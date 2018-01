Un amor inseparable: Sinopsis, elenco, ficha: The big sick

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Un amor inseparable cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia.

Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos, sobre todo las expectativas que tenían los padres de Kumail, musulmanes estrictos.

SOBRE EL DIRECTOR

Michael Showalter (nacido el 17 de junio de 1970) es comediante, actor, director, escritor y productor estadounidense. Es un miembro del trío de cómicos Stella. Showalter fue reconocido por primera vez como miembro del elenco en The State de MTV, que se emitió de 1993 a 1995.

Fue coguionista (junto con David Wain) y protagonizó Wet Hot American Summer (2001) y escribió, dirigió y protagonizó The Baxter (2005), con Michelle Williams, Justin Theroux y Elizabeth Banks.

ELENCO:

Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Linda Emond, Vella Lovell, , Anupam Kher, Shenaz Treasury, Kurt Braunohler, Rebecca Naomi Jones

FESTIVALES Y PREMIOS :

2017: Critics Choice Awards: 6 nominaciones incluyendo mejor película y comedia

2017: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año

2017: Premios Independent Spirit: Nominada a mejor actriz sec. (Hunter) y guion novel

2017: Satellite Awards: Nominada a mejor película y actriz secundaria (Hunter)

2017: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor reparto y actriz sec. (Hunter)

2017: Premios Gotham: Nominada a mejor guion

2017: Festival de Valladolid - Seminci: Premio Seminci Joven (ex aequo)











FICHA TÉCNICA

Título original: The Big Sick

Dirección: Michael Showalter

Guion: Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani

Música: Michael Andrews

Fotografía: Brian Burgoyne

Año: 2017

Duración: 119 min.

País: Estados Unidos

Empresas Productoras:

Filmnation Entertainment / Story Ink

Género: Comedia romántica

Distribuye: Energía Cine

FILMOGRAFÍA DE MICHAEL SHOWALTER:

1996- Tick (cortometraje)

2001 - Wet Hot American Summer

2001 - Kissing Jessica Stein

2002 - Signs

2002 - Stella shorts

2002 - Operation Midnight Climax

2004 - Hair High

2005 - The Baxter

2006 - Griffin & Phoenix

2007 - The Ten

2007 - Reno 911!: Miami

2008 - Birthday (cortometraje)

2013 - Bum Future (cortometraje)

2014 - They Came Together

2014 - Two Night Stand

2015 - Hello, My Name Is Doris

2017 - The Big Sick