El informante: Critica: Mark Felt The man who brought down the white house

El informante es una película que interesa bastante, pero que puede llegar a marear o aburrir a los que no son muy afectos a los temas políticos.



Por lejos, lo mejor de esta prolija producción, es la sólida y brillante composición de Liam Neeson, ya que el guión no mantiene un buen ritmo ni logra captar al ciento por ciento al espectador. El hecho histórico es interesante en si, pero el modo en que está narrado no convence del todo: tiene momentos brillantes, otros densos, otros confusos, etcétera, etcétera logrando que el resultado final sea bastante desparejo.



Si sos de los que se pierden con los nombres de los personajes o con las intrigas del FBI, es preferible que vayas a verla sabiendo bien la historia real.

Cintia Alviti

