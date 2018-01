Apuesta maestra: Critica: Molly's Game

Apuesta maestra es una dinámica y entretenidísima película basada en la vida de Molly Bloom, una mujer que se hizo millonaria en el mundo del póker gracias a sus dotes empresariales y su viveza.



Así no fuera basada en hechos reales, la historia en sí misma es atrapante y repleta de adrenalina, no sólo por lo que tiene para contar sino por el modo en que lo hace. Así que, con el plus de saber que lo que se está contando sucedió, la visión del film termina siendo mucho más placentera.



Con respecto a quienes son los famosos y lo que es verdad y no en la película, sepan que en esta oportunidad hay más situaciones reales que ficcionadas ya que la misma Bloom estuvo implicada en la producción del film; el personaje de Player X se refiere en realidad a Tobey Maguire; el resto de los nombres son Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Matt Damon, Macaulay Culkin, Alex Rodriguez y Pete Sampras entre otros; el nightclub donde se inicia Molly no era The Cobra Lounge sino que era The Viper Room, el mismo donde murió River Phoenix; los actos del personaje del abogado son ficcionales, etc.



Apasionante relato biográfico muy bien contado para disfrutar en pantalla grande

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data