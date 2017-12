Ole el viaje de Ferdinand: Critica: Ferdinand

Olé, el viaje de Ferdinand, es una película animada que no ofrece nada original en cuanto a su técnica completamente convencional, y con una historia no del todo grata para los niños.



Si bien el toro es muy simpático, sobre todo cuando es ternero, lo que se cuenta, no lo es, pues este agradable animalito está destinado, al igual que los demás que viven con él, a las corridas de toros de Madrid, por lo tanto, en una época donde ya no es bien visto los animales en los circos o en los zoológicos, estamos llevando a los niños al cine para ver un cuento donde se los cria para morir en un espectáculo.



Y no solo ésto, sino que además muestran como algunos más débiles terminan en el matadero y como sus compañeros se la rebuscan para entrar al mismo y poder rescatarlos. El desenlace felizmente no es trágico, pero es irreal y hecho como a las apuradas.



Una película de agradable visión siempre y cuando sepas que tus chicos no van a sufrir o sentirse incómodos por lo que mencioné antes.

Cintia Alviti

