La Navidad de las madres rebeldes: Critica: A Bad Moms Christmas

La Navidad de las madres rebeldes en la típica comedia navideña norteamericana con enredos familiares y un tanto guarrita, donde más de una hija o madre se va a encontrar reflejada.



Si te relajás, no le buscás la quinta pata al gato, disfrutás de los chistes buenos y dejás pasar sin penalizar los que no funcionan, lo vas a pasar bien.



Al lado de otras desfachatadas comedias hollywoodenses, ésta es muy buena en el sentido que por lo menos tiene un historia bien armada con principio, desarrollo y fin, y no es un rejunte de gags y groserías sin ton ni son.



Personajes estereotipados, previsible, desenlace edulcorado, bla, bla, bla, pero divertida.

Cintia Alviti

