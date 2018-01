Detroit Zona de conflicto: Critica: Detroit

Detroit, Zona de conflicto, es una excelente y muy sólida película basada en los hechos reales sucedidos en julio de 1967.



La tensión es permanente ya que la gran actuación que ofrecen los actores, tanto sean los que representan a la policía como a las víctimas, logran que el espectador vea las escenas casi como si formaran parte de las imágenes reales emitidas por un noticiero.



Con respecto a que es verdad y no en esta producción sepan que: Will Poulter realiza un trabajo para el recuerdo, pero su personaje no es real, ya que tal como explica el director vendría a ser una combinación de todos los otros policías que estuvieron presentes en el motel; el abogado defensor está inspirado en el abogado real, pero también es ficcional; los nombres de los tres policías acusados no son los verdaderos pues no pudieron ser usados por el veredicto que tuvo el juicio; con respecto a lo sucedido dentro del motel hay varias licencias ya que tal como sucedió en el juicio la palabra de los acusados es diferente a los acusadores por lo tanto no se puede realmente saber que es cien por ciento verdad y que no; etc.



Una película brutal, desgarradora, visceral, muy realista y sumamente actual que no se puede dejar pasar.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data