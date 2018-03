La Reina del Miedo: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Valeria Bertuccelli

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

La Reina del Miedo es la primera película de Valeria Bertuccelli como guionista y directora (en co-dirección con Fabiana Tiscornia) y cuenta la historia de Robertina, una exitosa actriz interpretada por Bertuccelli, que está a solo un mes de estrenar su esperado unipersonal teatral.

Pero en lugar de encarar los preparativos como correspondería para semejante evento, vive evadiendo sus responsabilidades en un estado de ansiedad constante.

Cuando la situación personal de un amigo la lleva a irse lejos de casa por unos días, Robertina ve en perspectiva su vida absurda y entiende que a veces es preciso perderlo todo para ser uno mismo.

El elenco lo completan Diego Velázquez, Gabriel Goity, Darío Grandinetti, Mercedes Scapola y Sary López.

La Reina del Miedo, ópera prima de Valeria Bertuccelli, tuvo su estreno internacional dentro de la sección World Cinema Dramatic Competition, en el prestigioso Festival de Cine de Sundance en los Estados Unidos, donde fue distinguida con el premio a Mejor Actriz de Ficción Internacional.

El film es una producción de Rei Cine y Patagonik, en coproducción con Marcelo Tinelli. Fue producida en asociación con la compañía danesa Snowglobe, Vaino Rigozzi, Popartsmusic y Cacodelphia Casa de Cine. Cuenta con el apoyo especial de PROSEGUR. Su distribución estará a cargo de Buena Vista Internacional.

El Festival de Cine de Sundance -con sede en Park City, Salt Lake City, en el estado de Utah, Estados Unidos- es considerado como uno de los foros más representativos para el cine independiente, habiendo presentado a la audiencia del mundo películas como Boyhood, Beasts of the Southern Wild, Whiplash, Little Miss Sunshine, Perros de la Calle, Precious, entre otras.

FICHA TÉCNICA

REI CINE y PATAGONIK en co producción con Marcelo Tinelli presentan LA REINA DEL MIEDO

Dirección: Valeria Bertuccelli - Fabiana Tiscornia.

Guión cinematográfico: Valeria Bertuccelli.

Productores: Santiago Gallelli, Matias Roveda, Benjamin Domenech, Juan Pablo Galli, Juan Vera y Christian Faillace, en co producción con Marcelo Tinelli.

Productores asociados: POPARTMUSIC, Vaino Rigozzi, Productora MG, Fundación Ernesto Sábato.

Elenco: Valeria Bertuccelli, Diego Velázquez, Sary López, Puma Goity y Darío Grandinetti.

Con el apoyo del INCAA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo especial de Prosegur.

Productor Ejecutivo: Juan Lovece

Fotografía: Matías Mesa (ADF SOC)

Arte: Mariela Rípodas

Música Original: Gabriel Fernández Capello y Hector Castillo

Montaje: Rosario Suárez (SAE)

Sonido: Guido Berenblum (ASA)

Asistencia de Dirección: ​Federico D´Auria

Jefe de Producción: Germán Garrido

Casting: Maria Laura Berch

Vestuario: Andrea Mattio

Maquillaje: Marisa Amenta

Peinado: Néstor Burgos

Distribución: Buena Vista Internacional