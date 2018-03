Se ocultan en la oscuridad: Sinopsis, elenco, ficha: Be Afraid

SINOPSIS

Poco después de que John Chambers y su familia lleguen a su nuevo hogar en un pequeño pueblo de Pennsylvania, este comienza a tener problemas con la parálisis del sueño.

En este estado, seres indescriptibles comienzan a acechar a John con intención siniestras.

Son entidades que existen en las sombras más oscuras que la noche y que solo pueden ser vistas por el rabillo del ojo…!

John comienza a quedar traumatizado por estas experiencias, convirtiéndose en terror absoluto cuando descubre las intenciones reales de las entidades…

¿Cual es su intención? secuestrar a su hijo de tan solo 7 años

¡Esos malditos!

SOBRE DREW GABRESKI

Director, productor y Director de Fotografía (DF).

Graduado de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington donde estudió dirección y guión.

Productor de "Pollution" (Corto, 2012) de Jeffrey Travis.

Ha sido Director de fotografía de 11 telefilms deportivos como

"Unrivaled: Tito Ortiz" (2014), "Fedor: Return of the Last Emperor" (2015),

"Chasing Billions: Broner vs. Theophane" (2016) y "Countdown to Ortiz v Sonnen" (2017).

Ha sido camarógrafo de "Dragon Day" (2013) de Jeffrey Travis y del documental de deporte "The Hurt Business" (2016) de Vlad Yudin.

Y como actor apareció en "Enchanted" (1998) de John Ward.

Director del telefilm documental de deportes "Unrivaled: Michael Chandler" (2014).

Director del telefilm documental de deportes "Bellator MMA: Road to Vengeance Part II" (2015).

Director del film del thriller de terror y ciencia ficción

SE OCULTAN EN LA OSCURIDAD (2017).

FICHA

("Be Afraid ", Estados Unidos, 2017)

Idioma: Inglés / Calificación: SAM 13 / Duración: 99'.

Distribuye: SBP / Estreno en Cines: 21/12/2017

Rodada en Clarion, Pennsylvania, Estados Unidos.

Dirección: DREW GABRESKI.

Producción: SAM CURPHEY, DREW GABRESKI, JAY LAVELY, P. JAMES KEITEL.

Producción ejecutiva: LAWRENCE B. BENENSON, JOHN HOLLAWAY, BRIAN KRAUSE, JEFF MURPHY, BRANDT MYERS, SCOTT PERRIN, ALESSANDRO RAFANELLI.

Guión: GERALD NOTT.

Fotografía: SCOTT PECK.

Música: COREY WALLACE.

Montaje: JEFF MURPHY.

Diseño de producción: NIKO VILAIVONGS.

Dirección artística: AZUL HICKS.

Vestuario: LAZARA PECK.

Maquillaje: JULIA PEREZ, RON KARKOSKA.

Sonido: RYAN GEGENHEIMER, DAN SNOW, ALEX WEISS.

Efectos especiales: RON KARKOSKA, MARK VILLALOBOS.

Efectos visuales: JEFF MURPHY.

FICHA ARTÍSTICA

BRIAN KRAUSE (Dr. John Chambers),

JAIMI PAIGE (Heather Chambers),

LOUIS HERTHUM (Jefe Martin Collins),

JARED ABRAHAMSON (Ben Chambers),

MICHELLE HURD (Christine Booth),

MICHAEL LEONE (Nathan Chambers),

NOELL COET (Nikki Collins),

SADE KIMORA YOUNG (Emms Booth),

KEVIN M. HORTON (Oficialr Cass),

ERIC CHANDLER (Oficial Mills),

TODD GOBLE (Jimmy Perkins),

MICHAEL CHANDLER (Darren Schmidt).

