The disaster artist, obra maestra: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Dirigida por James Franco

SINOPSIS

Con The Disaster Artist: Obra Maestra, el director James Franco (El Últino Deseo, Child of God) transforma la tragicómica historia de la vida real del aspirante a cineasta e infame foráneo de Hollywood, Tommy Wiseau-un artista cuya pasión fue tan genuina como sus cuestionables métodos-en una celebración de amistad, expresión artística y sueños que alcanzar contra viento y marea.

Basada en el revelador best-seller de Greg Sestero sobre la producción de Tommy de la película de culto The Room ("La Peor Película Jamás hecha"), The Disaster Artist: Obra Maestra es un hilarante y bienvenido recordatorio de que hay más de una manera de convertirse en leyenda-y de que no hay límites para lo que quieras lograr aún cuando no tenés ni idea de lo que estás haciendo.

Dirigida por James Franco, The Disaster Artist: Obra Maestra está protagonizada por Dave Franco (Buenos Vecinos, Nada es lo que parece) en el papel de Greg Sestero, James Franco (nominado al Oscar por 127 Horas, la serie de TV The Deuce) como Tommy Wiseau, Seth Rogen (las películas Buenos Vecinos y Kung Fu Panda) como Sandy Schklair, Alison Brie (Mad Men, GLOW) como Amber, Ari Graynor (For a Good Time, Call…) como Juliette Danielle, Josh Hutcherson (las películas Los Juegos del Hambre) como Philip Haldiman y la nominada por la Academia, Jacki Weaver (Animal Kingdom, El Lado Luminoso de la Vida) como Carolyn Minnott.

Una presentación de A24 y New Line Cinema en asociación con Good Universe, de una producción de Point Gray/Ramona Films, una película de James Franco, The Disaster Artist: Obra Maestra. La distribución del largometraje en los Estados Unidos estará a cargo de A24; Warner Bros. Pictures estará a cargo de su distribución internacional.

The disaster artist, Obra maestra, es una buenísima película basada en hechos reales los cuales son tan locos y disparatados que son los que arman la comedia propiamente dicha.



Vale decir que el guión no transforma en divertido todo lo que aconteció durante la producción de la película 'The Room', ni tampoco los sueños de estos dos actores y amigos, sino que las situaciones reales son tan absurdas que no hay otra forma de contarlas que no sean provocando la risa.



Felizmente en esta oportunidad prácticamente el cien por ciento de lo que se cuenta es real, excepto por ejemplo, la escena con Bryan Cranston, para que Greg actuara en Malcolm in the Middle.



Consejo: no se vayan hasta que realmente finalice la película, ya que tienen una excelente comparación entre las escenas reales de The Room con las interpretadas en The disaster artist, y además una actuación del mismo Tommy Wiseau junto a James Franco



Imperdible comedia brillantemente interpretada que no podés dejar pasar. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de The disaster artist? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

El guión es de Scott Neustadter & Michael H. Weber ((500 Días con Ella, Bajo la Misma Estrella) y está basado en el libro The Disaster Artist: My Life Inside the Room, The Greatest Bad Movie Ever Made de Greg Sestero y Tom Bissell. La película está producida por James Franco, Vince Jolivette, Evan Goldberg, Seth Rogen y James Weaver. Los productores ejecutivos son Scott Neustadter, Michael H. Weber, Toby Emmerich, Richard Brener, Michael Disco, Dave Neustadter, Alexandria McAtee, Roy Lee, John Powers Middelton, Nathan Kahane, Joe Drake, Erin Westerman, Kelli Konop y Hans Ritter.

El equipo creativo detrás de cámaras de Franco está liderado por el director de fotografía Brandon Trost (Buenos Vecinos, Una Loca Entrevista), el diseñador de producción Chris Spellman (Superfumados, Este es el Fin), la editora Stacey Schroeder (Popstar: Never Stop, Never Stopping) y la diseñadora de vestuario Brenda Abbandandolo (I Am Michael, Retales de una Vida). La música es del compositor Dave Porter (Breaking Bad).