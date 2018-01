Mamma Mia 2 Vamos otra vez!: Sinopsis, elenco, ficha: Mamma Mia! Here we go again

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

¡Prepárate para cantar, bailar y amar una vez más!

Mamma Mia! La Película, cinta que recaudó más de $600 millones alrededor del mundo, está de regreso.

En el 2018, nuevamente vamos a la mágica isla griega de Kalokairi, en un nuevo y original musical basado en las canciones de la banda ABBA.

El elenco original vuelve acompañado de nuevas estrellas, incluyendo a Lily James (Cenicienta, Baby Driver) y estrena en Argentina el 19 de julio.

Mamma Mía! Aquí vamos otra vez es producida por Judy Craymer y Gary Goetzman, quienes produjeron la película original; Craymer es también el creador y productor de la obra musical, que se ha convertido en un fenómeno mundial.

Ol Parker, escritor de El exótico Hotel Marigold, escribe y dirige la continuación de la historia de Catherine Johnson, Richard Curtis y Parker. La música y letra están a cargo de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, quienes también regresan como productores ejecutivos.

ELENCO

Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Dominic Cooper, Andy García, Cher, Meryl Streep, Jeremy Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Josh Dylan, Hugh Skinner, Togo Igawa, Naoko Mori, Omid Djalili

FICHA

Título original Mamma Mia: Here We Go Again!

Año 2018

País Reino Unido

Dirección Ol Parker

Guion Ol Parker

Fotografía Robert D. Yeoman

Productora Universal Pictures / Legendary Entertainment

