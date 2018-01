Tropa de heroes: Sinopsis, elenco, ficha: 12 strong

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

1 9 hombres atacaron nuestro país. Ustedes 12 serán los primeros en contraatacar.

Cuenta la historia, ahora desclasificada, de los primeros 12 soldados estadounidenses enviados a la región para esta misión extremadamente peligrosa, pocos días después del 11 de Septiembre.

T ro p a de héroes está ambientada en los desgarradores días que siguieron al 11 de Septiembre, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos liderado por su Capitán, Mitch Nelson (Hemsworth), es elegido para ser la primera tropa estadounidense en ser enviada a Afganistán para llevar a cabo una misión extremadamente peligrosa.

Dejando atrás a sus respectivas familias, el equipo es trasladado a un remoto lugar montañoso en el norte de Afganistán, donde deben convencer al general Rashid Dostum (Navid Negahban) de unir sus fuerzas para derrotar a sus adversarios en común: los talibanes y sus aliados de Al Qaeda.

Además de tener que superar la desconfianza mutua y la gran barrera cultural que los separa, los estadounidenses, acostumbrados a la guerra de vanguardia, deben adoptar las tácticas rudimentarias de los soldados afganos, quienes combaten a caballo. Sin embargo, a pesar de su vínculo precario, los nuevos aliados se enfrentan a grandes adversidades: superados en número y en armas por un enemigo despiadado que no toma prisioneros.

La película está dirigida por el galardonado director Nicolai Fuglsig y producida por el legendario productor Jerry Bruckheimer (de las películas Pirates of the Caribbean, Black Hawk Down), en forma conjunta con Molly Smith, Trent Luckinbill y Thad Luckinbill (La La Land, Sicario) bajo su sello Black Label Media.

El guión fue escrito por el ganador del Oscar Ted Tally (The Silence of the Lambs) y Peter Craig (The Hunger Games: Mockingjay, partes 1 y 2), a partir de la aclamada novela de Doug Stanton, Soldados a caballo: una extraordinaria historia de guerra del siglo XXI. La producción ejecutiva estuvo a cargo de los socios fundadores de Alcon, nominados al premio Oscar, Andrew A. Kosove y Broderick Johnson (The Blind Side), junto con Chad Oman, Mike Stenson, Ellen H. Schwartz, Garrett Grant, Yale Badik y Val Hill.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Interpretan al equipo de Fuerzas Especiales de los EEUU de Tropa de héroes Hemsworth, Shannon, Michael Peña (The Martian, Ant-Man), Trevante Rhodes (Moonlight), Geoff Stults (Only the Brave), Thad Luckinbill (Only the Brave), Austin Stowell (Bridge of Spies), Ben O'Toole (Hacksaw Ridge), Austin Hébert (Jack Reacher: Never Go Back), Kenneth Miller (Whiskey Tango Foxtrot), Kenny Sheard (13 H ours) y Jack Kesy (The Strain). Completan el reparto Navid Negahban (American Sniper, Homeland), Elsa Pataky (las películas Fast & Furious), William Fichtner (Black Hawk Down, Armageddon) y Rob Riggle (The Hangover).

El equipo de detrás de escena está conformado por el director de fotografía Rasmus Videbaek (A Royal Affair), el diseñador de producción Christopher Glass (The Jungle Book), la editora Lisa Lassek (The Avengers, The Avengers: Age of Ultron), el diseñador de vestuario Daniel J. Lester (sirvió de asistente de diseño de vestuario para Zero Dark Thirty, The Hurt Locker) y el compositor Lorne Balfe (The LEGO ® Batman M ovie).

Alcon Entertainment, Black Label Media y Jerry Bruckheimer Films presentan Tropa de héroes , una producción de Jerry Bruckheimer y Black Label Media en asociación con Torridon Films. La distribución de la película a nivel nacional estará a cargo de Warner Bros. Pictures, una empresa de Warner Bros. Entertainment Company. Lionsgate se ocupará de la distribución a nivel internacional.

N o voy a perder a ningún hombre de este equipo. L a única forma de regresar a casa es ganar.

Todos los adultos estadounidenses saben exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo en la terrible mañana del 11 de septiembre de 2001. Pero hasta hace poco, solo un grupo reducido sabía acerca de los eventos extraordinarios que se desarrollaron inmediatamente después. Con el país todavía tambaleante, 12 valientes miembros de las Fuerzas Especiales de élite del Ejército de EE UU, conocidos con el apodo de Boinas Verdes, abandonaron sus hogares y seres queridos para encargarse de una peligrosa misión secreta en el país afgano devastado por la guerra. Esta tropa de héroes fue elegida para dar el primer golpe en respuesta a los ataques terroristas.

No se les ordenó ir. Se ofrecieron para ir.

Ahora la verdadera historia de esta docena de guerreros es llevada a la pantalla grande con el nuevo drama de acción Tropa de héroes . El productor Jerry Bruckheimer dice, "Mientras los estadounidenses todavía estaban en estado de shock, estos hombres se aventuraron a lo desconocido, en una situación cargada de peligro, para tratar de saldar cuentas y darnos una victoria. Tuvieron que abandonar a sus esposas e hijos de un momento a otro, sin que ellos ni sus familias supieran a dónde se dirigían o si alguna vez volverían. La operación fue clasificada por varios años, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de la historia, pero estos hombres son unos verdaderos héroes".

El director de Tropa de héroes Nicolai Fuglsig agrega, "Fueron la punta de la lanza, los primeros soldados estadounidenses en el territorio afgano. Cuando llegaron, se encontraron que el enemigo los superaba en número por 5.000 a 1 y corrían el riesgo constante de ser capturados debido a la enorme recompensa que los talibanes habían impuesto por sus cabezas". La Task Force Dagger (Fuerzas Especiales de la Daga), nombre clave de la misión, era tanto diplomática como militar. Fuglsig explica, "Este pequeño equipo de Fuerzas Especiales se alió con un caudillo local llamado General Abdul Rashid Dostum, un líder en la Alianza del Norte de Afganistán, con el objetivo de ayudarlo a recuperar el control de la región, lo que conformó el paso inicial en la lucha de Estados Unidos contra los talibanes y Al Qaeda después del 11 de Septiembre". La Alianza del Norte, una frágil coalición de líderes militares afganos, se había fracturado un poco en los años transcurridos desde su formación en 1996, pero, independientemente de eso, había una cosa que los mantenía unidos: el deseo mutuo de librar a su país de los despiadados talibanes. Chris Hemsworth, quien interpreta al Capitán Mitch Nelson, el líder del equipo de las Fuerzas Especiales, señala, "Los Boinas Verdes no estaban allí como ocupantes; estaban allí para ayudar al pueblo afgano que estaba luchando por su libertad. Sin mucha inteligencia previa, debían entrar y ganarse la confianza de Dostum y de sus hombres, o nunca podrían haber logrado su misión. Lo que me encantó de esta historia fue que era una oportunidad para enseñarles a los estadounidenses que trabajan codo con codo con afganos a luchar contra un enemigo común". Bruckheimer se refiere a la misión como "sin precedentes" por otra razón. A pesar de ser los soldados mejor entrenados en la rama militar, los 12 Boinas Verdes no estaban preparados para un desafío único: la guerra moderna llevada a cabo en el traicionero terreno montañoso y escarpado del norte de Afganistán requería medios de transporte sumamente básicos. "El único modo en que se podía atravesar los pasos de montaña era en mulas o caballos, por lo que debieron adaptarse", detalla el productor. "Sólo uno de ellos era un jinete experto, el resto tuvo que aprender sobre la marcha". Por primera vez en 60 años, "los estadounidenses se dirigían a la batalla a caballo", observa Fuglsig. "Pero además cabalgaban haciendo frente a lanzamisiles y tanques T-72. El hecho de que todos los miembros de las Fuerzas Especiales hayan regresado con vida es casi un milagro". La extraordinaria historia de los Boinas Verdes conocida como ODA (Destacamento Operacional Alfa) 595 fue narrada por primera vez por el autor Doug Stanton en el bestseller de 2009 Soldados a caballo: una extraordinaria historia de guerra del siglo XXI. Sin embargo, Bruckheimer recuerda, "Incluso antes de que el libro estuviera terminado, nos lo trajeron galerada. Doug Stanton es un escritor fantástico; nos encantó de inmediato. Pensé que era una historia real increíble: intensa y heroica, con una acción deslumbrante. Además, lo más notable es que se han realizado muy pocas películas sobre las Fuerzas Especiales del Ejército. Son conocidas como "los profesionales silenciosos" porque sus misiones son encubiertas y, por razones obvias, rara vez publicitan sus hazañas". Para Stanton, quien también se desempeñó como productor ejecutivo de la película, la perspectiva de tener a Jerry Bruckheimer dando vida a su libro como una gran versión cinematográfica de su narración parecía ser una combinación magistral celestial. "He sido fanático de Jerry por mucho tiempo", afirma. "Cuando vi Black Hawk Down, sólo al ver el primer fotograma pensé, 'Este cineasta sabe cómo contar estas historias'. Ambas son historias sobre la guerra, pero en definitiva, se trata de personas que intentan hacer una decisión difícil en el momento menos oportuno". Después de desarrollar el proyecto durante varios años, Bruckheimer Films se asoció con Molly Smith, Trent Luckinbill y Thad Luckinbill en Black Label Media, y con Andrew A. Kosove y Broderick Johnson de Alcon Entertainment para realizar Tropa de Héroes . "Black Label y Alcon fueron excelentes socios para nosotros en la producción de la película", dice Chad Oman, presidente de Jerry Bruckheimer Films y productor ejecutivo de la película. "El proyecto les apasionaba tanto como a nosotros nos apasionó desde que leímos el conmovedor libro de Doug Stanton, y todos coincidíamos en que ésta era una historia importante, aunque en gran parte desconocida, que debía ser contada en una película. Fue una colaboración verdaderamente positiva y gratificante de principio a fin". El productor Trent Luckinbill dice que apreciaron la oportunidad de colaborar por primera vez con Bruckheimer. "Jerry cuenta con una de las carreras más prolíficas de la industria, así que obviamente aporta mucha experiencia. Su compromiso es total, completamente involucrado, y su energía no tiene límites. Estábamos emocionados de aprender de él". "Como empresa, respondemos a historias reales increíbles, así que cuando leímos el guión, nos quedamos impresionados", relata la productora Molly Smith. "Relata lo que sucedió en los días posteriores al 11 de Septiembre, que es algo que la gente de todo el mundo necesita saber". Es una historia de coraje y heroísmo del más alto nivel". Además de contar la notable historia del primer equipo de las Fuerzas Especiales en Afganistán, Tropa de héroes reconoce la valentía de los que quedaron atrás. Como se ve al principio de la película, sus esposas e hijos también se enfrentan a los sacrificios que conlleva el servicio militar... incluso cuando no vistes un uniforme. Smith confirma, "Creo que en una película de guerra o en una película sobre el ejército es muy importante que muestre no sólo lo que sienten los hombres que dejan a sus esposas e hijos, sino también el efecto que esto tiene en sus familias". Por un lado, los hombres sienten emociones encontradas al despedirse de una familia para luchar junto a otra, sus hermanos de armas. Fuglsig adhiere, "La mayoría de estos tipos habían trabajado estrechamente juntos durante años. Cuando eres responsable de las vidas de los demás, se genera un vínculo que es mucho más que un equipo, es una hermandad". Ted Tally y Peter Craig asumieron la tarea de adaptar la exhaustiva narración de no ficción de Stanton en un tenso guión cinematográfico. "Cuando leí el libro por primera vez, quedé hipnotizado", relata Tally. "Soy un amante de la historia, y ésta era una tajada de la historia épica que no conocía, y me imagino que la mayoría de la gente tampoco lo sabe. Me impresionó el coraje y el ingenio de los soldados estadounidenses y de sus aliados afganos. Y lo que la hace aún más fascinante es el hecho de tratarse de guerreros del siglo XXI en un medio ambiente y cultura centenarios. Allí estaban los soldados más entrenados de los Estados Unidos, que ahora se veían obligados a improvisar por completo de un modo que nadie había previsto. "Una de las cosas que realmente me conmovió de esta historia fue que estos Boinas Verdes eran todos adultos", continúa Tally. "No eran chicos de rostro fresco, sino hombres maduros con esposas y niños que asumían este riesgo para su país y que estaban ansiosos por hacerlo. Eran conscientes de lo que podía suceder, de lo que estaban sacrificando, pero están entrenados para ello. Es su instinto". El guión fue una de las cosas que atrajo a Nicolai Fuglsig al proyecto, que marcaría su debut como director cinematográfico. Recuerda, "Jerry me envió el guión y me gustó tanto la historia que de inmediato me dispuse a leer el libro". Bruckheimer dice, "Nicolai es un artista visual extraordinario, galardonado por su labor comercial. También posee experiencia como documentalista y fotoperiodista que ha filmado en todo el mundo y cubrió la guerra en Kosovo. Tiene un ojo único y nos sentimos afortunados de trabajar con él en su primera película". "Como fotoperiodista, he visto la guerra en carne y hueso y definitivamente he vivido momentos muy intensos", señala Fuglsig. "En cierto modo, considerando el elemento de la tragedia humana todas las guerras son similares, pero creo que esta película es un tipo de drama bélico muy diferente. Los estadounidenses vienen a ayudar a los afganos a luchar en su propia batalla contra los talibanes, por lo que estas personas de dos culturas muy diferentes tienen que aprender a trabajar juntas por una causa compartida". La visión del director para el proyecto impresionó a todos los productores. "Nicolai puso manos a la obra y llevó a cabo una gran investigación sobre las Fuerzas Especiales que estaban allí", dice Bruckheimer. "Incluso, de algún modo, tuvo acceso a un informe del gobierno sobre la operación. Así que regresó con fotografías que había reunido y ofreció un nuevo punto de vista sobre cómo haría la película". El productor Thad Luckinbill, quien también interpreta a uno de los integrantes de la Tropa de h éroes comenta, "La labor que había llevado a cabo, las consideraciones contenidas en la presentación, la integridad con la que quería presentar historia... era simplemente inigualable. Visualmente, es un fotógrafo maravilloso, que entiende la cámara y el marco. Pero al escuchar su pasión por el proyecto y su comprensión de la historia, no cabía duda alguna, era el tipo indicado". A pesar de que la escritura de Tally y Craig se apegaba estrechamente a los eventos reales tal como estaban narrados en el libro de Stanton, como en todas las adaptaciones de la pantalla, se tomó alguna una licencia dramática. Por ejemplo, todos menos unos pocos nombres del equipo ODA-595 habían sido cambiados por el autor para proteger las identidades de los soldados en lo que todavía era una misión clasificada en el momento de la redacción, y esos nombres ficticios se conservaron en la película. "Estábamos haciendo un largometraje, no un documental", dice Bruckheimer, "pero tanto Ted como Peter encontraron de manera experta un modo de contar la historia, fiel a la esencia de los eventos y los personajes". Sin embargo, desde el principio, la verosimilitud se convirtió en una consigna para los cineastas, quienes querían hacer justicia a esta historia real. Contrataron consultores militares y también confiaron en la experiencia de Doug Stanton, a quien Bruckheimer llama "un gran colega para nosotros durante todo el proceso". Una forma en que nos ayudó fue conectándonos con las Fuerzas Especiales, hombres que en realidad estuvieron involucrados en la Task Force Dagger". Dos de esos hombres eran Mark Nutsch, capitán de las Fuerzas Especiales ODA-595 y comandante de destacamento en la misión, y su comandante asistente de destacamento y suboficial Bob Pennington. Son las contrapartes de la vida real a los papeles desempeñados por Chris Hemsworth y Michael Shannon, respectivamente. Pennington afirma que ser la punta de la lanza después del atentado del 11 de Septiembre fue "el logro que más nos enorgullece. Para mí, fue el pináculo. Nos dieron la primerísima misión. Ahora, a rodar". "Nos sentimos honrados de que se haya hecho una película sobre la misión de nuestro equipo en ese crucial período posterior al 11 de Septiembre", añade Nutsch. "También significa mucho para nuestras familias, que sacrifican tanto, que lo que logramos finalmente salga a la luz pública. Además, pienso que significará mucho para el pueblo afgano porque muestra su servicio en ese conflicto". Reconociendo a todos sus camaradas de armas, Nutsch continúa, "Nos sentimos honrados de que Tropa de héroes capture el espíritu de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. Creo que es importante mostrar cuál es el poder y las capacidades de los Boinas Verdes. Son personas impulsadas que esperan un alto nivel de rendimiento de ellos mismos y de sus compañeros de equipo. En verdad, nos presionamos mutuamente, y así logramos lo mejor". "Esta película retrata magníficamente a un equipo de las Fuerzas Especiales en el campo de batalla como debe ser", dice Pennington. Realmente muestra algo de lo que pasamos, cómo nos adaptamos a las situaciones y superamos algunos desafíos importantes". El teniente general John Mulholland -entonces coronel y el hombre que seleccionó la ODA-595 para ir a Afganistán- revela que uno de los principales obstáculos del equipo era que se dirigían a la misión esencialmente ciegos. Explica, "Antes de emprender una misión de Guerra No Convencional detrás de las líneas enemigas para trabajar con pueblos indígenas, las Fuerzas Especiales del Ejército de los EEUU dedican una enorme cantidad de tiempo y energía a estudiar la cultura, historia, complejidades políticas e idiosincrasia de las personas y el hecho con el objeto de construir un ida y vuelta con nuestros socios indígenas, algo absolutamente esencial para alcanzar los objetivos que comparten ellos y los Estados Unidos. A raíz de los terribles ataques del 11 de Septiembre, y la necesidad de una respuesta esencialmente inmediata, nuestros equipos debieron ingresar casi de la noche a la mañana y unirse a personas que nunca tuvieron tiempo de estudiar, con las que nunca trabajaron y cuyo idioma jamás hablaron. De hecho, la lista de lo que no sabíamos superaba en gran medida lo que sabíamos. Sin embargo, a pesar de esas desventajas, nuestros hombres hicieron un trabajo excepcional en una misión extraordinariamente peligrosa para lograr nuestro objetivo de derrotar y derrocar al régimen talibán". Michael Shannon, que interpreta al suboficial principal Hal Spencer, da fe de que conocer a algunos de sus pares fue un gran beneficio para el elenco. "Significó mucho para nosotros que ellos vinieran porque si vamos a contar una historia como ésta, en realidad es su responsabilidad contarla con precisión, así que nos permitió contar con su punto de vista". Cuando visitaron el set, Nutsch y Pennington tenían algo que motivó a todos los miembros del elenco y el equipo. Trevante Rhodes, que interpreta a Ben Milo, de la unidad, recuerda, "En realidad trajeron una pieza de las Torres Gemelas, y ese fue el momento más intenso en el set. La pasamos unos a otros y ahí fue cuando pudimos establecernos por completo. Todos recordamos lo que sucedió, pero esto era tangible, un golpe a tu sistema. Hizo que todas esas emociones regresaran, entonces fue muy valioso". Trent Luckinbill dice, "Cuando las torres cayeron, cada uno de los equipos de los Boinas Verdes competían por entrar en el juego. Querían ser los primeros en ser seleccionados, sin importar en qué se estaban metiendo, sin saber con quién iban a pelear o si podían confiar en ellos. Creo que se necesitan verdaderos héroes para entrar en una situación como esa". "Fue un gran honor conocer a algunos de los hombres valientes que participaron en esta misión", agrega Smith. "Sabían que era su deber estar allí. Se entrenaron para ello y estaban preparados y dispuestos a luchar por su país. El increíble sentido de orgullo que tienen por formar parte de las fuerzas armadas que protegen a Estados Unidos es inspirador". Fuglsig comparte, "Ésta es una película en la que puedes congregarte tanto con los estadounidenses como con los afganos porque, juntos, se aventuraron en un viaje épico a la boca del infierno. Si el equipo de las Fuerzas Especiales de EEUU no hubiera trabajado junto con el general Dostum y su milicia, no hubiera tenido ninguna posibilidad frente a las decenas de miles de combatientes talibanes. En su esencia, Tropa de héroes no es solo una película de guerra; es una historia sobre aprender a respetar las diferencias que nos separan pero también a aceptar las cualidades que nos unen". LA SELECCIÓN DEL REPARTO L o que hacemos es algo extraordinario. ¿No crees? ¿ Cómo puedes amar a tu familia y dejarla para ir a la guerra? Chris Hemsworth encabeza el reparto como el líder de la ODA-595, el capitán Mitch Nelson. Nelson no es la primera opción de su oficial al mando para llevar a sus hombres a Afganistán; de hecho, solo una semana antes, Nelson se había transferido a un trabajo de escritorio, dejando a su equipo sin un capitán, efectivamente quitándolos de la línea. Además, a pesar de que había estado entrenando con sus hombres durante dos años, a diferencia de ellos, nunca había estado en combate. Hemsworth cuenta, "Al comienzo de la película, Nelson ha asumido una posición administrativa que lo mantendrá cerca de su hogar y de su familia. Pero cuando suceden los ataques del 11 de Septiembre, todo cambia. Como todos los demás uniformados, él quiere participar en la batalla; quiere estar allí defendiendo a su país. Pero primero tiene que convencer a sus superiores para que le devuelvan su equipo... y luego ser enviados". "Los superiores no están convencidos de que la unidad de Nelson sea la primera en entrar debido a su inexperiencia en la guerra", explica Bruckheimer. "Pero Nelson dice que nadie ha hecho algo así, por lo que no debería ponerlo en desventaja. Su pasión por la misión disipa toda duda". Con otros cinco equipos de las Fuerzas Especiales que aspiran a ser los primeros en llegar, Nelson por sí solo demuestra una comprensión realista de los desafíos únicos que enfrentarán. A pesar de las probabilidades, promete que logrará en tres meses lo que asumió que tomaría seis y garantiza que traerá a todos a casa... con vida. Fuglsig señala, "El capitán Nelson aborda cada situación de frente con una actitud directa y sensata. Es un esposo y padre amoroso que se preocupa profundamente por la protección de su familia, y una de las formas en que puede protegerlos es siendo un gran soldado. "Siempre es un desafío representar con precisión a un gran líder como el capitán Nelson", continúa el director, "pero Chris Hemsworth tiene una fuerza y confianza tan discretas que su actuación se percibe sumamente natural. Estaba totalmente comprometido con el papel y fue un privilegio dirigirlo. Siempre es un placer trabajar con un verdadero profesional". La admiración es mutua. "Nicolai estaba tan entusiasmado respecto de lo que éramos parte", dice Hemsworth. "Su visión de la película y su atención a cada pequeño detalle fue maravillosa. La forma en que establece la escena lo hace sentir lo más real posible y te pone en el centro de la acción. Entonces no se siente como una realidad exagerada; se siente veraz e impactante e inmediato". Por lejos, el miembro más experimentado de ODA-595 es el suboficial en jefe Hal Spencer, interpretado por Michael Shannon. A diferencia de Nelson, Spencer ha visto una parte justa de la acción, pero en sus dos años de entrenamiento juntos, Nelson se ha ganado el respeto y confianza expresada de Spencer en las habilidades del capitán para dirigir y ejerce cierta influencia en la decisión de reunir a Nelson con su unidad. Fuglsig declara, "Spencer es muy respetado tanto por su equipo como por los oficiales superiores, por lo que su opinión tiene mucho peso. En esta situación, Spencer cree en Nelson y sigue su ejemplo, pero todavía recurre a su amplia experiencia para asesorar a su capitán más joven. El modo en que Michael Shannon fue capaz de encarnar a Spencer como este sabio guerrero de batalla fue increíble. Es un actor extraordinario". Shannon describe a su personaje, "Hal Spencer ha estado en el servicio durante mucho tiempo y está empezando a considerar que tal vez sea un buen momento para retirarse y pasar tiempo con su esposa e hijo. Pero a raíz del atentado del 11 de Septiembre, siente que no puede dar la espalda... no puede dejar que eso quede sin respuesta. A pesar de que su mejor momento ya pasó, todavía tiene algo que ofrecer. Entonces, ¿Po qué no una última misión? Bruckheimer, que había trabajado con Shannon en Pearl Harbor, afirma, "Michael es uno de nuestros grandes actores estadounidenses. Sea cual sea la parte que asume, lleva a cabo una gran investigación para el personaje y siempre brinda un abordaje interesante". Michael Peña interpreta a Sam Diller, quien le da un gran sentido del humor al equipo. "Queríamos a alguien que pudiera agregar un poco de ligereza a la ecuación", relata Trent Luckinbill, "y Michael Peña tiene un gran sentido del ritmo de comedia con frases ingeniosas y un poco de sarcasmo, y ciertamente aportó todo eso. Pero también es un actor dramático muy talentoso, por lo que fue fácil para nosotros decidir que él era la opción correcta para el papel". Peña dice que el guión lo atrajo inmediatamente al proyecto. "Cuando lo leí por primera vez, pensé que la tensión era real. Hay tantas variables e infinitas posibilidades de dónde puede venir el peligro, así que uno no sabe lo que va a pasar y creo que eso hace a una buena película". Trevante Rhodes se une al reparto en el papel de Ben Milo, a quien describe como "el hombre demo, el tipo de armas con un corazón de oro". Es grande y fornido, pero por debajo de la superficie tiene un punto sensible, que se ve reflejado en su relación con un niño afgano llamado Najeeb. Al principio, Ben no tiene idea de por qué este niño lo sigue por todas partes, pero llega un punto en el que comprende lo importante que es para él, y toca su corazón". Fuglsig revela, "La relación de Milo con Najeeb es uno de mis elementos favoritos de la película debido al modo genuino en que Trevante pudo captar cómo se desarrolla. Para mí, representa el corazón y el alma de la película". Geoff Stults, que interpreta a Sean Coffers, llama a su personaje "el quejoso del equipo". Es bueno en su trabajo, pero es muy listo, lo cual es divertido de interpretar porque puedes salirte con la tuya diciendo lo que quieras", se ríe. "Esa es la naturaleza de un grupo como éste en las Fuerzas Especiales, se aman, se sacrificarían el uno por el otro, morirían el uno por el otro, pero al mismo tiempo no tienen problemas para burlarse y molestarse unos a otros". "Esa hermandad está en la base de todo", concuerda Rhodes. "Es una de las razones por las que continúan haciendo esto, sí, para servir a su país, pero también a esa hermandad". Nada se compara a esa relación". El veterano de la Marina Kenny Sheard, quien también sirvió en Afganistán, aparece como el médico senior del equipo, Bill Bennett, y agrega, "Ese vínculo es muy importante porque cualquier cosa que alguien haga en el ejército, ellos lo consideran un esfuerzo de equipo. Por lo tanto, me pareció correcto contar con esa camaradería como un aspecto importante de la historia". El elenco también incluye a otro veterano militar de la vida real, Jack Kesy, quien interpreta a Charles Jones, que pertenecía a los Marines de los Estados Unidos. Estaba a unas pocas cuadras del World Trade Center cuando cayó, y sirvió en el extranjero después de eso. Los otros actores alistados como ODA-595 son: Thad Luckinbill como Vern Michaels; Austin Hébert como Pat Essex; Austin Stowell como Fred Falls; Ben O'Toole como Scott Black; y Kenneth Miller como Kevin Jackson. Mientras los hombres se preparan para partir en su misión, conocemos a las esposas de Mitch Nelson, Hal Spencer y Sam Diller mientras pasan unas preciosas horas con sus maridos antes de irse, preparándose para los días y noches, ansiosos por lo que les depara el futuro. Molly Smith comenta, "En realidad, queríamos mostrar las emociones encontradas que experimentan las esposas". Algunas de ellas, comprensiblemente, se sienten un poco enojadas o frustradas. Están tristes, están sensibles... pero también están orgullosas de lo que sus maridos están haciendo. Es una manera muy real y profunda, creo, de mostrar algo de lo que estas familias atraviesan cuando tienen que separarse, sin saber si se volverán a ver". La esposa de Chris Hemsworth en la vida real, Elsa Pataky, fue seleccionada como la esposa de apoyo de Nelson, Jean, marcando la primera vez que actúan juntos. "No necesitamos ningún tiempo de preparación para generar la química entre nosotros", admite el actor con una sonrisa. "Hemos tenido siete años y tres hijos para ello. Pero estoy muy orgulloso del trabajo de Elsa en la película". Pataky no solo estaba complacida de trabajar con su esposo por primera vez, sino que también se sentía honrada de ser la esposa de un soldado estadounidense. "Jean sabe que se casó con un soldado y que estas cosas están fuera de su control. Es doloroso pensar en lo que podría pasar, pero al mismo tiempo, se siente muy orgullosa de Mitch y sabe que está haciendo lo correcto. Asimismo, se genera un vínculo entre las esposas, ya que están pasando por lo mismo. Realmente admiro la fuerza de las familias de todos los soldados que han atravesado esos momentos". El punto crucial de la misión de ODA-595 es ganarse la confianza del general Dostum, interpretado por Navid Negahban. El actor nacido en Irán, quien realizó una extensa investigación sobre su personaje relata, "Dostum es un líder uzbeko en la Alianza del Norte que ha estado en guerra desde que tenía 16 años, luchando primero contra los rusos y ahora contra los talibanes, quienes asesinaron a su familia". Fuglsig agrega, "Dostum es un líder fuerte y natural que se gana el respeto donde quiera que vaya, y no creo haber podido encontrar un mejor actor para interpretarlo. Me encanta el modo en que Navid entrega cada línea con tanta potencia y peso. Realmente dio vida a la gran personalidad de Dostum". El problema para Nelson y sus hombres es que ganarse la confianza de un guerrero de toda la vida como Dostum no es fácil. "Había una gran desconfianza", afirma Negahban, "porque Dostum los veía como un grupo de niños que trataban de decirle cómo pelear y salvar a su país, y los estadounidenses estaban preocupados de que Dostum y sus hombres pudieran estar tendiéndoles una trampa. Por lo tanto, lleva un tiempo, pero a lo largo de la película uno ve la forma en que se conectan entre sí, en que se convierten verdaderamente en hermanos de sangre. Para mí, es una historia muy importante para contar. Es una perspectiva diferente: se ve que los afganos luchan exactamente por las mismas cosas que los estadounidenses. Solo quieren ser libres, cuidar a sus hijos y estar a salvo. Eso es todo". El actor continúa, "La visión de Nicolai y el modo en quería honrar a esta gente fue lo que me llevó a aceptar. Quería ser parte de esta película, pero al mismo tiempo, me interesa hacer proyectos que sean significantes, y Nicolai me brindó eso. Se convirtió en mi red de seguridad, la persona en la que podía apoyarme". Los oficiales superiores que informan a Nelson sobre la misión ultrasecreta son el coronel Mulholland, interpretado por William Fichtner, quien ha aparecido en cuatro producciones de Jerry Bruckheimer, incluidos los dramas bélicos Black Hawk Down y Pearl Harbor, y el teniente coronel Bowers, interpretado por Rob Riggle. Curiosamente, Riggle, un veterano del Cuerpo de Marines, tiene una conexión particular con la historia real de Tropa de héroes y específicamente con su papel. Detalla, "Tuve el placer de servir con el Tercer Batallón del grupo de las Fuerzas Especiales en noviembre de 2001 en Mazar-i-Sharif. Yo era un joven capitán en el Comando Central en ese momento, y aunque soy un Marine, me enviaron para unirme a estos muchachos, y terminé trabajando bajo el mando del teniente coronel Bowers. Yo no era un pistolero como esos tipos, pero fue un privilegio servir con ellos y ayudarlos de alguna manera que pudiera con su misión. No es muy frecuente que se te dé interpretar a tu antiguo jefe en la pantalla grande, y para mí fue todo un honor. Me retiré como teniente coronel, así que encarnar uno en la pantalla fue genial también". Completan el reparto principal Allison King como Marsha Spencer; Lauren Myers como Lisa Diller; el joven actor Arshia Mandavi como Najeeb; Laith Nakli como comandante Ahmed Lal y Fahim Fazli como Khaled, dos miembros de la milicia de Dostum, y Numan Acar como Mullah Razzan, un brutal líder talibán. "Todos los miembros del elenco hicieron un trabajo fantástico", afirma Fuglsig. "No puedo creer lo afortunado que fui de trabajar con estos actores fabulosos". C AMPO DE ENTRENAMIENTO N o hay un manual de estrategias aquí. Tendremos que escribirlo nosotros mismos. No es inusual que los actores que interpretan a miembros del ejército realicen algún tipo de entrenamiento en interés tanto de la autenticidad como de hacer justicia a los uniformados. "El realismo es extremadamente importante, especialmente cuando te esfuerzas por contar una historia real", dice Fuglsig. "Nuestros actores necesitaban experimentar en persona algo de lo que significaba formar parte de un equipo de Fuerzas Especiales para recrear de forma precisa las estrategias empleadas por este tipo de soldados en el campo". "Contar con los expertos para que nos enseñen sobre las Fuerzas Especiales y sobre esta misión en particular fue invaluable" Hemsworth agrega. "Asimismo, aprender juntos -hacer el entrenamiento con armas, el entrenamiento físico y los ejercicios de movimiento- también nos ayudó a consolidarnos como una unidad". Austin Hébert cuenta, "En las pocas semanas que estuvimos juntos, creamos un vínculo natural entre nosotros. Aprendimos que cuando estás en el campo, esos son los únicos hombres con los que cuentas para sobrevivir, y sientes más confianza cuando sabes que tu equipo está contigo. Así que eso fue lo que vivimos durante el campo de entrenamiento y que luego creció a lo largo de la película". Tanto para los actores como para los realizadores, la conexión que se generó entre los actores fue tan importante para la veracidad de sus representaciones como el entrenamiento. Bruckheimer enfatiza, "Una parte vital de las Fuerzas Especiales es la camaradería entre los equipos y lo mucho que se preocupan unos por otros y dependen unos de otros, y queríamos inculcar ese mismo sentimiento a nuestro elenco. Cuando hicieron su entrenamiento militar, construyeron el mismo tipo de vínculo, algo que fue maravilloso de ver y creo que realmente se transmite en la película". Durante el proceso de preproducción, los actores estuvieron bajo la tutela del asesor militar veterano Harry Humphries y su equipo. Un antiguo Navy SEAL, Humphries ha disfrutado de una larga asociación con Jerry Bruckheimer en una docena de películas, incluida la aclamada Black Hawk Down. Thad Luckinbill dice, "Fue muy importante contar con Harry y su grupo y que nos enseñaran cómo manejar las armas, cómo comunicarse adecuadamente entre sí y cómo moverse en un campo de batalla en diferentes formaciones. Todos aprendimos mucho en un corto período de tiempo, lo cual fue emocionante". Humphries relata, "Diseñamos un régimen de entrenamiento específico para los muchachos, brindándoles la información y las habilidades que los ayudarían a interpretar sus personajes de manera creíble. El manejo y la seguridad de las armas era lo más importante, pero también estaba el movimiento táctico, el patrullaje y la jerga militar. "Normalmente comenzamos el día en sesiones en el aula donde les dábamos una idea del lenguaje que utilizarían para comunicarse entre ellos", continúa Humphries. "Se expusieron a la estructura de la unidad de las Fuerzas Especiales, y luego abordamos los aspectos básicos del manejo seguro de armas, en este caso particular, M4. Tenían que verse cómodos manejando un arma, y tenían que estar seguros haciéndolo, así que les taladramos repetidamente sobre cambios de revistas, manipulación de armas, despejar los malfuncionamientos... Luego nos pusimos en movimiento. Todos los días, repetíamos lo que habíamos hecho el día anterior y luego nos expandíamos un poco más cada día. Esta película fue bendecida con un grupo de actores que respetaron sinceramente a los héroes que interpretaron. Querían que sus personajes se vieran correctos y trabajaron arduamente para que eso sucediera". "El entrenamiento en el campo fue increíble", agrega Trevante Rhodes. "El equipo de Harry se aseguró de tener todo a la perfección. Debes enfocarte en la logística y en las técnicas para que se convierta en algo natural, así cuando estás en las escenas de batalla, no tienes que pensar en ello; simplemente sucede". Según Bob Pennington, su entrenamiento valió la pena. "Una de las cosas que me gustó de la película es que cada uno de esos tipos se parecía a un Boina Verde de las Fuerzas Especiales. Pensé que nos representaban a la perfección". A ENSILLAR Entonces, ¿quién ha montado alguna vez? ¿ Nad ie? El entrenamiento del elenco de Tropa de héroes fue doble: además de tener que aprender a actuar como soldados de élite de las Fuerzas Especiales, tuvieron que aprender a montar a caballo. "Creo que todos nos sentimos cómodos con nuestras armas y cosas así en el suelo", dice Hemsworth. "Luego nos subimos a los caballos y de alguna forma arrojamos todo al aire, pero en el buen sentido porque estos tipos de las Fuerzas Especiales estaban en la misma situación. Ninguno de ellos sabía lo que estaba haciendo". En la película, el capitán Nelson es el único piloto con experiencia en el equipo, pero, sin embargo, fue importante para todo el elenco ser lo suficientemente competente como para estar a salvo en los caballos, especialmente en las locaciones más escabrosas. El vaquero Clay M. Lilley y su equipo fueron responsables de recolectar y cuidar a los caballos utilizados en la producción, así como de enseñar a los actores a montar. "Lo primero que hicimos fue evaluar sus habilidades para montar", dice Lilley, "y luego las combinamos con su caballo. Varios de los muchachos nunca habían montado en absoluto, pero todos estaban bien para cuando empezamos a filmar". Geoff Stults comenta, "Todos tuvieron que desarrollar su destreza para poder andar y alcanzar nuestra marca. Parte de esto es sentirse cómodo con el caballo, porque si estás nervioso, el caballo puede percibirlo, y eso puede ser aterrador". Sentirse cómodos con los caballos era más fácil decirlo que hacerlo cuando se preparaban para la batalla. Austin Stowell explica, "Había montado un poco en el pasado, pero nada como lo que teníamos que hacer para la película, sosteniendo un arma y con mucho peso en la espalda, tratando de que se vea real en el momento y, lo más importante, de no caerse. Era esencial para nosotros entrenar con los caballos y trabajar hasta montar más rápido y girar más fuerte hasta que se sintiera natural". Thad Luckinbill creció en Oklahoma, donde aprendió a montar, "pero, por supuesto, ha pasado un tiempo y estaba un poco oxidado", admite. "Clay y sus muchachos evaluaron nuestras habilidades al principio, y creo que pensaron que yo era mejor de lo que era en realidad, así que me dieron un caballo muy enérgico. Cuando comenzamos a rodar la primera escena, se dio a la carrera", se ríe. "Después de eso, lo cambiamos por un caballo más tranquilo y maduro". Los estadounidenses no fueron los únicos que tuvieron que dominar la equitación. Quizás fue incluso más vital para los actores que interpretan a sus aliados afganos, que son todos jinetes expertos. Navid Negahban señala, "Yo solía montar, pero hacía 10 años que no me subía a un caballo. Entonces llevó su tiempo, pero me sentí más cómodo con el tiempo y fue bueno. El caballo que monté es hermoso... fuerte y salvaje. Necesita ser el primero en la línea; no le gusta seguir a otros caballos. En realidad, es exactamente como el caballo de Dostum". Michael Shannon dice, "Soy de Lexington, Kentucky, que es la capital mundial de los caballos, pero de chico no andaba mucho, y no es algo que pueda hacer muy a menudo. Pero los caballos eran muy dulces... y probablemente hayan estado en más películas que yo". De hecho, los actores equinos empleados en la película son todos veteranos de muchas producciones anteriores, y su seguridad y bienestar fueron primordiales para los cineastas. Fueron cuidados escrupulosamente por Lilley y su equipo, bajo la supervisión constante de un representante de la Asociación Humana Norteamericana. Si un truco o una situación se consideraban arriesgados o inapropiados para animales vivos -incluidas las caídas de caballos- en su lugar se utilizaban sofisticados caballos mecánicos de los artistas ganadores del Oscar en Creature Effects. "Todo lo que involucraba a los caballos estaba extremadamente reglamentado", atestigua Bruckheimer. "Fuimos afortunados de contar con un excelente equipo de profesionales expertos que garantizaban que nunca fueron maltratados de ninguna manera. Estoy muy orgulloso de lo que logró nuestra gente al mantener a todos a salvo, tanto humanos como caballos". LAS LOCACIONES Uds. son dueños de la tierra, pero nosotros, del cielo. S i quieres nuestras bombas, háblame... T ro p a de héroes se filmó íntegramente en un lugar de Nuevo México, que ofrecía a los realizadores una mezcla de entornos naturales muy parecidos a los de Afganistán. La producción finalmente llevaría al elenco y al equipo a algunos de los lugares más remotos y arduos del estado, donde todos serían puestos a prueba por los caprichos de la naturaleza y la dureza del terreno. Para capturar la acción, Fuglsig colaboró con el director de fotografía Rasmus Videbaek, a quien describe como "increíblemente talentoso". Una de las cosas que Ras y yo queríamos transmitir es que cuando el equipo se baja por primera vez del helicóptero Chinook, sienten que están entrando en un mundo completamente nuevo, por lo que la fotografía de los paisajes adquiere una enorme importancia. Queríamos capturar una paleta visual fría, desolada, estéril y desgarradora". "Cuando Nicolai y yo comenzamos a hablar sobre el aspecto de la película", dice Videbaek, "él contaba con muchas referencias del fotoperiodismo, así como del cine. Decidimos mezclar esos dos enfoques, por un lado que fuera muy real e íntimo con los personajes y, por el otro, cuando entran en combate, optar por tomas más amplias. Así que usamos cámaras de mano para dar al público la sensación de estar allí con los muchachos, pero utilizamos drones, cámaras de aire y grúas para cubrir las secuencias más épicas". Fuglsig también tenía la intención de aprovechar los escenarios naturales que ofrecía Nuevo México, en lugar de depender de estudios o pantallas verdes. De modo que descansaba en sus exploradores de locaciones y equipos de diseño para encontrar lugares que funcionaran, por remotos que fueran. En algunos casos, el departamento técnico construyó plataformas especiales sólo para cablear equipos en las montañas y laderas. Sobre la base de un campo de tiro al norte de Albuquerque, el diseñador de producción Christopher Glass y su departamento de arte construyeron una recreación de Karshi-Khanabad, o "K2", la base militar situada en el sur de Uzbekistán cerca de la frontera afgana. El punto de llegada para ODA595, la gran escenografía incluía 20 cabañas Quonset de diferentes tamaños, junto con torres de vigilancia, vallas y vehículos militares. Sumándose al realismo, los poderosos helicópteros Chinook y Black Hawk levantaban verdaderos tornados de polvo y tierra, proporcionando un efecto dramático para las cámaras e invadiendo cada rendija de los equipos, sin mencionar a la gente. Los helicópteros, pilotos y tripulaciones fueron suministrados por el legendario 160.° Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (en inglés 160th SOAR) Aerotransportado, cuyos miembros son conocidos como Night Stalkers (en español: "acechadores de la noche"). Bruckheimer afirma, "Tuvimos la suerte de trabajar con los Night Stalkers en Black Hawk Down. Ellos representan la mejor cosecha, los mejores pilotos de helicóptero en el servicio. Acababan de regresar del despliegue, así que tuvimos suerte de que el momento fuera el correcto y pudiéramos contar con ellos". Para el acechador nocturno de la vida real Jeff Gladden, pilotear el MH-47 Chinook para la filmación de Tropa de héroes fue, dice, "de suma importancia". Las escenas de vuelo que se hacen aquí son exactamente iguales a las que se hicieron en Afganistán. Además, es exactamente el tipo de avión que condujo a los hombres a su misión". Para replicar el K2, Glass y su equipo realizaron una gran investigación. Detalla, "En 2001, en el momento de nuestra historia, el K2 era muy nuevo, por lo que no quería que se viera como si hubiera estado allí durante años. Al mismo tiempo, personas que allí estuvieron nos dijeron que el campamento era muy sombrío, muy deprimente y sucio, así que nos aseguramos de que el set reflejara eso". Rob Riggle confirma la autenticidad del K2 de la película y señala, "Caminé por el set y sentí como si estuviera en el verdadero K2. Sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo". La precisión fue igual de importante para el diseñador de vestuario Dan Lester, cuyo departamento participó en la investigación completa de los uniformes que usaban los Boinas Verdes en 2001. Revela que también se vio beneficiado por el hecho de que "uno de los integrantes de mi equipo es un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales, por lo que contaba con sus propias raíces para obtener información. En pocas semanas, tuvimos una muy buena representación de cómo lucían los uniformes básicos, pero al tratarse de las Fuerzas Especiales, pudimos hacer pequeñas modificaciones para poder individualizar sus siluetas". A medida que la misión ODA-595 progresaba, el vestuario iba juntando polvo y ensuciándose cada vez más, por lo que había una cantidad de uniformes que debían ser utilizados de principio a fin. "Si bien contábamos con un departamento de envejecimiento, en general", Lester comenta, "uno nunca lava la ropa y funciona mucho mejor, porque en realidad han vivido en ellos. También hicimos que los actores usaran sus uniformes en el campo de entrenamiento para que se acostumbraran al peso de los mismos". Después de las escenas en el K2, la empresa se trasladó a las dunas de arena al norte de Albuquerque al final de la apropiadamente llamada Lost Horizon Drive, para las escenas donde el Chinook conduce a las fuerzas especiales a la zona desértica, helada y ventosa de Afganistán. "Volar en el Chinook fue increíble", cuenta Michael Peña. "El piloto dio en el blanco mejor que la mayoría lo hace con sus pies. Así que aterrizó en el lugar exacto, la puerta se abrió y todos salimos corriendo, envueltos por el viento y la arena que resoplaba en nuestros rostros... todos estábamos lagrimeando. Y fue difícil porque lo hicimos como 30 veces. Había mucha adrenalina, y todos teníamos los ojos inflamados". En estas mismas dunas Fuglsig dirigió escenas en el llamado Alamo, una colección de polvorientos edificios de adobe atmosférico, donde los hombres de la ODA-595 se reúnen con el general Dostum. Las estructuras destartaladas han sido decoradas meticulosamente por el decorador Wilhelm Pfau con auténticas alfombras, teteras, armas y municiones afganas, e incluso con fotos en la pared del mártir y líder de la Alianza del Norte, Ahmad Shah Massoud. Uno de las locaciones más notables fue la histórica Iron Duke Mine, ubicada a más de 300 kilómetros al sur de Albuquerque y a 1800 metros sobre el desierto. Sirvió de sustituto del puesto de mando del general Dostum en las cuevas Cobaki y Shulgareh, con una magnífica vista de los acantilados, los que Fuglsig y Videbaek aprovecharon al máximo. "Las escenas de la cueva Cobaki eran hermosas", recuerda Chris Hemsworth. "Pero hacía muchísimo frío y era sumamente visceral". Si hubiéramos rodado fuera de la temporada invernal, no hubiera sido tan efectivo. Nuestras actuaciones fueron construidas en torno al medio ambiente". Glass agrega, "Cuando exploramos la mina por primera vez desde un helicóptero, nos quedamos impresionados por el lugar. Pero logísticamente", admite, "fue una de las locaciones más dificultosas". Tanto los integrantes del reparto como los del equipo atravesaron las alturas sinuosas y rocosas en pequeños Gators de cuatro ruedas, o en un camión militar de cinco toneladas apodado "La Bestia". A pesar de eso, fue un viaje de mucho traqueteo, pero valió la pena cada golpe y cada sacudón para darle a la película la dimensión y autenticidad que se merecía. Michael Shannon comenta, "A veces, el tema de la altura era complicado, y allí estábamos en este ambiente hostil helado y ventoso, cargado de arena. Sin embargo, nunca perdimos de vista el hecho de que aquello no era nada comparado con lo que vivieron los hombres de verdad". "Nosotros éramos simplemente unos actores interpretando nuestros papeles", agrega Thad Luckinbill, "pero teníamos muchísimo respeto por lo que estas Fuerzas Especiales habían logrado bajo condiciones mucho más hostiles. Cada uno de nosotros quería dar lo mejor de sí mismo para honrar su historia y hacerlo correctamente". Los cineastas también prestaron especial atención en representar a la gente y a la cultura de Afganistán. "Ahí fue donde Navid Negahban vino al rescate", afirma Fuglsig. "Tanto él como algunos de los actores afganos que contratamos se desviaron del camino y se acercaron a una increíble comunidad de afganos en Nuevo México y otras regiones. Incluso tuve la suerte de encontrar algunos actores maravillosos entre ellos". Además, el afgano Mir Sharifi, que actuó como asesor cultural no oficial, ayudó a la directora de trasfondo y casting, Sande Alessi, a juntar a los afganos que viven en el área para que sirvan de extras. Él y su familia son figuras importantes en la comunidad afgana de Albuquerque y Nuevo México y había trabajado valientemente en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como asesor cultural y de idioma durante ocho años. Sharifi también prestó asesoramiento en el departamento de vestuario de Dan Lester. El diseñador de vestuario hizo todo lo posible para obtener o diseñar la ropa adecuada para los personajes y extras afganos. "Investigué mucho", dice Lester, "y también envié gente a hacer compras a Afganistán, quienes me enviaban fotos, y pude elegir lo que quería". Lester incorporó diferentes paletas de colores para crear un contraste entre la milicia del general Dostum y sus enemigos talibanes. "Nos inclinamos por tonos cálidos para los afganos, pero para los combatientes talibanes elegimos tonos más fríos, en su mayoría grises y negros". Negahban también recibió una maleta llena de prendas directamente de Afganistán, incluyendo un chapan tradicional, exactamente como el que usó Dostum. Al actor también se lo ve con una chaqueta rusa, la que el general vestía cuando capturó a Mazar-i-Sharif. La explosiva batalla culminante de la película fue puesta en escena en medio de los acantilados que asoman del Cañón Thurgood de Nuevo México, que se encuentra a unos 80 kilómetros del gran Campo de Misiles de Arenas Blancas. Este lugar hizo las veces de Tiangi Gap afgano, el peligroso cuello de botella en la carretera que conduce a la ciudad estratégicamente crucial de Mazar-i-Sharif. Allí, superados ampliamente en número, armamento, y a caballo, los 12 integrantes de las Fuerzas Especiales de la ODA-595 y los combatientes de Dostrom enfrentarían a las fuerzas de los talibanes y de Al Qaeda, cuya intención de controlar Mazar-i-Sharif se igualaba a la de los combatientes estadounidenses y afganos de expulsarlos. Fuglsig ofrece, "El Tiangi Gap es un estrecho paso entre las montañas y el único camino que conduce a Mazar-i-Sharif, que estaba siendo utilizado como un bastión de los talibanes, quienes se habían ocupado de fortalecerlo fuertemente en toda su extensión, logrando así que fuera sumamente difícil de atravesar para cualquiera". Para rodar la épica secuencia de combate, Fuglsig clasificó tanto la primera como la segunda unidad, la última bajo la dirección de Mic Rodgers, quien también sirvió como el coordinador de supervisión de dobles de la película. Con la cooperación invaluable de las autoridades militares en el Campo de Misiles de Arenas Blancas, Glass y su equipo convirtieron una gran parte del Cañón Thurgood, aproximadamente del tamaño de seis campos de fútbol, en un campo de batalla. Luego completaron el área con los restos de la guerra, incluyendo 55 vehículos, en su mayoría de fabricación rusa, como botín de guerra de la nación después de dejar Afganistán, que fueron utilizados por ambas partes del conflicto. Ocho tanques rusos conforman la aterradora variedad de la escenografía, junto con las armas de artillería, "vehículos técnicos" (camiones equipados y montados con ametralladoras), y un lanzador de cohetes BM-21 "Grad", que dispara una salva de 40 misiles y se destaca prominentemente en la batalla. Además, Glass dice, "Teníamos alrededor de 13 sustitutos, así los llaman, tanques falsos que fueron utilizados como blanco de misiles". Convenientemente para la producción, muchos de los vehículos habían sido destruidos parcial o totalmente, gracias a que habían sido utilizados para demolición o prueba de bombas. El dueño de la propiedad Curtis Akin y el armero Cory Wilde asumieron la tarea de obtener o replicar la amplia variedad de armas que se ven en la película. "Investigamos muchísimo acerca de lo que en ese momento usaban la Alianza del Norte y los talibanes", cuenta Wilde. "Sus armas principales eran los AK-47, junto con armas de fuego de los antiguos conflictos en Afganistán, incluido el británico Enfield. Para las Fuerzas Especiales, su arma de elección fue el rifle M4. También teníamos RPG (granadas propulsadas por cohete), pistolas, dispositivos de puntería láser, morteros, ametralladoras de calibre 50 y más". Los "vehículos" más importantes que participan en la batalla eran caballos, tanto reales como réplicas mecánicas y de aspecto realista, proporcionados por Creature Effects. Para las tomas en las que los caballos pudieran estar en peligro de alguna manera, la producción utilizó animales mecánicos o el equipo de efectos visuales, supervisado por Roger Nall. La protección de los actores equinos incluso se extendió en la preparación de las locaciones. Glass explica, "Tuvimos que hacer caminos que fueran seguros. En el cañón que se convirtió en Tiangi Gap, tuvimos que alterar el paisaje en consideración a los caballos o como hemos visto en las montañas. También teníamos restos falsos que parecían de metal, pero en realidad eran de cartón y de goma. Los cortamos en pedazos y los tiramos para que pudieran atravesarlos sin lastimarse. Además, tuvimos que pensar en los jinetes; en caso de que se cayeran, teníamos que evitar que se lastimaran. Y, por supuesto, al finalizar se limpió todo". Mientras los caballos galopaban por el cañón a lo que Mic Rodgers llama "una carga de caballería clásica", Rasmus Videbaek incorporó una variedad de técnicas de cámara para mantenerse a la altura de ellos. "Teníamos coches de persecución que podían conducir súper rápido a través del terreno con la grúa en la parte superior que podía mantener la imagen estabilizada. También había drones volando en lo alto y a los costados. Lo genial de los caballos es que son animales sumamente cinematográficos; se ven fantásticos en la película", dice el director de fotografía. El supervisor de efectos especiales Mike Meinardus logró coordinar la enorme cantidad de efectos físicos en la película, incluyendo los impactos de las balas, las explosiones y las explosiones de bombas. Para Fuglsig, el realismo era irremplazable. "Siempre he sido un gran admirador de los efectos de la cámara", afirma. "Fue interesante probar y sumergir a los actores en situaciones que parecían lo más reales posibles. El rendimiento de todos se volvió mucho más intenso, y todos sentimos como si estuviéramos viviendo y respirando momentos de guerra". En el transcurso de la producción, la filmación se llevó a cabo en varios lugares adicionales. Un área de recreación en el suburbio de Albuquerque, Los Lunas, se convirtió en el telón de fondo de las escenas filmadas en sus laderas de 1.800 metros que representan las batallas en los alrededores de la aldea afgana de Bescham. El corazón de la histórica laguna Pueblo se convirtió en la aldea afgana de Dehi, y también fue visto como un camino que conduce a la importante ciudad de Mazar-i-Sharif. El Río Grande sustituyó al río Cumberland de Kentucky, donde vemos a los miembros de la ODA- 595 metidos hasta el pecho en el agua fría para un ejercicio de entrenamiento interrumpido por los acontecimientos del 11 de Septiembre. Un edificio perteneciente a un antiguo establecimiento educativo se convirtió en la sede de las Fuerzas Especiales en Fort Campbell, incluyendo oficinas y un comedor, donde el personal de la milicia se reunía a mirar las noticias sobre los terribles atentados. Un vecindario residencial en Albuquerque proporcionó las casas de familia de Mitch Nelson, Hal Spencer y Sam Diller, donde los vemos despedirse de sus esposas quienes, como cónyuges de militares, conocen demasiado bien y valientemente aceptan lo inevitable. ACERCA DEL REPARTO C HRIS HEMSWORTH (Capitán Mitch Nelson) se ha convertido en uno de los actores más famosos y solicitados de Hollywood. En 2012, protagonizó en el papel de Thor en The Avengers, la película de Marvel que alcanzó el puesto número cinco en recaudación de la historia. En 2015, también se lo vio en la segunda entrega de la franquicia The Avengers: Age of Ultron, se lo verá en Avengers: Infinity War, cuyo estreno está previsto para mayo de 2018, y en la actualidad está filmando la cuarta película de la franquicia. Anteriormente, en 2011, había encarnado el papel del superhéroe del martillo en la taquillera Thor, dirigida por Kenneth Branagh. En 2013, el actor repitió el papel principal, protagonizando Thor: The Dark World y la tercera entrega, Thor: Ragnarok, que se estrenó en 2017. En 2012, protagonizó la película de acción y aventuras Snow White and the Huntsman, que abrió en el puesto número uno de la taquilla. En 2016, Hemsworth protagonizó el papel principal de la precuela The Huntsman: Winter's War. Nacido y criado en Australia, donde comenzó su carrera actoral, el actor hizo su debut cinematográfico en EEUU con la taquillera película de Abrams, Star Trek, en la que interpreta el papel fundamental de George Kirk. Entre sus créditos en cine figuran, la comedia Ghostbusters, de Paul Feig, junto a Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones; la comedia Vacation, con Ed Helms, Christina Applegate y Leslie Mann; In the Heart Of The Sea, de Ron Howard. Previamente, había colaborado con Howard en el drama basado en un hecho real Rush, en el que interpretaba a un famoso piloto de Fórmula 1, James Hunt. Recientemente, se anunció que protagonizará el thriller Bad Times at the El Royale, con Jeff Bridges. Entre sus obras de caridad favoritas, Hemsworth brinda su apoyo a la fundación Australian Childhood Foundation. M IC H AEL SHANNON (Hal Spencer), actor nominado a los premios Oscar, Golden Globe y Tony, continúa dejando su huella en la industria del entretenimiento, gracias a su labor junto a algunos de los talentos más respetados de la industria y a su presencia en los escenarios de los teatros más respetados del mundo. En la actualidad, está recibiendo los elogios por su interpretación del villano Richard Strickland en The Shape of Water, de Guillermo del Torro. Su labor más reciente en teatro fue la dirección de la obra Traitor para A Red Orchid Theatre de Chicago, cuya corrida finalizará en febrero. El dos veces nominado al premio Oscar, Shannon acaba de recibir un guiño al Mejor Actor de Reparto por su actuación en el drama de Tom Ford de 2016 Nocturnal Animals. Asimismo, fue honrado por numerosos grupos de críticos con nominaciones a los diferentes premios en la misma categoría por parte de London Critics Circle, National Society of Film Critics, Toronto Film Critics Association, San Francisco Film Critics Circle, San Diego Film Critics Society, Broadcast Film Critics Association y Boston Society of Film Critics, entre otros. Del mismo modo, Shannon recibió el premio San Diego Film Critics Society al Mejor Cuerpo de Trabajo por sus papeles en Nocturnal Animals, así como en Elvis & Nixon" y las películas dirigidas por Jeff Nichols, Loving y Midnight Special. M IC H AEL PEÑA (Sam Diller) se ha distinguido en Hollywood como un actor de amplio registro interpretativo y ha trabajado para una impresionante lista de galardonados directores. Acaba de renovar contrato para participar junto a Diego Luna en la cuarta temporada de la aclamada serie de Netflix, Narcos, que se emitirá en 2018. Peña logró un notable reconocimiento por su labor en la provocadora película de Paul Haggis, ganadora del Oscar, Crash, junto a Don Cheadle, Matt Dillon y Terrence Howard. Peña, junto al resto del reparto, logró numerosas nominaciones por su papel del cerrajero Daniel y compartió además los premios del Sindicato de Actores y de la asociación Broadcast Film Critics al Mejor Reparto. N AVID NEGAHBAN (General Dostum), a pesar de ser conocido como "el hombre de las mil caras", es más reconocido internacionalmente por su retrato de Abu Nazir en la serie ganadora del premio Emmy, Homeland. Su tranquila y serena interpretación del retrato del peligroso líder de Al Qaeda mundial del peligroso líder le valió el reconocimiento internacional y una nominación al Screen Actors Guild a la Excelente Labor del Reparto en una Serie de Drama, que compartió con el elenco. T REVANTE RHODES (Ben Milo) recientemente estelarizó como Black, la versión adulta de Chiron, en Moonlight, de Barry Jenkins, ganadora del premio Oscar a la Mejor Película. El actor ha sido elogiado y recibido una cantidad de reconocimientos, incluyendo el premio Robert Altman (Independent Spirit Awards), que compartió con los demás miembros del reparto y una nominación al Screen Actors Guild al Mejor Reparto de un Largometraje, así como varios premios y nominaciones de diferentes entidades de críticos del país. G EOFF STULTS (Sean Coffers) ha consolidado una presencia importante en una serie de proyectos para cine y televisión. Su labor más reciente conforma su aparición junto a Miles Teller, Taylor Kitsch, Jeff Bridges y Josh Brolin en el drama Only the Brave, de 2017, basado en la historia real de la élite de bomberos que en 2013 perdió trágicamente a 19 integrantes en un incendio forestal en Prescott, Arizona. Asimismo el año pasado, se lo vio Unforgettable, que marcó el debut dictatorial de Denise Di Novi, junto a Rosario Dawson y Katherine Heigl. T HAD LUCKINBILL (Vern Michaels / Productor) se asoció a Molly Smith y Trent Luckinbill en 2013 y fundaron la empresa productora y financiera Black Label Media (BLM) con el fin de financiar y producir contenido comercial de calidad. ROB RIGGLE (Tte. Coronel Bowers) hace más de quince años que trabaja como actor, comediante, escritor y director, tanto en cine como en televisión. W I LLIAM FICHTNER (Coronel Mulholland) ha participado en cuatro de las producciones más notables de Jerry Bruckheimer: The Lone Ranger, Black Hawk Down, Pearl Harbor y Armageddon. Como integrante del elenco de la ganadora del Oscar Crash, Fichtner compartió los premios Screen Actors Guild y Critics Choice al Mejor Reparto de un Largometraje. ELSA PATAKY (Jean Nelson) quizás sea más conocida por el personaje de Elena, de quien Vin Diesel estaba enamorado en las películas taquilleras Fast & Furious. Primero participó en Fast Five (2011) y a partir de allí repitió su papel en las siguientes entregas de la franquicia: Fast & Furious 6, Furious 7 y, más recientemente, The Fate of the Furious. ACERCA DE LOS CINEASTAS N I C OLAI FUGLSIG (Director) es un galardonado director y fotoperiodista que hace su debut dictatorial con Tropa de héroes. Nacido en Elsinore, Dinamarca, Fuglsig se graduó de la Escuela de Periodismo de Dinamarca y se convirtió en fotógrafo de plantilla para el periódico nacional Politiken en Copenhague. Poco después, se hizo cargo de un proyecto para fotografiar un desastre nuclear inédito en la aldea rusa de Muslumovo. El libro creado a partir de las impresionantes imágenes que capturó le valió un premio 1999 ICP Infinity en Nueva York, un Primer Premio World Press Photo, así como el premio Kodak al Mejor fotógrafo menor de 30 años. A partir de ahí, Fuglsig dio su primer paso como director de cine cuando estaba asignado como fotoperiodista cubriendo la Guerra en Kosovo. Después de comprar una cámara de video en el aeropuerto, filmó y editó las imágenes de su experiencia en un fuerte documental de 15 minutos titulado Return of the Exiled, que se emitió en la Televisión Nacional Danesa y se proyectó en los cines. Inmediatamente después recibió una invitación muy codiciada para hacer un cortometraje para Levi's, para el que viajó a Haití para filmar P ossessed Jeans, un video viral basado en prácticas de vudú auténticas. Desde entonces Fuglsig ha ganado más de 170 premios por su labor como director comercial, incluidas cuatro nominaciones a los premios Emmy, llevándose a casa el premio en 2013 por un comercial de Canon y varios Clios. También ha sido honrado por el Directors Guild of America (DGA) por la Sobresaliente Labor como Director en Comerciales, el premio DGA en 2007 por varios spots publicitarios, incluidos los de JC Penney, Guinness y Motorola, y más tarde en 2014 por los anuncios de FEMA y Guinness. Sus innumerables créditos comerciales también incluyen galardonados spots para empresas tan notables como Nike, Mercedes, Sony, Coca-Cola, Lexus y Barclays. J ERRY BRUCKHEIMER (Productor) ha producido películas y programas de televisión de distinción y calidad durante más de 40 años y se ha convertido en el productor más exitoso de todos los tiempos en ambos medios. Sus producciones, reconocidas por el logotipo del rayo, no solo han deleitado a las audiencias de todo el mundo, sino que han impactado enormemente en la cultura popular durante décadas. Las películas de Bruckheimer has sido reconocidas con 43 nominaciones a los premios de la Academia, seis premios Oscar, ocho nominaciones a los Grammys, cinco premios Grammys, 23 nominaciones a los Golden Globes, cuatro premios Golden Globe, 133 nominaciones a los Emmys, 23 premios Emmy, 32 nominaciones a los premios People's Choice, 15 premios People's Choice, 12 nominaciones a los premios BAFTA, dos premios BAFTA, numerosos premios MTV, incluyendo uno a la Mejor Película de la Década por Beverly Hills Cop, y veinte premios Teen Choice. M OLLY SMITH (Productora) se asoció con Tent y Thad Luckinbill en 2013 y fundaron Black Label Media. Desde entonces, la empresa financiera y productora cinematográfica ha formado parte de una cantidad de películas premiadas y exitosas. T RENT LUCKINBILL (Productor) se asoció con Molly Smith y Thad Luckinbill y crearon Black Label Media, empresa financiera y productora cinematográfica. Fundada en 2013, la compañía ya cuenta con variaos galardonados éxitos. T ED TALLY (Guionista) estuvo a cargo del guión The Silence of the Lambs, por el que fue galardonado con los premios Oscar, Writers Guild of America, Chicago Film Critics, Saturn y Edgar. Entre los numerosos premios recibidos figuran cinco Oscars, incluyendo a la Mejor Película. PETER CRAIG (Guionista) es un notable novelista y guionista. Su guión para The Town, escrito en forma conjunta con Ben Affleck y Aaron Stockard, fue nominado a varios premios importantes, incluyendo el premio Writers Guild of America. Además, escribió los guiones de las taquilleras The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 y The

Hung er Games: Mockingjay - Part 2, como también de Blood Father, la adaptación cinematográfica de su propia novela homónima.