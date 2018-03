Extraordinario: Critica: Wonder

Extraordinario es un drama exquisito y encantador con un desarrollo muy emotivo, pero no sensiblero.



El elenco completo realiza un trabajo magnífico, los personajes son sólidos y están bien delineados, y la narración atrapa al espectador desde el primer fotograma.



Lo más importante aquí, es que si bien, la historia toca tus partes más sensibles, lo hace por lo que cuenta en si, y no porque está buscando la lágrima fácil o porque quiere hacerte llorar a cualquier precio.



El final se puede decir que es previsible, pero no por falta de ideas o torpeza, sino porque creo que ningún espectador desearía encontrarse con otro final.



Encantadora historia para disfrutar en familia.

Cintia Alviti

