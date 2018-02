The Post: Critica: Los oscuros secretos del Pentagono

The Post, los oscuros secretos del Pentágono, es un apasionante y ágil docudrama de Steven Spielberg basado en los hechos reales que ocurrieron en julio del 71 cuando los principales periódicos de Estados Unidos decidieron informar a la sociedad sobre los documentos ocultos del Pentágono.



Actualmente aclarar que Meryl Streep y Tom Hanks hacen un impecable trabajo no es sorpresa para nadie y ya es algo obvio y esperable.



Pero lo bueno en esta producción es que no sólo se quedó con los nombres fuertes de su director y su elenco sino que también tiene un guión excelente que narra los hechos en forma vigorosa, emocionante, con un ritmo más que ágil convirtiendo un hecho histórico en un thriller atrapante y sumamente entretenido.



Imperdible!!! Una película sin fisuras para disfrutar a pleno

Cintia Alviti

