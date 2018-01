En pedazos: Sinopsis, elenco, ficha: Aus dem Nichts; In the fade

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

La vida de Katja se derrumba cuando su familia sufre un atentado.

Cegada por el dolor, sólo tendrá en mente un objetivo: que se haga justicia.

Acerca del director: Fatih Akin

Nació en 1973 en Hamburgo, hijo de emigrantes turcos. Estudió en la Universidad de Bell as Artes. Después de realizar dos cortos, saltó a la fama en 1998 con su primer largometraje, Corto y con filo, al que siguió Im Juli (En julio), con Moritz Bleibtreu y Christiane Paul, y el documental Denk ich an Deutschland - Wir haben vergessen zurückzukehren (Pienso en Alemania: Olvidamos regresar), que cuenta la historia de sus padres. En 2002 rodó Solino, acerca de una familia de emigrantes italianos.

Se dio a conocer internacionalmente con la película Contra la pared, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y del Premio del Cine Europeo a la Mejor Película. Documentó la música de Estambul en Cruzando el puente: Los sonidos de Estambul, antes de rodar Al otro lado, ganadora del Premio al Mejor Guion en el Festival de Cannes 2007. Al año siguiente rodó un episodio de la película New York I Love You. En 2009 filmó la comedia Soul Kitchen, en la que honra a su ciudad y que ganó el Premio Especial del Jurado en Venecia. Der Müll im Garten Eden (Basura en el Jardín del Edén) (2012) es un largometraje documental rodado durante varios años sobre la degradación medioambiental que ha sufrido el pueblo de sus abuelos.

En 2014 se estrenó El padre, un largometraje acerca del genocidio armenio, en el Festival de Venecia. Goodbye Berlín (2016), basada en la novela de Wolfgang Herrndorf, es una road-movie en torno a dos adolescentes. Su última película, En pedazos, se estrenó internacionalmente en el Festival de Cannes 2017.

Festivales y Premios

- Premios Oscar: Preseleccionada como Mejor Película de Habla no Inglesa.

- Festival de Cannes: Ganadora Mejor actriz (Diane Kruger)

Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa

Critics Choice Awards: Mejor película de habla no inglesa

Satellite Awards: Nominada a mejor película habla no ingles y Mejor actriz (Diane Kruger)

Criticos de New York (on line): Mejor película extranjera

Sección Special Festival de Toronto 2017.

Ficha artística

Diane Kruger .... Katja Sekerci

Denis Moschitto .... Danilo Fava

Numan Acar .... Nuri

Ulrich Tukur .... Jürgen Möller

Ficha Técnica

Director: Fatih Akin

Guionista: Fatih Akin, Hark Bohm

Productores: Fatih Akin, Ann-Kristin Hofmann, Nurhan Sekerci-Porst, Herman Weigel

Música: Josh Homme

Fotografía: Rainer Klausmann

Montaje: Andrew Bird

Datos Técnicos

En Pedazos

(Aus dem nichts) Drama

Alemania - Francia

106 minutos

Año: 2017