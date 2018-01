Entre viñedos: Sinopsis, elenco, ficha: Ce qui nous lie

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Jean dejó a su familia y a su Borgoña natal hace diez años.

Al enterarse de la inminente muerte de su padre, regresa a la tierra de su infancia y se reencuentra con su hermana Juliette y con su hermano Jérémie.

Su padre murió justo antes del inicio de la cosecha.

En el espacio de un año, al compás de las cuatro estaciones, los tres jóvenes se recuperarán y reinventarán su fraternidad, floreciendo y madurando junto con el vino que producen.

ELENCO:

Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, María Valverde, Karidja Toure, Yamée Couture, Florence Pernel, Eric Caravaca, Jean-Marie Winling, Tewfik Jallab

SOBRE EL ELENCO PRINCIPAL

Pio Marmaï

Nacido el 13 de julio de 1984, es un actor francés que ha aparecido en más de veinte películas desde 2008.

Estudió en la Scuola Commedia dell'Arte Antonio Fava, en la escuela Les Enfants, en el Teatro Terribles de París, el conservatorio Créteil y la Escuela de la Comedia en Saint-Étienne.

En cine, fue nominado como Actor Revelación en los Premios César por las películas El primer día del resto de tu vida (2008) y Viviendo en el amor solo (2010).

Ana Girardot

Nacida el 1 de agosto de 1988, es una actriz francesa mejor conocida por su papel de Lucy en la serie de televisión Les Revenants (The Returned).

Después de realizar papeles secundarios en televisión y cine, Girardot tuvo el papel principal en la película Lights Out, que se presentó en el Festival de Cine de Cannes 2010.

En cine, fue nominada como Actriz Revelación en los Premios Lumiere Le Beau Monde y La Prochaine fois je viserai le cœur (2014).

François Civil

Nacido el 29 de enero de 1989, es un actor francés conocido por sus papeles en As Above, So Below y Frank, y comenzó a estudiar teatro en el estudio "Le Magasin".

SOBRE EL DIRECTOR

Cédric Klapisch (Neuilly-sur-Seine, 4 de septiembre de 1961) es un realizador, actor, productor y guionista francés.

En la década de los 80 empezó a rodar cortometrajes como In transit o Ce qui me meut (el nombre de este cortometraje es también el de su productora).

Posteriormente, trabajó como guionista y como director cinematográfico.

Filmografía:

1986: In Transit (cortometraje)

1989: Ce qui me meut (cortometraje)

1991: Riens du tout

1994: 3000 scénarios contre un virus (compuesta por dos partes: Poisson rouge y La Chambre)

1995: Le péril jeune (telefilm)

1996: Chacun cherche son chat (Cada uno busca su gato)

1996: Un air de famille (Como en las mejores familias) (guion de Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacri, que obtuvo el Premio César al mejor guion original o adaptación en 1997)

1998: Le ramoneur des lilas (cortometraje)

1999: Peut-être

2002: Piso compartido

2003: Ni pour ni contre (bien au contraire) (Ni a favor ni en contra (sino todo lo contrario)

2005: Les poupées russes

2008: París (estrenada en Argentina por Impacto Cine)

2011: Ma part du gâteau

2013: Casse-tête chinois

2013: La chose sure (cortometraje)

FICHA TÉCNICA

Título original: Ce qui nous lie

Título en inglés: Back to Burgundy

Dirección: Cédric Klapisch

Guion: Santiago Amigorena, Cédric Klapisch

Música: Loïc Dury, Christophe Minck

Fotografía: Alexis Kavyrchine

Empresa Productora:

Ce Qui Me Meut Motion Pictures

Año: 2017

Duración: 113 min.

País: Francia

Género: Drama

Distribuye: Impacto Cine