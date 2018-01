El gran showman: Critica: The Greatest Showman

El gran showman es una buena película musical que se vende como biopic, pero lamentablemente está muy vagamente inspirada en el empresario circense Phineas Taylor Barnum (más abajo aclaro todo lo que no es real).



Como musical tiene muy buenas canciones con melodías sumamente pegadizas y atractivas coreografías, casi al estilo de los trabajos de Bob Fosse. Pero en cuanto al argumento, la historia está contada de forma mucho más atractiva en su primera parte, es como que a medida que avanza la proyección se va desinflando un poco.



Con respecto a lo que no es verdad nos encontramos con que: el personaje de Zac Efron es ficcional al igual que el de la trapecista Anne Wheeler, Barnum no tuvo ningún affair con la cantante de ópera y ni siquiera existió la foto del diario, el hombre pequeño que se presenta como Tom Thumb no tenía 22 años, sino que 4 (nació en 1838 y el productor lo contrata en el año 1842), físicamente Hugh Jackman y Michelle Williams no se parecen ni en un rasgo, etcétera, etcétera.



Si te van los musicales, no te la podés perder.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data