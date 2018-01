La boveda: Sinopsis, elenco, ficha: The Vault

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Mezcla de "Atracción peligrosa" (The Town) y de "El grito"' (The Grudge), LA BÓVEDA (The vault) es un thriller sobrenatural con elementos de acción, de tensión, sustos y terror alucinante.

Para salvar la vida de su hermano Michael, las hermanas Dillon, Leah y Vee organizaron el robo a un banco. Cuando la bóveda del primer piso no tiene suficiente dinero para cubrir la deuda de Michael, y por sugerencia de Ed Maas, el asistente del gerente, se dirigen a la otra bóveda, ubicada en el subsuelo. Pero el sótano del banco esconde algo tenebroso y muy pronto los Dillon tendrán que elegir entre enfrentar a la policía, que los espera afuera, o al terrible secreto, oculto en la bóveda del subsuelo.

Las hermanas Dillon no necesariamente se aman, pero siempre se cuidan y protegen entre sí. Leah, ex-militar, acaba de recoger a su hermana Vee, una delicuente con prontuario, de la cárcel, cuando se enteran que su problemático hermano mayor Michael ha incendiado el depósito de un importante gangster. Las hermanas se ven acorraladas por la necesidad de conseguir una abultada suma de dinero en solo 2 semanas, o Michael morirá. Así que, sin ningún lugar a dónde acudir, deciden robar el banco más importante de la ciudad.

El robo comienza sin problemas, hasta que el gerente del banco, en actitud desafiante, se niega a ayudarlos, y una cajera intenta escapar. Las hermanas Dillon tienen ahora un gerente inconsciente y una mujer luchando por su vida. Sin la ayuda del gerente creen que todo se está desmoronando … Hasta que uno de los rehenes les ofrece información. Él es Ed Maas, asistente del gerente, y vuelve a poner a las hermanas al ruedo a cambio de un 5% del botín. Con el tiempo agotándose, Leah acepta la oferta de Maas y éste resulta de gran ayuda - sorteando los sistemas de seguridad y dándoles toda información que ellos solicitan. Inclusive Maas les dice que pierden el tiempo si van a la bóveda del primer piso, ya que hay una antigua bóveda en el subsuelo, sin seguridad de alta tecnología, que contiene el efectivo del día.

Las hermanas Dillon, sin perder el tiempo, se dirigen al subsuelo; pero una vez allí serán testigos de lo inexplicable. Primero, las luces parpadean. Luego, se escuchan ruidos aterradores. Y por último, lo más espeluznante de todo, hordas de demonios infernales aparecen, dispuestos a una venganza violenta y sangrienta.

Quieren abortar, pero de alguna manera la policía se enteró del robo, por lo que les queda una terrible opción: enfrentar a los más de 100 agentes del FBI fuertemente armados acampados afuera, o enfrentar lo que esté en la bóveda debajo de ellos. No quieren quedarse, pero no pueden irse. ¿Qué infierno aguarda en LA BÓVEDA?

ELENCO PRINCIPAL

Francesca Eastwood …………………………………………… Leah Dillon

Taryn Manning…………………………………………………… Vee Dillon

Scott Haze………………………………………………………… Michael Dillon

Q'orianka Kilcher………………………………………………… Susan Cromwell

Clifton Collins Jr.………………………………………………… Detective Iger

James Franco…………………………………………………… Ed Maas

Keith Loneker……………………………………………………. Cyrus

Michael Milford……………..……………………………………. Kramer

Jill Jane Clements………………………………………………… Mary

Jessee J. Clarkson………………………………………………. Hombre con la máscara de porcelana

EL EQUIPO

Dan Bush - Director / Guionista

Dan Bush es un director, guionista, productor y editor norteamericano. En 2007, Dan co-guionó y co-dirigió THE SIGNAL. El film se estrenó en el Sundance Film Festival y fue adquirido por Magnolia Pictures. THE SIGNAL tuvo su Estreno en cines y fue nominado para muchos premios incluyendo Mejor Película en el Sitges Film Festival y el Premio John Cassavetes en el Independent Spirit Awards. En 2012, Dan co-guionó y dirigió THE PROXY, un sci-fi thriller protagonizado por Amy Seimetz (YOU'RE NEXT) y Melissa McBride (THE WALKING DEAD) y GHOST OF OLD HIGHWAYS la cual obtuvo premiaciones en 19 festivales. Actuialmente está desarrollando "Prototype" junto a New Regency (FIGHT CLUB, TWELVE YEARS A SLAVE) y el sci-fi thriller SHUT-EYE. Además, tiene otras dos películas por producir: THE INNOCENTS y AURORA.

Conal Byrne - Guionista

Conal Byrne es guionista y actor. Escribió y protagonizó el sci-fi thriller THE PROXY, dirigido por Dan Bush (THE SIGNAL) y protagonizado por Amy Seimetz (YOU'RE NEXT). Este año está produciendo en Atlanta dos films independientes, en el género sci-fi/terror, junto a Hive Mind Media y los directores Dan Bush y David Bruckner (THE SIGNAL, VHS). Conal co-guionó LA BÓVEDA (The vault) con Dan Bush y actualmente está co-escribiendo junto a Bradley Cooper el guión sobre la famosa serie de libros de ciencia ficción HYPERION con GK Films.

Tom Butterfield - Productor - Content Media

Tom ha trabajado en la industria del film tanto en USA como en Inglaterra, por los últimos 12 años. Esto incluye tiempo en toda clase de compañía productora (desde un Estudio de Hollywood, a una compañía independiente o una dependencia gubernamental). Tom trabajó para Zide/Perry Productions en Los Angeles en la época en la que Zide/Perry fue la empresa productora independiente más exitosa en términos de financiación, bajo el paraguas de Universal Studios. Ellos produjeron la trilogía éxito de recaudación AMERICAN PIE así como la saga de FINAL DESTINATION. Regresando a Londres, Tom trabajó en el UK Film Council, para el fondo New Cinema Fund. Este fondo fue designado para apoyar a nuevos directores/guionistas en sus óperas primas. Durante los 3 años en el UKFC trabajó como Ejecutivo de muchos films, como el Ganador del Oscar MAN ON WIRE, RED ROAD, THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY y LONDON TO BRIGHTON.

Luke Daniels - Productor - Redwire Pictures

Luke nació en Stamford, Connecticut y se mudó a Washington, DC donde obtuvo la licenciatura de Negocios de la Georgetown University. En 2007 funda la productora Redwire Pictures, LLC. En 2008 y 2009 produce los films CIRCLE y HYSTERICAL PSYCHO. CIRCLE, dirigido por Michael W. Watkins, tiene su Estreno mundial en 2009. HYSTERICAL PSYCHO, dirigido por Dan Fogler, se estrena mundialmente en 2013. En 2012, Luke produce DON PEYOTE, protagonizada por Josh Duhamel, la Ganadora del Oscar Anne Hathaway, Jay Baruchel, Topher Grace, Annabella Sciorra, y Dan Fogler, y se estrenó en cines de USA en Mayo de 2014. En 2013, Luke produjo los films LURID, protagonizada por Vinnie Jones, LIKE SUNDAY LIKE RAIN, dirigida por Frank Whaley y protagonizada por Leighton Meester, ANY DAY protagonizada por Sean Bean y Eva Longoria, WELCOME TO ME, protagonizada por Kristen Wiig, Will Ferrell, y Tim Robbins, MARIAH, MURDER 11, y THE TAKING.

ELENCO PRINCIPAL

Francesca Eastwood

Francesca Eastwood es una de las estrellas ascendentes de Hollywood. Eastwood protagonizó recientemente el film "MFA", presentado en el Festival SXSW. Fue la co-protagonista en "Outlaws and Angels" junto a Luke Wilson y Chad Michael Murray, film presentado en la edición 2016 del Sundance Film Festival. Francesca también protagoniza el film "Cardinal X", de Angie Wang, y el thriller dirigido por Dan Bush: LA BÓVEDA ("The Vault") con James Franco y Taryn Manning.

También participa esta temporada en "Twin Peaks", de Showtime, y en "Fargo", de FX. También participó en "Heroes Reborn", de NBC.

Eastwood tuvo el honor de ser Miss Golden Globe en la ceremonia de premiación de 2013.

Taryn Manning

Taryn Manning es un fenómeno artístico: Actriz/Canta-autora y emprendedora. Actualmente protagoniza "Orange is the New Black", la serie hit de Netflix, Ganadora en 3 oprtunidades del SAG Award. Entre sus trabajos se destaca el drama A Light Beneath Their Feet, por el cual recibió muy buenas críticas. También en Low Down (protagonizada por Glenn Close y Elle Fanning), nominada en el Sundance Film Festival y cuyo Productor Ejecutivo era Mark Ruffalo.

Manning también participó en éxitos cinematográficos como Hustle & Flow, por la cual obtuvo la nominación como Mejor Performance de la Asociación de Críticos de Washington DC, y nominada por la SAG por 8 Mile, Crossroads, Crazy/Beautiful, Cold Mountain, A Lot Like Love, Dandelion, White Oleander, Love Ranch y The Perfect Age of Rock N' Roll. También tuvo participaciones en grandes hits televisivos como Hawaii 5-0, Melrose Place, The Practice, Boston Legal, Burn Notice, CSI: Miami, Sons of Anarchy y Law & Order: SVU, por mencionar algunos.

Scott Haze

Scott Haze es un actor, guionista y director norteamericano, conocido por su increíble performance en el film de 2014 "Child Of God," dirigido por James Franco y basado en la novella de Cormac McCarthy. Participó también en el film "Granite Mountain", de Sony, con Josh Brolin y Jeff Bridges, y en "Thank You For Your Service", de Universal/DreamWorks, con Miles Teller del director Jason Hall, ambas estrenadas en 2017 en USA.

Otros créditos de Haze incluyen "Midnight Special" de Jeff Nichols, con Michael Shannon y Joel Edgerton, "Between Us" con Olivia Thirlby, y el protagónico en varios films de James Franco, como "The Institute," "In Dubious Battle," "The Sound and The Fury," "As I Lay Dying," y "Bukowski."

Clifton Collins Jr.

Un camaleón de la actuación, Clifton Collins Jr. puede fácilmente perderse en la vida de sus personajes de cine y television, con roles memorables en grandes proyectos como TRAFFIC, CAPOTE, ONE EIGHT SEVEN y PACIFIC RIM.

Interpretando de todo, desde policías a boxeadores o asesinos seriales, y trabajando con ilustres veteranos de la industria como Guillermo del Toro, Terrence Malick y Wally Pfister, Collins, un angelino nativo, creció destinado a formar parte de la industria del entretenimiento. Su abuelo, Pedro Gonzalez Gonzalez, fue un actor muy conocido, famoso por sus roles humorísticos en los westerns junto a John Wayne. Clifton siguió los pasos de su abuelo con el drama de ciecnia ficción aclamado por la crítica WESTWORLD, de HBO, donde interpretó a 'Lawrence', un escurridizo criminal buscado por sus fechorías en el Oeste, junto a Ed Harris, Anthony Hopkins, James Marsden, Evan Rachel Wood, y Jeffrey Wright. Él le agregó su toque personal al personaje, usando el cinturón de cowboy de su abuelo en toda la serie.

A principios de 2016, Collins protagonizó el thriller TRIPLE 9, de Open Road, junto con Woody Harrelson, Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor y Kate Winslet, luego trabajó con Terrence Malick en KNIGHT OF CUPS, junto a Christian Bale, Rooney Mara, Natalie Portman, Michael Fassbender, Cate Blanchett, Ryan Gosling, y Benicio Del Toro.

En 2017 Clifton regresó con WESTWORLD and 3 films. Primero, con SONG TO SONG, de Terrence Malick, junto a Ryan Gosling, Natalie Portman, Rooney Mara, y Michael Fassbender; seguida de SMALL TOWN CRIME , de Eshom y Ian Nelm, que protagoniza junto a Anthony Anderson, John Hawkes, y Octavia Spencer; por último, M.F.A. , el thriller de Natalia Leite donde Clifton interpreta al 'Detective Kennedy' junto a Francesca Eastwood. Finalmente, puede ser visto en A CROOKED SOMEBODY, el film de Trevor White donde participa junto a Rich Sommer y Ed Harris.

James Franco

JAMES FRANCO es un versátil actor, director, productor, autor y profesor universitario.

Comenzó a recibir reconocimiento de la crítica muy tempranamente en su carrera, cuando ganó el Globo de Oro por su interpretación de James Dean en la biografía que produjo TNT en 2001. Franco ha obtenido innumerables nominaciones y reconocimientos por sus trabajos tanto en comedia como en drama, como por ejemplo en PINEAPPLE EXPRESS (Nominado al Globo de Oro por Mejor Actor), SPRING BREAKERS, y 127 HOURS, por la cual obtuvo una Nominación al Oscar como Mejor Actor.

Franco puede ser visto también en la nueva producción de New Line THE DISASTER ARTIST, la cual dirigió y produjo, y cuenta con gran elenco: Dave Franco, Seth Rogen, Zac Efron y Bryan Cranston.

Recientemente, Franco aportó su talento a HBO para el estreno de la serie THE DEUCE, sobre la emergencia del porno en New York en los 70's y 80's. Franco interpreta los roles de los gemelos "Vincent" y "Frankie Martino," pero también comparte las tareas de productor con el creador David

Simon y dirige dos de los diez episodios.