éxito en programas como "The Donna Reed Show", "Leave It to Beaver" y "The Golden Girls".

Después de la creación de "Buffy, The Vampire Slayer", como un guión cinematográfico, Whedon se lo llevó a la televisión en 1996, donde se convirtió en un fenómeno de culto. En el 2000, Whedon obtuvo su primera nominación al Emmy en la categoría de Mejor Guión de Serie Dramática por su innovador episodio titulado "Hush". En el 2002, él escribió, compuso y dirigió un episodio musical al estilo Broadway titulado "Once More, With Feeling", que recibió el reconocimiento mundial y dio lugar a una banda sonora original con las voces del elenco que vendió más de 400,000 copias a nivel mundial.

En 1998, Whedon desarrolló y produjo "Angel" para Fox a través de su compañía de producción, Mutant Enemy. El spin-off de "Buffy" ganó un público fiel propio y se mantuvo al aire durante cinco temporadas en the WB. En el 2002 siguió con el aclamado drama de ciencia ficción "Firefly" de la cadena Fox. Además de servir como creador y productor ejecutivo de "Angel", "Buffy, The Vampire Slayer" y "Firefly", Whedon también escribió y dirigió varios episodios de cada serie.

Obtuvo una nominación al Oscar® al Mejor Guión con el hit de taquilla de animado "Toy Story". Sus otros créditos de la escritura notables incluyen "Buffy, The Vampire Slayer", "Speed" y "Alien Resurrection". En el otoño del 2005, Whedon hizo su debut como director con "Serenity", basada en la serie "Firefly".

La serie musical para internet de Whedon, "Dr. Horrible Sing-Along Blog" hizo su debut en línea en el 2008 y se convirtió en un éxito rotura tremendo, ganando numerosos premios, incluyendo un Emmy. Al mismo tiempo, Whedon terminó su segunda temporada, trabajando como el creador, escritor y director de su serie para televisión de Fox "Dollhouse".

Whedon co-escribió y produjo la película aclamada por la crítica, "The Cabin in the Woods". A continuación, pasó a escribir y dirigir al conjunto de superhéroes, "The Avengers", que fue un éxito gigantesco y se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Whedon siguió con una adaptación moderna de Shakespeare de "Much Ado About Nothing", una película que él dirigió produjo, compuso y editó.

Whedon co-creó y dirigió la serie de televisión de ABC "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." y funge como productor ejecutivo de la serie.

Más recientemente, Whedon escribió y dirigió "Avengers: Age of Ultron", que se unió a su predecesora como una de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos.

CHARLES ROVEN (Productor) es un productor nominado al Oscar® y ganador del Golden Globes, así como un líder en la industria del entretenimiento durante más de tres décadas, y el fundador de Atlas Entertainment. A través de los años, Roven se ha ganado la reputación de colaborar de forma creativa e innovadora, y ha amasado reconocimiento internacional por sus contribuciones al cine, la televisión, y la música. Durante su ilustre carrera como productor, fundador y miembro de la mesa administrativa de varias importantes compañías de entretenimiento, Roven ha generado miles de millones de dólares en ingresos y en 2016 solo las películas de Roven generaron más de $2 mil millones a la taquilla mundial. Entre las 100 mejores películas de mayor recaudación de todos los tiempos, Roven produjo cinco: "The Dark Knight Rises", "The Dark Knight", "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Mujer Maravilla", y "Suicide Squad'.

Roven es productor de muchas películas en el universo DC actualmente siendo producidas y distribuidas. La más reciente de las cuales, "Mujer Maravilla", dirigida por Patty Jenkins, ha roto numerosos récords, entre ellos la película de acción más taquillera dirigida por una mujer. Otras películas recientes de Roven en el universo DC incluyen "Suicide Squad", de David Ayer, que se estrenó en agosto del 2016 y rompió el récord de mayor primer fin de semana de agosto; "Batman v Superman: Dawn of Justice" de Zack Snyder", que se estrenó a finales de marzo del 2016, la secuela al hit de taquilla mundial "Man of Steel"

En el 2013 Roven colaboró con David O. Russell por segunda vez después de "Three Kings, en el éxito de taquilla aclamado por la crítica "American Hustle". El film ganó tres Premios BAFTA, fue nominado a diez Academy Awards®, incluyendo una nominación a Mejor Película para Roven y Richard Suckle de Altas. También recibió siete nominaciones a los Golden Globes, ganando tres de ellas, incluyendo Mejor Largometraje-Comedia o Musical.

A través de su carrera, Roven ha trabajado como productor de docenas de películas distinguidas desde grandes franquicias como la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan - "Batman Begins", "The Dark Knight" y "The Dark Knight Rises"-"; hasta películas aclamadas por los críticos como "The Bank Job", el romance fantástico "City of Angels".

También ha producido éxitos taquilleros basados en propiedades populares como "Scooby-Doo" y su sequela, "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed y "Get Smart".

Además, produjo la nominada al Oscar® de 1995 "Twelve Monkeys", la cual ha sido adaptada en una serie de televisión producida por Atlas del mismo nombre la cuál va a regresar para una cuarta temporada en el 2018.

DEBORAH SNYDER (Productora) desarrolla y produce películas llamativas visualmente que son profundas y entretenidas. Agregándole una visión única, basada en el consumidor a cada proyecto que aborda, Snyder está muy involucrada con el proceso creativo de ventas y la estrategia de publicidad detrás de sus películas, aplicando su experiencia previa en la industria de la publicidad. Como co-presidenta de Cruel & Unusual Films, formada junto con su pareja de producción, Zack Snyder, Deborah Snyder es una de las productoras más importantes en la industria del entretenimiento.

Snyder también servirá como productora de "Aquaman", que llegará a los cines en diciembre del 2018. Actualmente se está desarrollando una amplia gama de proyectos bajo Cruel & Unusual, incluyendo "The Last Photograph."

Recientemente, Snyder produjo el aclamado por la crítica "Mujer Maravilla", que rompió varios récords de taquilla y ha recaudado más de $820 millones en todo el mundo. La película fue dirigida por Patty Jenkins y fue protagonizada por Gal Gadot. La secuela está agendada para su estreno el 13 de diciembre del 2019.

Recientemente, Snyder sirvió como productora ejecutiva en "Suicide Squad", de David Ayer, la cual fue protagonizada por Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Jai Courtney, y Joel Kinnaman. La película, basada en un equipo de súper villanos de DC, fue estrenada en agosto de 2016 y rompió el récord de mayor primer fin de semana de agosto con $133 millones. También produjo "Batman v Superman: Dawn of Justice", protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill y Gal Gadot, que recaudó más de $800 millones de dólares en la taquilla mundial. Adicionalmente, Snyder produjo "Man of Steel", junto a Charles Roven, Emma Thomas y Christopher Nolan. La película fue lanzada en junio del 2013 y ganó más de $650 millones alrededor del mundo.

Snyder produjo el éxito en taquilla "300: Rise of an Empire", dirigida por Noam Murro de un guión co-escrito por Zack Snyder y Kurt Johnstad. La película, la cual se estrenó en marzo del 2014, es la secuela de la película del 2007 "300", la cual fue producida por su compañía y escrita y dirigida por Zack Snyder.

Snyder previamente produjo "Sucker Punch", una fantasía de acción que sigue a una joven cuyo mundo de sueños proporciona la mejor escapada de su realidad más oscura, escrita y dirigida por Zack Snyder.

Snyder hizo su debut como productora ejecutiva con el éxito mundial "300", inspirado en la novela gráfica de Frank Miller y dirigida por Zack Snyder. Siendo un éxito innovador, "300" ganó más de $70 millones en la taquilla durante el fin de semana de su estreno, y continuó a recaudó más de $450 millones mundialmente. Snyder luego produjo la aclamada película de Zack Snyder, "Watchmen", la muy esperada adaptación de la novela gráfica de Alan Moore, y fue la productora ejecutiva de la aventura animada "Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole".

JON BERG (Productor) sirve como Co-Presidente de Producción en Warner Bros. Pictures, Desarrollo Creativo, donde se tiene la supervisión y la gestión conjunta del equipo de desarrollo y presupestos de Warner Bros. Pictures, además de supervisar todas las películas relacionadas con DC Entertainment, junto con director general creativo de DCE, Geoff Johns.

Desde su incorporacón a Warner Bros. en 2008, ha guiado varias películas importantes, incluyendo la franquicia de "Sherlock Holmes", el éxito de taquilla mundial de mil millones de dólares "The Dark Knight Rises", la ganadora al Oscar ® a Mejor Película "Argo" y "Batman v Superman: Dawn of Justice". Berg está actualmente supervisando "Liga de la Justicia"; "Aquaman", en la que se desempeña como productor ejecutivo; y una lista de otros títulos relacionados con DC.

Antes de su papel en Warner Bros., Berg produjo "Elf" y "Starship Dave", y fue productor ejecutivo de "Out of Time" a través de su compañía de producción independiente Guy Walks Into a Bar.

GEOFF JOHNS (Productor) es uno de los escritores de historietas contemporáneos más prolíficos y populares, y trabaja como Director Creativo de DC Entertainment (DCE).

Como Director Creativo, Johns está encargado de encabezar todos los esfuerzos creativos para integrar completamente el rico y variado portafolio de personajes e historias de las marcas icónicas de DC Entertainment como DC Comics (Batman, Superman, Mujer Maravilla, Liga de la Justicia), Vertigo (Sandman, Fables) y MAD en todos los medios. Como parte de estos esfuerzos, Johns trabaja de cerca con el equipo de Administración de Franquicias de DCE y sus colegas de Warner Bros. para desarrollar apoyo promocional para las propiedades de DCE.

Desde que asumió su puesto, Johns, en alianza con varias divisiones de Warner Bros., ha dirigido muchos de los más grandes éxitos multimedia de la editorial de cómics, incluyendo exitosos juegos de video como la saga de "Batman: Arkham"; el desarrollo de nuevos proyectos de televisión: "DC's Legends of Tomorrow", "Arrow", "Gotham", "Supergirl", "Flash", "iZombie" y "Lucifer"; así como largometrajes inmensamente populares como "Man of Steel".

Como escritor reconocido mundialmente y ganador de varios premios, Johns ha escrito las historias de muchos de los cómics más populares en la industria protagonizadas por Superman, Green Lantern, Flash, Teen Titans, y Liga de la Justicia. Además, Johns es el autor de las novelas gráficas más vendidas del New York Times, Green Lantern: Rage of the Red Lanterns, Green Lantern: Siniestro Corps War, Superman: Brainiac, Blackest Night y Batman: Earth One.

Aparte de cómics, Johns ha escrito para otros medios de comunicación, incluyendo el aclamado episodio "Legion" de "Smallville", y la cuarta temporada de "Robot Chicken". Más recientemente, Johns ha escrito varios aclamados episodios de "Arrow" y "Flash", como "Muse on Fire" ("Arrow"), "Dead to Writes", ("Arrow") y "Going Rogue" ("Flash").

Johns comenzó su carrera escribiendo guiones para Stars AND S.T.R.I.P.E. y creando a Stargirl para DC Comics. Recibió el premio de Wizard Fan para Talento Revelación en el 2002, y Escritor del Año en el 2005, 2006, 2007 y 2008, además del premio al Escritor del Año de CBG desde el 2003 al 2005, y en el 2007 y 2008, el CBG Best Comic Book Series por JSA del 2001 al 2005.

Johns nació en Detroit y estudió arte de medios, escritura de guiones, producción de cine y la teoría del cine en la Michigan State University. Después de mudarse a Los Ángeles, trabajó como interno y luego como asistente del director de cine Richard Donner, cuyos créditos incluyen, "Superman: The Movie", "Lethal Weapon 4", y "Conspiracy Theory".

JIM ROWE (Productor Ejecutivo) recientemente se desempeñó como gerente de producción de unidad (UPM) en y co-productor en "Batman v Superman: Dawn of Justice" de Zack Snyder. Sus otras películas con Snyder incluyen "Man of Steel", como UPM; "Sucker Punch", como productor ejecutivo y UPM; y la aclamada película del 2007 de Zack Snyder, "Watchmen", como UPM.

Fue productor asociado y UPM en "Godzilla" en el 2014; y productor ejecutivo de "Hidden" y el thriller de fantasía de Catherine Hardwicke "Red Riding Hood", protagonizada por Amanda Seyfried y Gary Oldman.

Rowe fue asistente de dirección en más de 20 películas antes de dar el salto al jefe de producción (UPM) en "Valentine", en la que también sirvió como co-productor de la película.

Sus otros créditos como UPM incluyen "Spy Game", "The Perfect Score", "Scooby-Doo 2: Unleashed", "Underworld: Evolution", "Little Man" y "Hot Rod".

BEN AFFLECK (Productor Ejecutivo) Ver LA SECCIÓN del elenco

WESLEY COLLER (Productor Ejecutivo) es un productor en Cruel and Unusual Films Incorporated, donde trabaja en colaboración con Zack Snyder y Deborah Snyder para crear películas entretenidas e innovadoras. En este momento se encuentra en post-producción como productor ejecutivo de la tan esperada película de DC "Liga de la Justicia", que se estrenará en noviembre de este año.

Coller recientemente fue productor ejecutivo de "Mujer Maravilla", dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. La película recaudó más de $ 820 millones de dólares en la taquilla y fue la película más taquillera de este verano. La secuela ha sido fijada para su estreno el 13 de diciembre del 2019.

Anteriormente fue productor ejecutivo de la superproducción de Zack Snyder "Batman v Superman: Dawn of Justice", que recaudó más de $870 millones de dólares en la taquilla mundial. También se desempeñó como co-productor en el éxito mundial de Zack Snyder "Man of Steel", así como en la aclamada adaptación del comic del mismo nombre "Watchmen". Coller fue productor ejecutivo de la fantasía de acción "Sucker Punch", y fue productor asociado en la primera película de animación de Snyder, "Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole". También se desempeñó como productor asociado en el éxito de Snyder "300", que tuvo un fin de semana de apertura sin precedentes en marzo del 2007 y recaudó más de $450 millones alrededor del mundo.

Actualmente, Coller está implicado en el desarrollo de una amplia gama de proyectos para Cruel and Unusual, incluyendo "The Last Photograph" y "Army of the Death"

Antes de iniciar su carrera, Coller se graduó de la Universidad de Eastern Michigan en 1999 con una licenciatura en Telecomunicaciones y de la película y una especialización en diseño gráfico.

CURTIS KANEMOTO (Productor Ejecutivo) nació y se crió en Saratoga, California, y se graduó del Brooks Institute of Photography con una Licenciatura en Cine en el 2007.

En el 2008 Kanemoto, se unió a Atlas Entertainment, donde actualmente se desempeña como vicepresidente de desarrollo y producción. Como un ejecutivo de la compañía, ha tenido el privilegio de trabajar en la franquicia de DC Films para Warner Bros. Se inició como productor asociado en "Man of Steel" en el 2013 y pasó a ser un co-productor de ambas "Batman v Superman: Dawn of Justice" en el 2016 y "Mujer Maravilla", de este año.

Kanemoto también ha trabajado en la división independiente de Atlas Entertainment, dirigida por William Green. A través de Atlas Independent, Kanemoto fue productor asociado en "Open Grave", dirigida por Gonzalo López-Gallego y estrenada en el 2014.

DANIEL S. KAMINSKY (Productor Ejecutivo) es un director de cine de Los Angeles, cuyos créditos de producción más recientes incluyen la adaptación moderna de la aclamada obra de Shakespeare "Much Ado About Nothing" y el hit de taquilla "Avengers: Age of Ultron".

FABIAN WAGNER (Director de Fotografía) es un director de fotografía de origen alemán.

Ha rodado algunos de los episodios más memorables y ricos de batalla de la serie de HBO "Game of Thrones", incluyendo los dos episodios finales de la sexta temporada, "Battle of the Bastards" y "The Winds of Winter".

Ha rodado recientemente "Overlord", dirigida por Julius Avery, lista para estrenarse en el 2018.

PATRICK TATOPOULOS (Diseñador de Producción) recientemente se desempeñó como diseñador de producción en "Batman v Superman: Dawn of Justice" de Zack Snyder y "300: Rise of an Empire", que produjo Snyder; recientemente fue el diseñador de producción en la película del productor Zack Snyder; las películas de acción de Len Wiseman "Total Recall", "Live Free or Die Hard", y "Underworld: Evolution"; en "I, Robot" y "Dark City" de Alex Proyas; e "Independence Day" de Roland Emmerich.

Tatopoulos es uno de los diseñadores de criaturas y maquillista de efectos especiales más respetados de la industria, con más de 50 proyectos de cine y televisión con su nombre. Más recientemente trabajo como diseñador de criaturas en las películas "Riddick" y "Beauty and the Beast". Su talento artístico también ha sido visto en notables películas como, "I am Legend", "Resident Evil: Extinction", "Silent Hill", "AVP: Alien vs. Predator", "The Chronicles of Riddick", "Van Helsing", "Underworld", "Pitch Black", "Stuart Little", "Stargate", y "Godzilla", por la cual compartió el premio de Saturn a Mejores Efectos Especiales en 1999.

En el 2009, Tatopoulos hizo su debut como director con "Underworld 3: Rise of the Lycans".

Tatopoulos también ha diseñado varios aclamados videos musicales, incluyendo tres para la popular banda de rock Linkin Park. En el campo de la publicidad, ha trabajado en una serie de comerciales de Mike's Hard Lemonade y ha diseñado varios de los comerciales de Intel Pentium 4 con el Blue Man Group, y un spot para Reebok "Clones".

Tatopoulos nació en París, Francia, donde estudió en el Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs y des Arts Appliqués Duperré, y la famosa Beaux-Art de París. Persiguiendo una carrera en bellas artes, se mudó a Roma, donde paso tres años antes de reubicarse a Atenas. En Grecia, Tatopoulos trabajó como un ilustrador independiente para varias revistas, incluyendo Liberis Publications, que abarca revistas de moda y deportes. Eventualmente, su interés en las películas lo atrajo a los Estados Unidos, donde comenzó su carrera cinematográfica en 1989.

DAVID BRENNER (Editor) es un editor ganador del Oscar®, quien recientemente trabajó por tercera vez con el productor / director Zack Snyder en "Batman v Superman: Dawn of Justice", habiendo previamente editado los éxitos de taquilla "300: Rise of an Empire" y "Man of Steel".

Antes de eso fue editor de película de acción de Michael Bay "Transformers: Age of Extinction", y el drama independiente "Escobar: Paradise Lost".

Brenner ganó un Oscar® por su trabajo de edición en "Born on the Fourth of July" de Oliver Stone. También colaboró con Stone en "Wall Street: Money Never Sleeps", "World Trade Center", "The Doors", "Heaven & Earth", y "Talk Radio". Además, Brenner ha trabajado en repetidas ocasiones con el director Roland Emmerich, y fue el editor de "2012", "Independence Day", "The Day After Tomorrow" y "The Patriot".

La larga carrera de Brenner también ha incluido diversas películas como "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" de Rob Marshall; "Identity" y "Kate and Leopold" de James Mangold; "The River Wild" de Curtis Hanson; "Lolita" de Adrian Lyne; "Fear" de James Foley; "What Dreams May Come", de Vincent Ward; y "Night and the City" de Irwin Winkler.

RICHARD PEARSON (Editor) obtuvo una nominación al Oscar® y ganó un premio BAFTA a la Mejor Edición (compartido con Clare Douglas y Christopher Rouse) por el drama histórico del escritor/director Paul Greengrass "United 93". Por su trabajo en esa película, también recibió una nominación al premio Eddie de la American Cinema Editors.

Sus créditos más recientes incluyen "Kong: Skull Island", "The Accountant", protagonizada por Ben Affleck, "Dracula Untold", "Maleficent" y "Safe House".

Anteriormente se desempeñó como editor en películas tan diversas como la superproducción de Jon Favreau "Iron Man 2"; el hit de James Bond "Quantum of Solace", del director Marc Forster; la comedia de acción "Get Smart"; la comedia de Will Ferrell "Blades of Glory"; la adaptación en cine de Chris Columbus del innovador musical de Broadway "Rent"; el hit de acción de Greengrass "The Bourne Supremacy"; de Peter Berg, "The Rundown"; de Barry Sonnenfeld, "Men in Black II"; las películas dirigidas por Frank Oz "The Score" y "Bowfinger", entre otras.

Pearson ganó tanto una nominación al Emmy y una nominación al Eddie por su trabajo en la miniserie de HBO de 1998 "From the Earth to the Moon". También creó el diseño título para el proyecto premiado.

MARTIN WALSH (Editor) ganó un Oscar® y un Eddie de la American Cinema Editors por su trabajo en la exitosa adaptación del musical de Broadway del 2002 "Chicago", dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere.

Más recientemente, fue editor de Patty Jenkins en "Mujer Maravilla", la película más taquillera del verano.

Sus créditos más recientes incluyen "Eddie The Eagle", "Tear Me Apart", de Kenneth Branagh "Cinderella" y "Jack Ryan: Shadow Recruit"; "Wrath of the Titans" de Jonathan Liebsman y "Ra.One".

En el 2010, Walsh editó dos epopeyas de época: "Prince of Persia: The Sands of Time", dirigida por Mike Newell y producida por Jerry Bruckheimer; y "Clash of the Titans", dirigida por Louis Leterrier. Walsh también ha colaborado tres veces con el director Iain Softley, en las películas de "Inkheart", protagonizada por Brendan Fraser y Helen Mirren; "Hackers", que marcó el debut en cine de Angelina Jolie; y la película biográfica los Beatles "Backbeat". Adicionalmente, Walsh editó tres películas del director Peter Chelsom: "The Mighty", "Funny Bones" y "Hear My Song".

Créditos adicionales de Walsh incluyen "V for Vendetta," de James McTeigue, producida por los Wachowski; 'Separate Lies", de Julian Fellowes; "Thunderbirds"; "Iris", de Richard Eyre; "Strictly Sinatra"; "Bridget Jones' Diary"; "Mansfield Park"; "Hilary and Jackie"; "Welcome to Woop Woop"; "For Roseanna"; y "Feeling Minnesota".

MICHAEL WILKINSON (Diseño de Vestuario) está diseñando el vestuario de Guy Ritchie "Aladdin". Otras de sus obras recientes incluyen el vestuario de éxito de acción y aventura de Snyder "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Man of Steel," la re-imaginación épica de la historia bíblica "Noah", así como la carta de amor a los 70s de David O. Russell, "American Hustle", por la cual Wilkinson ganó una nominación al Oscar® y al BAFTA. Fue honorado como Diseñador de Vestuario del Año durante el Hollywood Film Festival del 2013, y la revista Variety incluyó a Wilkinson en su reciente lista "Below the Line Impact" de cineastas que han causado un impacto significativo en su campo.

Otros de sus trabajos como diseñador de vestuario incluyen el éxito mundial de Snyder "300" y la película futurista de acción de Joe Kosinski "Tron: Legacy". Fue galardonado con el premio del Costume Designers Guild (CDG) y un Saturn Award por ambos proyectos. Anteriormente, Wilkinson ganó el Saturn Award por sus diseños en el aclamado thriller de acción de Snyder "Watchmen", y fue nominado a un premio CDG por sus diseños contemporáneos vistos en el drama con reparto internacional "Babel" y la película biográfica "Joy" de David O. Russell.

Los créditos adicionales de Wilkinson incluyen la película de fantasía y acción "Sucker Punch", el éxito mundial taquillero "The Twilight Saga: Breaking Dawn" Partes 1 y 2, el film post-apocalíptico "Terminator Salvation", el drama de la Guerra Civil "Jonah Hex", y los films contemporáneos "Party Monster", "American Splendor" y "Garden State". Para televisión, él diseño el piloto de la serie de HBO "Luck", dirigida por Michael Mann.

Más allá del cine, el trabajo en teatro de Wilkinson incluye los premiados diseños de vestuario de la Compañía de Teatro de Sydney, la Opera Australia, el Australian Dance Theater, de Radio City Hall y del Ensemble Theatre. También trabaja en eventos especiales, siendo el creador de cientos de diseños para las Ceremonias de Inauguración y Clausura de los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney.

Wilkinson tiene un título en Artes Dramáticas (Diseño) del Instituto Nacional de Artes Dramáticas en su ciudad natal de Sydney, Australia

DANNY ELFMAN (Compositor) es un cuatro veces nominado al Oscar® que, en los últimos 30 años, se ha establecido como uno de los compositores más versátiles y realizados en la industria. Ha colaborado con directores como Tim Burton, David O. Russell, Gus Van Sant, Sam Raimi, Joss Whedon, Paul Haggis, Ang Lee, Rob Marshall, Guillermo del Toro, Barry Sonnenfeld, Brian De Palma, y Peter Jackson.

Comenzando con su primera partitura en la película de Tim Burton "Pee-wee's Big Adventure", Elfman ha compuesto para una amplia gama de películas, incluyendo las nominadas al Oscar® "Milk", Good Will Hunting", "Big Fish" y "Men in Black" ; "Edward Scissorhands"; "Wanted"; "Charlie and the Chocolate Factory"; "Mission: Impossible"; "Planet of the Apes"; "A Simple Plan"; "To Die For"; "Spider-Man (1 & 2)"; "Batman"; "Dolores Claiborne"; "Sommersby"; "Chicago"; "Dick Tracy"; "The Nightmare Before Christmas"; "Alice in Wonderland"; "Silver Linings Playbook"; la trilogía de "Fifty Shades of Grey"; y "Avengers: Age of Ultron".

Oriundo de Los Ángeles, Elfman creció amando la música de cine. Viajó por todo el mundo de joven, absorbiendo su diversidad musical. Eso lo ayudó a fundar la banda Oingo Boingo, la cual llamó la atención de un joven Tim Burton, quien le pidió que escribiera la banda sonora de "Pee-wee's Big Adventure". Treinta años más tarde, los dos han forjado una de las mancuernas compositor-director más fructíferas en la historia del cine.