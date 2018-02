15:17 Tren a Paris: Sinopsis, elenco, ficha: The 15:17 to Paris

SINOPSIS

De Clint Eastwood llega "15:17 Tren a Paris", que cuenta la historia real de tres hombres cuyo valiente acto los convirtió en héroes durante un viaje en tren a alta velocidad.

En la tarde del 21 de agosto del 2015, el mundo vio en silencio atónito cómo los medios informaban sobre un ataque terrorista frustrado en el tren Thalys # 9364 con destino a París, un ataque evitado por tres valientes jóvenes estadounidenses que viajaban por Europa.

La película sigue el curso de la vida de los amigos, desde los jugueteos en su infancia hasta el encontrar su lugar en la vida, y a la serie de eventos improbables que llevaron al ataque. A lo largo de la angustiosa experiencia, su amistad nunca flaquea, por lo que es su mejor arma y les permite salvar la vida de los más de 500 pasajeros a bordo.

El heroico trío está compuesto por Anthony Sadler, el guardia nacional de Oregon, Alek Skarlatos, y el aviador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, primera clase, Spencer Stone, que se interpretan a sí mismos en la película. Protagonizando a su lado se encuentran Judy Greer ("War for the Planet of the Apes"); Jenna Fischer ("Hall Pass", "The Office" de la TV); P.J. Byrne ("The Wolf of Wall Street"); Tony Hale (la serie de TV "Veep"); y Thomas Lennon ("Transformers: Age of Extinction"). William Jennings interpreta al Spencer más joven , Bryce Gheisar interpeta a Alek, también de niño, y Paul-Mikél Williams interpreta a Anthony en su infancia.

Eastwood ("Sully", "American Sniper") dirige un guión de Dorothy Blyskal, basado en el libro de Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone y Jeffrey E. Stern. Eastwood también produce la película, junto con Tim Moore, Kristina Rivera y Jessica Meier. El productor ejecutivo de la película es Bruce Berman.

Detrás de cámaras, el equipo creativo incluye a los frecuentes colaboradores de Eastwood, Tom Stern, quien se ha desempeñado como director de fotografía en 13 de sus películas, y Deborah Hopper, quien se ha desempeñado como diseñadora de vestuario de Eastwood en 17 películas; el editor Blu Murray, quien recientemente editó "Sully", y el compositor, también de esa película, Christian Jacob. Kevin Ishioka, cuyo trabajo se puede ver en "Sully" y "Dunkirk", se desempeña como diseñador de producción.

Warner Bros. Pictures presenta, en asociación con Village Roadshow Pictures, una producción de Malpaso, "15:17 Tren a Paris". La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment, y en territorios seleccionados por Village Roadshow Pictures.

La película ha sido clasificada por la MPAA como PG-13 por imágenes sangrientas, violencia, material sugerente, referencias de drogas y lenguaje fuerte.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

DE CARA AL MIEDO, LA GENTE ORDINARIA PUEDE HACER LO EXTRAORDINARIO

"No ha sido una elección consciente contar historias heroicas o hacer películas sobre héroes cotidianos", dice el veterano director y productor Clint Eastwood, cuyas dos películas anteriores, "Sully" y "American Sniper", resaltaron los esfuerzos de hombres bastante singulares. "Sólo hago las historias que vienen y me interesan. Algunas hazañas son excepcionales y beneficiosas para la sociedad, y es agradable cuando se puede contar una historia como esas".

"15:17 Tren a Paris", de Eastwood, es una increíble historia real de individuos comunes que realizan una acción extraordinaria bajo las circunstancias más intensas y amenazantes, recreada para la pantalla grande e interpretada por los hombres reales que las vivieron, y sobrevivieron para contarlo.

En la película, uno de esos hombres, Spencer Stone, pregunta en los días previos al evento : "¿Alguna vez sientes que la vida simplemente nos está empujando hacia algo, algún propósito mayor?". En ese momento, Stone no podía posiblemente haber sabido lo que iba a venir a sólo unos días, o las acciones que él y sus amigos, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, tomarían, o los cientos de vidas que salvarían. Ese día, en ese momento, no era más que un joven despreocupado disfrutando de la belleza de una tierra extranjera.

Stone y Sadler abandonaron la histórica Berlín para reunirse con Skarlatos en Amsterdam, donde el trío abordó el tren vespertino de las 15:17, rumbo a París. Los eventos de ese viaje más tarde conmocionarían al mundo y revelarían a estos hombres como héroes, llevándoles a recibir la Legión de Honor e inspirarlos a escribir su propia historia. Llamaron la atención de Eastwood cuando les presentó el premio Hero en los Spike Guy's Choice Awards en el 2016. Eastwood conversó con ellos y les ofreció leer su libro tan pronto estuviera terminado.

Tan pronto como lo hicieron, Stone le envió el manuscrito.

Con su larga carrera, Eastwood podría descansar en sus laureles. En cambio, busca desafiarse más a sí mismo con cada proyecto, y este no sería diferente. "Estos tres muchachos realmente tomaron responsabilidad, y sus esfuerzos tuvieron un gran efecto en mucha gente. Cuando estábamos haciendo el casting, vimos a muchos actores buenos, pero seguía mirando a los chicos y pensando, '¿Por qué no hacer algo inesperado?'. Finalmente un día les dije: '¿Creen que podrían hacerla de sí mismos?'".

Tenerlos no sólo interpretándose a sí mismos, pero estelarizando como los tres conductores en la película, sería un experimento para el realizador, así como para Sadler, Skarlatos y Stone.

"El hecho de que nuestra historia iba a convertirse en una película fue increíble para nosotros", afirma Skarlatos . "Además de eso, Clint Eastwood es el favorito de Spencer y mío desde que éramos niños viendo 'High Plains Drifter' y 'Hang'em High'... Fue increíble tener al Sr. Eastwood como el indicado".

Recordando su primera discusión seria con el director de la película, Stone dice, "yo estaba sentado frente a mi puerta, súper nervioso, pensando, 'Estoy a punto de tener una conversación telefónica con Clint Eastwood'. Luego me dijo cuánto le gustaba la historia, y las cosas simplemente pasaron de ahí. Pero nunca imaginamos interpretarnos a nosotros mismos, así que fue una completa sorpresa cuando lo mencionó".

Después de considerar de que tendrían a Eastwood a la cabeza del buque, los tres se subieron a bordo. Sadler admite : "Nos tomó un par de días pensarlo, pero cuando salimos de la habitación sabíamos que íbamos a decir que sí. El Sr. Eastwood simplemente nos dio la confianza para hacerlo. Es un director y actor legendario".

Al igual que Eastwood, el productor Tim Moore también estaba tan interesado en la historia de los niños como en sus heroicidades recientes. "Por lo que vieron en las noticias, todos sabían lo que había sucedido en el tren, pero ninguno de nosotros sabía que estos chicos crecieron juntos, fueron juntos a la escuela, y fueron llamados juntos a la oficina del director", se ríe, "y todavía tienen una relación muy fuerte ahora. Eran sólo buenos amigos, tipos normales, y de repente fueron puestos en una situación en la que descubres qué es lo que harías, de lo que estás hecho, esencialmente".

Moore además reconoce que la mayoría de nosotros probablemente no actuaría de la manera que lo hicieron Stone, Skarlatos y Sadler. "Estos tipos estaban claramente destinados a algo más grande de lo que ellos sabían, y eso es lo que creo que atrajo a todos nosotros, especialmente a Clint".

Dorothy Blyskal , quien adaptó el libro a la pantalla, estaba especialmente intrigada por la educación de sus sujetos. Stone y Skarlatos habían crecido juntos; Sadler se hizo amigo de ellos cuando era un adolescente. Ninguno de ellos fue criado con aspiraciones heroicas o grandes expectativas; en todo caso, podrían haber sido vistos como una infancia un tanto desafiante en lo que respecta a la academia y la disciplina. Sin embargo, cada uno de ellos se encuentran dentro de sí mismos para estar a la altura aquel fatídico día.

"Siempre me gusta ser partidario de los que tienen las posibilidades en su contra", relata. "Lo que me atrajo de la historia ir fue la historia de trasfondo: su fe, su relación con sus madres y cómo criaron a estos hombres que triunfaron, estos héroes que afectaron tantas vidas. Eso es lo que lo hizo tan humano, tan identificable y tan interesante para mí ".

"Realmente son tipos normales, y creo que eso es lo especial de ellos", comparte la productora Kristina Rivera. "Hicieron algo extraordinario, pero podrían ser el hermano de cualquiera, el amigo de cualquiera". Todo el mundo conoce a un Spencer, un Alek o un Anthony".

La productora Jessica Meier añade: "Estos jóvenes realmente se complementan entre sí. Hay un equilibrio en su amistad, sus diferentes personalidades, en cómo trabajan juntos y, por supuesto, cómo se unieron en una fracción de segundo para cambiar el destino de ese viaje en tren".

Además de luchar por el realismo en el departamento de casting, Eastwood y su equipo también estaban decididos a rodar la película en la mayor cantidad de locaciones reales posibles. Eso significó llevar la producción por Italia y Francia - casi filmando por casualidad (aunque no exactamente) durante el segundo aniversario del evento real - y en un tren real exactamente igual al que habían montado ese día.

Eastwood conjetura, "Estos chicos son gente normal, como la mayoría de nosotros por ahí, que reciben el don de la vida y hacer lo mejor que podamos con ella, y tal vez tengan suerte al hacerlo. Ese día, las apuestas no podría haber sido más altas, pero estos chicos acabaron haciendo lo correcto en el tiempo correcto. Podrían haber sido muy desafortunados, pero se hicieron cargo de su destino. Se trata de lo que el destino te entrega... y cómo lidias con la situación".

Una vez que empiezas a descubrir quién eres, entonces realmente te darás cuenta cómo se te ha dado autoridad sobre tu vida.

Al llegar a los 20 años de edad al momento del incidente, Spencer Stone estaba en la Fuerza Aérea , Alek Skarlatos estaba en la Guardia Nacional de Oregon, y Anthony Sadler era un estudiante de la Universidad Estatal de California en Sacramento. Sadler conoció a Stone y Skarlatos , que ya eran amigos y vecinos desde la primera infancia , en la escuela secundaria. En la película, un Anthony más joven, interpretado por Paul-Mikel Williams, conoce a Spencer y Alek (interpretados por William Jennings y Bryce Gheisar, respectivamente) que sale de la oficina del director ... un lugar que parece muy familiar para el sonriente joven Sadler.

En realidad, Sadler sonríe , "Creo que nos alineamos alfabéticamente por nombre y resultaron ser los dos hombres a mi lado".

"Simplemente hicimos clic con Anthony", recuerda Stone. "Le gusta pasar un buen rato, es realmente social, pero también estar en casa y relajarse". Alek es también un introvertido, pero también realmente gracioso y divertido. Nos conectamos cuando éramos jóvenes, principalmente a través de los deportes, la guerra, el baloncesto. Al final del día, somos solo tres tipos regulares, nada especial sobre nosotros".

De su amigo de toda la vida, Skarlatos dice, "Spencer es realmente un poco de Anthony y de mí mismo. El guión hizo un buen trabajo al resumir nuestra infancia, cómo nos conocimos y las luchas y la diversión que tuvimos a medida que crecimos".

Al mostrarlos jóvenes, en casa y jugando en el bosque detrás de sus casas, la película también insinúa cómo Stone y Skarlatos pudieron haber desarrollado su temprano interés en el ejército. Este último continúa, "Tuvimos a este excelente profesor de historia en la escuela secundaria, y su gusto por del tema se apoderó de nosotros, despertó nuestro interés, y simplemente se convirtió en una bola de nieve a partir de ahí. A lo largo de la escuela secundaria, la historia, especialmente la historia militar-era un tema favorito".

Siguiendo a través de la pasión después de la graduación llevaría a ambos a través de los ejercicios tácticos y ejercicios de combate que eventualmente jugarían un papel crítico en su capacidad para actuar durante el ataque contra el tren. El jiu-jitsu y el entrenamiento médico de Stone y el conocimiento de Skarlatos sobre armas de fuego y seguridad se habían convertido en una segunda naturaleza para ellos , y fueron clave para el resultado exitoso de ese día.

Aun así, cualquier recuento de una historia real requiere alguna licencia artística; conversaciones en la pantalla entre Sadler y Stone mientras viajban por Europa , por ejemplo, son más o menos complementos de lo que había sucedido, ya que ninguno podía recordar palabra por palabra lo que se dijo hace dos años. El acto de volver sobre sus pasos resultó ser surrealista y catártico para el grupo.

"Fue una experiencia increíble el sólo poder realizar el proceso de hacer una película con Spencer y Alek", afirma Sadler. "Agrega a eso el estar con Clint Eastwood, tomando su dirección todos los días, estar en esos juegos ... fue una oportunidad única en la vida de la que nunca hubiera esperado a ser parte".

Eastwood es conocido por la ejecución de un barco fuerte, a la vez que pone a todos en en el set relajados, un entorno ideal para los tres recién llegados. "Creo que lo más difícil que un actor profesional puede hacer es interpretarse a sí mismo", conjetura. "Es más fácil esconderte detrás de un personaje que ponerlo en la realidad para que el mundo lo vea". Pero cuanto más tiempo pasaba con los muchachos, más me daba cuenta de que eran la columna vertebral de la historia. Sentí que podían hacerlo, y hacer que la audiencia entendiera lo que habían hecho mejor que nadie".

"He usado no actores antes en partes más pequeñas", continúa, "pero no exactamente interpretándose a sí mismos o volver a crear precisamente eventos de sus propias vidas. Pero en este caso, mientras seguimos repasando todo el episodio del tren, resolviendo la logística de cómo sucedió y cómo pudimos filmarlo, era como si ya se estuvieran interpretando a sí mismos. Seguían mostrándonos cómo había sido ido todo para que pudiéramos ser lo más precisos posible, y para que me sintiera cómodo de que sería como lo real. Parecía una oportunidad única, el tener a los participantes reales disponibles y dispuestos, y luego darles una oportunidad. Quería que fueran ellos mismos, nadie más, y sentí que podían hacerlo".

"Regresar tan lejos como lo hacemos y tener la química natural que hacemos como amigos lo hizo factible", dice Skarlatos . "Hemos pasado por muchas experiencias locas juntas, y interpretarnos a nosotros mismos definitivamente es otra, pero en realidad es la guinda del pastel".

Stone agrega: "Al final del día, la dinámica natural entre nosotros tres, la autenticidad de nuestra amistad dentro y fuera de la pantalla, será 100% verdadera. Eso es algo que no tuvimos que recrear, así somos nosotros" .

Es esa relación natural que, según Sadler, les permitió actuar tan rápido ese día . "Cada uno de nosotros teníamos nuestro papel, y debido a que nos conocemos tan bien, hicimos lo que hicimos automáticamente, los tres. Y el Sr. Eastwood se comunicaba con nosotros mientras estábamos filmando, y nos preguntó cómo sucedió esto o lo otro, si no era así, dímelo y lo cambiamos. Eso nos hizo sentir más cómodos con todo el proceso de actuación por primera vez, sabiendo que quería entender bien la historia hasta el último detalle".

Con los detalles clavados a la letra, Stone recuerda que durante la escena crítica en el tren, "cuando Mark [Moogalian] estaba 'sangrando', se sentía como si tuviera un verdadero momento de flashback, porque todo era lo mismo: el mismo hombre , la misma ropa, la misma cantidad de sangre a pesar de que no era sangre real. Creo que todos sentimos realmente en este momento".

Tanto Skarlatos como Sadler concuerdan. "Ese día, al reproducir esa escena, casi provocó una descarga de adrenalina en mí, lo que hizo que fuera más fácil sentir las mismas emociones que sentí", dice Skarlatos .

"Me demostró hasta qué punto los detalles importan - ropa, personas, asistentes de tren ... Todo se hizo tan bien para que sintiéramos que estábamos en ese tren de nuevo", señala Sadler.

Además de crear un entorno físico excepcionalmente detallado para el trío, Eastwood les facilitó su actuación al establecer un ambiente relajado. Conocido por su manera tranquila cuando se inicia la "acción" en una escena, para estos recién llegados que el director generalmente comenzaba a rodar las cámaras mientras estaban en el set pero en medio de una conversación general . Eastwood dice, "Cuando queríamos empezar a filmar yo les decía que casualmente ramificaran en el diálogo o la intención de la escena, y tomar lo que estaban haciendo e ir de ahí. Gran parte de esta película es una serie de improvisaciones, pero improvisando como ellos mismas para que no tuvieran ninguna tensión".

Si bien los tres hombres estaban actuando por primera vez, fueron rodeados con actores establecidos en los otros papeles, incluyendo a Judy Greer como la madre de Spencer, Joyce, y Jenna Fischer como la madre de Alek, Heidi. Las actrices habían sido amigas durante 19 años, pero esta era la primera vez que trabajaban juntas, así como la primera vez que trabajarían con Eastwood.

Greer confiesa: "Tengo que ser honesto, la razón por la que estaba más que entusiasmado con la película, y estoy seguro de que todo el mundo dice lo mismo, era Clint Eastwood. Soy un gran fan de él y siempre he querido trabajar con él, y así que fue un factor importante. Además es rápido. Sabe lo que quiere. Es muy decisivo. Todo lo cual hace que el trabajo sea un verdadero placer".

Fischer acepta de todo corazón, y agrega: "Clint Eastwood es realmente divertido. Tiene un increíble sentido del humor, que me sorprendió porque yo no lo estaba esperando, y y mantiene la atmósfera en el set muy alegre, pero al mismo tiempo se toma en serio el trabajo".

Greer tuvo la oportunidad de conocer a Joyce en la vida real, describiéndola como "muy feliz y burbujeante, y como una fiera defensora de sus hijos, una verdadera mamá oso, lucha la buena batalla". Ella es cristiana y tiene un sistema de creencias muy fuerte que la guía; su fe es una parte realmente importante de su vida".

Aunque la mayor parte del tiempo de Greer y Fischer en el set fue con los actores más jóvenes, ambas mujeres quedaron impresionadas con sus hijos crecidos en la pantalla . Greer comenta, "Spencer es definitivamente el tipo de persona que te respalda, y no sólo por lo que hizo en el tren. Es una buena persona, una persona dulce, y durante el tiempo que pasé con él, siempre respondió mis preguntas con mucha sinceridad y con gran sentido del humor y humildad. Creo que él y los otros muchachos aportaron lo último en autenticidad a sus papeles porque saben mejor que nadie cómo se sintieron en ese momento, en qué estaban pensando y cómo reaccionaron".

"Judy y Jenna me recuerdan mucho a mi madre y a Heidi, fueron el combo perfecto para interpretarlas", cita Stone.

Skarlatos agrega: "Cené con Jenna la noche antes de filmar juntos la escena del aeropuerto, sólo para poder conocerla, y hablamos durante dos horas seguidas. Ella fue muy agradable, una gran conversadora y una gran persona. Yo soy fan de 'The Office' y creo que he visto todos los episodios, y ella no sólo estuvo a la altura de todas las expectativas que había construido en mi cabeza, si no que fue aún mejor. Es una persona agradable, maravillosa y está interpretando a mi madre, que también es una persona agradable y maravillosa".

Fischer dice que el sentimiento fue absolutamente mutuo. "Alek es un héroe estadounidense y me sentí abrumado al conocerlo. Nunca había conocido a una persona que hubiera hecho algo tan significativo, como un acto de heroísmo. No quería hacerle demasiadas preguntas personales, ¡pero también quería saber todo!".

"Por supuesto , recuerdo cuando sucedió esto, las noticias sobre los tres estadounidenses que viajaban por Europa que frustraron un ataque terrorista", continúa, "así que cuando me enteré de que estaban haciendo una película sobre eso, me intrigó. Cuando leí el guión, aunque conocía el final, me pareció una historia conmovedora y llena de suspenso, y me llamó la atención el número de coincidencias, de eventos fortuitos que surgieron ese día. Tampoco me había dado cuenta de que eran amigos de la infancia y, desde mi punto de vista, el lenguaje clave que compartieron fue un elemento muy importante para su éxito ".

Serendipia, de hecho. En verdad, había pasado bastante tiempo desde que los tres amigos habían estado todos juntos; Skarlatos estaba en el ejército, con base en Oregon pero estacionado en Afganistán, Stone también estaba en el ejército, pero en Texas, y Sadler estaba en la universidad en casa . El viaje por Europa fue pensado como una especie de reunión, y los planes se hicieron a menudo sobre la marcha, incluido el viaje a París, que casi no sucedió.

Completando el elenco , Thomas Lennon aparece como el director Michael Akers , P.J. Byrne como Mr. Henry , Tony Hale como el entrenador Murray, y Jaleel White como Garrett Walden . Mark Moogalian , el verdadero hombre que fue baleado por el terrorista, y la esposa de Mark, Isabelle Risacher Moogalian y su compañero de viaje, Christopher Norman, se interpretan a sí mismos en la película.

Ray Corasani interpreta al atacante, Ayoub El-Khazzani , quien intentó dispararle a Stone, aunque el pistón de la bala, ya sea por suerte o por intervención divina, no se activó. Ayoub logró apuñalar a Stone profundamente en el cuello y cortó parcialmente el pulgar de Stone antes que Stone, Skarlatos y Sadler lo sometieran.

Los tres amigos todavía sienten que fue la buena fortuna, más que sus heroicas , lo que salvó el día . "La forma en que lo veo", dice Stone, " fue que tuvimos la oportunidad de hacer algo y lo tomamos". Miré por el pasillo y vi a Ayoub allí, y vi que mucha gente cerca de él estaba en estado de shock. Afortunadamente, los tres pudimos actuar. Y, obviamente, Dios estaba cuidando nuestras espaldas".

"Todo lo que condujo al ataque, como las habilidades que aprendimos en el ejército, nuestros pasatiempos civiles, se sumaron a la suerte que tuvimos: el cebador no se activó, Spencer sobrevivió a una herida de arma blanca, pudiendo salvar la vida de Mark", considera Skarlatos . "Hubo muchas coincidencias extrañas que entraron en juego ese día".

"Todas las cosas que encajaron en su lugar, que nos llevaron a ese momento en ese tren ...eso es intervención divina, ese es el destino", dice Sadler. "Es sólo un resumen de todo en nuestras vidas hasta ese punto, uniéndonos ; sólo unos muchachos regulares en esta situación inesperada, pero como si estuviéramos destinados a estar ahí".

Ya fuera un ángel guardián montado sobre sus hombros o pura suerte o algo intermedio, Eastwood dice : "Cualquier cosa que creas, como sea que interpretes cosas en la vida, estos chicos estaban destinados a hacer esto y sobrevivirlo".

El 24 de agosto del 2015, Stone, Skarlatos , Sadler y Norman recibieron la Legión de Honor por sus acciones. Mientras que el material de archivo real se utilizó para la secuencia, sólo había un par de ángulos filmados ese día, por lo que el acto también fue recreado para la película en el Palacio Élysee y las tomas diversas fueron cortados a la perfección por el editor Blu Murray.

Pelea o Vuela

La producción en "15:17 Tren a Paris" llevó al elenco y al equipo a varias partes de Italia y Francia , pero primero pasarían algunas semanas en suelo estadounidense. Comenzaron justo al norte de Los Ángeles en Santa Clarita, California, que se duplicó como el desierto de Afganistán donde Skarlatos había pasado tiempo en el servicio, antes de mudarse al área de Atlanta, Georgia, para filmar numerosas escenas en la casa de los Stone.

Otras imágenes capturadas en y alrededor de esa ciudad incluyeron escenas que toman lugar en el aeropuerto de Oregon; en el Aeropuerto Internacional de Atlanta; en la Base de la Fuerza Aérea Lackland y en la Base del Ejército Fort Sam Houston , que realmente era la Base de la Fuerza Aérea Robins; el hogar de los Stone y el área de juegos arbolada detrás de él; el dormitorio de la universidad de Sadler; las escuelas intermedias y secundarias de los niños más pequeños, junto con muchas otras aulas, salas de capacitación y salas de recreo; una habitación de hotel en Sacramento; y un club y un pub en Amsterdam.

A partir de ahí, comenzó la aventura en el extranjero, al igual que Stone y Sadler. "Simplemente seguimos su rastro", dice Eastwood. "Fuimos ahí para hacerlo tal como lo habían hecho, y teníamos un buen equipo con todos en la misma página".

"Clint realmente quería abrir esta película, darle un gran alcance", dice Moore. "Entonces, durante el tiempo que estuvimos en Europa, aprovechamos al máximo las locaciones, casi como una guía de viaje, porque eso es lo que habían hecho los muchachos. Estaban ahí para divertirse, ver el país, los sitios. No pudimos ir a todos los lugares a donde fueron, pero logramos llegar a muchos lugares".

Siguiendo una rápida, sesión de filmación de un día en Roma con un pequeño equipo de cámaras que fue a cinco lugares diferentes a capturar algunos de los paisajes reales, la producción completa entonces se puso en marcha a Venecia, filmando en la estación de tren de Santa Lucía; en el vaporetto, o autobús acuático, del Gran Canal; en el Conservatorio Benedetto Marcello; en la Iglesia de Campo Santa María del Giglio; en el hotel Gritti Palace; y len a Plaza de San Marcos (también conocida como Piazza San Marco).

A partir de ahí, la producción se trasladó a París, utilizando varios lugares dentro y alrededor de la ciudad, incluyendo: una sección en la Rue Gérard de Nerval; el aeropuerto Charles de Gaulle, que las hace del aeropuerto de Frankfurt, Alemania; el Palacio Élysé, un albergue a lo largo de Rue Aristide Bruant ; el exterior del Hôtel deMarigny ; y la Gare du Nord, una de las estaciones ferroviarias más grandes de la red de París.

Ser capaz de filmar en la estación de Arras fue todo un golpe, pero algo crítico para mantener la visión realista de la película de Eastwood. Los productores pudieron asegurar un tren de Thalys donde tuvo lugar el verdadero viaje - en una ruta diferente - y filmar la secuencia en movimiento.

"Algunas personas pueden ir por la ruta segura y construir un tren en un foro", dice Rivera, "pero no Clint Eastwood. Él quería lo real, así que lo conseguimos, e hicimos todo el recorrido, retrocediendo, comenzando en París y dirigiéndonos a Amsterdam, con una parada en Bruselas".

Filmar en un tren real fue uno de los mayores desafíos para el director de fotografía Tom Stern y su equipo, debido al horario limitado del viaje, y especialmente a la rigidez de los pasillos. Sin embargo, Stern tenía experiencia al haber filmado previamente "Sully" en el igualmente estrecho espacio de trabajo de un avión.

"Toda la organización en Thalys fue maravillosa, y nos ayudaron a lidiar con la logística desconocida de rodar un largometraje en un tren a 300 kilómetros por hora" ,comenta Stern.

Meier admite que fue un desafío, seguro, pero una gran experiencia. "Empezar en Arras para recrear esos momentos hizo que esas escenas fueran lo más auténticas posibles, y eso fue increíble para nosotros. Incluso pudimos reclutar a varios de los primeros equipos de primera respuesta de ese día para recrear su parte en el evento también , lo que fue realmente especial".

Durante el rodaje en París y sus alrededores, los realizadores también se encargaron de encontrar calles que pudieran parecer Berlín , Ámsterdam, y partes adicionales de Roma, ya que el trío había ido a estas áreas, pero la producción principal no lo haría. Moore le da crédito al diseñador de producción Kevin Ishioka por capturar el aspecto y la sensación correctos, independientemente de la locación. "Kevin realmente hizo que pareciera que habíamos estado en todos esos lugares, justo como se supone que debe hacer la magia del cine", sonríe.

"Al leer el guión y visualizar los eventos que ocurrieron, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de responsabilidad por la precisión de su presentación", dice Ishioka. "Me sentí como un reportero periodístico, necesitaba tener la historia bien para que la magnitud del evento no se perdiera. Con suerte, el público va a conseguir una comprensión de lo que los niños habían pasado por hacer frente a una dura prueba ".

Los esfuerzos de los realizadores y del equipo dieron sus frutos para Stone, Skarlatos y Sadler. "El estar en las locaciones reales realmente ayudó a establecer el tono y restablecer los entornos para nosotros", observa Stone, casi sintiendo que han cerrado el círculo. "Todos los turistas que nos rodean, además de las personas de los diferentes países, hicieron que pareciera que estábamos de vacaciones, que no estábamos ahí para una película".

Mientras "15:17 Tren a Paris" recrea un momento heroico en la historia reciente, Eastwood también sintió que hacer la película, contar la historia de estos héroes, era una oportunidad para explorar algo más. "Este fue un evento reverenciado en Francia y América, y llegó en un momento en que nos preguntamos cómo reaccionaríamos ante la adversidad", dice. "Lo que estos chicos hicieron fue mostrar que el hombre común no sólo puede tener grandes instintos, sino también actuar sobre ellos. Claro, estaban preparados porque tenían entrenamiento militar y médico, pero no estaban en el campo de batalla, no estaban preparados para esto . Ellos vieron algo suceder y se lanzaron, uno, dos, tres, y salvaron muchas vidas de esa manera. Si ellos pudieron hacerlo, nosotros también".

SOBRE EL REPARTO

SPENCER STONE (Spencer/Co-Autor) era un sargento de la Fuerza Aérea quien acapaóo los titulares internacionales en 2015 cuando él y sus amigos de la infancia, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, frustraron un gran ataque terrorista en un tren con destino a París. Stone, desarmado, corrió hacia el peligro, sometiendo y desarmando a un hombre empuñando un rifle de asalto, una pistola, un cúter y suficiente munición para matar a todos los que estaban a bordo.

Stone y sus amigos salvaron cientos de vidas ese día. A pesar de las lesiones graves como resultado del encuentro, Stone brindó cuidados de salvamento a un hombre que recibió una herida de bala en la garganta durante el ataque. Por sus acciones heroicas y desinteresadas, el presidente francés Francois Hollande le otorgó a Stone la condecoración más importante del país, La Legión del Honor. A su regreso a los Estados Unidos, fue honrado en una ceremonia en el Pentágono y recibió la Medalla del Aviador y un Corazón Púrpura. El presidente Barack Obama también fue anfitrión del trío en la Casa Blanca.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, a tan sólo un mes y medio después del ataque de París -y tres días antes de que volviera a sus funciones en la Fuerza Aérea- Stone fue brutalmente atacado en su ciudad natal de Sacramento, California, mientras defendía a una amiga. Stone fue apuñalado en su corazón, pulmón e hígado con heridas tan graves que la escena del crimen fue inicialmente declarada como homicidio. La cirugía le salvó la vida, y desde entonces se ha recuperado por completo del ataque.

Stone, Sadler y Skarlatos publicaron un libro que detalla su increíble viaje, 15:17 Tren a Paris , que llamó la atención del legendario cineasta Clint Eastwood. Stone y sus amigos se interpretan a sí mismos en la película.

ALEK SKARLATOS (Alek/Co-Autor) era un Especialista de la Guardia Nacional del Ejército que, junto con sus dos amigos de la infancia, Spencer Stone y Anthony Sadler, acapararon los titulares de todo el mundo cuando heroicamente subyugaron un tren con destino a París que viajaba desde Amsterdam a Bruselas en Agosto del 2015. Ha sido galardonado con la Medalla de Soldado del Ejército de los Estados Unidos por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y ​​ha recibido la mayor condecoración de Francia, la Legión de Honor, por presidente francés François Hollande.

Skarlatos , Stone y Sadler escribieron sobre su experiencia, junto con el coautor Jeffrey E. Stern, el libro 15:17 Tren a Paris, que fue publicado el 23 de agosto del 2016 por PublicAffairs , una publicación de Perseus Books, una subsidiaria de Hachette. Book Group, Inc.

En el otoño del 2015, Skarlatos aceptó una invitación para competir en el exitoso programa de ABC "Dancing with the Stars" para la temporada 21 del reality de larga duración, y terminó en tercer lugar.

Skarlatos es originario de Sacramento, California. Actualmente reside de Oregón.

ANTHONY SADLER (Anthony/Co-Autor) es ex alumno de la Universidad Estatal de Sacramento donde se graduó con una Licenciatura en Ciencias en Kinesiología. Junto con dos amigos de la infancia, participó en frustrar un ataque terrorista a bordo de un tren en agosto del 2015. Fue galardonado con la Medalla de Valor por el Secretario de Defensa Ash Carter, y la Legión de Honor por el presidente francés François Hollande, por sus acciones de aquel día. Desde entonces, ha viajado por el mundo compartiendo su historia y difundiendo un mensaje de camaradería y de capacidad para superar frente a probabilidades insalvables.

Desde entonces se ha convertido en autor, actor y orador público que se concentra en compartir lo insólito de los aspectos de su viaje con los demás en cada oportunidad que encuentra.

JUDY GREER (Joyce) tiene una prolífica carrera en el cine y la televisión, apareciendo en más de 80 papeles hasta la fecha. Actuó en la serie de comedia de FX "Married", junto a Nat Faxon; ha aparecido en "Ant-Man" de Marvel, junto a Paul Rudd; y protagonizó la película independiente de Jamie Babbit "Addicted to Fresno ". Greer rodó "War for the Planet of the Apes", para el director Matt Reeves, y escribió su primer libro, I Don't Know Where you Know Me From. Adicionalmente, realizó junto a Jason Reitman "Men, Women and Children", y continúa interpretando el papel de Cheryl/Charlotte en la comedia de animación ganadora del Emmy de FX "Archer".

Greer comenzó recientemente la producción de la nueva versión de "Halloween" , de David Gordon Green y Danny McBride, donde ella protagoniza junto a Jamie Lee Curtis. Anteriormente, terminó la producción de la película independiente "Driven", donde protagoniza junto a Jason Sudeikis y Lee Pace. También aparecerá en el remake de "Valley Girl ", y de Richard Linklater, "Where'd You Go Bernadette", protagonizada por Cate Blanchett.

Greer participó en la nueva versión del clásico de Brian De Palma "Carrie", en la que aparecíó junto a Julianne Moore y Chloe Moretz, dirigida por Kimberly Peirce. También hizo su debut en Broadway junto a Katie Holmes en "Dead Accounts", y repitió su papel como Kitty Sánchez en la cuarta temporada de clásico de culto "Arrested Development" en Netflix.

Los créditos cinematográficos de Greer incluyen la galardonada con el Oscar® " The Descendants", dirigida por Alexander Payne y protagonizada por George Clooney, así como en "Jeff Who Lives at Home", de Jay y Mark Duplass, en la que actuó junto a Ed Helms y Jason Segel . Sus créditos adicionales incluyen la comedia dramática de Robbie Fox "Playing the Field "; "Peep World ", de Barry Blaustein; "Barry Munday "; y de Ed Zwick "Love and Other Drugs", en la que apareció junto a Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal. También fue vista recientemente en "Wilson", protagonizada por Woody Harrelson, Cheryl Hines y Laura Dern, y "Lemon", junto a Brett Gelman.

Greer no es ajena a la pantalla chica, después de haber aparecido en un arco de varios episodios de "Two and a Half Men" y un papel recurrente en la ya mencionada "Arrested Development ". Sus créditos en televisión incluyen la comedia de ABC "Miss Guided"; "Mad Love", de CBS, junto a Sarah Chalke y Tyler Labine , en apariciones especiales en " Modern Family", "How I Met Your Mother", "The Big bang Theory", "It's Always Sunny in Philadelphia" y "Californication" , entre otros.

Greer también recientemente dirigió su primer largometraje, "A Happening of Monumental Proportions", escrito por Gary Lundy y protagonizada por Common, Bradley Whitford , Allison Janney, Jennifer Garner, Keanu Reeves, Anders Holm, Nat Faxon, Rob Riggle , Katie Holmes y Storm Reid, por nombrar unos pocos. Esta comedia se estrenó en el Festival de Cine de Bentonville en de mayo del 2017, ganando el Premio del Público. El festival fue fundado por Geena Davis, y celebra su tercera edición.

JENNA FISCHER (Heidi) obtuvo críticas muy favorables por las ocho temporadas aclamadas por los fans y críticos por su papel como Pam Beesley en la exitosa comedia de NBC "The Office", junto a Steve Carrell, John Krasinski y Rainn Wilson. En el 2007, Fischer obtuvo su primera nominación al Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por su papel.

Recientemente, Fischer protagonizó "Brad's Status", de Mike White, con Ben Stiller. La película se estrenó en el Toronto International Film Festival y recibió buenas críticas.

También escribió un libro titulado The Actor's Life: A Survival Guide, un libro cálido, divertido y educativo sobre las experiencias de Fischer en su camino a convertirse en actriz. El libro fue publicado por BenBella Books en noviembre 14.

En el 2018, Fischer estelarizará junto a Oliver Hudson en la serie de ABC "Splitting Up Together" La comedia de media hora de una sola cámara cuenta la historia de una pareja que ha decidido separarse, pero aun así seguir viviendo juntos.

Después de completar "The Office", Fischer participó en la producción de Broadway de Neil LaBute "Reasons to Be Happy", con Josh Hamilton, Leslie Bibb y Fred Weller.

Los créditos cinematográficos de Fischer incluyen "The Giant Mechanical Man", de Lee Kirk, la cual también produjo, junto a Topher Grace; de Michael Weithorn "A Little Bit of Help", junto a Chris O'Donnell y Rob Benedict; "Hall Pass", de los hermanos Farrelly , con Christina Applegate, Owen Wilson y Jason Sudeikis ; de Brian de Koppelman "Solitary Man", junto a Michael Douglas, Susan Sarandon, Danny DeVito, y Mary Louise Parker; "Walk Hard: The Dewey Cox Story", con John C. Reilly; y la comedia de patinaje artístico "Blades of Glory", junto a Jon Heder , Will Ferrell, y Amy Poehler .

THOMAS LENNON (Director/Michael Akers) es un escritor y actor de Oak Park, Illinois. Estudió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde fue miembro del influyente grupo de comedia The State.

La exitosa serie de televisión de The State fue transmitida en MTV durante tres temporadas y recibió una nominación al Premio Ace a la Mejor Serie de Comedia. Después de su trabajo en "The State", él y su compañero de escritura, Robert Ben Garant , creó dos series aún más populares: "Viva Variety", que se emitió durante tres temporadas y fue también nominada al Ace a la Mejor Serie de Comedia, y "Reno 911!",en la que también interpretó al teniente Jim Dangle. "Reno 911!" duró seis temporadas en Comedy Central.

Como actor, Lennon ha aparecido en las películas " Transformers: Age of Extincion", "The Dark Knight Rises", "Le Divorce", "Heights ", "Conversations with Other Women", "Memento ", "17 Again", "I Love You, Man", "Cedar Rapids", "Knight of Cups", "Bad Teacher", "A Very Harold and Kumar 3D Christmas" y "What to Expect When You Are Expecting?"

En televisión, ha sido visto en "How I Met Your Mother", "Sean Saves the World", " theOdd Couple", "Drunk History", "The Santa Clarita Diet" y "Lethal Weapon".

En el 2018, Lennon aparecerá en las películas: "A Futile and Stupid Gesture", "Puppet Master", "Half Magic" y "Dog Days".

Como escritor de televisión, sus otros créditos incluyen "Strangers with Candy".

En la lista de los 50 mejores sketches de comedia de todos los tiempos de la CFI de 2008, Lennon es el autor de cuatro: "Mono Trorture", "Porcupine Racetrack", "Mind Match" y "$240 Worth of Pudding."

Lennon y Garant han escrito numerosas películas juntos, incluyendo "Night at the Museum", "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian ", " Reno 911 : Miami ", "The Pacifier", "Balls of Fury" y "Baby From Hell".

Además de escribir películas, Lennon y Garant son coautores de Writing Movies for Fun and Money, un libro sobre el sistema de estudios.

Lennon vive en Los Ángeles con su esposa, la actriz Jenny Robertson, y su hijo, Oliver.

P.J. BYRNE (Henry) es un graduado de la Universidad de Boston con una doble licenciatura en finanzas y el teatro, y un MFA en Actuación de la prestigiosa Escuela de Teatro de la Universidad DePaul. Se ha recopilado una larga lista de impresionantes créditos de cine y televisión.

Byrne estelarizará junto a Dwayne Johnson salvando al mundo de una catástrofe global en la próxima película de acción de ciencia ficción "Rampage", vagamente basada en el videojuego del mismo nombre. Byrne está filmando "Green Book" para el director y escritor Peter Farrelly . "Green Book" cuenta la historia de un obrero italoamericano que se convierte en el manager de un pianista clásico afroamericano en un tour a través de los años 1960 por América del Sur, y está protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali.

En el 2014, Byrne actuó junto a Leonardo DiCaprio en "The Wolf of Wall Street" para el director Martin Scorsese, y procedió a formar un equipo nuevo con el famoso director en el 2016 en "Vinyl" para HBO. También se puede ver en "Little Big Lies", con Nicole Kidman y Reese Witherspoon, otra producción de HBO, y en la serie de Showtime "I'm Dying Up Here", junto a Melissa Leo.

Increíblemente bien versado en el drama, comedia y en la ciencia ficción y fantasía, Byrne es uno de los protagonistas de la próxima serie del canal SyFy "Tremors", que también es protagonizada por Kevin Bacon. "Tremors" es una nueva versión para televisión de la película del mismo nombre, en el que una pequeña ciudad es tomada por el miedo a unos gusanos subterráneos gigantes que viven bajo tierra.

Reconocido por su papel fundamental en la escena de robo "Horrible Bosses", el personaje de Byrne es compatible con las estrellas de la película, ya que conspiran para matar a sus jefes. Esta película le permitió añadir a Jason Bateman a una larga lista de actores importantes con los que ha tenido la oportunidad de trabajar. Ha actuado junto a Steve Carell en "Dinner with Schmucks"; con Zach Galifianakis en "The Campaign"; con Harrison Ford en "Extreme Measures"; con Tom Hanks en "Charlie Wilson's War", de Mike Nichols; junto a Will Ferrell y Nicole Kidman en "Bewitched", de Nora Ephron; junto a Jack Black en la película de Michel Gondry "Be Kind, Rewind"; con Jim Carrey en "Bruce Almighty", y junto a Clint Eastwood en "Bloodwork"

Byrne fue muy bien recibido por su papel protagonista en la quinta entrega de la fenomenalmente exitosa franquicia "Final Destination". En la película, el personaje de Byrne se encuentra con uno de los fallecimientos más inusuales en la serie de películas de terror de ciencia ficción.

En televisión, los créditos de Byrne incluyen el papel favorito de los fans, Irv Smiff , el agente deportivo impulsado que representa un número de jugadores de fútbol profesional en la exitosa serie de BET "The Game".

Byrne también está añadiendo el título de escritor con "Brothers of the Bride", una película que va a co-escribir y protagonizar.

Además de sus interpretaciones en pantalla, Byrne también hizo la voz de "Bolin" en la serie de Nickelodeon nominada al Emmy "The Legend of Korra ", y recibió un premio Behind the Voice por su interpretación de ese personaje. En la actualidad es la voz de la Firestorm en el hot de Cartoon Network "Justice League Action".

Un nativo de del Garden State, Byrne nació en Maplewood, Nueva Jersey, y fue criado en Old Tappan, Nueva Jersey.

TONY HALE (Entrenador Murray) es un autor y actor dos veces ganador del premio Emmy más conocido por su papel como Gary Walsh, el oprimido asistente personal de la vicepresidente de Julia Louis-Dreyfus, Selina Meyers, en la comedia política ganadora del premio Emmy de HBO, "Veep". Hale ganó dos Emmy por Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia por "Veep" en 2013 y 2015, y fue nominado en la misma categoría en 2014, 2016 y 2017. "Veep" recientemente concluyó su aclamada 6ª ª temporada, acumulando hasta un total de 11 nominaciones a los Emmy.

Hale ha aparecido en una amplia variedad de programas de televisión y películas aclamadas por la crítica a lo largo de su carrera. Antes de "Veep", coprotagonizó como el socialmente torpe Buster Bluth en la pionera serie ganadora del premio Emmy "Arrested Development", que se emitió en Fox desde el 2003 hasta el 2006 y más tarde fue recogida parsa temporadas adicionales por Netflix en el 2013. La temporada más reciente se encuentra actualmente en producción y programada para transmitirse en el 2018. En el 2013, Hale también fue visto junto a Sandra Bullock y Melissa McCarthy en la comedia de acción dirigida por Paul Feig "The Heat", que recaudó más de $229 millones alrededor del mundo. Concluyendo 2017, Hale actuó en la película de comedia dramática "Brave New Jersey", junto a Anna Camp, Heather Burns y Grace Kaufman.

Más recientemente, Hale se unió al elenco de la película de la llegada a la mayoría de edad " Simon Vs. the Homo Sapiens Agenda", junto a Nick Robinson, Josh Duhamel y Jennifer Garner. La película está ahora en post-producción y llegará a los cines en el 2018.

En el 2015, coprotagonizó con Kristen Stewart y Jesse Eisenberg en la comedia de acción "American Ultra", y actuó como el malo de la película de animación/acción en vivo " Alvin and the Chipmunks: Road Chip". El verano pasado, Hale prestó su voz junto a Jason Sudekis , Danny McBride, Bill Hader y Maya Rudolph en la película animada "Angry Birds ", basada en el exitoso juego de video. " Angry Birds" generó más de $349 millones en el mundo. Sus otros créditos notables cinematográficos incluyen "The Informant", "Happythankyoumoreplease" y Stranger Than Fiction".

En el 2014, Hale lanzó su primer libro para niños, Archibald's Next Big Thing, bajo Boxing Clever Publishing. El libro, escrito por Hale, sigue un pollo joven llamado Archibald que siempre está buscando su próxima "gran cosa" en lugar de darse cuenta de todas las grandes y hermosas cosas a su alrededor. El tema del libro se deriva de la propia lucha de Hale por siempre estar en busca de su próximo papel como actor en vez de permanecer presente y estar en el aquí y ahora.

Hale creció en Tallahassee, Florida, donde asistió a la Young Actors Theatre. Luego continuó estudiando actuación en el Barrow Group Theatre Company en Nueva York.

Hale reside actualmente en Los Ángeles.

SOBRE LOS CINEASTAS

CLINT EASTWOOD(Director/Productor) ha sido galardonado por su trabajo como director de cine y actor. Más recientemente dirigió y produjo "Sully", protagonizada por Tom Hanks.

Antes de eso, dirigió y produjo el drama lacerante de la vida real, "American Sniper", protagonizada por Bradley Cooper. Una de las películas más taquilleras del 2014, "American Sniper" también fue una de los más aclamados, recibiendo seis nominaciones al Oscar®, incluyendo Mejor Película. La película también trajo a Eastwood su cuarta nominación al premio del Directors Guild of America (DGA) y al National Board of Review al Mejor Director.

Un ganador del Oscar® en cuatro ocasiones, Eastwood ganó sus primeros premios Oscar®, como Mejor Director y Mejor Película, por su western de 1992 "Unforgiven", que recibió un total de nueve nominaciones, incluyendo una para Eastwood como Mejor Actor. Eastwood también ganó un Golden Globe y un DGA para la película, que obtuvo el premio a la Mejor Película por varios grupos de críticos.

En el 2005, Eastwood ganó dos Oscar® más en las mismas categorías por "Million Dollar Baby", y de nuevo obtuvo una nominación al Mejor Actor por su actuación en la película. También ganó su segundo Premio DGA y otro Golden Globe al Mejor Director, así como una nominación al Golden Globe a la partitura de la película.

Eastwood ha sido nominado en otras dos ocasiones al Oscar®, en las categorías de Mejor Director y Mejor Película, por el thriller dramático "Mystic River", por la que también obtuvo nominaciones al Golden Globe y DGA, y por el drama de la Segunda Guerra Mundial "Letters from Iwo Jima", que ganó un Golden Globe y un Critics' Choice a la Mejor Película Extranjera y recibió premios a la Mejor Película por una serie de grupos de críticos de cine. "Letter From Iwo Jima" fue la película compañera del drama ampliamente elogiado de Eastwood "Flags of Our Fathers".

En el 2008, "Changeling", de Eastwood, recibió tres nominaciones al Oscar® y Eastwood recibió nominaciones al BAFTA y London Film Critics a la Mejor Dirección, así como una nominación al Golden Globe a la Mejor Banda Sonora. La película también fue nominada a la Palm d'Or y ganó un premio especial cuando se estrenó en el Cannes Film Festival del 2008. Eastwood recibió tres nominaciones al Palme d'Or anteriormente por "White Hunter Black Heart", en 1990; "Bird", en el festival de 1988; y "Pale Rider", en 1985. También ganó su primer Golden Globe al Mejor Director por "Bird".

En años más recientes, Eastwood dirigió y produjo la versión cinematográfica del musical ganador del premio Tony "Jersey Boys", sobre el inicio el grupo de rock The Four Seasons en la década de 1960. También dirigió y produjo el drama biográfico "J. Edgar"; "Hereafter" el cual recibió el Premio David de Donatello di de Italia a la Mejor Película Extranjera; y el drama "Invictus", por la que ganó un National Board of Review y se ganó nominaciones a un Golden Globe y al Critics' Choice al Mejor Director. Además, protagonizó, dirigió y produjo el éxito "Gran Torino", por la que ganó un premio al Mejor Actor del National Board of Review.

Eastwood también dirigió y actuó en películas tan memorables como "Blood Work", "Space Cowboys", "True Crime", "Absolute Power", "The Bridges of Madison County", "The Rookie", "Heartbreak Ridge", "Sudden Impact", "Honkytonk Man", "Firefox", "Bronco Billy", "The Outlaw Josie Wales", "The Eiger Sanction", "High Plains Drifter" y "Play Misty for Me", que marcó su debut como director.

Eastwood se lanzó por primera vez a la fama en todo el mundo como actor en westerns legendarios como "A Fistfull of Dollars", "For a Few Dollars More", "The Good, the Bad, and the Ugly", "Hang'Em High" y "Two Mules for Sister Sara". Su trabajo en cine como actor también incluye "Kelly's Heroes", "Escape From Alcatraz", las películas de acción "Dirty Harry", "Every Which Way But Loose", "In the Line of Fire" y "Trouble with the Curve".

A lo largo de su extraordinaria carrera, Eastwood ha recibido una serie de honores de toda la vida y logros en su carrera, incluyendo el de Irving Motion Picture Academy Thalberg Memorial Award y el premio Cecil B. DeMille de la Hollywood Foreign Press. También ha cosechado tributos del Directors Guild of America, el Producers Guild of America, el Screen Actors Guild, el American Film Institute, la Film Society del Lincoln Center, la Asociación Francesa de Cine, el National Board of Review, y el Henry Mancini Institute. También es el destinatario de un Kennedy Center Honor, el California Governor's Award, y la Legión de Honor Francesa.

DOROTHY BLYSKAL (Guión) es oriunda de Easton, Pennsylvania, y es la hija rebelde de dos padres escritores que le rogaron que nunca se convirtiera en escritora. "The 15:17 to París" marca su debut en guión.

Blyskal acaba de ser nombrada una de los Variety 's 10 Writers to Watch. Recibió su BFA de la Universidad Emerson y estudió escritura de televisión en la UCLA.

JEFFREY E. STERN (coautor) fue a Afganistán a la edad de 23 como un escritor independiente. Al informar sobre el conflicto en la región para varias publicaciones nacionales, trabajó con la Universidad Americana de Afganistán, ya que puso en marcha su Instituto de Desarrollo Profesional. También es co-autor de una propuesta de programa de negocios para la mujer que se convirtió en la primera iniciativa de Goldman Sachs 10.000 women. El programa de Afganistán ha proporcionado formación a 300 mujeres, de las cuales más del 60% inician un nuevo negocio, o aumentan los ingresos de su negocio, un año después de graduarse.

Después de supervisar la puesta en marcha del programa 10.000 Women en Afganistán, fue contratado en el 2008 para construir un nuevo programa internacional en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia, donde diseñó y proyectos que proporcionaron educación cívica e intercambio con democracias emergentes. El programa culminó en una asociación financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos entre una comunidad religiosa minoritaria en Afganistán y en una ciudad del interior de la escuela en Filadelfia, en el que los estudiantes estadounidenses de Afganistán trabajaron juntos para producir una exposición/museo interactivo, abriendo simultáneamente en Kabul y Filadelfia.

Originario de Filadelfia, Pensilvania, recibió su Licenciatura en Estudios de Políticas Públicas y un certificado en medios de comunicación y la democracia de la Universidad de Duke, y una Maestría en Estudios de Política Internacional de la Universidad de Stanford, donde fue nombrado Miembro de Graduados en el Stanford Center for International Conflict and Negotiation.

TIM MOORE (Productor) fue productor del drama del 2011 "In the Land of Blood and Honey", que marcó el debut como directora de Angelina Jolie. La película recibió una nominación al Golden Globe la Mejor Película de habla no inglesa, el Premio Stanley Kramer del Producers Guild y el Premio a la Mejor Película Extranjera en los premios NAACP Image.

Moore ha supervisado la producción física de todas las películas de Clint Eastwood desde el 2002. Más recientemente produjo "Sully", protagonizada por Tom Hanks.

Fue productor ejecutivo de éxito de taquilla Eastwood 2014 "American Sniper", basada en el libro sobre el francotirador Navy SEAL Chris Kyle, protagonizada por Bradley Cooper. La película fue nominada a un Oscar® a la Mejor Película. También fue productor ejecutivo de la versión cinematográfica del musical ganador del premio Tony "Jersey Boys".

En el 2009, fue productor ejecutivo del aclamado drama "Invictus", protagonizada por Matt Damon y Morgan Freeman, que recibió un amplio reconocimiento y varias nominaciones al Oscar® y al Golden Globe, incluyendo uno a la Mejor Película - Drama. Además, Moore fue un productor ejecutivo de "J. Edgar ", "Hereafter", "Gran Torino" y "Changeling", y sirvió como co-productor de las dos epopeyas de la Segunda Guerra Mundial "Flags of Our Fathers" y la premiada "Letters From Iwo Jima", que fue nominada al Oscar® a la Mejor Película.

Su trabajo con Eastwood también incluye los dramas "Mystic River", que le valió seis nominaciones al Oscar®, incluyendo Mejor Película, y "Million Dollar Baby", que ganó cuatro Acdemy Awards®, incluyendo Mejor Película. Además, fue productor ejecutivo de la película de Rob Lorenz, "Trouble with the Curve", protagonizada por Eastwood, Amy Adams y Justin Timberlake, y co-productor en el debut como directora de Alison Eastwood, "Rails & Ties".

Moore también ha trabajado varias veces con el director Rowdy Herrington en las últimas dos décadas, incluyendo como productor en la película biográfica nominada al ESPY "Bobby Jones: Stroke of a Genius". Sus colaboraciones anteriores incluyen las películas "A Murder of Crows", "Road House", y "Jack's Black".

Otros créditos de producción de Moore incluyen "Animal Factory", de Steve Buscemi; de Arne Glimcher, "The White River Kid"; el éxito de acción "Need for Speed", protagonizada por Aaron Paul y "Tommy's Honour". Producirá la próxima película de acción "Southern Heat". Para la televisión, fue gerente de producción en el telefilme "Semper Fi" y produjo la película para televisión "Stolen from the Heart".

Antes de comenzar su carrera, Moore estudió en la UCLA, donde conoció a John Shepherd. Los dos han pasado a producir cuatro películas independientes entre sí: "Eye of the Storm", "The Ride", "The Climb" y la ya mencionada "Bobby Jones: Stroke of Genius".

KRISTINA RIVERA (Productora) ha trabajado en Malpaso durante una década, comenzando su carrera en la compañía de Clint Eastwood como su asistente en "Invictus", y trabajando en "Hereafter", "J. Edgar , "Trouble with the Curve" y "Jersey Boys", antes de su ascenso a productora asociada en "American Sniper".

Rivera posteriormente trajo el guión de "Sully" a Malpaso y fue co-productora de la película. Luego desarrolló el guión de "The 15:17 to París", basado en el libro y los eventos reales, con la escritora primeriza Dorothy Blyskal , y ha recibido el título de productora.

Antes de Malpaso, Rivera trabajó en Village Roadshow Pictures en el departamento de marketing y publicidad.

Un nativa de Chicago, Illinois, Rivera recibió una licenciatura en comunicaciones de marketing en el Columbia College de Chicago.

JESSICA MEIER (Productora) se crió en la costa central de California y se graduó con un título en cine en San Francisco State.

Comenzó su carrera como asistente de producción en películas como "Ray", de Taylor Hackford; de Peter Berg, "The Rundown"; de Sam Raimi "Spider-Man 2"; y de Gary David Goldberg, "Must Love Dogs", antes de una larga colaboración que comenzó con Clint en la compañía de Eastwood, Malpaso Productions.

Ella comenzó en Malpaso como asistente personal en "Flags of Our Fathers", y luego como coordinadora de producción asistente en "Letters From Iwo Jima".

En el 2007, comenzó a ayudar al productor de Eastwood, Robert Lorenz, trabajando en "Changeling", "Gran Torino", "Invictus", "Hereafter", "J. Edgar", "Jersey Boys" y el debut como director de Lorenz, "Trouble with the Curve".

En el 2014, Meier se convirtió en productora asociada en la candidata a Mejor Película de Eastwood "American Sniper", y en el 2016, fue co-productora de "Sully".

BRUCE BERMAN (Productor Ejecutivo) es Presidente y CEO de Village Roadshow Pictures. La compañía tiene alianzas conjuntas exitosas con Warner Bros. Pictures y otros estudios importantes para coproducir una amplia gama de películas, con todos los filmes distribuidos en territorios selectos de todo el mundo por los afiliados en Australia, Nueva Zelanda y Singapur, y en todos los demás territorios por Warner Bros. Pictures y otros socios principales del estudio, respectivamente.

Bajo el sello Village Roadshow Pictures, Berman ha producido ejecutivo de éxitos recientes como "Sully", de Clint Eastwood, protagonizada por Tom Hanks y "American Sniper", protagonizada por Bradley Cooper; de George Miller "Mad Max: Fury Road", protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron; "San Andreas", protagonizada por Dwayne Johnson; y "The LEGO® Movie", dirigida por Phil Lord y Christopher Miller.

Sus próximos proyectos incluyen "Ready Player One", de Steven Spielberg, basada en el exitoso libro de Ernest Cline; y "Ocean's 8", dirigida por Gary Ross y protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, y Anne Hathaway.

Berman también ha servido como productor ejecutivo de películas como "The Great Gatsby", de Baz Luhrmann, protagonizada por Leonardo DiCaprio; la exitosa aventura de acción de Guy Ritchie "Sherlock Holmes", protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law, y su secuela, "Sherlock Holmes: Game of Shadows"; el aclamado drama "Gran Torino", dirigida y protagonizada por Clint Eastwood; "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions"; "Mystic River" de Eastwood, protagonizada por Sean Penn y Tim Robbins, con actuaciones ganadoras del Oscar®; la trilogía "Ocean", con todas las estrellas lideradas por George Clooney y Brad Pitt; y "Training Day", por la que Denzel Washington ganó un Oscar®.

La lista inicial de películas bajo la asociación con Warner Bros. incluyó éxitos como "Practical Magic", protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman; "Analyze This", con Robert De Niro y Billy Crystal; "The Matrix", protagonizada por Keanu Reeves y Laurence Fishburne; "Three Kings", protagonizada por Clooney; "Space Cowboys", dirigida y protagonizada por Clint Eastwood; y "Miss Congeniality", con Bullock y Benjamin Bratt .

Berman inició su carrera en el mundo del cine trabajando con Jack Valenti en la MPAA mientras asistía a la Escuela de Derecho de Georgetown en Washington, DC. Al graduarse como abogado, comenzó a trabajar en Casablanca Films en 1978, y se abrió camino hasta ser vicepresidente de producción en Universal Pictures en 1982.

En 1984, Berman se unió a Warner Bros. como vicepresidente de producción, y fue promovido a Vicepresidente Senior de Producción cuatro años más tarde. Fue nombrado Presidente de Producciones Cinematográficas en septiembre de 1989, y en 1991 fue nombrado para el cargo de Presidente de Producciones Cinematográficas Mundiales, el cual ocupó hasta mayo de 1996. Bajo su égida, Warner Bros. Pictures produjo y distribuyó películas como "Presumed Innocent", "Goodfellas", "Robin Hood, Prince of Thieves", la ganadora del Oscar® a la Mejor Película "Driving Miss Daisy", "Batman Forever", "The Matrix", "Malcolm X", "The Bodyguard", "JFK", "The Fugitive", "Dave", "Disclosure", "The Pelican Brief", "Outbreak", "The Client", "A Time to Kill", y "Twister".

En mayo de 1996 Berman puso en marcha Plan B Entertainment, una compañía de cine independiente en Warner Bros. Pictures. Fue nombrado Presidente y CEO de Village Roadshow Pictures en febrero de 1998.

TOM STERN (Director de Fotografía) ganó dos nominaciones al Oscar® y el BAFTA a la Mejor Fotografía por su trabajo en el drama de Clint Eastwood "Changeling". Stern, que ha disfrutado de una larga relación con Eastwood, más recientemente prestó sus lentes para "Sully"; para su película nominada a los Oscar®, "American Sniper", y para la versión cinematográfica del musical "Jersey Boys". También se desempeñó como director de fotografía en "J.Edgar"; "Hereafter"; :Invictus"; "Gran Torino"; los dramas de la Segunda Guerra Mundial "Flags of Our Fathers" y "Letters From Iwo Jima"; los dramas ganadores del Oscar® "Million Dollar Baby" y "Mystic River"; y "Blood Work", que marcó la primera película de Stern como director de fotografía.

Sus colaboraciones con otros directores incluyen "Ceasefire", del director Emmanuel Courcol ; "Broken Horses", del director Vidhu Vinod Chopra; "Sleepless Night", de Frédéric Jardin; y el éxito de taquilla mundial "The Hunger Games". También filmó "Trouble with the Curve", de Rob Lorenz; de Pavel de Lungin, "Tsar", "Things We Lost in the Fire", de Susanne Bier; de Christophe de Barratier "Paris 36", "Rails & Ties", de Alison Eastwood y; de Tony Goldwyn, "The Last Kiss"; de John Turturro "Romance & Cigarettes"; de Scott Derrickson "The Exorcism of Emily Rose"; y de Rowdy Herrington, "Bobby Jones: Stroke of a Genius".

Un veterano de la industria de 40 años, Stern ha trabajado con Eastwood durante más de tres décadas, que se remonta a cuando Stern fue un capataz en películas como "Honkytonk Man", "Sudden Impact", "Tightrope", "Pale Rider" y "Heartbreak Ridge". Fue jefe técnico de iluminación en Malpaso Productions, trabajó en una amplia gama de películas, incluyendo "The Rookie", de Eastwood, "Unforgiven", "A Perfect World", "True Crime" y "Space Cowboys". Como un técnico en jefe de iluminación, también se asoció con directores como Michael Apted en "Class Action", y Sam Mendes en "Road to Perdition" y en la ganadora del Oscar® "American Beauty", entre otras.

KEVIN ISHIOKA (Diseñador de Producción) hace su debut como diseñador de producción en "The 15:17 a París". Anteriormente fue director artístico supervisor de Eastwood en "Sully".

También fue director artístico supervisor para Christopher Nolan, en "Dunkirk"; para "Batman v Superman: Dawn of Justice", de Zack Snyder, y "Justice League"; para Jo Kosinski en "Tron Ascension", "Tron Legacy" y "Oblivion"; "Avatar" de James Cameron; para Robert Schwenke en "Flightplan"; para David Twohy en "The Chroicles of Riddick"; para John Woo en "Windtalkers "; y con F. Gary Gray en "The Negotiator".

Sus créditos como director de arte incluyen "Captain America 2" de Joe y Anthony Russo; de Barry Sonnenfeld, "Men in Balck 3"; de Michael Bay, "Transformers: Dark of the Moon"; de Steven Sommers "GI Joe" y "Deep Rising"; y de Wolfgang Petersen, "Poseidon".

Ishioka trabajó como ayudante de dirección artística para Sam Raimi wn "Spiderman II"; con Peter Weir en "Master and Commander: The Far Side of the World"; con Petersen "The Perfect Storm"; "Broken Arrow" de Woo; de Terry Gilliam "Twelve Monkeys"; y, con Roland Emmerich, en "Stargate".

Fue diseñador para Sonnenfeld en "Men in Black II"; "Armageddon"; "Godzilla", de Emmerich; y "Batman Forever", de Joel Schumacher.

Ishioka recibió su licenciatura en diseño industrial de la Universidad Estatal de California en Long Beach.

BLU MURRAY (Editor) ha editado más recientement "Sully", de Clint Eastwood. Comenzó su carrera como asistente de producción para el departamento de sonido en la película policial de Eastwood del 2002 "Bloodwork", seguido de su nominada al Oscar® en el 2003, "Mystic River". En el 2004, Murray fue contratado como asistente de edición de sonido en la ganadora del Oscar® del director, "Million Dollar Baby".

En el 2005, se unió a la tripulación del departamento de edición de Eastwood en "Flags of Our Fathers", convirtiéndose en el primer ayudante de montaje en las nominados al Oscar®, "Letters From Iwo Jima". Murray fue también el primer ayudante de montaje de Eastwood en "Changeling", "Gran Torino", "Invictus", "Hereafter", "J . Edgar", "Jersey Boys", y la nominada al Oscar® "American Sniper".

Murray fue también fungió como editor asistente de John Bonito en "The Marine" y "Catwoman ", de Pitof; y fue primer ayudante de montaje en "Rails & Ties", de Alison Eastwood; y, de Rob Loren, "Trouble with the Curve", protagonizada por Eastwood y Amy Adams.

Otros créditos de Murray incluyen, como editor asociado, la película para televisión "Dave Brubeck: In His Own Sweet Way" y la serie de televisión "American Masters".

DEBORAH HOPPER (Diseñadora de vestuario) ha trabajado con el cineasta Clint Eastwood durante más de 30 años. Recientemente, Hopper y Eastwood fueron galardonados con el premio de Colaboradores Más Distinguidos por el Costume Designers Guild. Hopper obtuvo previamente una nominación al premio Costume Designers Guild, así como una nominación a los BAFTA, por sus trajes de época para drama de la vida de Eastwood "Changeling", protagonizada por Angelina Jolie. Además, Hopper fue nombrada Diseñadora de Vestuario del Año en el Hollywood Film Festical del 2008.

Hopper también diseñó recientemente el vestuario de Eastwood para "Sully", protagonizada por Tom Hanks, "American Sniper", protagonizada por Bradley Cooper; "Jersey Boys"; "J. Edgar", protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel principal; el drama contemporáneo "Gran Torino", que Eastwood protagonizó y dirigió; y "Invictus", protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. Hopper también diseñó el vestuario de las películas dirigidas por Eastwood "Hereafter", "Letetr From Iwo Jima", "Flags of Our Fathers", "Million Dollar Baby", "Mystic River", "Blood Work" y "Space Cowboys".

Hopper comenzó a trabajar con Eastwood como Supervisora de Vestuario Femenino en la película de 1984 "Tightrope", que Eastwood produjo y protagonizó. Ocupó el mismo puesto en las películas "The Rookie", "Pink Cadillac", "The Black List" "Bird", "Heartbreak Ridge" y "Pale Rider", antes de la supervisar de todos los vestuarios de Eastwood en "True Crime", "Midnight in the Garden of Good and Evil" y "Absolute Power".

Al principio de su carrera, ganó un Emmy por su trabajo en "Shakedown on the Sunset Strip", un telefilme que toma lugar en la década de 1950.

CHRISTIAN JACOB (Compositor) es un pianista y arreglista múltiplemente nominado al Grammy que primero ganó amplia experiencia como director musical de Maynard Ferguson y luego como líder del Christian Jacob Trio y co-líder de la banda Sutton Tierney. Ha tocado y grabado en todo el mundo, con muchos de los gigantes de la música que le inspiraron desde la infancia.

Nacido en Metz, Francia, Jacob se enamoró de la música clásica a la edad de cuatro, y después de graduarse con el 1er Premio en el Conservatorio de París, se trasladó a Estados Unidos para estudiar la improvisación de jazz en el Berklee College of Music. Mientras que estaba en Berklee, ganó varios premios, incluyendo el Premio Oscar Peterson Jazz Masters, la gran competencia del piano del jazz americano, y la distinción de la revista "Downbeat" como Mejor Solista de Jazz Colegiado.

Después de más de cincuenta grabaciones, Jacob tuvo el honor haber tocado y grabado con muchas de las leyendas del jazz de hoy: Flora Purim y Airto Moreira, Randy Brecker , Miroslav Vitous , Benny Golson y Bill Holman, por nombrar sólo unos pocos. Es también el director musical para la leyenda de Broadway Betty Buckley, y para el icono estadounidense Jack Jones.

En el 2016, Jacob grabó "The String Variations" con el Tierney Sutton Band y compuso y orquestó la música para película cinematográfica del director Clint Eastwood "Sully", protagonizada por Tom Hanks. Jacob creó su tercer espectáculo con Betty Buckley, y se unió a las fuerzas con el famoso compositor japonés Kunihiko Murai para organizar y orquestar "L.A. Meets Tokio" una nueva serie sinfónica que se estrenó en Tokio en diciembre del 2017.