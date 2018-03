Mas alla de la montaña: Critica: The Mountain Between Us

Más allá de la montaña es una película que sólo puede llegar a gustarte si cuando vas a verla tenés bien en claro que el romance pesa más que la supervivencia, ya que si no vas a salir muy desilusionado.



La venta que se hace de esta película da toda la apariencia de que su trama consiste en mostrar la gran lucha por sobrevivir, pero nada más lejos de ello, ya que no hay prácticamente nada que ponga realmente en tensión al espectador, el conflicto es casi siempre el mismo, y no hay nervio ni adrenalina.



Por eso creo que es fundamental para poder disfrutar de la misma tener en claro que vas a ver una historia de amor que nace en un accidente aéreo, y que la lucha por sobrevivir en esta oportunidad no interesa demasiado.



Un film un tanto regular con mediano interés.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data