Un amor inseparable: Critica: The big sick

Un amor inseparable es una entretenidísima comedia romántica con el plus de saber que esta vez la famosa frase de "basada en hechos reales" incluye que el protagonista masculino se encarne a sí mismo.



El nacimiento y desarrollo que tuvo la verdadera historia de amor entre Kumail y Emily ya es fuera de lo común y encantador, por lo tanto si se lo narra en tono de comedia y con algunos ingredientes de ficción que hacen más rico el relato, nos encontramos en presencia de una película fresca y cautivante.



Aunque se está contando la historia del propio Kumail hay mucho que no es real, como por ejemplo: la primer cita fue unos días después de conocerse yendo a comer a un restaurante, él nunca condujo en Uber, Emily estaba en el medio de su divorcio cuando lo conoce, la pareja no estaba rota cuando ella se enferma, la madre de ella nunca tuvo un problema con un espectador racista, etcétera.



Una muy buena comedia con mucho para ofrecer.

Cintia Alviti

