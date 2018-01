La noche del Demonio 4 La ultima llave: Sinopsis, elenco, ficha: Insidious The Last Key

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Las mentes creativas detrás de la exitosa trilogía La Noche del Demonio regresan para La Última Llave.

En esta narración de suspenso sobrenatural, la sobresaliente actriz de la franquicia Lin Shaye es bienvenida de nuevo en su papel de la Dra. Elise Rainier, la brillante parapsicóloga que debe afrontar su miedo más terrible y personal en su propia casa familiar.

La película fue co-escrita por Leigh Whannell (Saw), el co-creador que escribió la trilogía y dirigió el Capítulo 3; los productores son los regulares de La Noche del Demonio: Jason Blum (series The Purge, Get Out, Split); Oren Peli (Paranormal Activity) y el co-creador James Wan (The Conjuring, Furious 7); el director es Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan), novato dentro de la serie. Acompañan a Shaye en el elenco Angus Sampson como Tucker y Leigh Whannell como Specs. Participan además Josh Stewart como Gerald Rainier; Caitlin Gerard como Imogen;

Kirk Acevedo como Ted; Bruce Davison como Christian; Spencer Locke como Melissa; Tessa Ferrer como Audrey; Ava Kolker como Elise joven; Hana Hayes como Elise adolescente y Marcus Henderson como el Detective Whitfield.

Los productores ejecutivos de la película son Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz, Couper Samuelson y Whannell.

ELENCO

Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker, Marcus Henderson

FICHA

Título original Insidious: The Last Key; Insidious: Capítulo 4

Año 2018

Duración 103 min.

Dirección Adam Robitel

Guion Leigh Whannell

Música Joseph Bishara

Fotografía Toby Oliver

Productora Blumhouse Productions / Entertainment One / LStar Capital / Stage 6 Films