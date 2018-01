Llamame por tu Nombre: Sinopsis, elenco, ficha: Call Me by Your Name

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Es verano de 1983 en el norte de Italia y Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoz chico italoamericano de diecisiete años, pasa los días en una casa de campo construida en el siglo XVII y propiedad de su familia, transcribiendo y tocando música clásica, leyendo y flirteando con su amiga Marzia (Esther Garrel).

Elio disfruta de una relación muy cercana con su padre (Michael Stuhlbarg), un eminente profesor y especialista en cultura grecolatina, y con su madre Annella (Amira Casar), una traductora.

A pesar de que la sofisticación y el don intelectual de Elio indican que el chico es todo un adulto consumado, su personalidad rebosa inocencia y una carencia de forma, sobre todo en lo que se refiere a los asuntos del corazón.

Cierto día, Oliver (Armie Hammer), un encantador erudito estadunidense que trabaja en su doctorado, hace su arribo y se presenta como el residente veraniego que ese año ayudará al padre de Elio.

En medio del esplendor solar del entorno. Elio y Oliver descubren la alucinante belleza de un deseo que despierta a lo largo de un verano que alterará sus vidas para siempre.

ELENCO

Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois

FICHA

Título original Call Me by Your Name

Año 2017

Duración 130 min.

País Italia

Dirección Luca Guadagnino

Guion James Ivory, Luca Guadagnino (Novela: André Aciman)

Música Sufjan Stevens

Fotografía Sayombhu Mukdeeprom

Productora Frenesy Film Company / RT Features / La Cinéfacture / Water's End Productions / M.Y.R.A. Entertainment / Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Lombardia Film Commission. Distribuida por Sony Pictures Classics