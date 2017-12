Ole el viaje de Ferdinand: Sinopsis, elenco, ficha: Ferdinand

SINOPSIS

La historia de Ferdinand, un toro gigante al que le gustan más las flores que pelear, ha capturado los corazones de millones de personas desde que fue contada por primera en "The Story of Ferdinand", del autor Munro Leaf y el ilustrador Robert Lawson, publicada en 1936.

Una versión afectuosa y encantadora de cómo las apariencias pueden ser engañosas (o, por qué no deberías juzgar a un toro por sus cuernos), el mensaje de amor y aceptación del libro ha resonado durante décadas. Ahora, esta temporada navideña, una nueva generación de cinéfilos podrá disfrutar una encantadora película familiar animada por computadora inspirada en la clásica historia, cuando OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND, de 20th Century Fox Animation y Blue Sky Studios, sea estrenada en cines de EE. UU el 15 de diciembre.

Dirigida por el nominado al Premio de la Academia® Carlos Saldanha, creador y director de la serie de RIO y director de múltiples películas de ICE AGE, OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND se centra en las aventuras de un toro amante de la paz (voz de John Cena), quien es adoptado por un agricultor amoroso y su hija. Sin embargo, su vida idílica cambia después de ser confundido por una bestia malvada y es llevado al último lugar de la tierra donde querría estar, un campo de entrenamiento para toros de lidia. Pero Ferdinand está determinado a regresar a casa.

A lo largo del camino, el compasivo animal hace muchos amigos y les cambia la vida a todos aquellos que conoce. Pero todavía hay un gran obstáculo que tendrá que superar…en la escena culminante de la película, Ferdinand tiene que enfrentarse al torero El Primero frente a una plaza atestada de gente, pero de manera valerosa se mantiene fiel a su naturaleza pacífica, e inspira a todos a su alrededor.

El plan para llevar la historia de Ferdinand a la pantalla grande comenzó hace más de seis años, cuando Saldanha todavía estaba trabajando en RIO 2. "Estaba muy emocionado cuando me enteré de que Fox y Blue Sky estaban pensando en desarrollar una película basada en el libro", recuerda Saldanha. "Ya lo había leído y quedé enamorado de la historia y de su mensaje maravilloso de aceptación y diversidad. Pensé que este era el momento idóneo para tomar este adorable librito y desarrollarlo para convertirlo en una película familiar para las audiencias actuales".

Para Lori Forte, productora veterana de Blue Sky Studios, la película ofrecía la oportunidad de reunirse con Saldanha, quien había trabajado con él en las primeras tres películas de ICE AGE. "Carlos tenía ganas de hacer un filme que tuviera un toro como personaje principal", recuerda Forte. "Me encantó haber trabajado con él en las películas de ICE AGE. Sabía que le tenía mucha pasión a este proyecto, y su gran amor por la historia y sus mensajes también me inspiró y a todo aquel a su alrededor".

Otra figura importante en la realización de la película fue el productor John Davis, cuyos proyectos de corte familiar incluyen las películas de DR. DOLITTLE y GARFIELD, así como MR. POPPER'S PENGUINS. Davis había estado detrás de los derechos de "The Story of Ferdinand" durante más de diez años, y cuando estuvieron disponibles finalmente, aprovechó la oportunidad de adquirirlos y llevar el proyecto a 20th Century Fox.

"Ferdinand fue uno de los libros clásicos que mi esposa y yo les leímos a nuestros hijos al momento de ponerlos a dormir cuando eran más niños", recuerda Davis. "Vimos de primera mano cómo el mensaje afable del libro, así como el de otros clásicos similares, ilustraron su sentido de identidad y moralidad, y les enseñó la importancia de ser amables con los demás. En el pasado produje muchas películas basadas en propiedades similares por las que mis hijos y yo sentíamos mucha pasión. La familia que tenía los derechos del libro quería que el espíritu de éste se conservara, y yo sabía que el equipo de Fox y Blue Sky le harían justicia a esta historia maravillosa".

El productor Bruce Anderson, quien también trabajó con Saldanha en las dos películas de RIO, dice que OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND le dio la oportunidad de volver a visitar uno de los libros favoritos de su infancia. "Mi mamá era bibliotecaria de una primaria, y este era uno de nuestros libros favoritos para llevarnos a casa", indica. "Siempre me ha tocado una fibra sensible porque aboga por el inconformismo. Te muestra que el mundo está hecho de todo tipo de personas distintas, y es esa diversidad la que nos hace mejores. Cuando eres niño y no eres tan competitivo como tus compañeros de clase, el mensaje de este libro te puede ayudar a encontrar tu camino".

De la Página a la Pantalla Grande

Uno de los retos más grandes para convertir el pequeño libro en un largometraje fue expandir su línea narrativa e introducir nuevos personajes para acompañar al personaje principal durante su travesía. "La historia tiene un inicio y final muy sólidos, así que tomamos esos componentes muy poderosos y creamos este segundo acto que nos ayuda a relacionarnos con Ferdinand", indica Anderson. "Fuimos capaces de pasar más tiempo con él y experimentar su mundo, mientras crece de una manera más contemporánea y con la que nos podamos sentir identificados. También tuvimos la libertad de introducir todos estos personajes coloridos y memorables que no estaban en el libro. Sin embargo, también tuvieron que encajar en este mundo y refrendar el mensaje y sensibilidades de la obra".

Tanto Saldanha como Forte señalan que los mensajes de la propiedad, que cuentan con capas muy profundas, les permitieron expandir la línea narrativa de una manera lógica. "Entre más investigación hacíamos, más evidente era para nosotros que la gente podía interpretar la historia de maneras muy distintas", indica Saldanha. "Nuestra historia tiene un significado más profundo en el mundo complejo en el que todos vivimos actualmente".

Como explica Forte, cuando alargas una historia pequeña, debes de prestar mucha atención para asegurarte que el viaje del héroe, que has incrementado, y todos los secuaces nuevos que has presentado, además de otros personajes, sean tan satisfactorios y adorables como el principal. "Todo mundo trabajó arduamente para cerciorarnos que la película, como un todo, fuera tan universal y perdurable como la historia original que inspiró el proyecto", señala la productora. "Yo estaba muy familiarizada con el libro. Tiene un mensaje tan sencillo y poderoso que es atractivo tanto para niños como para adultos. Desde luego, ese mensaje es tan rotundo en la actualidad como lo fue cuando el libro fue publicado por primera vez en la década de los '30".

"Carlos es un narrador asombroso y un ser humano muy sensible", añade Davis. "Hay mucho corazón en esta película. Los niños pueden sentirse identificados con la idea de tener que dejar la casa para enfrentarse a un mundo adulto más competitivo y menos protector. Ferdinand tiene un conjunto de valores y se adhiere a ellos, aunque el mundo no lo entienda. Al igual que las películas animadas clásicas, OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND apela al inconsciente colectivo y expresa nuestros miedos, ansiedades y sueños. Te pone a pensar de manera muy profunda".

El Viaje a España

Dado que el libro y la película se desarrollan en lugares coloridos e históricos de España, Saldanha y unos cuantos colegas visitaron el país para buscar inspiración visual y fondos auténticos para su proyecto. "Nos sirvió de inspiración la belleza de los paisajes y la arquitectura única de España", comenta el director. "La paleta de color de la película cuenta con muchos tonos terrenales, y es muy distinta a los colores tropicales que usamos en las películas de RIO. Asimilamos la magnífica arquitectura de algunas de las ciudades y viajamos al sur a la encantadora región de Andalucía".

La ciudad de Ronda, situada en la cumbre de una montaña, en la provincia de Málaga, en España, sirvió de inspiración para la locación de la granja donde Ferdinand encuentra la felicidad en forma de Nina, una niña, y su padre. "Queríamos que el arte reflejara la belleza de este mundo", explica Saldanha "Queríamos que las locaciones expresaran las posibilidades de una película animada, pero que también fueran fieles al arte, historia y cultura de España".

El equipo siguió las huellas del viaje de Ferdinand a Madrid, Sevilla y las tierras de cultivo al sur del país. "Aquí, lo viejo y lo nuevo coexisten de una manera hermosa", indica Saldanha. "Hay molinos antiguos y autopistas modernas, así como antiguas ciudades blancas que ofrecen un bello contraste con los elementos modernos de España. Visitamos las haciendas donde crían al ganado y absorbimos todo detalle por pequeño que fuera; la vegetación, los colores, los pueblitos y la gente. También vimos los molinos de La Mancha y la famosa plaza de toros Las Ventas, en Madrid. Todas estas locaciones nos ayudaron a crear un mundo auténtico para nuestros personajes".

Luz y Sombra

Gracias a los avances más recientes en la tecnología de gráficas por computadora, los equipos artísticos y técnicos de Blue Sky fueron capaces de entregar animación que es meticulosa en su atención al detalle -pasando por cada brizna de pasto en el campo, a la textura de los atuendos vibrantes, hasta el juego de luces y sombras en el paisaje de Andalucía.

"Cada año, desarrollamos nuevas versiones del software patentado de rendering en Blue Sky [llamado Estudio CGI]", explica Saldanha. "Hicimos el mejor uso de la tecnología para dejar una gran impresión artística. OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND no es una película con grandes efectos especiales. Nuestro objetivo fue utilizar de la mejor manera la tecnología para generar el diseño visual correcto que estuviera al servicio de la dirección de arte y la iluminación. Todo ha sido ray-traced [técnica de renderingpara generar una imagen al rastrear el camino de la luz a través de los pixeles en un plano de imagen] meticulosamente, y se ve de una manera hermosa. El equipo también tuvo éxito en resolver retos complejos en la representación de las escenas de multitudes. Fueron capaces de lograrlo de una manera muy sutil, para que la tecnología no se viera demasiado obvia en la pantalla".

El productor Bruce Anderson concuerda: "La tecnología nos permitió recrear la misma manera en la que la luz baña los campos en España. Nuestra iluminación y equipos de producción e ingeniería aprovecharon al máximo todo lo que estaba disponible en la caja de herramientas, para darnos la apariencia y atmósfera de ese país. ¡Creo que las imágenes de la película van a provocar que la gente quiera viajar a España!".

Colores Espléndidos y Diseños Dinámicos

El diseñador de producción Thomas Cardone, cuyos créditos en Blue Sky incluyen RIO 2, HORTON HEARS A WHO! y ICE AGE: THE MELTDOWN, se sintió atraído de inmediato a OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND. "El proyecto me llamó la atención al instante porque es una gran historia con tan sólo unos cuantos personajes, lo que te permite generar una sensación de intimidad. Es una historia con mucho corazón".

Cardone indica que al diseñador de personajes Sang Jun Lee se le ocurrió la filosofía para el aspecto físico de Ferdinand, que partió de la personalidad amigable del toro. "Tienes a este personaje bueno, de gran corazón, que es muy grande, pero también muy voluptuoso", explica. "Ferdinand es un toro grande y negro, y no tiene marcas o vestuario, así que su silueta y representación general eran muy importante. También está en la pantalla en la mayoría de las tomas de la película, así que nos esforzamos mucho para precisar su forma y la manera en la que se mueve y se coloca a lo largo de la historia".

Paisajes específicos de la región sureña de España, así como su flora y su fauna, desempeñaron un papel importante en el proceso de inspiración para definir los principios de diseño de la película. "Los cerros ondulantes, los olivos y todas esas curvas extensas estaban en armonía con las curvas delicadas de Ferdinand", explica Cardone. "Cualquier cosa que se le opone es más angular y vertical -como las estructuras hechas por el hombre. Pasa lo mismo con su adversario, El Matador. Los humanos son delgados y más altos de lo que serían en la vida real, así que eso dictó la altura de los edificios, las puertas, los coches…todo a su alrededor. Estas dos ideas, armonía y conflicto, repercutieron en toda la forma y el estilo de la película".

Las emociones internas de Ferdinand también se ven reflejadas en la elección de las locaciones de fondo. Como Cardone explica, la granja en Ronda a la que el toro heroico anhela regresar es representada como un lugar verde y alegre, con muchas flores y vegetación. "Pero el rancho de toros de lidia donde es encerrado tiene una apariencia árida, que también ves en España durante las temporadas más severas", indica.

Los edificios de estuco blanco de la región, junto con sus techos de terracota, también brindan fondos neutrales contra los cuales los artistas juguetearon con memorables toques de color. "Colocamos colores audaces, como una carretilla azul brillante, una cubeta turquesa o un utensilio de granja verde puesto contra un lienzo neutral", recuerda Cardone. "También balanceábamos las composiciones con animales de colores distintos. El color rojo fue reservado especialmente para momentos clave específicos, como las amapolas favoritas de Ferdinand en la granja, los claveles en el ruedo o la capa del matador".

El diseñador de producción señala que todos los elementos artísticos funcionan de manera conjunta para transmitir el mensaje emotivo de la historia. "Creo que esta película tiene un corazón inmenso, así que estaba muy satisfecho con la forma en la que el estilo, el diseño, la iluminación y todos los elementos técnicos unieron fuerzas para servir a un objetivo común".

Llenar la Granja con Voces Familiares y Diversas

Conseguir a los actores y actrices correctos para que le dieran voz a una amplia variedad de personajes memorables en la película, fue uno de los pasos más importantes en ejecutar la visión del director y productores. Gracias a los esfuerzos del veterano director de casting Christian Kaplan, quien ha sido responsable de encontrar las voces para múltiples películas de Fox/ Blue Sky Studios en estos últimos catorce años, OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND presenta un reparto ecléctico de voces, que incluye a John Cena (Ferdinand), Kate McKinnon (Lupe), David Tennant (Angus), Gina Rodriguez (Una), Peyton Manning (Guapo), Bobby Cannavale (Valiente), Anthony Anderson (Bones), Jerrod Carmichael (Paco), Flula Borg (Hans), Daveed Diggs (Dos), Raul Esparza (Moreno), Sally Phillips (Greta), Boris Kodjoe (Klaus) y Gabriel Iglesias (Cuatro).

"Cuando buscamos a los actores para nuestras películas, con frecuencia no sabemos quién está prestando las voces que escuchamos", comenta Lori Forte. "Nuestro ejecutivo de talento nos envía muchas de ellas, y vemos los diseños de los personajes y las maquetas [esculturas prototipo] y dilucidamos cuál voz le va mejor al personaje. Creo que con esta película nos volamos la barda. Cada voz suena muy específica y distintiva, y tiene su propia actitud especial. Peinamos una zona amplia para encontrar la voz perfecta para los papeles, y creo que cada uno de ellos es capaz de reflejar muy bien la personalidad colorida de cada uno de los personajes".

Saldanha añade: "Para esta película, estábamos encantados de tener a John Cena como nuestro personaje principal. Queríamos que la voz reflejara a alguien que fuera fuerte y gentil al mismo tiempo. Se ve rudo por afuera, pero tiene un gran corazón por dentro -un auténtico gigante amable. Su personalidad ayudó a aterrizar al personaje, y no puedes evitar enamorarte con la singular manera en la que hace que Ferdinand cobre vida".

El Gigante Amable

"Me convencieron tan pronto y me mostraron unos cuantos clips en el cine", recuerda Cena. "Carlos estaba parado sobre el podio, intentando venderme el proyecto, y le dije, 'Amigo, detente…estoy dentro. ¡¿Cuándo empezamos?!'. A partir de ahí, ha sido un gran placer trabajar con él. Trabajamos muy bien juntos, y la calidad de la animación que Blue Sky produce es simple y sencillamente asombrosa".

La superestrella de la WWE, quien también dejó una grata impresión como un gran actor de comedia en películas tales como DADDY'S HOME y TRAINWRECK, es un gran aficionado de la destacada animación del filme. "Es muy vibrante, colorida y cargada de energía", comenta. "Pero, al mismo tiempo, es tanto desenfrenada como realista. Puedes entender las personalidades únicas de los animales: Ferdinand es sin lugar a duda un toro, pero puedes observar sus atributos adorables en la forma en la que está diseñado. En la animación, puedes ver la arrogancia de Valiente [el macho alfa en Casa del Toro], y a Lupe [la amiga cabra de Ferdinand], bueno, ella es indescriptible. Los personajes humanos también son notables, desde la naturaleza realista de la gente en un festival de flores a la fragilidad de una anciana en una tienda de porcelana".

"Ferdinand es un toro grande, fuerte, bondadoso y feliz, que se encuentra en una plaza llena de gente, donde necesita pelear por su vida", continúa Cena. "A final de cuentas, la audiencia ve la perspectiva de vida del animal, cosa que aprecia y que, por lo mismo, le recompensan. Esa es mi vida, ¡así que ese soy yo! ¡Yo soy Ferdinand!".

Muchos de los mensajes de la película tocaron una fibra sensible en el actor: "Tienes la oportunidad de ver a Ferdinand buscar su vida perfecta, y batallar en ocasiones. Así que, para un tipo que todo el tiempo predica 'nunca te des por vencido', es una historia acerca de saber qué es lo que quieres en la vida y creer que hay algo más allá afuera cuando te estancas. Pero eso no llega si no trabajas fuerte para lograrlo. Todo el mensaje de ser fiel a quien eres repercutió mucho en mí".

De igual manera, Saldanha dice que cree que encontraron la voz perfecta para Lupe, la hilarante cabra entrenadora y amiga de Ferdinand: "Que aparezca el maravilloso talento cómico de Kate McKinnon en la película fue una gran victoria para nosotros", comenta Saldanha. "Creó este personaje completamente nuevo y le dio vida con una combinación ganadora de ingenio y su manera única de ejecución. Es innegable que te puedes identificar con este personaje, ya que le aporta mucha ligereza a la historia, además que hace una pareja brillante con John".

Consiguiendo a la Cabra

McKinnon (FINDING DORY, SATURDAY NIGHT LIVE) nunca deja de ser hilarante cuando se le pide que describa al personaje que le da voz: "Okey…Lupe. Bueno, Lupe es como la entrenadora de Ferdinand. Y ella, en gran medida, está muy contenta con tener lo básico. Come basura, duerme en una cubeta y no le importa. Si nadie la está pateando en la cara, es feliz sólo con eso. Así que, si nadie la golpea, con eso tiene para tener un buen día".

La actriz y comediante ya estaba familiarizada con Ferdinand, toda vez que leyó el libro cuando era niña. "Fue uno de mis libros favoritos", recuerda. "Me acuerdo de que tenía una portada roja y algunas flores al frente. Y a Ferdinand le encantaban sus flores y me daba lástima porque no era como los otros toros. Creo que la mayoría de la gente se puede sentir identificada con eso en algunos aspectos de sus vidas. Sienten que no encajan con el resto de la cultura".

Como aficionada que era del libro, McKinnon quedó fascinada cuando se enteró que lo iban a convertir en película: "Cuando escuché que estaban haciendo una película del libro, ¡pegué un grito! Porque estaba muy emocionada de que finalmente iban a hacer algo con esta maravillosa historia. Y después, cuando me contaron la idea del personaje que iba a interpretar, que era como una cabra que comía basura, dije, '¡Sí lo hago!' Porque, para serte franca, no dista mucha de ser como soy yo en la vida real. Tiendo a devorarme cualquier cosa comestible que haya en un cuarto…".

Un Escocés Favorito

El actor David Tennant (DOCTOR WHO, BROADCHURCH), quien le da voz a Angus, el toro de las Tierras Altas de Escocia, dice que quedó muy impresionado con la energía y visión dinámicas que Saldanha tenía del proyecto cuando lo conoció por primera vez. "Debes de depositar tu confianza en su visión, porque no ves el resto de la película cuando estás grabando tu parte en el estudio. No sabes qué otra cosa está pasando, y, después, poco a poco, comienzas a ver estos fragmentos diminutos. Pero, en realidad, todo está en la cabeza de Carlos a todo color, hasta el último momento cuando la película es estrenada en el mundo. Esa es la razón por la cual tienes que creer que es un viaje que vale la pena tomar, porque la gente que está involucrada es muy talentosa. Así que, ¡con toda la felicidad del mundo sólo me robaré algo de su gloria!"

Tennant dice que se divirtió muchísimo interpretando al toro escocés. "Angus es uno de esos toros que cree que su destino en la vida es pelear", explica. "Cuando Ferdinand se vuelve parte de la pandilla en Casa del Toro, todo es muy confuso para ellos porque les cuesta mucho trabajo entender a un toro pacifista. Poco a poco, Ferdinand los hace ver el mundo de una manera distinta, así que la película muestra cómo son cambiados por el toro más grande y amable del lugar. Creo que Ferdinand y su mensaje positivo son el tipo de modelos a seguir que todos necesitamos, en especial cuando el mundo está en caos".

El actor disfrutó haber estado involucrado en el proyecto animado y ver cómo cobraron vida las ideas que en un principio sólo existían en la mente de Saldanha, "Carlos está en todas las sesiones, y está ajustando y haciendo que todas las cosas se unan de manera perfecta", comenta. "Tiene una gran energía, entusiasmo y astucia. Fue un honor ser parte de la talentosa familia de Blue Sky. Podrías decir que soy el tío escocés raro: han hecho películas muy hermosas y OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND será una digna adición a ese listado. No puedo esperar a ver cómo todo el proyecto cobra vida de una manera palpitante en la pantalla grande".

El Pequeño Aliado

Anthony Anderson, mejor conocido por sus papeles en BLACK-ISH y THE DEPARTED, le presta su voz a Bones, uno de los toros amigos de Ferdinand. "Bones es quizás el toro más esquelético que jamás vayas a ver. Se da cuenta que necesitan salir del rancho. Para tal efecto, primero, entablan una amistad, y después, todos se suman a la causa y caen en cuenta de que tienen que escapar".

Al igual que muchos de sus compañeros de reparto, Anderson está orgulloso del mensaje poderoso de la película. "No puedo esperar a ver esta película con mi familia", comenta. "Este trabajo tiene todo lo que una película familiar debería tener: corazón, comedia, suspenso y acción. Hay una escena entre Ferdinand y Bones, y la conversación que estos personajes animados tienen entre ellos es muy auténtica y conmovedora. Eso es lo que va a resonar entre las audiencias -los momentos genuinos entre un padre y un hijo, o entre dos amigos".

Un Mariscal de Campo Atractivo

Peyton Manning, considerado uno de los mejores mariscales de campo del futbol americano de todos los tiempos, forma también parte del reparto multiestelar de la película. Manning, quien interpreta al atractivo y nervioso toro llamado Guapo, dice que no dejo pasar la oportunidad de ser parte de la película. "Me sentí muy halagado que me hayan preguntado, porque nunca había trabajado en un proyecto animado", comenta. "Tenemos gemelos de seis años, y nos encanta ver películas animadas en el cine y en casa, así que estoy muy emocionado de ver OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND con ellos".

"Guapo significa apuesto, así que podría resultar exagerado que interprete el papel de este personaje atractivo, ¡pero di lo mejor de mí!", bromea Manning. "Guapo es un toro bien parecido, pero como que le da por ponerse nervioso en algunos de los momentos más estresantes. Sólo porque un toro tenga la apariencia de un gran peleador no significa que eso es lo que quiera ser. Ese ese el caso de Ferdinand, pero también aplica un poco para Guapo".

Manning añade, "La película es acerca de no hacer lo que todo el mundo espera que hagas, y elegir tu propio camino. Ciertamente, jugué futbol americano durante mucho tiempo y ahora se me ha dado la oportunidad de hacer cosas distintas. De repente, te comienzas a preguntar, 'Oye, ¿qué estoy haciendo aquí?". Además, creo que la película celebra la importancia de la amistad, y vemos cómo Ferdinand quiere ser amigo de todos. Me recuerda a todos los tipos de personalidades que he conocido en mi vida, y cómo mi vida se ha enriquecido de todos ellos; los jugadores, los entrenadores, el personal de apoyo, todos".

El Erizo Enérgico

La actriz Gina Rodriguez (JANE THE VIRGIN, THE STAR) se encuentra entre las muchas otras voces de la película que aportan sus talentos especiales y personalidad única a sus papeles. La dinámica actriz interpreta a Una, una eriza enérgica, quien está al cargo de sus dos hermanos Dos y Cuatro (Nunca hablan de Tres…) y ayuda a Ferdinand a escapar del rancho de toros.

"Creo que Una me recuerda a mí cuando era más joven", comenta Rodriguez. "Es enérgica y no se detiene a pensar en lo que dice o hace, y es la primera en involucrarse en todo. De tal forma, ¡es innegable que canalicé a mi Gina interior y más joven!".

La actriz también elogia al director por su bella visión. "Carlos es increíble en la animación, pero tiene un corazón tan amable como el que ves en Ferdinand", comenta Rodriguez. "Puedes ver su habilidad para recrear la humanidad de una manera que es amable, amorosa y gentil. Trabajar con él fue muy divertido porque ahí está, actuándolo contigo: en ocasiones la animación puede ser solitaria cuando sólo estás tú y una pantalla, así que es agradable que Carlos haya estado muy involucrado y comprometido".

También cree que el sencillo mensaje de la película es uno con el que todos se podrán sentir identificados. "Creo que todos estamos en un viaje constante para ser la versión mejorada y más fiel de nosotros mismos. Siempre vamos por la vida luchando contra estereotipos o generalizaciones, así como contra ideas que otros tienen de nosotros. Así que debes de luchar por tener presente tus sueños y por ser quien eres en realidad. Es una lección importante para impartir a los niños y también para que los adultos no se olviden de ella".

El Hogar es Donde está el Corazón

No sólo el reparto quedó impresionado con el mensaje del filme -el cantautor Nick Jonas estaba igual de conmovido: "Ya conocía la historia y cuando me mostraron los materiales de la película, quedé fascinado", recuerda. "Siempre había querido componer una canción original para una película".

Esa canción sería "Home", que se escucha en el filme y se repite durante los créditos finales, y que incluye el tema de aceptación de la película: "Escribí esta canción con unos buenos amigos, Justin Tranter y Nick Monson", comenta Jonas. "Y escribimos acerca de sentirse aceptado y querido en el lugar que fuere. Para mí, es el hogar, es mi familia, la gente más cercana a mí; y las experiencias que hemos compartido".

Esparcir el mensaje profundo y universal de OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND ha sido una experiencia alegre y remuneradora para Saldanha y el talentoso reparto y equipo de producción de la película en Blue Sky Studios y Fox Animation Studios. Las audiencias serán capaces de disfrutar los colores bellos, los personajes memorables y las aventuras encantadoras de OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND en cines de EE. UU. el 15 de diciembre de 2017.

ACERCA DEL LIBRO

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND está basada en el libro "The Story of Ferdinand", de MUNRO LEAF y ROBERT LAWSON. Este clásico ha permanecido en librerías durante más de setenta y cinco años, ha sido traducido a más de dieciséis idiomas, y está incluido en la lista de 'Los 100 mejores libros infantiles de todos los tiempos' de la revista TIME.

El mensaje del libro de amistad y aceptación es tan relevante hoy como lo fue la primera vez que salió, y se presta para ser la oportunidad perfecta para que los padres compartan esta moral con incluso el más pequeño de sus hijos.

FICHA DESCRIPTIVA DE FERDINAND

· Ferdinand es la doceava película animada de Blue Sky Studios. Y la séptima dirigida o codirigida por Carlos Saldanha.

· Publicada por primera vez en 1936, The Story of Ferdinand fue escrita por el autor Munro Leaf e ilustrada por Robert Lawson. Ha vendido millones de copias en todo el mundo.

· Durante su primera tirada, el libro vendió 14,000 copias a $1 dólar cada uno. Al año siguiente, las ventas se incrementaron a 68,000, y para 1938 el libro estaba vendiendo 3,000 ejemplares a la semana. En 1938 vendió más libros que Gone with the Wind para convertirse en el bestseller número uno de los Estados Unidos. El libro ha sido traducido a más de 60 idiomas y nunca ha estado fuera de circulación.

· Una tarde de 1935, Leaf escribió la historia por antojo para darle a su amigo, el ilustrador Robert Lawson, un medio para poder mostrar sus talentos.

· El paisaje español que aparece tanto en el libro como en la película está basado en la vista de la ciudad de Ronda en Andalucía.

· En el 2014, se vendió una copia de la primera edición de The Story of Ferdinand en $16,500.

· En la película del 2009 The Blind Side (Un sueño posible), la historia de Michael Oher, que tiene un mensaje similar al libro de Leaf, hacen referencia a Ferdinand. La película incluye una escena donde un entrenador menciona que Oher preferiría ver globos que pegarle a alguien. El personaje interpretado por Sandra Bullock contesta "Ferdinand, el Toro".

· En 1938, la historia fue adaptada por Walt Disney como un cortometraje animado que llevó el título Ferdinand the Bull . Dirigido por Dick Richard, Ferdinand the Bull ganó en 1938 el Premio de la Academia a Mejor Cortometraje Animado.

BIOGRAFÍAS DEL REPARTO DE "OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND"

JOHN CENA (FERDINAND)

John Cena es un actor, productor, conductor, emprendedor y superestrella de la WWE.

Actúa en el recién estrenado thriller de acción "The Wall" (En la mira del francotirador), dirigido por Doug Liman y coprotagonizado por el ganador del Globo de Oro Aaron Taylor-Johnson. Por su papel en la película, el evento CinemaCon de este año lo reconoció como la "Estrella de Acción del Año". De igual manera, también estelariza "The Pact", al lado de Leslie Mann e Ike Barinholtz, para Universal. La comedia de la compañía productora Point Grey, dirigida por Kay Cannon y producida por Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver, se estrenará en abril de 2018. John ha recibido una gran atención por su papel al lado de Amy Schumer en la exitosa comedia "Trainwreck" (Esta chica es un desastre), dirigida por Judd Apatow, para Universal. También puede ser visto en la película de Tina Fey/Amy Poehler "Sisters", y en un papel breve en "Daddy's Home" (Guerra de papás), comedia protagonizada por Will Ferrell y Mark Wahlberg, producida por Adam McKay y Will Ferrell. Este año, repitió su papel en "Daddy's Home 2". De igual manera, John aceptó interpretar al antagonista, el 'Agente Burns', en "Bumblebee", película derivada de la franquicia de "Transformers". La película será estrenada por Paramount el 21 de diciembre de 2018. También se anunció recientemente que John será productor ejecutivo y la voz de 'Robo' en la serie animada "Dallas & Robo", que se estrenará a principios de 2018 por YouTube Red.

En el 2016, Cena fungió como conductor y productor de la segunda temporada de "American Grit", que se estrenó en junio de 2017. Además, en el 2016, John fue conductor de los ESPYS, los Premios Teen Choice y el programa "Saturday Night Live". En el 2017, Cena condujo los Premio Kids' Choice y con frecuencia aparece como co-conductor de "Today", a las 9am. También tiene un papel venidero en puerta, en el falso documental "Tour de Pharmacy", protagonizado por Andy Samberg, para HBO.

Cena dedica gran parte de su tiempo trabajando a nombre de numerosas obras de beneficencia. En la asociación 'Make-a-Wish' (Pide-un-deseo) es la persona más solicitada de todos los tiempos y la única celebridad en conceder 500 deseos. También está comprometido a Susan G. Komen, a quien ha ayudado a recabar más de $1.6 millones de dólares para la investigación y conciencia del cáncer de mama. Desde hace mucho tiempo, Cena ha apoyado al ejército de los EE. UU. y, en el 2016, recibió por parte de USO Metro el Premio Legacy of Achievement. Asimismo, recién protagonizó la campaña "Love Has No Labels" de Ad Council, titulada 'We Are America', para llevar más allá el mensaje de aceptación y amor en todas las comunidades a lo largo de los Estados Unidos. En el 2017, se unió a la campaña de los Rotarios 'END POLIO NOW' como embajador, que lo llevó a entrevistar a Bill Gates esta primavera pasada y preguntarle acerca de su trabajo en la erradicación de la polio.

Además de su trabajo en la comunidad, Cena es un puntal en los medios sociales con más de 45 millones de aficionados en Facebook, lo que lo hace el atleta activo estadounidense más popular de dicha red social. También es uno de los atletas más seguidos en Twitter e Instagram, con 10 y 7.4 millones de seguidores respectivamente.

Cena se ha probado a sí mismo ser una poderosa fuerza de marketing. Es el rostro de la campaña de Crocs "Come As You Are", que festeja la singularidad de individuos de todas las edades en todo el mundo. Es la voz de 'Ernie the Elephant' para la campaña publicitaria más grande que jamás haya hecho Wonderful Pistachios, además de estelarizar la campaña nacional de Hefty. Es embajador de Cricket Wireless, y su video The Unexpected John Cena Prank ha sido visto más de 17 millones de veces. La segunda parte del video, John Cena Reacts, ha alcanzado tan sólo en Facebook más de 100 millones de vistas en su primera semana. John es embajador de la marca Tapout, socio oficial de fitness y entrenamiento de la WWE. Como el rostro de la WWE y campeón mundial en dieciséis ocasiones, John Cena combina su atletismo, carisma, ética sólida de trabajo y personalidad genuina para ser una de las estrellas que más brilla en la actualidad.

KATE McKINNON (LUPE)

La ganadora del Premio Emmy Kate McKinnon puede ser vista actualmente en la icónica franquicia nocturna "Saturday Night Live", para NBC. Es su séptima temporada en el programa como parte del elenco principal.

En el 2016 y 2017, McKinnon ganó un Emmy a Actriz Secundaria Sobresaliente en una Serie Cómica, además de haber sido nominada en el 2014 y 2015 en la misma categoría. Asimismo, en el 2014, recibió un Premio American Comedy a Mejor Actriz Secundaria en TV, y, en el 2016, un Premio Critics' Choice a Mejor Actriz en una Serie Cómica. En el 2017, fue nominada para un Emmy Matutino a Intérprete Sobresaliente en un Programa Animado por "Nature Cat".

McKinnon ha entretenido a espectadores con su aclamada imitación de Hillary Rodham Clinton, así como con otras imitaciones notables, incluyendo las de Justin Bieber y Ellen DeGeneres. También es conocida por sus sobresalientes interpretaciones como la artista Cecilia Giménez, la rusa que dice haber visto un meteoro Olga Povlatsky y la jueza Ruth Bader Ginsburg, de la Suprema Corte de Justicia, en el segmento "Weekend Update" de SNL.

McKinnon, quien coprotagonizó recientemente la película "Rough Night", ha tenido papeles protagónicos en otras películas, incluyendo la nueva versión de Paul Feig de "Ghostbusters" (Cazafantasmas) y "Office Christmas Party" (Fiesta de navidad en la oficina), con Jason Bateman y Jennifer Aniston. Además, ha prestado su voz a las películas animadas "Angry Birds" (Angry Birds: La película), "Finding Dory" (Buscando a Dory) y varias series, incluyendo "The Magic School Bus Rides Again", "The Simpsons" y "Family Guy". Después, prestará su voz a la película animada "Olé, El viaje de Ferdinand".

En el 2016, McKinnon condujo junto con Kumail Nanjiani, del programa "Silicon Valley", los Premios Film Independent Spirit.

McKinnon estudió teatro en la Universidad de Columbia. Nació en Sea Cliff, N.Y., y en la actualidad vive en la ciudad de Nueva York.

ANTHONY ANDERSON (BONES)

Anthony Anderson, actor nominado al Globo de Oro y Emmy, es la estrella y productor ejecutivo de la multi-nominada comedia "black-ish", para ABC. Interpreta a Andre "Dre" Johnson, un hombre de familia que lucha por obtener un sentido de identidad cultural mientras intenta criar a sus hijos en un vecindario de clase predominantemente blanca, de clase media alta. Por este papel, Anderson ha recibido tres nominaciones consecutivas al Emmy a Actor Protagónico Sobresaliente en una Serie Cómica, una nominación al Globo de Oro y dos nominaciones al Critics' Choice, que le ha generado gran popularidad. Además, en el 2016, ganó su tercer Premio Image en la categoría Actor Sobresaliente en una Serie Cómica.

En la actualidad, Anderson está por entrar a conducir su tercera temporada del programa de concursos "Tell the Truth", para ABC; una popular reinvención del querido y clásico programa de juegos homónimo, que se transmite en horario estelar. También está produciendo "grown-ish", un programa derivado de "black-ish", que se estrenará en el 2018 por Freeform.

En la pantalla grande, Anderson protagonizó más recientemente BARBERSHOP: THE NEXT CUT, para Warner Bros., y estelarizará la película SMALL TOWN CRIME, al lado de Octavia Spencer, John Hawkes y Dale Dickey, que se estrenó en SXSW, y saldrá en cines en enero de 2018. Anderson tiene dos proyectos animados que harán su debut esta temporada navideña. En THE STAR, una película para Columbia Pictures con Tyler Perry, Gina Rodriguez y Oprah Winfrey, presta su voz a 'Zach', una cabra que se convierte en uno de los héroes olvidados de la primera Navidad. En la película OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND, para 20th Century Fox, Anderson interpreta a un toro llamado 'Bones', quien ayuda al toro epónimo de la película (John Cena) a que regrese a casa después de una serie de infortunios.

Anderson se ha vuelto familiar para las audiencias, gracias a papeles en películas prominentes, tales como el exitazo taquillero TRANSFORMERS, de Michael Bay, la ganadora del Oscar THE DEPARTED (Los infiltrados), de Martin Scorsese, al lado de un reparto estelar que incluía a Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson, y la comedia multiestelar THE BIG YEAR. Anderson llamó por primera vez la atención como uno de los hijos de Jim Carrey en ME, MYSELF, AND IRENE (Irene y yo…y mi otro yo), y, desde entonces, ha aparecido en películas como BARBERSHOP, SCARY MOVIE 3, KANGAROO JACK, EXIT WOUNDS, CRADLE 2 THE GRAVE, TWO CAN PLAY THAT GAME, MALIBU'S MOST WANTED, MY BABY'S DADDY, AGENT CODY BANKS 2 y HAROLD AND KUMAR GO TO WHITE CASTLE (Harold y Kumar - Aventura Nocturna).

En la pantalla chica, Anderson aportó su talento y humor a su propia comedia "All About the Andersons", para WB, que estaba basada libremente en su vida. Anderson también tuvo un papel recurrente en la serie dramática policiaca de televisión "The Shield", al lado de Michael Chiklis y Glenn Close, y en "Guys with Kids", para NBC. A la postre, interpretaría a 'Kevin Bernard' en "Law & Order", que lo llevó a recibir su cuarta nominación al Premio NAACP Image a Actor Sobresaliente en una Serie Dramática, por la temporada del 2010. En total, ha recibido 12 nominaciones al Premio Image en su carrera.

Anderson, miembro activo de su comunidad como defensor y filántropo, llevó a cabo recientemente su primer evento anual Anthony Anderson Celebrity Golf Classic, que ayudó a la American Diabetes Association, la Los Angeles Mission y el Boys & Girls Club of America. De manera orgullosa, forma parte del concejo de GOOD+ Foundation's Fatherhood Leadership, y fue inducido recientemente a la clase del 2017 del salón de la fama nacional de ex alumnos del Boys & Girls Club of America.

Nacido en Compton, California, en 1970, Anderson fue tras una carrera en la actuación mientras continuaba con su educación en la Hollywood's High School of Performing Arts (Preparatoria de las Artes Interpretativas de Hollywood), donde obtuvo el primer lugar en los Premios ACTSO, que otorga la NAACP, por su interpretación del clásico monólogo de "The Great White Hope". Esa actuación, sumada a la dedicación a su oficio, le valieron una beca en artes en la Universidad Howard.

En la actualidad, Anderson vive en Los Ángeles.

BOBBY CANNAVALE (VALIENTE)

El papel que puso en un primer plano a Bobby Cannavaleante los cinéfilos fue el de 'Joe' en la premiada "The Station Agent", de Tom McCarthy, por la que recibió una nominación al SAG como parte del ensamble.

Entre sus películas venideras se encuentran "Jumanji: Welcome to the Jungle", al lado de Dwayne Johnson y Jack Black, e "I, Tonya", con Margot Robbie; ambas serán estrenadas este año. En la actualidad, está rodando "The Irishman", de Martin Scorsese, y la secuela de "Ant-Man", para Marvel.

Cannavale obtuvo su segundo Premio Emmy y recibió una nominación al SAG por su papel como 'Gyp Rosetti' en la aclamada serie "Boardwalk Empire", para HBO. También recibió dos nominaciones al Emmy por su papel en "Nurse Jackie", por el que también recibió una nominación al SAG. Cannavale ganó su primer Emmy por su papel como el novio de Will en la comedia "Will & Grace". Protagonizó la serie "Vinyl", para HBO, y tuvo un papel recurrente en la aclamada "Master of None". En la actualidad, coprotagoniza la temporada actual de "Mr. Robot".

Los créditos cinematográficos adicionales de Cannavale incluyen: "Danny Collins", "Adult Beginners", "Ant-Man" (Ant-Man: El hombre hormiga), "Blue Jasmine" (Jazmín azul), "Win Win" (Ganar ganar), "Shall We Dance" (¿Bailamos?), "Happy Endings", "Roadie", "Fast Food Nation", "Romance & Cigarettes", "Movie 43" (Parejas disparejas), "Lovelace" (Lovelace, Garganta profunda) y "Parker". Créditos en televisión incluyen: "Third Watch", "100 Centre Street", "Ally McBeal", "Six Feet Under" y "Modern Family". Créditos en Broadway incluyen: "The Big Knife", "Glengarry Glen Ross", "The Motherf**ker With the Hat" (Premio Drama Desk y nominación al Tony) y "Mauritius" (nominación al Tony). Créditos fuera-de-Broadway incluyen: "Hurlyburly", "F--ing A" y "The Gingerbread House".

DAVID TENNANT (ANGUS)

A lo largo de sus veinte y siete años de carrera en la actuación, David Tennant ha dejado una estela de personajes memorables en un colección extensa y diversa de créditos en cine, televisión y teatro.

En la actualidad, Tennant se encuentra en la producción de la próxima serie de televisión "Good Omens", para Amazon Studios. El programa, basado en el libro homónimo de Neil Gaiman y Terry Pratchett, se desarrolla en el año 2018 al borde de un apocalipsis, mientras la humanidad se prepara para el juicio final. Pero 'Aziraphale', un ángel un tanto quisquilloso, y Crowley, un demonio, no están muy entusiasmados con el fin del mundo, y parecen no encontrar al anticristo. Tennant interpretará a 'Crowley', al lado de Michael Sheen, quien se encargará de 'Aziraphale'. El programa consiste en seis episodios de una hora.

En la actualidad, Tennant presta su voz a 'Scrooge McDuck' en la serie de televisión animada "Duck Tales", para Disney XD.

En diciembre de 2017, Tennant prestará su voz al personaje 'Angus' en "Olé, El Viaje de Ferdinand", para 20th Century Fox. La película cuenta la historia de un toro gigante, Ferdinand (John Cena), de gran corazón, quien después de ser confundido con una peligrosa bestia, es capturado y arrancado de su hogar. Determinado a regresar con su familia, reúne a un grupo de inadaptados en lo que se convierte en la aventura por excelencia. La película será estrenada el 15 de diciembre de 2017 en todo el país.

Tennant acaba de terminar la producción de la comedia romántica "You, Me and Him", de Daisy Aitkens, co-estelarizada por Lucy Punch y Faye Marsay. La película cuenta la historia de las experiencias discrepantes en el embarazo de una pareja lesbiana, y Tennant interpretará a 'John', su insoportable vecino que tiene una relación muy estrecha con una de las mujeres. Su estreno está programado para este año.

En febrero de 2017, Tennant interpretó al mundialmente reconocido doctor escocés 'RD Laing' en "Mad to be Normal", de Robert Mullan, al lado de Elisabeth Moss. La historia sigue al Dr. Laing y su comunidad única en Kingsley Hall, al este de Londres, durante la década de los '60. La película terminó su producción y se estrenará a finales de este año.

Tennant fue reconocido más recientemente por su papel como el detective 'Alec Hardy' en la aclamada serie de televisión "Broadchurch", para ITV. El personaje de Tennant fue llevado al pequeño pueblo de Broadchurch para investigar el asesinato de un niño local de once años. En su segunda temporada, "Broadchurch" fue nominada para varios premios y obtuvo unos cuantos, incluyendo el Premio BAFTA a Mejor Serie Dramática, en el 2014. La tercera temporada de la serie se estrenó en el Reino Unido en febrero de 2017 y se estrenó en los EE. UU. el 28 de junio, por BBC America.

En el 2017, Tennant fue visto en escena como 'Don Juan' en "Don Juan in Soho", original de Patrick Marber. Basada libremente en la tragicomedia "Don Juan", de Moliere, esta actualización moderna e hilarante transporta la acción al Londres contemporáneo, y sigue las aventuras más recientes de su protagonista libertino -un seductor cruel que vive sólo para el placer. La obra se presentó en una temporada limitada en el teatro Wyndham y terminó su corrida el 10 de junio.

En el 2016, Tennant fue visto en escena como el personaje que le da nombre al título en "Richard II", original de Shakespeare, como parte de la serie "King & Country: Shakespeare's Great Cycle Of Kings", de la Brooklyn Academy of Music (Academia de Música de Brooklyn). La serie marcó la celebración del aniversario 400 de la muerte de Shakespeare y se mantuvo en escena durante un periodo de seis semanas en el teatro BAM Harvey.

En noviembre de 2015, Tennant interpretó al malévolo 'Dr. Zebediah Kilgrave', conocido también como 'The Purple Man', al lado de Krystin Ritter en la serie "Jessica Jones", de Marvel, para Netflix. La cadena sacó al aire los trece capítulos el 20 de noviembre de 2015.

Tennant actuó al lado de Rosamund Pike en la comedia británica "What We Did on Our Holiday", como el padre de una familia que lucha por guardar cualquier secreto que le dicen en su viaje familiar. Lionsgate estrenó la película en los Estados Unidos y en VOD el 10 de julio de 2015.

Tennant es más conocido por su interpretación del décimo 'Doctor' en la muy querida serie "Doctor Who". La serie de ciencia ficción de la BBS se ha vuelto por sí misma un elemento inamovible de la cultura pop y una favorita de culto durante los últimos 50 años. El programa relata las aventuras del Doctor humanoide, quien viaja a través del tiempo, mientras se defiende contra enemigos y protege a civilizaciones enteras y a gente en necesidad. En noviembre de 2013, y en el 2015 como parte de las celebraciones del aniversario 50 de "Docto Who", el 'Doctor' interpretado por Tennant fue votado como "El Doctor Favorito del Reino Unido" en una encuesta que se realizó en la revista Radio Times. Tennant ha aparecido en muchos programas derivados de la serie. Éstos incluyen: su debut como director en el episodio "Doctor Who Confidential", en el 2007; un papel pequeño en el webcast del programa "Scream of the Shalka"; una aparición como el 'Doctor' en una versión animada del programa titulada "Totally Doctor Who, The Infinite Quest", para CBBC; y un papel protagónico como el 'Doctor' en otra serie animada de seis partes titulada "Dreamland". Un partidario entusiasta y leal de la serie, Tennant anunció que dejaría el papel en el 2008 después de su participación en el especial de su aniversario 50, "The Day of the Doctor". Por su papel en el programa, Tennant obtuvo tres Premios TV Quick, tres premios SFX, cuatro Premios National Television y dos Premios BAFTA, entre numerosas nominaciones a lo largo de sus cuatro años interpretando al Doctor.

Desde entonces, Tennant ha ido a estelarizar una serie de papeles cinematográficos prodigiosos. En abril de 2012, interpretó al protagonista en el drama titulado "The Minor Character", para Sky Arts. Entre abril y junio de ese mismo año, interpretó el papel protagónico de 'Jean-François Mercier' en la miniserie "Spies of Warsaw", para BBC Four. En el 2010, interpretó a un padre viudo en el drama británico "Single Father", que seguía a su personaje 'Dave' mientras luchaba por criar a cinco hijos después de la muerte de su pareja. Por este papel fue nominado a Mejor Actor en los Premios Royal Television Society Programme. Entre sus otros reconocimientos, se encuentra el Premio Critics' Choice que recibió en el 2009 a Mejor Actuación Shakespeariana por el papel que le da nombre al título en "Hamlet", producción de la Royal Shakespeare Company.

En noviembre de 2008, Tennant protagonizó la película biográfica "Einstein and Eddington", para la BBC y HBO. En el telefilme interpretaba a 'Sir Arthur Eddington', quien fue el primer doctor en echarle la mano a Albert Einstein, mientras éste buscaba probar sus teorías experimentales y controvertidas.

En febrero de 2007, Tennant protagonizó "Recovery", un drama de 90 minutos para la BBC One, escrito por Tony Marchant. En él, interpretó a 'Alan', un jefe de obra ambicioso que intenta reconstruir su vida después de una trágica lesión en el cerebro. La película, escrita y protagonizada por Jessica Hynes, presentaba a Tennant en el papel de 'Chris', un instructor de manejo cristiano, quien pasa a ser el objeto del afecto no solicitado de una estudiante.

En el 2005, la National Video Archive of Performance grabó a Tennant como 'Jimmy Porter' en la obra "Look Back in Anger", que se presentó en el Theatre Royal, para la Victoria and Albert Museum Theatre Collection. Ese mismo año, Tennant, para consolidar aún más su lugar como uno de los actores elite del Reino Unido, hizo una aparición en la popular serie de Harry Potter de J.K. Rowling en el papel de 'Barty Crouch Jr.' en "Harry Potter and the Goblet of Fire" (Harry Potter y el cáliz de fuego). También en el 2005, Tennant interpretó a 'Casanova' de joven en la serie de comedia dramática "Casanova" para la televisión británica.

Además de ser un actor profesional consumado es un premiado actor de doblaje. Ha prestado su voz a una amplia variedad de personajes, incluyendo 'Huyand' en la serie animada "Star Wars: The Clone Wars"; 'Spitelout' en "How to Train Your Dragon" (Cómo entrenar a tu dragón); y 'Twigs' en "Tree Fu Tom", entre otros.

En 1996, a los veinticinco años, Tennant se unió a la RSC (Royal Shakespeare Company) como 'Touchstone' en "As You Like It", y a la postre interpretaría a 'Jack Lane' en "The Herbal Bed", el papel protagónico en "Romeo and Juliet", y a 'Antipholus of Syracuse' en "The Comedy of Errors" (por la que recibió en el 2000 una nominación al Premio Ian Charleson a Mejor Actor Clásico de menos de 30 años).

En el 2008, regresó a la RSC para interpretar a 'Berowne' en "Love's Labour's Lost" y a un muy aclamado 'Hamlet', que, en el 2009, la BBC convirtió en telefilme, protagonizado por Tennant. En el 2012, también fue el tema de un documental reciente como parte de la serie "Shakespeare Unlocked", para la BBC.

Desde sus primeros proyectos con la Royal Shakespeare Company a su primer papel en la producción "As You Like It", producida por Touchstone en 1996, hasta su currículo actual con personajes perdurables en todas las áreas de la interpretación, Tennant continúa amasando un base mundial de seguidores que crece día con día.

GINA RODRIGUEZ (UNA)

El perfil de la ganadora del Globo de Oro Gina Rodriguez se ha incrementado de manera progresiva desde su reveladora actuación en el papel que le da nombre al título en "Filly Brown" en el Festival de Cine de Sundance, en el 2012. Llamada la 'Next Big Thing' (La siguiente gran cosa) y una de las "Top 35 Latinos Under 35" (35 latinos más importantes menores de 35 años) por The Hollywood Reporter, Gina continúa haciéndose notar por su increíble habilidad para actuar, su filantropía, su gestión como productora y por el evento Movement Mondays. La publicación Los Angeles Times se ha referido a ella como "sincera y formidable, una actriz de festivales que merece ser puesta al mismo nivel de Elizabeth Olsen y Jennifer Lawrence". La revista Time la nombró recientemente una de las 100 personas más influyentes del mundo, además de haber obtenido el Premio Humanitario de la revista Variety.

Rodriguez puede ser vista en la actualidad interpretando el papel que le da nombre al título en la serie "Jane the Virgin", para CW, que regresó recientemente para su cuarta temporada. Por su trabajo en el programa, Rodriguez ganó en el 2015 el Globo de Oro a Mejor Actriz - Serie de Televisión Musical o Comedia. "Jane The Virgin" también se ha hecho de reconocimiento y, en el 2016 y 2017, fue honrada con una nominación al Globo de Oro a Mejor Serie de Television - Musical o Comedia, mientras que en el 2015 y 2016 obtuvo el Premio Critics' Choice a Mejor Serie Cómica, además de haber obtenido un Premio American Film Institute, un People's Choice y un Peabody. El programa está basado en la exitosa telenovela venezolana "Juana la Virgen", serie que gira en torno a Jane, una chica religiosa y muy trabajadora que, debido a una cadena de eventos escandalosos, queda inseminada de manera accidental. El programa es de la escritora Jennie Snyder Urman, mientras que Ben Silverman, Gary Pearl y Jorge Granier fungen como productores ejecutivos.

Después, prestará su voz a la película animada "The Star", para Sony, que es una versión original de la historia de la Natividad, contada desde el punto de vista del burro. Gina interpretará a 'Mary', al lado de Zachary Levi, quien le dará voz a 'Joseph', y Steven Yuen, quien hará la voz de 'Bo', un burro pequeño, pero valiente, que, junto con sus amigos, se convierten en héroes accidentales de una de las historias más grandes jamás contadas. El estreno de la película está programado para fines de este año.

Rodriguez también prestará su voz a la película animada "Ole, El viaje de Ferdinand", para 2oth Century Fox, donde interpretará a una eriza llamada 'Una', al lado de John Cena, Kate McKinnon, Anthony Anderson y Daveed Diggs. Basada en la querida historia infantil acerca de un toro que preferiría oler flores a pelear, la película será estrenada el 15 de diciembre.

Pronto será vista en "Annihilation", al lado de Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh y Tessa Thompson, para Paramount. Escrita y dirigida por Alex Garland (Ex Machina), la película cuenta la historia de una bióloga que acepta ser parte de una expedición peligrosa y secreta, en la que las leyes de la naturaleza no aplican. La película será estrenada el 23 de febrero de 2018.

Recientemente terminó la producción de "Miss Bala", de Catherine Hardwicke, una nueva versión de la película mexicana que estuvo en la carrera para el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2011. Rodriguez actúa al lado de Ismael Cruz Córdova, en el papel de Gloria, quien después de que su amigo desaparece en Tijuana, pasa a ser peona de un peligroso juego entre la CIA, la DEA y un jefe criminal joven y carismático. El estreno de la película está programado para el 2018.

Rodriguez fue vista recientemente en la pantalla grande en "Deepwater Horizon" (Horizonte profundo), de Peter Berg, al lado de Mark Wahlberg, que se estrenó en septiembre de 2016. La película detalla la explosión en el 2010 de la plataforma petrolífera de BP, que resultó en el derrame petrolero más grande en la historia de los EE. UU. Gina interpretó a Andrea Fleytas, la chica de 23 años que estaba supervisando los sistemas de seguridad de la plataforma momentos antes de la explosión.

Además de actuar, Rodriguez es líder en apoyar y empoderar a las mujeres y la diversidad. Esta pasión llevó a Rodriguez a crear, a través de su compañía productora I Can & I Will Productions, el primer evento anual Young Women's Honors, de Marie Claire. Young Women's Honors es una plataforma mundial que descubre, honra y festeja a las mujeres que demuestran confianza, inteligencia y liderazgo, para que sirvan de inspiración a las siguientes generaciones. La segunda instalación anual del programa de premios está programada para el 2018.

Además, Gina creó otro proyecto por el que siempre tuvo una gran pasión, Movement Mondays, en el que cada lunes se dedica a resaltar a artistas de diversidad cultural para sus seguidores en medios sociales.

En la actualidad, Gina está trabajando en un libro que será publicado por Simon & Schuster que comprende todas las lecciones que ha aprendido de su padre, Genaro Rodriguez. El libro titulado "I Can And I Will: Tools My Daddy Gave Me", será lanzado en el 2018.

Gina es una gran partidaria de la comunidad latina y se encuentra involucrada de manera activa con la National Hispanic Foundation for the Arts, la NCLR, la CHCI, el NALIP y Votolatino. Además, fundó recientemente We Will Foundation, que está diseñada a centrarse en la educación de las artes y en fondos para becas para los menos afortunados, con el objetivo de empoderar a mujeres jóvenes.

Nacida y criada en Chicago, Gina vive en la actualidad en Los Ángeles, y se graduó de la Escuela de las Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

PEYTON MANNING (GUAPO)

El legendario mariscal de campo Peyton Manning, el único jugador que ha ganado en cinco ocasiones el premio al Jugador más Valioso, además de haber sido seleccionado para el Tazón de los Profesionales en 14 ocasiones, se ganó su lugar entre los jugadores más grandes en la historia de la liga como líder en casi todas las categorías de estadísticas para los mariscales de campo.

Durante la temporada 2015/2016, Manning lideró a los Broncos de Denver a una victoria 24 a 10 contra las Panteras de Carolina en el Súper Tazón 50, situación que lo convirtió en el primer mariscal de campo de la historia en ganar un Super Tazón con dos equipos distintos.

Manning entró a la NFL en 1998 cuando los Potros de Indianápolis lo convirtieron en la primera selección oficial de la primera ronda. Amasó la mayor cantidad de pases de anotación en la historia de la liga, además de ser el mariscal de campo con más victorias de todos los tiempos (200), pases completos y yardas por pase durante su carrera.

Nombrado parte del primer equipo All-Pro en siete ocasiones por la Associated Press, ningún mariscal de campo en la historia de la NFL ha llegado más veces a la postemporada y tiene más juegos con 300 yardas por aire que Manning. Oriundo de Nueva Orleáns, fue nombrado por The Times-Picayune el atleta más importante en la historia del estado de Luisiana.

En el 2013, Manning fue nombrado 'Sportsman of the Year' (Deportista del año) por Sports Illustrated. En su primer año con los Broncos en el 2012 -después de haber perdido toda la campaña del 2011 por una lesión en el cuello-, Manning fue reconocido como el 'NFL Comeback Player of the Year' por la Associated Press, además de haber quedado en segundo lugar como el jugador más valioso de la liga.

Durante sus 14 temporadas en la NFL con los Potros, Manning estableció récords del club en casi toda categoría para un mariscal de campo. Durante la temporada del 2006, llevó a la franquicia a ganar su primer campeonato mundial en 36 años, por lo que recibió el reconocimiento al jugador más valioso en la victoria de los Potros 29 a 17 sobre los Osos de Chicago en el Súper Tazón XLI.

Durante su época en la Universidad de Tennessee, Manning fue el epítome del término "estudiante-atleta". Estableció 43 récords en su escuela, en la conferencia y a escala nacional, mientras se graduaba con honores Phi Beta Kappa.

En su último año universitario, lideró a Tennessee a un campeonato SEC y obtuvo el reconocimiento All-American. Después de su última temporada, Manning obtuvo el Premio Sullivan al mejor atleta amateur de la nación, otorgado por el carácter, el liderazgo, las habilidades atléticas y los ideales del amateurismo.

Por sus acciones fuera del campo, Manning recibió el Premio Byron "Whizzer" White Humanitarian y el reconocimiento Walter Payton Man of the Year (Hombre del año) de la NFL, en el 2005, el Premio Bart Starr, en el 2015, y la Lincoln Medal, en el 2017.

Manning funge como miembro de la National Celebrity Cabinet de la American Red Cross (Cruz Roja Estadounidense) y de la junta de asesores de The Pat Summitt Foundation, y mantiene una relación sólida con el St. Vincent's Children's Hospital (Indianápolis), que en el 2007 fue renombrado "Peyton Manning Children's Hospital at St. Vincent".

En 1999, él y su esposa Ashley fundaron PeyBack Foundation para promover el futuro éxito de la juventud desamparada. Desde su incepción, la fundación PeyBack ha proporcionado más de $13 millones de dólares en becas y programas que proveen oportunidades de liderazgo y crecimiento para niños en riesgo.

Peyton Williams Manning nació el 24 de marzo de 1976, en Nueva Orleáns. Él y Ashley tienen mellizos -un niño y una niña, Marshall Williams y Mosley Thompson.

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE

Miguel Ángel Silvestre es un actor español que apareció en la aclamada serie "Sin Tetas No Hay Paraíso", que fue un éxito internacional y lo catapultó a la popularidad en el 2008. Protagonizó la película cómica "Los Amantes Pasajeros", de Pedro Almodóvar, al lado de Antonio Banderas y Penélope Cruz. Miguel fue uno de los protagonistas de la muy exitosa serie española "Velvet", que ha promediado más del 25% de participación de mercado de la audiencia televisiva española cada vez que salió al aire. La primera temporada, que se puede ver ahora por Netflix, debutó en Italia y Francia, donde ha tenido audiencias de más de 4.5 millones de telespectadores en cada país por episodio.

Silvestre hizo su debut en los Estados Unidos con uno de los papeles protagónicos en la serie "Sense8", creada y dirigida por Lana y Lily Wachowski, para Netflix. El programa, que se desarrolla en dieciséis ciudades y once países en la segunda temporada, generó un fervor internacional entre los aficionados. Su personaje de 'Lito' fue uno de los personajes que se erigió en un primer plano de la serie. En la actualidad, el programa se encuentra rodando su último capítulo de dos horas para satisfacer el clamor masivo de sus aficionados cuando se anunció que la serie se iba a cancelar después de dos temporadas. Además de tener un papel recurrente en la tercera temporada de NARCOS, para Netflix, Silvestre es la voz de 'Matador' en la venidera película animada OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND, del aclamado director Carlos Saldanha, para 2oth Century Fox.

Acaba de terminar de rodar la película cómica "Ibiza", producida por Will Ferrell y Adam McKay, a través de Good Universe.

JERROD CARMICHAEL (PACO)

Jerrod Carmichael es un comediante de centros nocturnos e intérprete que se ubica en Los Ángeles, pero que proviene de Winston-Salem, Carolina del Norte. Jerrod puede ser visto en la serie "The Carmichael Show", que protagoniza y en la que funge como productor ejecutivo para NBC. El año pasado, Jerrod actuó al lado de Mark Wahlberg en "Transformers 5: The Last Knight". Jerrod también protagonizó el exitazo de verano "Neighbors" (Buenos vecinos), dirigida por Nick Stoller, junto a Seth Rogen y Zac Efron, para Universal. Su segundo especial de comedia, "8", dirigido por Bo Burnham, se estrenó ese pasado marzo por HBO. El primer especial de Jerrod para HBO, "Love at the Store", fue dirigido por Spike Lee y se estrenó en el otoño de 2014. En el 2015, también fue nombrado en el Comedy Impact Report de la revista Variety.

FLULA BORG (HANS)

Flula Borg nació y fue criado en Erlangen, Alemania, dando inicio a su carrera como parte del tradicional baile bávaro Schuhplattler, antes de llevar su humor absurdo y encanto espontáneo a todos los rincones de Hollywood.

En el mundo cinematográfico, Flula es mejor conocido por haber protagonizado al lado de Rebel Wilson, Anna Kendrick y Adam Devine "Pitch Perfect 2" (Más notas perfectas), para Universal Pictures, así como "Alvin and the Chipmunks: Road Chip" (Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas), para 20th Century Fox, y "Buddymoon", ganadora en Slamdance, que también coescribió, para Orion. Flula ha hecho apariciones periódicas en televisión en "@Midnight", para Comedy Central, "Younger", para TV Land, "Chelsea", para Netflix, "Silicon Valley", para HBO, en la temporada más reciente de "Curb Your Enthusiasm", en el papel protagónico del programa piloto "Cuckoo", para NBC, en el venidero drama distópico "Counterpart", protagonizado por J.K. Simmons, para Starz, y en "Conan", para TBS, donde fungió como guía turístico personal de Conan O'Brien durante su visita a Berlín.

Flula ha prestado su voz a varios proyectos, incluyendo "Tangled" (Enredados), "Archer", "Mr. Peabody & Sherman Show", "Pickle and Peanut", así como para películas animadas venideras para Nickelodeon y Disney. Borgtambién ha amasado una intensa red de seguidores en línea, con más de 750 mil suscriptores y 90 millones de vistas en YouTube.

Borg fue nombrado recientemente uno de los 'Diez Cómicos a Seguir' por la revista Variety, y alguna vez fue nombrado el tercer hombre más sexy del norte de Bavaria.

JUANES (JUAN)

Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juan Esteban Aristizábal -mejor conocido por la mayor parte del mundo como Juanes- se ha convertido en el principal embajador mundial del rock latino. Nombrado por la revista TIME "una de las 100 personas más influyentes del mundo" y por The New York Times "el cantautor latinoamericano más popular…un poeta conmovedor con guitarra eléctrica", Juanes ha creado un sonido distintivo que fusiona su amor por la música rock y pop con letras escritas de manera inteligente y llenas de matices, a las que, además, le imprime una reverencia profunda al folk tradicional y a otros ritmos indígenas de Colombia y Latinoamérica. Con siete álbumes de estudio en su haber, que han alcanzado múltiples ventas de platino, su aclamado estreno de MTV Unplugged y un crédito en un soundtrack de Disney, Juanes ha vendido millones de álbumes en todo el mundo, ha logrado colocar once sencillos en el primer lugar del Billboard, cuenta con múltiples récords de duración en las listas de popularidad de rock latino y ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo la sorprendente cantidad de veintitrés Premios Grammy y Grammy Latinos combinados.

Reconocido con frecuencia como una de las voces principales de la música latina en las redes sociales (con más de 25 millones de aficionados que lo siguen en línea), Juanes también ha hecho algunas apariciones pioneras en televisión y eventos especiales -tales como la primera interpretación en habla hispana en una década en los Premios Grammy, la primera interpretación en habla hispana en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy, haber aparecido en The Tonight Show Featuring Jimmy Fallon, así como en la serie de conciertos de The TODAY Show Plaza. Juanes también representó a la comunidad de la música latina con presentaciones en la Copa del Mundo, en el evento "Festival de Familias" del Vaticano con el papa Francisco, con una interpretación educativa bilingüe en Sesame Street (Plaza Sésamo), con conciertos tributo en horario estelar de televisión para John Lennon y Frank Sinatra, y con múltiples apariciones tanto en The Kennedy Center Honors como en The Nobel Peace Prize Concert.

La superestrella colombiana también es un dedicado activista mundial, mediante un trabajo de caridad de amplio alcance para su propia organización Fundación Mi Sangre (nombrada en un número especial de filantropía del Billboard), y como cofundador de la organización "Paz sin Fronteras" (Peace Without Borders), que se sirve de la música para unir poblaciones sin importar divisiones políticas o geográficas, y que defiende que toda la gente debe contar con el derecho humano básico de la paz.

Este año ha visto a Juanes continuar abriendo nuevos caminos para la música latina con el lanzamiento del primer álbum conceptual del género con material visual -'Mis Planes son Amarte', una nueva colección de doce canciones, acompañada con una película de acción en vivo que detalla la búsqueda de un astronauta por el amor verdadero a través del tiempo y el espacio. Debutó en primer lugar en la lista de álbumes latinos del Billboard, y, de igual manera, en la cima de las listas de iTunes en numerosos países. El primer sencillo del álbum, el energético "Fuego", alcanzó rápidamente el primer lugar en las listas de 17 países.

DAVEED DIGGS (DOS)

Daveed irrumpió en la escena teatral neoyorquina con su electrizante actuación en el doble papel de 'Thomas Jefferson' y 'Marquis de Lafayette' en el fenómeno de Broadway HAMILTON, original de Lin-Manuel Miranda. Además de ganar un Premio Tony y un Grammy por su actuación, Diggs también recibió un Premio Lucille Lortel a Mejor Actor Secundario. Mientras actuaba en Broadway, Diggs tuvo un papel recurrente en el perdurable drama LAW & ORDER: SUV y en la serie THE GET DOWN, para Netflix, creada por el visionario director Baz Luhrmann.

Más recientemente, Daveed tuvo arcos de personaje completos en BLACKISH, serie nominada al Emmy, para ABC, y en UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT, para Netflix. Después será visto en SNOWPIERCER, para TNT, y BOB'S BURGERS, para Fox. Daveed también es productor ejecutivo de la próxima serie THE MAYOR, para ABC.

En el lado del cine, Daveed después aparecerá en WONDER, al lado de Julia Roberts y Jacob Tremblay, así como en la película animada OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND, para Fox. Fue visto recientemente en TOUR DE PHARMACY, para HBO, al lado de Andy Samberg y Orlando Bloom, y rodó recientemente BLINDSPOTTING, un largometraje que coescribió, produjo y protagoniza.

Antes de HAMILTON, Diggs ya era muy respetado en la escena alternativa del hip-hop como miembro del trío experimental "clipping", basado en la costa oeste. Diggs ha estado de gira a escala nacional e internacional, tanto como solista como con "clipping", que lo ha llevado a presentarse en sitios tales como el Sonar Festival en Barcelona; Off Festival en Krakow; ATP Iceland en Keflavic; y AfroPunk Fest, en Brooklyn. Compromisos especiales incluyen el Red Bull Music Academy y el Moog Electronics, además de estar colaborando con el poeta Rafael Casal, miembro de Poetry Def para HBO, en la composición de un musical nuevo llamado THE LIMP y de la música original para ESPN.

BORIS KODJOE (KLAUS)

Desde sus papeles en la pantalla grande y la televisión hasta sus habilidades en el teatro y como emprendedor, Boris Kodjoe ha probado ser uno de los hombres más prototípicos de Hollywood. Boris es mejor conocido por su papel como 'Damon Carter' en la serie de televisión "Soul Food", para Showtime. Por el programa, recibió tres nominaciones para el Premio NAACP a Actor Secundario Sobresaliente. En la actualidad puede ser visto al lado de Kevin Hart, Nick Cannon y JB Smoove en la exitosa serie cómica "The Real Husbands of Hollywood", para BET, que le ha valido dos nominaciones al Premio NAACP Image a Actor Secundario Sobresaliente en una Serie Cómica. También interpreta al Dr. Will Campbell en el drama "Code Black", con Marcia Gay Harden y Rob Lowe, para CBS.

El verano pasado, Boris asumió el rol de conductor matutino de programa de entrevistas con su esposa, la actriz Nicole Ari Parker. "The Boris & Nicole Show" tuvo una corrida de cuatro semanas en estaciones selectas, propiedad de FOX, en más de 20 mercados, incluyendo Nueva York y Los Ángeles. También interpretó a 'Phil Miller #2' en la segunda temporada de la serie cómica "Last Man on Earth", junto a Will Forte, Kristen Schaal, January Jones y Mary Steenburgen, para FOX.

Previo a ello, Boris fue elegido personalmente por JJ Abrams para estelarizar la serie dramática "Undercovers", para NBC, que salió al aire durante la temporada televisiva del 2010. También fue visto repitiendo su papel como Luther West en el éxito taquillero "Resident Evil: Retribution" y apareció en la película "Baggage Claim", al lado de Paula Patton, Derek Luke y Trey Songz, para Fox Searchlight.

Boris nación en Viena, Austria, hijo de Ursula Kodjoe, una psicóloga de Alemania, y Eric Kodjoe, un doctor de Ghana. Creció en Alemania con su hermano Patrick y hermana Nadja. Ahí, fue a la escuela y, desde una etapa muy temprana de su vida, quedó expuesto ante los deportes y las artes. Se convirtió en uno de los mejores jugadores de tenis del país, y aceptó una beca de tenis de la Virginia Commonwealth University, en el otoño de 1992.

Mientras estudiaba en Richmond, fue abordado por la agencia de modelaje Ford, a la que se unió después de haber obtenido un título en marketing en 1996. De inmediato, consiguió doce campañas con clientes tales como Ralph Lauren, Perry Ellis, Yves Saint Laurent, y The GAP, que realizó tan sólo en sus primeros siete meses en la agencia. Su carrera despegó una vez que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles entre los supermodelos, que, a final de cuentas, lo llevaron a obtener, en otoño de 1998, el Premio Supermodelo en los espectáculos de moda.

Al poco tiempo, Hollywood se fijó en Boris. Mientras estudiaba con su profesora de actuación Janet Alhanti, apareció como actor invitado en comedias tales como "For Your Love", y consiguió un papel secundario en la película "Love and Basketball", producida por Spike Lee.

Boris también protagonizó el largometraje "Brown Sugar", al lado de Taye Diggs y Sanaa Lathan, por el que fue nominado para un Premio NAACP a Actor Secundario Sobresaliente en una Película. Previo a ello, Boris coprotagonizó la exitosa película "Madea's Family Reunion", de Tyler Perry, y tuvo el papel protagónico en "The Gospel", que fue un éxito sorpresivo de la taquilla. Boris también actuó al lado de Bruce Willis para el director Jonathan Mostow en el thriller "Surrogates" (Identidad sustituta), para Disney, además de haber aparecido en "Resident Evil: Afterlife" (Resident Evil 4: La resurrección), con Milla Jovovich, Wentworth Miller y Ali Larter.

En escena, Boris hizo su debut en Broadway en "Cat on a Hot Tin Roof", al lado de James Earl Jones, Phylicia Rashad y Anika Noni Rose, para la directora Debbie Allen. Previamente, estuvo de gira por el país con la producción "Whatever She Wants", con Vivica A. Fox y Richard Roundtree.

En su papel de emprendedor, Boris lanzó su propia compañía de ropa ALFA (Affordable Luxury For All) con su hermano Patrick Kodjoe, que ofrece el lujo de ropa hecha a la medida para todo hombre y mujer de los Estados Unidos a precios razonables.

El principal interés personal de Boris es recabar fondos para la Sophie's Voice Foundation una fundación que comenzó con su esposa en honor a su hija Sophie, a la que le diagnosticaron espina bífida al nacer.

En la actualidad, Boris vive en Los Ángeles con su esposa Nicole, y sus dos hijos, Sophie y Nicolas.

GABRIEL IGLESIAS (CUATRO)

Nacido en Chula Vista, California, Gabriel Iglesias es el más joven de seis niños, criados por una madre soltera en Long Beach, California. Fue durante su infancia que desarrolló un fuerte sentido del humor para lidiar con los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar. En 1997, se dio a la tarea de pulir sus habilidades cómicas y se puso a hacer comedia en directo en cualquier lugar que tuviera un público; incluyendo bares para motociclistas y antros escondidos. La comedia en directo de Gabriel es una mezcla de narrativa, parodias, personajes y efectos de sonido que hacen que sus experiencias personales cobren vida. Su estilo de comedia único y animado lo ha hecho popular entre aficionados de todas las edades.

Iglesias es uno de los comediantes de carpa más exitosos de los Estados Unidos, que lo ha llevado a presentarse en conciertos ante localidades agotadas en todo el mundo. También es uno de los comediantes más vistos en YouTube con más de 300 millones de vistas. El comediante también tiene el distintivo honor de ser uno de pocos en encabezar y presentarse ante localidades agotadas en el Madison Square Garden y en The Microsoft Theater. Iglesias, que acaba de celebrar 20 años en la comedia en directo, se encuentra en estos momentos en una nueva gira mundial, "FluffyMania World Tour: 20 Years of Comedy".

En la actualidad, Iglesias puede ser escuchado como el 'Dependiente en Jefe' en el exitazo taquillero "Coco", para Pixar, que se encuentra actualmente en cines; como 'Rufus the Dog' en la película animada navideña "The Star", también de reciente estreno; y en el papel de 'Cuatro' en la película animada OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (en cines el 15 de diciembre), para 20th Century Fox. Iglesias también repitió su papel como 'Jimmy' en la película animada "The Nut Job 2" (Locos por las nueces 2), al lado de Will Arnett, Maya Rudolph y Katherine Heigl.

"Fluffy's Food Adventures", una serie cómica documental improvisada, coprotagonizada por los excéntricos compañeros de viaje y colegas comediantes de Gabriel, Martin Moreno, Rick Gutierrez, G Reilly y Alfred Robles, estrenó su tercera temporada (conocida previamente como "Fluffy Breaks Even") en FUSE TV, en julio de 2017. El programa sigue a Gabriel y a su equipo en un viaje culinario de costa a costa en búsqueda de los platillos más apetecibles del país, mientras descubren joyas locales, actividades únicas y unas cuantas celebridades a lo largo del camino.

A finales del 2016, Iglesias estrenó por Netflix a escala mundial su sexto especial de comedia de una hora, "I'm Sorry For What I Said When I Was Hungry". Rodó el especial en la Allstate Arena en Chicago, durante dos presentaciones ante localidades agotadas, que sumaron un total de 20,000 aficionados.

En el 2015, coprotagonizó con Channing Tatum la película "Magic Mike XXL", para Warner Bros., donde repitió su papel como Tobias. Gabriel también iluminó la pantalla chica en la comedia "Cristela", para ABC.

Otros créditos cinematográficos incluyen papeles como coprotagonista en "A Haunted House 2" (Inactividad paranormal), y su voz puede ser escuchada en numerosas películas animadas, como "Smurfs: The Lost Village" (Los pitufos en la aldea perdida), "Norm of the North", "The Book of Life" (El libro de la vida), "The Nut Job" y "Planes" (Aviones), para Disney. Gabriel también protagonizó "The Fluffy Movie", un concierto de comedia en directo que se estrenó en cines. Durante los últimos tres años, Comedy Central ha transmitido su exitosa serie "Stand-Up Revolution". La cadena también estrenó "Gabriel Iglesias: Aloha Fluffy", en lo que fueron dos noches de comedia sin precedentes con más de 15 millones de telespectadores. El especial fue la continuación de sus especiales previos en DVD, "Hot & Fluffy" y "I'm Not Fat...I'm Fluffy", que, combinados, han vendido más de dos millones de copias.

JEREMY SISTO (PADRE DE FERDINAND)

Jeremy Sisto puede ser visto después en el docudrama THE LONG ROAD HOME, al lado de Michael Kelly, Jason Ritter y Kate Bosworth, para National Geographic. La miniserie está basada en el best-seller de Martha Raddatz, y revive una heroica batalla de supervivencia, cuando la 1ª división de la caballería del fuerte Hood fue emboscada el 4 de abril de 2014, en la ciudad Sadr, de Bagdad -un día al que se le llegó a conocer como "Domingo Negro".

Sisto se está preparando para comenzar el rodaje de la segunda temporada de ICE, para DirectTV, que regresará durante el primer trimestre del 2018. De Antoine Fuqua, el drama criminal sigue a una familia mientras se sumerge en las entrañas del tráfico de diamantes en Los Ángeles. Jeremy interpretará el papel protagónico de 'Freddy' y actúa junto a Cam Gigandet, Ray Winstone y Donald Sutherland.

Sisto pronto llegará a la pantalla grande como parte del reparto animado de OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND, que se estrenará este diciembre venidero. El reparto de la película también cuenta con Kate McKinnon, Gina Rodriguez, John Cena y Anthony Anderson.

En televisión, Sisto protagonizó previamente WICKED CITY, para ABC, y la serie dramática THE RETURNED, basada en la aclamada serie francesa homónima, para A&E. Tuvo un papel protagónico que constó de tres temporadas en la exitosa serie cómica SUBURGATORY, para ABC.

Sisto es mejor conocido por interpretar a 'Billy Chenowith' durante cinco años en SIX FEET UNDER, creada por Alan Ball, quien escribió el papel pensando en él. En el 2010, terminó una corrida de tres años en LAW & ORDER como el 'Detective Cyrus Lupo'. También interpretó el papel protagónico en el aclamado espectáculo de Jason Smilovic KIDNAPPED.

En cine, Sisto protagonizó la comedia de tenis BREAK POINT, que también coescribió y produjo. Sisto también protagonizoó la película de género THE OTHER SIDE OF THE DOOR (Del otro lado de la Puerta), para Fox International, y HANGMAN, que se estrenó en el Festival de Cine SXSW en el 2015, y que Sisto también produjo. Fue visto por última vez en las películas independientes AS COOL AS I AM, con Claire Danes y James Marsden, y en ROBOT AND FRANK, con Frank Langella y Liv Tyler. Sus créditos cinematográficos adicionales son eclécticos y se remontan a principios de la década de los '90, con títulos tales como GRAND CANYON (Grand Canyon: En el corazón de la ciudad), CLUELESS (Ni idea), HIDEAWAY, MOONLIGHT AND VALENTINO (Mujeres bajo la luna), WHITE SQUALL (La tormenta), WITHOUT LIMITS, SUICIDE KINGS, THIRTEEN (A los trece), WRONG TURN (Camino hacia el terror) y WAITRESS.

Los créditos teatrales de Sisto en Los Ángeles incluyen "Take Me Out", (el papel le valió un Premio del Círculo de Críticos de Teatro de Los Ángeles a Actuación Protagónica), "Dead End", original de Sidney Kingsley, en el teatro Ahmanson, y el espectáculo de un solo hombre "Sanguine", en el 2nd Stage. En Nueva York, hizo su debut en Broadway en "Festen", adaptación teatral del filme de Thomas Vinterberg, "The Celebration", y recientemente protagonizó "Spirit Control", de Beau Willimon, en el Manhattan Theater Club -una historia que explora la lucha de un hombre durante treinta años contra el trastorno de estrés postraumático. También protagonizó con Brian Dennehy la producción "Galileo", original de Bertolt Brecht, en Chicago. La obra fue dirigida por Robert Falls.

En la actualidad vive en Los Ángeles.



KARLA MARTINEZ (MADRE DE PUEBLO)

Cada mañana, de lunes a viernes, la comunidad hispana en los Estados Unidos se despierta al lado de Karla Martinez, cuando la ven en el programa matutino "Despierta América", para Univisión -el programa mañanero con los índices de audiencia más altos en el mercado hispano de los Estados Unidos.

Karla, quien en la actualidad es vocera de "Colgate", es una de las profesionales más respetadas y queridas en la comunidad hispana. Desde que se unió al equipo de conductores del programa matutino en diciembre de 2006, Martinez ha conducido de manera conjunta numerosos especiales para Univisión, incluyendo "La Boda Real", además de haber participado en varias campañas de servicio público. Criada en Texas, donde se mudó cuando era niña, Karla comenzó su carrera en la televisión como reportera para KINT-Channel 26 en Texas, mientras que, al mismo tiempo, estudiaba para obtener un título en comunicaciones de la Universidad de Texas. En 1995, se mudó a la cadena Univisión, donde fungió como corresponsal de El Paso, para el noticiario de la cadena "Noticiero Univisión" y la revista noticiosa "Primer Impacto". También fue reportera del programa de noticias más exitoso de la cadena, "El Gordo y la Flaca", y llegó a conducir durante cinco años "Control", el popular programa de estilo de vida orientado a los jóvenes. Karla ha sido honrada como una de las "50 Most Beautiful" (50 Personas más Bellas) por la revista People en español, y ha sido reconocida por el éxito de su carrera con el codiciado Premio TV y Novelas. Ha sido vocera de marcas prestigiosas tales como Johnson and Johnson, General Mills, Aveeno Baby, Got Milk? y Cablevisión, y también es autora de "El Poder de una Sonrisa", donde habla de cómo superar los momentos difíciles en la vida. En el 2015, Karla ganó un Premio TV y Novelas a Mejor Conductora.

ACERCA DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE "OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND"

CARLOS SALDANHA (DIRIGIDA POR)

Desde 1993, Carlos Saldanha ha sido una de las principales fuerzas creativas en Blue Sky Studios. Saldanha nació en Río de Janeiro, Brasil, y dejó su ciudad natal en 1991 para ir tras su instinto artístico y su pasión por la animación. Con antecedentes en ciencias computacionales y una sensibilidad artística natural, la ciudad de Nueva York le pareció el lugar perfecto para fusionar estas habilidades, y ahí se convirtió en animador. Estudió en el programa de la maestría en bellas artes de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde se graduó con honores en 1993, después de haber terminado dos cortos animados, "The Adventures of Korky, the Corkscrew" (1992) y "Time for Love" (1993). Estos trabajos se han presentado en festivales de animación de todo el mundo. En la Escuela de Artes Visuales, Saldanha conoció a Chris Wedge, uno de los cofundadores de Blue Sky Studios, quien lo invitó a unirse a su creciente equipo de artistas.

Saldanha fue supervisor de animación de las cucarachas parlantes y danzantes en la película "Joe's Apartment" (1996), para Blue Sky. Asimismo, fue director de animación de los personajes animados por computadora en "Fight Club" (El Club de la Pelea) (1999). Poco tiempo después, Saldanha hizo mancuerna con Chris Wedge para codirigir las primeras películas animadas de Blue Sky, "Ice Age" (La Era de Hielo) y "Robots" (Ídem) (2005). En el 2003, "Ice Age" fue nominada para un Oscar. En el 2002, Saldanha dirigió el cortometraje animado "Gone Nutty", que fuera nominado para un Oscar en el 2004.

Después del éxito de "Ice Age", Saldanha tomó las riendas de director en "Ice Age: The Meltdown" (2006), la tercera película animada por computadora de 2oth Century Fox y Blue Sky Studios, que fue la película animada más rentable del año. Después vino la incluso más exitosa "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs", que se convirtió en una de las películas animadas que más dinero ha recabado de todos los tiempos, al haber acumulado más de $887 millones de dólares en la taquilla mundial. En el 2011, Saldanha creó y dirigió "Rio", una carta de amor a su pueblo natal, que se convirtió en un éxito mundial, seguida de "Rio 2", en el 2013. En la actualidad, se encuentra en la postproducción de "Olé, El viaje de Ferdinand", que estará en cines de todo el mundo en diciembre de 2017.

JOHN DAVIS (PRODUCIDA POR)

John Davis, presidente de Davis Entertainment, ubicada en Los Ángeles, es uno de los productores más prolíficos de Hollywood, después de haber producido más de 92 películas y telefilmes, que han recabado más de $5 billones de dólares en todo el mundo. En televisión, Davis Entertainment ha colocado seis series al aire en los últimos cuatro años, incluyendo el éxito internacional "The Blacklist".

En el 2004, Show West nombró a John Davis productor del año, y, en el 2015, Hollywood Reporter le otorgó esa misma distinción. También ha ganado dos premios People's Choice por "The Firm" (Sin salida) y "Grumpy Old Men" (Dos viejos gruñones), y sus filmes han recibido varias nominaciones al Premio de la Academia.

Entre las películas venideras de Davis Entertainment se encuentran una nueva versión de "Predator" con Shane Black como director, la película animada "Olé, El Viaje de Ferdinand" y "Game Night", una comedia para New Line Studios.

En la actualidad, Davis Entertainment tiene cuatro series de televisión al aire: "The Blacklist", "Blacklist Redemption" y "Timeless" en NBC, además de "Dr. Ken" en ABC. También en producción se encuentran los programas piloto "Behind Enemy Lines", para Fox, con McG como director, basada en la exitosa película de la compañía, y "Start Up", para ABC, con Zach Braff como actor y director. La compañía también se encuentra desarrollando programas piloto en MTV, Showtime y Lifetime.

Las múltiples producciones exitosas de Davis incluyen la producción de exiguo presupuesto "Chronicle" (Poder sin límites), que fue todo un éxito al haber recabado más de $100 millones de dólares en taquilla; el thriller de ciencia ficción "I, Robot" (Yo, robot), protagonizado por Will Smith; y "Mr. Popper's Penguins" (Los pingüinos de mi papá), estelarizada por Jim Carrey, entre muchas otras.

Producciones previas de Davis incluyen "Joy" (Joy: El nombre del éxito), con Jennifer Lawrence; "Norbit", exitosa comedia protagonizada por Eddie Murphy, para DreamWorks/Paramount; el exitazo taquillero "The Firm", con Tom Cruise; los dos muy exitosos filmes de "Dr. Dolittle", protagonizados por Eddie Murphy; la comedia de aventuras "Gulliver's Travel" (Los viajes de Gulliver), con Jack Black, que resultó ser un éxito internacional; "Courage Under Fire" (Valor bajo fuego), con Denzel Washington y Meg Ryan; la franquicia de "Garfield", para Fox; "Waterworld" (Mundo acuático), protagonizada por Kevin Costner; la exitosa comedia "Daddy Day Care" (La guardería de papá), con Eddie Murphy, y que recabó más de $100 millones de dólares en taquilla; la trilogía "Out to Sea"(Bailando sobre el mar), "Grumpy Old Men" (Dos viejos gruñones) y "Grumpier Old Men", (Dos viejos más gruñones), protagonizadas por Jack Lemmon y Walter Matthau; "Behind Enemy Lines" (Tras líneas enemigas), con Owen Wilson y Gene Hackman;"Paycheck" (El pago), de John Woo, protagonizada por Ben Affleck y Uma Thurman, para Paramount; y la trilogía de "Predator" (Depredador): "Predator", protagonizada por Arnold Schwarzenegger, "Predator 2" y "Alien vs. Predator".

Las exitosas incursiones comerciales de Davis también incluyen la singular franquicia de pizzas rápidas 'Blaze Pizza', que fue nombrada la compañía restaurantera de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Sus socios incluyen a la estrella del basquetbol LeBron James y Tom Werner, copropietario de las Medias Rojas de Boston.

Davis Entertainment también ha sido dueño y dirigido cinco estaciones televisivas de mercados pequeños a lo largo de los últimos veinte años. La compañía vendió recientemente la última que le quedaba.

Davis nació y fue criado cerca de Denver, Colorado. Su pasión por el cine comenzó de joven cuando trabajó en el cine de un vecindario, en el que veía hasta 300 películas al año. Davis se graduó de la Facultad de Bowdoin, estudió en la Facultad de Amherst y recibió un título de maestría de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

LISA MARIE STETLER (PRODUCIDA POR)

Lisa Marie Stetler es una escritora y productora que comenzó su carrera en el entretenimiento en el departamento de desarrollo de Geffen Pictures. Ha trabajado detrás de cámaras en varias películas y programas de televisión de alto perfil, incluyendo el primer drama policial de DreamWorks, "High Incident", creado por Steven Spielberg, "True Romance" (La fuga), dirigida por Tony Scott, y "The Hunted", dirigida por William Friedkin. Dada su experiencia en producción, Stetler trabajó en Miramax, Los Ángeles, en distribución internacional y participó en el American Film Market.

"Olé, El Viaje de Ferdinand" es su primera película animada, que conjuntó de manera exitosa en Fox Animation después de haber intentado vender el proyecto durante más de 15 años. En la actualidad, se encuentra desarrollando y escribiendo dos películas animadas, además de varios proyectos de acción en vivo.

Una dedicada filántropa mundial, Stetler ha sido parte de equipos de asistencia humanitaria en Zimbabue, China, Egipto, Sudáfrica, La República Democrática del Congo, Colombia y Cuba. Stetler creció en Waverly, Pensilvania, y se graduó de la Universidad de Bucknell, con un curso enfocado en economía.

LORI FORTE, p.g.a. (PRODUCIDA POR)

Lori Forte, mejor conocida por darle vida a la franquicia de "Ice Age", comenzó su carrera en largometrajes animados de Disney, donde fue ejecutiva creativa de la película nominada al Premio de la Academia "Toy Story" y del cortometraje nominado al Oscar "Runaway Brain". Forte se convirtió después en productora de Fox Animation Studios, donde desarrolló varias ideas para formato de largometraje.

A Forte, quien siempre ha sentido fascinación por la era de hielo y por la majestuosidad de sus singulares criaturas, se le ocurrió la idea de hacer una película que captara ese mundo glacial y sus extraordinarios habitantes. Una franquicia cinematográfica nació cuando los gélidos héroes de "Ice Age", Manny, Sid, Diego y Scrat -y su increíble universo-, llegaron a los cines de todo el mundo. A la postre, Forte desarrolló y produjo "Ice Age: The Meltdown", "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs", "Ice Age: Continental Drift" y "Ice Age: Collision Course". También produjo el cortometraje nominado al Premio de la Academia "No Time For Nuts".

Fue productora de "Epic" y productora ejecutiva de dos especiales para televisión de "Ice Age": "Ice Age: Mammoth Christmas" (2011) y "Ice Age: The Great Egg-Scapade".

Previamente, Forte fue ejecutiva de desarrollo en NBC-TV, donde ayudó a desarrollar series cómicas. A la postre, Forte se unió a Columbia Pictures Television, donde fue vicepresidente de desarrollo de comedia, y supervisó una variedad de programas piloto y series.

BRUCE ANDERSON, p.g.a. (PRODUCIDA POR)

Bruce Anderson comenzó su carrera en el entretenimiento en películas de acción en vivo, hasta alcanzar el puesto de productor de segmentos en la popular serie de televisión de principios de los '90 "The All New Mickey Mouse Club". Después de esto, se instaló en el puesto de productor de varios programas para The Disney Channel y Nickelodeon. En 1996, Anderson hizo la transición al mundo de la animación, cuando aceptó un puesto en Walt Disney Feature Animation, en Florida. Después de haber fungido como gerente de departamento en "Mulan", "Lilo and Stitch" y "Tarzan", Anderson fue gerente de producción en "Brother Bear" (Tierra de osos), para Disney.

En el 2004, Anderson se mudó con su familia a Connecticut y se unió a Blue Sky Studios, donde trabajó como gerente de producción de "Ice Age: The Meltdown", que recabó más de $600 millones de dólares en todo el mundo. A la postre fungiría como productor de la aclamada película "Dr. Suess' Horton Hears A Who!" (Horton y el mundo de los quién), basada en el clásico libro infantil y tanto de "Rio" como de "Rio 2".

CHRIS WEDGE (PRODUCTOR EJECUTIVO)

Chris Wedge es un director de cine ganador del Premio de la Academia, además de productor y cofundador de Blue Sky Studios. Wedge, quien comenzó su carrera como animador de stop-motion, se unió más tarde a MAGI/SynthaVision, donde fue uno de los animadores principales de la innovadora película de Disney "Tron" (1982). Dirigió las secuencias de animación de personajes en "Joe's Apartment" (El departamento de Joe) (1996), producción de Warner Bros. /Geffen Films, y fungió como supervisor creativo en numerosas películas y comerciales.

En 1998, escribió y dirigió la primera película de Blue Sky, el conmovedor cortometraje "Bunny", que ganó el Premio de la Academia a mejor cortometraje animado, y más de 25 premios internacionales por la excelencia en su animación.

A la postre, Wedge dirigió el primer largometraje de Blue Sky, "Ice Age" (2002), nominado para un Premio de la Academia a Mejor Película de Animación, seguido de "Robots" (2005) y "Epic" (El reino secreto) (2013).

Fue productor ejecutivo de "Ice Age: The Meltdown" (2006), "Dr. Seuss' Horton Hears a Who!" (2008), "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs" (2009), "Ice Age: Continental Drift" (2012), "Rio" (2011), "Rio 2" (2014) y "Ice Age: Collision Course" (2016).

Este año, Wedge dirigió la película de aventuras y ciencia ficción "Monster Trucks", para Paramount Pictures.

Wedge se graduó del departamento de cine de SUNY Purchase. Obtuvo su título de Maestría en Artes, gráficas por computadora y educación artística, del Advanced Computing Center for the Arts (Centro de Computación Avanzada para las Artes) de la Universidad Estatal de Ohio.

ROBERT L. BAIRD y TIM FEDERLE y BRAD COPELAND (GUIÓN DE)

Robert L. Baird ha dejado huella como guionista en algunos de los éxitos animados más populares de los últimos quince años. Fue guionista colaborador de "Monsters, Inc." y "Cars", para Pixar Animation Studios. En el 2013, fue coguionista de "Monsters University". Para Walt Disney Animation Studios, los créditos de Baird incluyen "Chicken Little" (2005), "Meet the Robinsons" (2007) y el cortometraje animado "Tangled Ever After" (2012). En el 2015, coescribió el guión para "Big Hero 6" (Grandes héroes), que obtuvo un Premio de la Academia a Mejor Película Animada. Más recientemente, Baird coescribió el guión de "Olé, El viaje de Ferdinand", para 20th Century Fox y Blue Sky Studios, que será estrenada en diciembre de 2017. Justo este año, Baird fue nombrado copresidente de Fox Animation, junto a Andrea Miloro.

Tim Federle es "un prolífico escritor cuyo ingenio relajado no está ligado a un solo género" (Huffington Post). Las premiadas novelas de Tim incluyen los notables libros del New York Times "The Great American Whatever" y "Better Nate Than Ever" - al que Lin-Manuel Miranda llamó "una evocación maravillosa de lo que se siente ser un niño de teatro" (New York Times). Los libros de recetas de cocteles de Tim, incluyendo el best-seller mundial "Tequila Mockingbird", han vendido más de medio millón de copias. Recientemente, Tim coescribió el musical de Broadway nominado al Tony "Tuck Everlasting", y está desarrollando proyectos para Fox Animation/Blue Sky Studios y Netflix. Tim forma parte de los concejos de Rosie's Theater Kids y del National Coalition Against Censorship. Oriundo de San Francisco, aunque creció en Pittsburgh, ahora divide su tiempo entre Nueva York y el internet (@TimFederle).

Brad Copeland ha escrito de manera extensa para cine y televisión, incluyendo la aclamada serie "Arrested Development" -por la que obtuvo tres nominaciones al Emmy-, "My Name Is Earl" y "Eastbound & Down". El primer largometraje de Copeland, la comedia de motociclistas "Wild Hogs", se convirtió en una de las películas más taquilleras del 2007. Además, escribió "Yogi Bear" (El oso Yogi) y escribió y dirigió la adaptación cinematográfica de "Knight Rider", además de ser productor ejecutivo de la exitosa serie "Life in Pieces", que ahora se encuentra en su tercera temporada, para CBS. Copeland nació y fue criado en Orlando, Florida, y en la actualidad vive en Sherman Oaks, California, con su esposa y dos hijos.

RON BURCH y DAVID KIDD y DON RHYMER (HISTORIA DE)

En la actualidad, Ron Burch y David Kidd son productores ejecutivos, escritores en jefe y directores creativos (showrunners) de la serie original de DreamWorks Animation "Dinotrux", que se transmite por Netflix.

Burch y Kidd se iniciaron como guionistas de la comedia "The Closer", protagonizada por Tom Selleck, para CBS, y por la que fueron nominados para un Emmy de horario estelar por la canción "You Don't Know Jack", interpretada en el programa por Michael Feinstein y Bernadette Peters. En el 2000, su película "Head Over Heels" fue estrenada. Producida por Robert Simonds y dirigida por Mark Waters, fue protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Monica Potter. En el 2005, su nueva versión de "Yours, Mine & Ours" (Los tuyos, los míos y los nuestros), protagonizada por Dennis Quaid y Renee Russo, para Paramount y MGM, fue estrenada. Burch y Kidd han desarrollado y analizado guiones para una buena cantidad de películas familiares en la mayoría de los estudios de Hollywood, incluyendo "Beverly Hills Chihuahua", para Disney, protagonizada por Drew Barrymore y Jamie Lee Curtis; también fungieron como asesores de historia de "Inspector Gadget" (Disney) y "Elmo in Grouchland" (Columbia TriStar). Han desarrollado programas piloto de televisión para MTV, ABC Family, Warner Brothers, FX, Fox y TBS.

El trabajo previo de Don Rhymer incluye haber escrito la historia para "Big Mommas: Like Father, Like Son" (Mi Abuela es un Peligro 3), y el guión de "Big Momma's House 2". Sus otros créditos cinematográficos en la comedia incluyen "Rio", "Rio 2", "Surf's Up" (Los reyes de las olas), "Carpool", "Big Momma's House" (coescrita con Darryl Quarles), "The Santa Clause 2" (Santa Cláusula 2), "Agent Cody Banks 2: Destination London" y la adaptación para la pantalla grande de "The Honeymooners".

Rhymer también disfrutó de un exitosa carrera en la televisión, y escribió y produjo comedias tales como "The Hogan Family", "Coach", "Bagdad Café", "Evening Shade", "Hearts Afire", "Caroline in the City", "Chicago Sons" y "Fired Up". Además, escribió los telefilmes "Banner Times", "Past the Bleachers" y "Under Wraps".

Rhymer falleció en noviembre de 2012 durante la producción de "Rio 2".

JOHN POWELL (MÚSICA DE)

John Powell alcanzó el estatus de los compositores de primera categoría al demostrar una voz completamente original con sus bandas sonoras para la trilogía de "Bourne", protagonizada por Matt Damon. La música para estas películas ha sido tomada como referencia de manera frecuente. De igual manera, se ha convertido en el compositor predilecto para películas familiares animadas, después de haber escrito éxitos tales como "Shrek", "Chicken Run" (Pollitos en fuga), "Ice Age" (2 & 3), "Bolt", "Rio", "Happy Feet" (1 & 2) (El pingüino) y "Kung Fu Panda" (1 & 2). Su palpitante música al servicio de la acción sirvió de combustible para "Hancock", "Green Zone" (La ciudad de las tormentas), "Stop Loss", "Mr. and Mrs. Smith" (El Sr. y la Sra. Smith) y "The Italian Job" (La estada maestra). Su música también a endulzado el romance en "Two Weeks Notice" (Amor a segunda vista) y "P.S. I Love You" (Posdata, te amo), empoderado "X-Men: The Last Stand" (X-Men III: La batalla final), brindado ternura a "I Am Sam" (Yo soy Sam) y otorgado un apasionante drama a "United 93". Su contagiosa banda sonora para "How to Train Your Dragon" (Cómo entrenar a tu dragón) le valió su primera nominación al Premio de la Academia. Powell también ha prestado sus talentos para "Dr. Seuss' The Lorax", "Ice Age 4: Continental Drift", "Rio 2", dirigida por Carlos Saldanha, y la aclamada "How To Train Your Dragon 2", para DreamWorks. Su trabajo más reciente fue "Pan" (Peter Pan), protagonizada por Hugh Jackman, y el thriller de acción "Jason Bourne", protagonizado por Matt Damon, para Universal Pictures. El siguiente proyecto de Powell es "Olé, El viaje de Ferdinand", para Fox, y la muy esperada "Solo: A Star Wars Story", dirigida por Ron Howard, para Disney.

Oriundo de Londres, Powell fue un consumado violinista de niño, escribió música para comerciales afuera de la escuela y fue asistente del compositor Patrick Doyle a principios de la década de los '90. En 1997, se mudó a los Estados Unidos, coescribió la banda sonora para "Antz" (Hormiguitaz), y se convirtió rápidamente en uno de los compositores más deseados, versátiles y emocionantes de la ciudad.

NICK JONAS (CANCIÓN DE)

Nick Jonas, cantante nominado al Grammy y ganador de múltiples discos de platino, además de ser actor y un premiado compositor, lanzó su álbum debut en noviembre de 2014, bajo su mismo nombre. El aclamado álbum incluía el éxito radiofónico "Jealous", que obtuvo ventas dobles de platino y alcanzó el primer lugar en los Estados Unidos, y "Chains", sencillo sensual que escaló puestos en las listas de popularidad. Jonas, quien recibió el prestigioso Premio Hal David Starlight por parte del Songwriters Hall of Fame, lanzó su segundo álbum como solista, 'Last Year Was Complicated', en junio de 2016. El disco, que incluía el éxito de platino "Close", cantado con Tove Lo, debutó como el álbum más vendido de la semana. Junto con Demi Lovato, compañera de disquera, encabezó el evento Honda Civic Tour: Future Now with Safehouse.

En el 2016, como actor, Jonas recibió elogios unánimes de la crítica por su papel protagónico en "Goat", una de las películas favoritas ese año del Festival de Cine de Sundance, que fue producida y protagonizada por James Franco. También apareció como actor invitado en la serie cómica de terror "Scream Queens", para Fox. Jonas protagonizó el resoluto programa de televisión "Kingdom", un drama de las artes marciales mixtas que se estrenó en otoño de 2014. Después, Jonas aparecerá al lado de Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black en la reinvención de "Jumanji", para Sony, a ser estrenada el 20 de diciembre.