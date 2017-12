Una razon para vivir: Critica: Breathe

Una razón para vivir no es sólo una bella historia de amor, sino que es además una interesante historia verdadera sobre un avance muy importante en el campo de la discapacidad.



Si bien prácticamente la totalidad de la película trata sobre el problema de la parálisis producida por la polio en el personaje principal de Robin, magníficamente interpretado por Andrew Garfield, lo hace de tal modo que no resulta siendo una película lacrimógena o asfixiante, al contrario, es más bien esperanzadora (aunque algo que sucede al final "pincha un poco el globo").



Una película para emocionar y disfrutar, aunque su guión convencional y un poquito azucarado puede llegar a no convencer del todo a algunos espectadores.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data