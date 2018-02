Niñato: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Adrian Orr

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

David, alias Niñato, es un padre joven y soltero que pasa la mayor parte del día al cuidado de tres niños pequeños.

Aunque no tiene trabajo, y vive en casa de sus padres, la pasión y esperanza que despierta en él la música hip-hop, fortalece su dedicación en la educación de los niños.

En la intimidad de su vida diaria, a través de pequeños gestos y silencios, la importancia de la unidad familiar se va revelando.

Oro, el niño más pequeño, con poca motivación en los estudios, reclama cada vez más atención y será quién enfrentará a Niñato a sus conflictos personales.

NOTA DEL DIRECTOR

David, alias Niñato, es uno de mis mejores amigos. Crecimos juntos en el mismo barrio y durante mucho tiempo participamos en el mismo grupo de hip-hop. Años más tarde, abrió un nuevo capítulo en su vida al ser padre y convertirse "oficialmente" en adulto. Siempre he admirado como, a pesar de sus nuevas responsabilidades como padre, ha mantenido intacta su pasión por hacer música. La misma pasión que tiene cuando está con los niños pequeños.

Durante más de cuatro años he filmado la dicotomía entre estas dos pasiones: Niñato como padre y Niñato como joven que intenta mantener vivo un sueño de adolescencia.

Esta dicotomía se ha ido haciendo cada vez más explícita con el paso del tiempo. Niñato vive, como muchos de nosotros, lleno de contradicciones. Quise compartir este proceso con él. Ser testigo de como esas contradicciones lo definen y lo determinan.

La película retrata un largo proceso de enseñanza y aprendizaje entre David y los niños; sobre todo con Oro, el más pequeño. He filmado como pequeños gestos, unas pocas palabras en el

pasado pueden adquirir relevancia en el presente y proyectarse en el futuro. Y lo he mostrado en una aparente continuidad temporal. He posicionado al espectador como testigo a tiempo real de como Niñato aprende a enseñar, a estimular a los niños a seguir traba- jando, a crecer en autonomía y tener sueños, incluso cuando sabe que los suyos, probablemente, ya no se harán realidad.

FICHA ARTÍSTICA

David Ransanz, Oro Ransanz, Mia Ransanz, Luna Ransanz, Aurea Reyes, Ester Blanco

FICHA TECNICA

DIRECCIÓN, GUIÓN Y FOTOGRAFÍA: Adrián Orr

MONTAJE: Ana Pfaff

SONIDO: Eduardo Castro

PRODUCCIÓN: Adrián Orr

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Adrián Orr, Hugo Herrera

COMPAÑÍA PRODUCTORA: New Folder Studio

TÍTULO ORIGINAL: Niñato

P AÍS DE ORIGEN: España

DURACIÓN: 72 minutos

FORMATO: DCP

ACERCA DEL DIRECTOR

Adrián Orr nació en Madrid en 1981. Es Licen- ciado en Comunicación audiovisual. También estudió en la Escuela de cine de Lisboa,

donde trabajó como director de fotografía.

FILMOGRAFÍA:

2007: Las hormigas (cortometraje)

2011: De caballeros (cortometraje)

2013: Buenos días resistencia (cortometraje documental)

2017: Niñato (largometraje)

PREMIOS

BUENOS AIRES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE (2017)

Premio a la mejor película.