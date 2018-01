Maze runner 3 La cura mortal: Sinopsis, elenco, ficha: Maze Runner The death cure

SINOPSIS

Todo comenzó con un laberinto…

En The Maze Runner: Correr o Morir, Thomas (Dylan O'Brien) despertó mientras era llevado al Área.

No tenía recuerdo alguno de quién era o por qué había pasado a formar parte de una comunidad de adolescentes; entre ellos, Minho (Ki Hong Lee), corredor principal del laberinto; Newt (Thomas Brodie-Sangster), buen amigo y consejero, Gally (Will Poulter), líder y adversario, y Teresa (Kaya Scodelario), única 'Habitante' femenina del lugar, con quien Thomas podría tener una historia siniestra en potencia. Juntos, estaban atrapados, rodeados por paredes de 60 metros de altura y un laberinto que nunca dejaba de cambiar.

Las cosas, de estar mal, se ponen peor cuando los 'Habitantes' por fin escapan del laberinto sólo para descubrir que están en medio de un páramo desolado llamado 'Desierto'. En The Maze Runner: Prueba de Fuego, Thomas y los 'Habitantes' que quedan conocen a nuevos aliados, una vez que descubren pistas acerca del grupo misterioso detrás de todas sus "pruebas"-una organización conocida como CRUEL.

En Maze Runner: La Cura Mortal los motivos de CRUEL se han vuelto más evidentes: la Dra. Ava Paige, directora ejecutiva de la organización, está cerca de lo que cree es una cura para la enfermedad conocida como 'Llamarada', una infección que ha diezmado a la población mundial.

Pero la cura se consigue al sacrificar las pocas personas jóvenes que quedan en el mundo, que, en apariencia, son inmunes. Para poder liberar a aquellos que han sido reunidos como material de prueba, incluyendo su amigo Minho, Thomas ahora deberá aliarse con compañeros sobrevivientes, viejos y nuevos, y llevar la guerra a la que podría ser la última ciudad que queda y el bastión final de CRUEL. Deberá introducirse en las oficinas centrales de CRUEL e intentar derrocar a la organización desde su interior.

La acción alcanza nuevas alturas en este tercer y último segmento de The Maze Runner, al estar orientada a la misión de los protagonistas. La adaptación de la trilogía de best-sellers de James Dashner, dirigida por Wes Ball, es una producción de 20th Century Fox. El guión fue escrito por T.S. Nowlin. Los productores son Ellen Goldsmith-Vein de The Gotham Group, Wyck Godfrey y Marty Bowen de Temple Hill Productions, así como Joe Hartwick, Jr., Wes Ball y Lee Stollman. El estreno de la película está programado para enero de 2018.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

"Estamos muy lejos del 'Área', ¿no?" -Newt

Maze Runner Correr o Morir, que fue la primera de una trilogía de historias basadas en las novelas de James Dashner, comenzó a rodarse el 15 de mayo de 2013, en Baton Rouge, Luisiana. Reunió a un grupo diverso y talentoso de actores jóvenes.

En la Maze Runner original, los residentes involuntarios del misterioso campamento conocido como El Área estaban rodeados por un laberinto con paredes de 60 metros de altura, que nunca dejaban de cambiar. Era una colonia de jóvenes con un objetivo singular; resolver el laberinto para escapar del lugar. Cuando Thomas se apareció, y, poco tiempo después, lo hizo la primera residente femenina, Teresa, todo comenzó a cambiar. El camino hacia la libertad los llevó a la verdad: formaban parte de una prueba inmensa y despiadada.

En Maze Runner: The Scorch Trials (Maze Runner: Prueba de fuego) los 'Habitantes', como eran conocidos, descubrieron que una vez que salían del laberinto no eran los únicos participantes obligados a soportar pruebas. De hecho, había otros laberintos y demás sobrevivientes, y se enteraron de la existencia de la organización que los había elegido, CRUEL. Thomas, quien se había convertido en el presunto líder del grupo, no confiaba en el mensaje que escuchaba de que "CRUEL es bueno". Una vez que escapan del recinto donde han estado encerrados después de haber sido "rescatados", Thomas lidera a los sobrevivientes al laberinto original, y a otros que se ha encontrado en la nueva instalación, al "desierto", un páramo desolado que parece ser lo único que queda en el mundo.

Al estar buscando un supuesto lugar seguro, el grupo es atrapado cuando Teresa, quien está en conflicto entre CRUEL y su misión verdadera, revela la locación oculta del grupo de sobrevivientes y la existencia de un grupo de resistencia de CRUEL, conocido como The Right Arm ('El Brazo Derecho'). Después de haber sido traicionado por Teresa, y haber jurado rescatar a Minho, quien ha sido secuestrado por CRUEL, Thomas concluye Pueba de Fuego con una sola declaración, "Los voy a detener. Voy a matar a Ava Paige". La mujer, quien se había convertido en sinónimo de la organización nombrada de manera enigmática CRUEL, ahora se había convertido en su némesis.

Maze Runner: La Cura Mortal empieza más o menos seis meses después de que han terminado las 'Pruebas de fuego'. En la batalla final del desierto, los sobrevivientes de 'La llamarada', una enfermedad que ha devastado a la población mundial, han definido su propósito; encontrar un lugar seguro lejos de la influencia de CRUEL. Este emocionante final de la trilogía Maze Runner reúne a muchos de los miembros del reparto original de The Maze Runner (2014); Dylan O'Brien como Thomas; Kaya Scodelario en el papel de Teresa; Ki Hong Lee como Minho; Thomas Brodie-Sangster como Newt; Dexter Darden como Frypan y Patricia Clarkson en el papel de la Dra. Ava Paige, junto con miembros más nuevos del reparto de Maze Runner: Pueba de Fuego; Giancarlo Esposito como Jorge, Rosa Salazar en el papel de Brenda, Aidan Gillen como Janson, Barry Pepper como Vince y Walton Goggins como Lawrence. El reparto, junto con muchos otros miembros del equipo de realizadores de The Maze Runner original, se reunieron para un prolongado rodaje de tres meses en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuando las cámaras comenzaron a correr el 6 de marzo de 2017.

Como director de las tres películas, Wes Ball describe las diferencias de los mundos donde cada una de las historias se lleva a cabo: "La primera película, con el laberinto, fue todo cemento y decadencia. La segunda historia era la arena y oxido de lo chamuscado, y esta película, La Cura Mortal, es un mundo de vidrio y acero. Cada una tiene su propio tono y paleta de color". Pero es el mundo de acero y cristal, un mundo que los 'Habitantes' no saben si siquiera existe, que se convertirá en su objetivo final, una vez que lleven la guerra a la organización de CRUEL.

De hecho, la batalla contra CRUEL comenzó al final de Scorch Trials. Como Ball lo explica: "En el tercer libro existe toda esta idea de una resistencia, un grupo que se opone a CRUEL y pensé, '¿No sería agradable presentar eso desde antes?'". El haber hecho que las facciones en disputa aparecieran al final de la segunda película es una ligera desviación del libro y Ball está agradecido de tener la libertad de hacer ese tipo de ajustes creativos. "Hay cosas que no son exactamente igual al libro, pero están inspiradas en los libros y esa es la razón por la cual somos afortunados de que James (Dashner) se haya prestado para todo esto y las decisiones que hayamos tomado. Queríamos hacer lo que pudiéramos, pero siempre con sumo respeto a los aficionados y a lo que querían ver".

James Dashner confirma su autorización, al declarar, "Los aficionados de los libros son muy leales a las historias y muy protectores de ellas, pero algunas cosas simplemente funcionan mejor en el universo cinematográfico. Wes Ball ha sido grandioso en encontrar esas cosas que, me parece, los aficionados también han apreciado".

Para crear este viaje, la producción necesitaba una locación que facilitara toda la diversidad del desierto, de la ciudad, del lugar seguro, y de todo lo que había en medio. Para conseguir esto, viajaron a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Nombrada Capital Mundial de Diseño en el 2014 por la International Council of Societies of Industrial Design (Concejo internacional de sociedades de diseño industrial), el cabo sureño ofreció el fondo perfecto para "la última ciudad", con sus rascacielos y arquitectura moderna.

La locación también le permitió a la producción la oportunidad de viajar al borde del desierto Kalahari para rodar la emocionante secuencia del tren, con la que da inicio el filme. La escena, rodada a lo largo de cinco días cerca del pueblo de Upington, representa una secuencia excitante, que hace que arranque el filme a toda marcha.

"Creo que va a ser una de las secuencias más geniales que jamás hayamos hecho", comenta Dylan O'Brien. "Es una gran manera de empezar la película y establece el tono sin lugar a duda. En realidad, todo el filme es una misión de rescate y esta secuencia es una parte especial de esta emocionante trilogía".

O'Brien apreció la escena porque les permite a las audiencias retomar la historia de la última película de manera imperceptible. "Scorch Trials comenzó justo en el momento preciso en el que termina la primera película. Con este filme, han pasado casi seis meses y puedes notar que estos tipos han estado ocupados. Se han tomado ese tiempo para organizarse, urdir un plan e ir a salvar a Minho".

Wes Ball describe ese instante al final de Scorch Trials, cuando los otros recurren a Thomas y le preguntan si tiene un plan, que representa ser un momento determinante para el personaje: "Puedes ver cómo emerge el líder", lo dice de manera sencilla.

Cuando inicia La Cura Mortal, es evidente que el equipo ha tenido tiempo de fraguar su plan. Son un grupo distinto, organizado y a la ofensiva. Es un plan tan audaz que requiere que roben todo un tren en movimiento en su intento por salvar a Minho.

"El robo al tren fue una gran diversión", comenta Barry Pepper, quien interpreta a Vince, líder de la resistencia Right Arm. "Uno de los momentos memorables del rodaje sin lugar a duda. Es sorprendente el calor que hacía en el Kalahari. En una secuencia de acción dada, saltaba de un vagón a otro o escalaba por el tren, y quedaba empapado en sudor, y después, me quedaba parado diez minutos y ya estaba seco. Te asabas bajo el sol. Nunca había experimentado algo así, ese tipo de calor. Pero, también, así de sorprendente y bello era. Nunca había estado en una locación así; fue una gran etapa del rodaje, sin lugar a duda".

Rosa Salazar, quien interpreta a Brenda, comentó que la locación hacía muy buen juego con la locación de Nuevo México, donde terminó Scorch Trials. "Cuando viajas a Upington piensas que podría ser Albuquerque. El terreno es muy similar. Esto podría ser un pueblo de cualquier lugar en Montana…después un grupo de aldeanos viene, ¡y te das cuenta al instante que estás en África! Hay una cosa completamente distinta que sucede en tu cerebro cuando te das cuenta de que estás en África. Ya no estás en Albuquerque o en cualquier pueblo de los Estados Unidos. Estás en un lugar donde la gente todavía se alía y se alza en contra de algo. Donde la gente tiene un interés por lo que sucede a su alrededor, y lo dicen, lo vocalizan y luchan por conseguirlo. Aquí, la gente pelea, se subleva. Y me encanta eso porque de eso se trata esta película".

Después de haber rescatado un vagón lleno de jóvenes, todos inmunes a 'La Llamarada', que se dirigía a los laboratorios de prueba de CRUEL, el objetivo final es lograr que todos lleguen al lugar seguro. Una vez más, es un lugar que nadie sabe si existe en realidad. Se habló por primera vez de él en Pueba de Fuego cuando Brenda le dice a Thomas, "Jorge piensa que ustedes son el pasaje para el lugar seguro", es un momento que el guionista T.S. Nowlin describe como "la zanahoria al final del palo. El momento en el que escuchan que existe un paraíso".

Vince es quien guía al número cada vez mayor de jóvenes a este nuevo lugar para vivir. "Él es sólo un sobreviviente", comenta Pepper acerca de su personaje. "Creo que, al igual que todos, ha sido forzado a espabilarse o a morir. CRUEL tiene el antídoto y en gran medida tienen la vida de todos en la palma de sus manos. Así que está intentando sobrevivir y llevarse a cuanta gente pueda".

Para la espectacular belleza del "lugar seguro", los realizadores y miembros del reparto se fueron al parque costero Koel Bay y el resort playero Kogel Bay, en Sudáfrica. Las montañas escarpadas que sobresalían alrededor de las playas escénicas, le ofrecían al diseñador de producción Daniel Dorrance el lugar perfecto para crear el campamento que, en muchas formas, es similar a la apariencia del campamento original de los 'Habitantes'. La diferencia, en esta ocasión, es que en vez de que las paredes bruscas del laberinto fueran una prisión, las montañas brindaban seguridad.

Llevar una locación de por sí ya espectacular al universo de Maze Runner le vino como anillo al dedo al talento de Dorrance. Como Wes Ball explica, "Dan es muy bueno en tomar una locación real y convertirla en algo muy cool, único y especial".

"Una vez que encontramos esta playa hermosa", indica Dorrance, "supimos que podíamos erigir en ellas estructuras parecidas a tiendas de campaña y tener una especie de génesis de su mundo, que hasta cierto punto los ha llevado de regreso al laberinto, en cuanto a que ahí vivieron de la tierra".

"Dije que tenía una manera de entrar… No dije que les fuera a gustar". -Gally

Al crear las oficinas centrales y laboratorio impenetrables de CRUEL, la producción utilizó el diseño elegante del International Convention Center (Centro internacional de convenciones), de Ciudad del Cabo, como exterior. El interior y el laboratorio de CRUEL en el vigésimo piso fue un set inmenso construido en un almacén transformado, justo a las afueras de Ciudad del Cabo. La construcción de los sets comenzó en noviembre de 2016, con la idea de que estuvieran listos para marzo de 2017, fecha de inicio del rodaje. El set tenía múltiples cuartos distintos y varios pasillos largos, que ayudaron a crear, una vez más, el sentimiento de estar en un laberinto, sólo que en esta ocasión los 'Habitantes' estaban intentando entrar, y no salir. El diseño también le permitió a la producción pasar de un área a la otra con tomas largas y continuas sin necesidad de cortar.

"Wes rodó muchas cosas en el laboratorio", confirma Dorrance. "Lo que fue maravilloso: sientes que has hecho un buen trabajo diseñando un set cuando el director quiere rodar más ahí; cuando están encontrando nuevos ángulos que les gustan, y queriendo rodar más".

Aidan Gillen, quien interpreta el papel de Janson, el hombre responsable de reunir a los inmunes y mantener segura la instalación, le da crédito al diseño de producción del recinto por aportar mucho a todas las actuaciones. "El diseño es fantástico. Es muy fácil actuar en esos sets, sabes. No es como, 'Oh, aquí hay una pared blanca y allá imagínate que se detiene y hay muchas personas paradas alrededor'. De verdad se siente como un mundo que puedes habitar, como algo auténtico, porque todo está ahí. Sabes que puedes caminar por todo ese pasillo y vas a toparte con otro, y caminar por él hasta llegar a un laboratorio, que después te lleva de regreso al otro corredor. Es muy fácil sentirlo. De tal forma, pienso que el diseño de producción desempeña un gran papel en esta película".

"Alguna vez fui un extraño para ti. Ahora somos familia. Pero también ellos". -Brenda a Jorge

La familia. Es algo con lo que cada uno de los miembros del reparto concuerda. Después de casi cinco años de trabajar juntos en tres películas, se han convertido de manera incuestionable en una familia.

"Nos vamos a extrañar entre todos nosotros", reconoce Dylan O'Brien. "Seguiremos en contacto, desde luego, pero hay algo especial acerca de pasar tiempo en el set, donde pasas cantidades ridículas de horas con ellos, y viviendo en departamentos vecinos. Ahora, estamos intentando de absorber lo más que podamos, ya que después de esto todo terminará. Queremos despedirnos a lo grande y esperamos hacer la mejor película de las tres. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y sí, existe un amor genuino entre nosotros, así que es divertido venir a trabajar todos los días".

Rosa Salazar cree que el que les hayan dado la oportunidad de haber estado juntos tanto en set como fuera de él, contribuye sin lugar a duda a la química. "Es casi como improvisación. Los improvisadores pasan cada segundo entre ellos, porque se deben convertir en un solo cerebro. Cuando suben al escenario no hay situaciones del tipo 'Esto es lo que estoy haciendo…', no hay entradas. La entrada es estar. Es sólo un vistazo, se da en micro expresiones y ese es el nivel al que Jorge y yo hemos llegado". Sonríe: "No hay nada que tengamos que verbalizar de más. Porque nos conocemos al derecho y al revés. Somos un cerebro".

Como alguien que se unió a la historia en la segunda película, Giancarlo Esposito dice que la familia es algo que define la historia: "De eso trata esta película, de la familia. Me parece que es muy singular. Cuando estás trabajando con gente que te agrada, quieres estar con ellos porque estás haciendo cosas de manera creativa ante cámara, que te permite conocerlos un poco mejor. Así que cuando pasas el tiempo con ellos y juegas billar, quizás te tomas una cerveza, sabes, juegas futbolito horas, te lleva a conocerlos más como personas reales, y eso, por lo general, se transmite en la pantalla".

En cuanto a estas relaciones que forman parte de la historia, Esposito explica que, "Jorge es un mercenario. Ha estado allá afuera durante tanto tiempo que te enteras de cosas acerca de él en la película La Cura Mortal. Quizás y comiences a preguntarte qué clase de lealtad tenía antes de que veas esta película. Así que para mí, de cierto modo, es como ver a tus hijos crecer. Debes de dejarlos tomar decisiones por sí solos, y debes de apoyar o no esas decisiones. Pero Jorge comienza a cambiar. Comienza a sensibilizarse un poco y, por ende, a confiar. La confianza es una gran cosa dentro de la familia. Si, primero, puedes confiar en tus instintos y, después, en tus hijos, quizás y puedas aprender algo. Así que creo que el viaje de Jorge es un poco especial en esta película porque se ve obligado a dar un paso atrás y ver cómo estos jóvenes toman decisiones que afectan sus vidas y eso es lo que hacemos con nuestros hijos".

Dexter Darden describe el componente familiar como uno de los elementos clave tanto en pantalla como fuera de ella. "Ya llevamos cinco años juntos, así que cuando escuchas ese periodo o la palabra familia, es como si hubieras visto a gente crecer, casarse, tener hijos, sufrir rompimientos amorosos, en la buenas y en las malas de sus relaciones. Y al final del día, sin importar por lo que hayamos pasado, siempre hemos estado ahí, el uno para el otro. Y hemos tenido nuestros grandes momentos, desde luego, y también hemos tenido nuestros momentos malos, pero esa es parte intrínseca del crecimiento. Siempre y cuando se pueda crecer juntos y estar ahí en las buenas y en las malas, eso es lo que lo hace especial. Y eso es lo que todavía tenemos".

Kaya Scodelario concuerda, al señalar que son las cosas en común que cimientan su vínculo. "Ki-Hong y yo hablamos de cosas que hace cinco años jamás hubiéramos platicado. Los dos tenemos bebés que nacieron con diez días de diferencia, así que hablamos de pañales, vómitos, cosas de bebés, que ninguno de los otros chicos tiene interés de hablar, pero es justo eso lo que lo hace como una familia".

"Esa ciudad era el centro de operaciones de CRUEL. Si todavía sigue en pie, sería el último lugar donde quisieras estar. Es la guarida del león". -Jorge

Sin saber a ciencia cierta si esta "última ciudad" siquiera sobrevivió, los 'Habitantes' saben que, como sea, poder entrar a ella será difícil. Y, después, irrumpir en las oficinas centrales de CRUEL, donde Minho es prisionero, imposible. Para Thomas, imponerse objetivos difíciles no era inusual. Como Dylan O'Brien dice de su personaje, "En la primera película el reto fue resolver el laberinto, salir del 'Área'. Una gran parte del grupo, liderado por Gally, no quería tener nada que ver con ello. Veían al 'Área' como su hogar y estaban seguros. En Scorch Trials ya hemos salido del laberinto, tenemos un edificio donde vivir y quien nos va a cuidar, pero había que pagar un precio. En esta película, La Cura Mortal, Thomas quiere meterse al lugar que provocó todo esto para salvar a su amigo Minho, al que le prometió que lo iba a hacer. La mayoría pensó que era un plan desenfrenado".

Es el enfoque intrépido de Thomas ante cualquier situación lo que desde un principio le llamó la atención de la trilogía al director Wes Ball. "El personaje de Thomas es alguien que da ese paso adelante a lo desconocido cuando todos los demás dan un paso atrás".

Giancarlo Esposito habla del conflicto que su perspectiva tiene con respecto a la audacia del plan de Thomas. "Es una película acerca de no dejar a nadie atrás. Sabes que estamos intentando encontrar a Minho. Y ese es el viaje de Thomas. Jorge está escéptico, así como algunos de los otros 'Habitantes'. Debes de tomar una gran decisión cuando vas tras un hombre que ha sido capturado - ¿qué haces con todos los jóvenes restantes que estás intentando salvar? ¿Cómo encuentras ese balance? Así que se vuelve un tipo de enigma. Creo que, al ser padre de cuatro, nunca debes dejar a nadie atrás. Así que eso pasa a representar un gran problema, además de agregarle un poco de emoción a esta película".

Salazar, cuyo personaje, Brenda, se unió al grupo junto a Jorge, concuerda, "Thomas es el catalizador. Es el héroe de muchos, muchos cambios, y muchos, muchos viajes".

Al ser el objetivo de la misión de Thomas, la Dra. Ava Paige, interpretada por Patricia Clarkson, ve la agenda de CRUEL como un dilema moral muy desafiante. Describe su personaje como alguien a quien verdaderamente le importan los inmunes, pero su impulso por triunfar se sobrepone a cualquier cosa. "Es una relación casi desgarradora con Thomas. Si hay quien puede afectar de manera profunda e impresionar a Eva, es Thomas", comenta Clarkson. Después explica cómo el fracaso no es algo con lo que su personaje lidie de manera fácil. "No creo que ha habido alguna vez en su vida que haya pensado que el fracaso fuera parte de ésta. Y tiene este diálogo muy intenso que le dice a Janson cuando le espeta, "no se trata de rendirse, se trata de saber en realidad cuando has perdido".

Aunque todos los personajes han mantenido el vínculo familiar a lo largo de las primeras dos películas, en esta ocasión con un ataque directo a CRUEL, la estrategia se ha convertido en divide y vencerás, lo que requiere que el grupo se divida en grupos para volverse todavía más fuerte.

Dylan O'Brien habla acerca de la misión más reciente de Thomas. "En las primeras películas todos estábamos siempre juntos, en pantalla y fuera de ella. Todavía seguimos trabajando juntos, pero son partes distintas de la misma misión, así que termino haciendo muchas de las escenas con Will y Thomas. Todo está más orientado hacia la misión, así que todos estamos luchando para volvernos a reunir".

"No se pueden esconder detrás de sus paredes para siempre. El día va a llegar, CRUEL va a pagar por todo lo que ha hecho." -Gally

En la primera película, el objetivo principal de los 'Habitantes' era escapar. En la segunda, siempre un paso delante de ellos, estaban huyendo de CRUEL. Ahora, al pagarles con la misma moneda al ponerse a la ofensiva, encuentran ayuda de una fuente improbable: Gally. Antiguo compañero y adversario de Thomas, que pensaron había muerto cuando se puso en contra de los otros en los últimos momentos antes de escapar del laberinto, ahora está al frente de la guerra contra CRUEL.

Como muchos aficionados de las novelas de Maze Runner saben, Gally hace un regreso sorpresivo en el tercer libro, pero como el autor James Dashner lo describe, "Gally fue quien, cuando estaba en el laberinto, nunca quiso hacer olas. Ahora, está de regreso y es un soldado a la cabeza de la guerra contra CRUEL. Los otros, en especial Thomas, no confían en él, pero ahora Gally quiere derrotar a CRUEL, quiere derrocarlos".

Para Will Poulter, regresar a la historia como Gally, fue una gran oportunidad. "Me habían dejado a morir; vieron cómo Gally mató a Chuck, pero Gally estaba infectado. Tiene toda esta vida nueva que ha sucedido desde que estuvieron juntos en el laberinto y es un soldado dentro del movimiento Right Arm. De ser posible, tiene la oportunidad de reparar el daño, por lo que es maravilloso estar de regreso".

Bienvenidos al lugar seguro. -Vince

Una vez que los 'Habitantes' van tras su misión para rescatar a Minho, también tienen una oportunidad de salvar a muchos de los otros niños inmunes capturados por CRUEL con los que hace pruebas. Los experimentos que CRUEL está llevando a cabo son para intentar ver si los inmunes podrían tener lo que se necesita para hacer el suero que cure 'La Llamarada'.

Patricia Clarkson, quien interpreta a la directora ejecutiva autoritaria y misteriosa de CRUEL, explica que la misión de la Dra. Ava Paige es de suma importancia. "Hay un diálogo en el guión que dice que podríamos ser responsables de aniquilar la raza humana de este planeta. Así que me parece que ella está intentando salvar el mundo. Así de importante es para su mente".

Clarkson también reconoce que el método podría ser todo menos compasivo, pero esa es simplemente la naturaleza de su personaje. "Creo que, sin lugar a duda, tiene una agenda muy sólida, y los sentimientos, pensamientos y emociones de la gente no son gran parte de su vida. Para ella no son particularmente importantes. Lo que es relevante para ella es la supervivencia. Me parece que conforme hemos avanzado a lo largo de los tres episodios, en esta tercera, ves un lado un poco más personal de Ava. Hasta cierto punto ves cómo vive. Ves que le afectan más el contacto humano o la interacción humana. Creo que, a la postre, te das cuenta que ella pensaba que estaba haciendo lo correcto".

El director Wes Ball confirma ese lado compasivo al agregar, "Siempre he dicho que Janson es el villano verdadero de la serie".

Aidan Gillen atribuye la villanía de Janson a que simplemente es ladino y tiene un poco de hambre de poder. "Janson, el personaje que interpreto, es un empleado, si tú quieres, de la organización CRUEL. Pero un empleado muy ambicioso, y no sólo estoy hablando de un esclavo. Es casi como un policía secreto o algo similar. Digo, no se dijo mucho de él cuando estábamos empezando la película anterior, porque a Janson lo presentaron al principio de la historia, o ante los chicos, si les podemos llamar así, como alguien que les iba a proveer una manera potencial de salir de ahí o, quizás, como un buen tipo dentro de este ambiente corporativo carcelario. Pero resulta que no fue así. Pudimos ver eso a lo largo de la película. A estas alturas de la historia es, incluso, más decidido, despiadado, imprudente y ambicioso, sabes, con su mirada puesta, supongo, en estar a cargo de todo".

Si bien Ava Paige está detrás del mensaje que nunca deja de escucharse "CRUEL es bueno", hay muchas dudas acerca de eso en la mente de Rosa Salazar. Su personaje, Brenda, no cree para nada que CRUEL es la organización altruista que le hace creer a la gente que es. "No creo que CRUEL sea bueno y he aquí el porqué. Están abusando de la gente para poder hacer dinero, mientras, al mismo tiempo, le dicen a la gente que están intentando ayudar. Están cosechando el suero de niños inocentes. Están intentando sacarle provecho a una epidemia devastadora. No lo están haciendo por nosotros, y no lo están haciendo por el bien de la gente, y no lo están haciendo por salvar vidas, que son las patrañas que dejan en prenda, sino que lo están haciendo para poder ganar dinero".

Al final de la aventura, Giancarlo Esposito les da crédito a los realizadores por hacer exactamente lo que se necesitaba para crear la esfera de acción y escala de esta última película de la serie de Maze Runner. "Me encanta", dice. "No sólo es gigante, sino también muy específica en cuanto a que refleja lo que es un western distópico contemporáneo. Hemos estado en algunas locaciones muy remotas del Kalahari, y hemos estado en la bahía Santa Helena a un lado del océano. La geografía de los lugares en los que hemos estado rodando en Sudáfrica te sobrecoge. La esfera de acción del filme es inimaginable si tan sólo consideras los trenes que fueron enviados, descargados de los camiones y colocados en las vías del tren, y que, además, funcionaban. Me permite sentir como actor no sólo que se consideraron las cosas, sino que también hubo una inversión monetaria, una visión real para ser capaz de actuar a gran escala, y de eso están hechas las películas. Queremos quedar impresionados cuando vamos al cine. Y, ciertamente, como actor de la película, he quedado impactado con tan sólo rodar ésta. No puedo esperar más para ver cómo se verá en pantalla".

El artista cuya visión llevó por primera vez la historia a la pantalla hace cinco años, es el mismo que la llevará a su conclusión en La Cura Mortal: el director Wes Ball. El hecho de que sólo haya una visión, un director para toda la franquicia, es algo que aprecia el reparto.

Thomas Brodie-Sangster sonríe mientras cuenta cómo el entusiasmo de Ball nunca ha flaqueado. "Con frecuencia te describe la manera en cómo se va a llevar a cabo una escena de manera muy animada con muchos efectos de sonido, y, después, antes de que te des cuenta, ya está interpretando a todos los personajes. Es muy divertido para hacer que te adentres en la historia".

Patricia Clarkson, cuyo papel ha crecido de manera significante con cada uno de los episodios, dice, "Siento que ninguna de esta películas hubiera funcionado sin Wes. Es una visión única la que él tiene. No me parece que sea como una franquicia. Creo que es como una película muy larga. Wes tiene un estilo muy específico, una visión muy específica. Su tono es muy suyo y de nadie más. Estas películas simplemente no funcionarían sin Wes. Son muy personales para él, y son tan específicas, que es un sueño trabajar con él. Digo, es adorable trabajar con él porque es muy entusiasta -sigue siendo un niño. Digo, no lo es, ¡pero lo es! Creo que esa es la razón por la cual a la gente le encantan las películas. Porque las habita".

Giancarlo Esposito aprecia el ritmo que la relación actor/director ha encontrado después de tres filmes: "Siempre estás en un lugar donde te sientes suelto y creativo. A algunos actores no les gusta eso, no son muy dados a que se les ocurran cosas, pero con Wes, siendo esta la tercera película que ha hecho de la serie, es un tributo para él porque esto lo puede llevar a realizar filmes más grandes. Estoy seguro de que ha tenido esas ofertas y pudo haber evitado continuar con esta trilogía. Pero, en cambio, quiere foguearse de verdad y terminar lo que empezó. Su visión está muy vinculada a mucho del engranaje de este proyecto. Rodamos cosas, pero muchas de ellas son pantalla verde y efectos visuales que tiene que agregar después. Y sabe eso y recuerda qué direcciones en pantalla quiere y hacia dónde quiere que mires, y qué momentos necesita en los que no hables nada, y sólo observes, y sabe cómo lo va a editar más adelante. Así que le aplaudo por guardar todos esos elementos en su cabeza. Te va llevando a través de tomas que son muy importantes porque se requiere de imaginación, una gran imaginación, para cultivar ese estilo de realización cinematográfica. Es amable, grácil, escucha y está emocionado. ¿Qué más podrías pedir?".

Esposito también reconoce que a estas alturas Ball sabe cuando hacerse a un lado y dejar que los actores descifren lo que sigue de manera natural. En ese sentido, "me encanta lo que hace Dylan, porque cuando nos involucramos en una situación en la que tenemos que detenernos un minuto, tomar las cosas con más calma y hablar acerca de lo que motiva al personaje, Dylan está al frente del momento. Tenemos escenas donde le crees lo que está diciendo, y después cae en cuenta y dice, 'Oh, dije algo así hace como tres escenas. Déjame ver qué puedo decir que sea un poco distinto. Déjame ver de qué manera lo puedo decir para darle un actitud diferente', lo que lo hace muy meticuloso con su trabajo. Me encanta trabajar con Dylan porque tiene la habilidad de pensar con originalidad. Tuvimos una escena con Dylan, Barry Pepper, quien interpreta a Vince, Rosa, Dexter y yo, en la que estamos todos parados alrededor de una mesa. Y de repente se nos interrumpe; toda la escena es interrumpida por naves Berg [vehículos voladores] de CRUEL, que están llegando y volando sobre nosotros, por lo que tenemos que apagar todas las luces, agacharnos y escondernos. Fue muy interesante porque me di cuenta que Dylan estaba tratando de descifrar dónde tenía que estar colocado supuestamente. Con tanta sugerencia, todos nos estábamos interrumpiendo, pero fue encantador. Todas eran válidas, todas pudieron haber funcionado. Y Dylan decía, 'Quizás sería bueno hacer algo de esto, o de esto otro', y después regresó y agregó, 'No, creo que debe ser así; gracias chicos, creo que lo tengo, vamos a intentar esto'. Apreció mucho las sugerencias de los demás porque se dio cuenta que todo lo que queríamos hacer era ayudar y hacer una gran película. Al final, también se percató que tenía que encontrar el balance del personaje con el que ha vivido durante mucho tiempo. Y cuando finalmente dijo, 'Ey, gracias chicos, creo que lo tengo', estaba muy seguro, lo apreció y se voló la barda. Es alguien que está pensando en lo que hace. De igual manera, Rosa Salazar fue muy minuciosa en su trabajo. Y aquí tenemos actores que sí ven y leen el guión. Que desde el primer día absorben lo que han dicho, como es el caso de Dylan. ¿Cómo puedes guardar todo eso en tu memoria? Es la tercera película, pero conoce la trayectoria de su personaje y quiere honrarla".

Dylan O'Brien no puede evitar ponerse un poco sentimental al pensar en la primera película que trabajó con Ball. "Es el ser humano más equilibrado que jamás haya visto en mi vida", sonríe O'Brien. "Nunca se acelera ni se apaga. Siempre es este tipo muy comprensivo, muy positivo, muy estoico y siempre seguro de sí mismo. No tiene nada de arrogante, y como director no es nada chocante, sino que tiene la energía más agradable y contagiosa que pudieras tener a tu alrededor. Tiene este balance de ser increíblemente inteligente, y, además, de ser un genio para los efectos visuales, para la narrativa y para la realización cinematográfica, pero también cuenta con este sorprendente atributo humano e infantil, que lo hace un tipo muy normal y humilde. Es increíble, digo, no sé, pero el otro día hizo algo, algo asombroso que hace que siempre te levantes sin importar el estado de ánimo en el que te encuentres, o el lugar más oscuro donde te hayas metido; siempre está ahí para levantarte".

Como director de toda la serie, Wes Ball aprecia la dedicación que los miembros del reparto se brindaron el uno al otro, su devoción a la serie y la camaradería que han mantenido. Al recordar la primera película, Ball dice, "Cuando llegué el primer día quería reunirlos a todos en un grupo. Quería que pasaran toda una semana en el 'Área', por sí solos, sólo aprendiendo a sobrevivir. Y trajimos a este tipo asombroso que, sabes, como que los entrenó en supervivencia, y aprendieron a ensuciarse las uñas de sus manos, todos estos chicos de ciudad, sabes, hacerlos sentir que pertenecían a este lugar".

Continúa, "Al mismo tiempo, todo esto hizo que estos chicos se conectaran de una manera muy especial, porque siempre se están reconfortando cuando están cansados o algo no está funcionando. Es una familia pequeña y sorprendente conformada por estos chicos que se han convertido, me parece, en amigos de toda la vida. Ha sido muy divertido ayudarlos y hacer que lo sientan real, ¿sabes a lo que me refiero? Y eso me hace muy feliz".

Como alguien que no estuvo involucrado desde el principio, pero se ha convertido en gran medida en parte del grupo, Barry Pepper asegura que todos están en la misma misión, que es colmar las expectativas de los aficionados de la historia. "A mí no me necesitan para animarlos. Estos aficionados son intensos; les va a encantar La Cura Mortal. Las locaciones son absolutamente impresionantes y únicas, que te hacen retroceder un poco al laberinto, además de que los 'Penitentes' podrían hacer una aparición…te vas a llevar de todo. Es la culminación de los tres libros y La Cura Mortal logra reunirlos a todos. Va a ser una aventura sorprendente".

ACERCA DEL REPARTO

DYLAN O'BRIEN (Thomas)

Un actor joven y dinámico, Dylan O'Brien se está colocando rápidamente como uno de los talentos más brillantes de Hollywood. En enero de 2018, repetirá su papel como Thomas en La Cura Mortal, la tercera película de la popular franquicia de Maza Runner. Adaptada de la novela homónima de James Dashner, Maze Runner: La Cura Mortal sigue a Thomas y sus amigos mientras buscan una cura para un virus que convierte a la gente en zombis dentro de un mundo post-apocalíptico.

La serie de Maze Runner no es la única ocasión en la que O'Brien ha encabezado una adaptación para la pantalla grande de un best-seller. A principios de este año, O'Brien protagonizó American Assassin, para CBS Films y Lionsgate, basada en la serie de best-sellers de Vince Flynn. En la película, O'Brien interpreta a Mitch Rapp, el popular protagonista de las novelas de Flynn. Cuando su novia es asesinada en un ataque terrorista, Rapp emprende un viaje para hacer justicia por su propia mano y después es reclutado por la CIA, donde es entrenado por el agente veterano Stan Hurley (Michael Keaton).

También este año, O'Brien terminó una corrida en la exitosa serie de televisión Teen Wolf, para MTV; una reinvención de la película homónima de culto de la década de los '80. Se convirtió en uno de los personajes favoritos de los aficionados al programa en su papel de 'Stiles', cuyo mejor amigo Scott McCall es quien se convirtió en lobo adolescente. Teen Wolf terminó su sexta y última temporada en el verano de 2017.

Previo a ello, O'Brien apareció junto a Mark Wahlberg en la película Deepwater Horizon (Horizonte profundo) (2016), para Lionsgate. La película, dirigida por Peter Berg, hace un recuento de la historia verdadera de la explosión de la planta petrolífero de BP en el 2010, en el Golfo de México. O'Brien interpreta a 'Caleb Holloway', el miembro más joven del equipo a bordo de la planta cuando el desastre ocurrió.

En el 2013, Dylan apareció en la comedia The Internship (Dos aprendices fuera de línea), dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Vince Vaughn y Owen Wilson, en el papel de dos desafortunados vendedores a los que les ofrecen un periodo de prácticas, sólo para darse cuenta que, para conseguir un trabajo, están compitiendo con aprendices mucho más jóvenes y con vastos conocimientos en tecnología.

Previamente, O'Brien actuó al lado de Brittany Robertson y Victoria Justice en el largometraje The First Time (2012), para el director Jon Kasdan. The First Time es una comedia romántica en la misma vena de Say Anything, que sigue a dos estudiantes de preparatoria a lo largo de su primer fin de semana de su recién encontrado amor. En el 2012, la película se estrenó en competencia en el Festival de Cine de Sundance y fue estrenada por Sony en el otoño de 2012

Su primer papel cinematográfico se presentó en el 2011 en la película independiente totalmente improvisada High Road, dirigida por Matt Walsh, cofundador de Upright Citizens Brigade, y coprotagonizada por los veteranos actores cómicos Horatio Sanz, Rob Riggle, Abby Elliott y Lizzy Caplan.

O'Brien fue descubierto vía YouTube, gracias a una serie de cortometrajes cómicos en línea que dirigió, produjo y protagonizó. En la actualidad, Dylan vive en Los Ángeles.

KAYA SCODELARIO (Teresa)

Kaya es una actriz de origen brasileño, italiano e inglés, quien creció en West Sussez, Inglaterra. En el 2007 comenzó su carrera en la actuación, cuando le dieron el papel de 'Effy Stonem' en la querida serie británica Skins, y fue uno de los únicos personajes en aparecer en las cuatro temporadas del programa.

Más recientemente, Scodelario interpretó el papel femenino protagónico en Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar), al lado de Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush y Brenton Thwaites. La película fue estrenada por Disney el 11 de mayo de 2017.

Scodelario es quizás mucho más conocida en los Estados Unidos por su papel en la serie de películas de Maze Runner, basadas en las populares novelas de James Dashner. En el 2013, apareció por primera vez en The Maze Runner, y después, en el 2015 en su secuela, Maze Runner: The Scorch Trials (Maze Runner: Prueba de fuego). Scodelario volverá a repetir su papel como 'Teresa' junto a Dylan O'Brien en la tercera y última parte, titulada Maze Runner: La Cura Mortal, cuyo estreno está programado para el 26 de enero de 2018.

En el 2018, Scodelario rodará la película de acción y romance Die in a Gunfight, en la que interpretará el personaje femenino protagónico al lado de Josh Hutcherson. En el filme también aparecerán Helen Hunt y Olivia Munn.

Los créditos cinematográficos adicionales de Scodelario incluyen Shank, Clash of the Titans (Furia de titanes), Wuthering Heights, Twenty8k, Now Is Good, The Truth About Emanuel, al lado de Jessica Biel, Tiger House, y The King's Daughter, con Pierce Brosnan y Benjamin Walker, que todavía no tiene una fecha de estreno programada.

En la actualidad, Kaya vive en Londres.

THOMAS BRODIE-SANGSTER (Newt)

Thomas Brodie-Sangster puede ser visto en la actualidad en el papel de 'Whitey Winn' en la serie original de Netflix Godless. Escrita y dirigida por Scott Frank, el programa sigue a un forajido que aterroriza el oeste americano en la década de 1880, mientras está cazando a su socio convertido en enemigo, y que lo lleva a 'La Belle', Nuevo México -un pueblo que está conformado de manera misteriosa por puras mujeres. La serie también es estelarizada por Michelle Dockery, Jack O'Connell y Jeff Daniels. En cines, Thomas puede ser visto en la última parte de la trilogía de Wes Ball de Maze Runner, Maze Runner: La Cura Mortal, donde repite su papel de 'Newt', al lado de Dylan O'Brien y Kaya Scodelario. En el 2015, Thomas también apareció en Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: El despertar de la fuerza), de J.J. Abrams, y ese mismo año actuó junto a Claire Foy, Mark Rylance y Damian Lewis, en el papel de 'Rafe Sadler' en la miniserie ganadora del Globo de Oro Wolf Hall, dirigida por Peter Strong, para BBC/PBS Masterpiece. Del 2013 al 2014, Thomas interpretó a 'Jojen Reed' en la tercera y cuarta temporada de la premiada serie Game of Thrones, para HBO. También le prestó su voz al personaje protagónico de 'Ferb' en la exitosa serie animada de Disney Phineas and Ferb, y en la actualidad puede ser escuchado en Thunderbirds Are A Go!, en Amazon Prime.

Otros créditos en pantalla notables incluyen: Nowhere Boy, de Sam Taylor-Johnson, Bright Star, de Jane Campion, Albatross, de Niall MacCormick, la película independiente The Baytown Outlaws, Death of a Superhero, de Ian Fitzgibbon, Love, Actually (Realmente amor), de Richard Curtis, la querida Nanny McPhee, para Universal Studios, Stig of the Dump y Doctor Who, ambas para la BBC.

NATHALIE EMMANUEL (Harriet)

Nathalie Emmanuel es una de las actrices inglesas más buscadas en Hollywood. En la actualidad se le puede ver en el papel de 'Missandei' en la aclamada serie Game of Thrones, para HBO, que recién concluyó su séptima temporada.

Emmanuel fue vista recientemente en The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8), la octava parte de la franquicia Fast & Furious. Emmanuel hizo su debut cinematográfico en los EE. UU. en la séptima parte de la serie, Furious 7, al lado de Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Paul Walker. La película fue estrenada el 3 de abril de 2015, y ha recabado más de un billón de dólares en la taquilla, lo que la llevó a convertirse en la película más taquillera de la franquicia y una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Emmanuel también actuó en Maze Runner: Pueba de Fuego, para 20th Century Fox, que es la segunda parte de la popular franquicia para adultos jóvenes, basada en la serie de libros homónimos de James Dashner.

Nacida y criada en el Reino Unido, Emmanuel obtuvo su primer papel en el ámbito profesional a los diez años cuando formó parte del reparto original británico de The Lion King (El rey león), donde interpretó a la 'Joven Nala'. A la postre, interpretó el papel de 'Sasha Valentine' en la popular telenovela Hollyoaks, para Channel 4. Desde entonces, Emmanuel ha continuado trabajando en una serie de programas de televisión británicos, incluyendo la serie Misfits, ganadora del Premio BAFTA.

GIANCARLO ESPOSITO (Jorge)

Giancarlo Esposito es un reconocido actor, director y productor de cine, televisión y teatro, con una carrera que abarca casi cinco décadas.

Esposito dirigió recientemente su segundo largometraje, The Show, que también protagonizó. El drama gira en torno a un perturbador reality show en el que los participantes acaban con sus vidas para entretenimiento del espectador. En el 2017, la película tuvo su premier mundial en el Festival SXSW. Será distribuida por Grindstone en cines y bajo pedido aparecerá el 15 de septiembre.

En la actualidad, Esposito puede ser visto en la nueva película de ciencia ficción Okja, del director Bong Joon-Ho, al lado de Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton y Paul Dano. El filme es coproducido por Plan B, compañía de Brad Pitt, y fue estrenado a escala mundial por Netflix el 28 de junio. La historia sigue a una niña coreana que lo arriesga todo para prevenir que una compañía trasnacional secuestre a su mejor amigo, una bestia llamada Okja. En el 2017, la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, ante críticas entusiastas.

Esposito terminó recientemente la producción de The Gift, de Claude Lalonde, al lado de Sir Patrick Stewart y Katie Holmes.

Esposito también terminó hace poco la producción en Sudáfrica de La Cura Mortal, la tercera película de la exitosa y taquillera franquicia de acción The Maze Runner, para 20th Century Fox. El estreno de la película está programado para el 26 de enero de 2018. También protagonizó la segunda parte de la trilogía, Pueba de Fuego, que fue estrenada en el 2015. De igual manera, se anunció que Esposito estelarizará la película venidera Shriver, junto a Whoopi Goldberg, Toni Collette y Thomas Haden Church.

Entre sus proyectos próximos, Esposito también será visto en The Long Home, de James Franco, basada en la novela homónima de William Gay.

Esposito es bien conocido por las audiencias televisivas gracias a su interpretación icónica como el capo de drogas Gustavo "Gus" Fring en la aclamada y premiada serie Breaking Bad, para AMC, por la que ganó en el 2012 el Premio Critics' Choice, además de haber recibido una nominación ese mismo año al Emmy®. En la actualidad, puede ser visto repitiendo su papel en la tercera temporada de la aclamada precuela Better Call Saul, para AMC, que fue nominada para un Premio Emmy® en la categoría de Serie Dramática Sobresaliente, y regresará para una cuarta temporada. También tiene un papel recurrente en la aclamada serie The Get Down, de Baz Luhrmann, para Netflix, que se centra en el nacimiento del hip hop en Nueva York en la década de los '70. En la actualidad se puede ver por esta plataforma.

Esposito también puede ser escuchado actualmente como narrador de la serie Dear White People, para Netflix, que se estrenó en la plataforma el 28 de abril. La temporada de diez episodios está basada en el aclamado filme homónimo del 2014, y fue avalado recientemente para una segunda temporada.

Bajo los auspicios de su propia compañía productora, Quiet Hand Productions, Esposito hizo su debut como director de cine con el filme Gospel Hill, que ganó más de nueve premios en varios festivales de cine de renombre. La película la coprotagonizó con Danny Glover, Angela Bassett, Julia Stiles, Taylor Kitsch y Samuel L. Jackson. Quiet Hand Productions aspira a hacer películas de "contenido consciente" que se centren en temas edificantes. Se anunció que Esposito dirigirá, producirá e interpretará a Frederick Douglas en el drama histórico independiente Political Treason, al lado del actor nominado en cuatro ocasiones al Premio de la Academia® Ed Harris, quien interpretará a John Brown.

Las actuaciones más memorables de Esposito pueden ser vistas en películas tales como Rabbit Hole (Al otro lado del corazón), The Usual Suspects (Los sospechosos comunes), Smoke, The Last Holiday y las películas de Spike Lee Do the Right Thing (Haz lo correcto), Mo' Better Blues (Más y mejores blues), School Daze y Malcolm X. Otros créditos cinematográficos de Esposito incluyen The Jungle Book (El libro de la selva), Money Monster (El maestro del dinero), Poker Night, Alex Cross (Alex Cross: En la mente del asesino), Sherrybaby (Sherrybaby: El reencuentro), Ali, Nothing to Lose (Nada que perder), Waiting to Exhale (Laberinto de pasiones), Bob Roberts, King of New York (El rey de Nueva York) y Cotton Club. En 1995, Esposito fue nominado para un Premio Independent Spirit por su trabajo en Fresh.

Sus otros créditos en televisión incluyen Revolution, Community, Once Upon a Time, Homicide: Life on The Streets, Law and Order, Bakersfield PD, Touched by an Angel y Kidnapped.

Los notables papeles de Giancarlo también se extienden a Broadway. En el 2012, protagonizó la premier mundial de Storefront Church, para la Atlantic Theatre Company, que fue la última parte de la trilogía Church & State. Esposito ganó dos Premios Obie por Zooman and The Sign, para la Negro Ensemble Company, y Distant Fires, para The Atlantic Theatre Company, donde continúa actuando e impartiendo clases como miembro de la compañía. Su lista de créditos en Broadway incluye las producciones de Sacrilege, Seesaw, Merrily We Roll Along y Lost In The Stars. En Broadway, también coprotagonizó con James Earl Jones, Terrence Howard y Phylicia Rashad la versión de Debbie Allen de la clásica obra de Tennessee Williams Cat on a Hot Tin Roof.

Esposito es un entusiasta del yoga y pasa su tiempo libre montando su motocicleta y tocando el saxofón. Tiende a ayudar a varias organizaciones que apoyan las artes y la educación, incluyendo Waterkeeper Alliance, Kids for Peace y World Merit USA.

AIDAN GILLEN (Janson)

Desde un vendedor medieval manipulador y astuto en Game of Thrones, a un político ambicioso en The Wire, Aidan Gillen es conocido por interpretar personajes fuertes y moralmente complejos, esenciales para historias de relevancia cultural. Nacido en Dublín, Gillen es un actor nominado al Tony y SAG con una carrera que abarca dos décadas.

En el 2011, Gillen se unió al reparto principal de la revolucionaria serie de HBO Game of Thrones, en la que ha interpretado a Petyr 'Littlefinger' Baelish durante siete temporadas. Su papel le valió una nominación al Premio Irish Film and Television y dos nominaciones al premio del Screen Actors Guild en la categoría de Actuación Sobresaliente de un Ensamble en una Serie Dramática. El programa ha recibido Premios Emmy consecutivos de horario estelar, en el 2015 y 2016, a Serie Dramática Sobresaliente.

Gillen fue visto más recientemente al lado de Debra Winger en The Lovers, para A24, yKing Arthur: Legend of the Sword (El Rey Arturo: La leyenda de la espada), de Guy Ritchie, ambas estrenadas en mayo del año pasado. Después será visto en la tercera parte de la serie de Maze Runner, titulada Maze Runner: La Cura Mortal, que será estrenada en enero de 2018, así como en la cuarta temporada de la serie Peaky Blinders, para la BBC2. Los siguientes proyectos de Gillen incluyen tres películas biográficas, Bohemian Rhapsody, de Fox, que se centra en Freddie Mercury y la icónica banda de rock Queen, y las miniseries Dave Allen at Peace y James & Lucia, que gira en torno esta última a la vida del autor James Joyce. Además, encabezará la serie Blue Book, que Robert Zemeckis producirá para History Channel.

En el 2004, Gillen se unió al reparto principal de la aclamada serie de televisión de HBO The Wire, donde interpretó a Tommy Carcetti durante tres temporadas. Por este papel, recibió un Premio Irish Film and Television a Mejor Actor en un Papel Protagónico de Televisión. Gillen interpretó a Stuart Alan Jones en la innovadora serie de televisión Queer as Folk y en su secuela, para Channel 4, por la que recibió una nominación al Premio British Academy Television a Mejor Actor.

Gillen interpretó al jefe criminal 'John Boy' en el aclamado drama criminal irlandés Love/Hate, por el que recibió su tercera nominación al Premio Irish Film and Television, y obtuvo su segunda victoria, en el 2011. Ese mismo año ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Milán por su actuación en Treacle Jr., por la que también recibió una nominación a Mejor Actor en los Premio British Independent Film. Gillen también recibió un Premio Irish Film and Television a Mejor Actor en el 2014 por su interpretación de Charles J Haughey en la miniserie Charlie, para RTE Studios.

Créditos pasados incluyen: Sing Street (Sing Street; Este es tu momento), Maze Runner: The Scorch Trials, Shadow Dance, Cavalry, Blitz, Shanghai Knights y Some Mother's Son, de Terry George. Su película Pickups, que escribió, produjo y protagonizó, se estrenó en el Festival de Cine de Dublín, en el 2017.

Un consumado actor de teatro, Gillen fue nominado en el 2007 a un Premio Irish Times Theatre por su interpretación de 'Teach', en la producción del teatro Dublin Gate de American Buffalo, del dramaturgo David Mamet. Ese mismo año, interpretó a 'Richard Roma' en la producción del West End de Glengarry Glen Ross, también de Mamet. En el 2004, obtuvo un papel en la producción de Broadway de The Caretaker y, por su actuación, recibió una nominación al Tony en la categoría de Mejor Actor Protagónico en una Obra.

WALTON GOGGINS (Lawrence)

En estos últimos años, Walton Goggins ha tenido papeles cruciales en películas de dos de los autores más importantes de Hollywood: Quentin Tarantino y Steven Spielberg. Su importante papel como 'Chris Mannix', un renegado sureño que clama ser el nuevo alguacil de Red Rock en The Hateful Eight (Los ocho más odiados), de Quentin Tarantino, representa su segunda colaboración con el escritor/director ganador del Premio de la Academia. Previo a ello, interpretó al entrenador de peleas de esclavos 'Billy Crash' en Django Unchained (Django sin cadenas), de Tarantino, en el 2012. Ese mismo año, Goggins también apareció en Lincoln, de Steven Spielberg, en la que interpretó al congresista 'Wells A. Hutchins'.

Recién interpretó el papel del villano al lado de Alicia Vikander en la venidera película de Tomb Raider. El rodaje de la producción se llevó a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La película tiene una fecha estimada de estreno en marzo de 2018.

Goggins protagonizó más recientemente SIX, un drama militar contemporáneo de acción de ocho episodios, producido por A+E Studios y The Weinstein Company, para The History Channel. Inspirado en hechos reales, el proyecto es acerca de un equipo elite de SEALS de la marina, cuya misión en el 2014 para eliminar al líder talibán en Afganistán sale mal cuando descubren a un ciudadano estadounidense trabajando con los terroristas. Goggins interpretó a 'Rip Taggart' el líder por única ocasión del equipo de SEALS SIX, que ahora patrulla un pueblo africano para proteger a sus residentes de Boko Haram.

Acaba de terminar la fotografía principal de la película vendiera The Three Christs of Ypsilanti, donde interpreta el papel de 'Christ'. La historia sigue a un doctor (Richard Gere), quien está tratando a pacientes paranoicos esquizofrénicos en el Hospital Estatal de Ypsilanti en Michigan, cada uno de los cuales cree ser Jesucristo. Jon Avnet dirigió a partir de un guión que escribió con Eric Nazarian, adaptado de la novela biográfica de Milton Rokeach.

Goggins actúa al lado de Danny McBride en la serie de HBO Vice Principals. Creada por McBride y Jody Hill, quien también creó Eastbound & Down, Vice Principals es una comedia de humor negro acerca de una preparatoria y las dos personas que casi la dirigen, los vicedirectores. McBride y Goggins estelarizan a los interfectos, quienes se encuentran en una lucha de poder épica, compitiendo por el puesto principal: ser director de la escuela. En el 2016, el programa se estrenó en el Festival de Cine SXSW y ganó el Premio Episodic Audience. La segunda temporada debutó en el 2017.

Por más de una década, Goggins ha sido uno de los actores más magnéticos e intensos de la televisión. Recibió una nominación al Emmy® y cuatro nominaciones al Premio Critics' Choice por su fascinante interpretación de 'Boyd Crowder' en la serie dramática ganadora del Premio Peabody Justified, para FX, que se transmitió durante cinco temporadas. 'Boyd', el personaje de Goggins, era el viejo amigo, pero antagonista principal del alguacil de los EE. UU. 'Raylan Givens' (Timothy Olyphant). Elmore Leonard, productor ejecutivo y escritor del cuento corto Fire in the Hole, sobre el cual el programa está basado, dice de 'Boyd', "Nunca ha habido un tipo malo más poético en televisión, en su forma de ver el mundo". Justified completó su quinta y última temporada a finales del 2016.

El papel crucial de Goggins como la compleja prostituta transgénero 'Venus Van Dam' en la serie dramática Sons of Anarchy, para FX, le valió dos nominaciones al Premio Critics' Choice y ayudó a arrojar luz sobre la comunidad transgénero. El papel reunió a Goggins con el creador de la serie Kurt Sutter, quien también fue escritor de The Shield.

Goggins recibió grandes elogios previamente por su interpretación compleja y provocadora del 'Detective Shane Vendrell' en la premiada serie dramática The Shield, para FX, que se transmitió durante siete temporadas. Fue nominado para un Premio Television Critics Association (Asociación de críticos de televisión) en la categoría "Logro Individual en Drama".

El impresionante currículo de Goggins incluye docenas de películas, que lo han llevado a trabajar con actores como Robert Duvall y Anthony Hopkins. Sus créditos cinematográficos recientes incluyen películas diversas, tales como American Ultra, G.I. Joe: Rise of the Cobra (G.I. Joe: El contraataque), Predators (Depredadores) y Machete Kills, ambas de Robert Rodriguez, Cowboys & Aliens, de Jon Favreau, y Straw Dogs, de Rod Lurie.

Goggins también ha tenido la oportunidad de estar detrás de cámaras. Las colaboraciones de Goggins con sus socios en Ginny Mule Pictures, incluyen haber ganado un Premio de la Academia® por su cortometraje The Accountant, que produjo y protagonizó. El equipo produjo, dirigió y protagonizó su primer largometraje, Chrystal, protagonizado por Billy Bob Thornton, y que fuera elegido para la Competencia Dramática en el Festival de Cine de Sundance, en el 2005. Para su tercera colaboración, Goggins produjo y protagonizó la película Randy and the Mob, que obtuvo el Premio del Público a Mejor Película en el Festival de Cine de Nashville, en el 2007.

Goggins y sus socios en Ginny Mule completaron su cuarto largometraje, That Evening Sun, protagonizado por Hal Holbrook y Goggins. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine South by Southwest (SXSW), en Austin, Texas, en marzo de 2009, donde obtuvo el Premio del Público a Mejor Película y recibió el Premio Especial del Jurado a Mejor Ensamble. La película continuó ganando premios en otros catorce festivales de cine, que culminó con el reconocimiento "Wyatt Award", que le otorgó la Southeastern Film Critics Association (SEFCA), además de dos nominaciones al Premio Independent Spirit.

Goggins disfruta viajar por el mundo y ha pasado tiempo en Vietnam, Camboya, Tailandia, Centroamérica, Marruecos y la India. Es un ávido fotógrafo y ha capturado muchos de sus viajes con su cámara.

KI HONG LEE (Minho)

Ki Hong Lee fue visto recientemente en escena como un aterrador estudiante que lucha contra sus demonios internos en la producción fuera-de-Broadway de Julia Cho de la obra Office Hour, que se presentó hasta el tres de diciembre del año pasado en el Public Theater, en la ciudad de Nueva York. Lee también interpreta al corredor principal 'Minho' en la franquicia de Maze Runner. Después de dos presentaciones exitosas en taquilla con Maze Runner y Maze Runner: Pueba de Fuego, Lee estará de regresó para la tercera parte, Maze Runner: La Cura Mortal, que se estrenará en enero de 2018. Lee también apareció en The Stanford Prison Experiment -ganadora del premio a mejor guión en Sundance y el premio Alfred P. Sloan-, al lado de Billy Crudup, Ezra Miller y Olivia Thirlby. Este verano pasado, coprotagonizó el thriller de terror Wish Upon, junto a Joey King y Ryan Phillippe.

Lee también ha recibido críticas entusiastas por su papel cómico en el programa de Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt, como 'Dong', el interés amoroso de Kimmy, interpretado por Ellie Kemper. El programa, que ha recibido múltiples nominaciones al Emmy, fue creado y escrito por Tina Fey y Robert Carlock (30 Rock, Saturday Night Live).

Lee, quien irrumpió en el 2014, apareció en los ejemplares "Gente a seguir" y "Hombre más sexy del mundo" de la revista People, así como en la edición "Young Hollywood" de la revista Teen Vogue. Muchos también conocen a Lee por su querido personaje de 'Paul' del programa The Nine Lives of Chloe King, para ABC Family. Créditos en televisión adicionales incluyen Modern Family y New Girl. Apareció en la adaptación cinematográfica de Yellowface del dramaturgo David Henry Hwang, ganador del Premio Tony. Si bien recientemente se alejó de los escenarios para estar frente a cámaras, su amor por el teatro sigue siendo muy intenso. Su debut teatral fue en Los Ángeles en el East West Players en una obra llamada Wrinkles, que siempre tendrá un lugar especial en su corazón, en vista de que fue la primera vez que su padre lo vio actuar.

Si bien fue criado bajo diferentes culturas, en lugares desde Seúl hasta Auckland, Lee se considera un californiano de corazón. Graduado de UC Berkeley, formó parte de varios tipos de gobierno estudiantil durante su escolaridad, que ha incrementado su pasión por la gente, la educación y las causas nobles. La carrera en la actuación de Ki Hong comenzó a una edad temprana. Mientras actuaba en sketches de su iglesia, se dio cuenta de su amor por estar en escena. Este amor por la actuación, que lo cultivó en obras de la iglesia, todavía permanece en él.

En la actualidad, Lee vive en Los Ángeles.

BARRY PEPPER (Vince)

Uno de los actores más talentosos de Hollywood, el impresionante currículo de Barry Pepper habla por sí solo. Desde que recibió atención de la crítica por su interpretación del 'Cabo Jackson' en el filme ganador del Premio de la Academia Saving Private Ryan (Salvando al soldado Ryan), Pepper ha sido buscado para interpretar papeles absorbentes con realizadores condecorados.

Tanto una estrella de cine como de televisión, Pepper ha actuado al lado de algunos de sus compañeros actores y directores más respetados de la actualidad. Además de Maze Runner: Pueba de Fuego y Maze Runner: La Cura Mortal, el trabajo reciente de Pepper incluye: Monster Trucks, para Paramount, Bitter Harvest, para Roadside Attractions, Kill the Messenger (Maten al mensajero), al lado de Jeremy Renner, para Focus Features, The Lone Ranger (El llanero solitario), protagonizada por Johnny Depp y Armie Hammer, para Disney, Broken City (Ciudad de sombras), para 20th Century Fox, con Mark Wahlberg y Russell Crowe, Snitch (El infiltrado), con Dwayne Johnson y Susan Sarandon, para Summit Entertainment, True Grit (Temple de acero), de los hermanos Coen, protagonizada por Jeff Bridges, Josh Brolin y Matt Damon, y Casino Jack, que cuenta la historia del cabildero deshonrado Jack Abramoff. Por su actuación en esta última, Pepper obtuvo el Premio Hollywood Spotlight en la 14ª edición del Festival de Cine de Hollywood. También actuó en Like Dandelion Dust, que ganó más de 30 premios en festivales nacionales e internacionales de cine, incluyendo Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Las Vegas y en el Festival NY Vision, ambos en el 2009. Pepper fue visto junto a Will Smith en Seven Pounds (Siete almas), para Columbia Pictures, trabajó con Clint Eastwood en la épica de la Segunda Guerra Mundial Flags of Our Fathers (La conquista del honor), para Dreamworks/Warner Bros., y actuó al lado de Tom Hanks en el filme ganador del Premio de la Academia The Green Mile (Milagros inesperados). También actuó en 25th Hour (La hora 25), el cautivador punto de vista de Spike Lee de la ciudad de Nueva York después del ataque a las torres gemelas, protagonizada por Ed Norton y Philip Seymour Hoffman. Su película The Three Burials of Melquiades Estrada (Los tres entierros de Melquiades Estrada), para Sony Pictures Classics, representó el debut como director de Tommy Lee Jones y fue exhibida en la Sección Oficial del Festival de Cine de Cannes en el 2005. Por ella, Pepper recibió una nominación a Mejor Actor Secundario en los Premios Independent Spirit, en el 2006.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen el thriller de Bruckheimer/Scott Enemy of the State (Enemigo Público), con Will Smith y Gene Hackman, la aclamada We Were Soldiers (Fuimos héroes), con Mel Gibson, para Paramount Pictures, y el filme Knockaround Guys (Hijos de la mafia), junto a John Malkovich y Dennis Hopper, para New Line.

Pepper interpretó a 'Robert Kennedy' en la miniserie de ocho horas The Kennedys, con Greg Kinnear y Katie Holmes, para Reelz Channel. En el 2011, en reconocimiento a su sobresaliente actuación, recibió el Premio Emmy a Actor Protagónico Sobresaliente en una Miniserie o Película, y el Premio Gemini a Mejor Actuación de un Actor en un Papel Protagónico en una Programa Dramático o Miniserie. También ha dejado huella como productor. Fue productor ejecutivo e interpretó el papel que le da nombre al título en la película 3: The Dale Earnhardt Story, para ESPN, una película biográfica de la estrella de NASCAR, quien murió en un choque durante la última vuelta de las 500 millas de Daytona, en el 2001. Su actuación le valió una nominación en la 11ª edición de los Premios SAG a Actuación Sobresaliente de un Actor en una Película para Televisión o Miniserie. Pepper fue productor ejecutivo y protagonizó The Snow Walker, por la que recibió una nominación a Mejor Actor en los Premios Genie, en su 24ª edición en Canadá, además de haber recibido otras ocho nominaciones.

El papel protagónico de Pepper en el filme 61*, para HBO, le valió nominaciones para un Globo de Oro, un Emmy y un Premio Critics' Choice. La película narra la historia detrás de la competencia entre Roger Maris (Pepper) y Mickey Mantle (Thomas Jane), ambos jugadores de los Yankees de Nueva York, para romper en 1961 el record de cuadrangulares en un sola temporada de Babe Ruth. El aclamado filme fue dirigido por Billy Crystal, quien además fungió como productor ejecutivo.

WILL POULTER (Gally)

En el 2104, al actor británico Will Poulter se le otorgó el prestigioso premio Estrella Prometedora EE BAFTA, que lo llevó a colocarse como uno de los talentos jóvenes más emocionantes del país. Por su papel en We're The Millers (¿Quién *&$%! son los Miller?) también recibió el premio 'Actuación Revelación' en los Premios MTV, así como el premio a 'Mejor Beso' por su hilarante y memorable escena en el filme.

Este verano pasado vio a Will en el papel del policía 'Krauss' en Detroit (Detroit: Zona de conflicto), la película más reciente de Kathryn Bigelow, directora ganadora del Oscar. La película se centra en los violentos disturbios de 1967 en Detroit, y fue estrenada el 4 de agosto para celebrar su 50 aniversario. Will actuó al lado de Anthony Mackie, John Boyega, Jack Reynor y Ben O'Toole.

Will también fue visto en el proyecto de Netflix War Machine, junto a Brad Pitt. La comedia de humor negro está basada en el libro The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan, del autor Michael Hastings, y narra la historia de un general (Brad Pitt), cuya trayectoria lo lleva a asumir el puesto principal en el conflicto estadounidense en Afganistán.

Will terminó recientemente de rodar la película venidera de Lenny Abrahamson, The Little Stranger, al lado de Ruth Wilson, Domhnall Gleeson y Charlotte Rampling. La película está adaptada de la novela gótica de Sarah Waters y se desarrolla en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial. Será estrenada el 31 de agosto de 2018 en los Estados Unidos.

En el 2015, Will actuó en la película ganadora del BAFTA y el Premio de la Academia The Revenant (Revenant: El renacido), de Alejandro González InÞaìrritu, al lado de Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. El guión fue adaptado de la novela de Michael Punke y fue estrenado por 20th Century Fox. Inspirada en hechos reales, The Revenant es una experiencia envolvente y visceral que captura la aventura épica de un hombre por sobrevivir y el poder extraordinario del espíritu humano. En una expedición de un inexplorado yermo estadounidense, el explorador legendario Hugh Glass es atacado brutalmente por un oso y dejado por muerto por los miembros de su propio equipo de cazadores. En una misión por sobrevivir, Glass sufre un dolor inimaginable, además de la traición de su confidente John Fitzgerald (Tom Hardy). Guiado por la voluntad pura y el amor por su familia, Glass deberá navegar un invierno brutal en una búsqueda implacable por vivir y encontrar la redención. El 2016 también vio a Will en Kids in Love, al lado de Alma Jodorowsky, Jamie Blackley y Cara Delevingne.

En el 2015, Will fue visto en Glassland, el segundo largometraje del director irlandés Gerard Barrett, donde interpretó el papel de 'Shane'. La película, protagonizada por la actriz nominada al Premio de la Academia® Toni Collette y Jack Reynor, se desarrolla en Dublín y narra la historia de un joven taxista (Reynor), quien se involucra en el mundo del tráfico humano, mientras intenta salvar a su madre (Collette) de las adicciones. Glassland recibió el premio a 'Mejor Película Irlandesa' en los Premios Galway Film Fleadh, además de grandes elogios de la crítica.

El 2014, vio a Will en The Maze Runner, una adaptación del best-seller de James Dashner, dirigido por Wes Ball, para 20th Century Fox. La película sigue a un grupo de chicos atrapados en un laberinto inmenso, que no tienen recuerdos del mundo exterior. Will interpreta a 'Gally' y actúa al lado de Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster y Kaya Scodelario, mientras todos intentan descubrir la verdad y encontrar una manera de escapar del laberinto.

En el 2013, Will fue visto en la taquillera comedia en We're The Millers, para Warner Bros., donde interpretó a 'Kenny', al lado de Jennifer Anniston, Jason Sudeikis y Emma Roberts. La película sigue a un traficante de marihuana de poca monta, David Burke (Sudeikis), quien contrata a una familia falsa para llevar dos toneladas métricas de marihuana de México a Colorado. Su plan incluye trabajar con una estríper cínica (Jennifer Aniston) como su supuesta esposa, y una joven indigente (Emma Roberts) y vecino friki (Poulter), como sus hijos.

El debut cinematográfico de Poulter fue en la exitosa y nostálgica comedia Son of Rambow, de Garth Jennings, en el 2008, por la que Will recibió una nominación a Actor Novel más Prometedor en los Premios British Independent Film. Esta historia de amistad y aventura gira en torno a dos jóvenes, 'Lee Carter' (Poulter) y 'Will Proudfoot', interpretado por Bill Milner, mientras pasan un verano prolongado y caluroso haciendo una película casera inspirada en First Blood (Rambo).

En el 2011, Will actuó en Wild Bill, debut como director de Dexter Fletcher, y que fuera nominada al BAFTA. La película vio la transición de Will de niño estrella a actor adulto, una vez que asumió el papel de 'Dean', un joven abandonado por su madre y forzado a cuidar a su hermano menor hasta el impactante regreso de su padre después de una prolongada estancia en prisión. Will fue nominado para el Premio Young British Performer of The Year en los Premios Critics' Circle por su reveladora actuación.

Otros créditos cinematográficos incluyen la taquillera adaptación de The Chronicles of Narnia: The Voyage of The Dawn Treader (Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba), en la que Will interpretó a 'Eustace Clarence Scrubb', al lado de Tilda Swinton, Liam Neeson y Simon Pegg. Su interpretación como uno de los personajes más populares de la literatura infantil le valió numerosas nominaciones y críticas entusiastas, una vez que elogiaron su actuación estelar y lo consideraron un nombre a seguir.

Will también interpretó y desarrolló una serie de personajes satíricos en el programa cómico de sketches School of Comedy, para C4/E4, un programa de televisión para adultos, interpretado por un reparto de talentosos actores británicos jóvenes especializados en comedia. El programa fue llevado al Festival Fringe de Edimburgo y en el 2009 se adaptó como una serie de televisión de seis partes para E4, que estuvo al aire durante dos temporadas, hasta el 2010.

PATRICIA CLARKSON (Ava Paige)

Patricia Clarkson es una actriz nominada al Premio de la Academia® y ganadora del Premio Emmy, que interpreta papeles tan variados como las plataformas en las que los representa. Es esa propuesta multifacética lo que la ha hecho una de las actrices más respetadas de la actualidad.

El continuo e innovador trabajo de Clarkson en el cine independiente le valió un Premio Independent a la Excelencia en la Actuación en los Premios ShoWest, en el 2009. En el 2003, su papel en Pieces of April (Momentos de perdón) le valió nominaciones al Premio de la Academia, al Globo de Oro®, al Premio del Screen Actors Guild® (Sindicato de Actores de Cine), al Premio Critic's Choice y al Premio Independent Spirit. La National Board of Review y la National Society of Film Critics (Sociedad Nacional de Críticos de Cine) la nombraron Mejor Actriz Secundaria del Año por su trabajo en Pieces of April y The Station Agent (Descubriendo la amistad). En el 2010, recibió críticas entusiastas por su papel protagónico en el premiado drama romántico Cairo Time, que puso su carrera bajo los reflectores en los Estados Unidos.

Después será vista en The Bookshop, de Isabel Coixet, también protagonizada por Bill Nighy y Emily Mortimer, y el muy esperado drama independiente Jonathan, al lado de Ansel Elgort.

Clarkson fue vista más recientemente en un arco importante de la quinta temporada del aclamado drama House of Cards, para Netflix.

A principios de este año, Clarkson fue vista en la película más reciente de Sally Potter, The Party, que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín, y después será exhibida en el Festival de Cine de Londres.

En la actualidad, Clarkson se encuentra rodando Out of Blue, basada en la novela de Martin Amis. Después rodará Light on Broken Glass en el papel protagónico; será su tercera colaboración con la directora Isabel Coixet.

Más recientemente, Clarkson terminó de rodar la última parte de la trilogía de The Maze Runner, después de haber actuado en las dos primeras entregas de la serie. También terminó la producción del drama Sharp Objects, al lado de Amy Adams y dirigida por Jean-Marc Vallée, para HBO.

En el 2014, actuó junto a Sir Ben Kingsley en Learning to Drive, dirigida por Isabel Coixet. La película obtuvo el segundo lugar del premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en el 2014, y fue estrenada en agosto de 2015 ante elogios de la crítica. Otros créditos cinematográficos recientes incluyen el oportuno thriller The East, al lado de Brit Marling y Alexander Skarsgard, la comedia Friends With Benefits (Amigos con beneficios), donde actuó al lado de Justin Timberlake y Mila Kunis, y el drama One Day (Siempre el mismo día), de Lone Scherfig, con Anne Hathaway y Jim Sturgess. En el 2010, fue vista en el éxito taquillero Easy A (Se dice de mí).

Clarkson y el reparto de Good Night And Good Luck (Buenas Noches, Buena Suerte), protagonizada por George Clooney y David Strathairn, recibieron nominaciones tanto para el Screen Actors Guild como para el Premio Gotham a Mejor Ensamble.Far From Heaven (Lejos de casa) le valió un Premio del Círculo de Críticos de Nueva York a Mejor Actriz Secundaria, All The Real Girls le valió un Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sundance y The Safety Of Objects (Vidas en común) le valió un Premio de Actuación en el Festival de Cine de Deauville. The Green Mile le valió a ella y al reparto (incluidos Tom Hanks y James Cromwell), una nominación del Screen Actors Guild a Mejor Ensamble, y High Art le valió una nominación al Premio Independent Spirit a Mejor Actriz Secundaria.

Otros créditos cinematográficos incluyen: el thriller Shutter Island (La isla siniestra), de Martin Scorsese; Whatever Works (Así pasa cuando sucede) y Vicky Christina Barcelona (Ídem), ambas de Woody Allen, Blind Date con Stanley Tucci, Elegy, No Reservations (Sin reservas), All The Kings Men (Todos los Hombres del Rey), Lars And The Real Girl, Simply Irresistible Simplemente irresistible), The Pledge (Asesino oculto), Jumanji, Rocket Gibraltar y The Untouchables (Los intocables).

En el 2011, Clarkson fue vista en Five, para Lifetime, una antología de cinco cortometrajes, dirigidos por Jennifer Aniston, Alicia Keys, Demi Moore, Patty Jenkins y Penelope Spheris, que exploraban el impacto del cáncer de mama en la vida de las personas. Previo a ello, apareció como actriz invitada en la aclamada serie Six Feet Under, para HBO, por la que obtuvo un Emmy en el 2002 y otro de nueva cuenta en el 2006.

En diciembre de 2014 regresó a Broadway, después de haber estado veinticinco años fuera de escena, para estelarizar The Elephant Man, al lado de Bradley Cooper y Alessandro Nivola. Después de su exitosa corrida en Broadway, los actores repitieron sus papeles en el West End en el Theatre Royal Haymarket, en el 2015. Ese año, por su papel en The Elephant Man, Clarkson fue nominada para un Premio Outer Critics Circle a Actriz Protagónica Sobresaliente en una Obra y para un Premio Tony.

DEXTER DARDEN (Frypan)

Dexter acaba de terminar de interpretar el papel protagónico de 'Kelvin' en el largometraje Burden, al lado de Garrett Hedlund, Forrest Whitaker y Usher Raymond IV. Como uno de los miembros del reparto original, actuó al lado de Dylan O'Brien (Teen Wolf) en el papel de 'Frypan' en Maze Runner: The Scorch Trails, la segunda película de la franquicia, y en The Maze Runner, la primera parte de la serie.

También ha aparecido en los filmes Geography Club, Joyful Noise (en un papel protagónico junto a Queen Latifah), Standing Ovation, Cadillac Records, My Brother, además de haber aparecido como actor invitado en Victorious y Cougar Town. También le ha prestado su voz a múltiples papeles protagónicos en el podcast escrito Bronzeville, al lado de Laurence Fishburne, Larenz Tate, Tracee Ellis Ross y Omari Hardwick.

JACOB LOFLAND (Aris)

Jacob Lofland debutó en Mud (El niño y el fugitivo), de Jeff Nichols, al lado de Matthew McConaughey, que se estrenó en el 2012 en el Festival de Cine de Cannes, y que desde entonces ha recibido un porcentaje del 98% en Rotten Tomatoes. A esa actuación le siguió un papel protagónico en Little Accidents, de Sara Colangelo, al lado de Elizabeth Banks y Boyd Holbrook, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en el 2014. En el 2016, Jacob apareció de nueva cuenta en la pantalla grande junto a McConaughey en Free State of Jones (Lucha por la libertad), de Gary Ross. A la postre, Lofland interpretó un papel protagónico relevante en la franquicia de Maze Runner, para 20th Century Fox, en el papel de 'Aris Jones', que volverá a repetir en la última parte, Maze Runner: La Cura Mortal, que llegará a las salas cinematográficas en el 2018.

En el 2018, Jacob regresará para su segunda temporada como el protagonista de The Son, una reveladora serie western de la cadena AMC, donde actúa al lado de Pierce Brosnan.

KATHERINE McNAMARA (Sonya)

Katherine McNamara puede ser vista en la actualidad en el papel protagónico de 'Clary Fray' en la serie Shadowhunters, para Freeform, una adaptación para la pantalla chica de la serie de best-sellers The Mortal Instruments. El programa se estrenó ante índices de audiencia estelares, debut que hizo a la cadena alcanzar el primer lugar en más de dos años, y ayudó a renovar la imagen del canal. Por su papel como 'Clary Fray', McNamara fue nominada en el 2016 para un Premio Teen Choice a Estrella Revelación Choice TV. Las audiencias internacionales han quedado cautivadas por la serie, mientras se transmite por Netflix. Actualmente, Katherine está rodando la tercera temporada, cuyo estreno está programado para abril de 2018.

En el 2015, McNamara cerró un año de ensueño, en el que interpretó otro rol femenino feroz como 'Sonya', en la segunda parte de la trilogía de The Maze Runner, Maze Runner: Pueba de Fuego, al lado de Dylan O'Brien y Kaya Scodelario. Volverá a repetir su papel en la última parte de la trilogía, que es estrenará en cines en el 2018.

Katherine comenzó su carrera en Broadway a los 13 años como 'Frederika' en A Little Night Music, al lado de Catherine Zeta-Jones y Angela Lansbury. Sus otros papeles incluyen a 'Esther Jane' en el estreno mundial de A Christmas Story, the Musical!, además de roles en To Kill a Mockingbird, The Crucible, Inherit the Wind y Galileo. También ha formado parte del reparto en una serie de talleres/lecturas de Equity, incluyendo Pan con Laura Osnes, que fue creada por el equipo creativo de In the Heights.

McNamara ahora divide sus talentos en la actuación entre el cine y la televisión. Créditos notables en televisión incluyen The Fosters, CSI, Unforgettable, Law & Order: SVU, Drop Dead Diva, 30 Rock, Late Night with David Letterman, MTV Happyland, Workaholics, Jessie, Good Morning America y Sondheim! The Birthday Concert, para PBS.

McNamara hizo su debut en la pantalla grande en New Year's Eve (Año nuevo), para Warner Bros., donde interpretó a 'Lily'. También protagonizó la película original Girl Vs. Monster, junto a Olivia Holt, para Disney Channel, que atrajo a más de cinco millones de espectadores, así como la película independiente Contest, en el papel de 'Sarah O'Malley', junto a Kenton Duty. La película se sumerge en el mundo siniestro del acoso (bullying) en la preparatoria y encontró un lugar en Cartoon Network como parte de su iniciativa anti-acoso. Otros proyectos cinematográficos para la joven chica de Hollywood incluyen Tom Sawyer & Huckleberry Finn, al lado de Joel Courtney y Jake T. Austin, la película para todo público Little Savages, para Disney, Monsterville: Cabinet of Souls, de R.L. Stine, para Universal, A Sort of Homecoming, junto a Laura Marano, Is That a Gun in Your Pocket? con Cloris Leachman, Natural Selection con Anthony Michael Hall, A Wife's Nightmare con Jennifer Beals e Indiscretion con Mira Sorvino y Cary Elwes.

A los catorce años, McNamara se graduó con honores de la preparatoria, y, a los diecisiete años, summa cum laude con un título en comercio con especialidad en finanzas de la Escuela de Comercio Le Bow de la Universidad Drexel. Ahora, está estudiando una maestría en literatura en la Universidad John Hopkins, como parte de su programa de posgrado de academia superior.

McNamara tiene una pasión por todas las formas de danza, incluidos el balé, tap, jazz, hip hop, lírica, vals y hawaiano. Es miembro de los comités del Actors Equity Young Performers y del New Play Development Reading del Blank Theatre. Katherine está comprometida a devolver a la comunidad y es partidaria de la campaña de empoderamiento de las mujeres de la United Nations Foundation, vocera de Stomp Out Bullying, una seguidora ávida de la MS Society y la Lollipop Theater Network, niña exploradora vitalicia y voluntaria del Children's Hospital (Hospital infantil), de Los Ángeles. En la actualidad, vive en Los Ángeles.

ROSA SALAZAR (Brenda)

Rosa Salazar aparecerá en cuatro filmes a ser estrenados en el 2018:

Rosa interpretará el papel del título de 'Alita' en Alita: Battle Angel, para el director Robert Rodriguez y escritor/productor James Cameron, que 20th Century Fox estrenará el 20 de julio de 2018.

Volverá a repetir su papel protagónico de la franquicia de Maze Runner en Maze Runner: La Cura Mortal, que 20th Century Fox estrenará el 9 de febrero de 2018.

También será vista al lado de Maggie Gyllenhaal y Gael García Bernal en la película independiente venidera The Kindergarten Teacher.

Finalmente, Rosa se encuentra rodando en la actualidad Bird Box para la directora Susanne Bier, al lado de Sandra Bullock y John Malkovich, que Netlfix estrenará el otoño de 2018.

Sus películas pasadas incluyen CHiPS (CHIPS: Patrulla motorizada) para Warner Bros., Maze Runner: Pueba de Fuego para 20th Century Fox, The Divergent Series: Insurgent (Insurgente) para Summit, Search Party para Focus y Night Owls para Orion Pictures, entre otros.

En televisión, apareció en Parenthood y Man Seeking Woman, entre otras series.

Su debut como directora, el cortometraje Good Crazy, se estrenó recientemente en Sundance en la competencia narrativa.

Salazar nació en Washington D.C. y fue criada en Greenbelt, Maryland.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

WES BALL (Director y Productor)

Wes creció en Lake Como, Florida, y estudió en la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo su licenciatura en bellas artes (BFA) en producción de cine. Es aquí donde Wes llamó por primera vez la atención con su primer filme estudiantil animado, A Work in Progress, que fue honrado con un Premio Estudiantil de la Academia, otorgado por la Academy of Motion Pictures and Fine Arts. Fue en aquella época en la que Wes fundó su casa de efectos visuales y estudio de animación, Oddball Animation.

Poco después, Wes Ball ya estaba trabajando junto a Tom Hanks en el documental Magnificent Desolation, en IMAX-3D, donde Wes fue supervisor de pre-visualización de la animación. Además de este aclamado proyecto, Ball y su equipo en Oddball diseñaron secuencias de títulos y produjeron animación por computadora y efectos visuales para compañías tales como Playtone, Walt Disney y Universal Pictures, entre otras.

En el 2012, Wes creó, produjo y dirigió el cortometraje original Ruin, en 3D. Lo lanzó en línea y en un breve periodo de tiempo ya había logrado cinco millones de búsquedas. La película catapultó a Wes en las conversaciones de nuevos directores a seguir. Dos meses después, la versión cinematográfica de Ruin fue vendida a Fox Studios en una oferta hecha con intención de excluir cualquier otra. Esa misma semana, el estudio comenzó pláticas con él para dirigir su ópera prima, The Maze Runner: Correr o Morir. Producida por $34 millones de dólares, la película recabó más de $350 millones de dólares en la taquilla mundial y lanzó una franquicia. La secuela, Maze Runner: Pueba de Fuego, se estrenó en septiembre de 2015 y se convirtió en un éxito mundial. En la actualidad, Wes se encuentra en la postproducción del último capítulo de la serie, Maze Runner: La Cura Mortal, cuyo estreno está programado para el 26 de enero de 2018.

La compañía productora de Wes, Oddball Entertainment, tiene un contrato de primera opción con Fox. Además de Ruin, el programa actual de desarrollo de Oddball incluye la aventura fantástica Mouseguard, basada en la premiada serie de historietas escritas e ilustradas por David Peterson, la película de acción y aventuras In Search of Humans, la fantasía épica Fall Of Gods, basada en la novela ilustrada creada por Rasmus Berggreen y Michael Vogt, y un thriller sobrenatural aún sin título, a ser dirigido por Jason Eisener.

T.S. NOWLIN (Guión de, y Productor Ejecutivo)

T.S. Nowlin, quien se graduó del programa de cine de la Universidad Estatal de Florida, vive actualmente en Los Ángeles. Sus créditos incluyen The Maze Runner: Correr o Morir (2014), Maze Runner: Pueba de Fuego (2015), Phoenix Forgotten (2017), Maze Runner: La Cura Mortal (2018) y Pacific Rim: Uprising (2018). En la actualidad, es representado por Adam Marshall en Management 360 y Daniel Cohan en ICM Partners.

ELLEN GOLDSMITH-VEIN (Productora)

Ellen Goldsmith-Vein es fundadora y directora general de The Gotham Group, la única compañía importante de representación y producción cuya única dueña es una mujer, quien, además, es una de las productoras más prolíficas de Hollywood. Ubicada en Los Ángeles, Goldsmith-Vein y The Gotham Group representan a algunas de las mentes más creativas en la industria del entretenimiento, incluyendo importantes directores, guionistas, productores, autores y actores.

Gotham también tiene numerosas relaciones con editoriales incondicionales tales como Little, Brown y Simon & Shuster. Estos vínculos cercanos están diseñados para ayudar a proyectos de "ingeniería inversa" de creativos importantes a que sirvan de base para producciones de cine y televisión. Muchas editoriales y agentes literarios neoyorquinos de gran capacidad acuden a Gotham para que les ayude a encontrar un hogar para su material, lo que le ha dado a la firma la reputación de ser el lugar a ir por el mejor material en Hollywood.

Más recientemente, Goldsmith-Vein y The Gotham Group compraron los derechos cinematográficos de tres de los libros más populares del verano: The Party, de Robyn Harding, The Lying Game, de Ruth Ware y Watch Me Disappear, de Janelle Brown.

Desde 1993, The Gotham Group es una compañía de representación y producción multifacética, que ha representado a las mentes más creativas de Hollywood. Goldsmith-Vein y The Gotham Group han sido productores de la exitosa franquicia cinematográfica The Maze Runner y Kodachrome, con Jason Sudeikis, Elizabeth Olsen y Ed Harris, que se estrena este año en Festival Internacional de Cine de Toronto; Stephanie, dirigida por Akiva Goldsman; The Big Game, que narra el fenómeno de los deportes de fantasía en su quehacer diario; y Train Man, protagonizada por Julia Roberts como la abogada que defiende a Darius McCollum, el neoyorquino que se volvió famoso por haber conducido vagones del metro de manera ilegal. En el ámbito de la televisión, tiene a Zachary Quinto, estrella de Star Trek, a punto de estelarizar y fungir como productor ejecutivo de Biopunk, y está desarrollando como serie de televisión el best-seller del New York Times Dot Complicated: Untangling Our Wired Lives, del autor Randi Zuckerberg.

En el 2008, fue nominada para un Emmy de horario estelar y ganó un Premio Annie por Creature Comforts, versión estadounidense de la aclamada serie británica de la reconocida casa productora Aardman Animations, además de haber sido elegida por la revista Variety como "Productora a Seguir" en el 2014.

Goldsmith-Vein comenzó su vida profesional en la banca en Merrill Lynch. Después se unió a la venerable William Morris Agency en el departamento de paquetes televisivos e hizo la transición a Nelvana Entertainment, donde trabajó en el desarrollo de proyectos de películas animadas y de televisión, incluyendo Family Dog, con Brad Bird, y Beetlejuice, entre otros.

Es una prolífica recaudadora de fondos políticos y partidaria de muchas organizaciones benéficas. Goldsmith-Vein forma parte del Concejo de NAB/NFC para el Comité Democrático Nacional, y fue parte de los National Finance Committees (Comités de finanzas nacionales) tanto para Barack Obama como para Hilary Clinton. En la actualidad es miembro fundador de PAC for Change (March On), de Barbara Boxer, y es miembro del Blue Ribbon del Los Angeles Music Center (Centro musical de Los Ángeles), además de haber formado parte del concejo directivo de la Los Angeles Philharmonic (Filarmónica de Los Ángeles). Goldsmith-Vein es miembro de la National Academy of Television Arts and Science (Academia nacional de artes y ciencias televisivas), funge como mentora del Junior Hollywood Radio & Television Society (Sociedad de radio y televisión junior de Hollywood), y es miembro del concejo de asesores de 826LA y de la Young Storytellers Foundation (Fundación Young Storytellers). También forma parte del concejo directivo de P.S. Arts. Antes formó parte del concejo de Girls, Inc., una venerada organización juvenil altruista dedicada a inspirar a todas las chicas a ser fuertes, inteligentes y audaces, que honró a Goldsmith-Vein por su trabajo y contribuciones a las artes, las niñas y las mujeres.

Graduada de la UCLA, Goldsmith-Vein también estudió en la Facultad Hollins, donde obtuvo un doctorado honoris causa.

Goldsmith-Vein está casada con el emprendedor Jon Vein, quien ha fundado varias compañías, más recientemente Marketshare, una compañía de software analítico, que fue vendida a Neustar en el 2015. Tienen dos hijos y viven en Los Ángeles.

WYCK GODFREY (Productor)

Wyck Godfrey es un veterano productor de cine y televisión, cuyos filmes han recabado más de seis billones de dólares a escala mundial. Es socio de Marty Bowen en Temple Hill Entertainment, una compañía productora de cine y televisión fundada en febrero de 2006. A lo largo de la última década, la compañía ha triunfado con una serie de franquicias cinematográficas exitosas, de manera notable la Twilight Saga (basada en las populares novelas de Stephenie Meyer) y la trilogía de The Maze Runner, cuya tercera parte, Maze Runner: La Cura Mortal, será estrenada en enero de 2018.

Godfrey comenzó su carrera como ejecutivo creativo en New Line Cinema, después de haberse graduado de la Universidad de Princeton en 1990 con una licenciatura en literatura inglesa. Durante su estancia ahí, trabajó en éxitos tales como The Mask (La máscara), Dumb and Dumber (Una pareja de idiotas) y en varios filmes de las populares franquicias de House Party (Casa de locos) y Nightmare on Elm Street (Pesadilla en la calle del infierno). En 1995, se unió a la compañía productora Horizon Pictures, encabezada por Paul Schiff y Michael London, para ocupar el puesto de vicepresidente superior de producción, donde supervisó el programa de desarrollo y recursos humanos de 20th Century Fox.

Después, se unió a John Davis en Davis Entertainment como vicepresidente ejecutivo, donde supervisó el éxito de acción Behind Enemy Lines (Tras líneas enemigas), de John Moore. Después de haber sido promovido a presidente de la compañía, desarrolló y produjo la comedia familiar Daddy Day Care (La guardería de papá), protagonizada por Eddie Murphy. En el 2004, se reunió con el director Moore para la nueva versión de Flight of the Phoenix (El vuelo del Fénix), mientras también producía el thriller futurista I, Robot (Yo, robot), de Alex Proyas, estelarizado por Will Smith. Otros proyectos de la época incluyen haber fungido como productor (o productor ejecutivo) de ocho largometrajes entre 2002 y 2006. Esos títulos incluyeron la nueva versión de Screen Gems de la aclamada y exitosa película de terror When A Stranger Calls (Cuando llama un extraño), de 1979. Desarrolló y fungió como productor ejecutivo de la exitosa franquicia de Fox AVP: Alien vs. Predator, dirigida por Paul W.S. Anderson, y después produjo la fantasía Eragon (Ídem), basada en el best-seller de Christopher Paolini, también para Fox.

En el 2006, Godfrey se asoció con su amigo Marty Bowen, y ex representante de United Talent Agency, para fundar su propia compañía productora -Temple Hill Entertainment. Su primer proyecto fue The Nativity Story, de Catherine Hardwicke, una película navideña de presupuesto modesto que llevaría a la compañía dos años más tarde a su gran oportunidad, cuando Hardwicke dirigiera la primera película de la franquicia Twilight Saga. Twilight (Crepúsculo) recabó en taquilla durante su fin de semana de estreno un récord de $69.6 millones de dólares, que la llevaría a ganar $400 millones de dólares a escala mundial. De la película se desprendieron cuatro secuelas de la franquicia (New Moon, Eclipse, Breaking Dawn - Part 1, Breaking Dawn - Part 2), que ha llevado a la serie, ahora, a rebasar los $3 billones de dólares en ventas de taquilla a escala mundial.

La serie de Twilight estableció a Bowen y Godfrey en la importante demografía de jóvenes adultos cinéfilos, con la que continuaron como productores de exitosos dramas románticos adaptados de las novelas de John Green y Nicholas Sparks -The Fault In Our Stars (Bajo la misma estrella) y Paper Towns (Ciudades de papel), de los libros de Green, y Dear John (Querido John) y Safe Haven (Un lugar secreto), ambas dirigidas por Lasse Hallström, y The Longest Ride (El viaje más largo), del director George Tillman Jr., de la obra de Sparks.

Después del éxito The Fault In Our Stars, que recabó más de $300 millones de dólares a escala mundial, Bowen y Godfrey se volvieron a sacar la lotería cuando estrenaron otra popular franquicia cinematográfica con la adaptación para la pantalla grande del thriller de ciencia ficción The Maze Runner, del autor James Dashner, que recabó $350 millones de dólares en todo el mundo. Dirigido por Wes Ball, el éxito de la película original trajo consigo dos secuelas -Maze Runner: Pueba de Fuego y la venidera Maze Runner: La Cura Mortal.

En la actualidad, tienen múltiples películas en postproducción: Love, Simon, basada en el premiado libro Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli, que Greg Berlanti dirigió con Nick Robinson como protagonista; Life Itself, escrita y dirigida por Dan Fogelman (This is Us), con un reparto que incluye a Oscar Isaac, Olivia Wilde y Annette Benning; Down A Dark Hall, basada en la novela de Lois Duncan, que es un thriller sobrenatural dirigido por Rodrigo Cortes, protagonizado por Uma Thurman y AnnaSophia Robb; The Hate U Give, basada en el aclamado best-seller para adultos jóvenes de Angie Thomas, en el que Amandla Stenberg interpreta el papel protagónico; Uncle Drew, una adaptación cinematográfica de los comerciales en línea de Pepsi, que se han convertido en un fenómeno viral, al haber cosechado más de 100 millones de vistas, en los que Kyrie Irving repite su papel de 'Uncle Drew'; y The Kill Team, un thriller tirante acerca de los conflictos armados modernos, dirigido por Dan Krauss, basado en su premiado documental, con un reparto que incluye a Alexander Skarsgard y Nat Wolff.

En producción, Godfrey y Bowen tienen la película biográfica de Neil Armstrong, First Man, basada en la biografía escrita por Jim Hansen, acerca de la misión histórica de 1969 en el Apolo 11, con el director ganador del Premio de la Academia Damien Chazelle y la estrella ganadora del Globo de Oro Ryan Gosling.

Además de las exitosas franquicias cinematográficas de la pareja, Temple Hill también se ha aventurado en la televisión, donde fungieron como productores ejecutivos recientemente del drama criminal Rosewood, para Fox-TV, y del perdurable drama Revenge, para ABC. En la actualidad, se encuentran en la producción de la adaptación de David E. Kelly de Mr. Mercedes, primera novela de la trilogía de Stephen King, en la que Brendan Gleeson interpreta el papel protagónico del detective Bill Hodges.

MARTY BOWEN (Productor)

Marty Bowen es socio de Wyck Godfrey en Temple Hill Entertainment, una compañía productora de cine y televisión, ubicada en Los Ángeles, que se fundó en febrero de 2006. A lo largo de su primera década en la industria, la compañía ha triunfado con una serie de franquicias cinematográficas exitosas, de manera notable la quinaria Twilight Saga (basadas en las populares novelas de Stephenie Meyer) y la trilogía de The Maze Runner, cuya tercera parte, Maze Runner: La Cura Mortal, será estrenada en el 2018.

Oriundo de Texas, Bowen comenzó su carrera en el programa de entrenamiento de la UTA y trabajó ahí hasta ascender a representante y, finalmente, socio. En la primavera de 2006, Bowen dejó su puesto como accionista y se asoció con el veterano productor Wyck Godfrey para fundar su propia compañía productora, Temple Hill Entertainment. Aseguraron un contrato con New Line Cinema y de inmediato dieron inicio con la producción de su primer largometraje, The Nativity Story, de la directora Catherine Hardwicke. Su primer proyecto fue The Nativity Story, de Catherine Hardwicke, una película navideña de presupuesto modesto que llevaría a la compañía dos años más tarde a su gran oportunidad, cuando Hardwicke dirigiera la primera película de la franquicia Twilight Saga. Twilight (Crepúsculo) recabó en taquilla durante su fin de semana de estreno un récord de $69.6 millones de dólares, que la llevaría a ganar $400 millones de dólares a escala mundial. La pareja continuó fungiendo el mismo rol en las cuatro secuelas de la franquicia (New Moon, Eclipse, Breaking Dawn - Part 1, Breaking Dawn - Part 2), que ha llevado a la serie, ahora, a rebasar los $3 billones de dólares en ventas de taquilla a escala mundial.

Los éxitos de Twilight establecieron a Bowen y Godfrey en la importante demografía de jóvenes adultos cinéfilos, con la que continuaron como productores de exitosos dramas románticos adaptados de las novelas de John Green y Nicholas Sparks -The Fault In Our Stars (Bajo la misma estrella) y Paper Towns (Ciudades de papel), de los libros de Green, y Dear John (Querido John) y Safe Haven (Un lugar secreto), ambas dirigidas por Lasse Hallström, y The Longest Ride (El viaje más largo), del director George Tillman Jr., de la obra de Sparks.

Después del éxito The Fault In Our Stars, que recabó más de $300 millones de dólares a escala mundial, Bowen y Godfrey se volvieron a sacar la lotería cuando estrenaron otra popular franquicia cinematográfica con la adaptación para la pantalla grande del thriller de ciencia ficción The Maze Runner, del autor James Dashner, que recabó $350 millones de dólares en todo el mundo. Dirigido por Wes Ball, el éxito de la película original trajo consigo dos secuelas -Maze Runner: Pueba de Fuego y la venidera Maze Runner: La Cura Mortal.

En la actualidad, Bowen y Godfrey están en la preproducción y producción de un puñado de películas: la película biográfica de Neil Armstrong, First Man, basada en la biografía escrita por Jim Hansen, acerca de la misión histórica de 1969 del Apolo 11, con el director ganador del Premio de la Academia Damien Chazelle y la estrella ganadora del Globo de Oro Ryan Gosling; The Hate U Give, basada en el aclamado best-seller para adultos jóvenes de Angie Thomas, en el que Amandla Stenberg interpretará el papel protagónico de 'Starr'; Uncle Drew, una adaptación cinematográfica de los comerciales en línea de Pepsi, que se han convertido en un fenómeno viral, al haber cosechado más de 100 millones de vistas, en los que Kyrie Irving repite su papel de 'Uncle Drew'; y The Kill Team, un thriller tirante acerca de los conflictos armados modernos, dirigido por Dan Krauss, basado en su premiado documental, con un reparto que incluye a Alexander Skarsgard y Nat Wolff.

En postproducción, Bowen y Godfrey están terminando Love, Simon, basada en el premiado libro Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli. Greg Berlanti dirigió, mientras que Nick Robinson interpretó el papel protagónico de 'Simon'. También están en la postproducción de Life Itself, un guión original escrito y dirigido por Dan Fogelman (This is Us), con un reparto que incluye a Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Benning y Samuel L. Jackson. Y están terminando una adaptación de la novela de Lois Duncan Down A Dark Hall, un thriller sobrenatural dirigido por Rodrigo Cortes, protagonizado por Uma Thurman y AnnaSophia Robb.

Además de las exitosas franquicias cinematográficas de la pareja, Temple Hill también se ha aventurado en la televisión, donde Bowen y Godfrey fungieron recientemente como productores ejecutivos del drama criminal Rosewood, para Fox-TV, del perdurable drama Revenge, para ABC, y de la adaptación de David E. Kelly de Mr. Mercedes, primera novela de la trilogía de Stephen King, en la que Brendan Gleeson interpreta el papel protagónico del detective Bill Hodges.

Bowen vive en Los Ángeles con su esposa y tres hijos.

JOE HARTWICK, JR. (Productor)

El productor Joe Hartwick, Jr. es la fuerza creativa junto con el director Wes Ball de la recién fundada compañía Oddball Entertainment. Comenzó su colaboración como productor ejecutivo de The Maze Runner, dirigida por Ball, una adaptación de la popular novela de James Dashner. Después del tremendo éxito en taquilla de esa primera película, Hartwick asumió el puesto de productor y continuó su colaboración con Ball en la segunda película de la serie, Maze Runner: Pueba de Fuego. En el 2016, con la formación de Oddball Entertainment, Hartwick y Ball comenzaron a trabajar en el tercer y último segmento de la serie original de Maze Runner, Maze Runner: La Cura Mortal. Hasta la fecha, dos películas de la trilogía de Maze Runner han recabado más de $660 millones de dólares en todo el mundo.

Hartwick prolonga un antiguo legado en la comunidad de Hollywood al ser productor de tercera generación en el entretenimiento cinematográfico. Comenzó su carrera mientras todavía estaba estudiando en la universidad para obtener su título de maestría en leyes financieras de la Universidad de Quinnipiac en Connecticut. Esto lo llevó a obtener un trabajo en la estación radiofónica WFAN, NY, antes de haberse mudado a las estaciones WELI/KC101, en Connecticut.

Después de su graduación y en busca de una carrera más desafiante, Hartwick ingresó a la industria del entretenimiento de cine como asistente de contaduría en Bed of Roses, debut como director de Michael Goldenberg. Bajo ese puesto, trabajaría en películas tales como Alien: Resurrection (Alien: La resurrección), de Jean Pierre Jeunet. A la postre, trabajó como asistente de contador de producción en Fight Club (El club de la pelea), de David Fincher. Hartwick después fungió como contador de producción en Tigerland (Camino de guerra), de Joel Schumacher, Men of Honor (Hombres de honor), dirigida por George Tillman, Jr. Joy Ride, de John Dahl, Runaway Jury (Tribunal en fuga), de Gary Fleder, basada en el best-seller de John Grisham, y muchas otras.

Poco después, Hartwick subió de puesto hasta ser supervisor de producción en My Super Ex-Girlfriend (Mi súper ex novia), de Ivan Reitman, y John Tucker Must Die (Todas contra John), para la directora Betty Thomas.

Hartwick fungió como coproductor de Jumper, de Doug Liman, y después trabajó con el productor Barry Josephson en proyectos consecutivos: Aliens in the Attic (Pequeños invasores) seguido de Life as We Know It (Bajo el mismo techo), donde fungió como productor ejecutivo.

Con miras hacia el futuro, Hartwick planea continuar desarrollando películas con Wes Ball bajo los auspicios de Oddball Entertainment. Los proyectos serán tanto una plataforma para los esfuerzos como director de Ball, como un semillero para atraer a realizadores con ideas similares para crear películas que sean de gran escala, hechas de una manera fiscal responsable. En la actualidad, Oddball Entertainment tiene un contrato de primera opción de tres años con 20th Century Fox.

LEE STOLLMAN (Productor)

Lee Stollman es un productor/representante de The Gotham Group, una compañía de representación y producción ubicada en Los Ángeles. Stollman supervisa un programa diverso de películas que se encuentran en diversas etapas de desarrollo.

Inmediatamente después el éxito internacional de The Maze Runner: Correr o Morir, la segunda película de la serie, Maze Runner: Pueba de Fuego fue estrenada en septiembre de 2015. El filme fue dirigido otra vez por Wes Ball, y, además del regreso de los miembros del reparto original de la primera película, Aidan Gillen, Giancarlo Esposito y Nathalie Emmanuel redondearon el reparto. La suma de la taquilla mundial de las dos primeras películas alcanzó aproximadamente los $660 millones de dólares. La producción de la tercera parte de la serie, Maze Runner: La Cura Mortal, terminó este verano pasado y 20th Century Fox estrenará la película el 26 de enero de 2018. La primera película de la serie de The Maze Runner fue estrenada en septiembre de 2014 por 20th Century Fox. The Maze Runner es una adaptación del best-seller del New York Times, escrito por James Dashner, publicado por Random House, y estelarizado por Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter y Aml Ameen, entre otros. Previo a ello, Stollman produjo Life of Crime, una adaptación de la novela de Elmore Leonard The Switch, protagonizada por Jennifer Aniston, John Hawkes, Yasiin Bey, Tim Robbins, Will Forte, Isla Fisher y Mark Boone Jr. En su edición del 2013, Life of Crime fue el filme de clausura del Festival de Cine de Toronto, y fue distribuido en el otoño de 2014 por Roadside Attractions/Lionsgate Films. En el 2011, Stollman hizo su debut cinematográfico como productor con el thriller de acción Abduction. El filme, distribuido por Lionsgate, fue dirigido por John Singleton y protagonizado por Taylor Lautner, Lily Collins, Sigourney Weaver, Maria Bello, Alfred Molina y Jason Isaacs.

Después de una envidiable carrera de diecinueve años como representante de talento, Stollman hizo la transición a la producción en el 2008. Antes de haber formado parte de Gotham, Stollman disfrutó de un periodo laboral de seis años como representante de escritores, actores y directores en el departamento de cine de Endeavor. La impresionante lista de clientes de Stollman incluía a los actores Alan Arkin, Steve Buscemi, Matt Dillon, Jessica Alba, Kevin James, Steve Zahn, Ray Liotta, Michelle Yeoh, Connie Nielsen, y a los directores John Woo, Mathieu Kassovitz, Conrad Vernon, Greg Popp y Michele Ohayon.

Stollman comenzó su carrera en la Agencia William Morris como parte de su "afamado" programa de entrenamiento. Como representante de cine, Stollman se hizo de un nombre en el área de cine independiente, más notablemente después de haber descubierto a un escritor/director al que todavía no le producían nada, y que estaba a punto de hacer su ópera prima: Reservoir Dogs (Perros de reserva). La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y se convirtió en una sensación instantánea. Su director, Quentin Tarantino, iría a alterar el curso de la historia del cine en la década de los '90, y continúa haciéndolo hasta la fecha.

En William Morris, Stollman terminó por fungir como el Jefe de Talento de Cine de la Costa Oeste, donde representó a artistas tales como Bruce Willis, Alec Baldwin, John Travolta, Kevin Bacon, Ving Rhames, Ray Romano, Jon Stewart, Danny Glover, Chow Yun-Fat, Willem Dafoe, Tupac Shakur, John Woo, Guillermo Del Toro, Tarantino, Lawrence Bender y al músico Jerry Garcia. En el 2002, dejó William Morris para irse a Endeavor después de trece años exitosos.

Oriundo de Filadelfia, Stollman se graduó de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Syracuse en 1988 con una especialidad en marketing. Durante sus estudios en Syracuse, Stollman estuvo en el equipo de lucha grecorromana y fue miembro de la fraternidad Zeta Psi.

LINDSAY WILLIAMS (Productora Ejecutiva)

Lindsay Williams se unió a The Gotham Group como socio y jefe de la división literaria de largometrajes en el 2003. Su carrera incluye experiencia como ejecutivo de estudio, productor y representante. Antes de que Michael Ovitz lo contratara como representante en Artists Management Group, Williams fue ejecutivo de cine en Artisan Entertainment (ahora Lionsgate Films), y ejecutivo de desarrollo con la productora Wendy Finerman.

En sus quince años en The Gotham Group, Williams ha representado a Danny Strong (co-creador de la exitosa serie de televisión Empire, además de escritor de Game Change, The Butler, las últimas dos partes de las películas de Hunger Games), David Gordon Green (director de Pineapple Express, co-creador de Eastbound And Down, y director de la recién estrenada película Stronger), Zach Helm (escritor de Stranger Than Fiction, y escritor/director de Mr. Magorium's Wonder Emporium), Henry Selick (director de The Nightmare Before Christmas y escritor/director de Coraline, original de Neil Gaiman), Dave Eggers (coescritor de Where The Wild Things Are, y autor de The Circle, A Hologram For The King, y A Heartbreaking Work of Staggering Genius) y Ron Bass (guionista ganador del Premio de la Academia de películas como Rain Man, My Best Friend's Wedding y The Joy Luck Club), entre muchos otros.

Durante su estancia en Gotham, Williams también ha sido productor ejecutivo de las películas de Maze Runner, la muy exitosa franquicia de 20th Century Fox, además de haber producido la película Camp X-Ray, protagonizada por Kristen Stewart, el thriller Go With Me (El protector) (también conocido como Blackway), con Anthony Hopkins, y el thriller No Good Deed, protagonizado por Idris Elba, para Sony Screen Gems.

Mientras era representante en AMG, Williams trabajó con los directores ilustres Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Barry Levinson y el ya finado Sydney Pollack, y estuvo muy involucrado en proyectos de estos realizadores, tales como Gangs Of New York (Pandillas de Nueva York), The Interpreter (La intérprete) y Bandits (Bandidos), entre muchas otras producciones de cine y televisión.

Williams se graduó de la Facultad Swarthmore con un título en literatura inglesa, y fue capitán del equipo de tenis que obtuvo el campeonato nacional de la NCAA Division III, representando a Swarthmore. Creció a las afueras de Chicago, IL.

EDWARD GAMARRA (Productor Ejecutivo)

Un ex profesor universitario, Eddie Gamarra es representante/productor literario en The Gotham Group, una compañía multifacética de representación y producción, que representa a algunos de los guionistas, directores, animadores, autores, ilustradores, editores de libros y estudios de animación más creativos y exitosos en el mundo. Con una especial atención al entretenimiento infantil y familiar, trabaja con numerosos autores e ilustradores de best-sellers del New York Times, así como con ganadores de los Premios Oscar, Emmy, Caldecott y Newberry. Además de su trabajo en The Gotham Group, Gamarra fungió como asesor de Teen Magazine, de la serie de televisión Hollywood Science de National Geographic, y de MANswers en Spike TV. También fue productor ejecutivo de The Maze Runner para 20th Century Fox, basada en la serie de best-sellers del NY Times de James Dashner. El Dr. Gamarra obtuvo su licenciatura en la Facultad de Vassar, su maestría de la NYU, y su doctorado de la Universidad de Emory.

LORENZO DI BONAVENTURA (Productor Ejecutivo)

Lorenzo di Bonaventura es un productor de cine mejor conocido por haber producido las franquicias cinematográficas de Transformers, GI Joe y Red (RED: Retirados extremadamente duros). Es director general de di Bonaventura Pictures y de di Bonaventura Pictures Television.

En febrero de 1989, el Sr. di Bonaventura se unió a Warner Bros. como vicepresidente de producción. Durante su estancia en la compañía, estuvo involucrado en más de 130 producciones y a la postre se volvió presidente de producción mundial. Entre sus éxitos comerciales y de la crítica se encuentran: Falling Down (Un día de furia) (1993), A Time to Kill (Tiempo de matar) (1996), The Matrix (1999), Analyze This (Analízame) (2000), The Perfect Storm (La tormenta perfecta) (2000), Ocean's Eleven (La gran estafa) (2001), Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter y la piedra filosofal) (2001) y Training Day (Día de entrenamiento) (2001).

En el 2002 dejó Warner Bros. y fundó di Bonaventura Pictures, ubicada en Paramount Pictures. Desde entonces, ha producido más de treinta películas, incluyendo Constantine (2005), protagonizada por Keanu Reeves; Shooter (Tirador), dirigida por Antoine Fuqua y estelarizada por Mark Wahlberg (2007); Salt (2010), para Sony Pictures, protagonizada por Angelina Jolie; Jack Ryan: Shadow Recruit (Código sombra: Jack Ryan) (2014), que fue la renovación de Paramount Pictures de la afamada franquicia de Tom Clancy, dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Chris Pine, Keira Knightley y Kevin Costner; el aclamado thriller Side Effects (Terapia de riesgo) (2013), dirigido por Steven Soderbergh y estelarizado por Rooney Mara, Jude Law y Channing Tatum; Deepwater Horizon (Horizonte profundo), dirigida por Peter Berg, protagonizada por Mark Wahlberg, Kurt Russell, Dylan O'Brien, John Malkovich, Gina Rodriguez y Kate Hudson (2016); Kidnap (Mujer en llamas) (2017), con Halle Berry en el papel protagónico; Unlocked, protagonizada por Noomi Rapace (2017); American Assassin (2017), la adaptación cinematográfica del thriller político del autor Vince Flynn, protagonizada por Dylan O'Brien, Michael Keaton y Taylor Kitsch; y Only the Brave (2017), acerca de la tragedia de los bomberos de Prescott, Arizona, dirigida por Joseph Kosinski y estelarizada por Josh Brolin, Miles Teller y Jennifer Connolly.

Entre sus estrenos venideros se encuentran Meg (2018), protagonizada por Jason Statham y Li Bingbing, y Replicas (2017), estelarizada por Keanu Reeves. En la actualidad, se encuentra en la postproducción de la película Bumblebee (2018), dirigida por Travis Knight y protagonizada por Hailee Steinfeld, para Paramount.

En el 2011, la compañía se extendió a la producción de televisión con la fundación de di Bonaventura Pictures Television, que produjo The Real O'Neals y Shooter.

El Sr. di Bonaventura recibió su título de licenciatura en historia intelectual de la Facultad de Harvard, y su maestría en administración de empresas de la Escuela de Comercio Wharton, de la Universidad de Pennsylvania. En el 2016, el Festival de Cine de Zúrich le otorgó el premio Golden Eye Career Achievement por su trayectoria. Forma parte del concejo directivo de la American Cinematheque, del concejo de asesores de la Facultad de Posgrado de Claremont y del comité honorario de la Epilepsy Foundation of Greater Los Angeles.

DANIEL M. STILLMAN (Productor Ejecutivo)

La carrera cinematográfica de Danny Stillman abarca casi treinta años y más de 50 filmes. Ha trabajado con una serie de respetados directores, incluyendo Mike Nichols, Brian De Palma, Sidney Lumet, Woody Allen, David Fincher, Chris Nolan, Jim Brooks, Harold Ramis y Michael Mann.

Stillman irrumpió en la industria a finales de la década de los '80, y a lo largo de los diez años siguientes terminó más de 25 películas, ya sea como primer o segundo asistente de director. Este trabajo incluyó películas tales como Primary Colours (Escándalo), Multiplicity (Mis otros yo), The Nutty Professor (El profesor chiflado), Carlito's Way y The Last of the Mohicans (El último de los mohicanos).

Stillman después hizo la transición a gerente de unidad de producción en el 2000, que lo llevó a trabajar en películas tales como The Curious Case of Benjamin Button (El curioso caso de Benjamin Button), The Girl with the Dragon Tattoo (La chica del dragón tatuado), The Bourne Legacy (El legado Bourne) e Interstellar (Interestelar).

Stillman fue productor ejecutivo de Dropping Out, Broken Horses y Krampus, coproductor de Out of the Cold y productor asociado de The Bourne Legacy.

De igual manera, fue productor ejecutivo de American Assassin.

Stillman vive en Los Ángeles con su familia.

DANIEL T. DORRANCE (Production Designer)

Daniel T. Dorrance es un diseñador de producción que trabaja en cine y comerciales.

Daniel inició como diseñador de producción con el filme Timeline (Rescate en el tiempo), dirigido por Richard Donner. Desde entonces ha diseñado filmes tales como Max Payne y A Good Day to Die Hard (Duro de matar: Un buen día para morir), ambos dirigidos por John Moore; The Paper Boy (Amores peligrosos), dirigido por Lee Daniels; y Playing the Field, dirigido por Gabriel Muccino, y Expendables 3 (Los indestructible 3), que fue rodada totalmente en Europa y dirigido por Patrick Hughes, con Sylvester Stallone encabezando un reparto plagado de estrellas.

Daniel comenzó su carrera en Los Ángeles trabajando en un taller de diseño de sets, dibujando y construyendo escenarios. Obtuvo su primer crédito como director de arte en el filme Days of Thunder (Días de trueno), dirigido por Tony Scott. Los otros proyectos de Daniel como director de arte incluyen Saving Private Ryan (Salvando al soldado Ryan) y Hook (Hook, El regreso del capitán Garfio), ambos dirigidos por Steven Spielberg; Braveheart (Corazón valiente), dirigido por Mel Gibson; y Maverick, Mission Impossible II (Misión Imposible 2), Mission Impossible III, Bram Stoker's Dracula, Collateral (Colateral) y The Incredible Hulk (Hulk, El hombre increíble), por nombrar unos cuantos.

Daniel terminó recientemente de trabajar con el director Wes Ball en Maze Runner: La Cura Mortal. Los dos trabajaron previamente en Maze Runner: Scorch Trials, que se estrenó en el verano de 2015.

Daniel creció en Rancho Mirage, California, y en la actualidad vive con su familia en Sierra Madre, California.

GYULA PADOS (Director de Fotografía)

La película más reciente de Gyula Pados es Jumanji. Maze Runner: La Cura Mortal es su segunda colaboración con el director Wes Ball. Los dos trabajaron previamente en Maze Runner: Pueba de Fuego.

Pados ha hecho mancuerna con el director Craig Gillespie para proyectos de cine, televisión y comerciales, incluyendo la comedia dramática Million Dollar Arm (Un golpe de talento), protagonizada por Jon Hamm, para Disney; el programa piloto de televisión Trooper; y comerciales para marcas tales como Twix y Call of Duty.

También ha disfrutado de una exitosa sociedad con el director Nimród Antal. Los dos colaboraron por primera vez en Kontroll, que recibió elogios internacionales durante su proyección en la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada) del Festival de Cine de Cannes, además de haber ganado el Premio Silver Camera 300 en el Festival Internacional de Cine de Brothers Manaki, el Premio Hugo Gold del Festival Internacional de Cine de Chicago, el Premio Hungarian Critics y el Premio Hungarian Film Week a la Mejor Fotografía, así como el premio a Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Copenhague.

Pados también obtuvo el Premio Golden Frog del Festival Cameraimage por su trabajo en Fateless, de Lajos Koltai, y una nominación al Premio Satellite por The Duchess (La duquesa), dirigida por Saul Dibb y protagonizada por Keira Knightley y Ralph Fiennes.

DAN ZIMMERMAN (Editor)

Dan obtuvo su primer crédito como editor en la nueva versión de John Moore de The Omen (La profecía). Después de trabajar en filmes tales como Predators (Depredadores), Max Payne y A Good Day To Die Hard (Duro de matar 5: Un buen día para morir), Dan comenzó a trabajar en la serie de películas de The Maze Runner. El trabajo más reciente de Dan puede ser visto en The Dark Tower (La torre oscura).

PAUL HARB (Editor)

Paul Harb nació y fue criado al sur de California rodeado de arte y la industria del entretenimiento. Su madre adoptiva trabajaba como asistente del jefe de dirección de arte en el lote de la CBS, y más tarde fue directora de investigación de la Western Costume Company. Su madre biológica es una reconocida maquilladora de cine y televisión. De niño, Paul pasaba muchas horas alrededor de los sets de CBS, además de correr por los pasillos de la Western Costume Company. Paul quedó atrapado por la energía y creatividad de la realización cinematográfica y por el proceso de producción de televisión, aunque, debido a que mostraba talentos naturales para la música, sus padres lo apoyaron para que desarrollara estas habilidades. Después de asistir al Musicians Institute of Hollywood una vez acabada la preparatoria, Paul pasó bastantes años tocando en muchas bandas locales como compositor y guitarrista, aunque todavía no se sentía satisfecho.

Por cuestiones del destino, un amigo de Paul le ofreció una pasantía en una estación de televisión en Hollywood. Aquí, Paul aprendió los pormenores de la producción, y se abocó a ellos, en especial la edición. Paul había encontrado su nuevo centro de atención. Esto lo llevó finalmente a mezclar sus talentos para la música y la producción, que lo llevó a trabajar en eventos en directo como productor y director de videos durante las giras de algunas de las bandas de rock más populares del momento, incluyendo Metallica, Janes Addiction, Incubus, AudioSlave, Godsmack, Kings Of Leon y muchas más.

Después de haber visto su trabajo como director y editor de videos, Sylvester Stallone le pidió que se uniera a su equipo de Rocky Balboa. Los talentos de Paul lo ayudaron a transformar esa película en una de las mejores películas de la franquicia de Rocky. Ello también dio inicio a una carrera de rápido ascenso como editor de cine. Desde entonces, Paul ha editado películas tales como Rambo, The Expendables, Creed, Grudge Match, The Legend of Hercules (La leyenda de Hércules) y muchas más.

SANJA MILKOVIĆ HAYS (Diseñadora de Vestuario)

Sanja M. Hays nació en Zagreb, Croacia (Yugoslavia en aquel entonces), donde obtuvo un título en arquitectura de la Universidad de Zagreb. Hays comenzó su carrera en los Estudios Jadran en Zagreb, donde trabajó como asistente de diseñadores de vestuario estadounidenses, británicos e italianos. En 1987, Hays se mudó a Los Ángeles, donde continuó trabajando como asistente de diseñadores de vestuario en películas tales como Independence Day (Día de la independencia) y Stargate (La puerta del tiempo), y como diseñadora de vestuario en películas independientes. Su primera gran oportunidad para diseñar vestuarios se presentó en Star Trek: Insurrection (Viaje a las estrellas: Insurrección) y en Blade, de Stephen Norrington. Desde entonces, Hays ha trabajado con los directores Brian de Palma, Tim Story y John Singleton. Ha colaborado en varias ocasiones con Lee Tamahori [incluyendo en Along Came a Spider (Telaraña) y xXx: State of the Union], Rob Cohen [The Fast and The Furious (Rápido y furioso), xXx, y The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (La momia: La tumba del emperador Dragón)] y Justin Lin [The Fast And Furious: Tokyo Drift, FF4, Fast Five, y Fast & Furious 6]. También se aventuró en la televisión, donde diseñó dos exitosos programas pilotos: Sleepy Hollow, con Len Wiseman, para Fox, y Scorpion, con Justin Lin, para CBS.

JOHN PAESANO (Compositor)

John Paesano es un compositor y conductor de música para cine estadounidense. Oriundo de Detroit, Michigan, John estudió música clásica con la profesora de composición Sally Dow Miller en el Conservatorio de París. En 1996, viajó a Boston, donde continuó sus estudios en composición musical y composición para cine en la prestigiosa Berklee College of Music.

Después de haberse graduado, John se fue a vivir a Los Ángeles, donde desempeñó varios puestos menores al lado de algunos de los compositores más prestigiosos de la industria, entre los que se encontraban Jerry Goldsmith y John Williams, así como la compañía Remote Control Productions, del compositor Hans Zimmer.

Desde entonces, John ha compuesto una amplia variedad de bandas sonoras para cine y televisión. En el 2012 fue honrado con un Premio Annie a Mejor Banda Sonora por la premiada serie de televisión Dragons: Riders of Berk, para Dreamworks, basada en el filme ganador del Premio de la Academia How to Train Your Dragon (Cómo entrenar a tu dragón).

John compuso las tres películas de la serie de Maze Runner, una de las franquicias más populares de 20th Century Fox. La banda sonora híbrida orquestal/electrónica le ha generado aficionados por todo el mundo y un Premio World Soundtrack.