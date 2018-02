Victoria y Abdul: Critica: Victoria and Abdul

Victoria y Abdul es un más que disfrutable drama histórico con ligeros toques de comedia.



La manera no convencional en que se relata la amistad entre la Reina Victoria y "el Munshi" Abdul Karim es sumamente agradable y llevadera.



En esta oportunidad no estamos en presencia de un drama acartonado pues hay mucho de comedia (y humano) en las reacciones que tienen los integrantes de la Casa Real ante las nuevas decisiones que toma la Reina.



La dupla protagónica realiza un trabajo muy carismático gracias no sólo a la buena labor individual sino que también a la magnífica química existente entre ambos actores.



No será un peliculón, pero si una muy entretenida y satisfactoria producción.

Cintia Alviti

