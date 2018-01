The disaster artist, Obra maestra: Critica: Dirigida por James Franco

The disaster artist, Obra maestra, es una buenísima película basada en hechos reales los cuales son tan locos y disparatados que son los que arman la comedia propiamente dicha.



Vale decir que el guión no transforma en divertido todo lo que aconteció durante la producción de la película 'The Room', ni tampoco los sueños de estos dos actores y amigos, sino que las situaciones reales son tan absurdas que no hay otra forma de contarlas que no sean provocando la risa.



Felizmente en esta oportunidad prácticamente el cien por ciento de lo que se cuenta es real, excepto por ejemplo, la escena con Bryan Cranston, para que Greg actuara en Malcolm in the Middle.



Consejo: no se vayan hasta que realmente finalice la película, ya que tienen una excelente comparación entre las escenas reales de The Room con las interpretadas en The disaster artist, y además una actuación del mismo Tommy Wiseau junto a James Franco



Imperdible comedia brillantemente interpretada que no podés dejar pasar.

