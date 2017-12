La batalla de los sexos: Critica: Battle of the Sexes

La batalla de los sexos es una interesante propuesta fílmica sobre la rivalidad existente entre los tenistas Bobby Riggs y Billie Jean King que entretiene de principio a fin.



El guión no sólo se mete en la historia del legendario partido del año 1973, sino que va más allá contando una historia romántica: la de Billie descubriendo una nueva faceta en el amor. Ambas temáticas están muy bien entremezcladas y balanceadas, logrando que el interés no decaiga nunca a pesar de que lo que se cuenta es bastante reiterativo.



Las interpretaciones de Emma Stone y Steve Carell son excelentes y opuestas, destacándose ella con un gran trabajo interno (puro sentimiento) y él con una muy buena composición externa.



Una atrapante película basada en hechos reales que no podés dejar escapar.

Cintia Alviti

