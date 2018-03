Victoria y el sexo: Sinopsis, elenco, ficha: Victoria

SINOPSIS

Algo le sucede a Victoria con su "química". De ser una chica hiper sexual pasó a perder el interés por los hombres.

Mientas tanto su vida sigue, es madre y abogada penalista en pleno vacío sentimental. En una fiesta se encuentra con su amigo Vicent y con Sam, un ex narcotraficante al que ella ha ayudado.

Al día siguiente, Vincent es acusado de intento de asesinato por su compañera, ella acepta a regañadientes defenderlo y contrata a Sam como su asistente personal.

Si las cosas estaban mal en su vida, a partir de este momento todo estará peor.

ALGUNAS DECLARACIONES DE LA DIRECTORA

La cineasta francesa Justine Triet vuelve a abordar en LOS CASOS DE VICTORIA la trama de una mujer cuya vida profesional se entremezcla con su existencia personal.

"En realidad, quería hacer el retrato de una mujer bastante compleja. En La batalla de Solférino, la perspectiva se repartía entre el personaje femenino y el masculino, mientras que esta vez, la idea era ponerse en el punto de vista de ella y mostrar a una mujer fuerte que se derrumba, estalla en mil pedazos y renace. La película surgió a partir de este deseo. Más tarde se me ocurrió que ella fuera abogada y lo del proceso doble. Por último, me vino rápidamente la idea de que el sexo lo invadiera todo sin que se viera nada, a través de las palabras de los personajes: su ex habla de la vida sexual de Victoria, ella habla de su sexualidad con su terapeuta, su mejor amigo le habla de sus problemas sexuales, etc."

En cuanto a la escritura del guión, Triet afirma: "Ha sido muy duro hacer el pitch (risas). Ha llevado mucho tiempo pulir la escritura. Al final, el guión ha quedado muy clásico, pero lo delicado era conseguir meterlo todo y que se encadenara con fluidez, porque hay muchos elementos en este relato doble que se superpone a la vida de Victoria".

SOBRE LA DIRECTORA

Justine Triet (París, 1978) es una directora de cine francesa diplomada en la Escuela Superior de Bellas Artes. Es también guionista y actriz.

Su primer largometraje, La Batalla de Solférino, fue presentado al festival de Cannes 2013 en la programación de la Acid.

FESTIVALES Y PREMIOS: 69th Festival Internacional de Cannes (Semana de la Crítica. Película apertura) (2016) Festival Internacional de Cine de Milano Festival Internacional de Cine de Helsinki Festival Do Cinema Frances Festival Internacional de Cine de Chicago Viennale Festival de Cine de Philadelphia CPH - PIX Festival de Tübingen Festival Cinémania UK French Film Festival Seville European Film Festival ŠERŠĖLIAFAM Festival Internacional de Cine de Chennai Hong Kong French Film Festival Cork French Film Festival Festival Internacional de Cine de Miami Festival de Cine de Kustendorf Festival Internacional de Cine de Palm Springs Chennai IFF FICHA TÉCNICA Título internacional: In Bed with Victoria Título original: Victoria Dirección y Guión: Justine Triet Fotografía: Simon Beaufils Montaje: Laurent Sénéchal Escenografía: Olivier Meidinger Vestuario: Charlotte Vaysse País: Francia Año: 2016 Género: Drama / Comedia Duración: 90 min. Productor: Emmanuel Chaumet Compañías productoras: Ecce Films, France 2 Cinéma Distribuye: Mont Blanc Cinema

ELENCO:

Virginie Efira

Vincent Lacoste

Melvil Poupaud

Laurent Poitrenaux

Laure Calamy

