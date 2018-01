The Post: Sinopsis, elenco, ficha: Los oscuros secretos del Pentagono

SINOPSIS

Steven Spielberg dirige a Meryl Streep y Tom Hanks en The Post, un emocionante drama acerca de la poco probable asociación entre Katharine Graham (Streep), la primera editora de The Washington Post, y su motivado editor Ben Bradlee (Hanks), cuando corren para alcanzar a The New York Times para exponer un encubrimiento masivo de secretos del gobierno que se extendió durante tres décadas y cuatro presidentes de Estados Unidos.

Los dos deben superar sus diferencias mientras ponen en riesgo sus carreras, y su libertad, para sacar a la luz las verdades sepultadas hace tiempo.

The Post marca la primera vez que Meryl Streep, Tom Hanks y Steven Spielberg trabajan juntos en un proyecto. Además de dirigir, Spielberg produce junto con Amy Pascal y Kristie Macosko Krieger.

El guión fue escrito por Liz Hannah y Josh Singer y cuenta con un aclamado elenco ensamble que incluye a Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford y Zach Woods.

SOBRE LA PRODUCCION

Introducción

"Algunas personas disfrutan de la competencia y peleas, y yo desear í a disfrutarlo, pero no lo hago.

Pero una vez que tomaste un camino, entonces pienso que debes avanzar. No puedes darte por vencido."

~Katharine Graham, Editora de The Washington Post

A lo largo de la historia de Estados Unidos, ha habido momentos catalíticos en los que ciudadanos comunes deben decidir si jugarse todo -sustento, reputación, status, incluso la libertad- para hacer lo que creen correcto y necesario para proteger la Constitución y defender la libertad de Estados Unidos. Con The Post, el director ganador del Academy-Award® en múltiples ocasiones Steven Spielberg explora un momento de estos. El resultado es un drama de cuerda floja basado en hechos reales que tuvieron lugar cuando The Washington Post y The New York Times formaron una alianza pragmática tras la exposición incendiaria de The Times del estudio Ultra Secreto que se daría a conocer al mundo como los Informes del Pentágono.

Si bien la primicia fue de The New York Times, The Washington Post toma la historia que originó amenazas legales y el poder de la Casa Blanca sobre The Times-dado que grandes apuestas personales se enfrentan con las necesidades de una nación shockeada al enterarse de lo que esconde su gobierno. En el equilibrio podía pender la suerte de millones, incluidos miles de soldados estadounidenses que luchaban una guerra que su gobierno no cree que puedan ganar. En solo unos pocos días de crisis, la pionera pero inexperta editora del Post Katharine Graham sopesará su legado contra su conciencia a medida que gana la confianza para liderar; y el editor Ben Bradlee debe presionar a su equipo para ir más allá de lo común, sabiendo que podía ser acusado de traición por hacer su trabajo. Pero mientras lo hacen, los que tienen menos posibilidades en The Post se unifican en una batalla mucho más grande que sí mismos, una batalla por sus colegas y la Constitución, y eso subraya la necesidad de una prensa libre para responsabilizar a los líderes democráticos, incluso si esto desafía a Graham y Bradlee en su núcleo más íntimo.

Con The Post, Spielberg propone una extraordinaria combinación de actores en su mejor momento. En el centro del ensamble están las actuaciones de Streep y Hanks como Graham y Bradlee, uno un líder no probado que está aprendiendo a marcar terreno como una mujer en un mundo cambiante; el otro un periodista duro que evoluciona desde perseguir historias para luchar por los principios de la verdad, que descubren que pueden presionarse entre sí para sacar lo mejor de sí mismos. Detrás de escena, Spielberg se reúne con su unido equipo de galardonados colaboradores que incluyen al cineasta Janusz Kaminski, el editor Michael Kahn, el diseñador de producción Rick Carter y el compositor John Williams, con la legendaria diseñadora de vestuario Ann Roth que se une al círculo.

Todo suma para una recreación de 1971 que parece desplegarse con un suspenso creciente en tiempo real. A lo largo de su carrera, Spielberg se ha sentido atraído de visitar aquellos momentos en los que las transformaciones históricas se convierten en películas que van desde Empire of the Sun y Schindler's List hasta Munich, Lincoln y Bridge of Spies. The Post pone la lente de Spielberg por primera vez en Estados Unidos de la década de 1970, la misma era en la que él se convirtió en una de las voces de realizadores ilustres de Estados Unidos. Su narrativa implacablemente rápida es una historia de conexiones personales y coraje, pero también trae a Spielberg al mundo de la información de los diarios en un momento crítico para la nación y el mundo, un reino de cúspide de cambio con el creciente poder de las mujeres y la llegada de la corporativización. Por sobre todo, la historia brinda un contexto fascinante para un dilema eterno: cuándo uno debe hablar para exponer un grave peligro nacional incluso sabiendo que la apuesta es inconmensurablemente alta.

"Steven convirtió esta historia en un thriller," dice la productora Amy Pascal. "Él tiene una capacidad innata de hacer momentos históricos dinámicos y actuales. Estás en el borde de la butaca al ver esta película, pero también nos recuerda de la eterna responsabilidad de decir la verdad."

La productora Kristie Macosko Krieger agrega: "Esta película se trata del poder de la verdad pero también es una historia personal de la transformación de una mujer desde un ama de casa hasta la presidenta de una compañía de Fortune 500. Es una historia personal dentro de una historia histórica de apuestas gigantes y eso es lo que la hace tan convincente para todos nosotros.

¿Qué son los Informes del Pentágono?

El Documento:

En marzo de 1971, el reportero del New York Times Neil Sheehan obtuvo acceso extraordinario a un informe ultrasecreto de 7.000 páginas plagado de secretos gubernamentales condenatorios. El documento, originalmente preparado a instancias del por aquel entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos Robert McNamara en 1967, tenía un título prosaico, "History of U.S. Decision-making in Vietnam, 1945-66."

Sin embargo, inofensivo como parecía, el informe iniciaría una tremenda onda expansiva que continúa en la actualidad. El documento-que pronto sería reconocido como los Informes del Pentágono- revelaba una oscura verdad: las vastas y diversas decepciones acerca de la guerra mortal en Vietnam que se extendió durante cuatro gobiernos presidenciales, de Truman a Eisenhower, Kennedy a Johnson. Los Informes del Pentágono revelaron que cada uno de esos Presidentes había engañado al público en repetidas ocasiones respecto de las operaciones estadounidenses en Vietnam, y que incluso mientras se decía que el gobierno perseguía la paz, detrás de escena los militares y la CIA estaban de manera encubierta expandiendo la guerra. Los Informes brindaron una historia oscura cargada con pruebas de asesinatos, violaciones de la Convención de Ginebra, elecciones armadas y mentiras en el Congreso.

Estas revelaciones fueron noticias especialmente explosivas en un momento en que soldados estadounidenses, muchos convocados al frente, estaban en riesgo mortal en todo momento. Finalmente, la guerra en Vietnam, de la que Estados Unidos saldría en 1975, se cobró la vida de 58.220 miembros del servicio estadounidense y directamente causó la pérdida de más de un millón de vidas. Los Informes del Pentágono expusieron las decepciones que llevaron a muchos a la muerte.

La Fuente:

La fuente detrás de The New York Times anunciando la historia periodística de los Informes del Pentágono fue por lo visto un brillante analista militar en RAND Corporation, un tanque de pensamiento financiado por el gobierno, de gran influencia, que resultó el denunciante: Daniel Ellsberg, que había formado parte de la redacción del estudio secreto en primer lugar. Ellsberg se había desempeñado como Infante de marina y pasó dos años trabajando en Vietnam con el Departamento de Estados Unidos. Sin embargo, se desilusionaría cada vez más por las flagrantes disparidades entre lo que veía que sucedía en el campo, lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de Washington y todo lo que el pueblo estadounidense no sabía sobre la conducta y pronóstico de la guerra.

En 1969, impulsado a actuar en nombre de los soldados a pesar de ponerse en peligro, Ellsberg y su colega de RAND Anthony Russo comenzaron furtivamente a fotocopiar las 7.000 páginas de los Informes del Pentágono. Lo hicieron página por página, sacando el documento de su bóveda de seguridad en RAND cada noche y transportando su presa escondida en unos portafolios a una máquina Xerox en la oficina en donde trabajaba la novia de Russo, Lynda Resnick, que tenía su propia agencia de publicidad. (Resnick ya estaba involucrada en el movimiento antiguerra).

Si bien Ellsberg consideraba esto en su mente como un acto de gran patriotismo, algunos pronto los llamarían "el hombre más peligroso de Estados Unidos".

PRIMERA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN:

El Congreso no podrá crear ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir la libre práctica de la misma; ni limitar la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, y solicitar al gobierno una compensación de agravios.

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA: NEW YORK TIMES V. UNITED STATES 403 U.S. 713

PASAJE DE JUSTICE HUGO BLACK:

"En la Primera Enmienda los Fundadores de la Nación Americana le brindaron a la prensa libre la protección que debe tener para cumplir su rol esencial en nuestra democracia. La prensa debía servir a los gobernados, no a los gobernadores. Se abolió el poder del Gobierno de censurar a la prensa de modo que la prensa deberá ser libre para censurar al Gobierno. La prensa fue protegida de manera que pudiera descubrir los secretos del gobierno e informar a las personas. Solo una prensa libre e ilimitada puede exponer efectivamente la decepción respecto de un gobierno. Y de importancia suprema entre las responsabilidades de una prensa libre se encuentra la obligación de evitar que cualquier parte del gobierno engañe a las personas y las envíe a tierras lejanas para morir de fiebres extranjeras y disparos y casquillos extranjeros. Desde mi punto de vista, lejos de merecer la condena por su valiente cobertura, el New York Times, el Washington Post y otros diarios deberían ser elogiados por cumplir el propósito que contemplaron tan claramente los Fundadores de la Nación Americana. Al revelar el funcionamiento del gobierno que llevó a la guerra de Vietnam, los diarios noblemente hicieron con precisión lo que los Fundadores esperaban y confiaran que hicieran."

La revelación de The New York Times y la batalla legal:

Una vez que tuvo la copia completa en la bóveda, Ellsberg inicialmente pensó que intentaría ir a través de los canales oficiales para que los Informes llegaran a la mirada del público. Pero cuando no logró llegar a ninguna parte con varios miembros del Congreso, determinó que su próxima mejor opción era filtrar el material clasificado a The New York Times.En marzo de 1971, Ellsberg invitó con precaución al reportero Neil Sheedan, que había comenzado a informar desde Saigon a los 26 años y era reconocido por su dura cobertura de los asuntos políticos y militares, para que le diera un vistazo a lo que él tenía. Si bien Sheedan no podía prometerle nada a Ellsberg, ofreció llevarle los Informes a sus jefes en The Times.

The Times reconoció la naturaleza importante e incendiaria de los Informes. Desafiando los consejos legales, el editor Arthur "Punch" Sulzberger y el editor en jefe Abe Rosenthal decidieron avanzar, considerando cuidadosamente su responsabilidad respecto del interés público y nacional. Estableciendo una operación clandestina en un hotel, un equipo de reporteros pasó tres meses analizando los Informes en profundidad, preparándose para cómo contar una historia tan compleja, complicada aún más por el hecho de que temían que el F.B.I. pudiera estar siguiéndoles la pista. Se tomó la decisión de publicar en la manera menos sensacionalista que fuera posible.

No obstante, ni bien The New York Times llegó a los puestos de diarios el 13 de junio de 1971 con el titular de primera plana, "Vietnam Archive: Pentagon Study Traces 3 Decades of Growing U.S. Involvement," hizo estragos. Los editores de noticias en cada diario de una ciudad importante, sabiendo que les habían ganado la primicia de publicar algo en exclusiva, comenzaron a pelearse por lanzar sus propias investigaciones. Mientras tanto en Washington, los engranajes comenzaron a acelerarse rápidamente para procesar no solo a Ellsberg sino también a The New York Times y a cualquiera que pudiera intentar sacar a la luz los secretos de los Informes.

El 15 de junio, la administración de Nixon le pidió a un tribunal federal una orden para detener cualquier publicación de The Times, argumentando que dicha publicación pondría en riesgo la seguridad nacional: Su pedido fue contemplado.

La decisión de The Washington Post:

Con The New York Times prohibido para seguir publicando, otros diarios comenzaron a competir para obtener acceso a los documentos y escribir sus propias historias y análisis. The Washington Post, desde siempre visto como el desvalido local comparado con el más grande y con enfoque más nacional New York Times, asumió la responsabilidad de inmediato dado que el editor en jefe asistente Ben Bagdikian, un ex colega de Ellsberg en RAND, persiguió otra copia completa de los Informes. Luego, cayó en manos de la editora Katharine Graham-la única mujer en un puesto de poder en un diario nacional importante, que podía dar la aprobación o poner un freno. Bajo intensa presión y contra el consejo de que ella podía arruinar el futuro del diario, por entonces a punto de salir a la oferta pública de acciones inicial, ella no obstante le dio al editor Ben Bradlee luz verde para comenzar a imprimir.

El 18 de junio, The Washington Post se convirtió en el primero en publicar el material de los Informes del Pentágono después de la orden contra The Times, con el costo de que se le impusieran acciones legales. Ese mismo día, el Ministerio de Justicia buscó una orden de restricción y una orden judicial permanente contra The Washington Post, si bien esta vez la orden fue rechazada por el juez federal que seguía el caso. Mientras tanto, el coraje de The Times y posteriormente de The Post solo sirvió para despertar más historias en The Boston Globe, The Chicago Sun-Times y otros dado que la importancia del momento cobró vida propia.

El 30 de junio, la Corte Suprema sopesó la situación, revirtiendo la orden contra la publicación. La mayoría de la opinión sostenía que la publicación de los Informes del Pentágono era de interés público y que era obligación de la prensa libre servir como control sobre el gobierno.

Ellsberg y Russo fueron acusados con cargos por Actos de espionaje, y Ellsberg enfrentó la posibilidad de 115 años en prisión. Su juicio comenzó en enero de 1973, justo cuando estallaba el escándalo de Watergate. Ambos quedarían irrevocablemente relacionados con las revelaciones que surgieron de que la Casa Blanca de Nixon había autorizado ilícitamente a espiar al psiquiatra de Ellsberg en un esfuerzo por desacreditarlo. Finalmente, el 11 de mayo de 1973, el juez del caso declaró un proceso nulo debido a lo que él consideró una falta grave del gobierno. Todos los cargos contra Ellsberg y Russo fueron retirados.

Para ese momento, la historia de los Informes del Pentágono se había convertido mucho más que en un simple acto de conciencia controvertido; se había convertido en el gran poder que surge de muchos actos de este tipo en unidad y acerca del poder de decir la verdad, no importa las amenazas y riesgos que implique.

Perseguir la historia: El guión

La historia de los Informes del Pentágono es muchas historias, la historia de cómo cuatro administraciones presidenciales le mintieron a la nación respecto de las circunstancias de la guerra durante más de 20 años, la historia de por qué el ex asesor de marina y militar de Estados Unidos Daniel Ellsberg abrió la boca, la historia de cómo The New York Times manejó una primicia espectacular e incendiaria, la historia de un litigio decisivo, ni que hablar de la historia de las implicaciones para los medios, la Primera Enmienda y la democracia misma. Pero el adictivo guión de Liz Hannah para The Post llegó como un ángulo nuevo, poniendo a punto la densa intriga humana y las personalidades magnéticas en el centro de la decisión consecuente de The Washington Post para imponer la batalla de publicar.

Hannah desde siempre se había fascinado por la vida y época de la legendaria editora de Washington Post Katharine (Kay) Graham, que a principios de la década de 1970 se esforzaba contra la corriente, la primera mujer en dirigir una importante organización de noticias nacional. Ella estaba fascinada por cómo Graham evolucionó de ser la heredera de un diario creciente a convertirse en una verdadera líder entre los periodistas. Se encendió una chispa cuando Hannah conoció la historia de cómo Graham intencionalmente decidió arriesgar a su diario y su carrera, en el momento más vulnerable para ambos, al continuar la publicación de los Informes del Pentágono después de que un tribunal ordenara a New York Times detenerse. Esta era la historia que ella había estado buscando. Fue un momento profundamente formativo en la vida de Graham y en la vida de la nación, lleno de personajes complejos y vericuetos como una historia de espionaje.

"Había leído las memorias de Graham Personal History y quería que se oyera su voz. Pero seguí intentando imaginar cómo porque no quería escribir una biografía novelada", explica Hannah. "No fue hasta que leí las memorias de Ben Bradlee y conocí esta decisión trascendente de publicar los Informes del Pentágono que entendí cómo avanzar. Decidí contar la historia de ellos dos en el contexto de que Graham alcanza la mayoría de edad cuando establece el curso futuro de The Post. Había tanto drama y riesgos que la narrativa simplemente fluyó."

Las apuestas que enfrentaron Graham y Bradlee fueron colosales. Estas incluyeron: la realidad de que hombres jóvenes seguían siendo reclutados para servir en Vietnam con un número de víctimas cada vez mayor; la ansiedad de que los cargos que podían enfrentar incluyeran traición; el legado e incluso futura existencia de The Washington Post; la preocupación de que estaban poniendo a su personal y a sus familias en gran riesgo; y el temor interno de que pudieran ser amigos traicioneros.

Fue la intensificación de los riesgos que se tomaban, y la valentía que inspiró a The Post y al periodismo estadounidense, lo que se convirtió en el eje del guión de Hannah. En la escritura, se trató de cómo y por qué las personas decidieron actuar y de la colorida vida de un ambicioso y luchador diario de la década de 1970. Hannah también abordó la estructura como una historia de amor de grandes apuestas, una unión platónica de un editor y una editora yin y yang que forjaron una lealtad indestructible cuando los peligros para ambos eran enormes. "La publicación de los Informes del Pentágono es el momento en que se forja la relación entre Kay y Ben, cuando su confianza y sociedad se convierte en su fortaleza", afirma Hannah. "La veo como la historia de amor de almas gemelas que compartieron una búsqueda común."

Pronto el guión comenzó a generar rumores. Cuando Amy Pascal lo leyó, recuerda: "Pensé para mí, esta historia debe ser contada. Parte de lo que amaba acerca del guión de Liz es que se trata de una esposa y madre que no pensaba que alguna vez tendría un trabajo real, que fue desestimada por casi todos en su vida, y de pronto, tiene que tomar una de las decisiones más trascendentales de la historia. Cambió para siempre su industria y su vida, y ella se convirtió en la primera mujer en dirigir una compañía Fortune 500. Realmente me encantó esa historia."

La historia también llamó la atención de Meryl Streep, quien en 2017 ha cumplido su 40mo año en pantalla, incluso antes de que Spielberg fuera parte del proyecto. "Estaba familiarizada con las historias acerca de The Washington Post y Watergate de All The President's Men de Alan Pakula, en donde Kay Graham hace una aparición breve pero fugaz. Pero realmente no sabía mucho sobre ella", recuerda. "Pero el guión de Liz realmente pareció captar el tono de esa época. Me resultó increíblemente atractivo. Y una historia que no ha sido contada."

Spielberg también tuvo una reacción visceral respecto del guión. A pesar de estar en el medio de una intensa preparación para la película de efectos especiales Ready Player One, esta historia profundamente histórica y humana lo atrajo. "La forma de escribir de Liz, su premisa, su estudio crítico y en especial su bello retrato personal de Graham hizo que dijera: "Estaré loco, pero pienso que voy a hacer otra película justo ahora", recuerda. "Se me apareció."

Kristie Macosko Krieger, que había trabajado con Spielberg durante dos décadas, recuerda: "Acordamos todo en un día. Llamé a todos y les dije: "finalicemos en Italia, vamos a hacer una película en Nueva York en 11 semanas."

Todo se dio a un ritmo inusualmente acelerado, incluso para Spielberg cuya ética de trabajo es reconocida. Los dos protagonistas que él quería seleccionar como Graham y Bradlee -Streep y Hanks- expresaron su interés de inmediato. Casi milagrosamente, ambos tenían tiempo libre en sus cronogramas. Aquí estaba la oportunidad para tres artistas talentosos del cine actual de trabajar juntos y todos estaban decididos a avanzar a gran velocidad.

Especialmente interesante para Spielberg fue la toma de riesgos involucrada, que hacía de la historia por partes iguales un thriller, un drama y un estudio del personaje de una mujer que descubre la fortaleza resonante de su voz. "The Washington Post tuvo una gran posibilidad de publicar después de que el juez le indicó a The New York Times que se detuviera," afirma. "La oportunidad no podría haber sido peor. The Post se estaba desangrando y necesitaba salir a oferta pública de acciones para seguir siendo solvente. Y en el medio de todo esto estaba Graham, que había tomado la mayor decisión en la historia de los diarios: Vi la historia como el nacimiento de un líder y el crecimiento de un diario nacional."

Spielberg luego incorporó al guionista ganador del Academy Award® Josh Singer (Spotlight), conocido por su capacidad de escribir visceralmente acerca de las vidas de reporteros, para expandir el guión de Hannah. El director recuerda: "Le envié el material de Josh y realmente respondió al guión de Liz, y luego se puso a trabajar. Tuvimos muchas conversaciones juntos y leímos los libros de Graham y Bradlee y nos encendimos respecto de las posibilidades de hacia dónde podía ir esta historia. Josh hizo una investigación tan profunda en tan poco tiempo. Nunca vi nada como eso y pienso que en parte se debe a que él estudió derecho, luego comenzó a escribir para The West Wing. Él comprende la importancia de encontrar la verdad, y encontrar los detalles de la verdad, no solo los trazos generales de una historia histórica. Él era incansable al hablar con las personas que estuvieron allí."

"Fue genial poder reunir a Josh y Liz. No creo haber visto a dos autores trabajar entre sí mejor de lo que lo han hecho ellos", agrega Pascal.

"El guión de Liz era acerca de dos seres humanos en un viaje íntimo, un guión increíble", afirma Singer. "Lo que luego nosotros quisimos hacer fue agregar más historia y un fuerte sentido de oportunidad para mostrar cuán importante fueron estos pocos días e introducir al público un poco más en ese mundo. Nos movimos más allá de Kay y Ben para ver qué sucedía con las cintas de Nixon y con The New York Times y todo ayuda a crear un mayor contexto para el enorme momento de toma de decisiones para Kay."

Singer mantuvo la relación de Graham y Bradlee en el centro de la escritura. "Su evolución es la pieza central de la historia y la forma en que Liz la escribió, era honesta y real", señala. "Su lazo es en cierta forma como un matrimonio joven. Ben y Kay han trabajado juntos durante cinco años pero hasta ahora nunca enfrentaron ninguna dificultad grave. Ahora enfrentan su primera gran prueba y se exigen hasta el punto en que sientes que van a flaquear, y lo que es maravilloso de ver es que en cambio salen fortalecidos."

También importante para Singer fue trazar una línea directa entre la decisión de The Washington Post de seguir publicando los Informes del Pentágono hasta la audaz cobertura del diario sobre Watergate (que se convirtió en tema del clásico del cine de Pakula, All The President's Men.) "Esta es la historia original de la investigación de Watergate en un sentido", señala Singer. "Sin este equipo, la cobertura de Watergate no habría tenido lugar. Los Informes del Pentágono básicamente cambiaron la forma en que el diario operaba y llevaron a esa posibilidad."

El guión fue una oportunidad adicional para Singer de mirar un aspecto diferente del periodismo, el coraje no solo de perseguir historias que capten la atención sino también de tener la audacia de publicar lo que las personas poderosas tal vez no desearían publicar, de responsabilizar a las autoridades. The Post no es decididamente acerca de anunciar una historia periodística; era esencial dejar en claro que The New York Times tuvo la primicia en los Informes del Pentágono.

"The New York Times llevaba la delantera en esta historia," expresa Pascal. "De hecho, nuestra película comienza con Ben Bradlee volviéndose loco porque se entera de que una vez más hay una historia que tiene The Times que él no tiene. Es un periodista competitivo de cabo a rabo y que The Times tenga esta historia principal lo vuelve loco. Pero lo interesante es que pasa de no importarle nada no tener la historia a preocuparse más por cómo llevarle a la gente toda la verdad. Se convierte en una causa diferente para él, para Kay y para The Washington Post."

Para más perspectiva, Singer consultó estrechamente con varios asesores técnicos en persona. El jefe de ellos era: Steve Coll, un veterano del Washington Post durante 20 años que trabajó como reportero y editor en jefe, que actualmente es escritor del New Yorker y decano de Columbia School of Journalism; Len Downie que era el editor en jefe de The Washington Post a cargo de Bradlee y lo sucedió como editor ejecutivo en 1991; Andrew Rosenthal, ex director de página editorial de The New York Times e hijo de Abe Rosenthal; y R. B. Brenner, un ex editor de Washington Post, ahora director de la Facultad de Periodismo en la Universidad de Texas en Austin. Los miembros de las familias de Graham y Bradlee hicieron futuras contribuciones.

Esto, señala Spielberg, fue marcadamente diferente de muchas películas ambientadas en un pasado lejano. "Con muchas de las películas históricas que he realizado, las personas involucradas ya no están vivas. No hay nadie a quien podía entrevistar o entrevistar a Tony Kushner para Lincoln", señala. "Pero para esta película, pudimos aprender de personas que formaban parte de la extraordinaria época de 1971. Nos beneficiamos al conocer a Don Graham, su hijo Will, Lally Weymouth, así como Daniel Ellsberg y los principales de una era que cambió el curso de la historia. Fue maná del cielo poder sentarse en una sala y hablar con las personas que estuvieron allí."

Coll, que conoció a Graham y a Bradlee en persona, en especial disfrutó del enfoque en el dúo en esta coyuntura. "The Washington Post se benefició enormemente de tener estos dos líderes carismáticos", comenta. "Hacia 1971, Graham había estado creciendo. Había estado a cargo del diario durante varios años y todavía estaba cambiando la piel y se rehacía como una líder de carácter. Los eventos que capta la película son un punto de inflexión en su vida. Ellos pusieron a prueba sus valores como nada antes porque exigió que ella decidiera si estaba dispuesta a poner este negocio, el negocio de su padre, en un grave riesgo para el principio editorial."

Ir a la cárcel era una posibilidad muy real para la editora y reporteros por igual, destaca Coll. Tal vez peor para Graham era la idea de que el diario de su familia pudiera irse a pique. "Había un riesgo de que Graham pudiera enfrentar cargos por desacato, incluso prisión. Y también estaba el riesgo comercial porque esto sucedía justo cuando el diario vendía acciones en una oferta pública inicial", explica Coll. "Para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocer a Kay en esta época, vimos su crecimiento y crecimos en la gran fortaleza que ella mostró en este difícil momento."

El elenco enloquecía a Coll. "No puedo pensar en nadie mejor que Meryl Streep. Oír su voz, verla caminar me trajo a la Sra. Graham de vuelta a la vida. Y Tom Hanks no solo hace el papel, él ha internalizado la forma de caminar, reaccionar y bromear de Ben." Len Downie coincide: "Meryl no solo se ve, actúa y suena como la Sra. Graham, incluso parece pensar como ella. Y Tom captó la cualidad aventurera de Ben Bradlee. Todos los actores que interpretan a editores y reporteros personifican a personas que conocía. Era asombroso."

A medida que se desarrollaba el guión, Spielberg aportó sus propias perspectivas, en su singular forma. Pascal explica: "He pasado la mayor parte de mi vida desarrollando guiones, hablando sobre personajes y argumento, pero esa no es la forma en que lo hace Steven. Él lo hace desde el interior. Él quiere saber cosas como: ¿Cómo caminan los personajes? ¿Dónde tiran su abrigo cuando entran en la sala? Puedes ver en tiempo real que el guión se convierte en una película en su mente. Observar eso ha sido una de las cosas más fascinantes de las que he sido parte."

Otra cosa que Spielberg disfrutaba mucho era contar una historia que se trata de una mujer poderosa a la vez que él se rodeaba de mujeres poderosas en la producción. "Hay un aspecto de empoderamiento en esta historia a medida que se ve a esta mujer encontrar su voz y también su sentido de compromiso personal", afirma. "Me encantaba estar rodeado en el escenario por mujeres destacadas todos los días: nuestras grandes productoras Amy Pascal y Kristie Macosko Krieger, así como nuestra gran coautora Liz Hannah y toda una compañía de actrices talentosas. Fue realmente fascinante."

Krieger señala que Graham sigue siendo una figura pionera para muchas mujeres en 2017. "En la actualidad, sigue siendo un desafío para las mujeres ascender en una cultura dominada por los hombres", señala. "Vamos mejorando todos los días, pero todavía hay espacio para crecer. Graham abrió el camino como pionera de modo que todos podamos sentirnos cómodas al elevar nuestra voz y ser mujeres fuertes. Así que me pareció bien que tuviéramos tantas mujeres sorprendentes trabajando juntas para hacer esta película. En cierto punto, advertimos que había más mujeres que hombres en el escenario, y eso es la primera vez que sucedió para mí. Parecía que el espíritu de Kay Graham estaba en funcionamiento."

Una sociedad poco probable: Katharine Graham y Ben Bradlee

Si bien la tensión de The Post rodea la pelea por publicar los Informes del Pentágono, también es en gran parte un retrato de la sociedad, acerca de cómo la suma de personas que trabajan juntas es mucho mejor que los talentos individuales. En el centro de la historia están dos personas profundamente divergentes que, sin embargo, se alientan y exigen entre sí para hacer su mejor trabajo: Katharine Graham y Ben Bradlee. Esta alianza icónica les dio a los realizadores la posibilidad de unir a Streep y Hanks. Los resultados fueron electrizantes. "El primer día que Tom y luego Meryl entraron en el escenario de la sala de redacción, a todos se les cayó la mandíbula porque se habían convertido totalmente en Kay y Ben", recuerda Amy Pascal. "Ambos son el tipo de actores que simplemente se transforman en los personajes, y eso era sorprendente."

Graham se convertiría en una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos, una pionera que inesperadamente rompió el techo de cristal para convertirse en la jefa del imperio de medios The Washington Post Company, luego mostró su voluntad de convertirse en la gran dama del periodismo de investigación. Pero en la época de los Informes del Pentágono, ella todavía se estaba habituando, aprendiendo cómo actuar como la única mujer con un asiento en la mesa.

The Washington Post había pertenecido a la familia de Graham desde 1933, cuando su padre el financista Eugene Meyer, lo adquirió. En 1946, Meyer fue sucedido como editor por el esposo de Graham, Phil, que destacando las noticias de investigación hizo crecer al diario desde un periódico menor local a uno de talla nacional. En 1963, cuando Phil Graham se suicidó después de una grave depresión, le dejó el diario a Katharine, por entonces una mujer de 46 años y madre de cuatro hijos. Si bien amigos y expertos le rogaron que permitiera que alguien con más experiencia dirigiera el diario, Graham recogió el guante, diciendo que ella quería hacerlo por sus hijos y el legado de la familia.

"Ella estaba fascinada cuando su padre le dio el diario a Phil, y pensaba que su padre había tomado una decisión brillante porque Phil era muy inteligente. Habla acerca de esto en su autobiografía. Ella adoraba y respetaba a su esposo y es por eso que pensó que tratar de seguir sus huellas era la decisión correcta a seguir", explica Spielberg.

El hijo de Graham, Don Graham, que sirvió en Vietnam y ahora es Presidente de Graham Holdings Company, afirma: "Mi madre pensó en su padre, pensó en su esposo y decidió que intentaría dirigir el negocio, el diario al que ellos habían dedicado tanto esfuerzo."

Kay Graham más tarde escribiría: "A veces realmente no decides, simplemente avanzas, y eso es lo que hice, avanzar a ciegas y mecánicamente hacia una vida nueva y desconocida.

Esta "vida nueva y desconocida" rompería barreras. Todavía era una época en la que las periodistas mujeres no podían ingresar a los clubes D.C. chic en donde los periodistas tenían acceso a vendedores de poder. Pero nadie podía negar el ingreso de Graham como jefe de The Post. No obstante, ella debía hacer mucho de introspección para contenerse. Criada en un reino conservador en donde las mujeres tradicionalmente eran deferentes, ella más tarde confesaría que debió trabajar con todas sus fuerzas para asegurar su confianza, y escribió que sufría "de un deseo exagerado de agradar, un síndrome tan inculcado en las mujeres de mi generación que inhibió mi conducta durante muchos años."

Ella todavía buscaba una mayor confianza cuando fue involucrada precipitadamente en el dilema de los Informes del Pentágono. Don Graham señala: "Lo central sobre mi madre fue cuán insegura era, algo que debo decir, Meryl Streep capta a la perfección. Muchos CEOs y editores de diarios son bastante engreídos. Puedo citar nombres y lugares, pero Kay Graham era siempre el capitolio mundial de la inseguridad."

Agrega la hija de Graham, Lally Graham Weymouth, ahora editora asociada senior de The Washington Post: "Pienso que realmente fue duro para ella porque había sido solo una madre. Quiero decir que nos estaba llevando de compras o a pasear en el parque y hacía algunos eventos de caridad, pero no era una periodista. Ella no trabajaba profesionalmente antes de que mi padre muriera...pienso que fue sumamente difícil, porque realmente no tenía antecedentes, como ella misma admitió abiertamente."

No obstante, Graham, en medio de su propia evolución personal, debería demostrar sus agallas y resolver y dejar totalmente claro que estaba lista para apoyar sin reservas a su personal y las bases del discurso libre. Más tarde, Graham se convertiría en incluso más famosa por instar a su personal a descubrir la verdad de las acciones ilegales de la Casa Blanca durante el escándalo de Watergate. Pero la decisión de publicar los Informes del Pentágono fue un momento que marcó un hito, un momento que marcó un rumbo y consolidó la reputación de The Post como una institución periodística respetada cuya cabecera ahora reza "La democracia muere en la oscuridad".

Si bien la historia externa es una cuestión de historia, es la historia interna del ascenso de Graham que Streep pone a punto en The Post. Ella comenzó su investigación con las memorias de la ganadora del premio Pulitzer de Graham. "Está tan bellamente escrita, así que profundamente sintió que es una de las más atractivas autobiografías que he leído", dice ella. "A partir de allí, realmente sentí algo que sus hijos y amigos también me habían contado: que ella no siempre era la confiada Katharine Graham que las personas conocieron como la primera mujer en dirigir una compañía de Fortune 500. Ella una vez fue alguien muy insegura de sí misma y el producto de su época, una época en la que no se esperaba que las mujeres hicieran tanto fuera del ámbito de buenos trabajos, buena crianza de los hijos y tareas del hogar. Es difícil imaginar realmente cuán diferente era esa época a menos que la hayas vivido. Y yo lo hice. Estaba en la cúspide de oportunidades crecientes para las mujeres y ciertamente me beneficié a partir de muchas de ellas. Pero ella estaba a la vanguardia, así que no estaba totalmente cómoda con tomar las riendas del liderazgo."

Continúa: "Ella adoptó una postura en la que fue muy difícil para ella hacer eso", cuando sus adversarios no solo dudaban de ella, sino también sus amigos. Pienso que estaba especialmente sola para hacerlo, para adoptar esa postura bajo aquellas circunstancias. Todo en esta historia parece así. Todas las personas corren un riesgo. Y eso más que nada pienso que esta es la historia de la película: cómo las personas comunes pueden mover realmente la aguja y cambiar el curso de la historia. Las grandes cosas surgen de una pequeña persona."

Personificar a Graham, cuyo físico majestuoso a menudo la hacía parecer más en control de lo que tal vez sentía, también era una clave para el interior. "Para mí, no era tan importante intentar verme precisamente como ella, como lo era captar algo de su gracia personal, y también la prudencia que había detrás de sus decisiones. Fue un desafío muy interesante", dice Streep.

Para otros, la transformación fue inquietante. Kristie Macosko Krieger señala: "Meryl estaba tan dedicada a hacerlo bien, que hablaba con todas las personas que podía que hubieran conocido a Kay en ese período de su vida. Ella trabajó mucho con Steven y consultó con Josh y Liz y siguió hasta que Meryl desapareció y apareció Kay Graham. El día que hicimos una prueba de peinado y maquillaje, ella llegó en su traje de poder y allí estaba Kay Graham. Fue una locura. Definitivamente no es una imitación; ella simplemente capta el espíritu de Graham."

También intrigante para Streep era la profundidad del vínculo de Graham con Bradlee, que se convirtió en un pilar para que ella se apoyara cuando parecía que todo se venía abajo. "Me agrada que su amistad sea platónica, rara vez se observa esto en una película. Es poco común ver simplemente la amistad de trabajo de un hombre y una mujer", señala. "Pienso que Katharine adoraba a Ben. Sin ningún dejo de romance, pienso que ella realmente sintió que él era parte de ella."

Esa cercanía basada en objetivos compartidos era algo resonante para explorar en Hanks. A ella él le resultó sorprendente. "Todos sabían que Tom tenía la reputación de ser el tipo más agradable de Hollywood. Y es muy agradable. Pero", agrega, "realmente es muy inteligente, tiene una inteligencia fuera de serie. Y pienso que esa es la cualidad que más comparte con Ben: esa inteligencia chispeante y la sensación de que él siempre está unos pasos adelante del resto en la sala. Observas en Tom esa parte de la personalidad de Ben que desea más, más, más de todos."

The Post también marca la primera colaboración real de Streep con Spielberg. "Steven trabaja muy duro y piensa mucho, pero es como un juego para él, porque tiene la absorción y la libertad de un niño", señala. "Recurre a la improvisación en su forma de filmar, lo cual me sorprendió. No sabía qué esperar, pero llegamos y no hubo ensayo. Eso realmente me sorprendió. En cambio, llegas y comienzas a rodar y simplemente se sigue mezclando. Era tan espontáneo y realmente fascinante. Las personas estaban alertas, créanme."

Spielberg dice acerca de Streep: "El alcance al que Meryl se metió en las profundidades de Katharine Graham...no se cómo lo hizo y soy el director."

La coprotagonista Carrie Coon también estaba sorprendida por la dedicación de Streep. Coon comenta: "En el escenario, Meryl siempre está trabajando. Así que mientras conversas con ella, también se ocupa de escuchar el dialecto de Kay antes de una escena. Mi esposo, Tracy Letts [al que también se lo ve en la película], dijo en un discurso el error que cometimos acerca de que alguien como Meryl supone que ella es algo mágica, cuando en realidad, Meryl es una trabajadora increíblemente incansable. Y eso es lo inspirador de ver a Meryl en el escenario. Observas que siente una tremenda responsabilidad respecto de su personaje y tiene su propio temor acerca de vivir de acuerdo con sus propias expectativas."

Don Graham resume: "Pienso que si mi madre pudiera ver a Meryl Streep interpretándola, se sentiría realmente bien."

Mientras Graham estaba en proceso de encontrarse a sí misma en 1971, Bradlee tenía una reputación que lo precedía: como el periodista sensato por excelencia, fuerte, tenaz y ferozmente independiente. Graham había contratado a Bradlee en 1965 como editor en jefe suplemente pero rápidamente ascendió, cosechando una reputación de contratar a los más talentosos reporteros e impulsarlos para que alcanzaran su potencial.

Lally Graham Weymouth recuerda de Bradlee: "Era excesivamente desenvuelto, encantador y muy, muy seguro de sí mismo. Pensaba que siempre tenía razón, pero los reporteros lo amaban, lo cual considero es un ingrediente importante para cualquier editor ejecutivo. Y atrajo grandes talentos por ese motivo. Mi primera impresión de él era la adulación y adoración de los reporteros."

Spielberg, que una vez fuera vecino de Bradlee y tuvo muchas conversaciones acerca de cine y los eventos del mundo con él (si bien nunca acerca de los Informes del Pentágono), dice: "Ben era el Comandante en jefe de la sala de redacción de The Post. Él fue el capitán del barco, en la misma forma que una vez había sido el capitán de un barco en la Segunda Guerra Mundial. Y la dirigió como una especie de operación miliar benévola. Era un tipo duro, pero también tenía un aspecto dulce en su corazón. Les agradaba a las personas y tan impaciente como podía ser, mantenía a todos juntos como una familia. Convirtió The Post en una de las más grandes familias de noticias de la historia."

Con el tiempo, la poca probable relación entre Bradlee y Graham, la áspera implacabilidad de él y el encanto reticente de ella, se convertirían como gran parte de las cosas de la leyenda del diario al igual que los Informes del Pentágono y Watergate. Ambos compartieron el mismo objetivo, dice Don Graham: "Ambos querían hacer de The Post el mejor diario que pudiera ser."

Para Tom Hanks, que también es escritor, explorar la total complejidad del mundo de Bradlee estaba allí como uno de sus desafíos más gratificantes. Se sumergió en la investigación, indagando fuentes personales lo más que pudo. "Hay mucha información sobre Ben Bradlee, no solo lo que surge de su autobiografía", señala Hanks. "Hay toneladas de secuencias de entrevistas, pero más importante, hay decenas de personas que trabajaron con él con las que pude hablar, incluida su esposa Sally Quinn. Hablamos acerca de quién era él, por qué ella lo amaba y que él se entregaba a The Post. Finalmente, descubrí y escuché tanto material sobre Ben que realmente me sentí frustrado porque no podía ponerlo todo en la película."

Quinn, una periodista que se convirtió en la tercera esposa de Bradlee en 1978, dice respecto de su reunión: "Desayuné con Tom y hablamos acerca de Ben. Le dije: "tienes la cualidad que tenía Ben que no puedes inventar ni simular tener: autenticidad. Eres absolutamente quien eres y Ben era absolutamente quien era." Y eso era intrínseco. Sin esa cualidad, no creo que él pudiera haberlo hecho."

Sin embargo, el papel también estaba plagado con potenciales dificultades, en especial porque el personaje de Bradlee estaba hermanado con la leyenda cinemática de All The President's Men, como lo interpretó Jason Robards. Hanks aclama la actuación de Robards en esa película pero al mismo tiempo dice que deseaba abordar al hombre de una forma diferente. "No me sentía intimidado porque Jason lo había hecho", dice Hanks. "Pero me sentí desafiado por el problema de intentar encontrar algún otro camino hacia quién era el hombre. Busqué una oportunidad en la que pudiera abordar esto que no hubiera sido tratada.

Resultó esta idea que las personas destacaban que Ben sabía cómo comandar una sala."

Hanks continúa: "Ben obviamente tenía grandes instintos periodísticos pero también era un gran motivador de personas, alguien que no podía simplemente engatusar a su personal sino que además los hacía avanzar. Amaba su trabajo, pero principalmente amaba los efectos de su trabajo: descubrir la verdad, hacer lo correcto y exponerlo allí para que las personas decidan por sí mismas. También era locamente competitivo y entonces pude ver cuán increíblemente frustrado estaría por el hecho de que The New York Times consiguiera primero la historia de los Informes del Pentágono. No quería ser el editor de un diario atrasado y mediocre."

Cuando Quinn llegó al escenario, el grado en el que Hanks había asumido el personaje distintivo de Bradlee generó emociones profundas. "Vi que Tom usaba su peluca de Ben, y pude ver que realmente había hecho su tarea. Tenía todos los "movimientos de Ben" y estaba haciendo esta especie de actitud de gallito que Ben tenía, con su mentón que sobresalía. Lo miré y me deshizo, absolutamente me deshizo", recuerda. "Comencé a llorar. No tuve expectativas de que esto sucediera, pero entonces Steven me vio y vino corriendo, me abrazó, y luego vino Meryl y luego Tom. Y Tom tenía ese pecho fornido, así que simplemente apoyé mi cabeza en su pecho y parecía Ben. Le dije: "Siento que él ha cobrado vida."

Como Streep, Hanks estaba interesado en mostrar una relación hombre-mujer entre Bradlee y Graham construida en base a veneración más que a romance. "En el curso de estos eventos, Ben desarrolló gran afecto por ella y también respeto por lo que ella arriesgaba", señala Hanks. "Ella debía ganar su seriedad y en este momento, todo dependía de ella. Ella era el jefe y tenía que hacer la llamada y entonces es cuando se convirtió en la Kay Graham de la leyenda. A la luz de todas las dudas y peligros que ella enfrentaba, cuando Kay dijo "publiquen" pienso que Ben se sintió más que aliviado. Sintió un increíble ataque de admiración por ella."

Colaborar con Streep en momentos que definieron dos vidas épicas fue especialmente intenso. Hanks describe: "Hay momentos entre Ben y Kay que destacaría como algunos de los momentos más hostiles que alguna vez me pidieron que manifieste en un escenario. Y lo extraordinario acerca de Meryl es que no hay un momento en el que ella no esté reaccionando hacia ti. Ella devuelve todo lo que le das. Sin embargo, nada está predestinado. Ella no intenta presionarte a un momento específico. Ella intenta encontrar el momento junto contigo. Y hombre, ese es un gran país cuando trabajas con alguien como ella."

La relación de trabajo entre Spielberg y Hanks ya había sido fuertemente establecida desde sus anteriores colaboraciones en Bridge of Spies, Saving Private Ryan, Catch Me If You Can y The Terminal, pero Hanks señala que el director nunca deja de fascinarlo. "Steven en un gran regulador del ritmo de una escena", dice. "Ignorará momentos que piensas que son importantes y tendrá en cuenta específicamente momentos que ni siquiera consideraste necesarios. Por ejemplo, por momentos se acercaba y me pedía una voz más pequeña, y en otros se acercaba y me decía "no estés tan seguro de ti mismo". Es capaz de hacer cosas con la historia más que la suma de lo que sale de nosotros como actores. Steven está en la cima absoluta de su carrera."

Spielberg dice a su vez: "Esta es la quinta película que Tom y yo hemos hecho en sociedad como actor-director, y Tom continúa sorprendiéndome cada vez que trabajamos juntos. No sabía que tenía este personaje en él, pero lo tiene y fue fantástico verlo crear su versión de Ben Bradlee."

Elenco secundario

"Steven tiene un amor tal por los actores", dice la veterana directora de selección de actores Ellen Lewis. "Desde el principio, él sabía que Matthew Rhys interpretaría a Daniel Ellsberg, Bruce Greenwood a Robert McNamara y Sarah Paulson a la Srta. Bradlee, y eso fue un gran comienzo." Finalmente, Spielberg y Lewis armarían un ensamble, de unos 20 fuertes, que comprende algunos de los actores más sorprendentes de la actualidad, muchos de los cuales han sido parte del renacimiento de la televisión a principios del siglo XXI.

Estos incluyen: Alison Brie (GLOW), Carrie Coon (The Leftovers), David Cross (Mr. Show), Bruce Greenwood (American Crime Story: The People v. O. J. Simpson), Tracy Letts (Indignation), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Sarah Paulson (American Crime Story: The People v. O. J. Simpson), Jesse Plemons (Bridge of Spies), Matthew Rhys (The Americans), Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name), Bradley Whitford (Get Out) y Zach Woods (Silicon Valley). También desde Broadway están la ganadora del Tony Jessie Mueller, junto con Stark Sands, Rick Holmes, Pat Healy, Philip Casnoff, John Rue, Jennifer Dundas y Will Denton.

Alison Brie interpreta a la hija mayor de Katharine Graham, Lally, que tenía solo 23 durante los hechos en la película. Brie amaba interpretar a una mujer joven que no teme cuestionar o desafiar a su madre pero también está profundamente dedicada a apoyar a una mujer que sabe que está rompiendo el molde de su generación. "Lally, al igual que su madre, es ferozmente inteligente. Ella es dogmática y ciertamente no reprime esas opiniones. Ella tiene una relación muy franca con Kay. Fue tan divertido de interpretar porque ella desafía a su madre", explica Brie. "Ella es la clase de persona que dice las cosas como son y a veces eso es justo lo que su madre necesita."

Spielberg se sintió gratificado de tener a Brie en el papel. "La seguí en Mad Men y la vi en Mud y pienso que es una actriz extraordinaria así que fue fantástico haber podido seleccionarla como Lally", comenta.

No importan sus lazos, madre e hija tienen que navegar una enorme brecha generacional. Tal vez pocas generaciones hayan estado tan divididas como los padres que llegaron a la mayoría de edad en medio de la Depresión y los niños del cambio social de la década de 1960 y 1970. "Estamos justo en el medio del movimiento de las mujeres y allí es donde Lally y su madre chocan" dice Brie. "Kay creció en una familia muy tradicional pero Lally realmente representa esa generación joven que sintió que tenía que levantar mucho más la voz respecto de los derechos de las mujeres."

Brie fue incorporada de inmediato - asumiendo a Streep como Graham en su primer día en el escenario - pero dice que el escenario de Streep la hizo sentir cómoda sumergiéndose en la escena tan completamente que Brie se sintió embelesada. "Realmente sientes que Meryl vive y respira a esta persona y ella está en el momento contigo. Cuando miraba sus ojos, podía ver que Kay estaba constantemente fluctuando entre sentirse cómoda y sentirse aterrada. Me fascinaba verlo."

Dice Streep respecto de la relación entre Lally y Kay: "Nunca te sientes tan entupido como lo haces con tus propios hijos, porque ellos te corregirán en cada aspecto. Me encanta su relación de madre-hija porque me parece real. Y Alison le pone mucho sentimiento al papel."

Carrie Coon se une al elenco como la difunta escritora editorial de Washington Post Meg Greenfield, que fue reconocida por su brillante inteligencia y cosechó el Premio Pulitzer en 1978. Como otra mujer pionera que hizo su camino hacia la cima del periodismo en esa época dominada por hombres, Greenfield se relacionó con Graham. Ella también escribía una columna de opinión fundamental en 1971, titulada "The Conflict of Tow Great Estates: Some Reflections on the Pentagon Papers," que analizaba los argumentos de la Corte Suprema a favor de la publicación.

Coon se sentía especialmente atraída por el énfasis del guión en la evolución de Graham. "Lo que me resultó personalmente pertinente es que se trata de una mujer que se hace fuerte bajo tremenda presión. Estaba intrigada por cómo el liderazgo de Kay se forjó en este crisol que también era un momento tan crítico en nuestra democracia." Ella dice que el vínculo entre Greenfield y Graham: "Pienso que se hicieron amigas porque necesitas aliados en situaciones como esta. Ambas eran mujeres en situaciones en donde los hombres generalmente tenían el poder."

No fue tan fácil investigar a Greenfield, que evitaba estar en primer plano. "Ella nunca estuvo expuesta por su propia autopromoción", dice Coon. "Tenía un libro muy delgado que ella escribía llamado Washington, que nunca terminaba, y allí también había una bella introducción al libro escrita por Katharine Graham. Además tuve una entrevista que Meg hizo con Charlie Rose cerca del final de su carrera después de haber ganado el Pulitzer." Pero Coon también se basó en historias que los asesores periodísticos de la película, así como el nieto de Graham Will, compartieron. "Will me contó algunas grandes historias acerca de cómo Meg fue una defensora de él durante su vida. Tener contacto personal como este siempre es tan enriquecedor cuando le das vida a una personal real."

A David Cross, el cómico de stand-up devenido actor se lo vio recientemente en Unbreakable Kimmy Schmidt (y que previamente trabajó con el coprotagonista Bob Odenkirk en Mr. Show), interpreta a otro miembro muy respetado del equipo de The Washington Post: el editor en jefe Howard Simons. Reportero desde la década de 1950, Simon más tarde se convertiría en curador de la Nieman Foundation for Journalism en la Universidad de Harvard. Simons es también un personaje clave en All The President's Men, interpretado por Martin Balsam en esa película.

Cross estaba muy intrigado por la visión interna del guión de eventos que generalmente se ven desde afuera. "Sabía acerca de los Informes del Pentágono pero no tenía conocimiento de lo que había sucedido en The Washington Post", dice Cross. "No sabía nada acerca del ascenso de Kay Graham a un puesto de liderazgo en medio de esto."

Además a Cross lo entusiasmaba cómo Hanks hizo su camino para vincularse con todo el ensamble que interpretaba al personal de The Post, concentrando a las tropas al igual que lo había ello Bradlee. "La genialidad de Tom era una de las claves para que este fuera un escenario divertido, relajado, etc. Al principio, invitó a todas las personas que interpretaban a editores y reporteros a su casa en Nueva York para un gran almuerzo, que nos ayudó a desarrollar mejores relaciones en pantalla. Él es un tipo que recuerda los nombres de todos y le pregunta a todos ¿cómo estás?" No hay pretensión."

Otra figura historia que interpreta un papel en The Post es uno de los hombres más controvertidos del siglo XX: el General Robert S. McNamara, Secretario de Defensa de los Presidentes Kennedy y Johnson, a menudo considerado el artífice de la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. McNamara era directamente responsable de las decisiones de expandir la guerra, las consecuencias que los perseguirían hasta su muerte en 2009. Finalmente emitiría una disculpa a los estadounidenses diciendo "Nos equivocamos, nos equivocamos terriblemente." También fue McNamara quien primero encargó el estudio sobre la Guerra de Vietnam que se convirtió en los Informes del Pentágono. McNamara también consideraba a Graham una querida amiga, que solo retorcía el nudo que ella enfrentaba aún más.

Asumiendo el papel de Bruce Greenwood, conocido por interpretar a los presidentes estadounidenses en películas como Thirteen Days, National Treasure: Book of Secrets y Kingsman: The Golden Circle-y como Capitan Pike en las películas reiniciadas Star Trek y Gil Garcetti en The People Vs. O.J. Simpson. Greenwood señala que vio a McNamara como alguien que tenía un defecto fatal: "Era una fuerza de la naturaleza que no podía tomar una decisión. Prefería tomar una mala decisión a esperar y no tomar ninguna decisión, y cometer el delito de esa forma de pensar en su vida."

Greenwood descubrió que la relación complicada de McNamara con Graham era fascinante. "Se tenían un tremendo respeto entre sí. Bob había estado allí para ella después de que su esposo murió y era un amigo cercano en el período más duro de su vida", señala. "Pero Kay también tenía un hijo [Don] que fue a Vietnam y cuando ella descubrió que McNamara sabía que la guerra no podía ganarse desde el punto de vista militar, pienso que ella no podía aceptar eso. Su hijo volvió a casa pero decenas de miles de otros jóvenes no lo hicieron, todo mientras McNamara sabía que Estados Unidos no podía ganar. Eso debía sentirse como una traición."

No había falta de material de lectura sobre McNamara y Greenwood en especial confiaba en el trabajo de Deborah Shapley Promise and Power:The Life and Times of Robert McNamara. Él también presentó secuencias. "Incluso después la producción siguió estudiando McNamara, porque todavía deseaba entenderlo", confiesa Greenwood. "Era un tipo tan complejo".

El esposo de Carrie Coon, el dramaturgo ganador del premio Pulitzer y actor Tracy Letts (Homeland) personifica a otra fuerza fundamental en The Post: Frederick "Fritz" Beebe, presidente del directorio de The Washington Post Company en 1971. Un ex abogado de Wall Street que trabajaba para The Post desde 1933, Beebe sigue siendo considerado una figura paterna del diario en la actualidad (falleció a los 59 años en 1973). Graham confiaba profundamente en él; y si bien al principio era escéptico respecto de la idea de publicar los Informes del Pentágono, Beebe finalmente dejó la decisión al editor. Letts comenta: "Fritz era una presencia muy importante en la vida de Kay, una presencia paternal y amistosa y un asesor legal pero también aceptaba claramente que era ella quién dirigía la compañía".

Como alguien dedicado al drama, Letts disfrutó especialmente de observar a Spielberg trabajando. "Me encanta que él viene de la escuela en la que sigue editando en su cabeza. No tuvimos que hacer demasiada cobertura porque él sabe exactamente cómo va a cortar todo. El hecho de que también es un hombre divertido y dulce, que es ejemplo de una conducta inspiradora en el escenario y acepta el trabajo de ensamble, nos permitió a todos trabajar a lo máximo de nuestra capacidad."

Bob Odenkirk, famoso como el abogado criminal Saul Goodman de Breaking Bad y Better Call Saul, toma un giro dramático con otro papel de la vida real: el difunto Ben Bagdikian, un galardonado periodista que se unió al The Washington Post en 1970 - y cuya relación pasada con Daniel Ellsberg y Rand Corporation lo llevó a perseguir su propia copia de los Informes del Pentágono. Más tarde, Bagdikian se convertiría en Decano de University of California Berkeley School of Journalism.

"Ellsberg decidió confiar en Bagdikian para seguir la publicación de los informes y para llevarle un segundo juego de informes a un congresista que los leería en el Congressional Record, que es exactamente lo que sucedió", explica Odenkirk. Si bien Bagdikian sabía que podía enfrentar graves consecuencias legales, Odenkirk cree que la mayoría de las personas respaldaría su decisión para seguir investigando e informando. "Pienso que la mayoría de los estadounidenses al margen de su visión política dirían: "Quiero toda la verdad. Desearía tener acceso a todos los hechos respecto de lo que está haciendo mi gobierno." Eso es lo que Ben estaba tratando de hacer."

Ni bien obtuvo el papel, Odenkirk comenzó a investigar, leyendo la autobiografía de Bagdikian y a observar secuencias. Él profundizó en la conexión entre el reportero y Bradlee, que era su polo opuesto. "Bagdikian escribió que al comienzo como reportero había aprendido a combinar. Él sentía que su trabajo era ser un buen oyente y no inmiscuirse en su personalidad demasiado en el momento. Por contraste, Bradlee tuvo una gran personalidad y disfrutó de no ocultarlo en absoluto."

Trabajar con Hanks consolidó ese concepto. "Tom es una explosión. Él es realmente la personificación de un actor que está en el momento. Su energía es siempre correcta aquí y ahora en el escenario. Así que actuando con él, debes interpretar el momento fresco cada vez que es lo que todo actor más desea", comenta Odenkirk.

Sarah Paulson, una ganadora del Globo de Oro y Emmy por el papel de Marcia Clark en American Crime Story, interpreta a la mujer de Ben Bradlee, Antoinette "Tony" Bradlee. Amada por su encanto y conocida como una de las anfitrionas sociales preeminentes de Washington D.C. en la década de 1950 y 1960 (una que se dijo que había despertado la admiración de John F. Kennedy), Tony tendría un impacto increíble sobre Ben, si bien su matrimonio no duraría. Se divorciarían en 1973, y Tony regresaría a su pasión por las bellas artes.

En The Post, es Tony quien le da a Ben su opinión respecto de la difícil posición de Graham. "Tony está tratando de apoyar a Ben en un momento muy destacado," dice Paulson. "Pero Tony es también alguien que finalmente le dice a Ben que debe pensar acerca de lo que esto le cuesta a Kay. Para Ben, un hombre de noticias duro, era fácil simplemente decir lo que era moralmente correcto. Pero Tony le muestra que la apuesta es diferente para Kay, en especial como mujer."

Si bien Tony Bradlee vivía en una época y un mundo en el que se esperaba que ella fuera el complemento de su esposo, Paulson ahondó en su individualidad. "Descubrí en mi investigación que ella era una mujer muy formidable, y a la vez con una especie de actitud despreocupada innata", dice ella. "Era una ceramista y no estaba para nada interesada en la escena política. Lo hacía bien, se ponía el vestido y compartía fiestas con personas, pero ella no iba a ser una esclava en la cocina. Ella tenía su propia vida."

Un gran atractivo del papel era la posibilidad de trabajar frente a Hanks. "Pienso en que lo hermoso que es Tom interpretando a Bradlee es que detrás de ese exterior duro tienes el gran corazón de Tom latiendo que infunde cada elección que él hace como actor. Es increíblemente inteligente pero lidera con su corazón. Aún cuando está interpretando a un hombre que es rudo y terco, él lidera con su sentimiento. Como actor sientes eso en tus escenas con él."

Graham intrigó a Paulson desde que ella leyó su autobiografía hace años. "Era increíblemente inspiradora cuando yo era joven", comenta, "entender que una mujer pudiera estar en tal posición de poder. Ella fue la primera editora de un diario de esa magnitud en la historia de nuestro país, todo mientras lidiaba con el peso de la historia familiar, sobreviviendo como viuda y criando a sus hijos siendo el centro de atención. Ver a Streep personificar a Graham fue una revelación. "Meryl es un vehículo en cierta forma. Ella es permeable. Todo lo que ella decide hacer se vuelve tangible y real", observa Paulson.

Uno de los mayores desafíos de selección de actores era encontrar al actor adecuado para personificar a Daniel Ellsberg. Él sigue siendo una figura vista por algunos como traidor y otros como un héroe de transparencia. El verdadero Ellsberg tenía muchas capas. Era graduado de Harvard, miembro del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, doctorado en economía y funcionario del Pentágono que pasó dos años en Vietnam antes de que comenzara a trabajar en Rand Corporation en donde contribuyó con el estudio que se convirtió en los Informes del Pentágono, antes de hacer abrir la boca en ese mismo estudio.

Asumiendo el papel está Matthew Rhys, que es más conocido por interpretar a un espía soviético en la aclamada serie de televisión The Americans. Rhys ve a Ellsberg y Graham en caminos similares, cada uno obligado a actuar de manera riesgosa, potencialmente ilegal a pesar de ser ciudadanos íntegros. "Ambos fueron forzados a una situación en la que debían tomar estas enormes decisiones, con grandes consecuencias respecto que lo que sucedía a muchas personas, y también a ellos mismos. Ambos fueron pioneros en el momento", señala.

Ellsberg no podía vivir en paz con lo que sabía que era cierto respecto de la guerra cree Rhys. "El alcance de la mentira que iba al Congreso y específicamente al pueblo estadounidense lo molestaba profundamente. Hay un momento muy simple en la película en donde a Ellsberg le preguntan sobre Vietnam y él dice "todo sigue igual". En otras palabras, esta es una guerra imposible de ganar y eso nunca cambió. Él tuvo el coraje de decir eso y de decir que lo que varios Presidentes han hecho en Vietnam es malo para el país."

Un gran placer del papel fue viajar a California para pasar tiempo con Ellsberg. Rhys sabía que no quería intentar imitar al hombre, pero logró un sentido más profundo de su esencia. "Conocer a Ellsberg fue increíble porque descubrí que es más una fuerza de lo que yo creía.

No esperaba este torbellino enciclopédico de información y conocimiento de cada administración desde entonces hasta ahora.

Es increíblemente inteligente y aún hay un fuego absoluto dentro de él", señala.

También tenía una gran pregunta para Ellsberg: "Le pregunte, durante el período en que eras el sujeto de persecución del FBI, ¿estabas asustado? Y respondió: "No, no lo estaba, porque tenía tal convicción en lo que estaba haciendo." Y eso fue una verdadera clave de lo que el era. No era un muchacho aterrorizado, dominado por la angustia escondido en un motel. Estaba seguro respecto de lo que estaba haciendo y listo para sacrificarse para que se impusiera la verdad."

Interpretando al editor en jefe de New York Times, Abe Rosenthal-un ganador del premio Pulitzer que trabajó para el diario durante 56 años-está Michael Stuhlbarg, al que también vimos en The Shape of Water de Guillermo Del Toro (y que trabajó con Spielberg en Lincoln). Stuhlbarg señala que Rosenthal comenzó a rodar la bola corriendo el mayor de todos los riesgos. "A partir de lo que he leído sobre el Sr. Rosenthal, nunca hubo una duda en su mente de que publicaría los Informes, pero libraba una lucha entre todas las demás personas que estaban muy preocupadas respecto de dañar la reputación del diario, entre otras cosas", explica.

Rosenthal ciertamente conocía el liderazgo en The Washington Post, pero tal vez todavía no las había visto como la competencia. "No creo que Abe necesariamente sintiera que The Post era algo más que un pequeño diario familiar de la época, y ellos no habían necesariamente demostrado hasta ese punto que eran más que eso", continúa Stuhlbarg. "Él y Kay Graham ocasionalmente comían juntos, porque estaban en el mismo negocio, pero no creo que Abe se sintiera amenazado por ella."

A Stuhlbarg le fascinaba interpretar a una leyenda de las noticias. "Como yo lo veo, Rosenthal era muy franco y perseguía el más alto nivel de periodismo. Nosotros solo vemos aspectos de él, pero era divertido intentar representar parte de la energía por la cual era conocido. Ser reportero estaba en su ADN, y tomó su responsabilidad con seriedad."

El hijo de Rosenthal, el periodista Andy Rosenthal, visitó el escenario de The Post y dio su opinión. Explica el papel que desempeñó su padre: "La decisión de publicar los Informes del Pentágono fue enorme, porque The Times sabía que iba a tener un impacto tremendo. Ellos confiaban en que no estaban dañando la seguridad nacional dado que se trataba de información histórica; no se trataba de estrategia, táctica ni movimientos de tropas. El editor de The Times, Arthur Sulzberger, era un marino retirado y la idea de publicar todos estos documentos secretos era sumamente desconcertante para él. Pero sus editores, guiados por mi padre, fueron convincentes. Al final, él decidió hacerlo en contra del asesoramiento de sus abogados. Y el impacto fue instantáneo... En términos de nuestra comprensión de lo que sucedió en Vietnam fue increíblemente importante. En términos de periodismo, fue incluso más importante, porque estableció estas directrices, si bien todavía hay mucha tensión al respecto."

Él también recuerda el clima de temor reinante entre todos los involucrados, incluyendo a sus familias: "Recuerdo incluso que tenía 15 y no sabía realmente todo lo que estaba sucediendo, mi padre llegaba a casa y hablaba y teníamos miedo de que terminara en prisión."

El aspecto y sensación del clima en el escenario cuadraba con los recuerdos de Rosenthal del período y en especial de las personas involucradas. "Tom Hanks y Meryl Streep hicieron un gran trabajo dándole el sabor de cómo eran en realidad estas dos personas", comenta. "Estaba abrumado por todo."

Bradley Whitford, un ganador del Emmy en dos ocasiones por sus papeles en The West Wing y Transparent, interpreta a uno de los personajes en The Post no directamente basado en una persona real: Arthur Parsons, una amalgama de varias personas entonces preparaba The Washington Post para su IPO inicial. En la película, es Parsons que asume el argumento contrario para proteger el futuro del diario al no publicar los Informes del Pentágono. Para Parsons, publicar sería jugar a la ruleta rusa con el futuro de todas las personas que trabajaban para el diario.

Whitford explica: "Parsons cree que Graham pondría en riesgo a todas las personas que trabajan en The Post - y también arriesgaría a todas las potenciales historias importantes que ellos podían hacer en el futuro. Incluso peor, ella estaría corriendo este riesgo en cada momento de la IPO de la compañía. Así que Parsons está en una posición complicada. Debe informar a Graham y Bradlee cuál es el potencial resultado, incluso si para ellos resulta difícil de escuchar."

Reflejando las actitudes imperantes de la época, Parsons también es un hombre que no se siente totalmente cómodo alrededor de mujeres poderosas. Whitford señala: "Era inusual en 1971 para algunos como Arthur Parson ser confrontado por una mujer que está a cargo y tiene la última palabra, y eso es una actitud muy interesante con la cual jugar."

Parsons puede ser el antagonista más claro de la película, pero es también su vehemencia contra la publicación que impele a Graham a adoptar su postura. "Hay un rechazo, dado que Kay llega, para tomar esta decisión pero que es parte de lo que hace que su trabajo sea tan maravilloso como la heroína de la película", afirma Whitford. "Ella es una heroína reacia que luego, bajo presión, toma la decisión más valiente que una persona puede tomar."

El mundo de The Post

El dinamismo de The Post emerge no solo de la creciente tensión de sus personajes. También está forjado por el ritmo de la película y el enfoque decidido respecto de los detalles visuales de su mundo de los influyentes y reporteros de la década de 1970, y cada uno cuenta su propia parte de la historia. Spielberg trabajó con un equipo de cracks, con la mayoría de los cuales ha estado colaborando durante décadas, para evocar el clima. Vital para ese equipo es Janusz Kaminski, su leal cineasta y un logrado realizador por derecho propio (y un ganador del Oscar® en dos oportunidades por Schindler's List y Saving Private Ryan).

"Janusz es un pintor con luz y la forma en que él y Steven trabajan juntos es maravillosa", dice Pascal. "Una de sus ideas fue mostrar que Kay era la única mujer en una sala llena de hombres y que la historia es contada en forma visual en cada escena."

El dúo también se enfocó en las superficies reflectantes en todo momento. "Esta película se trata de reflejar nuestra historia", dice Krieger, "así que Janusz y Steven trabajaron juntos para destacar reflexiones, por ejemplo, en el cielorraso de la sala de redacción o incluso en una cabina telefónica, que forma parte de la narración."

Kaminski y Spielberg eligieron rodar en película de 35mm, un guiño al cine de la década de 1970, pero también una forma de animar la riqueza de cada detalle. "Deseaba que Janusz hiciera que la película se viera no como una película contemporánea pero rodada a principios de la década de 1970", afirma Spielberg. "Todo se trataba de la temperatura y paleta de colores y coordinar la iluminación de Janusz con el brillante vestuario de Ann Roth."

Spielberg también disfrutaba de la libertad de rodar un drama enfocado en los personajes después de una épica de efectos especiales, explotando el intrincado storyboarding que dichas películas exigen para una visión de forma más libre. "En términos de donde ponemos la cámara, y yo tocaba de oído, que fue realmente divertido para mí. Me encanta hacerlo cuando puedo", comenta.

Meryl Streep afirma: "El aspecto de esta película hace que lo que sucede en oficinas y fiestas sea convincente y tan propulsor que no puedes esperar a ver qué sucede después. Janusz y Steven trabajan a la perfección. Ven las cosas con los mismos ojos."

La tarea de recrear las oficinas de The Washington Post, en donde se desarrolla gran parte de la acción de la película, estuvo a cargo del diseñador de producción ganador del Oscar® en dos oportunidades, Rick Carter. Él incorporó al elenco y al equipo justo en el entorno. "Realmente no puedes creer el realismo de este escenario", dice Pascal. "Incluso parecía tener las colillas de cigarrillos de 1971. Sin embargo, nada era exagerado. A veces vemos películas de época en las que los detalles se vuelven más importantes que la narración pero todo lo que hace Rick siempre está al servicio de la película."

Para Spielberg, tan absorto en los detalles de la producción, era ver a otros reaccionar lo que aclaraba todo. "Recuerdo que invité a un amigo mío que aún trabaja para The Washington Post, Richard Cohen, a vernos rodar, y él apareció en el escenario, entró en el piso de la sala de redacción, miró a su alrededor y de inmediato sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo: "este es el lugar."

Carter se abocó a investigar para describir una era de publicación totalmente diferente a la nuestra, una era en la que las salas de redacción no tenían una sola computadora, plagadas en cambio con ruidosas máquinas de escribir y teléfonos con cable. Mientras que los amantes del cine podrían recordar los bulliciosos interiores de The Washington Post de All The President's Men, Carter pronto aprendió que las oficinas de The Post estaban situadas en un edificio totalmente diferente con una decoración diferente en 1971. Él recurrió las pocas fotografías de archivo que aún existen.

"Encontramos 10 fotografías para guiarnos pero no teníamos fotos que mostraran todo, así que es parcialmente una impresión de cómo debió haber sido. Una cosa que vimos es que la sala de redacción de The Post en aquel momento era un lugar amplio y transparente", describe. "Era totalmente abierta -una mezcolanza de escritorios, máquinas de escribir, Rolodexes, teléfonos, copias con papel carbónico de historias por todas partes, ceniceros. Me pareció muy similar al fin de una era y el comienzo de otra, que en cierta forma es de lo que se trata la película."

Carter tenía un objetivo claro en su diseño: "Quería crear una sala en donde los actores pudieran sumergirse de inmediato en la realidad de una sala de redacción de 1971. Cada vez que trabajo con Steven, lo que intento diseñar para él es una especie de mentalidad de fondo en donde hacia cualquier parte que mire, pueda estar en el mundo de la historia."

El primer desafío fue buscar un lugar adecuado que sirviera de marco para su trabajo. Finalmente, Carter encontró un edificio de oficinas vacías en White Plains, NY, que estaba por ser convertido en lujosos condominios. Justo antes de la renovación, la producción de la película se mudó allí y usó la pizarra en blanco para forjar el mundo de The Post. "Nos dio un lugar en donde podíamos llevar todo al detalle necesario", dice Carter.

Para Carter, las oficinas individuales son una parte indeleble de cada personaje. En el centro de la acción está el centro que todo lo ve de la oficina editorial de Bradlee. "Ben trabaja en una sala totalmente transparente", señala Carter. "Es como si el fuera el capitán del barco, que observa a todas las personas que trabajan con él. Descubrí que Tom realmente respondía a ser capaz de ver a todos en la sala de redacción. Y Janusz encontró formas creativas de iluminar todo de modo que el mundo de Bradlee se sintiera personal, sin embargo, también toma todo lo que sucede a su alrededor."

Del mismo modo que contrastaban sus personalidades, así lo hacían las oficinas de Bradlee y Graham. Carter comenta: "En lugar de estar abierta como Ben, la oficina de Kay estaba escondida en la suite ejecutiva.

Teníamos documentación de historias de 60 Minutes y algunas fotos.

Ben y Kay eran muy diferentes, pero un aspecto importante para mí era mostrar cómo se complementaban, así que se los ve entrando juntos a la sala de redacción. Advierten que hay ciertas cosas que no pueden hacer solos, que las pueden hacer mejor juntos."

Las máquinas de escribir de mitad de siglo eran una emoción especial para Tom Hanks que tiene una obsesión con las máquinas de escribir vintage. "El sonido de ellas es especialmente fantástico", señala. "Las salas de redacción ya no suenan más de esa manera. Realmente obtienes la esencia de una sala de redacción todo el tiempo con ese glorioso ruido blanco de fondo." La sala de redacción se sentía tan real que Hanks comenzó a habitarla literalmente." "Dormía siestas en el sofá allí como lo hacía Ben Bradlee", confiesa. "Rick Carter es un genio para crear escenarios que se sienten vivos como ese."

Siguiendo el mandato de Carter de llenar los entornos con los restos de un diario de trabajo real, la jefa de utilería Diana Burton encontró muchos artefactos auténticos, que incluyen una copia textual de los Informes del Pentágono, que ella pudo explorar en persona en Washington, D.C. "Los informes son una de las estrellas de la película", señala Burton, "así que tuvimos algo cercano a lo auténtico. Hicimos un escenario completo: 44 volúmenes, 7.700 páginas en total. Fui a los National Archives y los manipule, así que pude sentir el tipo de papel en el que estaban impresos, por lo tanto, hicimos lo que era históricamente correcto."

Otra pieza de utilería extraordinaria por la que Burton recorrió cielo y tierra fue la máquina Xerox que Daniel Ellsberg usa para copiar furtivamente los informes en la agencia de publicidad cercana. "Como si yo fuera un periodista, utilicé tres fuentes para confirmar la máquina real usada, una Xerox 914. Incluso entonces no era fácil de encontrar", señala Burton. "Encontramos una en el Museo Xerox en Rochester. Nos la prestaron con una advertencia: no podíamos enchufarla o se quemaría. Así que tuvimos que instalar la luz y la acción del papel que sale pero fue un hallazgo espectacular."

Los diseños de Carter y utilería de Burton para The Post transportaron aquellos que habían estado allí en formas inquietantes. "Mi primer día en el escenario fue casi una experiencia fuera del cuerpo", recuerda el veterano del Post Steve Coll. "Con todos los extras que se veían como reporteros de la década de 1970, todos los teléfonos negros, todos el humo de cigarrillos en el aire era tan real. El apetito de estos realizadores por la precisión era impresionante."

El equipo también recreó el edificio de New York Times alrededor de 1971. El equipo de Carter usó el edificio de General Society of Mechanics and Trades en Exchange Place para forjar la fachada de The Times, así como la sala de redacción secreta en donde Abe Rosenthal editó la primera historia de los Informes del Pentágono. Carter observó los magníficos globos que flanqueaban la entrada de General Society y se convenció. "Los globos son parte de la iconografía de The Times", afirma Carter. "Emanan luz, y eso es una metáfora perfecta de lo que las noticias deben ser."

Después de colocar cinco globos adicionales en la fachada, pintar el logo de The Times en imprenta sobre el vidrio opaco y colocar la placa The Times en la pared, el antiguo edificio cobró vida. El resultado lograba tal transporte en el tiempo que el actual New York Times incluso publicó una historia acerca de la transformación.

Carter también visitó las antiguas residencias en Georgetown de Graham y Bradlee para tener una idea de su disposición, que recreó en los escenarios acústicos de Brooklyn's Steiner Studios. Otras locaciones clave incluyen la imprenta de Bronx de The New York Post, que hace las veces de la imprenta vintage de The Post, así como Brooklyn State Courthouse y Columbia University's Low Library, que funcionan respectivamente con la Corte Federal y la Suprema Corte de los Estados Unidos. Fuera de Low Library, Spielberg rodó el momento emblemático cuando Graham y Bradlee salen del juzgado, en donde los Jueces finalmente fallarán 6-3 a favor de ellos.

La prensa, equipada con máquinas linotipo auténticas de la vieja escuela, era una favorita para Streep. "Rick realmente se destacó al encontrar y traer todas estas antiguas máquinas de escribir móviles que ya no existen. Fue emocionante hacer la escena allí con las máquinas de escribir reales. Fue como volver atrás en el tiempo. Me dio escalofríos", afirma.

Un enclave de madera cerca de White Plains se convirtió en la base marina en Hau Nghia Province, Vietnam, en donde el estratega militar Daniel Ellsberg primero se desilusiono acerca de la realidad de la guerra, poniendo en práctica acciones audaces. Spielberg y Kaminski abordaron la secuencia con la intensidad de un equipo que ha recreado las batallas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en pantalla con una autenticidad abrasadora.

Para la diseñadora de vestuario Ann Roth, una leyenda por derecho propio con una carrera de 6 décadas que comprende casi 200 películas y créditos teatrales y un Oscar®, se realizó una investigación igualmente meticulosa. "Lo primero que tuve en cuenta fue que estos personajes son personas reales. Así que era posible ver lo que realmente llevaban puesto. Pudimos hacer eso debido a la riqueza de las fotos disponibles", afirma Roth.

Krieger comenta respecto del aporte de Roth: "Es una artesana del mayor calibre. Hace su investigación e imagina cómo transformarla con ropa. También colabora con los actores, ayudándolos a desaparecer en sus personajes. Ella lo hizo a la perfección en esta película con un gran y amplio rango de personajes."

Roth y su equipo no copiaron ciegamente las fotos existentes sino que las usaron como inspiración, en especial al vestir a Streep como Graham, cuyo estilo recatado por momentos ocultaba sus crecientes habilidades de liderazgo. Después de consultar libros como The Georgetown Set:Friends and Rivals in Cold War Washington de Gregg Herken, y Georgetown Ladies Social Club: Power, Passion and Politics in the Nation's Capitol de C. David Heyman, Roth combinó su investigación con sus sensibilidades artísticas e intuición, trabajando estrechamente con Streep. Los equipos que usa Streep, incluido el caftan de la "fiesta de retiro" de Graham, su traje en la reunión de directorio, el vestido que elige para la bolsa de valores, están basados en la realidad pero aportan algo más.

Streep reflexiona sobre el trabajo de Roth: "Ann es simplemente una diseñadora genial. No puedo pensar en cuántas películas he trabajado con ella, allá por Silkwood. Para Katharine, tuvimos mucho material de archivo para basarnos pero también hablamos muchos acerca de cómo presentarla. Ella era muy alta, lo que le daba una especie de elegancia patricia. Tenía un porte intimidante para algunas personas, incluso tan tímida como era. Así que trabajamos mucho para lograr esa cualidad distintiva. Soy petisa, de modo que tuve que construir un poco para lograrlo."

Cuando se trataba de vestir a Hank, Roth señala que en 1971 Bradlee todavía no adhería al estilo pulcro por el que luego se hizo famoso. "Tenía un estilo más pituco todo el tiempo, más de sus días de Harvard. Fue más adelante, después de Watergate, que comenzó a vestirse como un caballero inglés", explica.

Krieger agrega: "Pienso que Ann tenía mucho por hacer respecto de cuán profundamente Tom era capaz de habitar a Ben. Sus opciones de vestuario le dieron parte de esa bravuconada. Él trabajaba y hablaba en forma diferente con su vestuario."

Para el personal de la editorial de Bradlee, Roth tenía el beneficio de un archivo de fotografías que el periodista ganador del premio Pulitzer Eugene Patterson, un personaje de la película, donó a Emory University. "Pudimos ver a todo el personal exactamente con lo que llevaban puesto durante este período. Fue una tremenda ayuda para investigar la era de modo que todo era tan realista y auténtico como fuera posible, que es exactamente lo que Steven quería", afirma Roth.

El elenco tomó el vestuario de Roth, y su conocimiento de la época, en sus cajas de herramientas con gran valoración. Alison Brie sintetiza: "Ann es una leyenda viviente y pienso que todos en el escenario nos enamoramos de ella. Ella es alguien que dice las cosas como son y conoce bien la década de 1970. No solo eso, parte del vestuario que yo usaba eran prendas de su propio guardarropas. Use un par de sus zapatos, y tal vez incluso un vestido que le habia pertenecido. Sus vestuarios no son una aproximación. Esta es moda real y eso significa tanto para un actor."

Después de finalizar la producción, el editor Michael Kahn y el compositor John Williams comenzaron a trabajar juntos cosiendo la estructura final de la historia y estableciendo sus ritmos. Esto marca el 44to año de colaboración entre Spielberg y Williams así como su 29no proyecto juntos. "John generalmente toca todo lo que va a interpretar con la orquesta completa en el piano para mí primero. Pero la sincronización estaba tan procesada en esta película, esta es una de las pocas veces que he ido a una sesión de grabación de John Williams sin haber oído una nota", señala Spielberg. "Sin embargo, como siempre, me encantó cada nota. John le aportó una bella limitación a la música, pero también es tremendamente fuerte desde el punto de vista musical cuando es necesario."

Aún antes de eso, cuando la fotografía principal iba a un primer plano, Spielberg hizo un discurso emotivo que perfeccionaba lo que hacía que The Post fuera tan especial para él. "Este es un verdadero ensamble de actores, y yo deseo hacerlo nuevamente", afirma Spielberg y agrega: "Esta ha sido una de las experiencias más satisfactorias de toda mi carrera."

También reconoce que lo que este ensamble hacía aparecer en la pantalla refleja una conversación que ya se murmuraba en Estados Unidos. "Esta es una muy buena oportunidad para explorar las virtudes de una prensa libre, para involucrarse en una conversación honesta acerca de qué aportes puede hacer la prensa con sus mayores principios a nuestra democracia", concluye Spielberg.

ACERCA DEL ELENCO

Durante casi 40 años MERYL STREEP (Katharine Graham), ha interpretado a una sorprendente serie de personajes en una carrera que ha forjado su propio camino desde el teatro a través del cine y televisión.

Streep fue formada en el sistema de educación pública de Nueva Jersey durante la escuela secundaria, graduada cum laude de Vassar College, y recibió su Maestría en Bellas Artes con honores en la Universidad de Yale en 1975. Comenzó su vida profesional en el escenario de Nueva York, en donde rápidamente estableció su versatilidad y brío de firma como actriz. Después de tres años de la graduación, hizo su debut en Broadway, ganó un premio Emmy por (Holocaust) y recibió su primera nominación al Oscar (The Deer Hunter). Ella ganó tres Academy Awards y en 2017, en un récord que nadie batió, obtuvo su 20ma nominación al Academy Award por su papel en Florence Foster Jenkins. Su actuación le valió el premio Critics' Choice como Mejor actriz y nominaciones a los premios Globo de Oro y Screen Actors Guild.

Streep ha perseguido su interés en el medio ambiente a través de su trabajo con Mothers and Others, un grupo de defensa del consumidor que ella cofundó en 1989. M&O trabajó durante diez años para promover la agricultura sustentable, establecer nuevas reglamentaciones en materia de pesticidas y garantizar la disponibilidad de alimentos locales orgánicos cultivados de manera sustentable.

Streep también colabora con Women for Women International, el Committee to Protect Journalists, Donor Direct Action, Women in the World Foundation, y Partners in Health.

Ella es miembro de American Academy of Arts and Letters y ha recibido un Commandeur de L'Ordre des Arts et des Lettres del Gobierno Francés y un César honorario. Recibió un premio Lifetime Achievement de American Film Institute, un honor de Film Society of Lincoln Center en 2008, y la National Medal of Arts 2010 del Presidente Obama. En 2011, la Srta. Streep recibió un Kennedy Center Honor, y en 2014 la Presidential Medal of Freedom. Cuenta con doctorados honorarios de las universidades de Yale, Princeton, Harvard, Dartmouth e Indiana, la Universidad de New Hampshire, Lafayette, Middlebury y la medalla de Barnard College.

Su esposo, el artista Don Gummer, y ella son padres de un hijo y tres hijas.

TOM HANKS (Ben Bradlee) es un galardonado actor, productor y director. Uno de los dos únicos actores en la historia en ganar Academy Awards® como Mejor actor consecutivos, ganó su primer Oscar® en 1994 por su conmovedora interpretación del abogado afectado por SIDA Andrew Beckett en Philadelphia de Jonathan Demme. El año siguiente, se llevó a casa su segundo Oscar® por su actuación inolvidable en el papel protagónico de Forrest Gump de Robert Zemeckis. También ganó premios Globo de Oro por ambas películas, así como un Screen Actors Guild (SAG) Award® por esta última.

Hanks también ha sido honrado con nominaciones al Academy Award® por sus actuaciones en Big de Penny Marshall, Saving Private Ryan de Steven Spielberg, y Cast Away de Robert Zemeckis, que también ganó Globos de Oro por Big y Cast Away.

A Hanks se lo vio más recientemente en The Circle de James Ponsoldt.

En 2013, Hanks protagonizó la película nominada al Academy Award® y Globo de Oro Captain Phillips, para la que recibió nominaciones al SAG, Bafta y Globo de Oro así como la Película del Año de AFI Saving Mr. Banks con Emma Thompson.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen la película de Tom Tykwer, Andy Wachowski y Lana Wachoski Cloud Atlas, Extremely Loud & Incredibly Close de Stephen Daldry, la aventura animada The Polar Express, de la cual también fue productor ejecutivo y que lo reunió con el director Robert Zemeckis; The Ladykillers de los hermanos Coen; The Terminal, Catch Me If You Can y Bridge of Spies de Steven Spielberg; Road to Perdition de Sam Mendes; The Green Mile de Frank Darabont; You've Got Mail y Sleepless in Seattle de Nora Ephron; A League of Their Own de Penny Marshall; Apollo 13, The Da Vinci Code, Angels & Demons, Splash, Hologram for a King e Inferno de Ron Howard, Sully de Clint Eastwood; y los éxitos de taquilla animados por computadora Cars, Toy Story, Toy Story 2 y Toy Story 3.

El trabajo de Hanks en la pantalla grande se ha traducido en éxito en la pantalla chica. Después de Apollo 13, fue productor ejecutivo y presentó la aclamada miniserie de HBO From the Earth to the Moon, y también dirigió un segmento y escribió varios otros. Su trabajo en la miniserie le valió premios Emmy, Globo de Oro y Producers Guild, así como una nominación al Emmy como Mejor director.

Su colaboración con Steven Spielberg en Saving Private Ryan lo llevó a ocuparse de la producción ejecutiva de la miniserie de HBO Band of Brothers, basada en el libro de Stephen Ambrose. Hanks también dirigió un segmento y escribió otro segmento de la miniserie basada en hechos reales, que ganó premios Emmy y Globo de Oro como Mejor miniserie. Además, Hanks ganó un premio Emmy como Mejor director y una nominación al Emmy por Mejor escritura, y recibió otro premio Producer Guild por su trabajo en el proyecto.

En 2008, Hanks fue el productor ejecutivo de la miniserie de HBO aclamada por la crítica John Adams, protagonizada por Paul Giamatti, Laura Linney y Tom Wilkinson. Ganó 13 premios Emmy así como un premio Globo de Oro y un PGA. Más recientemente, Hanks y Spielberg se volvieron a reunir para la galardonada serie de HBO The Pacific, en la que Hanks se desempeñó una vez más como productor ejecutivo. El programa de 10 partes ganó ocho premios Primetime Emmy, incluido miniserie destacada y le valió a Hanks su cuarto premio PGA.

En 2012, Hanks fue productor ejecutivo del drama político de HBO Game Change que recibió premios Emmy y Globo de Oro por Mejor Miniserie/Película de televisión así como obtuvo otros galardones y nominaciones. En 2013, Hanks se desempeñó como presentador, narrador y comentarista histórico de la película para televisión de dos horas de duración de National Geographic basada en el libro de mayor venta Killing Lincoln. En 2013, Hanks y Playtone produjeron la serie documental de CNN nominada al Emmy, The Sixties, y en 2014, la serie de HBO, Olive Kitteridge, basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Elizabeth Strout. En 2015, Olive Kitteridge ganó ocho premios Emmy, incluidos Outstanding Limited Series, tres Critics' Choice Television Awards, un premio DGA y un premio SAG. En 2015, Hanks y Playtone produjeron The Seventies y en 2016, The Eighties.

En 1996, Hanks hizo su exitoso debut como autor y director de cine con That Thing You Do, en la que también protagonizó. Más recientemente escribió, produjo, dirigió y protagonizó Larry Crowne, con Julia Roberts. Bajo su sello y de Gary Goetzman Playtone, produjeron la exitosísima comedia romántica de 2002 My Big Fat Greek Wedding, con la esposa de Hanks Rita Wilson. Otros créditos de producción incluyen Where the Wild Things Are, The Polar Express, The Ant Bully, Charlie Wilson's War, Mamma Mia!, The Great Buck Howard, Starter for 10 y la serie de HBO Big Love.

En 2013, Hanks hizo su debut en Broadway en Lucky Guy de Nora Ephron. Su actuación le valió nominaciones al Drama Desk, Drama League, Outer Critcis Circle y Tony.

En 2002, Hanks recibió el premio Lifetime Achievement de American Film Institute. Más tarde fue honrado por la Film Society of Lincoln Center con el premio Chaplin en 2009. En 2014, Hanks recibió un Kennedy Center Honor.

La galardonada actriz SARAH PAULSON (Tony Bradlee) ha desarrollado una impresionante lista de créditos en cine, televisión y teatro. Paulson ganó un Emmy por Actriz protagónica destacada en una miniserie o película por su actuación de la abogada Marcia Clark en la miniserie aclamada por la crítica The People v. O.J. Simpson: American Crime Story. También por este papel, Paulson recibió un premio Globo de Oro, un premio Screen Actors Guild, y premio Choice así como un premio de Television Critics Association.

Próximamente, a Paulson se la verá en Rebel in the Rye de Danny Strong, Ocean's 8 de Gary Ross y pronto comenzará a filmar la película narrativa de Liz Garbus Lost Girls.

Paulson apareció en la séptima entrega de la galardonada serie de televisión de Ryan's Murphy, American Horror Story" y recibió cuatro nominaciones consecutivas al Emmy por sus papeles en la franquicia: Sally en AHS: Hotel; Bette y Dot Tattler, las mellizas conjoined, en AHS: Freak Show; Cordelia Foxx en AHS: Coven; y Lana Winters en AHS: Asylum. Paulson también obtuvo dos premios Critics Choice adicionales por sus papeles en la antología.

A Paulson se la vio en Blue Jay de Alex Lehmann, la aclamada por la crítica de Todd Haynes Carol, 12 Years a Slave de Steve McQueen" Mud and Martha Marcy May Marlene de Jeff Nichols junto a Elizabeth Olsen.

Paulson recibió su primera nominación al Emmy y segunda nominación al Globo de Oro por su papel como Nicolle Wallace en el telefilm aclamado por la crítica de HBO Game Change. Sus créditos cinematográficos adicionales incluyen The Spirit; The Notorious Bettie Page de Mary Harron; Down with Love What Women Want; The Other Sister y Diggers.

Paulson recibió su primera nominación al Globo de Oro por su actuación en Studio 60 on the Sunset Strip de Aaron Sorkin. Ella hizo su regreso al escenario en 2013 en la producción de Roundabout Theatre Company de la obra de Lanford Wilson ganadora del premio Pulitzer Talley's Folly. Ella previamente protagonizó en Broadway en Collected Stories frente a Linda Lavin, y como Laura Wingfield en The Glass Menagerie, junto a Jessica Lange. En teatro, también actuó frente a Alfred Molina y Annette Bening en Cherry Orchard, así como en la aclamada por la crítica de Tracy Letts Killer Joe.

BOB ODENKIRK (Ben Bagdikian) es un escritor de comedia ganador del Emmy®, productor, actor y autor de bestseller del New York Times. Por su trabajo en Saturday Night Live, Odenkirk cosechó un premio Emmy por "Escritura destacada en una variedad o programa musical" en 1989. El sketch "Motivational Speaker" que Odenkirk escribió para su amigo Chris Farley, que se originó en Second City en Chicago, fue recientemente nombrado por la revista Rolling Stone como el mejor sketch SNL de todos los tiempos. En 1993, Odenkirk ganó otro premio Emmy por escribir en The Ben Stiller Show.

En 2015, Odenkirk repitió el personaje que creó en el exitoso drama Breaking Bad, interpretando el papel principal en Better Call Saul de AMC, que le valió dos premios Critics' Choice TV y nominaciones para un premio Emmy, Globo de Oro y SAG. La tercera temporada del aclamado drama se estrenó el lunes 10 de abril de 2017.

Odenkirk cocreó y protagonizó Mr. Show with Bob and David, que se emitió en HBO durante cuatro años y se ha denominado "the American Monty Python." Como un actor que les ha dado vida a muchos personajes de cine y televisión, que incluye a "Stevie Grant" en The Larry Sanders Show, ex estrella porno "Gil Bang" en Curb Your Enthusiasm, "Ross Grant" en la película aclamada de Alexander Payne Nebraska, y "Bill Oswalt" en la serie FX Fargo.

Durante años Odenkirk ha sido instrumental en ayudar a escritores/actores de comedia emergentes a que su trabajo salga al aire. Fue productor ejecutivo de la primera serie de Adult Swim de Tim Heidecker y Eric Wareheim Tom Goes to the Mayor y fue asesor en sus primeros espectáculos subsiguientes Tim and Eric Awesome Show, Great Job! y Check it Out! with Dr. Steve Brule. En 2013, Odenkirk se reunió con el joven grupo de comedia The Birthday Boys para ser productor ejecutivo de su espectáculo de sketch en IFC, que se emitió durante dos temporadas.

En 2016, a Odenkirk se lo vio en el programa de sketch de 4 partes With Bob and David, que protagonizó y de la cual fue productor ejecutivo con David Cross. Se lo vio más recientemente en Girlfriend's Day para Netflix.

Odenkirk también coescribió, junto con David Cross y Brian Posehn, el bestseller del New York Times Hollywood Said No! una colección de guiones no producidos. En octubre de 2014, McSweeny's publicó un libro de escritura de comedia de Odenkirk titulado, A Load of Hooey.

TRACY LETTS (Fritz Beebe) es un dramaturgo, guionista y actor estadounidense que recibió el premio Pulitzer 2008 al Drama por su obra August: Osage County y un premio Tony por su interpretación de George en la reposición de Who's Afraid of Virginia Woolf? Él ha escrito guiones de tres películas adaptadas de sus propias obras: Bug and Killer Joe, ambas dirigidas por William Friedkin, y August: Osage County, dirigida por John Wells.

Más tarde este año, Tracy aparecerá en The Post de Steven Spielberg junto a Tom Hanks, Allison Brie, Meryl Streep, Sarah Paulson, y su esposa, Carrie Coon. La película, fue seleccionada como "Mejor película de 2017" por National Board of Review.

Más recientemente, Letts protagonizó como el padre de Saoirse Ronan en Lady Bird de Greta Gerwig. La película también fue protagonizada por Laurie Metcalf, Lucas Hedges y Beanie Feldstein. La película fue lanzada por A24 el 3 de noviembre y batió récords de Rotten Tomatoes con 100% de críticas positivas, convirtiéndola en la película con mejores críticas a la fecha en el sitio. Lady Bird fue seleccionada como una de las "Diez principales películas de 2017" por National Board of Review y fue nominada a un premio International Press Academy Satellite.

A Letts también se lo vio junto a Debra Winger en The Lovers que sigue a una pareja casada (Letts y Winger) que, en medio de un divorcio inminente, se encuentran enamorándose nuevamente. La película fue dirigida por Azazel Jacobs y coprotagonizada por Aidan Gillen y Melora Walters. The Lovers fue lanzada por A24 en mayo de 2017 y fue nominada para un Film Independent Spirit Award como "Mejor guión" así como "Mejor película" en el Festival de Cine de Londres.

Además en 2017, Tracy le prestó su voz a Comrade Detective de Amazon Studio.

En la pantalla chica, a Letts también se lo puede ver protagonizando Divorce de HBO junto a Sarah Jessica Parker, Thomas Haden Church, Molly Shannon y Talia Balsam. El programa fue renovado para una segunda temporada y se estrenará en HBO el 14 de enero de 2018.

Además de sus créditos de actuación, Tracy es un reconocido dramaturgo. Tracy actualmente está preparando y ensayando su nueva obra The Minutes, producida por Scott Rudin. La obra se estrenó en Chicago en noviembre de 2017 con fantásticas críticas, antes de su traslado a Broadway en marzo de 2018.

A Letts también se lo vio junto a Rebecca Hall en el drama biográfico de Antoni Campos Christine que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2016 y fue lanzado el 14 de octubre de 2016. La película sigue a Christine Chubbock (Hall) que se suicidó al aire en 1974 mientras luchaba con depresión y frustraciones tratando de avanzar en su carrera.

Letts coprotagonizó frente a Logan Lerman en Indignation, el debut como director de James Schamus basado en la novela de Philip Roth del mismo nombre. Apareció en la comedia dramática de 2015 The Big Short dirigida por Adam McKay y basada en el libro: The Big Short: Inside the Doomsday Machine de Michael Lewis. La película fue nominada a cinco premios de la academia que incluyen Mejor película, Mejor director, Mejor actor de reparto para Bale, y Mejor guión adaptado, ganando este último.

En 2013 y 2014, durante la tercera y cuarta temporada del éxito de Showtime Homeland, Letts interpretó al director de la CIA Andrew Lockhart. Fue nominado, con el resto del elenco, para un premio de "Actuación destacada de un ensamble en una serie dramática" de SAG en 2013.

Tracy reside en Chicago con su esposa, Carrie Coon, y es miembro activo de Steppenwolf Theatre Company.

BRADLEY WHITFORD (Dean), un actor de teatro con formación clásica, rápidamente cobró fama de la noche a la mañana como el sarcástico y a la vez vulnerable Josh Lyman en The West Wing de NBC.

Más recientemente se lo vio protagonizando en el thriller de terror de Blumhouse, Get Out, escrito y dirigido por Jordan Peele, que se estrenó con fantásticas críticas en el Festival de Cine de Sundance 2017. También apareció en Megan Leavey frente a Kate Mara y Edie Falco.

Próximamente se encuentra la película de Warner Brothers y Legendary Entertainment Godzilla: King of the Monsters, en la que protagoniza junto a Millie Bobby Brown, Kyle Chandler y Vera Farmiga. Además, Whitford recientemente finalizó la producción de: A Happening of Monumental Proportions, el debut como directora de Judy Greer que cuenta con un elenco de ensamble que incluye a Jennifer Garner, Allison Janney, Common, y Anders Holm; una película independiente, Three Christs, la adaptación dirigida por Jon Avnet del libro de Milton Rokeach The Three Christs of Ypsilanti; y Unicorn Store, el debut como director de Brie Larson.

Whitford recientemente se unió al director del drama político de Todd Robinson, The Last Full Measure, junto a Samuel L. Jackson, Sebastian Stan, Christopher Plummer y William Hurt.

El año pasado, a Whitford se lo vio en la película, Other People, escrita y dirigida por el escritor SNL , Chris Kelly, coprotagonizada por Jesse Plemons, Molly Shannon, Zach Woods, y June Squib. La película ganó el premio del "Gran Jurado" en el Festival de Cine de Sundance 2016 y obtuvo cuatro nominaciones al premio Independent Spirit este año. Antes de eso, protagonizó la biografía novelada de Lyndon B. Johnson en HBO, All The Way, frente a Brian Cranston.

Los créditos cinematográficos adicionales de Whitford incluyen la biografía novelada de Hank Williams de Sony Pictures Classic, I Saw The Light, Disney's Saving Mr. Banks, The Cabin in the Woods, el descarnado drama policial verdadero An American Crime, The Sisterhood of the Traveling Pants, Little Manhattan, Kate and Leopold, The Muse, Bicentennial Man, Scent of a Woman, A Perfect World, Philadelphia, The Client, My Life, Red Corner, Presumed Innocent y My Fellow Americans.

En la pantalla chica, Whitford tiene un papel recurrente en la galardonada serie de comedia, Transparent, para la que ganó un premio Primetime Emmy en 2015 y un premio Television Critics' Choice por "Mejor actor invitado en una serie de comedia". El año pasado, participó en un episodio de Years of Living Dangerously de National Geographic.

Otros créditos de televisión incluyen Chicago Justice, Mom, Better Things, Brooklyn Nine-Nine, Happyish, Trophy Wife, The Good Guys, Studio 60 On The Sunset Strip, ER, The X-Files y NYPD Blue. Su actuación como en The West Wing le valió un premio Emmy en 2001 así como nominaciones al premio Globo de Oro en 2001 y 2002.

Criado en Wisconsin, Whitford estudió teatro y literatura inglesa en Wesleyan University y asistió a Juilliard Theater Center. Whitford recibió excelentes críticas por su regreso al escenario en la producción de Broadway de Boeing-Boeing frente a Mark Rylance y Christine Baranski. Apareció en Broadway en A Few Good Men , Measure for Measure deAaron Sorkin en Lincoln Center Theater, y el papel protagónico en Coriolanus en Folger Shakespeare Theatre en Washington, D.C. Fuera de Broadway, protagonizó frente a Kathy Bates Curse of the Starving Class y Three Days of Rain en Manhattan Theatre Club.

BRUCE GREENWOOD (Robert McNamara) se lo vio más recientemente en la exitosa serie de Ryan Murphy American Crime Story: The People vs. OJ Simpson. Actualmente aparece en Spectral, un thriller de ciencia ficción frente a James Badge Dale y Emily Mortimer y recientemente terminó de filmar Gerald's Game, una adaptación de la novela de mayor venta de 1992 de Stephen King dirigida por Mike Flanagan a partir de un guión que escribió con Jeff Howard, y Kodachrome.

A Greenwood pronto se lo verá en Dirty Dancing, el evento de televisión musical de tres horas de duración de ABC que sigue los pasos de la exitosa película de 1987.

Actualmente se lo puede ver en Gold, frente a Matthew McConaughey para el director Stephen Gaghan, y recientemente interpretó al Presidente de noticias de CBS Andrew Heyward en Truth, el drama de la sala de redacción de Jamie Vanderbilt protagonizado por Cate Blanchett y Robert Redford.

En 2015, Bruce tuvo un papel recurrente en el drama de TV aclamado por la crítica Mad Men interpretando al interés amoroso de Joan Harris (Christina Hendricks) en la temporada final del programa. En 2014, protagonizó en el thriller de drama militar de Andrew Niccol Good Kill frente a Ethan Hawke, Elephant Song yEndless Love y repitió su papel como el Capitán Christopher Pike en el éxito de taquilla de Paramount Pictures Star Trek: Into the Darkness.

Otros créditos de Greenwood incluyen cinco películas para el aclamado director canadiense Atom Egoyan: Queen of the Night, Devil's Knot, Exotica. The Sweet Hereafter, y Ararat, así como Flight, The Place Beyond the Pines, Dinner for Schmucks, Mao's Last Dancer, National Treasure yI'm Not There.

Es conocido por su destacada interpretación del Presidente John F. Kennedy en el drama Thirteen Days, que le valió a Greenwood un premio Golden Satellite por Mejor actor de reparto. En 2005 protagonizó frente a Philip Seymour como el socio de Truman Capote, el escritor Jack Dunphy, en Capote que le valió una Nominación al Screen Actors Guild por Actuación destacada de un elenco en una película. En 2006, apareció en el thriller de Tony Scott Déjà vu.

Entre las películas anteriores de Greenwood se encuentran I, Robot, Being Julia, Double Jeopardy, Meeks Cutoff, Barney's Version, Donovan's Echo, Firehouse Dog, Hollywood Homicide, The World's Fastest Indian, Eight Below, Rules of Engagement, Racing Stripes, Here on Earth, The Lost Son, Thick as Thieves, Passenger 57 y Wild Orchid.

Greenwood también disfruta de una diversa y exitosa carrera en televisión, que incluye la serie de Terror/Drama de ABC The River, la película navideña de Hallmark Hall of Fame A Dog Named Christmas," y la serie de HBO de David Milch John from Cincinnati. Otros créditos de televisión incluyen un papel regular en St. Elsewhere, The Larry Sanders Show y The Magnificent Ambersons.

El galés MATTHEW RHYS (Daniel Ellsberg) es más conocido por su papel nominado al Emmy como Philip Jennings en el drama FX, The Americans. También protagonizó como Kevin Walker en la serie de ABC Brothers & Sisters y como Dylan Thomas en The Edge of Love. Rhys nació y creció en Cardiff y se educó en Royal Academy of Dramatic Art en Londres. Mientras estudiaba en RADA apareció en las series de la BBC Back-Up y House of America, y protagonizó la película en idioma galés Bydd yn Wrol (Be Brave.)

Rhys también protagonizó en el drama de la televisión de Nueva Zelanda Greenstone.Apareció en los trabajos de Julie Taymor Titus, Whatever Happened to Harold Smith, Taliesin Jones y Very Annie Mary. También protagonizó la serie de TV Metropolis y apareció en London's West End frente a Kathleen Turner en la adaptación teatral de la película The Graduate. Otros créditos incluyen The Abduction Club, Tabloid, The Lost World, Patagonia y la serie de TV de larga data, Columbo.

En 2012, Rhys apareció en una adaptación de la BBC de The Mystery of Edwin Drood de Dickens. Ese mismo año apareció Fuera de Broadway en Nueva York en una reposición de Look Back in Anger de John Osborne. Otros papeles teatrales incluyen Romeo and Juliet en Cardiff's New Theatre,King Lear con la Royal Shakespeare Company, yMacBeth en Young Vic.

Las películas recientes incluyen Burnt, En mai, fais ce qu'il plait y Jungle Book.

ALISON BRIE (Lally Graham Weymouth) protagoniza el drama de comedia de Netflix GLOW. Ella apareció en la sitcom Community y en el drama de TV de larga data Mad Men. Ella es la voz de un personaje en la serie animada BoJack Horseman.

Brie ha aparecido en numerosas películas que incluyen Scream 4, The Kings of Summer, The Five-Year Engagement, The LEGO Movie, Get Hard, Sleeping with Other People y How to Be Single. Otros créditos de TV incluyen American Dad, Comedy Bang! Bang! High School USA y Teachers. Ella también apareció en la serie británica ITV, Dr. Thorne.

Brie nació en Hollywood, California y se graduó del California Institute of the Arts con un licenciatura. También estudió en la Royal Scottish Academy of Music and Drama.

CARRIE COON (Meg Greenfield) es uno de los talentos emergentes más sorprendentes de Hollywood. Este año, Coon hizo historia, recibiendo su primer nominación doble en los premios TCA por Logro individual en drama por su trabajo reciente en la tercera entrega de Fargo de FX protagonizando frente a Ewan McGregor, y por su trabajo en la tercera y última temporada de la serie de HBO The Leftovers como 'Nora Durst' frente a Justin Theroux. A Coon se la podrá ver más adelante en Holly Hunter en Strange Weather y el thriller heist de Steve McQueen Widows.

Antes este año, Coon terminó de filmar en Kin de Jonathan y Josh Bakerjunto a Zoe Kravitz, James Franco y Dennis Quaid. Antes de eso, ella filmó The Keeping Hours de Karen Moncriefffrente a Lee Pace, así como Izzy Gets The F*Ck Across Town de Christian Papierniak frente a Haley Joel Osment y Alia Shawkat. Ambas se estrenaron en el Festival de Cine de Los Ángeles 2017.

El papel inicial de Coon fue en la película muy aclamada por la crítica Gone Girl frente a Ben Affleck, Rosamund Pike y Neil Patrick Harris. En televisión, los créditos de Coon incluyen Intelligence, Ironside, Law And Order: SVU y The Playboy Club.

En teatro, los créditos regionales de Coon incluyen Our Town y Anna Christie en The Madison Repertory Theatre, cuatro temporadas con American Players Theatre en Spring Green, Wisconsin, y Reasons to be Pretty and Blackbird con Renaissance Theaterworks,

Coon hizo su debut en Chicago en Magnolia en Goodman Theater, dirigida por Anna Shapiro, seguido de The Girl in the Yellow Dress en Next Theatre y The Real Thing de Tom Stoppard en Writers Theatre. En 2013, después de actuar en Three Sisters y The March en la reconocida Steppenwolf Theatre Company en Chicago, Coon repitió el papel de Honey en su producción de Edward Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf? en Broadway, por la que recibió una nominación al premio Tony como Actriz de cine así como el premio Theater World.

Más recientemente en 2015, Coon tuvo su debut fuera de Broadway como Louise en Placebo en Playwrights Horizons, y en 2016, ella regreso a Steppenwolf en Chicago en donde protagonizó el papel principal en Mary Page Marlowe.

Los créditos regionales de Coon en teatro incluyen Our Town y Anna Christie en The Madison Repertory Theatre, cuatro temporadas con American Players Theatre en Spring Green, Wisconsin, y Reasons to be Pretty and Blackbird con Renaissance Theaterworks,

El ganador del premio Emmy y nominado al premio Grammy DAVID CROSS (Howard Simons) es un creativo artista, escritor y productor de teatro, cine y televisión.

Nombrado como uno de los 100 comediantes de stand up principales de todos los tiempos por Comedy Central, Cross hizo su última gira por el mundo con Make America Great Again! La gira dio origen al especial de Netflix que se estrenó en agosto de 2016, y un CD del mismo nombre nominado al Grammy. Cross salio de gira por última vez en 2009 con un espectáculo de stand up solista de su New York Times Bestseller,I Drink for a Reason. Ese espectáculo de comedia rotundamente exitoso fue filmado en Boston Wilbur Theater para un especial, titulado Bigger and Blackerer, que se estrenó en EPIX en abril de 2010 antes de ser lanzado en CD y DVD. Su especial de comedia previo, David Cross:The Pride is Back, emitido en HBO en 1999, y fue nombrado como uno de mejores 25 los especiales de comedia y películas de concierto de todos los tiempos de Rolling Stone en julio de 2015.

Cross lanzó dos otros álbumes de comedia - el nominado al premio Grammy, "Shut Up You Fucking Baby" y "It's Not Funny." En 2003, lanzó el DVD, Let America Laugh, una película documental de su innovadora gira de stand up de clubes de rock indie alternativos.

Recientemente finalizó la producción de Bliss. El año pasado, IFC estrenó la muy esperada tercera temporada de la comedia Todd Margaret, creada y protagonizada por Cross como un mal equipado estadounidense que se encuentran dirigiendo la oficina de ventas de Londres de la compañía de bebidas energizantes para la que trabaja.

Cross se volvió a reunir con el colaborador y cocreador de Mr. Show, Bob Odenkirk, para crear Mr. Show with Bob and David, una modernización de cuatro episodios de la serie de comedia de sketch icónica, que se estrenó en noviembre de 2015 en Netflix. En septiembre de 2013, David Cross y Bob Odenkirk lanzaron el libro, Hollywood Said No! Orphaned Film Scripts, Bastard Scenes, and Abandoned Darlings from the Creators of Mr. Show.

En 2014, Cross lanzó la película indie Hits, que él escribió y dirigió. Apareció en las películas independientes Kill Your Darlings, y la 'comedia dramática' It's a Disaster. Otros créditos cinematográficos incluyen Abel, Year One, Waiting for Guffman de Christopher Guest, Men in Black y Men in Black II, Ghost World, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, Pitch Perfect 2, I'm Not There, y brindó su talento vocal para varias películas animadas que incluyen Megamind, la serie Kung Fu Panda y Curious George.

En televisión, Cross repitió su amado papel como Dr. Tobias Fünke en la cuarta temporada de Arrested Development en Netflix, que comenzará a filmar su muy esperada quinta temporada este verano. Cross fue nominado en dos oportunidades como parte del elenco ensamble de Arrested Development para un premio Screen Actors Guild Award. Luego se lo verá en la tercera temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt de Netflix, repitiendo su arco como invitado como el abogado Russ Snyder.

La presentación de Cross en la escena de TV llegó con The Ben Stiller Show, en donde Cross perfeccionó sus habilidades de escritura de comedia y compartió un premio Emmy 1993 por Logro Destacado en Escritura en una Variedad o Programa Musical.

El original Mr. Show with Bob and David recibió tres nominaciones al premio Emmy por Escritura y Música y Letra. Cross también se desempeñó como escritor y colaborador de Tenacious D. También escribió, produjo y protagonizó la serie animada de Comedy Central Freak Show, que cocreó con H. Jon Benjamin.

JESSE PLEMONS (Roger Clark) es más conocido por su papel de Landry Clarke en la serie de TV Friday Night Lights, un fit natural, cuando Plemons jugaba fútbol en la secundaria. También es conocido por sus papeles como Todd Alquist en la galardonada serie policial Breaking Bad y como Ed Blumquist en la segunda temporada de la serie de FX Fargo. Nacido en Texas, Plemons comenzó a actuar como un joven en las películas Varsity Blues, All the Pretty Horses, Like Mike and Flyboys así como actuaciones como invitado en las series de TV, Judging Amy, CSI: Crime Scene Investigation, Grey's Anatomy y recientemente Olive Kitteridge de HBO entre muchos otros papeles de TV.

Sus créditos cinematográficos más recientes incluyen The Master de Paul Thomas Anderson, Bridge of Spies de Steven Spielberg, Black Mass de Scott Cooper y The Program de Stephen Frears.Próximamente, Plemons aparecerá en The Irishman de Martin Scorsese.

MICHAEL STUHLBARG (Abe Rosenthal) protagoniza en Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y The Shape of Water de Guillermo Del Toro. También interpreta un papel protagónico frente a Ewan MacGregor en Fargo de TV.Su principales créditos cinematográficos incluyen Miss Sloane, Arrival, Trumbo de Denis Villeneuve, Steve Jobs de Danny Boyle, Blue Jasmine, Hitchcock, Pawn Sacrifice de Woody Allen, Lincoln de Steven Spielberg, Seven Psychopaths de Martin McDonagh y Hugo de Martin Scorsese.

En 2008, Stuhlbarg protagonizó en A Serious Man de los hermanos Coen. Fue nominado a un Globo de Oro y recibió un premio Robert Altman (compartido con los Coens) en los Independent Spirit Awards por su actuación. Entre sus muchos otros créditos cinematográficos se incluyen Afterschool, Cold Souls, Body of Lies, The Grey Zone y A Price Above Rubies.

Stuhlbarg está familiarizado con los espectadores de televisión por su papel recurrente en Boardwalk Empire de HBO-él y el elenco fueron honrados con un premio SAG por Mejor ensamble en una serie dramática. El actor también fue invitado en series como Ugly Betty, Damages y Studio 60 on the Sunset Strip, y en los telefilms The Hunley y Alexander Hamilton de PBS.

Michael también se estableció como actor de teatro y por su trabajo en la producción de Broadway de Martin McDonagh The Pillowman, fue nominado a un premio Tony y recibió un premio Drama Desk. Sus créditos adicionales de Broadway en The Invention of Love, Cabaret, Taking Sides, Saint Joan, Timon of Athens, The Government Inspector y Three Men on a Horse.

Fuera de Broadway, a Stuhlbarg se lo vio en Hamlet, The Voysey Inheritance (por la que recibió un premio Obie, un premio Callaway y una nominación al premio Lucille Lortel), Twelfth Night, The Winter's Tale,A Dybbuk, Richard II, Woyzeck y muchas otras producciones. Stuhlbarg es graduado B.F.A. de Juilliard School, y es miembro de LAByrinth Theater Company.

ZACH WOODS (Tony Essaye) es un actor/comediante y coprotagonista de la serie de comedia de HBOSilicon Valley. Participa regularmente en la serie de NBC The Office y también apareció en Veep deHBO y Playing House de USA.

Nativo de New Jersey, Woods comenzó a actuar a los 16 con un grupo de improvisación The Upright Citizens' Brigade y el grupo de improvisación The Stepfathers.

Woods también apareció en televisión en The League, Arrested Development y The Good Wife. Las apariciones en cine incluyen The Loop, The Other Guys, Spy, Ghostbusters y Mascots.





ACERCA DE LOS REALIZADORES

STEVEN SPIELBERG (Director/Productor), uno de los realizadores más exitosos e influyentes de la industria, es Presidente de Amblin Partners. Formada en 2015, Spielberg lidera la compañía de creación de contenidos en sociedad con Participant Media, Reliance Entertainment, entertainment One, Alibaba Pictures y Universal Pictures.

Spielberg también es, colectivamente, el director de cine de mayor recaudación de todos los tiempos, que ha dirigido éxitos de taquilla como Jaws, E.T. The Extra-Terrestrial, la franquicia Indiana Jones, y Jurassic Park. Entre su sinfín de honores, ganó el Academy Award® en tres oportunidades.

Spielberg se llevó a casa sus primeros dos Oscars®, como Mejor director y mejor película, por la internacionalmente premiada Schindler's List, que recibió un total de siete Oscars®. La película también fue nombrada como Mejor película de 1993 por muchas de las principales organizaciones de críticos, además de ganar siete premios BAFTA y tres premios Globo de Oro, ambos que incluyen Mejor película y director. Spielberg también ganó el premio Directors Guild of America (DGA) por su trabajo en la película.

Spielberg ganó su tercer Academy Award®, como Mejor director, por el drama de la Segunda Guerra Mundial Saving Private Ryan, que fue el lanzamiento de mayor recaudación (a nivel nacional) de 1998. Fue también una de las películas más honradas del año, y obtuvo cuatro Oscars® adicionales, así como dos premios Globo de Oro, como Mejor película -Drama y Mejor director y numerosos premios de grupos de críticos en las mismas categorías. Spielberg también obtuvo otro premio DGA, y compartió un premio Producers Guild of America (PGA) con los otros productores de la película. Ese mismo año, PGA también le otorgó a Spielberg el prestigioso premio Milestone por su aporte histórico a la industria del cine.

También obtuvo nominaciones al Academy Award® como Mejor director por Lincoln, Munich, E.T. The Extra-Terrestrial, Raiders of the Lost Ark y Close Encounters of the Third Kind. Además, recibió nominaciones al premio DGA por esas películas, así como Amistad, Empire of the Sun, The Color Purple y Jaws. Con once hasta la fecha, Spielberg ha sido honrado por sus pares con más nominaciones al premio DGA Award que cualquier otro director. En 2000, recibió el premio Lifetime Achievement de DGA. También recibió el premio Irving G. Thalberg de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, el premio Cecil B. DeMille de Hollywood Foreign Press, the Kennedy Center Honor, y numerosos otros tributos en su carrera.

En 2012, Spielberg dirigió al ganador del Academy Award Daniel Day-Lewis en Lincoln, basada en parte en Team of Rivals de Doris Kearns Goodwin, con un guión de Tony Kushner. La película de DreamWorks Pictures/Twentieth Century Fox, en asociación con Participant Media, cosechó 12 nominaciones al Academy Award y ganó $275 millones a nivel mundial. La película ganó dos Oscars, incluido el tercer Oscar de Daniel Day-Lewis como Mejor actor interpretando al icónico 16to Presidente, así como Mejor diseño de producción.

El thriller dramático de Spielberg de 2015 Bridge of Spies, protagonizada por Tom Hanks recibió seis nominaciones al Academy Award® incluida Mejor película y Mark Rylance ganó el premio como Mejor actor de reparto. Ese mismo año, también fue productor ejecutivo en Jurassic World, que obtuvo más de $1,6 mil millones a nivel mundial. Dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, fue la cuarta película en la serie Jurassic. Una continuación para el éxito de taquilla, dirigida por J.A. Bayona, se lanzará el 22 de junio de 2018.

Después de The Post, tiene Ready Player One basada en la popular novela de ciencia ficción de Ernest Cline que se lanzará en los cines el 30 de marzo de 2018.

La carrera de Spielberg comenzó con el cortometraje de 1968 Amblin, que lo llevó a convertirse en el director más joven en firmar un acuerdo con un estudio a largo plazo. Dirigió episodios de programas de TV como Night Gallery, Marcus Welby, M.D. y Columbo, y obtuvo atención especial por su telefilm de 1971 Duel. Tres años más tarde, hizo su debut como director de cine en The Sugarland Express, a partir de un guión que él coescribió. Su próxima película fue Jaws, que fue la primera película en batir la marca de $100 millones en la taquilla.

En 1984, Spielberg formó su propia productora, Amblin Entertainment. Bajo el sello Amblin Entertainment, se desempeñó como productor o productor ejecutivo en éxitos tales como Gremlins, Goonies, Back to the Future I, II, and III, Who Framed Roger Rabbit?, An American Tail, Twister, The Mask of Zorro y las películas de Men in Black. En 1994, Spielberg se asoció con Jeffrey Katzenberg y David Geffen para formar los originales DreamWorks Studios. El estudio disfrutó tanto de éxitos de la crítica como comerciales, que incluyen tres ganadores consecutivos del Academy Award® a Mejor película: American Beauty, Gladiator y A Beautiful Mind. En su historia, DreamWorks también produjo o coprodujo una amplia serie de películas que incluyen los éxitos de taquilla como Transformers, los dramas sobre la Segunda Guerra Mundial de Clint Eastwood Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima, esta última obtuvo una nominación al Oscar® como Mejor película, Meet the Parents y Meet the Fockers, y The Ring, por mencionar solo algunas. Bajo el sello de DreamWorks, Spielberg también dirigió películas como War of the Worlds, Minority Report, Catch Me If You Can y A.I. Artificial Intelligence.

Spielberg no ha limitado su éxito a la pantalla grande. Fue productor ejecutivo en el drama de TV ganador del Emmy de larga data E.R. producido por su compañía Amblin Entertainment y Warner Bros. Television para NBC. Después de su experiencia en Saving Private Ryan, él y Tom Hanks se reunieron para ser productores ejecutivos de la miniserie de HBO de 2001 Band of Brothers, basado en el libro de Stephen Ambrose acerca de la unidad del ejército de Estados Unidos en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entre sus muchos premios, el proyecto ganó premios Emmy y Globo de Oro por Miniserie destacada. Él y Hanks más recientemente se reunieron para ser productores ejecutivos de la aclamada miniserie de HBO de 2010 The Pacific, esta vez enfocándose en los Marines de Pacific theatre de la Segunda Guerra Mundial. The Pacific ganó ocho premios Emmy que, incluyen Miniseries destacadas.

Entre los programas de los cuales Spielberg también fue productor ejecutivo estuvieron la miniserie de Sci-Fi Channel ganadora del Emmy Taken, la miniserie de TNT Into the West, la serie de Showtime The United States of Tara, NBC's Smash, TNT's Falling Skies, así como Under the Dome y Extant de CBS. También fue productor ejecutivo de la película de HBO Films All The Way protagonizada por el ganador del Emmy Bryan Cranston y las series documentales de Netflix Five Came Back. Actualmente es productor ejecutivo de Bull de CBS que fue renovada para una segunda temporada. Su Amblin Television es productora de The Americas de FX, que ha recibido varias nominaciones al Emmy que incluyen dos victorias para Margo Martindale por Actriz invitada destacada en una serie dramática. La serie también ganó un premio Peabody en 2015.

Además de su trabajo cinematográfico, Spielberg también ha dedicado su tiempo y recursos a muchas causas filantrópicas. Estableció The Righteous Persons Foundation usando todas las ganancias de Schindler's List. También fundo Survivors of the Shoah Visual History Foundation, que en 2006 se convirtió en USC Shoah Foundation - The Institute for Visual History and Education. The Institute ha grabado más de 53.000 entrevistas con sobrevivientes y otros testigos del Holocausto y otros genocidas y está dedicado a hacer de los testimonios una voz convincente para educación y acción. Además, Spielberg es Presidente Emérito de Starlight Children's Foundation.

LIZ HANNAH (Guionista y Coproductor) Originalmente de Nueva York, Liz llegó a Los Ángeles para asistir a la escuela de graduados en la prestigiosa AFI. Después de graduarse con una Maestría en Bellas Artes en Producción, Liz pasó los siguientes años trabajando en desarrollo. Desde que dejó de escribir a tiempo completo, Liz ha encontrado el éxito en cine y TV. Su guión de The Post ocupó el segundo puesto en la Black List 2016. Es su primer guión producido.

JOSH SINGER (Guionista y Productor ejecutivo) recibió un Academy Award® por su guión de Spotlight, que ganó el Oscar a la Mejor película del año. Singer ha trabajado como escritor y director en la exitosa serie de TV The West Wing y también escribió los guiones para Law&Order: Special Victims Unit, Lie to Me y la serie de ciencia ficción de Fox Fringe.

Singer se graduómagna cum laude de la Universidad de Yale University y trabajó durante un tiempo en TV para la compañía que producía Sesame Street. También recibió títulos de Harvard Law and Business Schools. Actualmente trabaja en un guión de First Man para el director Damien Chazelle.

AMY PASCAL (Productora) es Fundadora y CEO de Pascal Pictures, una productora de cine y televisión basaba en SONY. Además del rotundo éxito de este verano Spider-Man: Homecoming, en la que Pascal se desempeñó como productora, la compañía fue también una fuerza principal detrás del reciente relanzamiento de Ghostbusters.

Pascal tiene una próxima pizarra de películas impresionante, que incluye: El debut como director de cine de Aaron Sorkin,Molly's Game, una adaptación cinematográfica de las memorias de poker clandestino de Molly Bloom que debutará en diciembre de 2017; una película animada de Spider-Man que será lanzada en 2018; The Girl in the Spider's Web, que es la secuela de la exitosa trilogía de Stieg Larsson The Girl with the Dragon Tattoo; y la adaptación de acción en vivo de Barbie basada en la icónica muñeca de moda de Mattel.

Pascal creció en Los Ángeles en donde ella actualmente reside con su esposo y su hijo.

KRISTIE MACOSKO KRIEGER (Productora) es una productora nominada al Academy Award®, PGA Award y BAFTA cuya relación de trabajo con el director Steven Spielberg se extiende durante más de 20 años. Ella actualmente está posproduciendo la próxima película dirigida por Spielberg Ready Player One, basada en el bestseller de Ernest Cline. Más recientemente, Krieger se desempeñó como productora ejecutiva de The BFG y produjo la película nominada al Academy Award® Bridge of Spies. Los créditos de producción adicional incluyen Lincoln, War Horse, e Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Krieger comenzó su carrera en USC Shoah Foundation, en donde se desempeñó como jefe de publicidad a nivel mundial. Ella se unió al personal de DreamWorks Studios en 1997. Actualmente se desempeña como parte del equipo de liderazgo senior en Amblin Partners en donde está involucrada en todos los aspectos de las producciones de Spielberg y ayuda a guiar la dirección estratégica de la compañía. Krieger, es graduada de UC Davis, reside en Los Ángeles con su esposo y su hijo.

TIM WHITE (Productor ejecutivo) es fundador y socio gerente de Star Thrower Entertainment. Más recientemente, Tim fue productor ejecutivo de The Post de Steven Spielberg protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. Tim produjo la ganadora del Sundance de Matt Spicer Ingrid Goes West protagonizada por Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen y que tuvo como productor ejecutivo al ganador del Cannes de Taylor Sheridan Wind River con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, ambas fueron lanzadas en los cines en agosto de 2017.

Además, Tim produjo LBJ de Rob Reiner protagonizada por Woody Harrelson, Jennifer Jason Leigh y Richard Jenkins, que se lanzó en noviembre de 2017. Tim actualmente está produciendo Welcome Home de George Ratliff con Aaron Paul y Emily Ratajkowski junto con su hermano y su socio, la película de Trevor White A Crooked Somebody, con Ed Harris, Rich Sommer, Amy Madigan, Joanne Froggatt y Clifton Collins, Jr. Ambas películas tienen previsto su lanzamiento a principios de 2018. Tim es graduado de Williams College.

TREVOR WHITE (Productor ejecutivo) es fundador y socio gerente de Star Thrower Entertainment. Más recientemente, Trevor fue productor ejecutivo de The Post de Steven Spielberg protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. Trevor produjo LBJ de Rob Reiner protagonizada por Woody Harrelson, Jennifer Jason Leigh y Richard Jenkins, que se lanzó en noviembre de 2017, así como la ganadora del Sundance de Matt Spicer Ingrid Goes West protagonizada por Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen. También fue productor ejecutivo de la ganadora del premio de Cannes de Taylor Sheridan Wind River con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen.

Trevor recientemente dirigió su segunda película (su primera fue Jamesy Boy) titulada A Crooked Somebody, protagonizada por Rich Sommer, Clifton Collins Jr., Ed Harris, Joanne Froggatt y Amy Madigan, que finalizará en abril de 2018. Actualmente también produce la película de George Ratliff Welcome Home con Aaron Paul y Emily Ratajkowski, que finalizará a principios de 2018. Tiene muchas otros proyectos de cine y televisión en diversas etapas de desarrollo y producción, que incluyen una serie de televisión en Amazon. Es graduado de Cornell University.

ADAM SOMNER (Productor ejecutivo) coprodujo las películas de Steven Spielberg Lincoln, Bridge of Spies y The BFG. Se desempeñó como Productor ejecutivo en la película de Spielberg que será lanzada próximamente Ready Player One y las recientes películas de Paul Thomas Andersons Inherent Vice y The Master. Acaba de finalizar el trabajo en el rodaje de cine más reciente de Anderson en Londres con Daniel Day-Lewis.

Somner fue Productor asociado en The Adventures of Tin Tin de Spielberg, y coproductor deWar Horse. También fue coproductor de The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese y la película de Ridley Scott Exodus: Gods and Kings. Otros créditos recientes incluyen First They Killed My Father de Angelina Jolie.

Entre sus muchos créditos como Primer Asistente de Dirección se encuentran Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, There Will Be Blood, Kingdom of Heaven, Munich, War of the Worlds, Seabiscuit, The League of Extraordinary Gentlemen y muchas otras películas.

TOM KARNOWSKI (Productor ejecutivo) estuvo trabajando a principios de 2017 en los preparativos de The Kidnapping of Edgardo Mortara que será dirigida por Steven Spielberg en Italia. En el momento que se decidió posponer esa producción, el Sr. Spielberg en cambio avanzó de inmediato con The Post y Tom fue a Nueva York para prepararla, en donde comenzó a rodar rápidamente nueve semanas después. Antes de eso, Karnowski había finalizado recientemente Star Wars: The Last Jedi para Lucasfilm en Londres, dirigida por Rian Johnson, y antes de eso, se desempeñó como Productor Ejecutivo/UPM en The Light Between Oceans en Nueva Zelanda para DreamWorks, dirigida por Derek Cianfrance. Otros créditos son el thriller policial A Good Day to Die Hard, protagonizada por Bruce Willis para 20th Century Fox que se rodó en Budapest y Moscú, y The Man With The Iron Fists, que se rodó en China y fue dirigida por RZA. Karnowski también se desempeñó como Productor ejecutivo en el thriller sobrenatural Season of the Witch, protagonizada por Nicholas Cage, la película de acción del grupo de vigilancia Max Payne, protagonizada por Mark Wahlberg, y la épica prehistoria 10,000 BC, dirigida por Roland Emmerich. Karnowski también se ha desempeñado como Coproductor en la película caper posmoderna The Brothers Bloom, protagonizada por Rachel Weisz, Mark Ruffalo y Adrien Brody, dirigida por Rian Johnson y el aclamado thriller The Illusionist, protagonizado por Edward Norton y Paul Giamatti, dirigido por Neil Berger.

La carrera cinematográfica inicial de Karnowski comprendió un vasto rango de créditos como Productor, Primer asistente de dirección, Productor asociado y Gerente de producción. En 1982, recibió una nominación al premio Saturn por mejor escritura de Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films por su primer crédito cinematográfico The Sword and the Sorcerer, que él coescribió y coprodujo.

JANUSZ KAMINSKI (Director de fotografía) ha creado algunas de las imágenes más duraderas y memorables en la historia del cine.

Nativo de Polonia, Kaminski ha disfrutado de una larga e ilustre colaboración con Steven Spielberg, primero con su película de 1993 hecha para televisión Class of '61, en la que Spielberg fue productor ejecutivo. Juntos ellos combinaron sus talentos en Schindler's List (por la que Kaminski ganó su primer Academy Award® como Mejor cinematografía), The Lost World: Jurassic Park, Amistad (nominación al Oscar®), Saving Private Ryan (por la que recibió su segundo Academy Award), A.I. Artificial Intelligence, Minority Report, Catch Me if You Can, The Terminal, War of the Worlds, Munich, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, War Horse, Bridge of Spies, The BFG y la próxima Ready Player One.

Entre otros créditos de Kaminski como cineasta se encuentran How Do You Know, Funny People, The Diving Bell and the Butterfly (nominación al Oscar®), Jumbo Girl, Jerry Maguire, Tall Tale, How to Make an American Quilt, Little Giants, The Adventures of Huck Finn, Killer Instinct, y The Judge entre muchos otros.

Los créditos de Kaminski como director incluyen Lost Souls y Hania (en la que también se desempeñó como cineasta). También está dirigiendo y trabajando como cineasta en American Dream.

RICK CARTER (Diseñador de producción) en 2013 ganó un Academy Award® por su diseño en la película de Steven Spielberg Lincoln. En 2010, ganó el Oscar por su extraordinario diseño de producción del mega éxito de recaudación de James Cameron Avatar. Carter recibió su primera nominación al Oscar® por su trabajo en la película de Robert Zemeckis Forrest Gump y por la épica histórica de Steven Spielberg War Horse.

Carter también ha colaborado con Spielberg en películas de ambientación tan diversa como Munich, War of the Worlds, A.I. Artificial Intelligence, Amistad, y los éxitos de taquilla Jurassic Park y su secuela The Lost World: Jurassic Park.

Él también ha sido el diseñador de producción por elección de Zemeckis en películas como The Polar Express, Cast Away, What Lies Beneath, Death Becomes Her y Back to the Future, Parts II and III.

Carter más recientemente diseñó Star Wars - Episode VII" con JJ Abrams y BFG de Steven Spielberg."

MICHAEL KAHN, A.C.E. (Editor) es uno de los editores de cine más aclamados de todos los tiempos. Ganó Academy Awards® por editar Raiders of the Lost Ark, Schindler's List y Saving Private Ryan, todas las cuales fueron dirigidas por Steven Spielberg. Con siete nominaciones al Oscar®, el es el editor más honrado en la historia del cine. Además, ganó 2 premios BAFTA y ha sido nominado a 4 otros. Kahn recientemente editó la película animada de acción en vivo de Spielberg The Adventures of Tintin y las películas de Spielberg nominadas al Academy Award® War Horse y Lincoln.

Durante sus más de cuatro décadas de trabajo ilustre, Kahn se ha distinguido como editor de muchas ahora películas clásicas que incluyen Close Encounters of the Third Kind, The Color Purple, Empire of the Sun, Always, Ice Castles, Raiders of the Lost Arc, Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones and the Last Crusade, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Bridge of Spies, The BFG y Ready Player One.

Además, Kahn editó Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Prince of Persia: The Sands of Time, Munich, The Terminal, War of the Worlds, Catch Me if You Can, Alive, Arachnophobia, Fatal Attraction, The Goonies, Poltergeist, 1941, The Eyes of Laura Mars y The Return of a Man Called Horse.

SARAH BROSHAR (Editora) estaba fascinada de coeditar The Post con su mentor Michael Kahn. Ella comenzó a operar Avid with Michael en The Adventures of Tintin y continuó perfeccionando su arte como Primer asistente de edición en War Horse y Lincoln mientras también editaba películas independientes. Sarah se desempeñó como Editora adicional en Bridge of Spies yThe BFG. Ella actualmente se encuentra en la posproducción de Ready Player One. Sarah es graduada de American Film Institute y Northwestern University.

En una carrera que se extiende más de cinco décadas, JOHN WILLIAMS (Compositor) se ha convertido en uno de los compositores más logrados y exitosos de cine y de conciertos. Se ha desempeñado como director musical y director galardonado de una de las instituciones musicales atesoradas del país, la Boston Pops Orchestra, y mantiene relaciones artísticas florecientes con muchas de las grandes orquestas del mundo, incluida la Boston Symphony Orchestra, la New York Philharmonic, la Chicago Symphony y Los Angeles Philharmonic. El Sr. Williams ha recibido diversos premios prestigiosos, que incluyen la National Medal of Arts, Kennedy Center Honors, la Olympic Order, y numerosos Academy Awards, premios Grammy, Emmy y Globo de Oro. Sigue siendo una de las voces musicales más distinguidas y colaboradoras de nuestro país.

El Sr. Williams compuso la música y se desempeñó como director musical en más de cien películas. Su asociación artística durante 45 años con el director Steven Spielberg ha resultado en muchas de las películas más aclamadas y exitosas de Hollywood, incluyendo Schindler's List, E.T. The Extra-Terrestrial, Jaws, Jurassic Park, Close Encounters of the Third Kind, las películas de Indiana Jones, Saving Private Ryan, Amistad, Munich, Hook, Catch Me If You Can, Minority Report, A.I. Artificial Intelligence, Empire of the Sun, The Adventures of TinTin and War Horse. Su última colaboración, The BFG, fue lanzada en el verano de 2016. El Sr. Williams compuso la música para las ocho películas de Star Wars, las primeras tres películas de Harry Potter, Superman, JFK, Born on the Fourth of July, Memoirs of a Geisha, Far and Away, The Accidental Tourist, Home Alone, Nixon, The Patriot, Angela's Ashes, Seven Years in Tibet, The Witches of Eastwick, Rosewood, Sleepers, Sabrina, Presumed Innocent, The Cowboys, The Reivers and Goodbye, Mr. Chips entre muchas otras. Ha trabajado con muchos directores legendarios, incluidos Alfred Hitchcock, William Wyler y Robert Altman. En 1971, adaptó la música para la versión cinematográfica de Fiddler on the Roof, para la que compuso las cadencias de violín originales para el reconocido virtuoso Isaac Stern. Apareció en grabaciones como pianista y director con Itzhak Perlman, Joshua Bell, Jessye Norman, y otros. El Sr. Williams ha recibido cinco Academy Awards y cincuenta nominaciones al Oscar, convirtiéndolo en la persona viva con mayor cantidad de nominaciones de la Academia y la segunda persona más nominada en la historia de los Oscars. Su nominación más reciente fue por la película Star Wars: The Force Awakens. También recibió siete British Academy Awards (BAFTA), veintitrés Grammys, cuatro Globos de Oro, cinco Emmys, y numerosos discos de oro y platino.

Nacido y criado en Nueva York, el Sr. Williams se mudó a Los Angeles con su familia en 1948, en donde estudió composición con Mario Castelnuovo-Tedesco. Después de prestar servicio en la Fuerza Aérea, regresó a Nueva York para asistir a Juilliard School, en donde estudió piano con Madame Rosina Lhevinne. En New York, trabajó como pianista de jazz en clubes nocturnos. Regresó a Los Angeles y comenzó su carrera en la industria cinematográfica, trabajando con una serie de logrados compositores que incluyen a Bernard Herrmann, Alfred Newman, y Franz Waxman. Luego, siguió componiendo música para más de 200 películas de televisión para la innovadora serie de antología Alcoa Theatre, Kraft Television Theatre, Chrysler Theatre y Playhouse 90. Sus contribuciones más recientes a la música de televisión incluyen el tema bien conocido para NBC Nightly News ("The Mission"), el tema de lo que se ha convertido en la serie de televisión de red de mayor duración, Meet the Press de NBC, y un nuevo tema de la prestigiosa exposición de arte PBS Great Performances.

Además de su actividad en cine y televisión, el Sr. Williams ha compuesto diversos trabajos para conciertos, entre ellos dos sinfonías, y conciertos para flauta, violín, clarinete, viola, oboe y tuba. Su concierto para chelo fue encargado por Boston Symphony Orchestra y fue estrenado por Yo-Yo Ma en Tanglewood en 1994. El Sr. Williams también respondió a encargos de varias de las orquestas líderes a nivel mundial, que incluyen un concierto para fagot para la New York Philharmonic titulado "The Five Sacred Trees," un concierto para trompeta para Cleveland Orchestra, y un concierto para cuerno para la Chicago Symphony Orchestra. "Seven for Luck", un ciclo de canciones de siete piezas para soprano y orquesta basado en los textos de la ex galardonada poetiza estadounidense Rita Dove, fue estrenado por Boston Symphony en Tanglewood en 1998. En el concierto inaugural de su temporada 2009/2010, James Levine dirigió la Boston Symphony en el estreno de "On Willows and Birches" del Sr. Williams, un nuevo concierto para arpa y orquesta.

En enero de 1980, el Sr. Williams fue nombrado el decimonoveno director musical de Boston Pops Orchestra, sucediendo al legendario Arthur Fiedler. Actualmente ostenta el título de Director galardonado de Boston Pops que asumió después de su retiro en diciembre de 1993, después de catorce muy exitosas temporadas. También ostenta el título de Artist-in-Residence en Tanglewood.

Una de las voces más conocidas y distintivas de Estados Unidos, el Sr. Williams ha compuesto música para muchos eventos culturales y conmemorativos importantes. "Liberty Fanfare" fue compuesta para la rededicación de la Estatua de la Libertad en 1986. "American Journey," escrita para celebrar el nuevo milenio y para acompañar la película retrospectiva The Unfinished Journey del director Steven Spielberg, se estrenó en el concierto "America's Millennium" en Washington, D.C. en la Víspera de Año Nuevo de 1999. Su trabajo orquestal "Soundings" fue interpretado en la inauguración festiva de Walt Disney Concert Hall en Los Angeles. En el mundo del deporte, ha contribuido con temas musicales para los Juegos Olímpicos de verano de 1984, 1988, y 1996, los Juegos Olímpicos de invierno de 2002, y los Juegos de Verano Internacionales de Olimpíadas Especiales de 1987. En 2006, el Sr. Williams compuso el tema para la presentación de NBC de NFL Football.

El Sr. Williams cuenta con dos títulos honorarios de veintidós universidades estadounidenses, que incluyen Harvard University, The Juilliard School, Boston College, Northeastern University, Tufts University, Boston University, New England Conservatory of Music, University of Massachusetts en Boston, The Eastman School of Music, Oberlin Conservatory of Music, y University of Southern California. Recibió la National Medal of Arts 2009, el mayor galardón otorgado a artistas por el Gobierno de los Estados Unidos. En 2016, el Sr. Williams recibió el 44to premio Life Achievement del American Film Institute - el primer compositor en la historia en recibir este honor. En 2003, recibió la Olympic Order, el mayor honor de IOC, para sus contribuciones al movimiento olímpico. Se desempeñó como Grand Marshal of the 2004 Rose Parade en Pasadena, y recibió el Kennedy Center Honors en diciembre de 2004. El Sr. Williams fue inducido al American Academy of Arts & Sciences en 2009, y en enero de ese mismo año compuso y arregló "Air and Simple Gifts" especialmente para la primera ceremonia inaugural del Presidente Barack Obama.

ANN ROTH (Diseñadora de vestuario) es una de las diseñadoras de vestuario más celebradas en cine y teatro. Ganadora del Academy Award por The English Patient y del BATFA por The Day of the Locust, Roth ha ganado premios Tony por The Nance y Shuffle Along.

En 1964, Roth primero diseñó el vestuario para la película de Peter Sellers, The World of Henry Orient, el comienzo de su carrera de seis décadas de duración. Entre los muchos créditos notables de Roth se encuentran Midnight Cowboy, Klute, Mandingo, Murder By Death, Marathon Man, Hair, The Goodbye Girl, Coming Home, Rollover, The World According to Garp, Silkwood, Places in the Heart, Sweet Dreams, The Morning After, Heartburn, Biloxi Blues, Working Girl, The Unbearable Lightness of Being, Postcards from the Edge y The Talented Mr. Ripley.

Más recientemente, diseñó el vestuario para The Hours, Cold Mountain, The Stepford Wives, The Good Shepherd, Julie & Julia, Angels in America, Extremely Loud and Incredibly Close, Ricki and The Flash, The Girl on the Train y The Only Living Boy in New York.