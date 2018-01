Una mujer fantastica: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Sebastian Lelio

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Marina (Daniela Vega), una joven camarera aspirante a cantante y Orlando (Francisco Reyes), veinte años mayor, están enamorados y planean un futuro juntos.

Sin embargo, un hecho terrible e inesperado hará que Marina se vea obligada a enfrentar a la familia de él y a la sociedad misma para demostrar lo que ella es: una mujer fuerte, compleja, pasional, fantástica...

Notas del director

"Siento que, de alguna forma, esta película es una construcción más compleja que Gloria porque es muchas películas al mismo tiempo.

Pero a pesar de que UMF existe en un territorio cinematográfico distinto, que opera mucho más allá del realismo, tiene, al igual que Gloria, más inclinación por las preguntas que por las respuestas, y a un mismo tiempo examina y exalta a un personaje femenino poderoso, pero UMF, por varias razones, es mucho más que una película sobre una mujer." Sebastián Lelio

Ficha artística

Francisco Reyes ...... Orlando

Luis Gnecco ..... Gabo

Aline Küppenheim ..... Sonia

Antonia Zegers ..... Alessandra

Ficha Técnica

Director: Sebastián Lelio

Guionista: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza

Productor: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Sebastián Lelio, Gonzalo Maza

co-Productora: Maren Ade

Música: Matthew Herbert

Fotografía: Benjamín Echazarreta

Montaje: Soledad Salfate

Datos Técnicos

Drama

Año: 2017

Duración: 104 min.

País: Chile

Festivales y Premios

2017: Premios Oscar: Nominada a mejor película de habla no inglesa

2017: Festival de Berlín: Ganadora Mejor guión

2017: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa

2017: Premios Goya: Nominada a mejor película hispanoamericana

2017: Premios Independent Spirit: Nominada a mejor película extranjera

2017: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año

2017: Critics Choice Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa

2017: Premios Fénix: Ganadora Mejor película, dirección y actriz (Daniela Vega)

2017: Festival de La Habana: Ganadora Premio Coral Especial del Jurado y Mejor actriz (Vega)