Tadeo El explorador perdido 2: Critica: El Secreto del Rey Midas

Tadeo el explorador perdido 2, el secreto del rey Midas, es una secuela animada que llega desde España para entretener a toda la familia



Si ya viste la primera entrega, ya sabés por donde pasa la cosa: simpleza, un buen cuento como para entretener no sólo a los más pequeñitos, diversión, una buena técnica sin ser algo espectacular, personajes simpáticos, buena paleta de colores, atractivos escenarios y abundantes gags.



No se puede decir que esta secuela sea ni mejor ni peor, ya que es casi fiel a su predecesora.



No será una película para el recuerdo y para caerse de la risa, pero sí para ofrecer un esparcimiento asegurado junto a los más chicos de la familia

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data