El sacrificio del ciervo sagrado: Sinopsis, elenco, ficha: The killing of a sacred deer

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Steven (Colin Farrell), un eminente cirujano cardiológico, está casado con Anna (Nicole Kidman), una oftalmóloga respetada.

A ellos les va bien y llevan una vida familiar feliz y sana con sus dos hijos, Kim, 14 (Raffey Cassidy) y Bob, 12 (Sunny Suljic).

Steven entabla amistad con Martin (Barry Keoghan), un niño de dieciséis años sin padre y a quien ha tomado bajo su ala.

Las cosas toman un giro siniestro cuando Steven presenta a Martin a su familia, su mundo gradualmente se convierte en un caos, y Steven se ve forzado a hacer un sacrificio impactante o correr el riesgo de perderlo todo.

La película vuelve a reunir a Colin Farrel con el escritor, director y productor Yorgos Lanthimos luego del éxito crítico y comercial de THE LOBSTER.

Nicole Kidman también protagoniza como la esposa del personaje de Farrell, junto a Barry Keoghan ('71), Raffey Cassidy (TOMORROWLAND), Sunny Suljic (THE UNSPOKEN), Bill Camp (12 YEARS A SLAVE) y Alicia Silverstone (CLUELESS).

La película también está producida por Ed Guiney y Element Pictures de Andrew Lowe, los productores de THE LOBSTER y de la ganadora del Oscar, ROOM. Lanthimos y su colaborador habitual, Efthimis Filippou, co-escribieron el proyecto. Farrell protagoniza como Steven, un cirujano carismático que se ve obligado a hacer un sacrificio impensable después de que su vida comienza a desmoronarse, cuando el comportamiento de un adolescente que ha acogido se vuelve siniestro.

La película fue financiada por Film4 e Irish Film Board, las que también financiaron THE LOBSTER, y New Sparta Films, cuya participación fue promovida por HanWay Films. El proyecto fue desarrollado por Element Pictures y Film4. HanWay Films es el agente de ventas en todo el mundo y A24 está a bordo como distribuidor en EE.UU., tras su lanzamiento de THE LOBSTER el año pasado.

THE LOBSTER ganó el premio del Jurado de Cannes en 2015 y recibió una nominación al Mejor Guion Original en los Oscars® de este año. DOGTOOTH ganó Un Certain Regard en Cannes en 2009, antes de pasar a recibir una nominación al Oscar® a la Mejor Película de Idioma Extranjero. Lanthimos acaba de rodar THE FAVOURITE, protagonizada por Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman.

ACERCA DEL REPARTO

COLIN FARRELL Steven Murphy

Farrell formó equipo por primera vez con Yorgos Lanthimos en THE LOBSTER, que protagonizó junto a Rachel Weisz. La película recibió el premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes edición 68 y fue nominada a un premio BAFTA 2016. Farrell fue nominado al Globo de Oro de 2017 a la Mejor Interpretación por un Actor en una Película, Musical o Comedia, al premio British Independent Film Awards (BIFAs) de 2015 al Mejor Actor y al premio European Film de 2015 a la Mejor Película Europea.

Asimismo, Farrell protagoniza nuevamente junto a Nicole Kidman en THE BEGUILED, de Sofia Coppola, con Elle Fanning y Kirsten Dunst. La historia sigue a un soldado herido que es acogido por la academia de chicas del sur y cuya presencia pone en marcha una tragedia de celos, odio y lujuria.

Además, acaba de filmar el drama legal INNER CITY junto a Denzel Washington, escrita y dirigida por Dan Gilroy, y el drama WIDOWS, dirigida por Steve McQueen, protagonizada junto a Viola Davis. Más tarde en 2017, volverá a unirse a Danny DeVito en DUMBO, de Tim Burton.

Recientemente, se lo vio en FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM, escrita por JK Rowling y protagonizada por Eddie Redmayne y Ezra Miller. Nativo de Irlanda, Colin Farrell continúa conquistando Hollywood. En 2009, el actor ganó un Globo de Oro por su papel en IN BRUGES y más tarde volvió a unirse al director Martin McDonough para SEVEN PSYCHOPATHS.

NICOLE KIDMAN Anna Murphy

La actriz ganadora del premio de la Academia® se dio a conocer por el público americano gracias a su aclamada actuación en DEAD CALM (1989), un fascinante thriller psicológico de Phillip Noyce. Desde entonces, se ha convertido en una estrella internacional ganadora de múltiples premios, conocida por su alcance y versatilidad.

En 2002, Kidman fue honrada con su primera nominación al premio Oscar por su actuación en el innovador musical de Baz Luhrman, MOULIN ROUGE. Por ese papel y por su interpretación en el thriller psicológico del escritor/director Alejandro Amenábar, THE OTHERS, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro de 2002, consiguiendo finalmente el de Mejor Actriz en un Musical. En 2003, Kidman ganó un premio de la Academia®, un Globo de Oro, un BAFTA y un Oso de Plata de Berlín por su interpretación de Virginia Woolf en la película de Stephen Daldry, THE HOURS. En 2012, Kidman protagonizó la película de Lee Daniels, THE PAPERBOY, junto a Matthew McConaughey, Zac Efron y John Cusack. Su interpretación le valió nominaciones a los premios AACTA International, Screen Actors Guild y Globo de Oro. En 2014, a la actriz se la vio en GRACE OF MONACO, que le valió una nominación a los premios SAG. Entre sus créditos más recientes figuran, THE SECRET IN THEIR EYES, THE FAMILY FANG con Jason Bateman, película para la que también sirvió de productora, y GENIUS junto a Colin Firth.

En 2010, Kidman protagonizó junto a Aaron Eckhart RABBIT HOLE, por la que recibió nominaciones al premio de la Academia®, al Globo de Oro, Screen Actors Guild® y a los premios Independet Spirit a la Mejor Actriz. La película fue desarrollada por la productora de Nicole Kidman, Blossom Films

Más recientemente se la vio en LION, de The Weinstein Company, con Dev Patel, por la que recibió nominaciones a los premios Critics' Choice, Globo de Oro, SAG, BAFTA y Oscar. Próximamente, se la verá en THE BEGUILED y en HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES.

BARRY KEOGHAN Martin

El actor irlandés Barry Keoghan interpreta a uno de los jóvenes principales junto a Tom Hardy, Mark

Rylance, Kenneth Branagh y Cillian Murphy en la película de Christopher Nolan, DUNKIRK.

Keoghan fue una de las estrellas revelación del Festival de Cine de Sundance de 2016 por su actuación en MAMMAL de Rebecca Daly, junto a Rachel Griffiths. En 2015, fue nombrado una de las Estrellas Cinematográficas Internacionales del Mañana, luego de sus papeles en '71, de Yann Demange, junto a Jack O'Connell y NORFOLK de Martin Radich.

BILL CAMP Matthew Williams

Más recientemente, Bill Camp protagonizó la serie de HBO, THE NIGHT OF, junto a John Turturro y Riz Ahmed, dirigida por Steve Zaillian y escrita por Richard Price. Pronto se lo verá interpretando al veterano del FBI Robert Chesney en la serie Hulu próxima a estrenarse THE LOOMING TOWER, basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Lawrence Wright que narra los eventos que condujeron a los ataques del 11 de septiembre. Recientemente, el actor acaba de rodar el thriller de espionaje dirigido por Francis Lawrence, MARBLE, basada en la novela de espionaje de Jason Matthew. Adicionalmente, se lo verá en la próxima THE LAND OF STEADY HABITS, escrita y dirigida por Nicole Holofcener. También interpretó un rol fundamental en MOLLY'S GAME, dirigida por Aaron Sorkin y co protagonizada junto a Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan en WILDLIFE, que marca el debut dictatorial de Paul Dano.

ALICIA SILVERSTONE Madre de Martin

Alicia Silverstone es conocida especialmente por su papel en CLUELESS que definió toda una generación. Por su trabajo, ha sido nominada a los premios Emmy y Globo de Oro y ha ganado el premio de la asociación National Board of Review. Habitualmente muy activa y con buenos contactos dentro de las comunidades políticas, científicas y, por supuesto, actoral, Silverstone es una comprometida activista.

Silverstone protagoniza la serie de comedia próxima a estrenarse AMERICAN WOMAN, basada en la vida del productor de THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS, Kyle Richards. En 2016, Silverstone rodó las películas independientes KING COBRA, junto a James Franco y Garrett Clayton; WHO GETS THE DOG, con Ryan Kwanten; y CATFIGHT, con Anne Heche y Michelle Oh. Además, protagonizó en la producción de verano de OF GOOD STOCK para la compañía de Teatro de Manhattan.

ACERCA DEL DIRECTOR

YORGOS LANTHIMOS

Director, Co escritor, productor

Nacido en Atenas, Grecia, Yorgos Lanthimos ha dirigido una cantidad de videos de danza en colaboración con coreógrafos griegos, además de comerciales de TV, videos musicales, cortos y obras de teatro.

KINETTA, su primera película cinematográfica, que se exhibió en los festivales de cine de Toronto y

Berlín y recibió grandes elogios de la crítica.

La segunda película de Lanthimos DOGTOOTH ganó el Un Certain Regard Prize en el Festival de Cine de Cannes de 2009, seguido de numerosos premios en diferentes festivales alrededor del mundo. Además, en 2011 fue nominada al premio de la Academia® a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

ALPS ganó el Osella al Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia de 2011 y a la Mejor Película en el Festival de Cine de Sydney de 1012.

Su primer largometraje en inglés THE LOBSTER fue presentado en competición en el Festival de Cine de Cannes Edición 68 y ganó el Premio del Jurado. Además, en 2015 ganó los premios European Film Awards (EFAs) al Mejor Guion y Al Mejor Diseño de Vestuario. En 2017, fue nominada al premio de la Academia® al Mejor Guion Original.

En la primavera de 2017, Lanthimos filmó su quinta película en Inglaterra, THE FAVOURITE, protagonizada por Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman. La película está ambientada en la Inglaterra del Siglo XVII, durante el reinado de la reina Ana.