Mudbound, el color de la guerra: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Mudbound

SINOPSIS

Ambientada en los campos de algodón del sur de EEUU, MUDBOUND, de Dee Rees, narra una historia épica sobre dos familias enfrentadas entre sí por una despiadada jerarquía social, pero unidas por las tierras de cultivo que comparten en el delta del Mississippi.

MUDBOUND se centra en la familia McAllan, que recién llega de la tranquila civilidad de Memphis y no está preparada para las duras demandas de la agricultura.

A pesar de los extravagantes sueños de Henry (Jason Clarke), su esposa Laura (Carey Mulligan) lucha por mantener la fe en la empresa perdedora de su marido. Mientras tanto, Hap y Florence Jackson (Rob Morgan, Mary J. Blige), aparceros que han trabajado la tierra por generaciones, luchan valientemente para construir su pequeño sueño a pesar de las rígidas barreras sociales que enfrentan.

La guerra amenaza los planes de las familias cuando sus seres queridos, Jamie McAllan (Garrett Hedlund) y Ronsel Jackson (Jason Mitchell), regresan y forjan una amistad, cercana pero incómoda, que desafía la brutal realidad del ambiente racista del Sur en el que viven.

Basada en la novela de Hillary Jordan, el guión de MUDBOUND fue escrito porVirgil Williams y Dee Rees, quien también estuvo a cargo de la dirección.

Mudbound, el color de la guerra, es un drama sureño sobre el racismo ambientado en los años 40 que está realizado en forma magistral. La atención del espectador es captada en forma inmediata desde el comienzo de la proyección, y a medida que va avanzando la historia lo va cautivando cada vez más y más, hasta conducirlo a un desenlace que no lo desilusionará. El guión está muy bien tejido como para que el interés nunca decaiga, haciendo indignar y emocionar al público en forma constante y equilibrada. La brillante interpretación de todos los actores, sin excepción, engalana a cada uno de los ricos y muy bien definidos personajes. Una excelente película que no podés dejar escapar

ACERCA DE LOS PERSONAJES

Tanto la novela, como el guión de MUDBOUND están inundados de personajes exquisitos que se mezclan y entrelazan de maneras profundas. Henry McAllan es un aspirante a terrateniente de Memphis que trae a su esposa Laura, educada pero inocente, al Delta del Mississippi, donde compra tierras para cumplir el sueño de su vida. Jamie, su hermano menor de espíritu libre, satisface sus ambiciones literarias y de actuación en Ole Miss hasta que se desata la guerra y se dirige al extranjero para derrotar a los nazis como piloto de combate. Henry, que tiene poca experiencia en el trabajo de la tierra, confía en su vecino aparcero, Hap Jackson, cuyo hijo mayor Ronsel también ha ido a la guerra como piloto dentro del escuadrón de combate de negros del General Patton, llamado las Panteras Negras.

Laura, mientras tanto, lucha con la naturaleza y los elementos mientras trata de mantener a su familia unida en medio de los reveses de Henry, incluyendo su padre blanco Pappy, defensor de la supremacía de la raza blanca, quien comparte una pequeña cabina con los niños McAllan. Con el tiempo, Laura entabla una relación laboral con Florencia, la mujer de Hap, de voz suave, pero fuerte y comprensiva.

Al regresar del combate, Jamie y Ronsel afianzan una afinidad debido a los traumas que comparten de la época de la guerra. Ambos hombres acaban de librarse de los horrores del combate, pero como la tensión racial en el Sur Profundo prevalece, Ronsel se encuentra a sí mismo como un ciudadano de segunda clase.

Los productores Sally Jo y Carl Effenson colaboraron con Williams en el desarrollo de la adaptación, profundizaron los temas de la pérdida y la inocencia en la historia del doloroso regreso a casa de Jamie y Ronsel y distribuyeron las voces de los personajes principales que en la novela se limitaban a sus propios capítulos respectivos. "Sin esa distribución, estos personajes no se habrían vuelto esféricos en la pantalla", dice Williams. También hizo que el final fuera menos ambiguo en términos del destino de Ronsel. "Yo soy una minoría y hay demasiados niños que conforman una minoría sin papás", añade. "Ronsel necesitaba un final muy específico, de lo contrario, en mi opinión, no iba a emerger como un héroe".

Con respecto al repugnante personaje de Pappy McAllan, después de varias conversaciones con el autor, Williams decidió hacer de Pappy un personaje más central en el diverso espectro de jugadores de MUDBOUND. "De un lado, tienes a Ronsel representando al personaje más puro, y en el extremo opuesto tienes a Pappy, personificando el odio racial extremo", dice Williams. "Lo escribí para que fuera una persona no humana, sin lógica ni raciosinio, porque así es el racismo, en mi opinión. No hay razón para el tipo de odio de Pappy".

Williams conservó muchos de los elementos de la historia que Jordan había introducido en su libro, sólo se desvió en el estado de ánimo específico que creó para cada personaje principal para que la adaptación fuera más cinematográfica. "Cuando estamos en lo de Jamie, por lo general hace frío y está húmedo y más a menudo es de noche", dice Williams. "Traté de escribir claustrofóbico para Ronsel, caluroso y sudoroso, para que pudiéramos sentir su opresión. Henry es todo acerca de la tierra, por eso lo escribí alto y grandote, por lo que se sentía pequeño frente al enorme paisaje de la granja. A Laura le dí un toque de romanticismo, pensando en las antiguas estrellas de cine, y Hap y Florence comparten un estilo visual similar, mucha luz solar, brillo y calidez".

Williams completó su borrador final en 2014, y el guión comenzó a rotar por la industria hasta que cayó en manos del productor Cassian Elwes, cortesía de Carl Effenson, quienes comenzaron a producir la película juntos. "Es una película importante en su representación del conflicto racial entre blancos y negros, que sigue siendo vital y relevante en los Estados Unidos de hoy", dice Elwes. "Mucho no ha cambiado en términos de dónde se encuentra actualmente el país (respecto de las relaciones raciales) y dónde se encontraba hace 50 años".

LA ADAPTACIÓN DEL MATERIAL

Antes de que MUDBOUND fuera una película, era un éxito literario de la novelista Hillary Jordan, quien reside en Brooklyn. La novela se publicó con gran éxito en 2008 y luego alcanzó el status de best-seller en todo el mundo. La novela, que narra la historia de dos familias que trabajan en un campo de algodón en el delta del Mississippi mientras la Segunda Guerra Mundial rabia en el extranjero, entrelaza la lamentable situación de los blancos McAllan, dirigidos por el terrateniente quijotesco Henry y su nueva esposa Laura, y de los negros Jackson, cuyo aparcero patriarca Hap trabaja ardientemente en pos de una vida mejor para su clan. Las familias comparten una causa común cuando los condecorados héroes de guerra Jamie McAllan y Ronsel Jackson regresan al delta, Jamie como piloto de la fuerza aérea y Ronsel como integrante de un batallón del ejército. Los jóvenes veteranos entablan una impensada amistad en un ambiente de Jim Crow, donde la segregación racial está firmemente arraigada en la sociedad.

MUDBOUND estaba inspirada en las historias de la familia de la madre de Jordan sobre un año que pasaron en una granja aislada, sin agua corriente y sin electricidad. Con el tiempo, la historia creció hasta abarcar temas más serios y más profundos, los cuales fueron abordados por el guionista Virgil Williams y la escritora y directora Dee Rees en su guión repleto de emociones.

Definido en base a varias de las voces distinguidas que representan las dos familias, en su encarnación cinematográfica, MUDBOUND está llena de vida y de humanidad y encuentra el amor, la esperanza y la aceptación en medio del dolor y de la lucha en la Norteamérica rural de los años 40. Asimismo, resuena en el presente con las conmovedoras súplicas urgentes por la aceptación racial y la causa común, simbolizadas aquí por el fuerte vínculo entre Jamie y Ronsel.

LA SELECCIÓN DEL REPARTO

La revelación del variado elenco de MUDBOUND se convirtió en una de las muchas sugerencias de Rees: Quería que la Reina del Hip-Hop Soul interpretara a Florence Jackson. Sin embargo Mary J. Blige nunca hizo ninguna prueba para su papel, se le envió el guión a su agente, y eso fue todo lo que se requirió. Rees les recordó a sus productores que aunque Blige nunca había actuado en este ámbito, no era ajena a las cámaras; la artista es una fuerza imponente en la comunidad afroamericana, y Rees consideraba que podría llevar a MUDBOUND a un público mucho más amplio.

Rees consideraba que Blige, conocida por sus álbumes y canciones con alma, como también por sus actuaciones en vivo profundamente confesionales, era más que capaz de trasladar su franca sinceridad a la gran pantalla. "Dee estaba segura de que el sentimentalismo de Mary se reflejaría en su actuación si la presentábamos como Florence, a pesar de su limitada experiencia en la actuación", dice King. "Después de haber visto a Mary en vivo, tanto en grandes como en pequeños lugares, coincidía con Dee. Cuando veas la película, Mary está casi irreconocible, con respecto a su carrera musical. La actuación que brinda lo va a colocar en un sitio completamente nuevo como actriz".

"Desaparece en el papel de Florence, convirtiéndose en otra persona. Está realmente deslumbrante", dice Elwes.

Para Blige, actuar -así como cantar- se convirtió en un asunto transformador, que no llegó libre de obstáculos ni desafíos. "Lo que mucha gente no sabe de mí es que soy tímida, y como actriz no siempre doy lo que necesito al personaje", dice Blige. "Actuar es un reto porque tienes que bloquear quién eres para convertirte en otra persona, y Florence no tiene nada que ver con Mary J. Blige. Llegué a aprender que no podía ser tímida -tuve que dejar ir a Mary. Al final fue muy bueno para mí porque me ayudó a adquirir más confianza en la vida".

Para el papel de Laura McAllan, una mujer consolidada pero soltera que se ve inmersa en una vida marital rústica que jamás imaginó, Rees eligió a la nominada al premio de la Academia® Carey Mulligan, la actriz británica que comenzó su carrera interpretando a Kitty Bennet en la adaptación de Joe Wright de Pride & Prejudice antes de pasar a protagonizar An Education, por la que fue nominada a un Oscar®.

"Buscaba a alguien que dejara de lado la vanidad y se arrojara físicamente a este papel de Laura McAllan -quería alguien que masticara el polvo y se pusiera de pie con firmeza", dice Rees. "El personaje de Laura está enfrentado con la tierra al igual que los demás personajes, pero tiene una manera muy particular de lidiar con todo, algo que Carey capta por de más".

No ajena al drama de época, Mulligan se puso a la altura de interpretar a una ama de casa rural del sur que lucha para adaptarse a la vida de la agricultura. "Laura está definitivamente hecha de material duro y creo que en gran parte es capaz de hacer frente a la necesidad de hacer que la vida sea soportable para sus hijos, a quienes adora", dice Mulligan. "Es una mujer común que vive dentro de las limitaciones que presenta ese momento tan particular de la historia. Está en contra del racismo y de la injusticia de la época, y forja un fuerte vínculo con su vecina negra, ya que reconoce que son mujeres y madres. Después de todo, no son tan diferentes a pesar de lo que la sociedad les diga".

Jason Clarke, que comenzó su carrera en la televisión australiana antes de protagonizar películas de acción y de guerra, incluyendo Zero Dark Thirty y Dawn of the Planet of the Apes, fue seleccionado para el papel de Henry McAllan, el agricultor terrateniente que se convierte en aparcero luego de que su huraño padre, interpretado por Jonathan Banks, se deshace de las tierras pertenecientes a la familia. Cuando Henry compra su propia tierra, se libera de los otros aparceros blancos, y se queda sólo con los Jackson para cultivar la tierra gracias a la honestidad y fiabilidad de Hap.

MUDBOUND atrajo a Clarke por su historia y ambientación y por su visión única de la historia mundial tanto desde el punto de vista de la Norteamérica rural como desde una perspectiva europea más globalista durante las escenas de guerra. "Si bien está ambientada en una época complicada, ese momento es muy importante en el contexto de la historia", dice Clarke. "Tanto la novela como el guión son épicos en el terreno que abarcan, pero al mismo tiempo son profundamente íntimos en términos de llevar al espectador a la vida de la gente que cuenta la historia".

Para prepararse para le papel, Clarke escuchó charlas grabadas por la historiadora norteamericana Shelby Foote, leyó libros sobre el Sur, incluyendo las novelas de William Faulkner, y vio el famoso documental de los hermanos Burns sobre la Guerra Civil norteamericana. Para familiarizarse mejor con la Primera Guerra Mundial, en la que Henry luchó y regresó a casa con una cojera permanente, Clarke leyó relatos personales de sobrevivientes de las trincheras. Además, emprendió un viaje de una semana con Garrett Hedlund a través del sur rural, desde Memphis a Nueva Orleans. En el camino, hablaron con los granjeros del algodón y con los habitantes de la zona.

Para el papel de Ronsel Jackson, Rees fue aún más lejos y seleccionó al talento en ascenso Jason Mitchell (Detroit, The Disaster Artist, Kong: Skull Island), quien maravilló con su retrato de Eazy E en la película biográfica de

2015 Straight Outta Compton. "En esa película hay una escena en la que rompe en llanto con otro hombre, y ahí Jason me ganó", dice Rees. "Cuando ves actores que pueden llorar juntos y expresar el amor que comparten el uno con el otro, sabes que pueden aportar profundidad y sensibilidad a un personaje. Jason lo vuelve a hacer con Ronsel, le da intensidad y una calidad que estalla. Cuando regresa de Europa, todavía puedes ver la guerra en sus ojos".

El centro de la historia de MUDBOUND está conformada por la audaz y provocativa amistad de Ronsel con su compañero de combate Jamie McAllan, interpretado por Garrett Hedlund. "Sus mundos se están desarrollando exactamente en paralelo, pero no hay prejuicios en la representación de la amistad en esta película", dice Mitchell. "Te sientas con la familia blanca y te sientas con la familia negra. Jamie y Ronsel van a pelear en esta guerra que los cambia para siempre. Pierden amigos cercanos y se hacen más fuertes. Fue interesante ver cuánto amor dos personas pueden llegar sentir la una por la otra después de experimentar las mismas dificultades".

El hecho de interpretar a Pappy McAllan forzó a Banks a considerar la idea de que, aunque en menor medida, el intenso racismo de su personaje sigue existiendo en Estados Unidos. "Estoy seguro de que todavía hay Pappys por todos lados, incluso si no me codeo con ellos", dice Banks. "Parte de ese odio virulento ha desaparecido, pero lo inimaginable permanece -los asesinatos que se llevaron a cabo, como uno puede ver en las famosas fotografías de linchamientos, con niños sonriendo y posando debajo de los cuerpos colgando- esa clase de aberración es imborrable. Esos fueron hechos aislados y muy particulares -sólo fueron los capturados en las fotografías".

COMENTARIOS DE LA DIRECTORA

MUDBOUND trata sobre las clases sociales, la amistad y la interminable lucha contra "la tierra". Si bien está ambientada en el Sur de la posguerra (II Guerra Mundial), en realidad, la abordé como una historia pionera y, en varios sentidos, escenifiqué visualmente la narración como un western. El paisaje que sirve de fondo para los personajes se siente personificado: el barro, la lluvia y el sol continuamente en su contra en su lucha por avanzar.

Al igual que las discusiones de raza y desigualdad en este país, las familias McAllan y Jackson están eternamente sumidas en el lodo brutal de sus propias preconcepciones sobre sí mismos y el intolerante orden social jerárquico que Estados Unidos les impone. Para cada pequeño logro que los personajes son capaces de alcanzar en su comprensión del mundo o en su relación con los demás, siempre hay un revés mayor en el frente circunstancial que los sumerge de nuevo en la duda y la lucha.

MUDBOUND explora lo que significa no poder regresar a casa, es acerca de cómo la familia, inconscientemente, puede hundirte. MUDBOUND se adentra en lo que significa ser ciudadano, de un país, de un lugar, de la tierra misma.

BIOGRAFÍA DE LOS CINEASTAS Dee Rees (Directora/Co escritora)

La escritora y directora Dee Rees es alumna del programa de postgrado de cine de la Universidad de Nueva York y miembro del Sundance Screenwriting & Directing Lab.

La película de Dee de HBO, ganadora del premio Emmy, BESSIE (2015), estaba protagonizada por Queen Latifah como la legendaria cantante estadounidense de Blues y fue nominada a un total de doce premios Emmy, incluyendo las nominaciones individuales de Dee en la categoría Escritura Sobresaliente y Mejor Guión para una Serie Limitada. BESSIE también fue nominada a cuatro premios Critics' Choice, y Dee ganó el premio Director's Guild of America Award 2016 por su Destacado Logro en Películas para Televisión y Miniserie, así como el premio NAACP Image por su Excelente Dirección en una Película de televisión.

El primer largometraje de Dee, Pariah, protagonizado por Adepero Oduye y Kim Wayans, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2011, y fue honrado con el premio a la Excelencia en la Cinematografía en el marco de la Competencia Dramática Estadounidense del festival, y luego fue lanzado por Focus Features. Pariah ganó numerosos premios incluyendo el John Cassavetes en la entrega de premios Independent Spirit (2011), el Gotham Award a la Mejor Directora Revelación (2011), el GLAAD Media al Estreno de Cine Limitado Sobresaliente (2012) y recibió siete nominaciones a los premios NAACP Image en las categorías Película Sobresaliente, Dirección Sobresaliente y Guión Sobresaliente y ganó el premio a la Película Independiente Sobresaliente. Asimismo, en 2013 Pariah también le valió a Dee un lugar en la lista '10 Directores dignos de ver' del New York Times.

Previamente, en 2008 Dee fue seleccionada como miembro del Renew Media Arts del Instituto Tribeca y apareció como una de las 25 Caras Nuevas del Cine Independiente en Filmmaker Magazine. En 2011 fue nombrada Artists Fellow de Estados Unidos y entre sus notables trabajos figuran Yaddo y The MacDowell Colony.

Dee Rees nació y se crió en Nashville, Tennessee y, en la actualidad, reside en Nueva York.

Virgil Williams (Co escritor/Productor Ejecutivo)

MUDBOUND marca el debut de Virgil Williams como guionista de largometraje. Williams posee un extenso curriculum en televisión, habiendo servido como escritor y productor de programas tan aclamados como ER, THE CHICAGO CODE y 24. Más recientemente, escribió y sirvió de productor ejecutivo de las seis temporadas de la exitosa serie de CBS, CRIMINAL MINDS.

A principios de este año, firmó un acuerdo de dos años con Universal Television para desarrollar nuevas series para la televisión abierta, para el cable y para los servicios de streaming. Nacido y criado en Chicago, ciudad que cuenta con una notoria y larga historia de tensión racial, a menudo vuelca en sus guiones sus experiencias tras haber crecido allí como un niño bi racial. Es egresado de la Universidad del Sur de California. Asimismo, le da crédito a la "Ciudad de Grandes Hombros" por haberle proveído la fuerza y la tenacidad que ha utilizado para crear una carrera en Hollywood.

Chicago es una ciudad notoriamente segregada, con una larga historia de tensión racial, y de chico Virgil aprendió las complejidades de ser bi-racial. Con una mezcla de latino y negro, Virgil asistió a escuelas privadas, lo que significa que creció con niños blancos, en su mayoría ricos. Por lo tanto, basta con decir que toda su vida ha convivido con el cruce de colores y las líneas de las clases, encajando en todas partes, aunque sin encajar en ninguna.

Virgil comenzó su carrera como actor infantil trabajando en comerciales y en el escenario legítimo. Pero cuando fue elegido como un huérfano para la película THE BLUES BROTHERS le picó el bichito de Hollywood y su vida cambió para siempre. Después de graduarse de la prestigiosa Escuela Latina de Chicago, asistió a la Universidad del Sur de California con la esperanza de unirse a su escuela de cine, pero el rechazo de ese programa fue la primera prueba de la realidad de Hollywood. Así que mientras estudiaba comunicación, obtuvo pasantías tanto en New Line Cinema como en Orion Pictures y fueron estas experiencias las que lo expusieron al arte y al negocio de la escritura de guiones.

Después de la universidad, Virgil consiguió un trabajo como asistente de escritura de la serie de televisión de Warner Bros., LOIS & CLARK THE NEW ADVENTURES OF SUPERMAN, para luego llegar a su primer trabajo de escritura profesional en la primera temporada del exitoso show de Fox 24 , para la que trabajó y escribió episodios para las tres primeras temporadas. Luego escribió y produjo las últimas cuatro temporadas del legendario drama médico ER, así como en el aclamado drama de Fox, THE CHICAGO CODE. Entre las temporadas del personal, Virgil desarrolló una serie de televisión para Fox junto con el productor Todd Black (Escape Artists) y el productor ejecutivo Denzel Washington. Si bien la serie nunca se filmó, trabajar con el ganador del Oscar® e ícono de Hollywood solo fortaleció la determinación de Virgil.

Virgil acaba de cerrar un acuerdo general de dos años con NBCUniversal. Durante las últimas seis temporadas, ha servido de escritor y co-productor ejecutivo de la exitosa serie de CBS, CRIMINAL MINDS. Sin embargo, recientemente abandonó el programa para dedicarse a sus propios proyectos y acaba de firmar un acuerdo global de dos años con NBC / Universal TV.

ACERCA DE LOS ACTORES

Jas on Clarke (Henry McAllan)

Nativo de Australia, Jason Clarke ha surgido en los EE. UU. con una lista de actuaciones, tanto en cine como en televisión, por las que ha sido aclamado por la crítica. Más recientemente, se lo vio en EVEREST, de Baltasar Kormákur, en el papel del neozelandés Rob Hall, junto a Josh Brolin y Jake Gyllenhaal. La película se basa en la historia real del trágico desastre del Monte Everest de 1996. Asimismo, participó junto con Emilia Clarke y Arnold Schwarzenegger en el nuevo lanzamiento de la franquicia Terminator, TERMINATOR: GENISYS, por Paramount.

Además, Clarke formó parte del elenco de KNIGHT OF CUPS, de Terrence Malick, protagonizada por Christian Bale, Cate Blanchett y Natalie Portman. También protagoniza ALL I SEE IS YOU, de Marc Forster, junto a Blake Lively. La historia se centra en cómo la relación de una mujer ciega con su marido cambia cuando recupera la vista y descubre inquietantes detalles sobre su matrimonio.

Del mismo modo, se lo verá en la película de drama de época, MUDBOUND, de la directora, Dee Rees, junto a Carey Mulligan y Garrett Hedlund. La película se presentó en el Festival de Cine de Sundance de 2017.

Jas on Mitchell (Ronsel Jackson)

Solo en los últimos cinco años, Jason Mitchell ha ido ganando reputación como actor en ascenso. Especialmente, se ha ganado los elogios de la crítica por su papel del icónico "Eazy E" en la película biográfica de Universal (2015) STRAIGHT OUTTA COMPTON, dirigida por F Gary Gray. Protagonizada junto a Paul Giamatti, Jason venció a la competencia de todo el país por este codiciado papel, ganó el premio de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos al Mejor Actor de Reparto, además de compartir nominaciones al premio Screen Actors Guild con sus compañeros de elenco al Mejor Reparto, así como al premio Critics Choice. Además, recibió el premio "Rising Star Award" en el Festival de Cine Internacional de Variety y San Diego en septiembre de 2016 por su labor en cine.

Más recientemente, Jason protagonizó junto a su co estrella de Compton Corey Hawkins, así como Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson y Brie Larson, para luchar contra King Kong en Kong: Skull Island, de Warner Bros. que se estrenó en marzo de 2017.

Previamente, Jason formó parte del elenco de BARRY de Vikram Gandhi para Netflix, la historia de los días universitarios de Obama en la ciudad de Nueva York. Además, recientemente terminó con la producción de MUDBOUND, de Dee Rees, que fue rodada en Nueva Orleans y recibió elogios de la crítica en el Festival de Cine de Sundance.

M a r y J. Blige (Florence Jackson)

La icónica cantante, compositora, actriz y humanitaria, ganadora del premio Grammy®, Mary J. Blige, es una figura de inspiración, transformación y fortaleza que la convierte en una de las voces que definen la era de la música contemporánea. Con una trayectoria de ocho álbumes multi platino, nueve premios Grammy® (más 32 nominaciones asombrosas), una nominación al Golden Globe® en 2012 y cinco American Music Awards, Blige es una superestrella mundial. Además, en los años subsiguientes, la cantante y compositora ha atraído a una base de seguidores sumamente leales, responsable de impulsar las ventas mundiales de más de 50 millones de álbumes.

Nacida en el Bronx, Nueva York, Blige comenzó a atrapar a la gente con su voz conmovedora cuando a los 18 años (1989) firmó con Uptown Records de Andre Harrell y se convirtió en la artista femenina más joven y la primera distribuida por la marca MCA. Influenciada de muy pequeña por la música de Aretha Franklin, Chaka Khan y Gladys Knight, Blige impuso su propio estilo arraigado en lo urbano, que fusiona el hip-hop, el soul, con letras honestas y francas, a la vanguardia con su álbum debut de 1992, What's the 411? El conjunto multi platino, producido por Sean "Diddy" Combs, rápidamente generó varios éxitos, incluidos dos números No. R & B No. 1: You Remind Me y Real Love.